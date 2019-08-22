選舉行情 台股下半年看好  選對股票期貨獲利佳

隨著明年 1 月台灣將舉行選舉、明年 11 月美國也要選舉，加上全球資金持續寬鬆，對於台股下半年後市持續看好。永豐期貨副總經理廖祿民分析，對於下半年的整體台股看法正向，預計指數區間約在 10,180～11,000 點左右，其中最看好的是科技族群，尤其是 5G 相關、半導體族群。

對於 8 月行情，廖祿民說，近 10 年台股的 8 月平均報酬率為負數，美國則是 5 月、8 月是一年當中最差的月份，因此 8 月是台股、美股較無表現的月份，主要是因為第二季財報的檢驗影響，邁入第四季應該有否極泰來的機會。

廖祿民指出，短底就是 8 月 6 日的低點 10,180 點，當日收長下影線，而目前的 10 日線、月線、季線，約在 10,600 點上下，這就是短線的反壓，預估指數空間不大，個股較有輪動表現空間。

近期來看，本土資金比較積極，包含政府基金、公司派等等，而隨著中美貿易戰，造成台商去中國大陸化，把資金、人才、技術，往台灣、東南亞移動，形成供應鏈重組，錢也先回到台灣，因此工業區廠房、土地的需求大增。

目前台股的熱門族群，主要還是 5G、網通相關族群，加上中國大陸去美國化，也造成 PCB 上游、半導體、IC 設計上游表現亮眼。整體來看，5G 相關、半導體族群是最看好的族群，而供應鏈重組下，資金回流，營建資產題材也有表現空間。

股票期貨的操作策略上，廖祿民建議，一個是方向性操作，也就是選擇優質股票，鎖定 5G、網通相關、半導體相關等等。另一個策略則是選強弱勢股對沖交易，例如買電子股、放空弱勢傳產股。

廖祿民指出，為了不讓投資人在茫茫股海與期海中自己摸索撞牆，「給魚吃不如我們教您如何釣魚」，永豐期貨在 8 月推出「6 堂課富一生」 的培訓課程，已經起跑，是集團所提供的加值服務，只要是客戶，全程免費。

藉由 6 堂系統化的訓練，讓素人快速脫胎換骨成為操盤贏家，每堂課限額 100 名，提供客戶股票操作及進階的期貨相關訓練，因為唯有基本功才可以面對詭譎多變的市場，北、中、南各有 6 堂課，因此共有 18 堂課，將有 1,800 人次參加，而上課的客戶，也會提供商品卡鼓勵來上課。