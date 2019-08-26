【永豐期貨】台指選擇權盤前－觀望全球央行年會 台股狹幅震盪小跌



◆期貨走勢

台指期週五上漲 21 點至 10497 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 41.11 點，電子期逆價差縮至 - 2.12 點，金融期逆價差縮至 - 3.15 點。現貨部分，三大法人買超 19.1 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2176 口至 14289 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2221 口至 40154 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2531 口至 13343 口。

美股受殖利率曲線倒掛影響，周四四大指數盤中跌點一度擴大，但尾盤跌幅收斂且波音強漲帶動道瓊指數收紅。早盤市場聚焦中美貿易戰後續發展，美股電子盤受白宮透露與中方電話會談進展順利消息開高，台指期早盤反映美股利多以小漲開出，現貨開盤後雖一度走高，但買盤追價意願保守，盤面上電子股小幅拉回，蘋概三王收盤均以小跌作收，金融股與台塑集團則小幅收高，亞股持續觀望全球央行年會多空陷入膠著，終場加權指數收在 10,538.11 點，上漲 8.33 點、漲幅 0.08%，成交量 1,086.4 億元。技術面來看，周五指數日 K 終結連二黑且回測 5 日線有守，日 KD 指標持續黃金交叉向上，但反彈量能萎縮顯現多方力道保守，短線上檔月線壓力仍重但下檔回檔空間亦不大，下周多空將有表態機會。

◆選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10450~10650 縮至 10450~10600 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.17。VIX 指數下跌 0.59 至 14.42。外資小幅加碼淨 Buy Put 部位。整體選擇權籌碼面維持中性格局。 (永豐期貨研調)



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