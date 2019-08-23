◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 光隆 易威 晟楠 富邦美債20年 興采 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債7-10 精確 久陽 強生 南璋 寬魚國際 元大美債1-3 利機 東林 其祥-KY 勝昱 群益15年IG科技債 家登 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益10年IG金融債 協益 友銓 世坤 飛寶企業 國泰5Y+新興債 聰泰 倉和 萬國通 精確 富邦全球高收債 上揚 三圓 聚紡 宏易 國泰中國政金債5+ 沛亨 雙喜 世德 唐鋒 富邦中政債0-1 凱碩 力泰 健信 聯光通 FH中國政策債 易飛網 理銘 至興 通訊-KY 凱基中國債3-10 泰偉 亞都 大詠城 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 萬在 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 百德 恩得利 群益AAA-AA公司債 邁達康 科際精密 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 福盈科 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 康聯訊 元炬 FH能源債 台聯電 及成 FH製藥債 韋僑 和進 FH新興企業債 威潤 耀勝 國泰A級公司債 晉椿 倚強 FH20年美債 松和 錦明 FH中國信用債 新零售 鑫創 中信高評級公司債 李洲 宇環 中信優先金融債 元炬 廣寰科 凱基AAA至A公司債 及成 點晶 凱基金融債20+ 新洲 斐成 凱基美債25+ 耀勝 泰谷 國泰A級金融債 倚強 典範 國泰A級科技債 至寶電 益通 國泰A級公用債 鑫創 振維 富邦中國投等債 宇環 迎輝 富邦金融投等債 廣寰科 重鵬 元大10年IG銀行債 雙鴻 研勤 FH公司債A3 幸康 欣厚-KY FH次順位IG金融債 泰谷 兆遠 FH美元信用債1-5Y 熱映 寶得利 群益A級公司債 森寶 太欣 群益AAA-A醫療債 昇達科 系統電 中信美國公債20年 先益 天剛 中信中國債7-10 泓格 世紀 中信中國美元IG債 東林 華容 B新光美債1-3 盈正 建榮 B新光美債20+ 晟楠 立衛 第一金美債20+ 艾恩特 天揚 第一金金融債 10+ 精聯 鈺創 第一金科技債 10+ 德微 佳總 永豐10年A公司債 緯軟 合正 永豐15年金融債 世紀 金利 永豐7-10年中國債 友銓 寶聯通 凱基醫療保健債 立衛 凱鈺 凱基IG精選15+ 合正 德宏 凱基AAA-AA公司債 凱鈺 合邦 台新美元銀行債 通泰 萬旭 台新中國政策債 合邦 久正 新光15年IG金融債 亞元 上揚 富邦新興投等債 萬旭 全譜 富邦歐洲銀行債 順發 易通展 中信美國市政債 欣技 茂迪 中信新興亞洲債 全譜 元隆 中信EM主權債0-5 元隆 沛亨 合世 廣錠 九暘 訊聯 神盾 凱碩 易威 奧斯特 全達 邦特 宏捷科 奧斯特 優盛 三圓 保銳 天良 三豐 越峰 智擎 力泰 商丞 雙美 理銘 英格爾 南璋 惠普 士開 勝昱 安心 昇益 萬國通 燦星旅 志嘉 飛寶企業 富驛-KY 富裔 宏佳騰 亞都 燦星旅 世德 老爺知 富驛-KY 精確 滿心 劍湖山 宏易 東凌-KY 德記 桓達 紅馬-KY 泰偉 朋程 德記 華義 唐鋒 弘帆 昇華 聯光通 關中 得利影 富宇 大展證 鼎創達 通訊-KY 誠品生活 台境 榮群 華義 愛地雅 新零售 得利影 邦泰 力新 隆中 恩得利 時報 李洲 旭然 凱柏實業 鼎創達 元炬 益張 及成 捷必勝-KY 和進 旭源 耀勝 紅木-KY 倚強 綠河-KY 至寶電 花王 錦明 欣雄 千如 欣泰 鑫創 合騏 宇環 廣寰科 點晶 斐成 泰谷 尚立 典範 益通 力致 崧騰 森寶 振維 迎輝 重鵬 研勤 鑫科 欣厚-KY 兆遠 環宇-KY 大峽谷-KY 寶得利 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 佶優 同協 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 安碁 海韻電 上揚 全譜 易通展 茂迪 久元 胡連 元隆 沛亨 廣錠 點序 長科 九暘 凱碩 全達 能率網通 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 森田 士開 昇益 永信建 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 高野 劍湖山 德記 關中 泰偉 華義 昇華 智冠 得利影 大甲 大車隊 鼎創達 台境 欣雄 愛地雅 邦泰