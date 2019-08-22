[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/21 108/08/20 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根絕對日本基金 14.23000 13.96000 0.27000 1.93410 安聯台灣科技基金 56.18000 55.26000 0.92000 1.66486 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.58000 22.22000 0.36000 1.62016 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.37800 48.63990 0.73810 1.51748 摩根東方科技基金 32.29000 31.81000 0.48000 1.50896 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.77020 27.37160 0.39860 1.45625 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.13070 26.74550 0.38520 1.44024 野村日本領先基金-累積類型 11.42000 11.26000 0.16000 1.42096 摩根新興日本基金 23.25000 22.93000 0.32000 1.39555 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.73000 8.61000 0.12000 1.39373 第一金亞洲科技基金 18.10000 17.86000 0.24000 1.34378 野村高科技基金 11.35000 11.20000 0.15000 1.33929 統一台灣動力基金 19.78000 19.52000 0.26000 1.33197 保德信中小型股基金 52.92000 52.23000 0.69000 1.32108 野村ｅ科技基金 21.50000 21.22000 0.28000 1.31951 華頓中小型基金 21.47000 21.20000 0.27000 1.27358 國泰大中華基金 21.14000 20.88000 0.26000 1.24521 統一中小基金 25.37000 25.06000 0.31000 1.23703 群益創新科技基金 34.78000 34.36000 0.42000 1.22235 日盛日盛基金 12.45000 12.30000 0.15000 1.21951 瀚亞高科技基金 61.84000 61.10000 0.74000 1.21113 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 4.98000 0.06000 1.20482 安聯台灣智慧基金 37.69000 37.25000 0.44000 1.18121 富邦高成長基金 24.91000 24.62000 0.29000 1.17790 富邦台灣心基金 23.20000 22.93000 0.27000 1.17750 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.32000 17.12000 0.20000 1.16822 富邦長紅基金 64.55000 63.81000 0.74000 1.15969 日盛新台商基金 43.02000 42.53000 0.49000 1.15213 台新2000高科技基金 34.08000 33.70000 0.38000 1.12760 保德信店頭市場基金 37.95000 37.53000 0.42000 1.11910 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------