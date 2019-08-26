◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 光隆 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債1-3 精確 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 統新 東林 其祥-KY 勝昱 群益10年IG金融債 利機 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰5Y+新興債 家登 友銓 世坤 飛寶企業 富邦全球高收債 協益 倉和 萬國通 精確 國泰中國政金債5+ 聰泰 三圓 聚紡 宏易 富邦中政債0-1 上揚 雙喜 健信 唐鋒 FH中國政策債 沛亨 力泰 至興 聯光通 凱基中國債3-10 精測 理銘 大詠城 通訊-KY 凱基新興債10+ 凱碩 亞都 萬在 榮群 凱基科技債10+ 易飛網 老爺知 百德 新零售 群益AAA-AA公司債 泰偉 東凌-KY 科際精密 恩得利 群益15年IG公用債 邁達康 福盈科 李洲 群益15年EM主權債 綠河-KY 康聯訊 凱柏實業 FH能源債 欣泰 台聯電 元炬 FH製藥債 韋僑 及成 FH新興企業債 威潤 和進 群益25年美債 晉椿 耀勝 FH20年美債 松和 倚強 FH中國信用債 新零售 錦明 中信高評級公司債 李洲 鑫創 中信優先金融債 元炬 宇環 凱基AAA至A公司債 及成 廣寰科 凱基金融債20+ 新洲 點晶 凱基美債25+ 耀勝 斐成 國泰A級金融債 倚強 泰谷 國泰A級科技債 至寶電 典範 富邦中國投等債 鑫創 益通 富邦金融投等債 宇環 振維 元大10年IG銀行債 廣寰科 迎輝 元大10年IG電能債 雙鴻 重鵬 FH公司債A3 幸康 研勤 FH次順位IG金融債 泰谷 欣厚-KY FH美元信用債1-5Y 熱映 兆遠 群益A級公司債 力致 寶得利 群益AAA-A醫療債 森寶 太欣 中信美國公債20年 昇達科 系統電 中信中國債7-10 先益 天剛 中信中國美元IG債 泓格 世紀 B新光美債1-3 東林 華容 B新光美債20+ 盈正 建榮 第一金美債20+ 晟楠 立衛 第一金金融債 10+ 艾恩特 天揚 第一金科技債 10+ 精聯 鈺創 永豐10年A公司債 德微 佳總 永豐15年金融債 緯軟 合正 永豐7-10年中國債 世紀 金利 凱基醫療保健債 友銓 寶聯通 凱基IG精選15+ 立衛 凱鈺 凱基AAA-AA公司債 合正 德宏 台新美元銀行債 凱鈺 合邦 台新中國政策債 通泰 萬旭 新光15年IG金融債 合邦 久正 富邦新興投等債 亞元 上揚 富邦歐洲銀行債 萬旭 全譜 中信美國市政債 順發 易通展 中信新興亞洲債 欣技 茂迪 中信EM主權債0-5 全譜 元隆 合世 元隆 沛亨 訊聯 廣錠 九暘 易威 神盾 凱碩 邦特 奧斯特 全達 天良 宏捷科 奧斯特 智擎 三圓 保銳 雙美 三豐 越峰 南璋 力泰 商丞 勝昱 理銘 英格爾 萬國通 惠普 士開 飛寶企業 安心 昇益 宏佳騰 燦星旅 志嘉 世德 富驛-KY 富裔 精確 亞都 燦星旅 宏易 老爺知 富驛-KY 桓達 滿心 劍湖山 唐鋒 東凌-KY 德記 聯光通 紅馬-KY 泰偉 富宇 德記 華義 通訊-KY 弘帆 昇華 榮群 關中 得利影 新零售 大展證 鼎創達 恩得利 誠品生活 台境 李洲 華義 愛地雅 凱柏實業 得利影 邦泰 元炬 隆中 及成 時報 和進 旭然 耀勝 鼎創達 倚強 益張 錦明 捷必勝-KY 千如 旭源 鑫創 紅木-KY 宇環 綠河-KY 廣寰科 花王 點晶 欣雄 斐成 欣泰 泰谷 合騏 尚立 典範 益通 力致 振維 迎輝 重鵬 研勤 鑫科 欣厚-KY 兆遠 環宇-KY 大峽谷-KY 寶得利 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 安碁 海韻電 上揚 全譜 易通展 茂迪 久元 元隆 沛亨 廣錠 點序 長科 九暘 凱碩 全達 能率網通 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 森田 士開 昇益 永信建 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 關中 泰偉 華義 昇華 智冠 得利影 大甲 大車隊 鼎創達 台境 欣雄 愛地雅 邦泰