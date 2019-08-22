[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 美時 天良 大略-KY 元大美債1-3 精確 久陽 進階 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 利機 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 家登 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 緯軟 友銓 其祥-KY 飛寶企業 富邦全球高收債 協益 倉和 中華食 精確 國泰中國政金債5+ 聰泰 三圓 世坤 宏易 富邦中政債0-1 上揚 雙喜 萬國通 唐鋒 FH中國政策債 沛亨 力泰 聚紡 聯光通 凱基中國債3-10 九暘 理銘 世德 通訊-KY 凱基新興債10+ 凱碩 亞都 健信 榮群 凱基科技債10+ 品安 老爺知 至興 新零售 群益AAA-AA公司債 易飛網 東凌-KY 大詠城 恩得利 群益15年IG公用債 泰偉 邁達康 萬在 李洲 群益15年EM主權債 綠河-KY 百德 凱柏實業 FH能源債 欣泰 科際精密 元炬 FH製藥債 康聯訊 及成 FH新興企業債 台聯電 和進 國泰A級公司債 韋僑 耀勝 FH中國信用債 威潤 倚強 中信高評級公司債 天宇 錦明 中信優先金融債 晉椿 鑫創 凱基AAA至A公司債 松和 宇環 凱基金融債20+ 新零售 廣寰科 凱基美債25+ 李洲 點晶 國泰A級金融債 元炬 斐成 國泰A級科技債 及成 泰谷 國泰A級公用債 新洲 典範 富邦中國投等債 耀勝 益通 富邦金融投等債 倚強 振維 元大10年IG銀行債 至寶電 迎輝 元大10年IG電能債 鑫創 重鵬 FH公司債A3 宇環 研勤 FH次順位IG金融債 廣寰科 欣厚-KY FH美元信用債1-5Y 雙鴻 兆遠 群益A級公司債 幸康 寶得利 群益AAA-A醫療債 泰谷 太欣 中信美國公債20年 熱映 系統電 中信中國債7-10 森寶 天剛 中信中國美元IG債 昇達科 世紀 B新光美債1-3 先益 華容 B新光美債20+ 泓格 建榮 第一金美債20+ 東林 立衛 第一金金融債 10+ 盈正 天揚 第一金科技債 10+ 晟楠 鈺創 永豐10年A公司債 艾恩特 佳總 永豐15年金融債 精聯 合正 永豐7-10年中國債 德微 金利 凱基醫療保健債 緯軟 寶聯通 凱基IG精選15+ 世紀 凱鈺 凱基AAA-AA公司債 友銓 德宏 台新美元銀行債 立衛 合邦 台新中國政策債 合正 萬旭 新光15年IG金融債 凱鈺 久正 富邦新興投等債 通泰 上揚 富邦歐洲銀行債 合邦 全譜 中信新興亞洲債 亞元 易通展 中信EM主權債0-5 萬旭 茂迪 精華 順發 元隆 合世 欣技 沛亨 訊聯 全譜 九暘 易威 元隆 凱碩 優盛 沛亨 全達 天良 廣錠 奧斯特 智擎 神盾 保銳 大樹 奧斯特 越峰 金可-KY 宏捷科 商丞 南璋 三圓 英格爾 勝昱 三豐 士開 惠光 力泰 昇益 萬國通 理銘 志嘉 飛寶企業 富裔 富裔 和勤 惠普 燦星旅 直得 安心 富驛-KY 精確 燦星旅 劍湖山 宏易 富驛-KY 德記 桓達 亞都 泰偉 朋程 老爺知 華義 唐鋒 滿心 昇華 聯光通 東凌-KY 得利影 前鼎 紅馬-KY 鼎創達 通訊-KY 德記 台境 榮群 弘帆 愛地雅 天宇 關中 邦泰 強新 大展證 新零售 誠品生活 凱衛 華義 力新 得利影 恩得利 隆中 李洲 時報 凱柏實業 旭然 元炬 鼎創達 及成 益張 新揚科 捷必勝-KY 和進 旭源 耀勝 紅木-KY 倚強 綠河-KY 至寶電 花王 錦明 欣雄 千如 欣泰 鑫創 合騏 宇環 微端 廣寰科 點晶 宜特 斐成 泰谷 尚立 先進光 典範 益通 力致 崧騰 森寶 振維 鴻翊 迎輝 聚積 重鵬 研勤 鑫科 欣厚-KY 兆遠 譜瑞-KY 大峽谷-KY 寶得利 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 佶優 同協 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 海韻電 艾華 上揚 全譜 高僑 驊訊 易通展 茂迪 胡連 元隆 沛亨 廣錠 點序 倉和 九暘 凱碩 全達 元太 能率網通 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 森田 士開 昇益 永信建 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 高野 劍湖山 德記 關中 泰偉 華義 鈊象 昇華 智冠 得利影 大車隊 鼎創達 台境 花王 北基 愛地雅 邦泰