台北‧08月21日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3481 群創 278255 00677U 富邦VIX 81897 2313 華通 60522 00637L 元大滬深300正2 53900 2409 友達 51624 2449 京元電子 47390 3037 欣興 31235 00672L 元大S&P原油正2 29845 2317 鴻海 27099 2323 中環 27003 2337 旺宏 26032 3017 奇鋐 24909 2891 中信金 23907 2885 元大金 22919 5876 上海商銀 22798 2367 燿華 22708 2344 華邦電 22606 2834 臺企銀 22105 2886 兆豐金 21106 2888 新光金 20924 00632R 元大台灣50反1 20858 2330 台積電 20269 3338 泰碩 19665 2890 永豐金 18036 2303 聯電 17386 3406 玉晶光 17272 2324 仁寶 17255 8105 凌巨 16695 3041 揚智 16140 2884 玉山金 15992
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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