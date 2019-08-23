[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/22 108/08/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.31710 10.31000 0.00710 0.06887 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10600 10.09850 0.00750 0.07427 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.42280 10.41170 0.01110 0.10661 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21680 10.20600 0.01080 0.10582 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.18270 10.17760 0.00510 0.05011 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18990 10.18140 0.00850 0.08349 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.18770 10.17920 0.00850 0.08350 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.30120 10.28950 0.01170 0.11371 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.78320 9.76910 0.01410 0.14433 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.78320 9.76910 0.01410 0.14433 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.78540 9.76880 0.01660 0.16993 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.78540 9.76880 0.01660 0.16993 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.93300 9.91170 0.02130 0.21490 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.93300 9.91170 0.02130 0.21490 大華銀多元特別收益平衡基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72120 10.71390 0.00730 0.06814 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52120 10.51410 0.00710 0.06753 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64070 10.63310 0.00760 0.07147 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52630 10.51980 0.00650 0.06179 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.42000 22.46000 -0.04000 -0.17809 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.64000 22.58000 0.06000 0.26572 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.70790 43.81570 -0.10780 -0.24603 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.19180 40.27860 -0.08680 -0.21550 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88960 9.88750 0.00210 0.02124 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.43130 10.42870 0.00260 0.02493 中國信託台灣活力基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.27250 10.26870 0.00380 0.03701 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.23260 10.23620 -0.00360 -0.03517 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10800 9.11120 -0.00320 -0.03512 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.44870 10.43940 0.00930 0.08909 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27080 9.26240 0.00840 0.09069 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.90740 11.78130 0.12610 1.07034 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06240 9.95580 0.10660 1.07073 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.10010 11.14810 -0.04800 -0.43057 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.64570 9.68740 -0.04170 -0.43046 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.83450 47.98000 -0.14550 -0.30325 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.68580 43.74040 -0.05460 -0.12483 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.78390 48.70760 0.07630 0.15665 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.56240 49.51270 0.04970 0.10038 中國信託智能運動基金-台幣 10.92000 10.82000 0.10000 0.92421 中國信託智能運動基金-美元 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04210 11.04190 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.44860 10.46450 -0.01590 -0.15194 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.56900 9.58360 -0.01460 -0.15234 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.61270 10.61920 -0.00650 -0.06121 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71840 9.72440 -0.00600 -0.06170 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.61160 40.66550 -0.05390 -0.13254 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.44880 41.54850 -0.09970 -0.23996 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.81570 45.84280 -0.02710 -0.05912 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.38870 46.36500 0.02370 0.05112 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.20380 46.11220 0.09160 0.19865 元大2001基金 65.78000 65.67000 0.11000 0.16750 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.33920 49.23550 0.10370 0.21062 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.61800 46.58540 0.03260 0.06998 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.84000 20.87000 -0.03000 -0.14375 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73570 11.73490 0.00080 0.00682 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70520 10.71210 -0.00690 -0.06441 元大上證50基金 32.62000 32.62000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 元大大中華TMT基金-新台幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 11.78900 11.77800 0.01100 0.09339 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.18600 16.19100 -0.00500 -0.03088 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.27000 11.24200 0.02800 0.24907 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.73100 10.71300 0.01800 0.16802 元大中國平衡基金-人民幣 2.97000 2.98000 -0.01000 -0.33557 元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.00780 46.76540 -0.75760 -1.62000 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11400 11.11920 -0.00520 -0.04677 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10460 10.10930 -0.00470 -0.04649 元大中國機會債券基金-新台幣 10.12130 10.13330 -0.01200 -0.11842 元大巴西指數基金 6.93200 6.76700 0.16500 2.43830 元大日經225基金 26.23000 26.21000 0.02000 0.07631 元大台商收成基金 22.73000 22.72000 0.01000 0.04401 元大台灣50單日反向1倍基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 元大台灣50單日正向2倍基金 39.22000 39.36000 -0.14000 -0.35569 元大台灣中型100基金 33.27000 33.20000 0.07000 0.21084 元大台灣加權股價指數基金 25.75600 25.72600 0.03000 0.11661 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 81.13000 81.16000 -0.03000 -0.03696 元大台灣金融基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.97000 31.90000 0.07000 0.21944 元大台灣高股息基金 27.15000 27.09000 0.06000 0.22148 元大台灣電子科技基金 36.34000 36.33000 0.01000 0.02753 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 元大全球ETF穩健組合基金 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201 元大全球人工智慧ETF基金 23.74000 23.49000 0.25000 1.06428 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.74000 13.71000 0.03000 0.21882 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433 元大全球不動產證券化基金-美元 12.45500 12.41400 0.04100 0.33027 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327 元大全球股票入息基金-美元配息 8.17500 8.14400 0.03100 0.38065 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098 元大全球農業商機基金 18.00000 17.94000 0.06000 0.33445 元大印尼指數基金 9.41700 9.52400 -0.10700 -1.12348 元大印度指數基金 9.35900 9.45300 -0.09400 -0.99439 元大印度基金 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433 元大多多基金 17.89000 17.88000 0.01000 0.05593 元大多福基金 54.35000 54.53000 -0.18000 -0.33009 元大亞太成長基金 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.53460 9.53880 -0.00420 -0.04403 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.61360 7.61700 -0.00340 -0.04464 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.69300 8.74700 -0.05400 -0.61735 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.87900 9.94500 -0.06600 -0.66365 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23060 10.22700 0.00360 0.03520 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.45440 10.45000 0.00440 0.04211 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20640 10.20220 0.00420 0.04117 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.61850 10.62730 -0.00880 -0.08281 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.36800 10.37650 -0.00850 -0.08192 元大卓越基金 43.49000 43.48000 0.01000 0.02300 元大店頭基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50230 10.50170 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96180 9.95560 0.00620 0.06228 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.03750 33.09250 -0.05500 -0.16620 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.60040 46.98910 -0.38870 -0.82721 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.40320 15.37850 0.02470 0.16061 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.02820 27.13070 -0.10250 -0.37780 元大美國政府7至10年期債券基金 43.96070 44.06440 -0.10370 -0.23534 元大高科技基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585 元大得利貨幣市場基金 16.33850 16.33830 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04150 12.04140 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 元大富櫃50基金 12.97000 13.07000 -0.10000 -0.76511 元大華夏中小基金 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 元大新中國基金-人民幣 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 元大新中國基金-美元 8.98700 8.94500 0.04200 0.46954 元大新中國基金-新台幣 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 元大新主流基金 25.78000 25.74000 0.04000 0.15540 元大新東協平衡基金-美元 9.33900 9.32900 0.01000 0.10719 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.07000 11.04190 0.02810 0.25449 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.94280 9.91230 0.03050 0.30770 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.48900 11.46800 0.02100 0.18312 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.42090 9.40370 0.01720 0.18291 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.68030 10.68460 -0.00430 -0.04024 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.88210 9.88610 -0.00400 -0.04046 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.03210 11.05020 -0.01810 -0.16380 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.21690 10.23380 -0.01690 -0.16514 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.20750 10.21230 -0.00480 -0.04700 元大新興亞洲基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.70550 9.68950 0.01600 0.16513 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.99360 8.97880 0.01480 0.16483 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.14400 10.13990 0.00410 0.04043 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.41480 9.41100 0.00380 0.04038 元大萬泰貨幣市場基金 15.17510 15.17490 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.98000 38.11000 -0.13000 -0.34112 元大實質多重資產基金-人民幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 元大實質多重資產基金-美元 8.15700 8.13800 0.01900 0.23347 元大實質多重資產基金-新台幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 元大滬深300單日反向1倍基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 元大滬深300單日正向2倍基金 17.80000 17.77000 0.03000 0.16882 元大臺灣ESG永續ETF基金 19.97000 20.00000 -0.03000 -0.15000 元大摩臺基金 37.97000 37.98000 -0.01000 -0.02633 元大標普500基金 27.85000 27.64000 0.21000 0.75977 元大標普500單日反向1倍基金 12.29000 12.42000 -0.13000 -1.04670 元大標普500單日正向2倍基金 35.74000 34.99000 0.75000 2.14347 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.14000 21.12000 0.02000 0.09470 元大標智滬深300基金 17.98000 18.00000 -0.02000 -0.11111 元大歐洲50基金 24.85000 24.53000 0.32000 1.30453 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.14430 9.14320 0.00110 0.01203 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30260 10.30240 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.93000 15.88000 0.05000 0.31486 日盛上選基金 37.42000 37.04000 0.38000 1.02592 日盛小而美基金 19.23000 19.10000 0.13000 0.68063 日盛中國內需動力基金 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.32610 12.33700 -0.01090 -0.08835 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77260 9.78120 -0.00860 -0.08792 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52150 12.51990 0.00160 0.01278 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92330 9.92210 0.00120 0.01209 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39210 11.39990 -0.00780 -0.06842 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.01070 9.01680 -0.00610 -0.06765 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.60740 10.58110 0.02630 0.24856 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41810 9.39480 0.02330 0.24801 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.42070 10.40250 0.01820 0.17496 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.25230 9.23620 0.01610 0.17431 日盛全球智能車基金(美元) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52040 2.52080 -0.00040 -0.01587 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64460 1.64490 -0.00030 -0.01824 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38790 0.38760 0.00030 0.07740 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25370 0.25340 0.00030 0.11839 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86090 12.86040 0.00050 0.00389 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28430 8.28390 0.00040 0.00483 日盛亞洲機會基金 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265 日盛首選基金 18.43000 18.37000 0.06000 0.32662 日盛高科技基金 19.65000 19.50000 0.15000 0.76923 日盛貨幣市場基金 14.84680 14.84650 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 43.16000 43.02000 0.14000 0.32543 日盛精選五虎基金 37.46000 37.26000 0.20000 0.53677 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55680 13.55660 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 34.27000 34.08000 0.19000 0.55751 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 台新MSCI中國基金 19.65000 19.65000 0.00000 0.00000 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.34000 20.17000 0.17000 0.84284 台新大眾貨幣市場基金 14.23360 14.23340 0.00020 0.00141 台新中國通基金 49.79000 49.40000 0.39000 0.78947 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56040 0.56310 -0.00270 -0.47949 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.54800 17.65600 -0.10800 -0.61169 台新中國精選中小基金-美元 0.32810 0.32760 0.00050 0.15263 台新中國精選中小基金-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 台新主流基金 26.27000 26.03000 0.24000 0.92201 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.59000 24.56000 0.03000 0.12215 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78850 0.78690 0.00160 0.20333 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.33000 17.31000 0.02000 0.11554 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55480 0.55360 0.00120 0.21676 台新台灣中小基金 39.44000 39.28000 0.16000 0.40733 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.18180 11.19830 -0.01650 -0.14734 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.09910 10.11760 -0.01850 -0.18285 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.72430 11.74220 -0.01790 -0.15244 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08230 10.05400 0.02830 0.28148 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32540 11.29340 0.03200 0.28335 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 台新印度基金 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62610 8.62460 0.00150 0.01739 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28010 0.27970 0.00040 0.14301 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73080 12.72850 0.00230 0.01807 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40840 0.40790 0.00050 0.12258 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.89000 40.00000 -0.11000 -0.27500 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.75000 43.78000 -0.03000 -0.06852 台新真吉利貨幣市場基金 11.13650 11.13640 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.53020 33.48430 0.04590 0.13708 台新智慧生活基金-美元 10.70000 10.58700 0.11300 1.06735 台新智慧生活基金-新台幣 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.00710 7.97900 0.02810 0.35217 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.32450 8.30560 0.01890 0.22756 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13810 9.10610 0.03200 0.35141 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51190 9.49030 0.02160 0.22760 台新新興市場債券基金(A類型) 11.56270 11.52490 0.03780 0.32799 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36290 0.36140 0.00150 0.41505 台新新興市場債券基金(B類型) 8.16180 8.13500 0.02680 0.32944 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27050 0.26930 0.00120 0.44560 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.34000 0.03000 0.56180 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.04000 23.08000 -0.04000 -0.17331 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.56040 10.54070 0.01970 0.18689 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.06820 10.04420 0.02400 0.23894 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.20910 10.19150 0.01760 0.17269 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.61580 10.59590 0.01990 0.18781 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.11100 10.08650 0.02450 0.24290 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.25610 10.23840 0.01770 0.17288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.49060 45.42130 0.06930 0.15257 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.72640 44.61820 0.10820 0.24250 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.66650 39.68720 -0.02070 -0.05216 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38910 11.38840 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04020 10.04160 -0.00140 -0.01394 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29650 9.33160 -0.03510 -0.37614 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.98890 10.99580 -0.00690 -0.06275 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.75210 7.78340 -0.03130 -0.40214 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23480 9.24190 -0.00710 -0.07682 永豐中小基金 55.43000 55.16000 0.27000 0.48949 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81470 1.82450 -0.00980 -0.53713 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.55070 2.55200 -0.00130 -0.05094 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17130 8.21760 -0.04630 -0.56342 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14510 11.15330 -0.00820 -0.07352 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.91000 4.90000 0.01000 0.20408 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.80000 21.78000 0.02000 0.09183 永豐主流品牌基金 18.99000 18.55000 0.44000 2.37197 永豐永豐基金 33.94000 33.91000 0.03000 0.08847 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.07940 9.14550 -0.06610 -0.72276 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.63730 9.66440 -0.02710 -0.28041 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.04790 9.12350 -0.07560 -0.82863 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60640 9.64370 -0.03730 -0.38678 永豐亞洲民生消費基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 永豐南非幣2021保本基金 14.21150 14.19420 0.01730 0.12188 永豐貨幣市場基金 13.94890 13.94870 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14330 2.15410 -0.01080 -0.50137 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.66710 2.66930 -0.00220 -0.08242 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77390 7.81390 -0.04000 -0.51191 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97750 10.98890 -0.01140 -0.10374 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16350 7.18700 -0.02350 -0.32698 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57300 11.56570 0.00730 0.06312 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.27000 18.36000 -0.09000 -0.49020 永豐臺灣加權ETF基金 53.81000 53.80000 0.01000 0.01859 永豐領航科技基金 40.55000 40.38000 0.17000 0.42100 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 永豐趨勢平衡基金 42.74000 42.75000 -0.01000 -0.02339 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.92130 11.92050 0.00080 0.00671 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74860 9.75310 -0.00450 -0.04614 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39960 10.40430 -0.00470 -0.04517 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84470 9.84570 -0.00100 -0.01016 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.33310 10.33420 -0.00110 -0.01064 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80280 9.80630 -0.00350 -0.03569 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58280 10.58660 -0.00380 -0.03589 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84930 9.84930 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.41280 10.41270 0.00010 0.00096 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.06000 15.07000 -0.01000 -0.06636 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.42000 19.45000 -0.03000 -0.15424 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.23000 19.24000 -0.01000 -0.05198 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06930 10.07560 -0.00630 -0.06253 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06940 10.07560 -0.00620 -0.06153 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00630 10.00920 -0.00290 -0.02897 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00630 10.00930 -0.00300 -0.02997 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21040 10.22030 -0.00990 -0.09687 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21020 10.22020 -0.01000 -0.09785 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07350 10.07710 -0.00360 -0.03572 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07340 10.07710 -0.00370 -0.03672 兆豐國際生命科學基金 14.97000 14.82000 0.15000 1.01215 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.43350 10.39770 0.03580 0.34431 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.60960 10.56390 0.04570 0.43261 兆豐國際全球基金 30.81000 30.58000 0.23000 0.75213 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51330 10.51270 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33360 10.32740 0.00620 0.06003 兆豐國際國民基金 23.57000 23.35000 0.22000 0.94218 兆豐國際第一基金 13.65000 13.48000 0.17000 1.26113 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.79680 10.80090 -0.00410 -0.03796 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21340 8.21650 -0.00310 -0.03773 兆豐國際萬全基金 21.13000 20.93000 0.20000 0.95557 兆豐國際電子基金 26.93000 26.77000 0.16000 0.59768 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.68000 21.66000 0.02000 0.09234 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 兆豐國際豐台灣基金 36.57000 36.49000 0.08000 0.21924 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56490 12.56470 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.72400 9.71660 0.00740 0.07616 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.72900 9.72430 0.00470 0.04833 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85290 9.85480 -0.00190 -0.01928 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.75540 9.74830 0.00710 0.07283 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.80560 9.78490 0.02070 0.21155 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.72420 9.71690 0.00730 0.07513 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.73120 9.72650 0.00470 0.04832 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86130 9.86320 -0.00190 -0.01926 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.75990 9.75270 0.00720 0.07383 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.81350 9.79270 0.02080 0.21240 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.82460 10.80120 0.02340 0.21664 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.56890 10.54290 0.02600 0.24661 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.82350 10.79810 0.02540 0.23523 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.50550 10.48280 0.02270 0.21655 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.63400 10.60790 0.02610 0.24604 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.62170 10.59740 0.02430 0.22930 合庫台灣基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922 合庫全球高收益債券基金A類型 11.77680 11.74840 0.02840 0.24174 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71640 12.67670 0.03970 0.31317 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.33760 11.30170 0.03590 0.31765 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.11460 12.07670 0.03790 0.31383 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15120 8.13150 0.01970 0.24227 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38610 9.35650 0.02960 0.31636 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10660 9.07770 0.02890 0.31836 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79380 8.76630 0.02750 0.31370 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25020 9.22080 0.02940 0.31884 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145 合庫全球新興市場基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 合庫貨幣市場基金 10.17960 10.17950 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.89020 9.87230 0.01790 0.18132 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.29560 10.26950 0.02610 0.25415 合庫新興多重收益基金A類型 10.58060 10.57070 0.00990 0.09366 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.06040 12.04160 0.01880 0.15613 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.36550 15.34170 0.02380 0.15513 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63420 8.61860 0.01560 0.18100 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51080 9.49460 0.01620 0.17062 合庫新興多重收益基金B類型 7.91340 7.90600 0.00740 0.09360 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.63210 8.61850 0.01360 0.15780 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53820 10.51670 0.02150 0.20444 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 安本標準兩岸價值基金 美元 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20840 10.21440 -0.00600 -0.05874 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.20610 10.20690 -0.00080 -0.00784 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.93500 9.92230 0.01270 0.12799 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17530 10.17660 -0.00130 -0.01277 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.20830 10.21430 -0.00600 -0.05874 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20600 10.20690 -0.00090 -0.00882 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.93490 9.92220 0.01270 0.12800 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17530 10.17660 -0.00130 -0.01277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24320 11.24260 0.00060 0.00534 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.84560 9.83240 0.01320 0.13425 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89530 9.89440 0.00090 0.00910 安聯中國東協基金 14.99000 15.04000 -0.05000 -0.33245 安聯中國策略基金-美元 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 安聯中國策略基金-新臺幣 16.10000 16.10000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218 安聯中華新思路基金-美元 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 安聯台灣大壩基金 33.12000 33.08000 0.04000 0.12092 安聯台灣科技基金 55.87000 56.18000 -0.31000 -0.55180 安聯台灣貨幣市場基金 12.55580 12.55570 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 37.77000 37.69000 0.08000 0.21226 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87320 10.86570 0.00750 0.06902 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.02890 16.02400 0.00490 0.03058 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96080 9.95780 0.00300 0.03013 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01800 10.01470 0.00330 0.03295 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32310 13.31650 0.00660 0.04956 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89280 10.88290 0.00990 0.09097 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.98270 12.97340 0.00930 0.07169 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62750 9.62260 0.00490 0.05092 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56040 9.55190 0.00850 0.08899 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09810 9.09170 0.00640 0.07039 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27510 10.27120 0.00390 0.03797 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30260 10.29530 0.00730 0.07091 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.49820 12.48880 0.00940 0.07527 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.32750 11.31430 0.01320 0.11667 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94770 10.93680 0.01090 0.09966 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58300 8.57670 0.00630 0.07345 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44680 8.43700 0.00980 0.11616 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.13700 8.12890 0.00810 0.09964 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22190 10.21440 0.00750 0.07343 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11340 10.10330 0.01010 0.09997 安聯全球人口趨勢基金 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.93000 8.83000 0.10000 1.13250 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.17000 33.83000 0.34000 1.00503 安聯全球油礦金趨勢基金 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61020 12.61980 -0.00960 -0.07607 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.65140 10.65940 -0.00800 -0.07505 安聯全球新興市場基金 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 安聯全球綠能趨勢基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 安聯亞洲動態策略基金 22.12000 22.19000 -0.07000 -0.31546 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.06130 10.05390 0.00740 0.07360 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.11830 10.10820 0.01010 0.09992 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.13540 10.12760 0.00780 0.07702 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.11590 10.10570 0.01020 0.10093 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14790 10.14010 0.00780 0.07692 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.12220 10.11210 0.01010 0.09988 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.06630 10.05680 0.00950 0.09446 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06630 10.05680 0.00950 0.09446 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06630 10.05680 0.00950 0.09446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.61480 10.61620 -0.00140 -0.01319 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14720 10.14850 -0.00130 -0.01281 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.01650 90.96330 0.05320 0.05849 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.30650 13.29730 0.00920 0.06919 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.39920 68.35730 0.04190 0.06130 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89560 9.88870 0.00690 0.06978 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.77560 2.77620 -0.00060 -0.02161 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98260 10.99130 -0.00870 -0.07915 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33790 2.33850 -0.00060 -0.02566 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86490 8.87190 -0.00700 -0.07890 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.39610 10.39490 0.00120 0.01154 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24390 10.23130 0.01260 0.12315 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.70890 10.69170 0.01720 0.16087 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.20290 10.18870 0.01420 0.13937 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.23770 10.22350 0.01420 0.13890 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29530 10.29410 0.00120 0.01166 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11320 10.10070 0.01250 0.12375 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.48770 10.46830 0.01940 0.18532 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10180 10.08770 0.01410 0.13977 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14440 10.13020 0.01420 0.14017 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01710 10.01280 0.00430 0.04295 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.18020 10.16800 0.01220 0.11998 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00380 9.99780 0.00600 0.06001 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.93820 9.93270 0.00550 0.05537 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03110 10.02680 0.00430 0.04289 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.13090 10.11850 0.01240 0.12255 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00350 9.99750 0.00600 0.06002 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93880 9.93340 0.00540 0.05436 宏利台灣動力基金A類型 31.90000 32.00000 -0.10000 -0.31250 宏利台灣動力基金I類型 31.90000 32.00000 -0.10000 -0.31250 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96850 9.93380 0.03470 0.34931 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95370 9.93170 0.02200 0.22151 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51050 7.48440 0.02610 0.34873 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52990 7.51010 0.01980 0.26364 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 宏利全球債券組合基金 13.84490 13.83720 0.00770 0.05565 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00680 3.00810 -0.00130 -0.04322 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.49690 12.50740 -0.01050 -0.08395 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.98260 8.99060 -0.00800 -0.08898 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62340 2.62490 -0.00150 -0.05715 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63510 11.65480 -0.01970 -0.16903 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28110 3.29370 -0.01260 -0.38255 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54170 0.54380 -0.00210 -0.38617 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.32000 15.39000 -0.07000 -0.45484 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40390 12.37180 0.03210 0.25946 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.97250 10.94260 0.02990 0.27324 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.53490 10.51150 0.02340 0.22261 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75270 8.73030 0.02240 0.25658 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38640 8.36340 0.02300 0.27501 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26610 8.24740 0.01870 0.22674 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.40420 8.38160 0.02260 0.26964 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95840 2.95110 0.00730 0.24737 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42770 0.42660 0.00110 0.25785 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.91070 12.88310 0.02760 0.21423 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97590 0.97340 0.00250 0.25683 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38180 7.36580 0.01600 0.21722 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04770 2.04230 0.00540 0.26441 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29530 0.29460 0.00070 0.23761 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98050 8.96060 0.01990 0.22208 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32550 0.32470 0.00080 0.24638 宏利萬利貨幣市場基金 13.69420 13.69410 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.42000 2.41000 0.01000 0.41494 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.51000 26.45000 0.06000 0.22684 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.51000 26.45000 0.06000 0.22684 宏利澳幣保本基金 12.71180 12.71450 -0.00270 -0.02124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.52610 10.51990 0.00620 0.05894 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47860 9.46840 0.01020 0.10773 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.07140 9.07290 -0.00150 -0.01653 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.49170 11.49370 -0.00200 -0.01740 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 貝萊德新台幣基金 12.97630 12.97620 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.49000 27.39000 0.10000 0.36510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47570 11.47550 0.00020 0.00174 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02610 10.02740 -0.00130 -0.01296 保德信大中華基金-人民幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 保德信大中華基金-新台幣 29.91000 29.91000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 53.35000 52.92000 0.43000 0.81255 保德信中國中小基金-人民幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 保德信中國中小基金-美元 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 保德信中國中小基金-新臺幣 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01300 10.02050 -0.00750 -0.07485 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11660 10.12750 -0.01090 -0.10763 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.13450 10.14210 -0.00760 -0.07494 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.26760 11.27600 -0.00840 -0.07449 保德信中國品牌基金-人民幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.95000 27.88000 0.07000 0.25108 保德信全球消費商機基金 19.56000 19.44000 0.12000 0.61728 保德信全球基礎建設基金 14.05000 13.94000 0.11000 0.78910 保德信全球資源基金 6.91000 6.86000 0.05000 0.72886 保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.68000 32.51000 0.17000 0.52292 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.20680 10.20990 -0.00310 -0.03036 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.68380 10.68710 -0.00330 -0.03088 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.35590 10.37200 -0.01610 -0.15523 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.83730 10.85410 -0.01680 -0.15478 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.62050 9.58810 0.03240 0.33792 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.81460 10.77850 0.03610 0.33493 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29270 9.27320 0.01950 0.21028 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42620 10.40440 0.02180 0.20953 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26140 8.25570 0.00570 0.06904 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.43100 11.42320 0.00780 0.06828 保德信亞太基金 19.80000 19.82000 -0.02000 -0.10091 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.82990 8.82610 0.00380 0.04305 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.28910 12.28380 0.00530 0.04315 保德信店頭市場基金 38.04000 37.95000 0.09000 0.23715 保德信拉丁美洲基金 6.98000 6.84000 0.14000 2.04678 保德信金平衡基金 30.77000 30.63000 0.14000 0.45707 保德信金滿意基金 44.04000 43.90000 0.14000 0.31891 保德信科技島基金 28.96000 28.78000 0.18000 0.62543 保德信高成長基金 98.95000 98.97000 -0.02000 -0.02021 保德信貨幣市場基金 15.84990 15.84970 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53210 10.47500 0.05710 0.54511 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.89020 10.84460 0.04560 0.42049 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.01350 10.98510 0.02840 0.25853 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.66290 10.64860 0.01430 0.13429 保德信新世紀基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.21840 8.20890 0.00950 0.11573 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.41670 10.40310 0.01360 0.13073 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.75520 11.74150 0.01370 0.11668 保德信新興趨勢組合基金 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 保德信瑞騰基金 15.66270 15.66200 0.00070 0.00447 保德信歐洲組合基金 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.56790 9.52970 0.03820 0.40085 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.12450 10.08400 0.04050 0.40163 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.54740 9.51460 0.03280 0.34473 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.86590 9.83270 0.03320 0.33765 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73880 9.71850 0.02030 0.20888 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19930 10.17880 0.02050 0.20140 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61190 9.58980 0.02210 0.23045 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98070 9.95790 0.02280 0.22896 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.31730 10.30010 0.01720 0.16699 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89030 9.87530 0.01500 0.15189 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.27670 10.26120 0.01550 0.15105 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.83040 9.81300 0.01740 0.17732 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.15310 10.13530 0.01780 0.17562 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84160 9.84010 0.00150 0.01524 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38220 10.37960 0.00260 0.02505 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72800 9.72340 0.00460 0.04731 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.11660 10.11180 0.00480 0.04747 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.92120 9.91430 0.00690 0.06960 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.92190 9.91480 0.00710 0.07161 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.20830 10.20850 -0.00020 -0.00196 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89600 9.88560 0.01040 0.10520 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89610 9.88570 0.01040 0.10520 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.17500 10.17300 0.00200 0.01966 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22230 10.21740 0.00490 0.04796 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.93990 9.93260 0.00730 0.07350 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03920 10.03350 0.00570 0.05681 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41330 10.40710 0.00620 0.05957 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.18180 10.17030 0.01150 0.11307 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84210 10.83130 0.01080 0.09971 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02380 10.01600 0.00780 0.07788 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.32380 10.31580 0.00800 0.07755 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41030 10.41360 -0.00330 -0.03169 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43760 10.43890 -0.00130 -0.01245 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57310 10.58750 -0.01440 -0.13601 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17760 10.17670 0.00090 0.00884 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.18040 10.17930 0.00110 0.01081 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31510 10.31460 0.00050 0.00485 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.49560 10.49570 -0.00010 -0.00095 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97910 9.97490 0.00420 0.04211 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.07460 10.07030 0.00430 0.04270 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97480 1.97580 -0.00100 -0.05061 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84080 2.84230 -0.00150 -0.05277 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29050 0.29060 -0.00010 -0.03441 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45620 0.45640 -0.00020 -0.04382 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28820 8.29580 -0.00760 -0.09161 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15580 12.16070 -0.00490 -0.04029 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76890 9.77480 -0.00590 -0.06036 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.48150 12.48880 -0.00730 -0.05845 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67910 8.68280 -0.00370 -0.04261 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13070 11.13550 -0.00480 -0.04311 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60680 10.61720 -0.01040 -0.09795 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.46200 10.47780 -0.01580 -0.15080 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.74000 19.77000 -0.03000 -0.15175 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4575.56000 4582.60000 -7.04000 -0.15362 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19650 10.19480 0.00170 0.01668 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09040 11.08850 0.00190 0.01713 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12640 10.13030 -0.00390 -0.03850 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.47600 9.44250 0.03350 0.35478 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07600 10.04040 0.03560 0.35457 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.52510 9.49810 0.02700 0.28427 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88060 9.84930 0.03130 0.31779 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23840 10.18260 0.05580 0.54799 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.90360 5.87790 0.02570 0.43723 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.88220 10.83490 0.04730 0.43655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.49700 10.51890 -0.02190 -0.20820 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.40440 11.41840 -0.01400 -0.12261 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.64680 10.65910 -0.01230 -0.11539 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02130 9.04020 -0.01890 -0.20907 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.26880 9.28020 -0.01140 -0.12284 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16120 9.17170 -0.01050 -0.11448 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36020 10.38190 -0.02170 -0.20902 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.74470 10.75790 -0.01320 -0.12270 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.74010 10.75250 -0.01240 -0.11532 柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70540 13.70520 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.37420 14.34350 0.03070 0.21403 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.67380 12.63710 0.03670 0.29041 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.24500 13.20620 0.03880 0.29380 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.58290 8.56450 0.01840 0.21484 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79320 6.77870 0.01450 0.21391 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66190 8.63680 0.02510 0.29062 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51760 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-0.03609 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.59490 9.58350 0.01140 0.11895 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73330 9.72210 0.01120 0.11520 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.74110 10.73650 0.00460 0.04284 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.67960 10.67110 0.00850 0.07965 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.47360 10.46110 0.01250 0.11949 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.61740 10.60510 0.01230 0.11598 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87680 9.87260 0.00420 0.04254 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56200 9.55440 0.00760 0.07954 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.98710 10.99110 -0.00400 -0.03639 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.59520 9.58370 0.01150 0.12000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73400 9.72280 0.01120 0.11519 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33460 11.33830 -0.00370 -0.03263 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73220 12.73000 0.00220 0.01728 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.99840 11.99430 0.00410 0.03418 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97680 8.97970 -0.00290 -0.03230 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65240 9.65080 0.00160 0.01658 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.56290 9.55970 0.00320 0.03347 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.02970 11.03330 -0.00360 -0.03263 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.61470 9.58840 0.02630 0.27429 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.22750 12.24110 -0.01360 -0.11110 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.98280 12.99050 -0.00770 -0.05927 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.81630 11.82150 -0.00520 -0.04399 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.48770 9.49830 -0.01060 -0.11160 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10110 10.10710 -0.00600 -0.05936 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08510 10.08960 -0.00450 -0.04460 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.23730 12.24450 -0.00720 -0.05880 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.90930 10.92140 -0.01210 -0.11079 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.25870 11.26370 -0.00500 -0.04439 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09080 10.10200 -0.01120 -0.11087 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.65560 9.66640 -0.01080 -0.11173 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34430 10.35040 -0.00610 -0.05893 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82380 9.82820 -0.00440 -0.04477 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.20000 19.12000 0.08000 0.41841 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.90000 17.79000 0.11000 0.61832 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.46580 13.45710 0.00870 0.06465 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26480 10.22700 0.03780 0.36961 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.28180 11.23570 0.04610 0.41030 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.38430 12.37210 0.01220 0.09861 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.76300 10.71750 0.04550 0.42454 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.88460 8.85190 0.03270 0.36941 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.42780 9.38930 0.03850 0.41004 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.41380 9.40460 0.00920 0.09782 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.36130 9.32170 0.03960 0.42482 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.01780 8.98460 0.03320 0.36952 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.23110 9.19340 0.03770 0.41008 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28040 11.26930 0.01110 0.09850 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.30470 9.26530 0.03940 0.42524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.34040 46.30030 0.04010 0.08661 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.77990 9.76960 0.01030 0.10543 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84580 9.83270 0.01310 0.13323 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.32000 33.26000 0.06000 0.18040 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82800 11.82720 0.00080 0.00676 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66930 1.66830 0.00100 0.05994 國泰大中華基金 21.18000 21.14000 0.04000 0.18921 國泰小龍基金-新台幣 15.87000 15.78000 0.09000 0.57034 國泰中小成長基金-新台幣 45.48000 45.20000 0.28000 0.61947 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.50430 4.50210 0.00220 0.04887 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69630 0.69560 0.00070 0.10063 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74530 0.74460 0.00070 0.09401 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.87900 44.95760 -0.07860 -0.17483 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.41050 2.41400 -0.00350 -0.14499 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33880 0.33910 -0.00030 -0.08847 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.65730 10.68030 -0.02300 -0.21535 國泰中國新興債券基金-美元 0.33770 0.33770 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.41690 10.43080 -0.01390 -0.13326 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.34910 4.35750 -0.00840 -0.19277 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61010 0.61100 -0.00090 -0.14730 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.29000 19.35000 -0.06000 -0.31008 國泰中港台基金-人民幣 3.33290 3.33770 -0.00480 -0.14381 國泰中港台基金-美元 0.47340 0.47380 -0.00040 -0.08442 國泰中港台基金-新台幣 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.93310 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國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56000 0.55850 0.00150 0.26858 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52560 2.50290 0.02270 0.90695 國泰全球高股息基金-美元 0.35770 0.35430 0.00340 0.95964 國泰全球高股息基金-新台幣 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53010 0.52540 0.00470 0.89456 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49460 0.49230 0.00230 0.46719 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388 國泰全球資源基金-美元 0.16160 0.16040 0.00120 0.74813 國泰全球資源基金-新台幣 5.14000 5.11000 0.03000 0.58708 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60220 0.59860 0.00360 0.60140 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.89000 18.80000 0.09000 0.47872 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.35000 18.26000 0.09000 0.49288 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88820 0.88330 0.00490 0.55474 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.56000 20.46000 0.10000 0.48876 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.07000 22.06000 0.01000 0.04533 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55150 2.55650 -0.00500 -0.19558 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36230 0.36280 -0.00050 -0.13782 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30990 0.31040 -0.00050 -0.16108 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.30170 11.33050 -0.02880 -0.25418 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.66800 9.69270 -0.02470 -0.25483 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53340 0.53450 -0.00110 -0.20580 國泰亞洲成長基金-美元 0.38470 0.38570 -0.00100 -0.25927 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 國泰科技生化基金 35.90000 35.78000 0.12000 0.33538 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.16000 28.94000 0.22000 0.76019 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.57000 12.72000 -0.15000 -1.17925 國泰美國費城半導體基金 14.97000 14.85000 0.12000 0.80808 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.61760 48.77200 -0.15440 -0.31658 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.75670 15.73360 0.02310 0.14682 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.65990 27.77020 -0.11030 -0.39719 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.08040 46.97140 0.10900 0.23206 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.07860 47.16220 -0.08360 -0.17726 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.47750 43.44890 0.02860 0.06582 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31940 0.31820 0.00120 0.37712 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.97670 9.94380 0.03290 0.33086 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.03700 10.00380 0.03320 0.33187 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31960 0.31800 0.00160 0.50314 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.98070 9.93790 0.04280 0.43067 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.05660 10.01330 0.04330 0.43242 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31950 0.31780 0.00170 0.53493 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.97930 9.93130 0.04800 0.48332 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.06360 10.01510 0.04850 0.48427 國泰紐幣2021保本基金 12.92040 12.91690 0.00350 0.02710 國泰紐幣八年期保本基金 13.30580 13.30250 0.00330 0.02481 國泰紐幣保本基金 12.77650 12.77430 0.00220 0.01722 國泰國泰基金-新台幣A 24.28000 24.24000 0.04000 0.16502 國泰富時中國A50基金 21.65000 21.62000 0.03000 0.13876 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.13860 50.06370 0.07490 0.14961 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35050 0.35040 0.00010 0.02854 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52710 0.52730 -0.00020 -0.03793 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.19890 42.28460 -0.08570 -0.20267 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.76000 20.72000 0.04000 0.19305 國泰新興市場基金-美元 0.37920 0.37880 0.00040 0.10560 國泰新興市場基金-新台幣 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.43550 2.43270 0.00280 0.11510 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49410 1.49240 0.00170 0.11391 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35550 0.35490 0.00060 0.16906 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22020 0.21990 0.00030 0.13643 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79590 10.78370 0.01220 0.11313 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.49790 6.49050 0.00740 0.11401 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.19000 14.86000 0.33000 2.22073 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.76860 47.82690 -0.05830 -0.12190 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 48.14710 48.08560 0.06150 0.12790 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.09160 44.14860 -0.05700 -0.12911 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.22000 36.31000 -0.09000 -0.24787 國泰標普北美科技ETF基金 23.61000 23.38000 0.23000 0.98375 國泰歐洲精選基金-美元 0.34850 0.34520 0.00330 0.95597 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.34050 39.38540 -0.04490 -0.11400 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.90000 21.69000 0.21000 0.96819 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.13000 19.10000 0.03000 0.15707 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.73000 17.86000 -0.13000 -0.72788 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41810 0.41790 0.00020 0.04786 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.64280 12.64350 -0.00070 -0.00554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56180 10.56470 -0.00290 -0.02745 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47960 10.48110 -0.00150 -0.01431 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.70620 10.72110 -0.01490 -0.13898 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23650 10.23920 -0.00270 -0.02637 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18700 10.18840 -0.00140 -0.01374 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.35510 10.36950 -0.01440 -0.13887 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95220 9.94360 0.00860 0.08649 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.82510 9.81800 0.00710 0.07232 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94250 9.93150 0.01100 0.11076 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.86570 9.86710 -0.00140 -0.01419 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95220 9.94350 0.00870 0.08749 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82030 9.81310 0.00720 0.07337 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94240 9.93140 0.01100 0.11076 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.86570 9.86710 -0.00140 -0.01419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45770 11.45700 0.00070 0.00611 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95320 9.95230 0.00090 0.00904 第一金大中華基金 26.45000 26.45000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 33.76000 33.60000 0.16000 0.47619 第一金中國世紀基金-人民幣 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-美元 8.45470 8.44590 0.00880 0.10419 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86580 9.87120 -0.00540 -0.05470 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33050 8.34050 -0.01000 -0.11990 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.45890 11.46520 -0.00630 -0.05495 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85210 9.86390 -0.01180 -0.11963 第一金中概平衡基金 28.50000 28.41000 0.09000 0.31679 第一金台灣貨幣市場基金 15.33280 15.33250 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.76800 178.76600 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.67200 15.52270 0.14930 0.96182 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.67120 15.52070 0.15050 0.96967 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.31000 15.18000 0.13000 0.85639 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.31000 15.18000 0.13000 0.85639 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.58900 10.45780 0.13120 1.25457 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.58730 10.45560 0.13170 1.25961 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.75000 10.63000 0.12000 1.12888 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.75000 10.63000 0.12000 1.12888 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.29940 10.25370 0.04570 0.44569 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.29940 10.25370 0.04570 0.44569 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.87970 12.78770 0.09200 0.71944 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.89700 12.80480 0.09220 0.72004 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.76700 9.73860 0.02840 0.29162 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.76190 9.73360 0.02830 0.29075 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42820 9.40680 0.02140 0.22750 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45230 9.43090 0.02140 0.22691 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.67150 10.64060 0.03090 0.29040 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.33840 10.31500 0.02340 0.22685 第一金全球大趨勢基金 25.20000 24.96000 0.24000 0.96154 第一金全球不動產證券化基金A 9.40940 9.41390 -0.00450 -0.04780 第一金全球不動產證券化基金B 6.49570 6.49880 -0.00310 -0.04770 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.03540 9.96930 0.06610 0.66304 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.03570 9.96950 0.06620 0.66403 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.95330 10.88120 0.07210 0.66261 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.95520 10.88290 0.07230 0.66434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56840 8.53340 0.03500 0.41015 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.54140 10.49830 0.04310 0.41054 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23210 9.21290 0.01920 0.20840 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23060 9.21130 0.01930 0.20953 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.64540 7.62780 0.01760 0.23073 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64000 7.62250 0.01750 0.22958 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43360 8.41880 0.01480 0.17580 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43420 8.41930 0.01490 0.17697 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.60600 11.58180 0.02420 0.20895 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60660 11.58240 0.02420 0.20894 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.18790 10.16450 0.02340 0.23021 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.18870 10.16530 0.02340 0.23019 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.98400 14.95760 0.02640 0.17650 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 14.98380 14.95730 0.02650 0.17717 第一金亞洲科技基金 18.05000 18.10000 -0.05000 -0.27624 第一金亞洲新興市場基金 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250 第一金店頭市場基金 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.28670 10.26580 0.02090 0.20359 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.28670 10.26580 0.02090 0.20359 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.37440 10.36620 0.00820 0.07910 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.37440 10.36610 0.00830 0.08007 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.28670 10.26580 0.02090 0.20359 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.29570 10.27450 0.02120 0.20634 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.28670 10.26580 0.02090 0.20359 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.37440 10.36610 0.00830 0.08007 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.38340 10.37500 0.00840 0.08096 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.37440 10.36620 0.00820 0.07910 第一金創新趨勢基金 22.25000 22.20000 0.05000 0.22523 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.86650 45.83690 0.02960 0.06458 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.78970 45.73900 0.05070 0.11085 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.96190 47.10690 -0.14500 -0.30781 第一金電子基金 35.24000 35.12000 0.12000 0.34169 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.54000 18.55000 -0.01000 -0.05391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.19000 20.18000 0.01000 0.04955 統一大中華中小基金(人民幣) 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 統一大中華中小基金(美元) 7.85000 7.78000 0.07000 0.89974 統一大中華中小基金(新台幣) 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 統一大東協高股息基金(美元) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 37.00000 36.78000 0.22000 0.59815 統一大滿貫基金-I類型 37.00000 36.78000 0.22000 0.59815 統一大龍印基金 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 統一大龍騰中國基金(美元) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 統一中小基金 25.62000 25.37000 0.25000 0.98542 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.98390 9.99410 -0.01020 -0.10206 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03780 9.03750 0.00030 0.00332 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.85090 8.85960 -0.00870 -0.09820 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.56630 12.57910 -0.01280 -0.10176 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33310 11.33280 0.00030 0.00265 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05460 11.06550 -0.01090 -0.09850 統一台灣動力基金 19.93000 19.78000 0.15000 0.75834 統一全天候基金-A類型 117.88000 117.35000 0.53000 0.45164 統一全天候基金-I類型 118.60000 118.06000 0.54000 0.45739 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.47260 8.43650 0.03610 0.42790 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.96230 7.92000 0.04230 0.53409 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.07590 8.04300 0.03290 0.40905 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.16830 9.12920 0.03910 0.42830 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.62410 8.57830 0.04580 0.53391 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.73960 8.70400 0.03560 0.40901 統一全球債券組合基金 12.44930 12.43920 0.01010 0.08119 統一全球新科技基金(人民幣) 16.41000 16.19000 0.22000 1.35886 統一全球新科技基金(美元) 15.03000 14.83000 0.20000 1.34862 統一全球新科技基金(新台幣) 14.65000 14.47000 0.18000 1.24395 統一亞太基金 25.39000 25.39000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 統一奔騰基金 62.77000 62.20000 0.57000 0.91640 統一強棒貨幣市場基金 16.74470 16.74450 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 統一強漢基金(美元) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 統一強漢基金(新台幣) 27.20000 27.12000 0.08000 0.29499 統一統信基金 31.86000 31.69000 0.17000 0.53645 統一黑馬基金 62.91000 62.47000 0.44000 0.70434 統一新亞洲科技能源基金 16.75000 16.61000 0.14000 0.84287 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.15810 8.16070 -0.00260 -0.03186 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89920 10.90260 -0.00340 -0.03119 統一經建基金 49.79000 49.54000 0.25000 0.50464 統一龍馬基金 72.56000 72.30000 0.26000 0.35961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.66000 21.50000 0.16000 0.74419 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.22000 49.84000 0.38000 0.76244 野村中國機會基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41490 10.41370 0.00120 0.01152 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37890 10.37520 0.00370 0.03566 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.50700 10.51600 -0.00900 -0.08558 野村巴西基金 6.78000 6.63000 0.15000 2.26244 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809 野村台灣高股息基金 24.96000 24.90000 0.06000 0.24096 野村台灣運籌基金 38.73000 38.37000 0.36000 0.93823 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88360 9.87980 0.00380 0.03846 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76830 9.76490 0.00340 0.03482 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83580 9.83510 0.00070 0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50640 10.50240 0.00400 0.03809 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27690 10.27340 0.00350 0.03407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05250 10.05170 0.00080 0.00796 野村平衡基金 20.43000 20.37000 0.06000 0.29455 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93010 9.92480 0.00530 0.05340 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18270 10.19810 -0.01540 -0.15101 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95860 9.95130 0.00730 0.07336 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93010 9.92480 0.00530 0.05340 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18280 10.19820 -0.01540 -0.15101 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95890 9.95160 0.00730 0.07336 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92030 9.92540 -0.00510 -0.05138 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.98670 9.98590 0.00080 0.00801 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02080 10.01770 0.00310 0.03095 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.99670 9.99950 -0.00280 -0.02800 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233 野村全球生技醫療基金 17.04000 16.88000 0.16000 0.94787 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29960 10.30480 -0.00520 -0.05046 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.27320 10.27480 -0.00160 -0.01557 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.23800 10.24660 -0.00860 -0.08393 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.54550 10.55100 -0.00550 -0.05213 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.48210 10.48400 -0.00190 -0.01812 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.45120 10.46000 -0.00880 -0.08413 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.31460 10.32310 -0.00850 -0.08234 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.94670 10.95230 -0.00560 -0.05113 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.83640 10.83820 -0.00180 -0.01661 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.80730 10.81640 -0.00910 -0.08413 野村全球品牌基金 28.87000 28.36000 0.51000 1.79831 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57000 12.49000 0.08000 0.64051 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.09000 18.97000 0.12000 0.63258 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.98030 10.97780 0.00250 0.02277 野村全球短期收益基金-美元計價 11.00020 10.99500 0.00520 0.04729 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79240 10.79090 0.00150 0.01390 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.45950 8.43820 0.02130 0.25242 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.29330 8.26950 0.02380 0.28780 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.91060 7.89220 0.01840 0.23314 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87260 10.84520 0.02740 0.25265 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.38080 10.35100 0.02980 0.28789 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99840 9.97510 0.02330 0.23358 野村成長基金 32.87000 32.60000 0.27000 0.82822 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23040 8.23050 -0.00010 -0.00121 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25200 8.24930 0.00270 0.03273 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51850 8.52320 -0.00470 -0.05514 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.52470 9.52480 -0.00010 -0.00105 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.39990 9.39680 0.00310 0.03299 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.68610 9.69150 -0.00540 -0.05572 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16890 10.16230 0.00660 0.06495 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.10700 10.09780 0.00920 0.09111 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06600 10.06560 0.00040 0.00397 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60960 9.60350 0.00610 0.06352 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62950 9.62100 0.00850 0.08835 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79840 9.79820 0.00020 0.00204 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.15630 10.15600 0.00030 0.00295 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.75210 10.74520 0.00690 0.06421 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.66140 10.65200 0.00940 0.08825 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.84850 10.84820 0.00030 0.00277 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.88490 9.87970 0.00520 0.05263 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.89110 9.88370 0.00740 0.07487 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.85680 9.85530 0.00150 0.01522 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.39050 8.38940 0.00110 0.01311 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96740 8.96260 0.00480 0.05356 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.83730 8.83080 0.00650 0.07361 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.96960 9.96830 0.00130 0.01304 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.65270 13.65090 0.00180 0.01319 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76580 12.75920 0.00660 0.05173 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33390 10.32630 0.00760 0.07360 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48910 10.49640 -0.00730 -0.06955 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45910 10.46350 -0.00440 -0.04205 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52020 10.52660 -0.00640 -0.06080 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.78840 10.79600 -0.00760 -0.07040 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73430 10.73880 -0.00450 -0.04190 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71440 10.72100 -0.00660 -0.06156 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.74650 10.75320 -0.00670 -0.06231 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.68200 10.68600 -0.00400 -0.03743 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.91800 10.93500 -0.01700 -0.15546 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25620 10.22450 0.03170 0.31004 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81440 9.78290 0.03150 0.32199 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45450 9.42120 0.03330 0.35346 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97120 8.94360 0.02760 0.30860 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47710 11.44190 0.03520 0.30764 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.47090 10.44860 0.02230 0.21343 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.59490 11.57030 0.02460 0.21261 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.01870 10.99170 0.02700 0.24564 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80580 10.78290 0.02290 0.21237 野村泰國基金 42.79000 42.53000 0.26000 0.61133 野村高科技基金 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54690 10.51700 0.02990 0.28430 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.09450 10.05970 0.03480 0.34593 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.79000 10.77300 0.01700 0.15780 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.49530 9.46070 0.03460 0.36572 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.53040 9.50350 0.02690 0.28305 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.75730 9.72740 0.02990 0.30738 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.09650 12.05470 0.04180 0.34675 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.33890 14.32910 0.00980 0.06839 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.98860 10.94860 0.04000 0.36534 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.03700 11.00590 0.03110 0.28258 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.47560 11.44040 0.03520 0.30768 野村貨幣市場基金 16.34840 16.34820 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39880 10.39880 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.02320 10.02200 0.00120 0.01197 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.23790 10.24920 -0.01130 -0.11025 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30220 10.30730 -0.00510 -0.04948 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25640 10.25830 -0.00190 -0.01852 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27870 10.28210 -0.00340 -0.03307 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71220 10.71750 -0.00530 -0.04945 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62950 10.63080 -0.00130 -0.01223 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68930 10.69290 -0.00360 -0.03367 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.96330 9.92290 0.04040 0.40714 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.96600 9.92300 0.04300 0.43334 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.91120 9.87460 0.03660 0.37065 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.59510 10.55250 0.04260 0.40370 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.54590 10.50040 0.04550 0.43332 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.49360 10.45480 0.03880 0.37112 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58600 10.57930 0.00670 0.06333 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93700 7.93200 0.00500 0.06304 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.30740 12.29960 0.00780 0.06342 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38780 10.38240 0.00540 0.05201 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66750 10.67110 -0.00360 -0.03374 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33760 10.32930 0.00830 0.08035 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51050 10.51520 -0.00470 -0.04470 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39870 10.39490 0.00380 0.03656 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38830 10.38290 0.00540 0.05201 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66800 10.67160 -0.00360 -0.03373 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33730 10.32900 0.00830 0.08036 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51480 10.51940 -0.00460 -0.04373 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39760 10.39380 0.00380 0.03656 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39570 10.39310 0.00260 0.02502 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68220 10.68870 -0.00650 -0.06081 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34350 10.33800 0.00550 0.05320 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51860 10.52610 -0.00750 -0.07125 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40910 10.40820 0.00090 0.00865 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39570 10.39310 0.00260 0.02502 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68420 10.69080 -0.00660 -0.06174 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35090 10.34540 0.00550 0.05316 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.53310 10.54060 -0.00750 -0.07115 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40970 10.40890 0.00080 0.00769 野村精選貨幣市場基金 12.11890 12.11880 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.76000 11.51000 0.25000 2.17202 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 10.76000 0.22000 2.04461 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.26000 10.05000 0.21000 2.08955 野村歐洲高股息基金季配型 7.41000 7.43000 -0.02000 -0.26918 野村歐洲高股息基金累積型 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 野村積極成長基金 13.94000 13.82000 0.12000 0.86831 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.29000 38.94000 0.35000 0.89882 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67960 10.64740 0.03220 0.30242 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49980 8.47230 0.02750 0.32459 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83150 7.80530 0.02620 0.33567 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.68440 7.66130 0.02310 0.30152 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24880 12.20940 0.03940 0.32270 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.95540 10.91880 0.03660 0.33520 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79080 10.75850 0.03230 0.30023 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401 野村環球基金-人民幣計價 17.89000 17.72000 0.17000 0.95937 野村環球基金-美元計價 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.68000 19.53000 0.15000 0.76805 野村鴻利基金 24.53000 24.46000 0.07000 0.28618 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90880 16.90860 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.97000 20.77000 0.20000 0.96293 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.19000 13.27000 -0.08000 -0.60286 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 15.39000 0.07000 0.45484 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.81350 10.81210 0.00140 0.01295 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.15930 14.15760 0.00170 0.01201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89440 10.89380 0.00060 0.00551 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55070 10.54480 0.00590 0.05595 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75160 10.75200 -0.00040 -0.00372 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.38060 10.37640 0.00420 0.04048 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.36040 10.36160 -0.00120 -0.01158 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.51380 10.51260 0.00120 0.01141 凱基台商天下基金 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920 凱基台灣精五門基金 22.74000 22.64000 0.10000 0.44170 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.78000 47.71080 0.06920 0.14504 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.49370 48.59480 -0.10110 -0.20805 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.98360 42.08620 -0.10260 -0.24379 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61940 10.55330 0.06610 0.62634 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.00010 47.92960 0.07050 0.14709 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.20300 49.12010 0.08290 0.16877 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.19920 49.37800 -0.17880 -0.36210 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.32730 11.36470 -0.03740 -0.32909 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60170 11.60160 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.56000 30.42000 0.14000 0.46022 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.03000 22.80000 0.23000 1.00877 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.92060 21.67500 0.24560 1.13310 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.15090 16.14710 0.00380 0.02353 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.39000 7.36000 0.03000 0.40761 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.81710 43.78060 0.03650 0.08337 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.14460 44.06510 0.07950 0.18041 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.23860 44.23550 0.00310 0.00701 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.22240 11.16000 0.06240 0.55914 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.50210 12.44200 0.06010 0.48304 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 凱基護城河基金-台幣計價A 12.97000 12.85000 0.12000 0.93385 凱基護城河基金-美元計價B 12.47700 12.35530 0.12170 0.98500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55760 10.47000 0.08760 0.83668 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.03510 9.94660 0.08850 0.88975 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23350 10.15590 0.07760 0.76409 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.55740 10.46990 0.08750 0.83573 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.03500 9.94660 0.08840 0.88875 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23340 10.15590 0.07750 0.76310 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.40000 12.53000 -0.13000 -1.03751 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.28000 34.53000 0.75000 2.17202 富邦NASDAQ-100基金 32.92000 32.66000 0.26000 0.79608 富邦上証180基金 31.15000 31.13000 0.02000 0.06425 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20040 0.19860 0.00180 0.90634 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.29000 6.24000 0.05000 0.80128 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.15000 6.16000 -0.01000 -0.16234 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.57000 46.50000 0.07000 0.15054 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.50490 12.45290 0.05200 0.41757 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.47050 11.42190 0.04860 0.42550 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.00690 10.96950 0.03740 0.34095 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.58900 10.54490 0.04410 0.41821 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.63030 9.58940 0.04090 0.42651 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.25130 9.21990 0.03140 0.34057 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.07720 20.14020 -0.06300 -0.31281 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.67580 11.67500 0.00080 0.00685 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56200 10.56880 -0.00680 -0.06434 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.82090 13.81900 0.00190 0.01375 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00180 2.00130 0.00050 0.02498 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39620 9.39490 0.00130 0.01384 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41000 1.40960 0.00040 0.02838 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.57050 12.57380 -0.00330 -0.02625 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82060 1.82100 -0.00040 -0.02197 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.48480 10.48750 -0.00270 -0.02574 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53990 1.54020 -0.00030 -0.01948 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.99180 10.99110 0.00070 0.00637 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.92930 10.92850 0.00080 0.00732 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.02000 16.91000 0.11000 0.65050 富邦日本東証基金 19.32000 19.30000 0.02000 0.10363 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.96000 45.84000 0.12000 0.26178 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.65000 45.59000 0.06000 0.13161 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.01000 52.03000 -0.02000 -0.03844 富邦台灣心基金 23.25000 23.20000 0.05000 0.21552 富邦台灣釆吉50基金 45.83000 45.84000 -0.01000 -0.02182 富邦台灣科技指數基金 55.97000 56.08000 -0.11000 -0.19615 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.09460 49.87780 0.21680 0.43466 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.04760 41.98640 0.06120 0.14576 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31500 0.31490 0.00010 0.03176 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69470 2.69350 0.00120 0.04455 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36240 0.36220 0.00020 0.05522 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.26120 11.26710 -0.00590 -0.05236 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29770 2.29670 0.00100 0.04354 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34090 0.34070 0.00020 0.05870 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53480 9.53990 -0.00510 -0.05346 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.58000 22.76000 -0.18000 -0.79086 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.26000 26.74000 -0.48000 -1.79506 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71600 15.71580 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.51000 17.55000 -0.04000 -0.22792 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.19660 42.29130 -0.09470 -0.22392 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.72560 46.66410 0.06150 0.13179 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.98560 41.01530 -0.02970 -0.07241 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.40970 41.41270 -0.00300 -0.00724 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.39710 40.51490 -0.11780 -0.29076 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.14880 48.09450 0.05430 0.11290 富邦長紅基金 64.68000 64.55000 0.13000 0.20139 富邦科技基金 26.04000 25.97000 0.07000 0.26954 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.89400 41.96710 -0.07310 -0.17418 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.92450 49.05320 -0.12870 -0.26237 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.54590 41.65100 -0.10510 -0.25233 富邦恒生國企ETF基金 19.79000 19.90000 -0.11000 -0.55276 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.31000 14.22000 0.09000 0.63291 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.39000 24.72000 -0.33000 -1.33495 富邦高成長基金 24.95000 24.91000 0.04000 0.16058 富邦基金A類型 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 富邦基金I類型 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 富邦深証100基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富邦富時歐洲ETF基金 20.30000 20.04000 0.26000 1.29741 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42310 0.42260 0.00050 0.11832 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38680 12.35950 0.02730 0.22088 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18630 9.16600 0.02030 0.22147 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29790 0.29750 0.00040 0.13445 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.37880 8.36030 0.01850 0.22128 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.06930 10.03510 0.03420 0.34080 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.81460 10.79130 0.02330 0.21591 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.29530 9.26370 0.03160 0.34112 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97820 9.95670 0.02150 0.21593 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.87000 17.94000 -0.07000 -0.39019 富邦精準基金 46.32000 46.13000 0.19000 0.41188 富邦精銳中小基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.55000 18.47000 0.08000 0.43313 富邦臺灣公司治理100基金 21.17000 21.19000 -0.02000 -0.09438 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.15000 7.14000 0.01000 0.14006 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.77000 15.82000 -0.05000 -0.31606 富邦標普美國特別股ETF基金 20.17000 20.14000 0.03000 0.14896 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.94260 10.91270 0.02990 0.27399 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.27230 10.23340 0.03890 0.38013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60440 10.58080 0.02360 0.22305 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.35800 10.32970 0.02830 0.27397 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.67800 9.64140 0.03660 0.37961 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.97890 9.95670 0.02220 0.22297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.19000 31.23000 -0.04000 -0.12808 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.90840 9.89100 0.01740 0.17592 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.88410 9.86390 0.02020 0.20479 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68060 9.66170 0.01890 0.19562 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28020 10.26210 0.01810 0.17638 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26170 10.24070 0.02100 0.20506 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05350 10.03430 0.01920 0.19134 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36930 8.35290 0.01640 0.19634 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.07900 9.05900 0.02000 0.22077 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.61270 8.59470 0.01800 0.20943 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20120 10.18110 0.02010 0.19742 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.29180 10.26920 0.02260 0.22008 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79300 9.77240 0.02060 0.21080 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95270 9.93220 0.02050 0.20640 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60720 8.59830 0.00890 0.10351 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91760 9.90490 0.01270 0.12822 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16060 9.15000 0.01060 0.11585 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49620 11.48420 0.01200 0.10449 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32440 11.30990 0.01450 0.12821 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.58880 10.57670 0.01210 0.11440 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36940 9.35850 0.01090 0.11647 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.20000 15.13000 0.07000 0.46266 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81450 8.80520 0.00930 0.10562 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72860 9.71600 0.01260 0.12968 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19410 9.18300 0.01110 0.12088 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.71280 10.70140 0.01140 0.10653 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.75890 10.74500 0.01390 0.12936 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23440 10.22190 0.01250 0.12229 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.35130 9.34030 0.01100 0.11777 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17230 10.16670 0.00560 0.05508 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43850 9.43060 0.00790 0.08377 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.99130 8.98950 0.00180 0.02002 富蘭克林華美中華基金 11.73000 11.66000 0.07000 0.60034 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.34000 23.30000 0.04000 0.17167 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.55000 22.47000 0.08000 0.35603 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.22130 8.24550 -0.02420 -0.29349 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.31970 9.33860 -0.01890 -0.20239 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.34550 10.36650 -0.02100 -0.20258 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90020 9.92920 -0.02900 -0.29207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.65250 11.62440 0.02810 0.24173 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69480 8.67380 0.02100 0.24211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81570 8.79450 0.02120 0.24106 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90350 9.87960 0.02390 0.24191 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.56230 14.54630 0.01600 0.10999 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45910 10.44760 0.01150 0.11007 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.37650 10.36510 0.01140 0.10998 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.65390 10.62750 0.02640 0.24841 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64400 7.62500 0.01900 0.24918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96800 8.94570 0.02230 0.24928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96020 9.93540 0.02480 0.24961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.32670 11.30910 0.01760 0.15563 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58840 7.57670 0.01170 0.15442 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92150 8.90760 0.01390 0.15605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07440 10.05880 0.01560 0.15509 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.94630 10.91800 0.02830 0.25920 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68290 7.66300 0.01990 0.25969 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21520 8.20910 0.00610 0.07431 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27440 9.26130 0.01310 0.14145 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.38360 10.36890 0.01470 0.14177 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11120 13.10160 0.00960 0.07327 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.36000 8.43000 -0.07000 -0.83037 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.45000 12.55000 -0.10000 -0.79681 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.20740 13.16990 0.03750 0.28474 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富蘭克林華美第一富基金 40.85000 40.72000 0.13000 0.31925 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35820 10.35800 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.03000 14.80000 0.23000 1.55405 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.61000 13.38000 0.23000 1.71898 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.06000 15.81000 0.25000 1.58128 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.55710 9.57460 -0.01750 -0.18278 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.55700 9.57460 -0.01760 -0.18382 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.56040 9.59960 -0.03920 -0.40835 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.56030 9.59960 -0.03930 -0.40939 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.56060 9.57640 -0.01580 -0.16499 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.48820 9.50390 -0.01570 -0.16520 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.48820 9.50390 -0.01570 -0.16520 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.71240 9.73900 -0.02660 -0.27313 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.63870 9.66500 -0.02630 -0.27212 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.63870 9.66500 -0.02630 -0.27212 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.37850 6.35850 0.02000 0.31454 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56360 10.57090 -0.00730 -0.06906 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48920 9.47750 0.01170 0.12345 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.54180 11.52750 0.01430 0.12405 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73280 6.72770 0.00510 0.07581 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86560 8.85240 0.01320 0.14911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95290 10.94460 0.00830 0.07584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.90000 71.63000 0.27000 0.37694 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.21000 74.07000 0.14000 0.18901 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.91600 62.98120 -0.06520 -0.10352 復華1至5年期高收益債券基金 20.96000 20.93000 0.03000 0.14333 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.37530 71.22680 0.14850 0.20849 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.53990 69.47670 0.06320 0.09097 復華人民幣貨幣市場基金 11.89970 11.89900 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 41.17110 41.02510 0.14600 0.35588 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 復華大中華中小策略基金 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 68.71000 68.41000 0.30000 0.43853 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.46360 52.56190 -0.09830 -0.18702 復華中國特選信用債券ETF基金 63.29240 63.37780 -0.08540 -0.13475 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.95000 11.97000 -0.02000 -0.16708 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 復華六年到期新興市場債券基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華台灣智能基金 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 復華全方位基金 30.89000 30.82000 0.07000 0.22713 復華全球大趨勢基金-美元 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.48000 20.29000 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復華南非幣短期收益基金A 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 復華美國20年期以上公債ETF基金 75.10070 75.29750 -0.19680 -0.26136 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.28000 21.19000 0.09000 0.42473 復華美國新星基金-美元 12.78000 12.63000 0.15000 1.18765 復華美國新星基金-新臺幣 13.14000 13.00000 0.14000 1.07692 復華恒生基金 20.23000 20.40000 -0.17000 -0.83333 復華恒生單日反向一倍基金 8.83000 8.74000 0.09000 1.02975 復華恒生單日正向二倍基金 26.80000 27.38000 -0.58000 -2.11833 復華神盾基金 28.04820 27.92950 0.11870 0.42500 復華高成長基金 71.25000 70.80000 0.45000 0.63559 復華高益策略組合基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.46530 14.46510 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335 復華富時台灣高股息低波動基金 47.74000 47.76000 -0.02000 -0.04188 復華復華基金 22.34000 22.20000 0.14000 0.63063 復華華人世紀基金 17.58000 17.46000 0.12000 0.68729 復華傳家二號基金 33.98690 34.08460 -0.09770 -0.28664 復華傳家基金 23.62380 23.60320 0.02060 0.08728 復華奧林匹克全球組合基金 15.97000 15.96000 0.01000 0.06266 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.47000 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景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.13210 10.14560 -0.01350 -0.13306 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.08740 10.08140 0.00600 0.05952 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.07960 10.08110 -0.00150 -0.01488 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.18220 10.17860 0.00360 0.03537 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.90060 10.91020 -0.00960 -0.08799 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03030 10.03140 -0.00110 -0.01097 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.76130 10.77590 -0.01460 -0.13549 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38760 10.38880 -0.00120 -0.01155 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.13180 11.14690 -0.01510 -0.13546 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.60640 10.61890 -0.01250 -0.11771 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.57960 10.58260 -0.00300 -0.02835 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.77090 10.78720 -0.01630 -0.15111 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57270 10.58570 -0.01300 -0.12281 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81340 11.77780 0.03560 0.30226 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.52100 10.52450 -0.00350 -0.03326 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.75370 10.76680 -0.01310 -0.12167 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.11150 12.07520 0.03630 0.30062 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.66380 10.66730 -0.00350 -0.03281 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90330 10.92040 -0.01710 -0.15659 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.10610 10.11660 -0.01050 -0.10379 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11760 10.11840 -0.00080 -0.00791 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11120 10.12450 -0.01330 -0.13136 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41660 10.42550 -0.00890 -0.08537 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73210 10.72080 0.01130 0.10540 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44120 10.43980 0.00140 0.01341 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41520 10.42420 -0.00900 -0.08634 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73190 10.72070 0.01120 0.10447 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.43800 10.43660 0.00140 0.01341 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.30430 10.32400 -0.01970 -0.19082 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30570 10.31400 -0.00830 -0.08047 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30240 10.32210 -0.01970 -0.19085 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30670 10.31500 -0.00830 -0.08047 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.87370 10.88010 -0.00640 -0.05882 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.88960 10.88500 0.00460 0.04226 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.07640 11.08560 -0.00920 -0.08299 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.11570 10.12460 -0.00890 -0.08790 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.12350 10.12270 0.00080 0.00790 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.11770 10.12950 -0.01180 -0.11649 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25690 9.26090 -0.00400 -0.04319 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10280 8.09930 0.00350 0.04321 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.21360 8.22030 -0.00670 -0.08151 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.12520 12.13060 -0.00540 -0.04452 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64080 10.63630 0.00450 0.04231 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.91180 10.92070 -0.00890 -0.08150 景順主流基金 18.77000 18.73000 0.04000 0.21356 景順台灣科技基金 32.95000 32.88000 0.07000 0.21290 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 景順全球科技基金 24.02000 23.82000 0.20000 0.83963 景順全球康健基金 19.88000 19.76000 0.12000 0.60729 景順貨幣市場基金 15.99950 15.99930 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.21000 33.15000 0.06000 0.18100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.66000 14.60000 0.06000 0.41096 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64040 8.62390 0.01650 0.19133 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.84790 7.82900 0.01890 0.24141 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.52880 11.50680 0.02200 0.19119 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44950 10.42440 0.02510 0.24078 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 華南永昌中國A股基金(美元) 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64110 9.64140 -0.00030 -0.00311 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.00450 10.01750 -0.01300 -0.12977 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24710 10.24760 -0.00050 -0.00488 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.63750 10.65120 -0.01370 -0.12862 華南永昌永昌基金 20.68000 20.67000 0.01000 0.04838 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 華南永昌全球亨利組合基金 14.98460 14.97760 0.00700 0.04674 華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 華南永昌全球精品基金 17.06000 16.82000 0.24000 1.42687 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.47000 13.41000 0.06000 0.44743 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520 華南永昌物聯網精選基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28870 16.28850 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.19020 25.23770 -0.04750 -0.18821 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99560 11.99540 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76490 10.76350 0.00140 0.01301 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.59120 10.59790 -0.00670 -0.06322 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97760 9.97660 0.00100 0.01002 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.75730 9.76340 -0.00610 -0.06248 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60300 10.60360 -0.00060 -0.00566 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.36530 10.37330 -0.00800 -0.07712 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94880 9.94930 -0.00050 -0.00503 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.66870 9.67620 -0.00750 -0.07751 華頓中小型基金 21.61000 21.47000 0.14000 0.65207 華頓中國多重機會平衡基金 12.11500 12.07140 0.04360 0.36118 華頓台灣基金 24.03000 24.02000 0.01000 0.04163 華頓平安貨幣市場基金 11.57630 11.57610 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.43000 17.32000 0.11000 0.63510 華頓全球高收益債券基金A 13.88480 13.86420 0.02060 0.14858 華頓全球高收益債券基金B 8.05050 8.03850 0.01200 0.14928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.83850 2.83740 0.00110 0.03877 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.60500 12.60490 0.00010 0.00079 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40190 0.40140 0.00050 0.12456 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.20190 12.20620 -0.00430 -0.03523 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.20190 12.20610 -0.00420 -0.03441 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.83090 10.83350 -0.00260 -0.02400 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77230 10.78030 -0.00800 -0.07421 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77180 10.77980 -0.00800 -0.07421 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.45270 9.45970 -0.00700 -0.07400 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80910 10.80370 0.00540 0.04998 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80900 10.80360 0.00540 0.04998 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.47790 9.46980 0.00810 0.08554 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68160 2.68390 -0.00230 -0.08570 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11000 2.11130 -0.00130 -0.06157 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04820 12.04910 -0.00090 -0.00747 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30210 9.30280 -0.00070 -0.00752 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37900 0.37900 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29420 0.29390 0.00030 0.10208 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.55000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.74000 24.68000 0.06000 0.24311 匯豐全球趨勢組合基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 匯豐全球關鍵資源基金 8.27000 8.19000 0.08000 0.97680 匯豐安富基金 26.02000 25.99000 0.03000 0.11543 匯豐成功基金 42.57000 42.58000 -0.01000 -0.02349 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.41000 -0.01000 -0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.76130 2.76170 -0.00040 -0.01448 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41520 2.41570 -0.00050 -0.02070 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97820 11.97650 0.00170 0.01419 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01710 8.01520 0.00190 0.02370 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39170 0.39150 0.00020 0.05109 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01640 15.01620 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 5.04000 -0.03000 -0.59524 匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.53630 5.50850 0.02780 0.50467 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.40970 9.38210 0.02760 0.29418 匯豐龍鳳基金-A類型 53.44000 53.32000 0.12000 0.22506 匯豐龍鳳基金-I類型 53.44000 53.32000 0.12000 0.22506 匯豐龍騰電子基金 38.75000 38.59000 0.16000 0.41462 匯豐雙高收益債券組合基金 12.84130 12.83110 0.01020 0.07949 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.80000 18.69000 0.11000 0.58855 新光中國成長基金(人民幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.52650 11.52430 0.00220 0.01909 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29550 10.29480 0.00070 0.00680 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.79920 10.80780 -0.00860 -0.07957 新光台灣富貴基金 24.83000 24.84000 -0.01000 -0.04026 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.75000 21.59000 0.16000 0.74108 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.51880 40.60160 -0.08280 -0.20393 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.23680 47.38690 -0.15010 -0.31675 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 新光全球AI新創產業基金美元 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光全球債券基金(A累積)美元 11.19930 11.20060 -0.00130 -0.01161 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.13000 11.14080 -0.01080 -0.09694 新光全球債券基金(B配息)美元 10.54320 10.54410 -0.00090 -0.00854 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.46430 10.47440 -0.01010 -0.09643 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 新光吉星貨幣市場基金 15.51520 15.51490 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030 新光亞洲精選基金-美金 20.53000 20.54000 -0.01000 -0.04869 新光亞洲精選基金-新台幣 21.15000 21.18000 -0.03000 -0.14164 新光店頭基金 23.39000 23.42000 -0.03000 -0.12810 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.23040 43.19800 0.03240 0.07500 新光特選內需收益ETF基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704 新光創新科技基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.29390 10.29150 0.00240 0.02332 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64450 10.65310 -0.00860 -0.08073 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09360 10.09670 -0.00310 -0.03070 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37180 9.37100 0.00080 0.00854 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.66520 9.67310 -0.00790 -0.08167 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15950 9.16380 -0.00430 -0.04692 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.28020 41.35290 -0.07270 -0.17580 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.25670 48.36920 -0.11250 -0.23259 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.90040 10.89230 0.00810 0.07436 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55650 9.54950 0.00700 0.07330 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56470 9.56050 0.00420 0.04393 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.68160 10.67690 0.00470 0.04402 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.70520 10.69450 0.01070 0.10005 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56910 9.55950 0.00960 0.10042 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53160 9.52420 0.00740 0.07770 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64920 10.64090 0.00830 0.07800 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.14000 0.04000 0.56022 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80370 10.78700 0.01670 0.15482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54460 9.52980 0.01480 0.15530 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.54990 10.53210 0.01780 0.16901 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49420 9.47810 0.01610 0.16987 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56890 9.55380 0.01510 0.15805 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63450 10.61770 0.01680 0.15823 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.94090 14.92670 0.01420 0.09513 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.63130 8.62310 0.00820 0.09509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.90840 40.96440 -0.05600 -0.13670 群益10年期以上金融債ETF基金 45.55850 45.56060 -0.00210 -0.00461 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.21150 46.14600 0.06550 0.14194 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.70540 46.70520 0.00020 0.00043 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.02370 48.09210 -0.06840 -0.14223 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.19800 46.20080 -0.00280 -0.00606 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.77110 49.74910 0.02200 0.04422 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.54650 50.63650 -0.09000 -0.17774 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.25310 49.08310 0.17000 0.34635 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.04010 10.99540 0.04470 0.40653 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.92620 49.07440 -0.14820 -0.30199 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.60280 40.65920 -0.05640 -0.13871 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50660 11.50580 0.00080 0.00695 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10980 10.10870 0.00110 0.01088 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.76830 13.70810 0.06020 0.43916 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.02170 9.96520 0.05650 0.56697 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 群益大印度基金N-新臺幣 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 群益大印度基金-人民幣 12.93600 12.99780 -0.06180 -0.47547 群益大印度基金-美元 11.84750 11.88900 -0.04150 -0.34906 群益大印度基金-新臺幣 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.18350 12.08750 0.09600 0.79421 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.44220 11.33760 0.10460 0.92259 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.82310 10.73790 0.08520 0.79345 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.27270 9.18800 0.08470 0.92185 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.77840 9.70140 0.07700 0.79370 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.41250 8.33570 0.07680 0.92134 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.03700 8.96590 0.07110 0.79300 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.03550 7.96200 0.07350 0.92313 群益中小型股基金 47.05000 46.71000 0.34000 0.72790 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.66880 10.68460 -0.01580 -0.14788 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64610 9.64800 -0.00190 -0.01969 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.20120 9.21450 -0.01330 -0.14434 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.02970 9.04300 -0.01330 -0.14708 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.16270 8.16430 -0.00160 -0.01960 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78720 7.79850 -0.01130 -0.14490 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.58380 10.58400 -0.00020 -0.00189 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.64210 11.64230 -0.00020 -0.00172 群益中國高收益債券基金-美元 11.21700 11.21560 0.00140 0.01248 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44960 10.46010 -0.01050 -0.10038 群益中國新機會基金N-人民幣 9.14890 9.10090 0.04800 0.52742 群益中國新機會基金N-美元 8.18150 8.12830 0.05320 0.65450 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561 群益中國新機會基金-人民幣 8.11350 8.07100 0.04250 0.52658 群益中國新機會基金-美元 8.74740 8.69050 0.05690 0.65474 群益中國新機會基金-新臺幣 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 群益平衡王基金 20.39300 20.39090 0.00210 0.01030 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96680 9.95920 0.00760 0.07631 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05460 10.05950 -0.00490 -0.04871 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96690 9.95930 0.00760 0.07631 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05460 10.05950 -0.00490 -0.04871 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96690 9.95930 0.00760 0.07631 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05460 10.05940 -0.00480 -0.04772 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03470 10.03930 -0.00460 -0.04582 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95250 9.93560 0.01690 0.17010 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.04020 10.03550 0.00470 0.04683 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95250 9.93560 0.01690 0.17010 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.04020 10.03550 0.00470 0.04683 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95250 9.93560 0.01690 0.17010 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.04020 10.03550 0.00470 0.04683 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03870 10.03380 0.00490 0.04883 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.95940 9.94630 0.01310 0.13171 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.04710 10.04640 0.00070 0.00697 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.95940 9.94630 0.01310 0.13171 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.04710 10.04640 0.00070 0.00697 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.95930 9.94620 0.01310 0.13171 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.04710 10.04630 0.00080 0.00796 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.03860 10.03760 0.00100 0.00996 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.58000 6.57000 0.01000 0.15221 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.49290 12.48200 0.01090 0.08733 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.61230 11.58730 0.02500 0.21575 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.65690 10.64750 0.00940 0.08828 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.90440 9.88310 0.02130 0.21552 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.44530 10.43620 0.00910 0.08720 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.52410 10.51100 0.01310 0.12463 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30370 10.28980 0.01390 0.13509 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26790 9.25640 0.01150 0.12424 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.26850 9.25600 0.01250 0.13505 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.58530 10.57220 0.01310 0.12391 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.62720 10.61290 0.01430 0.13474 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.43150 9.41980 0.01170 0.12421 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.91710 9.90370 0.01340 0.13530 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39610 11.40070 -0.00460 -0.04035 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83110 7.83430 -0.00320 -0.04085 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.80320 10.78150 0.02170 0.20127 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.61190 10.58890 0.02300 0.21721 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.80800 10.79800 0.01000 0.09261 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95360 9.93370 0.01990 0.20033 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89290 9.87140 0.02150 0.21780 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07630 10.06700 0.00930 0.09238 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.80320 10.78160 0.02160 0.20034 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.61180 10.58880 0.02300 0.21721 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.80790 10.79790 0.01000 0.09261 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95370 9.93370 0.02000 0.20133 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89270 9.87130 0.02140 0.21679 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07630 10.06700 0.00930 0.09238 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.84770 9.75980 0.08790 0.90063 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 群益全球關鍵生技基金-美元 16.11290 15.96910 0.14380 0.90049 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.16000 16.04000 0.12000 0.74813 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.59000 11.50000 0.09000 0.78261 群益印度中小基金N-人民幣 10.25790 10.32550 -0.06760 -0.65469 群益印度中小基金N-美元 8.38610 8.43060 -0.04450 -0.52784 群益印度中小基金N-新臺幣 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652 群益印度中小基金-人民幣 13.88690 13.97850 -0.09160 -0.65529 群益印度中小基金-美元 11.99440 12.05810 -0.06370 -0.52828 群益印度中小基金-新臺幣 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 群益多利策略組合基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 群益多重收益組合基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 群益多重資產組合基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682 群益安家基金 26.44550 26.43100 0.01450 0.05486 群益安穩貨幣市場基金 16.16630 16.16600 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.90000 21.70000 0.20000 0.92166 群益亞太中小基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 群益亞太新趨勢平衡基金 16.53000 16.56000 -0.03000 -0.18116 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.79830 10.81160 -0.01330 -0.12302 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96420 7.97400 -0.00980 -0.12290 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.49090 10.50390 -0.01300 -0.12376 群益店頭市場基金 101.58000 101.24000 0.34000 0.33584 群益東方盛世基金 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 群益東協成長基金-人民幣 13.31400 13.36900 -0.05500 -0.41140 群益東協成長基金-美元 11.38080 11.41340 -0.03260 -0.28563 群益東協成長基金-新臺幣 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.10590 12.06760 0.03830 0.31738 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23200 11.18520 0.04680 0.41841 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.71630 10.68280 0.03350 0.31359 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.87900 9.84770 0.03130 0.31784 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.16860 9.13040 0.03820 0.41838 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74580 8.71850 0.02730 0.31313 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.08110 11.04650 0.03460 0.31322 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.66750 9.63690 0.03060 0.31753 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.33130 9.29250 0.03880 0.41754 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.77030 9.73980 0.03050 0.31315 群益長安基金 31.19000 30.85000 0.34000 1.10211 群益美國新創亮點基金N-美元 10.36060 10.28490 0.07570 0.73603 群益美國新創亮點基金-美元 15.67320 15.55860 0.11460 0.73657 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.39000 15.29000 0.10000 0.65402 群益真善美基金 16.08420 16.08670 -0.00250 -0.01554 群益馬拉松基金 124.61000 124.11000 0.50000 0.40287 群益深証中小板基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 群益創新科技基金 34.81000 34.78000 0.03000 0.08626 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.17610 10.07500 0.10110 1.00347 群益華夏盛世基金N-美元 9.12110 9.01890 0.10220 1.13318 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603 群益華夏盛世基金-人民幣 11.08190 10.97170 0.11020 1.00440 群益華夏盛世基金-美元 10.05700 9.94440 0.11260 1.13230 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.86000 16.69000 0.17000 1.01857 群益奧斯卡基金 31.38000 31.22000 0.16000 0.51249 群益新興金鑽基金-美元 11.16790 11.11670 0.05120 0.46057 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 群益葛萊美基金 24.81000 24.68000 0.13000 0.52674 群益道瓊美國地產ETF基金 22.80000 22.74000 0.06000 0.26385 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.52940 11.49420 0.03520 0.30624 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.06950 11.02160 0.04790 0.43460 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.27020 11.23530 0.03490 0.31063 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.13220 11.09820 0.03400 0.30636 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.68750 10.64120 0.04630 0.43510 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.88140 10.84780 0.03360 0.30974 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.52930 11.49410 0.03520 0.30624 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.06980 11.02190 0.04790 0.43459 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.13220 11.09820 0.03400 0.30636 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.68700 10.64080 0.04620 0.43418 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.09040 10.05930 0.03110 0.30917 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.15690 13.13430 0.02260 0.17207 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.89330 11.85960 0.03370 0.28416 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.78180 11.74880 0.03300 0.28088 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76470 8.74960 0.01510 0.17258 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04090 9.01530 0.02560 0.28396 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.52670 8.50280 0.02390 0.28108 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.35290 10.32370 0.02920 0.28284 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.00200 9.97370 0.02830 0.28375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 31.30000 31.25000 0.05000 0.16000 德信中國精選成長基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 德信台灣主流中小基金 21.33000 21.17000 0.16000 0.75579 德信萬保貨幣市場基金 11.99030 11.99020 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 34.33000 34.29000 0.04000 0.11665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.00220 10.99860 0.00360 0.03273 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.87480 10.86780 0.00700 0.06441 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72070 11.72050 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.36000 17.32000 0.04000 0.23095 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.88330 10.87520 0.00810 0.07448 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.50880 16.49650 0.01230 0.07456 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.30950 8.30930 0.00020 0.00241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15060 11.13630 0.01430 0.12841 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.17830 12.16260 0.01570 0.12908 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.16470 14.16440 0.00030 0.00212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.64000 16.48000 0.16000 0.97087 摩根中小基金 22.62000 22.54000 0.08000 0.35492 摩根中國A股基金 15.26000 15.35000 -0.09000 -0.58632 摩根中國A股基金(美元) 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230 摩根中國亮點基金 12.94000 12.94000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.36310 11.39000 -0.02690 -0.23617 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.74230 12.76260 -0.02030 -0.15906 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.58850 9.60260 -0.01410 -0.14684 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28490 13.31640 -0.03150 -0.23655 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.51030 15.53560 -0.02530 -0.16285 摩根台灣金磚基金-累積型 19.59000 19.57000 0.02000 0.10220 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.59000 19.57000 0.02000 0.10220 摩根台灣增長基金 49.90000 49.91000 -0.01000 -0.02004 摩根平衡基金 27.58000 27.60000 -0.02000 -0.07246 摩根全球α基金 18.29000 18.20000 0.09000 0.49451 摩根全球平衡基金 16.35580 16.36400 -0.00820 -0.05011 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46420 9.44570 0.01850 0.19586 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63120 10.60860 0.02260 0.21303 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.00700 9.98500 0.02200 0.22033 摩根多元入息成長基金-累積型 11.68120 11.65900 0.02220 0.19041 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.42920 10.40620 0.02300 0.22102 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.45340 10.46790 -0.01450 -0.13852 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.92100 13.94020 -0.01920 -0.13773 摩根亞洲基金 58.26000 58.42000 -0.16000 -0.27388 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.43680 8.43250 0.00430 0.05099 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96810 9.96130 0.00680 0.06826 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80840 8.80080 0.00760 0.08636 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89920 12.89260 0.00660 0.05119 摩根東方內需機會基金 18.43000 18.48000 -0.05000 -0.27056 摩根東方科技基金 32.22000 32.29000 -0.07000 -0.21679 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 摩根金龍收成基金 22.20000 22.21000 -0.01000 -0.04502 摩根第一貨幣市場基金 15.13730 15.13710 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164 摩根新金磚五國基金 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613 摩根新絲路基金 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 摩根新興35基金 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 摩根新興日本基金 23.06000 23.25000 -0.19000 -0.81720 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.14910 7.15650 -0.00740 -0.10340 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.50550 9.51430 -0.00880 -0.09249 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30830 9.31520 -0.00690 -0.07407 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.10250 11.11370 -0.01120 -0.10078 摩根新興科技基金 54.03000 53.91000 0.12000 0.22259 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.70980 8.69620 0.01360 0.15639 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.36130 9.33800 0.02330 0.24952 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.80880 8.78610 0.02270 0.25836 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.41170 10.39550 0.01620 0.15584 摩根龍揚基金 33.17000 33.19000 -0.02000 -0.06026 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 摩根環球股票收益基金-累積型 12.03000 11.94000 0.09000 0.75377 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37040 9.36220 0.00820 0.08759 摩根總收益組合基金-累積型 11.60670 11.59660 0.01010 0.08709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69170 9.68550 0.00620 0.06401 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82490 8.82630 -0.00140 -0.01586 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62750 9.65360 -0.02610 -0.27037 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.94280 9.98220 -0.03940 -0.39470 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.11570 9.14020 -0.02450 -0.26805 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.41030 9.44760 -0.03730 -0.39481 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.66440 11.61360 0.05080 0.43742 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.52090 11.47010 0.05080 0.44289 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.80690 10.77110 0.03580 0.33237 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73790 10.69160 0.04630 0.43305 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.59220 10.54450 0.04770 0.45237 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93480 9.90180 0.03300 0.33327 聯邦金鑽平衡基金 24.20540 24.08670 0.11870 0.49280 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.45350 9.43890 0.01460 0.15468 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.92870 9.92570 0.00300 0.03022 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.40050 9.38600 0.01450 0.15449 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.86040 9.85740 0.00300 0.03043 聯邦貨幣市場基金 13.22860 13.22840 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.78250 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