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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/22  108/08/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.31710   10.31000   0.00710    0.06887
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.10600   10.09850   0.00750    0.07427
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.42280   10.41170   0.01110    0.10661
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.21680   10.20600   0.01080    0.10582
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.18270   10.17760   0.00510    0.05011
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.18990   10.18140   0.00850    0.08349
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.18770   10.17920   0.00850    0.08350
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.30120   10.28950   0.01170    0.11371
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.78320    9.76910   0.01410    0.14433
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.78320    9.76910   0.01410    0.14433
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.78540    9.76880   0.01660    0.16993
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.78540    9.76880   0.01660    0.16993
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.93300    9.91170   0.02130    0.21490
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.93300    9.91170   0.02130    0.21490
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.72120   10.71390   0.00730    0.06814
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.52120   10.51410   0.00710    0.06753
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64070   10.63310   0.00760    0.07147
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52630   10.51980   0.00650    0.06179
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.42000   22.46000  -0.04000   -0.17809
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.64000   22.58000   0.06000    0.26572
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.70790   43.81570  -0.10780   -0.24603
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.19180   40.27860  -0.08680   -0.21550
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88960    9.88750   0.00210    0.02124
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.43130   10.42870   0.00260    0.02493
中國信託台灣活力基金                                               13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.38000    9.28000   0.10000    1.07759
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.20000   10.09000   0.11000    1.09019
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.27250   10.26870   0.00380    0.03701
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.23260   10.23620  -0.00360   -0.03517
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10800    9.11120  -0.00320   -0.03512
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.44870   10.43940   0.00930    0.08909
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27080    9.26240   0.00840    0.09069
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.90740   11.78130   0.12610    1.07034
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    10.06240    9.95580   0.10660    1.07073
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.10010   11.14810  -0.04800   -0.43057
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.64570    9.68740  -0.04170   -0.43046
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.83450   47.98000  -0.14550   -0.30325
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.68580   43.74040  -0.05460   -0.12483
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.78390   48.70760   0.07630    0.15665
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.56240   49.51270   0.04970    0.10038
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.92000   10.82000   0.10000    0.92421
中國信託智能運動基金-美元                                          10.43000   10.33000   0.10000    0.96805
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.90000    9.79000   0.11000    1.12360
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04210   11.04190   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.44860   10.46450  -0.01590   -0.15194
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.56900    9.58360  -0.01460   -0.15234
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.61270   10.61920  -0.00650   -0.06121
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71840    9.72440  -0.00600   -0.06170
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.61160   40.66550  -0.05390   -0.13254
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.44880   41.54850  -0.09970   -0.23996
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.86000   10.77000   0.09000    0.83565
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.81570   45.84280  -0.02710   -0.05912
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.38870   46.36500   0.02370    0.05112
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.20380   46.11220   0.09160    0.19865
元大2001基金                                                       65.78000   65.67000   0.11000    0.16750
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.33920   49.23550   0.10370    0.21062
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.61800   46.58540   0.03260    0.06998
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.84000   20.87000  -0.03000   -0.14375
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73570   11.73490   0.00080    0.00682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.70520   10.71210  -0.00690   -0.06441
元大上證50基金                                                     32.62000   32.62000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.78900   11.77800   0.01100    0.09339
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.18600   16.19100  -0.00500   -0.03088
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.27000   11.24200   0.02800    0.24907
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.73100   10.71300   0.01800    0.16802
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.97000    2.98000  -0.01000   -0.33557
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.00780   46.76540  -0.75760   -1.62000
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11400   11.11920  -0.00520   -0.04677
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.10460   10.10930  -0.00470   -0.04649
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.12130   10.13330  -0.01200   -0.11842
元大巴西指數基金                                                    6.93200    6.76700   0.16500    2.43830
元大日經225基金                                                    26.23000   26.21000   0.02000    0.07631
元大台商收成基金                                                   22.73000   22.72000   0.01000    0.04401
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.22000   39.36000  -0.14000   -0.35569
元大台灣中型100基金                                                33.27000   33.20000   0.07000    0.21084
元大台灣加權股價指數基金                                           25.75600   25.72600   0.03000    0.11661
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50基金                                                 81.13000   81.16000  -0.03000   -0.03696
元大台灣金融基金                                                   18.09000   18.05000   0.04000    0.22161
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.97000   31.90000   0.07000    0.21944
元大台灣高股息基金                                                 27.15000   27.09000   0.06000    0.22148
元大台灣電子科技基金                                               36.34000   36.33000   0.01000    0.02753
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.17000   15.15000   0.02000    0.13201
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.74000   23.49000   0.25000    1.06428
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.74000   13.71000   0.03000    0.21882
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.63000   13.59000   0.04000    0.29433
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.45500   12.41400   0.04100    0.33027
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.38000    6.37000   0.01000    0.15699
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.17500    8.14400   0.03100    0.38065
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.33000   13.29000   0.04000    0.30098
元大全球農業商機基金                                               18.00000   17.94000   0.06000    0.33445
元大印尼指數基金                                                    9.41700    9.52400  -0.10700   -1.12348
元大印度指數基金                                                    9.35900    9.45300  -0.09400   -0.99439
元大印度基金                                                       12.18000   12.28000  -0.10000   -0.81433
元大多多基金                                                       17.89000   17.88000   0.01000    0.05593
元大多福基金                                                       54.35000   54.53000  -0.18000   -0.33009
元大亞太成長基金                                                    8.47000    8.51000  -0.04000   -0.47004
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.53460    9.53880  -0.00420   -0.04403
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.61360    7.61700  -0.00340   -0.04464
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.69300    8.74700  -0.05400   -0.61735
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.87900    9.94500  -0.06600   -0.66365
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.23060   10.22700   0.00360    0.03520
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.45440   10.45000   0.00440    0.04211
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20640   10.20220   0.00420    0.04117
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.61850   10.62730  -0.00880   -0.08281
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.36800   10.37650  -0.00850   -0.08192
元大卓越基金                                                       43.49000   43.48000   0.01000    0.02300
元大店頭基金                                                        8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50230   10.50170   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96180    9.95560   0.00620    0.06228
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.03750   33.09250  -0.05500   -0.16620
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.60040   46.98910  -0.38870   -0.82721
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.40320   15.37850   0.02470    0.16061
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.02820   27.13070  -0.10250   -0.37780
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.96070   44.06440  -0.10370   -0.23534
元大高科技基金                                                     20.31000   20.24000   0.07000    0.34585
元大得利貨幣市場基金                                               16.33850   16.33830   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04150   12.04140   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
元大富櫃50基金                                                     12.97000   13.07000  -0.10000   -0.76511
元大華夏中小基金                                                    7.31000    7.32000  -0.01000   -0.13661
元大新中國基金-人民幣                                               9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
元大新中國基金-美元                                                 8.98700    8.94500   0.04200    0.46954
元大新中國基金-新台幣                                               9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
元大新主流基金                                                     25.78000   25.74000   0.04000    0.15540
元大新東協平衡基金-美元                                             9.33900    9.32900   0.01000    0.10719
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.07000   11.04190   0.02810    0.25449
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.94280    9.91230   0.03050    0.30770
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.48900   11.46800   0.02100    0.18312
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.42090    9.40370   0.01720    0.18291
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.68030   10.68460  -0.00430   -0.04024
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.88210    9.88610  -0.00400   -0.04046
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.03210   11.05020  -0.01810   -0.16380
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.21690   10.23380  -0.01690   -0.16514
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.20750   10.21230  -0.00480   -0.04700
元大新興亞洲基金                                                   10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.70550    9.68950   0.01600    0.16513
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.99360    8.97880   0.01480    0.16483
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.14400   10.13990   0.00410    0.04043
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.41480    9.41100   0.00380    0.04038
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17510   15.17490   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.98000   38.11000  -0.13000   -0.34112
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
元大實質多重資產基金-美元                                           8.15700    8.13800   0.01900    0.23347
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.80000   17.77000   0.03000    0.16882
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             19.97000   20.00000  -0.03000   -0.15000
元大摩臺基金                                                       37.97000   37.98000  -0.01000   -0.02633
元大標普500基金                                                    27.85000   27.64000   0.21000    0.75977
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.29000   12.42000  -0.13000   -1.04670
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.74000   34.99000   0.75000    2.14347
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.14000   21.12000   0.02000    0.09470
元大標智滬深300基金                                                17.98000   18.00000  -0.02000   -0.11111
元大歐洲50基金                                                     24.85000   24.53000   0.32000    1.30453
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.14430    9.14320   0.00110    0.01203
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30260   10.30240   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.93000   15.88000   0.05000    0.31486
日盛上選基金                                                       37.42000   37.04000   0.38000    1.02592
日盛小而美基金                                                     19.23000   19.10000   0.13000    0.68063
日盛中國內需動力基金                                                9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.32610   12.33700  -0.01090   -0.08835
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.77260    9.78120  -0.00860   -0.08792
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.52150   12.51990   0.00160    0.01278
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92330    9.92210   0.00120    0.01209
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.39210   11.39990  -0.00780   -0.06842
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.01070    9.01680  -0.00610   -0.06765
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.60740   10.58110   0.02630    0.24856
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41810    9.39480   0.02330    0.24801
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.42070   10.40250   0.01820    0.17496
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.25230    9.23620   0.01610    0.17431
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52040    2.52080  -0.00040   -0.01587
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64460    1.64490  -0.00030   -0.01824
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38790    0.38760   0.00030    0.07740
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25370    0.25340   0.00030    0.11839
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.86090   12.86040   0.00050    0.00389
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.28430    8.28390   0.00040    0.00483
日盛亞洲機會基金                                                    7.00000    7.01000  -0.01000   -0.14265
日盛首選基金                                                       18.43000   18.37000   0.06000    0.32662
日盛高科技基金                                                     19.65000   19.50000   0.15000    0.76923
日盛貨幣市場基金                                                   14.84680   14.84650   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     43.16000   43.02000   0.14000    0.32543
日盛精選五虎基金                                                   37.46000   37.26000   0.20000    0.53677
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55680   13.55660   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 34.27000   34.08000   0.19000    0.55751
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
台新MSCI中國基金                                                   19.65000   19.65000   0.00000    0.00000
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.34000   20.17000   0.17000    0.84284
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23360   14.23340   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     49.79000   49.40000   0.39000    0.78947
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56040    0.56310  -0.00270   -0.47949
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.54800   17.65600  -0.10800   -0.61169
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32810    0.32760   0.00050    0.15263
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                       26.27000   26.03000   0.24000    0.92201
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.59000   24.56000   0.03000    0.12215
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78850    0.78690   0.00160    0.20333
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.33000   17.31000   0.02000    0.11554
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55480    0.55360   0.00120    0.21676
台新台灣中小基金                                                   39.44000   39.28000   0.16000    0.40733
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.18180   11.19830  -0.01650   -0.14734
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.09910   10.11760  -0.01850   -0.18285
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.72430   11.74220  -0.01790   -0.15244
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.08230   10.05400   0.02830    0.28148
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.32540   11.29340   0.03200    0.28335
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
台新印度基金                                                       13.94000   14.09000  -0.15000   -1.06458
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62610    8.62460   0.00150    0.01739
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28010    0.27970   0.00040    0.14301
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.73080   12.72850   0.00230    0.01807
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40840    0.40790   0.00050    0.12258
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.89000   40.00000  -0.11000   -0.27500
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.75000   43.78000  -0.03000   -0.06852
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13650   11.13640   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.53020   33.48430   0.04590    0.13708
台新智慧生活基金-美元                                              10.70000   10.58700   0.11300    1.06735
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.19000   11.09000   0.10000    0.90171
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.00710    7.97900   0.02810    0.35217
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.32450    8.30560   0.01890    0.22756
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.13810    9.10610   0.03200    0.35141
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.51190    9.49030   0.02160    0.22760
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.56270   11.52490   0.03780    0.32799
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36290    0.36140   0.00150    0.41505
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.16180    8.13500   0.02680    0.32944
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27050    0.26930   0.00120    0.44560
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.34000   0.03000    0.56180
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.04000   23.08000  -0.04000   -0.17331
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.56040   10.54070   0.01970    0.18689
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.06820   10.04420   0.02400    0.23894
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.20910   10.19150   0.01760    0.17269
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.61580   10.59590   0.01990    0.18781
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.11100   10.08650   0.02450    0.24290
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.25610   10.23840   0.01770    0.17288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.49060   45.42130   0.06930    0.15257
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.72640   44.61820   0.10820    0.24250
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.66650   39.68720  -0.02070   -0.05216
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38910   11.38840   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.04020   10.04160  -0.00140   -0.01394
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29650    9.33160  -0.03510   -0.37614
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.98890   10.99580  -0.00690   -0.06275
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.75210    7.78340  -0.03130   -0.40214
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.23480    9.24190  -0.00710   -0.07682
永豐中小基金                                                       55.43000   55.16000   0.27000    0.48949
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.81470    1.82450  -0.00980   -0.53713
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.55070    2.55200  -0.00130   -0.05094
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.17130    8.21760  -0.04630   -0.56342
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.14510   11.15330  -0.00820   -0.07352
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.91000    4.90000   0.01000    0.20408
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.80000   21.78000   0.02000    0.09183
永豐主流品牌基金                                                   18.99000   18.55000   0.44000    2.37197
永豐永豐基金                                                       33.94000   33.91000   0.03000    0.08847
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.07940    9.14550  -0.06610   -0.72276
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.63730    9.66440  -0.02710   -0.28041
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.04790    9.12350  -0.07560   -0.82863
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60640    9.64370  -0.03730   -0.38678
永豐亞洲民生消費基金                                               11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
永豐南非幣2021保本基金                                             14.21150   14.19420   0.01730    0.12188
永豐貨幣市場基金                                                   13.94890   13.94870   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.14330    2.15410  -0.01080   -0.50137
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.66710    2.66930  -0.00220   -0.08242
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.77390    7.81390  -0.04000   -0.51191
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.97750   10.98890  -0.01140   -0.10374
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.16350    7.18700  -0.02350   -0.32698
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.57300   11.56570   0.00730    0.06312
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.87000    7.90000  -0.03000   -0.37975
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.27000   18.36000  -0.09000   -0.49020
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.81000   53.80000   0.01000    0.01859
永豐領航科技基金                                                   40.55000   40.38000   0.17000    0.42100
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
永豐趨勢平衡基金                                                   42.74000   42.75000  -0.01000   -0.02339
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.92130   11.92050   0.00080    0.00671
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74860    9.75310  -0.00450   -0.04614
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39960   10.40430  -0.00470   -0.04517
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84470    9.84570  -0.00100   -0.01016
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.33310   10.33420  -0.00110   -0.01064
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80280    9.80630  -0.00350   -0.03569
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58280   10.58660  -0.00380   -0.03589
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84930    9.84930   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.41280   10.41270   0.00010    0.00096
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.06000   15.07000  -0.01000   -0.06636
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.42000   19.45000  -0.03000   -0.15424
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.23000   19.24000  -0.01000   -0.05198
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06930   10.07560  -0.00630   -0.06253
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06940   10.07560  -0.00620   -0.06153
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00630   10.00920  -0.00290   -0.02897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00630   10.00930  -0.00300   -0.02997
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21040   10.22030  -0.00990   -0.09687
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21020   10.22020  -0.01000   -0.09785
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07350   10.07710  -0.00360   -0.03572
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07340   10.07710  -0.00370   -0.03672
兆豐國際生命科學基金                                               14.97000   14.82000   0.15000    1.01215
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.43350   10.39770   0.03580    0.34431
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.60960   10.56390   0.04570    0.43261
兆豐國際全球基金                                                   30.81000   30.58000   0.23000    0.75213
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.51330   10.51270   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33360   10.32740   0.00620    0.06003
兆豐國際國民基金                                                   23.57000   23.35000   0.22000    0.94218
兆豐國際第一基金                                                   13.65000   13.48000   0.17000    1.26113
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.79680   10.80090  -0.00410   -0.03796
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21340    8.21650  -0.00310   -0.03773
兆豐國際萬全基金                                                   21.13000   20.93000   0.20000    0.95557
兆豐國際電子基金                                                   26.93000   26.77000   0.16000    0.59768
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.68000   21.66000   0.02000    0.09234
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.67000   15.65000   0.02000    0.12780
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.57000   36.49000   0.08000    0.21924
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56490   12.56470   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.72400    9.71660   0.00740    0.07616
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.72900    9.72430   0.00470    0.04833
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.85290    9.85480  -0.00190   -0.01928
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.75540    9.74830   0.00710    0.07283
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.80560    9.78490   0.02070    0.21155
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.72420    9.71690   0.00730    0.07513
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.73120    9.72650   0.00470    0.04832
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86130    9.86320  -0.00190   -0.01926
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.75990    9.75270   0.00720    0.07383
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.81350    9.79270   0.02080    0.21240
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.82460   10.80120   0.02340    0.21664
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.56890   10.54290   0.02600    0.24661
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.82350   10.79810   0.02540    0.23523
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.50550   10.48280   0.02270    0.21655
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.63400   10.60790   0.02610    0.24604
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.62170   10.59740   0.02430    0.22930
合庫台灣基金                                                       12.19000   12.15000   0.04000    0.32922
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.77680   11.74840   0.02840    0.24174
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71640   12.67670   0.03970    0.31317
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.33760   11.30170   0.03590    0.31765
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.11460   12.07670   0.03790    0.31383
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15120    8.13150   0.01970    0.24227
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.38610    9.35650   0.02960    0.31636
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.10660    9.07770   0.02890    0.31836
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79380    8.76630   0.02750    0.31370
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.25020    9.22080   0.02940    0.31884
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.95000   10.84000   0.11000    1.01476
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.22000    9.14000   0.08000    0.87527
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.89000    9.79000   0.10000    1.02145
合庫全球新興市場基金                                                9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
合庫貨幣市場基金                                                   10.17960   10.17950   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.89020    9.87230   0.01790    0.18132
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.29560   10.26950   0.02610    0.25415
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.58060   10.57070   0.00990    0.09366
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.06040   12.04160   0.01880    0.15613
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.36550   15.34170   0.02380    0.15513
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63420    8.61860   0.01560    0.18100
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.51080    9.49460   0.01620    0.17062
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.91340    7.90600   0.00740    0.09360
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.63210    8.61850   0.01360    0.15780
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.53820   10.51670   0.02150    0.20444
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20840   10.21440  -0.00600   -0.05874
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.20610   10.20690  -0.00080   -0.00784
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.93500    9.92230   0.01270    0.12799
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17530   10.17660  -0.00130   -0.01277
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.20830   10.21430  -0.00600   -0.05874
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20600   10.20690  -0.00090   -0.00882
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.93490    9.92220   0.01270    0.12800
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17530   10.17660  -0.00130   -0.01277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24320   11.24260   0.00060    0.00534
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.84560    9.83240   0.01320    0.13425
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89530    9.89440   0.00090    0.00910
安聯中國東協基金                                                   14.99000   15.04000  -0.05000   -0.33245
安聯中國策略基金-美元                                              12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.10000   16.10000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.58000   15.61000  -0.03000   -0.19218
安聯中華新思路基金-美元                                            14.12000   14.13000  -0.01000   -0.07077
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
安聯台灣大壩基金                                                   33.12000   33.08000   0.04000    0.12092
安聯台灣科技基金                                                   55.87000   56.18000  -0.31000   -0.55180
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55580   12.55570   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   37.77000   37.69000   0.08000    0.21226
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87320   10.86570   0.00750    0.06902
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.02890   16.02400   0.00490    0.03058
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.96080    9.95780   0.00300    0.03013
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01800   10.01470   0.00330    0.03295
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.07000   11.99000   0.08000    0.66722
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32310   13.31650   0.00660    0.04956
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89280   10.88290   0.00990    0.09097
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.98270   12.97340   0.00930    0.07169
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62750    9.62260   0.00490    0.05092
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56040    9.55190   0.00850    0.08899
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09810    9.09170   0.00640    0.07039
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.27510   10.27120   0.00390    0.03797
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.30260   10.29530   0.00730    0.07091
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.16000   11.11000   0.05000    0.45005
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.49820   12.48880   0.00940    0.07527
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.32750   11.31430   0.01320    0.11667
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94770   10.93680   0.01090    0.09966
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.58300    8.57670   0.00630    0.07345
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44680    8.43700   0.00980    0.11616
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.13700    8.12890   0.00810    0.09964
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22190   10.21440   0.00750    0.07343
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.11340   10.10330   0.01010    0.09997
安聯全球人口趨勢基金                                               12.30000   12.23000   0.07000    0.57236
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.93000    8.83000   0.10000    1.13250
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.17000   33.83000   0.34000    1.00503
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.62000    7.59000   0.03000    0.39526
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.61020   12.61980  -0.00960   -0.07607
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.65140   10.65940  -0.00800   -0.07505
安聯全球新興市場基金                                               16.71000   16.71000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
安聯亞洲動態策略基金                                               22.12000   22.19000  -0.07000   -0.31546
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.06130   10.05390   0.00740    0.07360
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.11830   10.10820   0.01010    0.09992
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.13540   10.12760   0.00780    0.07702
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.11590   10.10570   0.01020    0.10093
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14790   10.14010   0.00780    0.07692
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.12220   10.11210   0.01010    0.09988
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.06630   10.05680   0.00950    0.09446
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.06630   10.05680   0.00950    0.09446
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.06630   10.05680   0.00950    0.09446
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.61480   10.61620  -0.00140   -0.01319
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14720   10.14850  -0.00130   -0.01281
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.01650   90.96330   0.05320    0.05849
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.30650   13.29730   0.00920    0.06919
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.39920   68.35730   0.04190    0.06130
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89560    9.88870   0.00690    0.06978
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.77560    2.77620  -0.00060   -0.02161
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.98260   10.99130  -0.00870   -0.07915
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33790    2.33850  -0.00060   -0.02566
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86490    8.87190  -0.00700   -0.07890
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.39610   10.39490   0.00120    0.01154
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.24390   10.23130   0.01260    0.12315
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.70890   10.69170   0.01720    0.16087
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.20290   10.18870   0.01420    0.13937
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.23770   10.22350   0.01420    0.13890
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.29530   10.29410   0.00120    0.01166
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11320   10.10070   0.01250    0.12375
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.48770   10.46830   0.01940    0.18532
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.10180   10.08770   0.01410    0.13977
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14440   10.13020   0.01420    0.14017
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01710   10.01280   0.00430    0.04295
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.18020   10.16800   0.01220    0.11998
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.00380    9.99780   0.00600    0.06001
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.93820    9.93270   0.00550    0.05537
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.03110   10.02680   0.00430    0.04289
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.13090   10.11850   0.01240    0.12255
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.00350    9.99750   0.00600    0.06002
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.93880    9.93340   0.00540    0.05436
宏利台灣動力基金A類型                                              31.90000   32.00000  -0.10000   -0.31250
宏利台灣動力基金I類型                                              31.90000   32.00000  -0.10000   -0.31250
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.96850    9.93380   0.03470    0.34931
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.95370    9.93170   0.02200    0.22151
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51050    7.48440   0.02610    0.34873
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.52990    7.51010   0.01980    0.26364
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
宏利全球債券組合基金                                               13.84490   13.83720   0.00770    0.05565
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00680    3.00810  -0.00130   -0.04322
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.49690   12.50740  -0.01050   -0.08395
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.98260    8.99060  -0.00800   -0.08898
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62340    2.62490  -0.00150   -0.05715
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.63510   11.65480  -0.01970   -0.16903
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.28110    3.29370  -0.01260   -0.38255
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54170    0.54380  -0.00210   -0.38617
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.32000   15.39000  -0.07000   -0.45484
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.40390   12.37180   0.03210    0.25946
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.97250   10.94260   0.02990    0.27324
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.53490   10.51150   0.02340    0.22261
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75270    8.73030   0.02240    0.25658
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38640    8.36340   0.02300    0.27501
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26610    8.24740   0.01870    0.22674
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.40420    8.38160   0.02260    0.26964
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95840    2.95110   0.00730    0.24737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42770    0.42660   0.00110    0.25785
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.91070   12.88310   0.02760    0.21423
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97590    0.97340   0.00250    0.25683
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38180    7.36580   0.01600    0.21722
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04770    2.04230   0.00540    0.26441
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29530    0.29460   0.00070    0.23761
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98050    8.96060   0.01990    0.22208
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32550    0.32470   0.00080    0.24638
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69420   13.69410   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.42000    2.41000   0.01000    0.41494
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.51000   26.45000   0.06000    0.22684
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.51000   26.45000   0.06000    0.22684
宏利澳幣保本基金                                                   12.71180   12.71450  -0.00270   -0.02124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.52610   10.51990   0.00620    0.05894
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.47860    9.46840   0.01020    0.10773
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.07140    9.07290  -0.00150   -0.01653
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.49170   11.49370  -0.00200   -0.01740
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
貝萊德新台幣基金                                                   12.97630   12.97620   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.49000   27.39000   0.10000    0.36510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47570   11.47550   0.00020    0.00174
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.02610   10.02740  -0.00130   -0.01296
保德信大中華基金-人民幣                                            10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                               9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
保德信大中華基金-新台幣                                            29.91000   29.91000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                                 53.35000   52.92000   0.43000    0.81255
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
保德信中國中小基金-美元                                             8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.01300   10.02050  -0.00750   -0.07485
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.11660   10.12750  -0.01090   -0.10763
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.13450   10.14210  -0.00760   -0.07494
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.26760   11.27600  -0.00840   -0.07449
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.95000   27.88000   0.07000    0.25108
保德信全球消費商機基金                                             19.56000   19.44000   0.12000    0.61728
保德信全球基礎建設基金                                             14.05000   13.94000   0.11000    0.78910
保德信全球資源基金                                                  6.91000    6.86000   0.05000    0.72886
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.68000   32.51000   0.17000    0.52292
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.20680   10.20990  -0.00310   -0.03036
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.68380   10.68710  -0.00330   -0.03088
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.35590   10.37200  -0.01610   -0.15523
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.83730   10.85410  -0.01680   -0.15478
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.62050    9.58810   0.03240    0.33792
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.81460   10.77850   0.03610    0.33493
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.29270    9.27320   0.01950    0.21028
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42620   10.40440   0.02180    0.20953
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.26140    8.25570   0.00570    0.06904
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.43100   11.42320   0.00780    0.06828
保德信亞太基金                                                     19.80000   19.82000  -0.02000   -0.10091
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.82990    8.82610   0.00380    0.04305
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.28910   12.28380   0.00530    0.04315
保德信店頭市場基金                                                 38.04000   37.95000   0.09000    0.23715
保德信拉丁美洲基金                                                  6.98000    6.84000   0.14000    2.04678
保德信金平衡基金                                                   30.77000   30.63000   0.14000    0.45707
保德信金滿意基金                                                   44.04000   43.90000   0.14000    0.31891
保德信科技島基金                                                   28.96000   28.78000   0.18000    0.62543
保德信高成長基金                                                   98.95000   98.97000  -0.02000   -0.02021
保德信貨幣市場基金                                                 15.84990   15.84970   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.53210   10.47500   0.05710    0.54511
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.89020   10.84460   0.04560    0.42049
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.01350   10.98510   0.02840    0.25853
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.66290   10.64860   0.01430    0.13429
保德信新世紀基金                                                   10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.21840    8.20890   0.00950    0.11573
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.41670   10.40310   0.01360    0.13073
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.75520   11.74150   0.01370    0.11668
保德信新興趨勢組合基金                                             10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
保德信瑞騰基金                                                     15.66270   15.66200   0.00070    0.00447
保德信歐洲組合基金                                                 10.01000    9.92000   0.09000    0.90726
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.56790    9.52970   0.03820    0.40085
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.12450   10.08400   0.04050    0.40163
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.54740    9.51460   0.03280    0.34473
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.86590    9.83270   0.03320    0.33765
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73880    9.71850   0.02030    0.20888
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.19930   10.17880   0.02050    0.20140
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61190    9.58980   0.02210    0.23045
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98070    9.95790   0.02280    0.22896
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.31730   10.30010   0.01720    0.16699
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89030    9.87530   0.01500    0.15189
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.27670   10.26120   0.01550    0.15105
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.83040    9.81300   0.01740    0.17732
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.15310   10.13530   0.01780    0.17562
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84160    9.84010   0.00150    0.01524
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38220   10.37960   0.00260    0.02505
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72800    9.72340   0.00460    0.04731
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.11660   10.11180   0.00480    0.04747
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.92120    9.91430   0.00690    0.06960
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.92190    9.91480   0.00710    0.07161
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.20830   10.20850  -0.00020   -0.00196
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89600    9.88560   0.01040    0.10520
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89610    9.88570   0.01040    0.10520
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.17500   10.17300   0.00200    0.01966
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.22230   10.21740   0.00490    0.04796
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.93990    9.93260   0.00730    0.07350
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03920   10.03350   0.00570    0.05681
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41330   10.40710   0.00620    0.05957
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.18180   10.17030   0.01150    0.11307
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.84210   10.83130   0.01080    0.09971
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.02380   10.01600   0.00780    0.07788
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.32380   10.31580   0.00800    0.07755
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41030   10.41360  -0.00330   -0.03169
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43760   10.43890  -0.00130   -0.01245
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.57310   10.58750  -0.01440   -0.13601
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.17760   10.17670   0.00090    0.00884
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.18040   10.17930   0.00110    0.01081
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.31510   10.31460   0.00050    0.00485
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.49560   10.49570  -0.00010   -0.00095
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.97910    9.97490   0.00420    0.04211
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.07460   10.07030   0.00430    0.04270
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97480    1.97580  -0.00100   -0.05061
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84080    2.84230  -0.00150   -0.05277
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29050    0.29060  -0.00010   -0.03441
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45620    0.45640  -0.00020   -0.04382
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28820    8.29580  -0.00760   -0.09161
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.15580   12.16070  -0.00490   -0.04029
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76890    9.77480  -0.00590   -0.06036
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.48150   12.48880  -0.00730   -0.05845
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.67910    8.68280  -0.00370   -0.04261
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.13070   11.13550  -0.00480   -0.04311
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.60680   10.61720  -0.01040   -0.09795
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.46200   10.47780  -0.01580   -0.15080
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.74000   19.77000  -0.03000   -0.15175
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4575.56000 4582.60000  -7.04000   -0.15362
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.19650   10.19480   0.00170    0.01668
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.09040   11.08850   0.00190    0.01713
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.12640   10.13030  -0.00390   -0.03850
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.47600    9.44250   0.03350    0.35478
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07600   10.04040   0.03560    0.35457
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.52510    9.49810   0.02700    0.28427
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.88060    9.84930   0.03130    0.31779
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.23840   10.18260   0.05580    0.54799
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.90360    5.87790   0.02570    0.43723
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.88220   10.83490   0.04730    0.43655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.49700   10.51890  -0.02190   -0.20820
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.40440   11.41840  -0.01400   -0.12261
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.64680   10.65910  -0.01230   -0.11539
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.02130    9.04020  -0.01890   -0.20907
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.26880    9.28020  -0.01140   -0.12284
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.16120    9.17170  -0.01050   -0.11448
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.36020   10.38190  -0.02170   -0.20902
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.74470   10.75790  -0.01320   -0.12270
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.74010   10.75250  -0.01240   -0.11532
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.01000    7.01000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70540   13.70520   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.69000   16.60000   0.09000    0.54217
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.37420   14.34350   0.03070    0.21403
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.67380   12.63710   0.03670    0.29041
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.24500   13.20620   0.03880    0.29380
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.58290    8.56450   0.01840    0.21484
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.79320    6.77870   0.01450    0.21391
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66190    8.63680   0.02510    0.29062
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51760    8.49690   0.02070    0.24362
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73430   10.70280   0.03150    0.29432
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41020    8.38520   0.02500    0.29814
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.86190   12.82460   0.03730    0.29085
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.45080   12.42420   0.02660    0.21410
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.28080   13.24860   0.03220    0.24304
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05730   12.02190   0.03540    0.29446
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.00110    8.98180   0.01930    0.21488
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68210    9.65410   0.02800    0.29003
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73300    9.70930   0.02370    0.24410
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54320    9.51510   0.02810    0.29532
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43320    9.40510   0.02810    0.29877
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.76120   10.75660   0.00460    0.04276
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67930   10.67080   0.00850    0.07966
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.47310   10.46070   0.01240    0.11854
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.61620   10.60400   0.01220    0.11505
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87690    9.87270   0.00420    0.04254
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56180    9.55420   0.00760    0.07955
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.80190   10.80580  -0.00390   -0.03609
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59490    9.58350   0.01140    0.11895
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73330    9.72210   0.01120    0.11520
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.74110   10.73650   0.00460    0.04284
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67960   10.67110   0.00850    0.07965
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47360   10.46110   0.01250    0.11949
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61740   10.60510   0.01230    0.11598
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87680    9.87260   0.00420    0.04254
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.56200    9.55440   0.00760    0.07954
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.98710   10.99110  -0.00400   -0.03639
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59520    9.58370   0.01150    0.12000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73400    9.72280   0.01120    0.11519
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33460   11.33830  -0.00370   -0.03263
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.73220   12.73000   0.00220    0.01728
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.99840   11.99430   0.00410    0.03418
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97680    8.97970  -0.00290   -0.03230
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65240    9.65080   0.00160    0.01658
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56290    9.55970   0.00320    0.03347
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.02970   11.03330  -0.00360   -0.03263
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.85580   11.85380   0.00200    0.01687
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59140   11.58750   0.00390    0.03366
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.97710    8.98000  -0.00290   -0.03229
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65290    9.65130   0.00160    0.01658
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56340    9.56010   0.00330    0.03452
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.07000   13.08000  -0.01000   -0.07645
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.95000    9.76000   0.19000    1.94672
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.38930   12.39560  -0.00630   -0.05082
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.50030   10.49670   0.00360    0.03430
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.87570    7.87970  -0.00400   -0.05076
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.37250   10.36900   0.00350    0.03375
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.38280   12.37940   0.00340    0.02746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.05920   12.04810   0.01110    0.09213
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03380   11.02200   0.01180    0.10706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60450    8.60220   0.00230    0.02674
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63680    9.62790   0.00890    0.09244
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67610    9.66570   0.01040    0.10760
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.60060   11.58980   0.01080    0.09319
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.87370   10.87080   0.00290    0.02668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01530   11.00350   0.01180    0.10724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98040    9.97110   0.00930    0.09327
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29700    9.29450   0.00250    0.02690
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.22190    9.22070   0.00120    0.01301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70260    9.69220   0.01040    0.10730
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.64950   12.62510   0.02440    0.19327
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.10150   12.07190   0.02960    0.24520
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.41970   11.38840   0.03130    0.27484
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.06480    7.05120   0.01360    0.19287
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75480    8.73330   0.02150    0.24618
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41340    9.38770   0.02570    0.27376
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.87400   10.85310   0.02090    0.19257
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.43750   11.40630   0.03120    0.27353
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.48250    9.45930   0.02320    0.24526
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.01510    8.99770   0.01740    0.19338
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61470    9.58840   0.02630    0.27429
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.22750   12.24110  -0.01360   -0.11110
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.98280   12.99050  -0.00770   -0.05927
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.81630   11.82150  -0.00520   -0.04399
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.48770    9.49830  -0.01060   -0.11160
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.10110   10.10710  -0.00600   -0.05936
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08510   10.08960  -0.00450   -0.04460
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.23730   12.24450  -0.00720   -0.05880
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.90930   10.92140  -0.01210   -0.11079
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.25870   11.26370  -0.00500   -0.04439
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.09080   10.10200  -0.01120   -0.11087
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.65560    9.66640  -0.01080   -0.11173
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34430   10.35040  -0.00610   -0.05893
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82380    9.82820  -0.00440   -0.04477
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.20000   19.12000   0.08000    0.41841
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.90000   17.79000   0.11000    0.61832
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.46580   13.45710   0.00870    0.06465
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.26480   10.22700   0.03780    0.36961
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.28180   11.23570   0.04610    0.41030
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.38430   12.37210   0.01220    0.09861
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.76300   10.71750   0.04550    0.42454
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.88460    8.85190   0.03270    0.36941
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.42780    9.38930   0.03850    0.41004
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.41380    9.40460   0.00920    0.09782
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.36130    9.32170   0.03960    0.42482
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.01780    8.98460   0.03320    0.36952
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.23110    9.19340   0.03770    0.41008
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28040   11.26930   0.01110    0.09850
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.30470    9.26530   0.03940    0.42524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.34040   46.30030   0.04010    0.08661
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.77990    9.76960   0.01030    0.10543
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84580    9.83270   0.01310    0.13323
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.32000   33.26000   0.06000    0.18040
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82800   11.82720   0.00080    0.00676
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66930    1.66830   0.00100    0.05994
國泰大中華基金                                                     21.18000   21.14000   0.04000    0.18921
國泰小龍基金-新台幣                                                15.87000   15.78000   0.09000    0.57034
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.48000   45.20000   0.28000    0.61947
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.50430    4.50210   0.00220    0.04887
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69630    0.69560   0.00070    0.10063
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74530    0.74460   0.00070    0.09401
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.87900   44.95760  -0.07860   -0.17483
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.41050    2.41400  -0.00350   -0.14499
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33880    0.33910  -0.00030   -0.08847
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.65730   10.68030  -0.02300   -0.21535
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33770    0.33770   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.41690   10.43080  -0.01390   -0.13326
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.34910    4.35750  -0.00840   -0.19277
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61010    0.61100  -0.00090   -0.14730
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.29000   19.35000  -0.06000   -0.31008
國泰中港台基金-人民幣                                               3.33290    3.33770  -0.00480   -0.14381
國泰中港台基金-美元                                                 0.47340    0.47380  -0.00040   -0.08442
國泰中港台基金-新台幣                                              14.80000   14.83000  -0.03000   -0.20229
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.93310    9.93450  -0.00140   -0.01409
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.14910   10.14660   0.00250    0.02464
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29930   10.30950  -0.01020   -0.09894
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.57000   25.56000   0.01000    0.03912
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.83000   29.74000   0.09000    0.30262
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35510    0.35430   0.00080    0.22580
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33350    0.33270   0.00080    0.24046
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33440    0.33360   0.00080    0.23981
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.14830   11.13570   0.01260    0.11315
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.47710   10.46520   0.01190    0.11371
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.51260   10.50070   0.01190    0.11333
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46600   12.46580   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42000    0.41870   0.00130    0.31048
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37070    0.36950   0.00120    0.32476
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44860    0.44710   0.00150    0.33550
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56000    0.55850   0.00150    0.26858
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52560    2.50290   0.02270    0.90695
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35770    0.35430   0.00340    0.95964
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.23000   11.14000   0.09000    0.80790
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53010    0.52540   0.00470    0.89456
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49460    0.49230   0.00230    0.46719
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.59000   14.54000   0.05000    0.34388
國泰全球資源基金-美元                                               0.16160    0.16040   0.00120    0.74813
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.14000    5.11000   0.03000    0.58708
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60220    0.59860   0.00360    0.60140
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.89000   18.80000   0.09000    0.47872
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.35000   18.26000   0.09000    0.49288
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88820    0.88330   0.00490    0.55474
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.56000   20.46000   0.10000    0.48876
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.07000   22.06000   0.01000    0.04533
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55150    2.55650  -0.00500   -0.19558
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36230    0.36280  -0.00050   -0.13782
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30990    0.31040  -0.00050   -0.16108
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.30170   11.33050  -0.02880   -0.25418
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.66800    9.69270  -0.02470   -0.25483
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53340    0.53450  -0.00110   -0.20580
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38470    0.38570  -0.00100   -0.25927
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
國泰科技生化基金                                                   35.90000   35.78000   0.12000    0.33538
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.16000   28.94000   0.22000    0.76019
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.57000   12.72000  -0.15000   -1.17925
國泰美國費城半導體基金                                             14.97000   14.85000   0.12000    0.80808
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.61760   48.77200  -0.15440   -0.31658
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.75670   15.73360   0.02310    0.14682
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.65990   27.77020  -0.11030   -0.39719
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   47.08040   46.97140   0.10900    0.23206
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.07860   47.16220  -0.08360   -0.17726
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.47750   43.44890   0.02860    0.06582
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31940    0.31820   0.00120    0.37712
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.97670    9.94380   0.03290    0.33086
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.03700   10.00380   0.03320    0.33187
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31960    0.31800   0.00160    0.50314
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.98070    9.93790   0.04280    0.43067
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.05660   10.01330   0.04330    0.43242
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31950    0.31780   0.00170    0.53493
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.97930    9.93130   0.04800    0.48332
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.06360   10.01510   0.04850    0.48427
國泰紐幣2021保本基金                                               12.92040   12.91690   0.00350    0.02710
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30580   13.30250   0.00330    0.02481
國泰紐幣保本基金                                                   12.77650   12.77430   0.00220    0.01722
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.28000   24.24000   0.04000    0.16502
國泰富時中國A50基金                                                21.65000   21.62000   0.03000    0.13876
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   50.13860   50.06370   0.07490    0.14961
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35050    0.35040   0.00010    0.02854
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52710    0.52730  -0.00020   -0.03793
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.19890   42.28460  -0.08570   -0.20267
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.76000   20.72000   0.04000    0.19305
國泰新興市場基金-美元                                               0.37920    0.37880   0.00040    0.10560
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.43550    2.43270   0.00280    0.11510
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49410    1.49240   0.00170    0.11391
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35550    0.35490   0.00060    0.16906
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22020    0.21990   0.00030    0.13643
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79590   10.78370   0.01220    0.11313
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.49790    6.49050   0.00740    0.11401
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.19000   14.86000   0.33000    2.22073
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.76860   47.82690  -0.05830   -0.12190
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           48.14710   48.08560   0.06150    0.12790
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.09160   44.14860  -0.05700   -0.12911
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.22000   36.31000  -0.09000   -0.24787
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.61000   23.38000   0.23000    0.98375
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34850    0.34520   0.00330    0.95597
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.34050   39.38540  -0.04490   -0.11400
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.90000   21.69000   0.21000    0.96819
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.13000   19.10000   0.03000    0.15707
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.73000   17.86000  -0.13000   -0.72788
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41810    0.41790   0.00020    0.04786
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.64280   12.64350  -0.00070   -0.00554
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56180   10.56470  -0.00290   -0.02745
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47960   10.48110  -0.00150   -0.01431
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.70620   10.72110  -0.01490   -0.13898
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23650   10.23920  -0.00270   -0.02637
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18700   10.18840  -0.00140   -0.01374
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.35510   10.36950  -0.01440   -0.13887
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95220    9.94360   0.00860    0.08649
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.82510    9.81800   0.00710    0.07232
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94250    9.93150   0.01100    0.11076
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.86570    9.86710  -0.00140   -0.01419
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95220    9.94350   0.00870    0.08749
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.82030    9.81310   0.00720    0.07337
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94240    9.93140   0.01100    0.11076
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.86570    9.86710  -0.00140   -0.01419
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45770   11.45700   0.00070    0.00611
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95320    9.95230   0.00090    0.00904
第一金大中華基金                                                   26.45000   26.45000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 33.76000   33.60000   0.16000    0.47619
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.91000   13.91000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-美元                                             8.45470    8.44590   0.00880    0.10419
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86580    9.87120  -0.00540   -0.05470
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.33050    8.34050  -0.01000   -0.11990
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.45890   11.46520  -0.00630   -0.05495
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85210    9.86390  -0.01180   -0.11963
第一金中概平衡基金                                                 28.50000   28.41000   0.09000    0.31679
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33280   15.33250   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.76800  178.76600   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.67200   15.52270   0.14930    0.96182
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.67120   15.52070   0.15050    0.96967
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.31000   15.18000   0.13000    0.85639
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.31000   15.18000   0.13000    0.85639
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.58900   10.45780   0.13120    1.25457
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.58730   10.45560   0.13170    1.25961
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.75000   10.63000   0.12000    1.12888
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.75000   10.63000   0.12000    1.12888
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.29940   10.25370   0.04570    0.44569
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.29940   10.25370   0.04570    0.44569
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.87970   12.78770   0.09200    0.71944
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.89700   12.80480   0.09220    0.72004
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.36000   12.29000   0.07000    0.56957
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.76700    9.73860   0.02840    0.29162
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.76190    9.73360   0.02830    0.29075
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.42820    9.40680   0.02140    0.22750
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45230    9.43090   0.02140    0.22691
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.67150   10.64060   0.03090    0.29040
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.33840   10.31500   0.02340    0.22685
第一金全球大趨勢基金                                               25.20000   24.96000   0.24000    0.96154
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.40940    9.41390  -0.00450   -0.04780
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.49570    6.49880  -0.00310   -0.04770
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.03540    9.96930   0.06610    0.66304
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.03570    9.96950   0.06620    0.66403
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.95330   10.88120   0.07210    0.66261
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.95520   10.88290   0.07230    0.66434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56840    8.53340   0.03500    0.41015
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.54140   10.49830   0.04310    0.41054
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.23210    9.21290   0.01920    0.20840
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23060    9.21130   0.01930    0.20953
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.64540    7.62780   0.01760    0.23073
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.64000    7.62250   0.01750    0.22958
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43360    8.41880   0.01480    0.17580
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43420    8.41930   0.01490    0.17697
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.60600   11.58180   0.02420    0.20895
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60660   11.58240   0.02420    0.20894
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.18790   10.16450   0.02340    0.23021
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.18870   10.16530   0.02340    0.23019
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.98400   14.95760   0.02640    0.17650
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           14.98380   14.95730   0.02650    0.17717
第一金亞洲科技基金                                                 18.05000   18.10000  -0.05000   -0.27624
第一金亞洲新興市場基金                                             12.76000   12.80000  -0.04000   -0.31250
第一金店頭市場基金                                                  8.20000    8.23000  -0.03000   -0.36452
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.28670   10.26580   0.02090    0.20359
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.28670   10.26580   0.02090    0.20359
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.37440   10.36620   0.00820    0.07910
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.37440   10.36610   0.00830    0.08007
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.28670   10.26580   0.02090    0.20359
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.29570   10.27450   0.02120    0.20634
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.28670   10.26580   0.02090    0.20359
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.37440   10.36610   0.00830    0.08007
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.38340   10.37500   0.00840    0.08096
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.37440   10.36620   0.00820    0.07910
第一金創新趨勢基金                                                 22.25000   22.20000   0.05000    0.22523
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.86650   45.83690   0.02960    0.06458
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.78970   45.73900   0.05070    0.11085
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.96190   47.10690  -0.14500   -0.30781
第一金電子基金                                                     35.24000   35.12000   0.12000    0.34169
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.54000   18.55000  -0.01000   -0.05391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.19000   20.18000   0.01000    0.04955
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
統一大中華中小基金(美元)                                            7.85000    7.78000   0.07000    0.89974
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.79000   11.70000   0.09000    0.76923
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               37.00000   36.78000   0.22000    0.59815
統一大滿貫基金-I類型                                               37.00000   36.78000   0.22000    0.59815
統一大龍印基金                                                     14.87000   14.85000   0.02000    0.13468
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
統一中小基金                                                       25.62000   25.37000   0.25000    0.98542
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.98390    9.99410  -0.01020   -0.10206
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03780    9.03750   0.00030    0.00332
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.85090    8.85960  -0.00870   -0.09820
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.56630   12.57910  -0.01280   -0.10176
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33310   11.33280   0.00030    0.00265
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05460   11.06550  -0.01090   -0.09850
統一台灣動力基金                                                   19.93000   19.78000   0.15000    0.75834
統一全天候基金-A類型                                              117.88000  117.35000   0.53000    0.45164
統一全天候基金-I類型                                              118.60000  118.06000   0.54000    0.45739
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.47260    8.43650   0.03610    0.42790
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.96230    7.92000   0.04230    0.53409
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.07590    8.04300   0.03290    0.40905
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.16830    9.12920   0.03910    0.42830
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.62410    8.57830   0.04580    0.53391
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.73960    8.70400   0.03560    0.40901
統一全球債券組合基金                                               12.44930   12.43920   0.01010    0.08119
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.41000   16.19000   0.22000    1.35886
統一全球新科技基金(美元)                                           15.03000   14.83000   0.20000    1.34862
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.65000   14.47000   0.18000    1.24395
統一亞太基金                                                       25.39000   25.39000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.26000   12.28000  -0.02000   -0.16287
統一奔騰基金                                                       62.77000   62.20000   0.57000    0.91640
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74470   16.74450   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
統一強漢基金(美元)                                                 10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
統一強漢基金(新台幣)                                               27.20000   27.12000   0.08000    0.29499
統一統信基金                                                       31.86000   31.69000   0.17000    0.53645
統一黑馬基金                                                       62.91000   62.47000   0.44000    0.70434
統一新亞洲科技能源基金                                             16.75000   16.61000   0.14000    0.84287
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.15810    8.16070  -0.00260   -0.03186
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89920   10.90260  -0.00340   -0.03119
統一經建基金                                                       49.79000   49.54000   0.25000    0.50464
統一龍馬基金                                                       72.56000   72.30000   0.26000    0.35961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.66000   21.50000   0.16000    0.74419
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.22000   49.84000   0.38000    0.76244
野村中國機會基金                                                   14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41490   10.41370   0.00120    0.01152
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37890   10.37520   0.00370    0.03566
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.50700   10.51600  -0.00900   -0.08558
野村巴西基金                                                        6.78000    6.63000   0.15000    2.26244
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.33000   11.42000  -0.09000   -0.78809
野村台灣高股息基金                                                 24.96000   24.90000   0.06000    0.24096
野村台灣運籌基金                                                   38.73000   38.37000   0.36000    0.93823
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88360    9.87980   0.00380    0.03846
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76830    9.76490   0.00340    0.03482
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83580    9.83510   0.00070    0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50640   10.50240   0.00400    0.03809
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27690   10.27340   0.00350    0.03407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05250   10.05170   0.00080    0.00796
野村平衡基金                                                       20.43000   20.37000   0.06000    0.29455
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93010    9.92480   0.00530    0.05340
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.18270   10.19810  -0.01540   -0.15101
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95860    9.95130   0.00730    0.07336
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93010    9.92480   0.00530    0.05340
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.18280   10.19820  -0.01540   -0.15101
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95890    9.95160   0.00730    0.07336
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92030    9.92540  -0.00510   -0.05138
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.98670    9.98590   0.00080    0.00801
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02080   10.01770   0.00310    0.03095
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.99670    9.99950  -0.00280   -0.02800
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.41000   12.38000   0.03000    0.24233
野村全球生技醫療基金                                               17.04000   16.88000   0.16000    0.94787
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29960   10.30480  -0.00520   -0.05046
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.27320   10.27480  -0.00160   -0.01557
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.23800   10.24660  -0.00860   -0.08393
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.54550   10.55100  -0.00550   -0.05213
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.48210   10.48400  -0.00190   -0.01812
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.45120   10.46000  -0.00880   -0.08413
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.31460   10.32310  -0.00850   -0.08234
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.94670   10.95230  -0.00560   -0.05113
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.83640   10.83820  -0.00180   -0.01661
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.80730   10.81640  -0.00910   -0.08413
野村全球品牌基金                                                   28.87000   28.36000   0.51000    1.79831
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.57000   12.49000   0.08000    0.64051
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.09000   18.97000   0.12000    0.63258
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.84000   11.75000   0.09000    0.76596
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.98030   10.97780   0.00250    0.02277
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.00020   10.99500   0.00520    0.04729
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79240   10.79090   0.00150    0.01390
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.45950    8.43820   0.02130    0.25242
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.29330    8.26950   0.02380    0.28780
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.91060    7.89220   0.01840    0.23314
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.87260   10.84520   0.02740    0.25265
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.38080   10.35100   0.02980    0.28789
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99840    9.97510   0.02330    0.23358
野村成長基金                                                       32.87000   32.60000   0.27000    0.82822
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23040    8.23050  -0.00010   -0.00121
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.25200    8.24930   0.00270    0.03273
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51850    8.52320  -0.00470   -0.05514
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.52470    9.52480  -0.00010   -0.00105
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.39990    9.39680   0.00310    0.03299
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.68610    9.69150  -0.00540   -0.05572
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16890   10.16230   0.00660    0.06495
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.10700   10.09780   0.00920    0.09111
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06600   10.06560   0.00040    0.00397
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.60960    9.60350   0.00610    0.06352
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62950    9.62100   0.00850    0.08835
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79840    9.79820   0.00020    0.00204
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15630   10.15600   0.00030    0.00295
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.75210   10.74520   0.00690    0.06421
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.66140   10.65200   0.00940    0.08825
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.84850   10.84820   0.00030    0.00277
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.88490    9.87970   0.00520    0.05263
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.89110    9.88370   0.00740    0.07487
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.85680    9.85530   0.00150    0.01522
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.39050    8.38940   0.00110    0.01311
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96740    8.96260   0.00480    0.05356
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.83730    8.83080   0.00650    0.07361
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.96960    9.96830   0.00130    0.01304
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.65270   13.65090   0.00180    0.01319
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76580   12.75920   0.00660    0.05173
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33390   10.32630   0.00760    0.07360
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48910   10.49640  -0.00730   -0.06955
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45910   10.46350  -0.00440   -0.04205
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52020   10.52660  -0.00640   -0.06080
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.78840   10.79600  -0.00760   -0.07040
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73430   10.73880  -0.00450   -0.04190
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71440   10.72100  -0.00660   -0.06156
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.74650   10.75320  -0.00670   -0.06231
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.68200   10.68600  -0.00400   -0.03743
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.91800   10.93500  -0.01700   -0.15546
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25620   10.22450   0.03170    0.31004
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.81440    9.78290   0.03150    0.32199
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.45450    9.42120   0.03330    0.35346
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97120    8.94360   0.02760    0.30860
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47710   11.44190   0.03520    0.30764
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.47090   10.44860   0.02230    0.21343
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.59490   11.57030   0.02460    0.21261
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.01870   10.99170   0.02700    0.24564
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80580   10.78290   0.02290    0.21237
野村泰國基金                                                       42.79000   42.53000   0.26000    0.61133
野村高科技基金                                                     11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.54690   10.51700   0.02990    0.28430
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.09450   10.05970   0.03480    0.34593
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.79000   10.77300   0.01700    0.15780
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.49530    9.46070   0.03460    0.36572
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.53040    9.50350   0.02690    0.28305
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.75730    9.72740   0.02990    0.30738
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.09650   12.05470   0.04180    0.34675
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.33890   14.32910   0.00980    0.06839
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.98860   10.94860   0.04000    0.36534
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.03700   11.00590   0.03110    0.28258
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.47560   11.44040   0.03520    0.30768
野村貨幣市場基金                                                   16.34840   16.34820   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.65000   14.72000  -0.07000   -0.47554
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39880   10.39880   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.02320   10.02200   0.00120    0.01197
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.23790   10.24920  -0.01130   -0.11025
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30220   10.30730  -0.00510   -0.04948
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25640   10.25830  -0.00190   -0.01852
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27870   10.28210  -0.00340   -0.03307
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71220   10.71750  -0.00530   -0.04945
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62950   10.63080  -0.00130   -0.01223
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68930   10.69290  -0.00360   -0.03367
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.96330    9.92290   0.04040    0.40714
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.96600    9.92300   0.04300    0.43334
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.91120    9.87460   0.03660    0.37065
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.59510   10.55250   0.04260    0.40370
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.54590   10.50040   0.04550    0.43332
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.49360   10.45480   0.03880    0.37112
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58600   10.57930   0.00670    0.06333
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93700    7.93200   0.00500    0.06304
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.30740   12.29960   0.00780    0.06342
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.81000    8.73000   0.08000    0.91638
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38780   10.38240   0.00540    0.05201
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66750   10.67110  -0.00360   -0.03374
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33760   10.32930   0.00830    0.08035
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51050   10.51520  -0.00470   -0.04470
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39870   10.39490   0.00380    0.03656
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38830   10.38290   0.00540    0.05201
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66800   10.67160  -0.00360   -0.03373
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33730   10.32900   0.00830    0.08036
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.51480   10.51940  -0.00460   -0.04373
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39760   10.39380   0.00380    0.03656
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39570   10.39310   0.00260    0.02502
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68220   10.68870  -0.00650   -0.06081
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34350   10.33800   0.00550    0.05320
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51860   10.52610  -0.00750   -0.07125
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40910   10.40820   0.00090    0.00865
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39570   10.39310   0.00260    0.02502
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68420   10.69080  -0.00660   -0.06174
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35090   10.34540   0.00550    0.05316
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.53310   10.54060  -0.00750   -0.07115
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40970   10.40890   0.00080    0.00769
野村精選貨幣市場基金                                               12.11890   12.11880   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.76000   11.51000   0.25000    2.17202
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.98000   10.76000   0.22000    2.04461
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.26000   10.05000   0.21000    2.08955
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.41000    7.43000  -0.02000   -0.26918
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
野村積極成長基金                                                   13.94000   13.82000   0.12000    0.86831
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.84000   10.74000   0.10000    0.93110
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.29000   38.94000   0.35000    0.89882
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67960   10.64740   0.03220    0.30242
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49980    8.47230   0.02750    0.32459
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83150    7.80530   0.02620    0.33567
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.68440    7.66130   0.02310    0.30152
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.24880   12.20940   0.03940    0.32270
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.95540   10.91880   0.03660    0.33520
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79080   10.75850   0.03230    0.30023
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.87000   11.78000   0.09000    0.76401
野村環球基金-人民幣計價                                            17.89000   17.72000   0.17000    0.95937
野村環球基金-美元計價                                              13.82000   13.69000   0.13000    0.94960
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.68000   19.53000   0.15000    0.76805
野村鴻利基金                                                       24.53000   24.46000   0.07000    0.28618
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90880   16.90860   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.97000   20.77000   0.20000    0.96293
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.19000   13.27000  -0.08000   -0.60286
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   15.39000   0.07000    0.45484
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.81350   10.81210   0.00140    0.01295
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.15930   14.15760   0.00170    0.01201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89440   10.89380   0.00060    0.00551
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.55070   10.54480   0.00590    0.05595
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75160   10.75200  -0.00040   -0.00372
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38060   10.37640   0.00420    0.04048
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.36040   10.36160  -0.00120   -0.01158
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51380   10.51260   0.00120    0.01141
凱基台商天下基金                                                   14.17000   14.08000   0.09000    0.63920
凱基台灣精五門基金                                                 22.74000   22.64000   0.10000    0.44170
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.78000   47.71080   0.06920    0.14504
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.49370   48.59480  -0.10110   -0.20805
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.98360   42.08620  -0.10260   -0.24379
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61940   10.55330   0.06610    0.62634
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   48.00010   47.92960   0.07050    0.14709
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.20300   49.12010   0.08290    0.16877
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.19920   49.37800  -0.17880   -0.36210
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.89000   12.94000  -0.05000   -0.38640
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.32730   11.36470  -0.03740   -0.32909
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60170   11.60160   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.56000   30.42000   0.14000    0.46022
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.03000   22.80000   0.23000    1.00877
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.92060   21.67500   0.24560    1.13310
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.21000   17.23000  -0.02000   -0.11608
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.15090   16.14710   0.00380    0.02353
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.39000    7.36000   0.03000    0.40761
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.81710   43.78060   0.03650    0.08337
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.14460   44.06510   0.07950    0.18041
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.23860   44.23550   0.00310    0.00701
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.85000   11.79000   0.06000    0.50891
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.22240   11.16000   0.06240    0.55914
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.50210   12.44200   0.06010    0.48304
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.04000   13.00000   0.04000    0.30769
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.97000   12.85000   0.12000    0.93385
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.47700   12.35530   0.12170    0.98500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.55760   10.47000   0.08760    0.83668
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.03510    9.94660   0.08850    0.88975
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23350   10.15590   0.07760    0.76409
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.55740   10.46990   0.08750    0.83573
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.03500    9.94660   0.08840    0.88875
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23340   10.15590   0.07750    0.76310
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.40000   12.53000  -0.13000   -1.03751
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.28000   34.53000   0.75000    2.17202
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.92000   32.66000   0.26000    0.79608
富邦上証180基金                                                    31.15000   31.13000   0.02000    0.06425
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20040    0.19860   0.00180    0.90634
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.29000    6.24000   0.05000    0.80128
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.15000    6.16000  -0.01000   -0.16234
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.57000   46.50000   0.07000    0.15054
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.50490   12.45290   0.05200    0.41757
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.47050   11.42190   0.04860    0.42550
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.00690   10.96950   0.03740    0.34095
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.58900   10.54490   0.04410    0.41821
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.63030    9.58940   0.04090    0.42651
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.25130    9.21990   0.03140    0.34057
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.07720   20.14020  -0.06300   -0.31281
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.67580   11.67500   0.00080    0.00685
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.56200   10.56880  -0.00680   -0.06434
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.82090   13.81900   0.00190    0.01375
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00180    2.00130   0.00050    0.02498
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39620    9.39490   0.00130    0.01384
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41000    1.40960   0.00040    0.02838
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.57050   12.57380  -0.00330   -0.02625
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82060    1.82100  -0.00040   -0.02197
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.48480   10.48750  -0.00270   -0.02574
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53990    1.54020  -0.00030   -0.01948
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.99180   10.99110   0.00070    0.00637
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.92930   10.92850   0.00080    0.00732
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.92000   15.97000  -0.05000   -0.31309
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.02000   16.91000   0.11000    0.65050
富邦日本東証基金                                                   19.32000   19.30000   0.02000    0.10363
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.96000   45.84000   0.12000    0.26178
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.65000   45.59000   0.06000    0.13161
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.01000   52.03000  -0.02000   -0.03844
富邦台灣心基金                                                     23.25000   23.20000   0.05000    0.21552
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.83000   45.84000  -0.01000   -0.02182
富邦台灣科技指數基金                                               55.97000   56.08000  -0.11000   -0.19615
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   50.09460   49.87780   0.21680    0.43466
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.04760   41.98640   0.06120    0.14576
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31500    0.31490   0.00010    0.03176
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69470    2.69350   0.00120    0.04455
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36240    0.36220   0.00020    0.05522
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.26120   11.26710  -0.00590   -0.05236
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29770    2.29670   0.00100    0.04354
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34090    0.34070   0.00020    0.05870
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.53480    9.53990  -0.00510   -0.05346
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.58000   22.76000  -0.18000   -0.79086
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.86000   14.74000   0.12000    0.81411
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.26000   26.74000  -0.48000   -1.79506
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71600   15.71580   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.51000   17.55000  -0.04000   -0.22792
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.19660   42.29130  -0.09470   -0.22392
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.72560   46.66410   0.06150    0.13179
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.98560   41.01530  -0.02970   -0.07241
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.40970   41.41270  -0.00300   -0.00724
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.39710   40.51490  -0.11780   -0.29076
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.14880   48.09450   0.05430    0.11290
富邦長紅基金                                                       64.68000   64.55000   0.13000    0.20139
富邦科技基金                                                       26.04000   25.97000   0.07000    0.26954
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.89400   41.96710  -0.07310   -0.17418
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.92450   49.05320  -0.12870   -0.26237
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.54590   41.65100  -0.10510   -0.25233
富邦恒生國企ETF基金                                                19.79000   19.90000  -0.11000   -0.55276
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.31000   14.22000   0.09000    0.63291
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.39000   24.72000  -0.33000   -1.33495
富邦高成長基金                                                     24.95000   24.91000   0.04000    0.16058
富邦基金A類型                                                      14.37000   14.32000   0.05000    0.34916
富邦基金I類型                                                      14.37000   14.32000   0.05000    0.34916
富邦深証100基金                                                    10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.30000   20.04000   0.26000    1.29741
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42310    0.42260   0.00050    0.11832
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38680   12.35950   0.02730    0.22088
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.18630    9.16600   0.02030    0.22147
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29790    0.29750   0.00040    0.13445
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.37880    8.36030   0.01850    0.22128
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.06930   10.03510   0.03420    0.34080
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.81460   10.79130   0.02330    0.21591
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.29530    9.26370   0.03160    0.34112
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.97820    9.95670   0.02150    0.21593
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.87000   17.94000  -0.07000   -0.39019
富邦精準基金                                                       46.32000   46.13000   0.19000    0.41188
富邦精銳中小基金                                                   12.38000   12.35000   0.03000    0.24291
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.55000   18.47000   0.08000    0.43313
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.17000   21.19000  -0.02000   -0.09438
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.15000    7.14000   0.01000    0.14006
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.77000   15.82000  -0.05000   -0.31606
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.17000   20.14000   0.03000    0.14896
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.94260   10.91270   0.02990    0.27399
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.27230   10.23340   0.03890    0.38013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.60440   10.58080   0.02360    0.22305
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.35800   10.32970   0.02830    0.27397
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.67800    9.64140   0.03660    0.37961
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.97890    9.95670   0.02220    0.22297
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富達台灣成長基金                                                   31.19000   31.23000  -0.04000   -0.12808
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.90840    9.89100   0.01740    0.17592
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.88410    9.86390   0.02020    0.20479
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68060    9.66170   0.01890    0.19562
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.28020   10.26210   0.01810    0.17638
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26170   10.24070   0.02100    0.20506
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.05350   10.03430   0.01920    0.19134
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.36930    8.35290   0.01640    0.19634
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.07900    9.05900   0.02000    0.22077
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.61270    8.59470   0.01800    0.20943
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.20120   10.18110   0.02010    0.19742
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.29180   10.26920   0.02260    0.22008
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79300    9.77240   0.02060    0.21080
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95270    9.93220   0.02050    0.20640
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60720    8.59830   0.00890    0.10351
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91760    9.90490   0.01270    0.12822
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.16060    9.15000   0.01060    0.11585
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49620   11.48420   0.01200    0.10449
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32440   11.30990   0.01450    0.12821
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.58880   10.57670   0.01210    0.11440
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36940    9.35850   0.01090    0.11647
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.20000   15.13000   0.07000    0.46266
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81450    8.80520   0.00930    0.10562
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72860    9.71600   0.01260    0.12968
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.19410    9.18300   0.01110    0.12088
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.71280   10.70140   0.01140    0.10653
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.75890   10.74500   0.01390    0.12936
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.23440   10.22190   0.01250    0.12229
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.35130    9.34030   0.01100    0.11777
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.17230   10.16670   0.00560    0.05508
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43850    9.43060   0.00790    0.08377
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.99130    8.98950   0.00180    0.02002
富蘭克林華美中華基金                                               11.73000   11.66000   0.07000    0.60034
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.34000   23.30000   0.04000    0.17167
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.55000   22.47000   0.08000    0.35603
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.22130    8.24550  -0.02420   -0.29349
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.31970    9.33860  -0.01890   -0.20239
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.34550   10.36650  -0.02100   -0.20258
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.90020    9.92920  -0.02900   -0.29207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.65250   11.62440   0.02810    0.24173
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69480    8.67380   0.02100    0.24211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81570    8.79450   0.02120    0.24106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90350    9.87960   0.02390    0.24191
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.56230   14.54630   0.01600    0.10999
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.45910   10.44760   0.01150    0.11007
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.37650   10.36510   0.01140    0.10998
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.65390   10.62750   0.02640    0.24841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64400    7.62500   0.01900    0.24918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.96800    8.94570   0.02230    0.24928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96020    9.93540   0.02480    0.24961
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.32670   11.30910   0.01760    0.15563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58840    7.57670   0.01170    0.15442
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92150    8.90760   0.01390    0.15605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.07440   10.05880   0.01560    0.15509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.94630   10.91800   0.02830    0.25920
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68290    7.66300   0.01990    0.25969
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.21520    8.20910   0.00610    0.07431
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27440    9.26130   0.01310    0.14145
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.38360   10.36890   0.01470    0.14177
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.11120   13.10160   0.00960    0.07327
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.36000    8.43000  -0.07000   -0.83037
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.45000   12.55000  -0.10000   -0.79681
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.29000   0.03000    0.36188
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.20740   13.16990   0.03750    0.28474
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
富蘭克林華美第一富基金                                             40.85000   40.72000   0.13000    0.31925
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35820   10.35800   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.03000   14.80000   0.23000    1.55405
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.61000   13.38000   0.23000    1.71898
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.06000   15.81000   0.25000    1.58128
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.55710    9.57460  -0.01750   -0.18278
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.55700    9.57460  -0.01760   -0.18382
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.56040    9.59960  -0.03920   -0.40835
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.56030    9.59960  -0.03930   -0.40939
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.56060    9.57640  -0.01580   -0.16499
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.48820    9.50390  -0.01570   -0.16520
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.48820    9.50390  -0.01570   -0.16520
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.71240    9.73900  -0.02660   -0.27313
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.63870    9.66500  -0.02630   -0.27212
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.63870    9.66500  -0.02630   -0.27212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.37850    6.35850   0.02000    0.31454
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.56360   10.57090  -0.00730   -0.06906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48920    9.47750   0.01170    0.12345
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.54180   11.52750   0.01430    0.12405
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73280    6.72770   0.00510    0.07581
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86560    8.85240   0.01320    0.14911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95290   10.94460   0.00830    0.07584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.90000   71.63000   0.27000    0.37694
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.21000   74.07000   0.14000    0.18901
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.91600   62.98120  -0.06520   -0.10352
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.96000   20.93000   0.03000    0.14333
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.37530   71.22680   0.14850    0.20849
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.53990   69.47670   0.06320    0.09097
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89970   11.89900   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   41.17110   41.02510   0.14600    0.35588
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
復華大中華中小策略基金                                              8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   68.71000   68.41000   0.30000    0.43853
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.46360   52.56190  -0.09830   -0.18702
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.29240   63.37780  -0.08540   -0.13475
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.95000   11.97000  -0.02000   -0.16708
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華台灣智能基金                                                   12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
復華全方位基金                                                     30.89000   30.82000   0.07000    0.22713
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.84000   12.71000   0.13000    1.02282
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.48000   20.29000   0.19000    0.93642
復華全球平衡基金-美元                                               9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.86000   19.84000   0.02000    0.10081
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.41000   14.25000   0.16000    1.12281
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.07000   13.94000   0.13000    0.93257
復華全球原物料基金                                                  8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.10000   13.00000   0.10000    0.76923
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26910   12.27670  -0.00760   -0.06191
復華全球債券基金                                                   15.34440   15.37820  -0.03380   -0.21979
復華全球債券組合基金                                               15.42000   15.41000   0.01000    0.06489
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.41000   15.39000   0.02000    0.12995
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
復華有利貨幣市場基金                                               13.50140   13.50120   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
復華亞太成長基金                                                   12.61000   12.52000   0.09000    0.71885
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
復華東協世紀基金                                                   12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
復華南非幣長期收益基金A                                            14.06000   13.94000   0.12000    0.86083
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    7.89000   0.06000    0.76046
復華南非幣短期收益基金A                                            14.63000   14.59000   0.04000    0.27416
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      75.10070   75.29750  -0.19680   -0.26136
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.28000   21.19000   0.09000    0.42473
復華美國新星基金-美元                                              12.78000   12.63000   0.15000    1.18765
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.14000   13.00000   0.14000    1.07692
復華恒生基金                                                       20.23000   20.40000  -0.17000   -0.83333
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.83000    8.74000   0.09000    1.02975
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.80000   27.38000  -0.58000   -2.11833
復華神盾基金                                                       28.04820   27.92950   0.11870    0.42500
復華高成長基金                                                     71.25000   70.80000   0.45000    0.63559
復華高益策略組合基金                                               13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.46530   14.46510   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.97000   18.09000  -0.12000   -0.66335
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.74000   47.76000  -0.02000   -0.04188
復華復華基金                                                       22.34000   22.20000   0.14000    0.63063
復華華人世紀基金                                                   17.58000   17.46000   0.12000    0.68729
復華傳家二號基金                                                   33.98690   34.08460  -0.09770   -0.28664
復華傳家基金                                                       23.62380   23.60320   0.02060    0.08728
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   15.96000   0.01000    0.06266
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.47000   14.44000   0.03000    0.20776
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.25000   12.25000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.10000   23.12000  -0.02000   -0.08651
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.06000   72.11000  -0.05000   -0.06934
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.33000    5.32000   0.01000    0.18797
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
復華新興市場短期收益基金                                           11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
復華滬深300 A股基金                                                23.39000   23.37000   0.02000    0.08558
復華數位經濟基金                                                   48.50000   48.25000   0.25000    0.51813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.97520    9.98570  -0.01050   -0.10515
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.73920    9.75220  -0.01300   -0.13330
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.51540   10.52670  -0.01130   -0.10735
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.13210   10.14560  -0.01350   -0.13306
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.08740   10.08140   0.00600    0.05952
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.07960   10.08110  -0.00150   -0.01488
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.18220   10.17860   0.00360    0.03537
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.90060   10.91020  -0.00960   -0.08799
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03030   10.03140  -0.00110   -0.01097
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.76130   10.77590  -0.01460   -0.13549
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38760   10.38880  -0.00120   -0.01155
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.13180   11.14690  -0.01510   -0.13546
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.60640   10.61890  -0.01250   -0.11771
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.57960   10.58260  -0.00300   -0.02835
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.77090   10.78720  -0.01630   -0.15111
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57270   10.58570  -0.01300   -0.12281
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81340   11.77780   0.03560    0.30226
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52100   10.52450  -0.00350   -0.03326
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.75370   10.76680  -0.01310   -0.12167
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.11150   12.07520   0.03630    0.30062
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.66380   10.66730  -0.00350   -0.03281
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.90330   10.92040  -0.01710   -0.15659
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.10610   10.11660  -0.01050   -0.10379
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11760   10.11840  -0.00080   -0.00791
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.11120   10.12450  -0.01330   -0.13136
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.41660   10.42550  -0.00890   -0.08537
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.73210   10.72080   0.01130    0.10540
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44120   10.43980   0.00140    0.01341
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.41520   10.42420  -0.00900   -0.08634
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73190   10.72070   0.01120    0.10447
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.43800   10.43660   0.00140    0.01341
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.30430   10.32400  -0.01970   -0.19082
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30570   10.31400  -0.00830   -0.08047
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.30240   10.32210  -0.01970   -0.19085
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30670   10.31500  -0.00830   -0.08047
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.87370   10.88010  -0.00640   -0.05882
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.88960   10.88500   0.00460    0.04226
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07640   11.08560  -0.00920   -0.08299
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.11570   10.12460  -0.00890   -0.08790
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.12350   10.12270   0.00080    0.00790
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.11770   10.12950  -0.01180   -0.11649
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25690    9.26090  -0.00400   -0.04319
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10280    8.09930   0.00350    0.04321
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.21360    8.22030  -0.00670   -0.08151
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.12520   12.13060  -0.00540   -0.04452
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64080   10.63630   0.00450    0.04231
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.91180   10.92070  -0.00890   -0.08150
景順主流基金                                                       18.77000   18.73000   0.04000    0.21356
景順台灣科技基金                                                   32.95000   32.88000   0.07000    0.21290
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
景順全球科技基金                                                   24.02000   23.82000   0.20000    0.83963
景順全球康健基金                                                   19.88000   19.76000   0.12000    0.60729
景順貨幣市場基金                                                   15.99950   15.99930   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.21000   33.15000   0.06000    0.18100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.66000   14.60000   0.06000    0.41096
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64040    8.62390   0.01650    0.19133
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.84790    7.82900   0.01890    0.24141
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.52880   11.50680   0.02200    0.19119
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.44950   10.42440   0.02510    0.24078
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.85000    7.87000  -0.02000   -0.25413
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.74000   11.77000  -0.03000   -0.25489
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64110    9.64140  -0.00030   -0.00311
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.00450   10.01750  -0.01300   -0.12977
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24710   10.24760  -0.00050   -0.00488
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.63750   10.65120  -0.01370   -0.12862
華南永昌永昌基金                                                   20.68000   20.67000   0.01000    0.04838
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.98460   14.97760   0.00700    0.04674
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.03000    9.90000   0.13000    1.31313
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.52000   10.40000   0.12000    1.15385
華南永昌全球精品基金                                               17.06000   16.82000   0.24000    1.42687
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.47000   13.41000   0.06000    0.44743
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.59000   13.55000   0.04000    0.29520
華南永昌物聯網精選基金                                             12.52000   12.51000   0.01000    0.07994
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28870   16.28850   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.19020   25.23770  -0.04750   -0.18821
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99560   11.99540   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76490   10.76350   0.00140    0.01301
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.59120   10.59790  -0.00670   -0.06322
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97760    9.97660   0.00100    0.01002
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.75730    9.76340  -0.00610   -0.06248
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60300   10.60360  -0.00060   -0.00566
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.36530   10.37330  -0.00800   -0.07712
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94880    9.94930  -0.00050   -0.00503
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.66870    9.67620  -0.00750   -0.07751
華頓中小型基金                                                     21.61000   21.47000   0.14000    0.65207
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.11500   12.07140   0.04360    0.36118
華頓台灣基金                                                       24.03000   24.02000   0.01000    0.04163
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57630   11.57610   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.43000   17.32000   0.11000    0.63510
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88480   13.86420   0.02060    0.14858
華頓全球高收益債券基金B                                             8.05050    8.03850   0.01200    0.14928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.83850    2.83740   0.00110    0.03877
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.60500   12.60490   0.00010    0.00079
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40190    0.40140   0.00050    0.12456
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.20190   12.20620  -0.00430   -0.03523
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.20190   12.20610  -0.00420   -0.03441
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.83090   10.83350  -0.00260   -0.02400
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.77230   10.78030  -0.00800   -0.07421
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.77180   10.77980  -0.00800   -0.07421
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.45270    9.45970  -0.00700   -0.07400
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.80910   10.80370   0.00540    0.04998
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.80900   10.80360   0.00540    0.04998
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.47790    9.46980   0.00810    0.08554
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.45000   11.40000   0.05000    0.43860
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68160    2.68390  -0.00230   -0.08570
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.11000    2.11130  -0.00130   -0.06157
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.04820   12.04910  -0.00090   -0.00747
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30210    9.30280  -0.00070   -0.00752
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37900    0.37900   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29420    0.29390   0.00030    0.10208
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.55000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.74000   15.74000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.74000   24.68000   0.06000    0.24311
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.27000    8.19000   0.08000    0.97680
匯豐安富基金                                                       26.02000   25.99000   0.03000    0.11543
匯豐成功基金                                                       42.57000   42.58000  -0.01000   -0.02349
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.41000  -0.01000   -0.41494
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.76130    2.76170  -0.00040   -0.01448
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.41520    2.41570  -0.00050   -0.02070
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97820   11.97650   0.00170    0.01419
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01710    8.01520   0.00190    0.02370
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39170    0.39150   0.00020    0.05109
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33520    0.33500   0.00020    0.05970
匯豐金磚動力基金                                                   14.70000   14.60000   0.10000    0.68493
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01640   15.01620   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.01000    5.04000  -0.03000   -0.59524
匯豐新鑽動力基金                                                   10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.53630    5.50850   0.02780    0.50467
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.40970    9.38210   0.02760    0.29418
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.44000   53.32000   0.12000    0.22506
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.44000   53.32000   0.12000    0.22506
匯豐龍騰電子基金                                                   38.75000   38.59000   0.16000    0.41462
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.84130   12.83110   0.01020    0.07949
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.80000   18.69000   0.11000    0.58855
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.52650   11.52430   0.00220    0.01909
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29550   10.29480   0.00070    0.00680
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.79920   10.80780  -0.00860   -0.07957
新光台灣富貴基金                                                   24.83000   24.84000  -0.01000   -0.04026
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.75000   21.59000   0.16000    0.74108
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.51880   40.60160  -0.08280   -0.20393
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.23680   47.38690  -0.15010   -0.31675
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.89000    9.79000   0.10000    1.02145
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.88000   10.77000   0.11000    1.02136
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.78000   10.68000   0.10000    0.93633
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.19930   11.20060  -0.00130   -0.01161
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.13000   11.14080  -0.01080   -0.09694
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.54320   10.54410  -0.00090   -0.00854
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.46430   10.47440  -0.01010   -0.09643
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51520   15.51490   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
新光亞洲精選基金-美金                                              20.53000   20.54000  -0.01000   -0.04869
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.15000   21.18000  -0.03000   -0.14164
新光店頭基金                                                       23.39000   23.42000  -0.03000   -0.12810
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.23040   43.19800   0.03240    0.07500
新光特選內需收益ETF基金                                            20.59000   20.61000  -0.02000   -0.09704
新光創新科技基金                                                   13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.29390   10.29150   0.00240    0.02332
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64450   10.65310  -0.00860   -0.08073
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.09360   10.09670  -0.00310   -0.03070
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.37180    9.37100   0.00080    0.00854
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.66520    9.67310  -0.00790   -0.08167
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.15950    9.16380  -0.00430   -0.04692
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.28020   41.35290  -0.07270   -0.17580
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.25670   48.36920  -0.11250   -0.23259
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.90040   10.89230   0.00810    0.07436
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.55650    9.54950   0.00700    0.07330
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56470    9.56050   0.00420    0.04393
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.68160   10.67690   0.00470    0.04402
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.70520   10.69450   0.01070    0.10005
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.56910    9.55950   0.00960    0.10042
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53160    9.52420   0.00740    0.07770
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64920   10.64090   0.00830    0.07800
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.18000    7.14000   0.04000    0.56022
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.80370   10.78700   0.01670    0.15482
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.54460    9.52980   0.01480    0.15530
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.54990   10.53210   0.01780    0.16901
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.49420    9.47810   0.01610    0.16987
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.56890    9.55380   0.01510    0.15805
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.63450   10.61770   0.01680    0.15823
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.94090   14.92670   0.01420    0.09513
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.63130    8.62310   0.00820    0.09509
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.90840   40.96440  -0.05600   -0.13670
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.55850   45.56060  -0.00210   -0.00461
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.21150   46.14600   0.06550    0.14194
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.70540   46.70520   0.00020    0.00043
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.02370   48.09210  -0.06840   -0.14223
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.19800   46.20080  -0.00280   -0.00606
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.77110   49.74910   0.02200    0.04422
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.54650   50.63650  -0.09000   -0.17774
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.25310   49.08310   0.17000    0.34635
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       11.04010   10.99540   0.04470    0.40653
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  48.92620   49.07440  -0.14820   -0.30199
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.60280   40.65920  -0.05640   -0.13871
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50660   11.50580   0.00080    0.00695
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.10980   10.10870   0.00110    0.01088
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.76830   13.70810   0.06020    0.43916
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.02170    9.96520   0.05650    0.56697
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
群益大印度基金-人民幣                                              12.93600   12.99780  -0.06180   -0.47547
群益大印度基金-美元                                                11.84750   11.88900  -0.04150   -0.34906
群益大印度基金-新臺幣                                              11.42000   11.48000  -0.06000   -0.52265
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.18350   12.08750   0.09600    0.79421
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.44220   11.33760   0.10460    0.92259
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.93000   10.84000   0.09000    0.83026
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.82310   10.73790   0.08520    0.79345
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.27270    9.18800   0.08470    0.92185
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.88000    8.81000   0.07000    0.79455
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.77840    9.70140   0.07700    0.79370
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.41250    8.33570   0.07680    0.92134
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.04000    8.97000   0.07000    0.78038
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.03700    8.96590   0.07110    0.79300
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.03550    7.96200   0.07350    0.92313
群益中小型股基金                                                   47.05000   46.71000   0.34000    0.72790
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.66880   10.68460  -0.01580   -0.14788
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.64610    9.64800  -0.00190   -0.01969
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.20120    9.21450  -0.01330   -0.14434
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.02970    9.04300  -0.01330   -0.14708
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.16270    8.16430  -0.00160   -0.01960
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78720    7.79850  -0.01130   -0.14490
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.58380   10.58400  -0.00020   -0.00189
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.64210   11.64230  -0.00020   -0.00172
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21700   11.21560   0.00140    0.01248
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.44960   10.46010  -0.01050   -0.10038
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.14890    9.10090   0.04800    0.52742
群益中國新機會基金N-美元                                            8.18150    8.12830   0.05320    0.65450
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.11350    8.07100   0.04250    0.52658
群益中國新機會基金-美元                                             8.74740    8.69050   0.05690    0.65474
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
群益平衡王基金                                                     20.39300   20.39090   0.00210    0.01030
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96680    9.95920   0.00760    0.07631
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.05460   10.05950  -0.00490   -0.04871
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96690    9.95930   0.00760    0.07631
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.05460   10.05950  -0.00490   -0.04871
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96690    9.95930   0.00760    0.07631
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.05460   10.05940  -0.00480   -0.04772
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03470   10.03930  -0.00460   -0.04582
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95250    9.93560   0.01690    0.17010
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.04020   10.03550   0.00470    0.04683
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95250    9.93560   0.01690    0.17010
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.04020   10.03550   0.00470    0.04683
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95250    9.93560   0.01690    0.17010
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.04020   10.03550   0.00470    0.04683
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03870   10.03380   0.00490    0.04883
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.95940    9.94630   0.01310    0.13171
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.04710   10.04640   0.00070    0.00697
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.95940    9.94630   0.01310    0.13171
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.04710   10.04640   0.00070    0.00697
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.95930    9.94620   0.01310    0.13171
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.04710   10.04630   0.00080    0.00796
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.03860   10.03760   0.00100    0.00996
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.58000    6.57000   0.01000    0.15221
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.49290   12.48200   0.01090    0.08733
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.61230   11.58730   0.02500    0.21575
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.65690   10.64750   0.00940    0.08828
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.90440    9.88310   0.02130    0.21552
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.44530   10.43620   0.00910    0.08720
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.52410   10.51100   0.01310    0.12463
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.30370   10.28980   0.01390    0.13509
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.26790    9.25640   0.01150    0.12424
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.26850    9.25600   0.01250    0.13505
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.58530   10.57220   0.01310    0.12391
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.62720   10.61290   0.01430    0.13474
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.43150    9.41980   0.01170    0.12421
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.91710    9.90370   0.01340    0.13530
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39610   11.40070  -0.00460   -0.04035
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.83110    7.83430  -0.00320   -0.04085
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.80320   10.78150   0.02170    0.20127
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.61190   10.58890   0.02300    0.21721
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.80800   10.79800   0.01000    0.09261
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95360    9.93370   0.01990    0.20033
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89290    9.87140   0.02150    0.21780
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07630   10.06700   0.00930    0.09238
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.80320   10.78160   0.02160    0.20034
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.61180   10.58880   0.02300    0.21721
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.80790   10.79790   0.01000    0.09261
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95370    9.93370   0.02000    0.20133
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89270    9.87130   0.02140    0.21679
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07630   10.06700   0.00930    0.09238
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.84770    9.75980   0.08790    0.90063
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.11290   15.96910   0.14380    0.90049
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.16000   16.04000   0.12000    0.74813
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.59000   11.50000   0.09000    0.78261
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.25790   10.32550  -0.06760   -0.65469
群益印度中小基金N-美元                                              8.38610    8.43060  -0.04450   -0.52784
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.06000    8.11000  -0.05000   -0.61652
群益印度中小基金-人民幣                                            13.88690   13.97850  -0.09160   -0.65529
群益印度中小基金-美元                                              11.99440   12.05810  -0.06370   -0.52828
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.10000   14.20000  -0.10000   -0.70423
群益多利策略組合基金                                               11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
群益多重收益組合基金                                               14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
群益多重資產組合基金                                               15.79000   15.77000   0.02000    0.12682
群益安家基金                                                       26.44550   26.43100   0.01450    0.05486
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16630   16.16600   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.90000   21.70000   0.20000    0.92166
群益亞太中小基金                                                   10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.53000   16.56000  -0.03000   -0.18116
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.79830   10.81160  -0.01330   -0.12302
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.96420    7.97400  -0.00980   -0.12290
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.49090   10.50390  -0.01300   -0.12376
群益店頭市場基金                                                  101.58000  101.24000   0.34000    0.33584
群益東方盛世基金                                                    8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
群益東協成長基金-人民幣                                            13.31400   13.36900  -0.05500   -0.41140
群益東協成長基金-美元                                              11.38080   11.41340  -0.03260   -0.28563
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.44000   11.49000  -0.05000   -0.43516
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.10590   12.06760   0.03830    0.31738
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23200   11.18520   0.04680    0.41841
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.71630   10.68280   0.03350    0.31359
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.87900    9.84770   0.03130    0.31784
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.16860    9.13040   0.03820    0.41838
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74580    8.71850   0.02730    0.31313
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.08110   11.04650   0.03460    0.31322
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.66750    9.63690   0.03060    0.31753
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.33130    9.29250   0.03880    0.41754
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.77030    9.73980   0.03050    0.31315
群益長安基金                                                       31.19000   30.85000   0.34000    1.10211
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.36060   10.28490   0.07570    0.73603
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.67320   15.55860   0.11460    0.73657
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.39000   15.29000   0.10000    0.65402
群益真善美基金                                                     16.08420   16.08670  -0.00250   -0.01554
群益馬拉松基金                                                    124.61000  124.11000   0.50000    0.40287
群益深証中小板基金                                                 11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
群益創新科技基金                                                   34.81000   34.78000   0.03000    0.08626
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.17610   10.07500   0.10110    1.00347
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.12110    9.01890   0.10220    1.13318
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.66000    9.56000   0.10000    1.04603
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.08190   10.97170   0.11020    1.00440
群益華夏盛世基金-美元                                              10.05700    9.94440   0.11260    1.13230
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.86000   16.69000   0.17000    1.01857
群益奧斯卡基金                                                     31.38000   31.22000   0.16000    0.51249
群益新興金鑽基金-美元                                              11.16790   11.11670   0.05120    0.46057
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
群益葛萊美基金                                                     24.81000   24.68000   0.13000    0.52674
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.80000   22.74000   0.06000    0.26385
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.80000    7.79000   0.01000    0.12837
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.52940   11.49420   0.03520    0.30624
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.06950   11.02160   0.04790    0.43460
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.27020   11.23530   0.03490    0.31063
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.13220   11.09820   0.03400    0.30636
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.68750   10.64120   0.04630    0.43510
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.88140   10.84780   0.03360    0.30974
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.52930   11.49410   0.03520    0.30624
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.06980   11.02190   0.04790    0.43459
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.13220   11.09820   0.03400    0.30636
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.68700   10.64080   0.04620    0.43418
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.09040   10.05930   0.03110    0.30917
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.15690   13.13430   0.02260    0.17207
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.89330   11.85960   0.03370    0.28416
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.78180   11.74880   0.03300    0.28088
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.76470    8.74960   0.01510    0.17258
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04090    9.01530   0.02560    0.28396
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.52670    8.50280   0.02390    0.28108
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.35290   10.32370   0.02920    0.28284
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.00200    9.97370   0.02830    0.28375
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.90000    9.82000   0.08000    0.81466
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.90000    9.81000   0.09000    0.91743
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       31.30000   31.25000   0.05000    0.16000
德信中國精選成長基金                                               11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
德信台灣主流中小基金                                               21.33000   21.17000   0.16000    0.75579
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99030   11.99020   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   34.33000   34.29000   0.04000    0.11665
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.00220   10.99860   0.00360    0.03273
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.87480   10.86780   0.00700    0.06441
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72070   11.72050   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.36000   17.32000   0.04000    0.23095
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.06000   16.96000   0.10000    0.58962
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.88330   10.87520   0.00810    0.07448
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.50880   16.49650   0.01230    0.07456
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.30950    8.30930   0.00020    0.00241
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.15060   11.13630   0.01430    0.12841
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.17830   12.16260   0.01570    0.12908
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.16470   14.16440   0.00030    0.00212
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摩根大歐洲基金                                                     16.64000   16.48000   0.16000    0.97087
摩根中小基金                                                       22.62000   22.54000   0.08000    0.35492
摩根中國A股基金                                                    15.26000   15.35000  -0.09000   -0.58632
摩根中國A股基金(美元)                                              11.79000   11.84000  -0.05000   -0.42230
摩根中國亮點基金                                                   12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.36310   11.39000  -0.02690   -0.23617
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.74230   12.76260  -0.02030   -0.15906
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.58850    9.60260  -0.01410   -0.14684
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.28490   13.31640  -0.03150   -0.23655
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.51030   15.53560  -0.02530   -0.16285
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.59000   19.57000   0.02000    0.10220
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.59000   19.57000   0.02000    0.10220
摩根台灣增長基金                                                   49.90000   49.91000  -0.01000   -0.02004
摩根平衡基金                                                       27.58000   27.60000  -0.02000   -0.07246
摩根全球α基金                                                     18.29000   18.20000   0.09000    0.49451
摩根全球平衡基金                                                   16.35580   16.36400  -0.00820   -0.05011
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46420    9.44570   0.01850    0.19586
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.63120   10.60860   0.02260    0.21303
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.00700    9.98500   0.02200    0.22033
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.68120   11.65900   0.02220    0.19041
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.42920   10.40620   0.02300    0.22102
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.45340   10.46790  -0.01450   -0.13852
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.92100   13.94020  -0.01920   -0.13773
摩根亞洲基金                                                       58.26000   58.42000  -0.16000   -0.27388
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.43680    8.43250   0.00430    0.05099
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96810    9.96130   0.00680    0.06826
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80840    8.80080   0.00760    0.08636
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89920   12.89260   0.00660    0.05119
摩根東方內需機會基金                                               18.43000   18.48000  -0.05000   -0.27056
摩根東方科技基金                                                   32.22000   32.29000  -0.07000   -0.21679
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
摩根金龍收成基金                                                   22.20000   22.21000  -0.01000   -0.04502
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13730   15.13710   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.17000   14.23000  -0.06000   -0.42164
摩根新金磚五國基金                                                 12.22000   12.15000   0.07000    0.57613
摩根新絲路基金                                                      9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
摩根新興35基金                                                     13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
摩根新興日本基金                                                   23.06000   23.25000  -0.19000   -0.81720
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.14910    7.15650  -0.00740   -0.10340
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.50550    9.51430  -0.00880   -0.09249
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30830    9.31520  -0.00690   -0.07407
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.10250   11.11370  -0.01120   -0.10078
摩根新興科技基金                                                   54.03000   53.91000   0.12000    0.22259
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.70980    8.69620   0.01360    0.15639
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.36130    9.33800   0.02330    0.24952
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.80880    8.78610   0.02270    0.25836
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.41170   10.39550   0.01620    0.15584
摩根龍揚基金                                                       33.17000   33.19000  -0.02000   -0.06026
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.93000   10.85000   0.08000    0.73733
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.62000   10.53000   0.09000    0.85470
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.03000   11.94000   0.09000    0.75377
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.37040    9.36220   0.00820    0.08759
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60670   11.59660   0.01010    0.08709
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.52000   20.49000   0.03000    0.14641
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61880   12.61870   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.85930   10.86170  -0.00240   -0.02210
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.60230   10.59980   0.00250    0.02359
聯邦中國龍基金                                                     27.35000   27.29000   0.06000    0.21986
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.55270   12.54870   0.00400    0.03188
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.77490   11.76790   0.00700    0.05948
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73030   10.73190  -0.00160   -0.01491
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.27450   10.27190   0.00260    0.02531
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.69170    9.68550   0.00620    0.06401
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.82490    8.82630  -0.00140   -0.01586
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62750    9.65360  -0.02610   -0.27037
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.94280    9.98220  -0.03940   -0.39470
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.11570    9.14020  -0.02450   -0.26805
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.41030    9.44760  -0.03730   -0.39481
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.66440   11.61360   0.05080    0.43742
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.52090   11.47010   0.05080    0.44289
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.80690   10.77110   0.03580    0.33237
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.73790   10.69160   0.04630    0.43305
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.59220   10.54450   0.04770    0.45237
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.93480    9.90180   0.03300    0.33327
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.20540   24.08670   0.11870    0.49280
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.45350    9.43890   0.01460    0.15468
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.92870    9.92570   0.00300    0.03022
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.40050    9.38600   0.01450    0.15449
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.86040    9.85740   0.00300    0.03043
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22860   13.22840   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.69000   13.66000   0.03000    0.21962
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.78250   16.77590   0.00660    0.03934
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.75710   12.76390  -0.00680   -0.05328
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.54100   12.55800  -0.01700   -0.13537
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.91740   11.93350  -0.01610   -0.13491
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.47170   12.47400  -0.00230   -0.01844
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.75010   11.75920  -0.00910   -0.07739
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58370   10.58640  -0.00270   -0.02550
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.79870    8.80540  -0.00670   -0.07609
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聯博大利基金                                                       36.66000   36.53000   0.13000    0.35587
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.51000   18.55000  -0.04000   -0.21563
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.12000   18.15000  -0.03000   -0.16529
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.29000   16.25000   0.04000    0.24615
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.94000   11.90000   0.04000    0.33613
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.91000   11.87000   0.04000    0.33698
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.57000   0.02000    0.26420
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.13000   15.14000  -0.01000   -0.06605
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.23000   11.13000   0.10000    0.89847
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.94000   13.81000   0.13000    0.94135
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.62000   14.49000   0.13000    0.89717
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.75000   20.65000   0.10000    0.48426
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.84000   18.75000   0.09000    0.48000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.05000   12.99000   0.06000    0.46189
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.67000   15.59000   0.08000    0.51315
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.63000   14.56000   0.07000    0.48077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.62000   14.55000   0.07000    0.48110
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.54000   12.48000   0.06000    0.48077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.81000   14.74000   0.07000    0.47490
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.66000   12.60000   0.06000    0.47619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.14000   13.07000   0.07000    0.53558
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.60000   19.59000   0.01000    0.05105
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.33000   18.31000   0.02000    0.10923
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.94000   12.92000   0.02000    0.15480
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.04000   0.05000    0.35613
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
聯博貨幣市場基金                                                   15.04220   15.04200   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.14830   11.14400   0.00430    0.03859
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.89650   13.88270   0.01380    0.09940
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.52440    7.52140   0.00300    0.03989
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.29380   10.30910  -0.01530   -0.14841
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.71640   10.71260   0.00380    0.03547
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20260   10.20690  -0.00430   -0.04213
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27020   10.28280  -0.01260   -0.12253
瀚亞中小型股基金                                                   22.06000   22.00000   0.06000    0.27273
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.51000   12.47000   0.04000    0.32077
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.98000   12.94000   0.04000    0.30912
瀚亞巴西基金                                                        5.78000    5.65000   0.13000    2.30088
瀚亞外銷基金                                                       41.50000   41.35000   0.15000    0.36276
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.47510   11.45520   0.01990    0.17372
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.92780   10.89700   0.03080    0.28265
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.87060   12.84220   0.02840    0.22115
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.92670   10.90480   0.02190    0.20083
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.33650    7.32370   0.01280    0.17478
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97640    7.95390   0.02250    0.28288
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.18080    8.16280   0.01800    0.22051
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.11890    7.10460   0.01430    0.20128
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.74240    8.72310   0.01930    0.22125
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.02260    9.00680   0.01580    0.17542
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.32670    9.30040   0.02630    0.28278
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.11230    9.09220   0.02010    0.22107
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.13000   12.05000   0.08000    0.66390
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.43000   11.34000   0.09000    0.79365
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.29000   11.22000   0.07000    0.62389
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.43920   10.35540   0.08380    0.80924
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81060    9.73250   0.07810    0.80247
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.46270    9.37710   0.08560    0.91286
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.60290    9.52570   0.07720    0.81044
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.89000   13.93000  -0.04000   -0.28715
瀚亞印度基金-美元                                                  12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.78000   28.87000  -0.09000   -0.31174
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.44000   13.48000  -0.04000   -0.29674
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.30000   14.33000  -0.03000   -0.20935
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.46020   12.46700  -0.00680   -0.05454
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.80110   14.94570  -0.14460   -0.96750
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.15920   11.15300   0.00620    0.05559
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.99370   10.99670  -0.00300   -0.02728
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.81250   12.82020  -0.00770   -0.06006
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99740    9.00240  -0.00500   -0.05554
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.07400   10.17240  -0.09840   -0.96732
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.84420    8.83940   0.00480    0.05430
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.70270    8.70500  -0.00230   -0.02642
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36070    9.36630  -0.00560   -0.05979
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.95880   14.95350   0.00530    0.03544
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68550   10.67940   0.00610    0.05712
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.21520   10.19970   0.01550    0.15197
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64230   12.63780   0.00450    0.03561
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.05000   17.83000   0.22000    1.23388
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63050   13.63030   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.68000   29.35000   0.33000    1.12436
瀚亞高科技基金                                                     62.09000   61.84000   0.25000    0.40427
瀚亞理財通基金                                                     26.55000   26.54000   0.01000    0.03768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.18000    8.16000   0.02000    0.24510
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.44000    8.43000   0.01000    0.11862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.21000    8.20000   0.01000    0.12195
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.57000    8.52000   0.05000    0.58685
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
瀚亞菁華基金                                                       22.63000   22.53000   0.10000    0.44385
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.08580   13.98680   0.09900    0.70781
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.24320    9.17820   0.06500    0.70820
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.02700   11.00740   0.01960    0.17806
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.04780   12.13740  -0.08960   -0.73821
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.15540   10.13900   0.01640    0.16175
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.65230   10.63750   0.01480    0.13913
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.19500    8.18040   0.01460    0.17848
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.41430    8.47690  -0.06260   -0.73848
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.61770    8.59300   0.02470    0.28744
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.17320    8.15990   0.01330    0.16299
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07580    8.06450   0.01130    0.14012
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.22670   14.22850  -0.00180   -0.01265
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.76760   10.77230  -0.00470   -0.04363
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95290    9.94760   0.00530    0.05328
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.60030   11.60170  -0.00140   -0.01207
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.27570   10.28020  -0.00450   -0.04377
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.07960   10.08090  -0.00130   -0.01290
瀚亞歐洲基金                                                       10.23000   10.10000   0.13000    1.28713
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