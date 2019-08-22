【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到隔夜美股上漲激勵，週四台股早盤跳空開高，一度逼近 10600 點整數關卡，不過台積電及鴻海出現獲利了結賣壓，股價由紅翻黑，僅剩大立光大漲近 3% 撐盤，由於美中貿易談判未有實質進展，全球經濟衰退風險依舊偏高，加上全球央行年會即將登場，資金呈現謹慎觀望，加權指數收盤微漲 4 點。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普接受訪問時，表示目前的貿易戰是一場早就應該發生的戰爭，中國官媒環球時報總編輯胡錫進在 Twitter 發文，稱中國正就中美兩國達不成貿易協議的情況作出安排，顯示兩國貿易僵局短期難解，滬深兩市週四藉隔夜美股上漲開高，不過隨後券商保險等金融權重拉回，壓低指數轉為下跌，午後農業板塊拉升，同時券商股收斂跌幅，加上白酒板塊全日表現強勢，推升上証 V 轉，量縮收小跌。

《國際商品市場焦點分析》

受到 API 公佈原油庫存數據減少 350 萬桶，為近三週以來首次減少，加上昨日美國零售商 Target 及 Lowe 財報表現優於市場預期，推升市場樂觀情緒上揚，帶動昨日輕原油期貨上漲，不過受到 EIA 公佈精煉油及汽油庫存數據時，汽油及精煉油庫存雙雙錄得 31.2 萬桶及 261 萬桶的增幅，導致市場對於原油樂觀情緒降溫，帶動輕原油期貨由紅翻黑回吐漲幅，終場下跌 0.8%。

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