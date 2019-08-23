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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄08/22
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3049   和鑫      08/22 上市增資       08/16-08/20   6650   13.50     13.50  元大       01  08/21      20639
4576   大銀微    08/29 初上市         08/23-08/27   2570   56.00     56.00  元大       01  08/28
4977   眾達-KY   08/30 第一現增       08/26-08/28    425   65.00     65.00  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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