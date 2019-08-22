◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大美債20正2 元大中型100 鮮活果汁-KY 昶和 天仁 元大台灣50正2 嘉裕 富邦科技 本盟 大統新創 新紡 泰碩 東華 元大電子 喬山 本盟 怡華 大魯閣 元大台商50 旺宏 銘旺科 昶和 立益 元大MSCI金融 台光電 旭隼 大統新創 佳和 富邦摩台 精元 遠雄來 程泰 聯發 富邦發達 建準 統領 百達-KY 昶和 富邦金融 凌群 威宏-KY 氣立 本盟 元大MSCI台灣 吉祥全 泰昇-KY 榮星 正道 永豐臺灣加權 揚智 元禎 瑞利 富邦日本 泰碩 永記 正峰新 國泰日經225 創意 毛寶 億泰 元大歐洲50 健策 日勝化 懷特 元大日經225 茂林-KY 展宇 士紙 元大美元指數 立積 華廣 燁興 兆豐藍籌30反1 科嘉-KY 三福化 千興 國泰股利精選30 虹堡 士紙 威致 元大S&P日圓反1 捷泰 高興昌 華豐 富邦歐洲 互億 東明-KY 首利 FH彭博高收益債 超眾 震旦行 麗正 FH彭博新興債 台表科 隴華 東訊 元大台灣高息低波 昇陽半導體 銘旺科 錸德 FH富時高息低波 致新 翔耀 倫飛 國泰RMB短期報酬 新天地 太空梭 虹光 富邦臺灣中小 杜康-DR 奇鋐 威盛 新光內需收益 陽光能源-DR 立萬利 浩鑫 FH美國金融股 欣巴巴 聯德 國碩 元大US高息特別股 吉源-KY 泰碩 銘旺科 新光中國政金綠債 玉晶光 統懋 新光投等債15+ 力銘 翔耀 新光ICE美國權值 新至陞 太空梭 台新全球AI 穎漢 兆勁 嘉泥 立積 麗臺 大成 迎廣 吉祥全 聯華 昇陽半導體 憶聲 聯華食 陞泰 科風 台苯 偉聯 力特 聯成 華友聯 喬鼎 地球 愛山林 正達 昭輝 皇昌 晟鈦 新纖 遠雄來 聯德 宏洲 夏都 同泰 廣豐 欣欣 新世紀 嘉裕 統領 誠研 東華 客思達-KY 誠創 大魯閣 凱羿-KY 嘉威 大東 康師傅-DR 聯合再生 立益 神州-DR 力銘 宏和 晨訊科-DR 亞太電 佳和 一零四 達能 宜進 欣天然 太極 聯發 新海 誠美材 宏遠 秋雨 奕智博 昶和 川飛 慧友 弘裕 鋼聯 悠克 本盟 必應 友勁 正道 科定 百一 瑞利 基勝-KY 捷泰 中興電 威宏-KY 天瀚 亞力 政伸 迅杰 日馳 華上 鑽全 光麗-KY 車王電 元晶 正峰新 華冠 錩泰 裕豐 吉茂 寶徠 億泰 皇昌 榮星 陽明 永記 六福 展宇 康師傅-DR 懷特 聖馬丁-DR 士紙 神州-DR 燁興 同方友友-DR 燁輝 晨訊科-DR 千興 友佳-DR 威致 陽光能源-DR 國際中橡 精熙-DR 建大 中福 華豐 雷虎 首利 中視 川湖 秋雨 麗正 新利虹 東訊 國光生 國巨 廣宇 錸德 倫飛 昆盈 微星 虹光 台光電 威盛 毅嘉 浩鑫 國碩 興勤 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 超豐 兆勁 麗臺 吉祥全 威強電 憶聲 威健 文曄 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 弘憶股 同泰 新世紀 誠研 安馳 誠創 嘉威 聯合再生 通嘉 力銘 亞太電 達能 神達 太極 誠美材 奕智博 鎧勝-KY 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 宏齊 居易 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 愛普 鋐寶科技 華冠 華友聯 裕豐 寶徠 國揚 全坤建 宏璟 華建 皇昌 昇陽 順天 長虹 陽明 志信 建新國際 六福 第一店 台中銀 遠東銀 上海商銀 日成-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 龍邦 匯僑 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 威宏-KY