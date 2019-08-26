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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大中型100          鮮活果汁-KY          昶和     天仁     元大台灣50正2   
嘉裕              富邦科技          本盟              大統新創 新紡                
東華              元大電子          喬山              本盟     佳和                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   怡華                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     昶和                
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   大統新創            
聯發              富邦發達          建準              統領     程泰                
昶和              富邦金融          凌群              威宏-KY  百達-KY             
本盟              元大MSCI台灣          揚智              泰昇-KY  氣立                
正道              永豐臺灣加權          泰碩                       華電                
瑞利              富邦日本          創意                       元禎                
正峰新            國泰日經225          群創                       永記                
億泰              元大歐洲50          健策                       毛寶                
懷特              元大日經225          世芯-KY                    日勝化              
士紙              元大美元指數          茂林-KY                    展宇                
燁興              元大美元指數正2          立積                       華廣                
千興              兆豐藍籌30反1          科嘉-KY                    三福化              
威致              國泰股利精選30          瀚宇博                     士紙                
華豐              元大S&P日圓反1          捷泰                       高興昌              
首利              富邦歐洲          互億                       東明-KY             
麗正              FH彭博高收益債          超眾                       六暉-KY             
東訊              FH彭博新興債          昇陽半導體                   震旦行              
錸德              元大台灣高息低波          致新                       隴華                
倫飛              FH富時高息低波          凌巨                       銘旺科              
虹光              國泰RMB短期報酬          新天地                     翔耀                
威盛              富邦臺灣中小          杜康-DR                    太空梭              
浩鑫              新光內需收益          陽光能源-DR                   奇鋐                
國碩              FH美國金融股          吉源-KY                    立萬利              
銘旺科            新光中國政金綠債                                     聯德                
統懋              新光投等債15+                                     泰碩                
翔耀              新光ICE美國權值                                     玉晶光              
太空梭            台新全球AI                                     力銘                
兆勁              嘉泥                                         新至陞              
麗臺              聯華                                         銘鈺                
吉祥全            聯華食                                       穎漢                
憶聲              新纖                                         立積                
科風              宏洲                                         迎廣                
力特              廣豐                                         昇陽半導體            
喬鼎              嘉裕                                         陞泰                
正達              東華                                         偉聯                
晟鈦              大魯閣                                       華友聯              
聯德              大東                                         愛山林              
同泰              立益                                         皇昌                
新世紀            宏和                                         遠雄來              
誠研              佳和                                         夏都                
誠創              聯發                                         欣欣                
嘉威              昶和                                         統領                
聯合再生          本盟                                         客思達-KY            
力銘              正道                                         凱羿-KY             
亞太電            瑞利                                         康師傅-DR            
達能              中興電                                       神州-DR             
太極              亞力                                         晨訊科-DR            
誠美材            利奇                                         一零四              
奕智博            日馳                                         欣天然              
慧友              鑽全                                         新海                
悠克              正峰新                                       秋雨                
友勁              巨庭                                         川飛                
百一              程泰                                         鋼聯                
捷泰              億泰                                         必應                
天瀚              展宇                                         科定                
迅杰              懷特                                         基勝-KY             
華上              士紙                                         威宏-KY             
光麗-KY           燁興                                         政伸                
元晶              千興                                                             
華冠              威致                                                             
裕豐              台橡                                                             
寶徠              國際中橡                                                         
皇昌              華豐                                                             
陽明              首利                                                             
六福              麗正                                                             
康師傅-DR          東訊                                                             
聖馬丁-DR          廣宇                                                             
神州-DR           錸德                                                             
同方友友-DR          倫飛                                                             
晨訊科-DR          昆盈                                                             
友佳-DR           虹光                                                             
陽光能源-DR          台光電                                                           
精熙-DR           威盛                                                             
中福              毅嘉                                                             
雷虎              浩鑫                                                             
中視              國碩                                                             
秋雨              銘旺科                                                           
新利虹            統懋                                                             
國光生            翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  華經                                                             
                  吉祥全                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  威健                                                             
                  文曄                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  神達                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  天鈺                                                             
                  奕智博                                                           
                  鎧勝-KY                                                          
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  宏齊                                                             
                  居易                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鋐寶科技                                                         
                  華冠                                                             
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  全坤建                                                           
                  宏璟                                                             
                  華建                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  志信                                                             
                  六福                                                             
                  遠東銀                                                           
                  欣欣                                                             
                  三商                                                             
                  金麗-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  威宏-KY                                                          
                  吉源-KY
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