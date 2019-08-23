【國票期貨】台指評析-台指期跌破前日低點多方慣性終結

◆行情面

期貨市場:

台指期上漲 23 點或 0.22%，收在 10499 點。電子期下跌 0.25 點或 0.06%。金融期上漲 7.6 點或 0.61%。非金電期上漲 50 點或 0.42%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏空調整 163 口，累計為淨空單 4,470 口；投信偏多調整 118 口，累計為淨空單 21,395 口；外資偏多調整 2,221 口，累計為淨多單 40,154 口。

價差表現:

台指期逆價差 39.11 點，價差縮小；電子期逆價差 2.22 點，價差縮小；金融期逆價差 2.75 點，價差縮小；非金電期逆價差 43.28 點，價差縮小。

◆技術面

週五台指期早盤雖一度下殺，但回測昨日低點附近時遇撐反彈，終場以上漲 23 點作收。由日Ｋ線觀察，週五台指期盤勢主控權雖由多方奪回，但指數於盤中一度下殺，並終結至 8/16 以來，低點不斷墊高的多方慣性，因此建議投資人先以震盪偏空來看待行情。

◆期貨日線



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