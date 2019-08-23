【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美中貿易僵局持續，美債殖利率再度出現短期倒掛，使市場再度擔憂全球經濟可能陷入大麻煩，因此投資人皆在觀望聯準會主席鮑威爾在全球央行年會的發言，週五電子權值股熄火，台積電全日在平盤遊走，鴻海及大立光則是溫和走低，國泰金及中信金引領金融股撐盤，收盤加權指數微漲 8.33 點。

《國際金融市場焦點分析》

白宮經濟顧問庫德洛表示，美國與中國的談判代表進行了非常有建設性的電話會議，並計畫於 9 月邀請中國代表與川普進行面對面對談，美中貿易談判短期間仍未有實質進展，週五滬深兩市平盤開出，金融科技概念股受到人行提出 FinTech 發展規劃激勵而大漲，另外白酒板塊，以及大型銀行及保險股拉升，帶動指數大多維持漲勢，不過市場資金明顯謹慎，兩市個股其實跌多漲少，收盤上証依舊止步 2900 關

《國際商品市場焦點分析》

IHS 公佈美國 PMI 數據，受到貿易衝突不確定性影響，導致美國 8 月 PMI 跌破 50 榮枯線大關，為 2009 年以來首次跌破，顯示市場對於製造業前景呈現相對悲觀，加上，在全球央行年會上，眾多聯準會官員紛紛表示，目前並不需要為經濟提供更多刺激措施，導致美國 10 年減去 2 年公債利差出現倒掛，引發市場對於未來經濟衰退擔憂加重，帶動昨日輕原油、布倫特原油期貨同步下跌超過 0.5%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

