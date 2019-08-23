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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     富邦美債20年          興采              韋僑     進階                
天良     大略-KY  元大美債7-10          精確              久陽     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債1-3          利機              東林     其祥-KY             
勝昱              群益15年IG科技債          家登              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益10年IG金融債          緯軟              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰5Y+新興債          協益              倉和     萬國通              
精確              富邦全球高收債          聰泰              三圓     聚紡                
宏易              國泰中國政金債5+          上揚              雙喜     世德                
唐鋒              富邦中政債0-1          沛亨              力泰     健信                
聯光通            FH中國政策債          凱碩              理銘     至興                
通訊-KY           凱基中國債3-10          易飛網            亞都     大詠城              
榮群              凱基新興債10+          泰偉              老爺知   萬在                
新零售            凱基科技債10+                            東凌-KY  百德                
恩得利            群益AAA-AA公司債                            邁達康   科際精密            
李洲              群益15年IG公用債                            綠河-KY  康聯訊              
凱柏實業          群益15年EM主權債                            欣泰     台聯電              
元炬              FH能源債                                     韋僑                
及成              FH製藥債                                     威潤                
和進              FH新興企業債                                     晉椿                
耀勝              國泰A級公司債                                     松和                
倚強              FH中國信用債                                     新零售              
錦明              中信高評級公司債                                     李洲                
鑫創              中信優先金融債                                     元炬                
宇環              凱基AAA至A公司債                                     及成                
廣寰科            凱基金融債20+                                     新洲                
點晶              凱基美債25+                                     耀勝                
斐成              國泰A級金融債                                     倚強                
泰谷              國泰A級科技債                                     至寶電              
典範              國泰A級公用債                                     鑫創                
益通              富邦中國投等債                                     宇環                
振維              富邦金融投等債                                     廣寰科              
迎輝              元大10年IG銀行債                                     雙鴻                
重鵬              元大10年IG電能債                                     幸康                
研勤              FH公司債A3                                     泰谷                
欣厚-KY           FH次順位IG金融債                                     熱映                
兆遠              FH美元信用債1-5Y                                     森寶                
寶得利            群益A級公司債                                     昇達科              
太欣              群益AAA-A醫療債                                     先益                
系統電            中信美國公債20年                                     泓格                
天剛              中信中國債7-10                                     東林                
世紀              中信中國美元IG債                                     盈正                
華容              B新光美債1-3                                     晟楠                
建榮              B新光美債20+                                     艾恩特              
立衛              第一金美債20+                                     精聯                
天揚              第一金金融債 10+                                     德微                
鈺創              第一金科技債 10+                                     緯軟                
佳總              永豐10年A公司債                                     世紀                
合正              永豐15年金融債                                     友銓                
金利              永豐7-10年中國債                                     立衛                
寶聯通            凱基醫療保健債                                     合正                
凱鈺              凱基IG精選15+                                     凱鈺                
德宏              凱基AAA-AA公司債                                     通泰                
合邦              台新美元銀行債                                     合邦                
萬旭              台新中國政策債                                     亞元                
久正              新光15年IG金融債                                     萬旭                
上揚              富邦新興投等債                                     順發                
全譜              富邦歐洲銀行債                                     欣技                
易通展            中信美國市政債                                     全譜                
茂迪              中信新興亞洲債                                     元隆                
元隆              中信EM主權債0-5                                     沛亨                
沛亨              精華                                         廣錠                
九暘              合世                                         神盾                
凱碩              訊聯                                         奧斯特              
全達              易威                                         宏捷科              
奧斯特            邦特                                         三圓                
保銳              優盛                                         三豐                
越峰              天良                                         力泰                
商丞              智擎                                         理銘                
英格爾            雙美                                         惠普                
士開              大樹                                         安心                
昇益              金可-KY                                      燦星旅              
志嘉              南璋                                         富驛-KY             
富裔              勝昱                                         亞都                
燦星旅            惠光                                         老爺知              
富驛-KY           萬國通                                       滿心                
劍湖山            飛寶企業                                     東凌-KY             
德記              直得                                         紅馬-KY             
泰偉              宏佳騰                                       德記                
華義              世德                                         弘帆                
昇華              精確                                         關中                
得利影            宏易                                         大展證              
鼎創達            桓達                                         誠品生活            
台境              朋程                                         華義                
愛地雅            唐鋒                                         得利影              
邦泰              聯光通                                       隆中                
                  富宇                                         時報                
                  通訊-KY                                      旭然                
                  榮群                                         鼎創達              
                  新零售                                       益張                
                  凱衛                                         捷必勝-KY            
                  力新                                         旭源                
                  恩得利                                       紅木-KY             
                  李洲                                         綠河-KY             
                  凱柏實業                                     花王                
                  元炬                                         欣雄                
                  及成                                         欣泰                
                  新揚科                                       合騏                
                  和進                                                             
                  耀勝                                                             
                  倚強                                                             
                  至寶電                                                           
                  錦明                                                             
                  千如                                                             
                  鑫創                                                             
                  宇環                                                             
                  微端                                                             
                  廣寰科                                                           
                  點晶                                                             
                  宜特                                                             
                  斐成                                                             
                  泰谷                                                             
                  尚立                                                             
                  先進光                                                           
                  典範                                                             
                  益通                                                             
                  力致                                                             
                  崧騰                                                             
                  森寶                                                             
                  振維                                                             
                  迎輝                                                             
                  聚積                                                             
                  重鵬                                                             
                  研勤                                                             
                  鑫科                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  譜瑞-KY                                                          
                  環宇-KY                                                          
                  大峽谷-KY                                                         
                  寶得利                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  佶優                                                             
                  同協                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  海韻電                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  久元                                                             
                  胡連                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  廣錠                                                             
                  點序                                                             
                  倉和                                                             
                  長科                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  元太                                                             
                  能率網通                                                         
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  森田                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  永信建                                                           
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  高野                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  關中                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  昇華                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  欣雄                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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