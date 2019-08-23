◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大美債20正2 元大中型100 鮮活果汁-KY 昶和 天仁 元大台灣50正2 嘉裕 富邦科技 本盟 大統新創 新紡 泰碩 東華 元大電子 喬山 本盟 佳和 大魯閣 元大台商50 旺宏 銘旺科 怡華 立益 元大MSCI金融 台光電 旭隼 昶和 佳和 富邦摩台 精元 遠雄來 大統新創 聯發 富邦發達 建準 統領 程泰 昶和 富邦金融 凌群 威宏-KY 百達-KY 本盟 元大MSCI台灣 揚智 泰昇-KY 氣立 正道 永豐臺灣加權 泰碩 華電 瑞利 富邦日本 創意 榮星 正峰新 國泰日經225 群創 元禎 億泰 元大歐洲50 健策 永記 懷特 元大日經225 世芯-KY 毛寶 士紙 元大美元指數 茂林-KY 日勝化 燁興 元大美元指數正2 立積 展宇 千興 兆豐藍籌30反1 科嘉-KY 華廣 威致 國泰股利精選30 捷泰 三福化 華豐 元大S&P日圓反1 互億 士紙 首利 富邦歐洲 超眾 高興昌 麗正 FH彭博高收益債 台表科 東明-KY 東訊 FH彭博新興債 昇陽半導體 六暉-KY 錸德 元大台灣高息低波 致新 震旦行 倫飛 FH富時高息低波 新天地 隴華 虹光 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 銘旺科 威盛 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 翔耀 浩鑫 新光內需收益 吉源-KY 太空梭 國碩 FH美國金融股 奇鋐 銘旺科 元大US高息特別股 立萬利 統懋 新光中國政金綠債 聯德 翔耀 新光投等債15+ 泰碩 太空梭 新光ICE美國權值 玉晶光 兆勁 台新全球AI 力銘 麗臺 嘉泥 新至陞 吉祥全 大成 銘鈺 憶聲 聯華 穎漢 科風 聯華食 立積 力特 昭輝 迎廣 喬鼎 新纖 昇陽半導體 正達 宏洲 陞泰 晟鈦 廣豐 偉聯 聯德 嘉裕 華友聯 同泰 東華 愛山林 新世紀 大魯閣 皇昌 誠研 大東 遠雄來 誠創 立益 夏都 嘉威 宏和 欣欣 聯合再生 佳和 統領 力銘 宜進 客思達-KY 亞太電 聯發 凱羿-KY 達能 昶和 康師傅-DR 太極 弘裕 神州-DR 誠美材 本盟 晨訊科-DR 奕智博 正道 一零四 慧友 瑞利 欣天然 悠克 中興電 新海 友勁 亞力 秋雨 百一 利奇 川飛 捷泰 日馳 鋼聯 天瀚 鑽全 必應 迅杰 正峰新 科定 華上 巨庭 基勝-KY 光麗-KY 億泰 威宏-KY 元晶 展宇 政伸 華冠 懷特 裕豐 士紙 寶徠 燁興 皇昌 燁輝 陽明 千興 六福 威致 康師傅-DR 台橡 聖馬丁-DR 國際中橡 神州-DR 建大 同方友友-DR 華豐 晨訊科-DR 首利 友佳-DR 川湖 陽光能源-DR 麗正 精熙-DR 東訊 中福 廣宇 雷虎 錸德 中視 倫飛 秋雨 昆盈 新利虹 虹光 國光生 台光電 威盛 毅嘉 浩鑫 國碩 興勤 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 超豐 兆勁 麗臺 華經 吉祥全 威強電 憶聲 威健 文曄 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 弘憶股 同泰 新世紀 誠研 安馳 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 神達 太極 誠美材 天鈺 奕智博 鎧勝-KY 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 宏齊 居易 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 鋐寶科技 華冠 華友聯 裕豐 寶徠 國揚 全坤建 宏璟 華建 皇昌 長虹 陽明 志信 建新國際 六福 第一店 台中銀 遠東銀 上海商銀 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 龍邦 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 威宏-KY