[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/22 108/08/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大巴西指數基金 6.93200 6.76700 0.16500 2.43830 永豐主流品牌基金 18.99000 18.55000 0.44000 2.37197 瀚亞巴西基金 5.78000 5.65000 0.13000 2.30088 野村巴西基金 6.78000 6.63000 0.15000 2.26244 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.19000 14.86000 0.33000 2.22073 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.76000 11.51000 0.25000 2.17202 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.28000 34.53000 0.75000 2.17202 元大標普500單日正向2倍基金 35.74000 34.99000 0.75000 2.14347 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.26000 10.05000 0.21000 2.08955 保德信拉丁美洲基金 6.98000 6.84000 0.14000 2.04678 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 10.76000 0.22000 2.04461 柏瑞拉丁美洲基金 9.95000 9.76000 0.19000 1.94672 野村全球品牌基金 28.87000 28.36000 0.51000 1.79831 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.61000 13.38000 0.23000 1.71898 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.06000 15.81000 0.25000 1.58128 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.03000 14.80000 0.23000 1.55405 華南永昌全球精品基金 17.06000 16.82000 0.24000 1.42687 統一全球新科技基金(人民幣) 16.41000 16.19000 0.22000 1.35886 統一全球新科技基金(美元) 15.03000 14.83000 0.20000 1.34862 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313 元大歐洲50基金 24.85000 24.53000 0.32000 1.30453 富邦富時歐洲ETF基金 20.30000 20.04000 0.26000 1.29741 瀚亞歐洲基金 10.23000 10.10000 0.13000 1.28713 兆豐國際第一基金 13.65000 13.48000 0.17000 1.26113 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.58730 10.45560 0.13170 1.25961 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.58900 10.45780 0.13120 1.25457 統一全球新科技基金(新台幣) 14.65000 14.47000 0.18000 1.24395 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.05000 17.83000 0.22000 1.23388 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------