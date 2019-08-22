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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月21日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3481   群創                278255  
00677U 富邦VIX              81897  
2313   華通                 60522  
00637L 元大滬深300正2       53900  
2409   友達                 51624  
2449   京元電子             47390  
3037   欣興                 31235  
00672L 元大S&P原油正2       29845  
2317   鴻海                 27099  
2323   中環                 27003  
2337   旺宏                 26032  
3017   奇鋐                 24909  
2891   中信金               23907  
2885   元大金               22919  
5876   上海商銀             22798  
2367   燿華                 22708  
2344   華邦電               22606  
2834   臺企銀               22105  
2886   兆豐金               21106  
2888   新光金               20924  
00632R 元大台灣50反1        20858  
2330   台積電               20269  
3338   泰碩                 19665  
2890   永豐金               18036  
2303   聯電                 17386  
3406   玉晶光               17272  
2324   仁寶                 17255  
8105   凌巨                 16695  
3041   揚智                 16140  
2884   玉山金               15992
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