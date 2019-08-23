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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大美債20正2 元大中型100          鮮活果汁-KY          昶和     天仁     元大台灣50正2   
嘉裕              富邦科技          本盟              大統新創 新紡     泰碩       
東華              元大電子          喬山              本盟     佳和                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   怡華                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     昶和                
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   大統新創            
聯發              富邦發達          建準              統領     程泰                
昶和              富邦金融          凌群              威宏-KY  百達-KY             
本盟              元大MSCI台灣          揚智              泰昇-KY  氣立                
正道              永豐臺灣加權          泰碩                       華電                
瑞利              富邦日本          創意                       榮星                
正峰新            國泰日經225          群創                       元禎                
億泰              元大歐洲50          健策                       永記                
懷特              元大日經225          世芯-KY                    毛寶                
士紙              元大美元指數          茂林-KY                    日勝化              
燁興              元大美元指數正2          立積                       展宇                
千興              兆豐藍籌30反1          科嘉-KY                    華廣                
威致              國泰股利精選30          捷泰                       三福化              
華豐              元大S&P日圓反1          互億                       士紙                
首利              富邦歐洲          超眾                       高興昌              
麗正              FH彭博高收益債          台表科                     東明-KY             
東訊              FH彭博新興債          昇陽半導體                   六暉-KY             
錸德              元大台灣高息低波          致新                       震旦行              
倫飛              FH富時高息低波          新天地                     隴華                
虹光              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    銘旺科              
威盛              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   翔耀                
浩鑫              新光內需收益          吉源-KY                    太空梭              
國碩              FH美國金融股                                     奇鋐                
銘旺科            元大US高息特別股                                     立萬利              
統懋              新光中國政金綠債                                     聯德                
翔耀              新光投等債15+                                     泰碩                
太空梭            新光ICE美國權值                                     玉晶光              
兆勁              台新全球AI                                     力銘                
麗臺              嘉泥                                         新至陞              
吉祥全            大成                                         銘鈺                
憶聲              聯華                                         穎漢                
科風              聯華食                                       立積                
力特              昭輝                                         迎廣                
喬鼎              新纖                                         昇陽半導體            
正達              宏洲                                         陞泰                
晟鈦              廣豐                                         偉聯                
聯德              嘉裕                                         華友聯              
同泰              東華                                         愛山林              
新世紀            大魯閣                                       皇昌                
誠研              大東                                         遠雄來              
誠創              立益                                         夏都                
嘉威              宏和                                         欣欣                
聯合再生          佳和                                         統領                
力銘              宜進                                         客思達-KY            
亞太電            聯發                                         凱羿-KY             
達能              昶和                                         康師傅-DR            
太極              弘裕                                         神州-DR             
誠美材            本盟                                         晨訊科-DR            
奕智博            正道                                         一零四              
慧友              瑞利                                         欣天然              
悠克              中興電                                       新海                
友勁              亞力                                         秋雨                
百一              利奇                                         川飛                
捷泰              日馳                                         鋼聯                
天瀚              鑽全                                         必應                
迅杰              正峰新                                       科定                
華上              巨庭                                         基勝-KY             
光麗-KY           億泰                                         威宏-KY             
元晶              展宇                                         政伸                
華冠              懷特                                                             
裕豐              士紙                                                             
寶徠              燁興                                                             
皇昌              燁輝                                                             
陽明              千興                                                             
六福              威致                                                             
康師傅-DR          台橡                                                             
聖馬丁-DR          國際中橡                                                         
神州-DR           建大                                                             
同方友友-DR          華豐                                                             
晨訊科-DR          首利                                                             
友佳-DR           川湖                                                             
陽光能源-DR          麗正                                                             
精熙-DR           東訊                                                             
中福              廣宇                                                             
雷虎              錸德                                                             
中視              倫飛                                                             
秋雨              昆盈                                                             
新利虹            虹光                                                             
國光生            台光電                                                           
                  威盛                                                             
                  毅嘉                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  興勤                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  超豐                                                             
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  華經                                                             
                  吉祥全                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  威健                                                             
                  文曄                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  弘憶股                                                           
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  神達                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  天鈺                                                             
                  奕智博                                                           
                  鎧勝-KY                                                          
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  宏齊                                                             
                  居易                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鋐寶科技                                                         
                  華冠                                                             
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  全坤建                                                           
                  宏璟                                                             
                  華建                                                             
                  皇昌                                                             
                  長虹                                                             
                  陽明                                                             
                  志信                                                             
                  建新國際                                                         
                  六福                                                             
                  第一店                                                           
                  台中銀                                                           
                  遠東銀                                                           
                  上海商銀                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  龍邦                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  威宏-KY
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