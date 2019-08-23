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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/22  108/08/21  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大巴西指數基金                                                  6.93200    6.76700   0.16500    2.43830
永豐主流品牌基金                                                 18.99000   18.55000   0.44000    2.37197
瀚亞巴西基金                                                      5.78000    5.65000   0.13000    2.30088
野村巴西基金                                                      6.78000    6.63000   0.15000    2.26244
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.19000   14.86000   0.33000    2.22073
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.76000   11.51000   0.25000    2.17202
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.28000   34.53000   0.75000    2.17202
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.74000   34.99000   0.75000    2.14347
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.26000   10.05000   0.21000    2.08955
保德信拉丁美洲基金                                                6.98000    6.84000   0.14000    2.04678
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.98000   10.76000   0.22000    2.04461
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.95000    9.76000   0.19000    1.94672
野村全球品牌基金                                                 28.87000   28.36000   0.51000    1.79831
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.61000   13.38000   0.23000    1.71898
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                16.06000   15.81000   0.25000    1.58128
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                15.03000   14.80000   0.23000    1.55405
華南永昌全球精品基金                                             17.06000   16.82000   0.24000    1.42687
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.41000   16.19000   0.22000    1.35886
統一全球新科技基金(美元)                                         15.03000   14.83000   0.20000    1.34862
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.03000    9.90000   0.13000    1.31313
元大歐洲50基金                                                   24.85000   24.53000   0.32000    1.30453
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.30000   20.04000   0.26000    1.29741
瀚亞歐洲基金                                                     10.23000   10.10000   0.13000    1.28713
兆豐國際第一基金                                                 13.65000   13.48000   0.17000    1.26113
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.58730   10.45560   0.13170    1.25961
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.58900   10.45780   0.13120    1.25457
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.65000   14.47000   0.18000    1.24395
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.05000   17.83000   0.22000    1.23388
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