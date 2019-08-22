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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/21  108/08/20  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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摩根絕對日本基金                                                 14.23000   13.96000   0.27000    1.93410
安聯台灣科技基金                                                 56.18000   55.26000   0.92000    1.66486
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.58000   22.22000   0.36000    1.62016
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           49.37800   48.63990   0.73810    1.51748
摩根東方科技基金                                                 32.29000   31.81000   0.48000    1.50896
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.77020   27.37160   0.39860    1.45625
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      27.13070   26.74550   0.38520    1.44024
野村日本領先基金-累積類型                                        11.42000   11.26000   0.16000    1.42096
摩根新興日本基金                                                 23.25000   22.93000   0.32000    1.39555
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.73000    8.61000   0.12000    1.39373
第一金亞洲科技基金                                               18.10000   17.86000   0.24000    1.34378
野村高科技基金                                                   11.35000   11.20000   0.15000    1.33929
統一台灣動力基金                                                 19.78000   19.52000   0.26000    1.33197
保德信中小型股基金                                               52.92000   52.23000   0.69000    1.32108
野村ｅ科技基金                                                   21.50000   21.22000   0.28000    1.31951
華頓中小型基金                                                   21.47000   21.20000   0.27000    1.27358
國泰大中華基金                                                   21.14000   20.88000   0.26000    1.24521
統一中小基金                                                     25.37000   25.06000   0.31000    1.23703
群益創新科技基金                                                 34.78000   34.36000   0.42000    1.22235
日盛日盛基金                                                     12.45000   12.30000   0.15000    1.21951
瀚亞高科技基金                                                   61.84000   61.10000   0.74000    1.21113
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.04000    4.98000   0.06000    1.20482
安聯台灣智慧基金                                                 37.69000   37.25000   0.44000    1.18121
富邦高成長基金                                                   24.91000   24.62000   0.29000    1.17790
富邦台灣心基金                                                   23.20000   22.93000   0.27000    1.17750
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.32000   17.12000   0.20000    1.16822
富邦長紅基金                                                     64.55000   63.81000   0.74000    1.15969
日盛新台商基金                                                   43.02000   42.53000   0.49000    1.15213
台新2000高科技基金                                               34.08000   33.70000   0.38000    1.12760
保德信店頭市場基金                                               37.95000   37.53000   0.42000    1.11910
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