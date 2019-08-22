[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/21 108/08/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.31000 10.30340 0.00660 0.06406 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09850 10.09210 0.00640 0.06342 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.41170 10.40160 0.01010 0.09710 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20600 10.19560 0.01040 0.10200 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.17760 10.16630 0.01130 0.11115 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18140 10.16930 0.01210 0.11899 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.17920 10.16710 0.01210 0.11901 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.28950 10.27860 0.01090 0.10605 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.76910 9.75740 0.01170 0.11991 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.76910 9.75740 0.01170 0.11991 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.76880 9.75580 0.01300 0.13325 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.76880 9.75580 0.01300 0.13325 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.91170 9.89630 0.01540 0.15561 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.91170 9.89630 0.01540 0.15561 大華銀多元特別收益平衡基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.71390 10.71630 -0.00240 -0.02240 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.51410 10.51650 -0.00240 -0.02282 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.63310 10.62980 0.00330 0.03104 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.51980 10.51660 0.00320 0.03043 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.46000 22.46000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.58000 22.22000 0.36000 1.62016 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.81570 43.59300 0.22270 0.51086 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.27860 40.28480 -0.00620 -0.01539 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88750 9.88970 -0.00220 -0.02225 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.42870 10.42980 -0.00110 -0.01055 中國信託台灣活力基金 13.82000 13.67000 0.15000 1.09729 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.26870 10.27180 -0.00310 -0.03018 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.23620 10.21920 0.01700 0.16635 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.11120 9.09610 0.01510 0.16601 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43940 10.43970 -0.00030 -0.00287 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26240 9.26270 -0.00030 -0.00324 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.78130 11.73730 0.04400 0.37487 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95580 9.91860 0.03720 0.37505 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.14810 11.13670 0.01140 0.10236 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.68740 9.67750 0.00990 0.10230 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.98000 47.53680 0.44320 0.93233 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.74040 43.47650 0.26390 0.60699 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.70760 48.27740 0.43020 0.89110 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.51270 49.08300 0.42970 0.87546 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04190 11.04170 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.46450 10.44680 0.01770 0.16943 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.58360 9.56730 0.01630 0.17037 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.61920 10.61380 0.00540 0.05088 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72440 9.71920 0.00520 0.05350 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.66550 40.57120 0.09430 0.23243 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.54850 41.45510 0.09340 0.22530 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.84280 45.40260 0.44020 0.96955 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.36500 45.87230 0.49270 1.07407 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.11220 45.63430 0.47790 1.04724 元大2001基金 65.67000 65.46000 0.21000 0.32081 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.23550 48.78790 0.44760 0.91744 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.58540 46.14910 0.43630 0.94541 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.87000 20.89000 -0.02000 -0.09574 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73490 11.73410 0.00080 0.00682 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71210 10.68890 0.02320 0.21705 元大上證50基金 32.62000 32.69000 -0.07000 -0.21413 元大大中華TMT基金-人民幣 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 元大大中華TMT基金-新台幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 元大大中華價值指數基金-美元 11.77800 11.77000 0.00800 0.06797 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.19100 16.15200 0.03900 0.24146 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.24200 11.25600 -0.01400 -0.12438 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.71300 10.70400 0.00900 0.08408 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.99000 -0.01000 -0.33445 元大中國平衡基金-新台幣 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.76540 46.82300 -0.05760 -0.12302 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11920 11.11700 0.00220 0.01979 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10930 10.10730 0.00200 0.01979 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13330 10.11000 0.02330 0.23046 元大巴西指數基金 6.76700 6.74300 0.02400 0.35592 元大日經225基金 26.21000 26.30000 -0.09000 -0.34221 元大台商收成基金 22.72000 22.68000 0.04000 0.17637 元大台灣50單日反向1倍基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 39.36000 39.35000 0.01000 0.02541 元大台灣中型100基金 33.20000 33.11000 0.09000 0.27182 元大台灣加權股價指數基金 25.72600 25.71800 0.00800 0.03111 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 元大台灣卓越50基金 81.16000 81.28000 -0.12000 -0.14764 元大台灣金融基金 18.05000 18.17000 -0.12000 -0.66043 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.90000 31.83000 0.07000 0.21992 元大台灣高股息基金 27.09000 27.11000 -0.02000 -0.07377 元大台灣電子科技基金 36.33000 36.25000 0.08000 0.22069 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 元大全球ETF穩健組合基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605 元大全球人工智慧ETF基金 23.49000 23.64000 -0.15000 -0.63452 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 元大全球不動產證券化基金-美元 12.41400 12.44100 -0.02700 -0.21702 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.34000 0.03000 0.47319 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.14400 8.18600 -0.04200 -0.51307 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408 元大全球新興市場精選組合基金 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072 元大全球農業商機基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395 元大印尼指數基金 9.52400 9.51500 0.00900 0.09459 元大印度指數基金 9.45300 9.44800 0.00500 0.05292 元大印度基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 元大多多基金 17.88000 17.76000 0.12000 0.67568 元大多福基金 54.53000 54.30000 0.23000 0.42357 元大亞太成長基金 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.53880 9.52450 0.01430 0.15014 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.61700 7.60550 0.01150 0.15121 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.74700 8.68300 0.06400 0.73707 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94500 9.89100 0.05400 0.54595 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22700 10.21960 0.00740 0.07241 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.45000 10.44290 0.00710 0.06799 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20220 10.19530 0.00690 0.06768 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.62730 10.60210 0.02520 0.23769 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37650 10.35200 0.02450 0.23667 元大卓越基金 43.48000 43.40000 0.08000 0.18433 元大店頭基金 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50170 10.50110 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95560 9.96740 -0.01180 -0.11839 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.09250 33.03060 0.06190 0.18740 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.98910 46.57700 0.41210 0.88477 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.37850 15.47960 -0.10110 -0.65312 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.13070 26.74550 0.38520 1.44024 元大美國政府7至10年期債券基金 44.06440 43.87940 0.18500 0.42161 元大高科技基金 20.24000 20.15000 0.09000 0.44665 元大得利貨幣市場基金 16.33830 16.33800 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04140 12.04120 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 元大富櫃50基金 13.07000 12.99000 0.08000 0.61586 元大華夏中小基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 元大新中國基金-美元 8.94500 8.93600 0.00900 0.10072 元大新中國基金-新台幣 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 元大新主流基金 25.74000 25.58000 0.16000 0.62549 元大新東協平衡基金-美元 9.32900 9.32800 0.00100 0.01072 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.04190 11.04610 -0.00420 -0.03802 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.91230 9.91200 0.00030 0.00303 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.46800 11.44830 0.01970 0.17208 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.40370 9.38760 0.01610 0.17150 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.68460 10.66940 0.01520 0.14246 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.88610 9.87200 0.01410 0.14283 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.05020 11.01590 0.03430 0.31137 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.23380 10.20190 0.03190 0.31269 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.21230 10.19780 0.01450 0.14219 元大新興亞洲基金 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68950 9.68140 0.00810 0.08367 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97880 8.97130 0.00750 0.08360 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.13990 10.11420 0.02570 0.25410 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.41100 9.38720 0.02380 0.25354 元大萬泰貨幣市場基金 15.17490 15.17470 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.11000 37.95000 0.16000 0.42161 元大實質多重資產基金-人民幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 元大實質多重資產基金-美元 8.13800 8.15200 -0.01400 -0.17174 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 元大滬深300單日正向2倍基金 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 37.98000 38.02000 -0.04000 -0.10521 元大標普500基金 27.64000 27.82000 -0.18000 -0.64702 元大標普500單日反向1倍基金 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358 元大標普500單日正向2倍基金 34.99000 35.60000 -0.61000 -1.71348 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.12000 21.07000 0.05000 0.23730 元大標智滬深300基金 18.00000 18.01000 -0.01000 -0.05552 元大歐洲50基金 24.53000 24.67000 -0.14000 -0.56749 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.14320 9.15500 -0.01180 -0.12889 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30240 10.30230 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927 日盛上選基金 37.04000 36.76000 0.28000 0.76170 日盛小而美基金 19.10000 18.93000 0.17000 0.89805 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.33700 12.31050 0.02650 0.21526 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78120 9.76020 0.02100 0.21516 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.51990 12.51300 0.00690 0.05514 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92210 9.91670 0.00540 0.05445 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39990 11.38120 0.01870 0.16431 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.01680 9.00200 0.01480 0.16441 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 日盛日盛基金 12.45000 12.30000 0.15000 1.21951 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 日盛全球抗暖化基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.58110 10.57100 0.01010 0.09554 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39480 9.38580 0.00900 0.09589 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.40250 10.38230 0.02020 0.19456 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23620 9.21820 0.01800 0.19527 日盛全球智能車基金(美元) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52080 2.51440 0.00640 0.25453 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64490 1.64070 0.00420 0.25599 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38760 0.38720 0.00040 0.10331 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25320 0.00020 0.07899 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86040 12.83330 0.02710 0.21117 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28390 8.26650 0.01740 0.21049 日盛亞洲機會基金 7.01000 6.98000 0.03000 0.42980 日盛首選基金 18.37000 18.31000 0.06000 0.32769 日盛高科技基金 19.50000 19.35000 0.15000 0.77519 日盛貨幣市場基金 14.84650 14.84630 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.02000 42.53000 0.49000 1.15213 日盛精選五虎基金 37.26000 37.04000 0.22000 0.59395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55660 13.55640 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 34.08000 33.70000 0.38000 1.12760 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 台新MSCI中國基金 19.65000 19.60000 0.05000 0.25510 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.17000 20.27000 -0.10000 -0.49334 台新大眾貨幣市場基金 14.23340 14.23320 0.00020 0.00141 台新中國通基金 49.40000 49.02000 0.38000 0.77519 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56310 0.56460 -0.00150 -0.26567 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.65600 17.67200 -0.01600 -0.09054 台新中國精選中小基金-美元 0.32760 0.32760 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 台新主流基金 26.03000 25.96000 0.07000 0.26965 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.56000 24.61000 -0.05000 -0.20317 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78690 0.78970 -0.00280 -0.35457 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.31000 17.35000 -0.04000 -0.23055 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55360 0.55570 -0.00210 -0.37790 台新台灣中小基金 39.28000 38.89000 0.39000 1.00283 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.19830 11.08680 0.11150 1.00570 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11760 10.03090 0.08670 0.86433 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.74220 11.64140 0.10080 0.86588 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.29000 11.17000 0.12000 1.07431 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05400 10.05320 0.00080 0.00796 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29340 11.29250 0.00090 0.00797 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 台新印度基金 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62460 8.59520 0.02940 0.34205 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27970 0.27920 0.00050 0.17908 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72850 12.68520 0.04330 0.34134 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40790 0.40720 0.00070 0.17191 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 39.99000 0.01000 0.02501 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.78000 43.37000 0.41000 0.94535 台新真吉利貨幣市場基金 11.13640 11.13620 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.48430 33.51970 -0.03540 -0.10561 台新智慧生活基金-美元 10.58700 10.61510 -0.02810 -0.26472 台新智慧生活基金-新台幣 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.97900 7.98380 -0.00480 -0.06012 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.30560 8.29660 0.00900 0.10848 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10610 9.11160 -0.00550 -0.06036 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49030 9.48010 0.01020 0.10759 台新新興市場債券基金(A類型) 11.52490 11.50190 0.02300 0.19997 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36140 0.36130 0.00010 0.02768 台新新興市場債券基金(B類型) 8.13500 8.11880 0.01620 0.19954 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26930 0.26920 0.00010 0.03715 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.32000 0.02000 0.37594 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.08000 23.01000 0.07000 0.30422 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.54070 10.54540 -0.00470 -0.04457 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04420 10.04410 0.00010 0.00100 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.19150 10.18310 0.00840 0.08249 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.59590 10.60040 -0.00450 -0.04245 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08650 10.08650 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.23840 10.23000 0.00840 0.08211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.42130 44.99630 0.42500 0.94452 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.61820 44.28200 0.33620 0.75922 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.68720 39.77460 -0.08740 -0.21974 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38840 11.38770 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04160 10.05190 -0.01030 -0.10247 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33160 9.31680 0.01480 0.15885 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.99580 10.97830 0.01750 0.15941 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.78340 7.78010 0.00330 0.04242 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24190 9.23800 0.00390 0.04222 永豐中小基金 55.16000 54.86000 0.30000 0.54685 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82450 1.81780 0.00670 0.36858 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.55200 2.54270 0.00930 0.36575 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21760 8.19630 0.02130 0.25987 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15330 11.12440 0.02890 0.25979 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.90000 4.88000 0.02000 0.40984 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.78000 21.73000 0.05000 0.23010 永豐主流品牌基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241 永豐永豐基金 33.91000 33.78000 0.13000 0.38484 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14550 9.09500 0.05050 0.55525 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.66440 9.61100 0.05340 0.55561 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12350 9.05990 0.06360 0.70199 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64370 9.57650 0.06720 0.70172 永豐亞洲民生消費基金 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 永豐南非幣2021保本基金 14.19420 14.17750 0.01670 0.11779 永豐貨幣市場基金 13.94870 13.94860 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.15410 2.14780 0.00630 0.29332 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.66930 2.66150 0.00780 0.29307 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81390 7.79940 0.01450 0.18591 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98890 10.96840 0.02050 0.18690 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18700 7.17550 0.01150 0.16027 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.56570 11.54720 0.01850 0.16021 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313 永豐臺灣加權ETF基金 53.80000 53.81000 -0.01000 -0.01858 永豐領航科技基金 40.38000 40.06000 0.32000 0.79880 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 永豐趨勢平衡基金 42.75000 42.56000 0.19000 0.44643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.92050 11.91970 0.00080 0.00671 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75310 9.74920 0.00390 0.04000 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40430 10.40020 0.00410 0.03942 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84570 9.83980 0.00590 0.05996 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.33420 10.32800 0.00620 0.06003 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80630 9.80250 0.00380 0.03877 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58660 10.58250 0.00410 0.03874 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84930 9.84340 0.00590 0.05994 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.41270 10.40650 0.00620 0.05958 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.07000 15.09000 -0.02000 -0.13254 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.45000 19.48000 -0.03000 -0.15400 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.24000 19.29000 -0.05000 -0.25920 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07560 10.07360 0.00200 0.01985 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07560 10.07370 0.00190 0.01886 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00920 10.00700 0.00220 0.02198 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00930 10.00700 0.00230 0.02298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.22030 10.21810 0.00220 0.02153 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.22020 10.21790 0.00230 0.02251 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07710 10.07400 0.00310 0.03077 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07710 10.07390 0.00320 0.03177 兆豐國際生命科學基金 14.82000 14.90000 -0.08000 -0.53691 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39770 10.40820 -0.01050 -0.10088 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56390 10.58680 -0.02290 -0.21631 兆豐國際全球基金 30.58000 30.63000 -0.05000 -0.16324 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51270 10.51210 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.32740 10.33870 -0.01130 -0.10930 兆豐國際國民基金 23.35000 23.26000 0.09000 0.38693 兆豐國際第一基金 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.80090 10.76890 0.03200 0.29715 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21650 8.19220 0.02430 0.29662 兆豐國際萬全基金 20.93000 20.84000 0.09000 0.43186 兆豐國際電子基金 26.77000 26.62000 0.15000 0.56349 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.66000 21.71000 -0.05000 -0.23031 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 兆豐國際豐台灣基金 36.49000 36.38000 0.11000 0.30236 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56470 12.56450 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.71660 9.72850 -0.01190 -0.12232 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.72430 9.72080 0.00350 0.03601 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85480 9.83550 0.01930 0.19623 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.74830 9.74120 0.00710 0.07289 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.78490 9.74740 0.03750 0.38472 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.71690 9.72870 -0.01180 -0.12129 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.72650 9.72340 0.00310 0.03188 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86320 9.84390 0.01930 0.19606 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.75270 9.74570 0.00700 0.07183 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.79270 9.75520 0.03750 0.38441 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.80120 10.79510 0.00610 0.05651 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.54290 10.53790 0.00500 0.04745 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.79810 10.78910 0.00900 0.08342 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.48280 10.47690 0.00590 0.05631 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60790 10.60280 0.00510 0.04810 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.59740 10.58860 0.00880 0.08311 合庫台灣基金 12.15000 12.03000 0.12000 0.99751 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74840 11.72520 0.02320 0.19786 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.67670 12.66350 0.01320 0.10424 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.30170 11.29040 0.01130 0.10009 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.07670 12.06530 0.01140 0.09449 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13150 8.11540 0.01610 0.19839 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35650 9.34660 0.00990 0.10592 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07770 9.06860 0.00910 0.10035 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76630 8.75780 0.00850 0.09706 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.22080 9.21160 0.00920 0.09987 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 合庫全球新興市場基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 合庫貨幣市場基金 10.17950 10.17930 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87230 9.86850 0.00380 0.03851 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.26950 10.26500 0.00450 0.04384 合庫新興多重收益基金A類型 10.57070 10.55610 0.01460 0.13831 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04160 12.03670 0.00490 0.04071 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.34170 15.33490 0.00680 0.04434 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61860 8.61500 0.00360 0.04179 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49460 9.49050 0.00410 0.04320 合庫新興多重收益基金B類型 7.90600 7.89510 0.01090 0.13806 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61850 8.61490 0.00360 0.04179 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51670 10.51180 0.00490 0.04661 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 安本標準兩岸價值基金 美元 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21440 10.19880 0.01560 0.15296 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.20690 10.19190 0.01500 0.14718 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.92230 9.88060 0.04170 0.42204 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17660 10.16310 0.01350 0.13283 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.21430 10.19870 0.01560 0.15296 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20690 10.19190 0.01500 0.14718 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.92220 9.88060 0.04160 0.42103 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17660 10.16300 0.01360 0.13382 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24260 11.24180 0.00080 0.00712 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83240 9.85710 -0.02470 -0.25058 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89440 9.90240 -0.00800 -0.08079 安聯中國東協基金 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 安聯中國策略基金-美元 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060 安聯中國策略基金-新臺幣 16.10000 16.15000 -0.05000 -0.30960 安聯中華新思路基金-人民幣 15.61000 15.49000 0.12000 0.77469 安聯中華新思路基金-美元 14.13000 14.05000 0.08000 0.56940 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114 安聯台灣大壩基金 33.08000 32.82000 0.26000 0.79220 安聯台灣科技基金 56.18000 55.26000 0.92000 1.66486 安聯台灣貨幣市場基金 12.55570 12.55550 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 37.69000 37.25000 0.44000 1.18121 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86570 10.84420 0.02150 0.19826 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.02400 15.99010 0.03390 0.21201 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95780 9.93670 0.02110 0.21234 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01470 9.99340 0.02130 0.21314 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.31650 13.29150 0.02500 0.18809 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88290 10.86330 0.01960 0.18042 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.97340 12.94810 0.02530 0.19540 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62260 9.60410 0.01850 0.19263 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55190 9.53470 0.01720 0.18039 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09170 9.07390 0.01780 0.19617 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27120 10.25150 0.01970 0.19217 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29530 10.27520 0.02010 0.19562 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.48880 12.46570 0.02310 0.18531 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.31430 11.29500 0.01930 0.17087 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.93680 10.91600 0.02080 0.19055 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57670 8.56110 0.01560 0.18222 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43700 8.42250 0.01450 0.17216 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12890 8.11350 0.01540 0.18981 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21440 10.19590 0.01850 0.18145 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.10330 10.08410 0.01920 0.19040 安聯全球人口趨勢基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.83000 34.25000 -0.42000 -1.22628 安聯全球油礦金趨勢基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61980 12.59910 0.02070 0.16430 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.65940 10.64200 0.01740 0.16350 安聯全球新興市場基金 16.71000 16.60000 0.11000 0.66265 安聯全球農金趨勢基金 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 安聯全球綠能趨勢基金 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 安聯亞洲動態策略基金 22.19000 22.08000 0.11000 0.49819 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.05390 10.05360 0.00030 0.00298 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.10820 10.10750 0.00070 0.00693 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12760 10.12730 0.00030 0.00296 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.10570 10.10510 0.00060 0.00594 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14010 10.13970 0.00040 0.00394 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.11210 10.11140 0.00070 0.00692 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05680 10.05620 0.00060 0.00597 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05680 10.05630 0.00050 0.00497 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05680 10.05620 0.00060 0.00597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.61620 10.61500 0.00120 0.01130 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14850 10.14690 0.00160 0.01577 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.96330 90.80600 0.15730 0.17323 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.29730 13.28490 0.01240 0.09334 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.35730 68.23720 0.12010 0.17600 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88870 9.87950 0.00920 0.09312 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.77620 2.77120 0.00500 0.18043 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.99130 10.97950 0.01180 0.10747 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33850 2.33230 0.00620 0.26583 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87190 8.86240 0.00950 0.10719 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.39490 10.36390 0.03100 0.29912 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23130 10.22090 0.01040 0.10175 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69170 10.67780 0.01390 0.13018 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.18870 10.17650 0.01220 0.11988 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.22350 10.21080 0.01270 0.12438 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29410 10.26340 0.03070 0.29912 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10070 10.09080 0.00990 0.09811 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.46830 10.45480 0.01350 0.12913 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.08770 10.07570 0.01200 0.11910 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13020 10.11750 0.01270 0.12553 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01280 9.99030 0.02250 0.22522 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.16800 10.14200 0.02600 0.25636 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99780 9.97340 0.02440 0.24465 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.93270 9.90910 0.02360 0.23816 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02680 10.00370 0.02310 0.23091 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.11850 10.09260 0.02590 0.25662 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99750 9.97310 0.02440 0.24466 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93340 9.90960 0.02380 0.24017 宏利台灣動力基金A類型 32.00000 31.78000 0.22000 0.69226 宏利台灣動力基金I類型 32.00000 31.78000 0.22000 0.69226 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93380 9.94010 -0.00630 -0.06338 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93170 9.92030 0.01140 0.11492 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.48440 7.48910 -0.00470 -0.06276 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51010 7.50620 0.00390 0.05196 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 宏利全球債券組合基金 13.83720 13.82710 0.01010 0.07304 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00810 3.00590 0.00220 0.07319 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.50740 12.49320 0.01420 0.11366 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.99060 8.97960 0.01100 0.12250 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62490 2.61670 0.00820 0.31337 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65480 11.62640 0.02840 0.24427 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29370 3.27330 0.02040 0.62322 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54380 0.54030 0.00350 0.64779 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.39000 15.28000 0.11000 0.71990 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.37180 12.35680 0.01500 0.12139 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94260 10.93050 0.01210 0.11070 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51150 10.49360 0.01790 0.17058 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73030 8.72100 0.00930 0.10664 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36340 8.35420 0.00920 0.11012 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24740 8.23370 0.01370 0.16639 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.38160 8.37190 0.00970 0.11586 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.83000 9.97000 -0.14000 -1.40421 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95110 2.95190 -0.00080 -0.02710 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42660 0.42670 -0.00010 -0.02344 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.88310 12.87780 0.00530 0.04116 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97340 0.97350 -0.00010 -0.01027 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36580 7.36290 0.00290 0.03939 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04230 2.04270 -0.00040 -0.01958 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29460 0.29460 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96060 8.95790 0.00270 0.03014 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32470 0.32480 -0.00010 -0.03079 宏利萬利貨幣市場基金 13.69410 13.69390 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.45000 26.41000 0.04000 0.15146 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.45000 26.41000 0.04000 0.15146 宏利澳幣保本基金 12.71450 12.71380 0.00070 0.00551 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51990 10.51060 0.00930 0.08848 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.46840 9.45860 0.00980 0.10361 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.07290 9.04810 0.02480 0.27409 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.49370 11.46220 0.03150 0.27482 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97620 12.97600 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.39000 27.41000 -0.02000 -0.07297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47550 11.47390 0.00160 0.01394 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02740 10.02310 0.00430 0.04290 保德信大中華基金-人民幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 保德信大中華基金-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 保德信大中華基金-新台幣 29.91000 29.85000 0.06000 0.20101 保德信中小型股基金 52.92000 52.23000 0.69000 1.32108 保德信中國中小基金-人民幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 保德信中國中小基金-新臺幣 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02050 10.01090 0.00960 0.09590 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.12750 10.11280 0.01470 0.14536 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14210 10.13210 0.01000 0.09870 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.27600 11.26490 0.01110 0.09854 保德信中國品牌基金-人民幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 保德信中國品牌基金-美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.88000 27.84000 0.04000 0.14368 保德信全球消費商機基金 19.44000 19.53000 -0.09000 -0.46083 保德信全球基礎建設基金 13.94000 13.99000 -0.05000 -0.35740 保德信全球資源基金 6.86000 6.92000 -0.06000 -0.86705 保德信全球醫療生化基金-美元 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.51000 32.65000 -0.14000 -0.42879 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.20990 10.21230 -0.00240 -0.02350 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.68710 10.69000 -0.00290 -0.02713 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.37200 10.35740 0.01460 0.14096 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.85410 10.83880 0.01530 0.14116 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.58810 9.59640 -0.00830 -0.08649 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.77850 10.78770 -0.00920 -0.08528 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27320 9.26540 0.00780 0.08418 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40440 10.39560 0.00880 0.08465 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25570 8.23650 0.01920 0.23311 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.42320 11.39660 0.02660 0.23340 保德信亞太基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.82610 8.80730 0.01880 0.21346 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.28380 12.25760 0.02620 0.21374 保德信店頭市場基金 37.95000 37.53000 0.42000 1.11910 保德信拉丁美洲基金 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.63000 30.53000 0.10000 0.32755 保德信金滿意基金 43.90000 43.69000 0.21000 0.48066 保德信科技島基金 28.78000 28.55000 0.23000 0.80560 保德信高成長基金 98.97000 98.43000 0.54000 0.54861 保德信貨幣市場基金 15.84970 15.84940 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.47500 10.51380 -0.03880 -0.36904 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.84460 10.86640 -0.02180 -0.20062 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98510 10.99430 -0.00920 -0.08368 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64860 10.63960 0.00900 0.08459 保德信新世紀基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20890 8.20470 0.00420 0.05119 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.40310 10.39900 0.00410 0.03943 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.74150 11.73550 0.00600 0.05113 保德信新興趨勢組合基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 保德信瑞騰基金 15.66200 15.66190 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.52970 9.57630 -0.04660 -0.48662 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.08400 10.13330 -0.04930 -0.48651 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.51460 9.55620 -0.04160 -0.43532 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83270 9.87300 -0.04030 -0.40818 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71850 9.74390 -0.02540 -0.26068 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17880 10.21110 -0.03230 -0.31632 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58980 9.62080 -0.03100 -0.32222 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95790 9.99000 -0.03210 -0.32132 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.30010 10.32530 -0.02520 -0.24406 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87530 9.90320 -0.02790 -0.28173 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26120 10.28820 -0.02700 -0.26244 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.81300 9.84210 -0.02910 -0.29567 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.13530 10.16510 -0.02980 -0.29316 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84010 9.85530 -0.01520 -0.15423 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37960 10.39150 -0.01190 -0.11452 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72340 9.74020 -0.01680 -0.17248 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.11180 10.12930 -0.01750 -0.17277 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.91430 9.89680 0.01750 0.17682 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.91480 9.89720 0.01760 0.17783 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.20850 10.18740 0.02110 0.20712 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.88560 9.86850 0.01710 0.17328 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.88570 9.86850 0.01720 0.17429 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.17300 10.15620 0.01680 0.16542 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21740 10.19620 0.02120 0.20792 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.93260 9.91760 0.01500 0.15125 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03350 10.02450 0.00900 0.08978 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40710 10.39740 0.00970 0.09329 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.17030 10.16090 0.00940 0.09251 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.83130 10.82130 0.01000 0.09241 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01600 10.00850 0.00750 0.07494 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31580 10.30800 0.00780 0.07567 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41360 10.40070 0.01290 0.12403 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43890 10.42700 0.01190 0.11413 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58750 10.55760 0.02990 0.28321 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17670 10.16350 0.01320 0.12988 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17930 10.16550 0.01380 0.13575 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31460 10.30220 0.01240 0.12036 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.49570 10.48310 0.01260 0.12019 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97490 9.96540 0.00950 0.09533 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.07030 10.06070 0.00960 0.09542 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97580 1.97280 0.00300 0.15207 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84230 2.83880 0.00350 0.12329 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29060 0.29060 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45640 0.45640 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.29580 8.28970 0.00610 0.07359 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.16070 12.16240 -0.00170 -0.01398 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.77480 9.75750 0.01730 0.17730 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.48880 12.46550 0.02330 0.18692 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68280 8.67770 0.00510 0.05877 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13550 11.12900 0.00650 0.05841 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61720 10.62420 -0.00700 -0.06589 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.47780 10.47860 -0.00080 -0.00763 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.77000 19.64000 0.13000 0.66191 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4582.60000 4552.19000 30.41000 0.66803 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19480 10.20060 -0.00580 -0.05686 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08850 11.09490 -0.00640 -0.05768 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13030 10.13090 -0.00060 -0.00592 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.44250 9.48100 -0.03850 -0.40608 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04040 10.08130 -0.04090 -0.40570 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.49810 9.53070 -0.03260 -0.34205 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.84930 9.88560 -0.03630 -0.36720 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.18260 10.18720 -0.00460 -0.04515 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87790 5.88510 -0.00720 -0.12234 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.83490 10.84820 -0.01330 -0.12260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.51890 10.50490 0.01400 0.13327 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.41840 11.41710 0.00130 0.01139 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.65910 10.65810 0.00100 0.00938 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.04020 9.02820 0.01200 0.13292 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.28020 9.27920 0.00100 0.01078 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.17170 9.17090 0.00080 0.00872 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.38190 10.36810 0.01380 0.13310 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75790 10.75670 0.00120 0.01116 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.75250 10.75150 0.00100 0.00930 柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70520 13.70510 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.34350 14.32100 0.02250 0.15711 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.63710 12.62860 0.00850 0.06731 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.20620 13.19900 0.00720 0.05455 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.56450 8.55110 0.01340 0.15670 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77870 6.76810 0.01060 0.15662 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63680 8.63100 0.00580 0.06720 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49690 8.48890 0.00800 0.09424 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70280 10.69700 0.00580 0.05422 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38520 8.38090 0.00430 0.05131 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.82460 12.81600 0.00860 0.06710 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.42420 12.40470 0.01950 0.15720 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.24860 13.23610 0.01250 0.09444 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.02190 12.01540 0.00650 0.05410 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98180 8.96770 0.01410 0.15723 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65410 9.64760 0.00650 0.06737 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70930 9.70020 0.00910 0.09381 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51510 9.51000 0.00510 0.05363 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40510 9.40030 0.00480 0.05106 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75660 10.74520 0.01140 0.10609 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.67080 10.66500 0.00580 0.05438 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46070 10.46000 0.00070 0.00669 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.60400 10.60390 0.00010 0.00094 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87270 9.86220 0.01050 0.10647 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55420 9.54900 0.00520 0.05446 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.80580 10.79900 0.00680 0.06297 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58350 9.58290 0.00060 0.00626 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72210 9.72200 0.00010 0.00103 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73650 10.72510 0.01140 0.10629 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.67110 10.66540 0.00570 0.05344 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.46110 10.46050 0.00060 0.00574 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.60510 10.60500 0.00010 0.00094 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87260 9.86210 0.01050 0.10647 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55440 9.54920 0.00520 0.05445 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.99110 10.98410 0.00700 0.06373 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58370 9.58310 0.00060 0.00626 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72280 9.72270 0.00010 0.00103 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33830 11.31600 0.02230 0.19707 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.99430 11.98040 0.01390 0.11602 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97970 8.96200 0.01770 0.19750 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65080 9.63550 0.01530 0.15879 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.55970 9.54860 0.01110 0.11625 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03330 11.01150 0.02180 0.19797 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.85380 11.83510 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柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.37940 12.35600 0.02340 0.18938 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.04810 12.03530 0.01280 0.10635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.02200 11.01250 0.00950 0.08627 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.60220 8.58590 0.01630 0.18985 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62790 9.61770 0.01020 0.10605 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.66570 9.65740 0.00830 0.08594 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.58980 11.57760 0.01220 0.10538 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.87080 10.85020 0.02060 0.18986 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.00350 10.99400 0.00950 0.08641 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97110 9.96060 0.01050 0.10542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29450 9.27680 0.01770 0.19080 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.22070 9.20820 0.01250 0.13575 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.69220 9.68380 0.00840 0.08674 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.62510 12.62110 0.00400 0.03169 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.07190 12.07560 -0.00370 -0.03064 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.38840 11.39690 -0.00850 -0.07458 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.05120 7.04890 0.00230 0.03263 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73330 8.73600 -0.00270 -0.03091 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.38770 9.39470 -0.00700 -0.07451 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.85310 10.84960 0.00350 0.03226 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40630 11.41480 -0.00850 -0.07446 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.45930 9.46220 -0.00290 -0.03065 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.99770 8.99480 0.00290 0.03224 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.58840 9.59550 -0.00710 -0.07399 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.24110 12.20710 0.03400 0.27853 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.99050 12.96060 0.02990 0.23070 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.82150 11.79860 0.02290 0.19409 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.49830 9.47190 0.02640 0.27872 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10710 10.08380 0.02330 0.23106 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08960 10.07010 0.01950 0.19364 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.24450 12.21630 0.02820 0.23084 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.92140 10.89110 0.03030 0.27821 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.26370 11.24190 0.02180 0.19392 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.10200 10.07400 0.02800 0.27794 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.66640 9.63950 0.02690 0.27906 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.35040 10.32650 0.02390 0.23144 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82820 9.80910 0.01910 0.19472 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.12000 19.12000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.79000 17.84000 -0.05000 -0.28027 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.45710 13.43830 0.01880 0.13990 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22700 10.23630 -0.00930 -0.09085 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.23570 11.25150 -0.01580 -0.14043 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37210 12.38210 -0.01000 -0.08076 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.71750 10.73490 -0.01740 -0.16209 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.85190 8.85990 -0.00800 -0.09029 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.38930 9.40250 -0.01320 -0.14039 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.40460 9.41220 -0.00760 -0.08075 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.32170 9.33690 -0.01520 -0.16279 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.98460 8.99280 -0.00820 -0.09118 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.19340 9.20630 -0.01290 -0.14012 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.26930 11.27840 -0.00910 -0.08069 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.26530 9.28040 -0.01510 -0.16271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.30030 45.89910 0.40120 0.87409 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.76960 9.81670 -0.04710 -0.47979 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83270 9.84390 -0.01120 -0.11378 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.26000 33.22000 0.04000 0.12041 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82720 11.82650 0.00070 0.00592 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66830 1.66750 0.00080 0.04798 國泰大中華基金 21.14000 20.88000 0.26000 1.24521 國泰小龍基金-新台幣 15.78000 15.66000 0.12000 0.76628 國泰中小成長基金-新台幣 45.20000 44.87000 0.33000 0.73546 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.50210 4.50280 -0.00070 -0.01555 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69560 0.69540 0.00020 0.02876 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74460 0.74440 0.00020 0.02687 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.00000 19.96000 0.04000 0.20040 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.95760 44.80760 0.15000 0.33476 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.41400 2.42310 -0.00910 -0.37555 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33910 0.34020 -0.00110 -0.32334 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.68030 10.69810 -0.01780 -0.16638 國泰中國新興債券基金-美元 0.33770 0.33760 0.00010 0.02962 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.43080 10.40970 0.02110 0.20270 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.35750 4.34550 0.01200 0.27615 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61100 0.60900 0.00200 0.32841 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948 國泰中港台基金-人民幣 3.33770 3.33560 0.00210 0.06296 國泰中港台基金-美元 0.47380 0.47330 0.00050 0.10564 國泰中港台基金-新台幣 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.93450 9.95960 -0.02510 -0.25202 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.14660 10.15180 -0.00520 -0.05122 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30950 10.29740 0.01210 0.11751 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.56000 25.63000 -0.07000 -0.27312 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.74000 29.93000 -0.19000 -0.63481 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35430 0.35420 0.00010 0.02823 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33270 0.33270 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13570 11.11610 0.01960 0.17632 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.46520 10.44680 0.01840 0.17613 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.50070 10.48230 0.01840 0.17553 國泰台灣貨幣市場基金 12.46580 12.46570 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41870 0.41920 -0.00050 -0.11927 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36950 0.36990 -0.00040 -0.10814 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44710 0.44770 -0.00060 -0.13402 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55850 0.56020 -0.00170 -0.30346 國泰全球高股息基金-人民幣 2.50290 2.52060 -0.01770 -0.70221 國泰全球高股息基金-美元 0.35430 0.35660 -0.00230 -0.64498 國泰全球高股息基金-新台幣 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52540 0.52980 -0.00440 -0.83050 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49230 0.49390 -0.00160 -0.32395 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.54000 14.57000 -0.03000 -0.20590 國泰全球資源基金-美元 0.16040 0.16120 -0.00080 -0.49628 國泰全球資源基金-新台幣 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59860 0.59940 -0.00080 -0.13347 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.80000 18.79000 0.01000 0.05322 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.26000 18.26000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88330 0.88610 -0.00280 -0.31599 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.46000 20.65000 -0.19000 -0.92010 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.06000 22.13000 -0.07000 -0.31631 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55650 2.54860 0.00790 0.30997 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36280 0.36160 0.00120 0.33186 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31040 0.30930 0.00110 0.35564 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.33050 11.27400 0.05650 0.50115 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.69270 9.64440 0.04830 0.50081 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53450 0.53360 0.00090 0.16867 國泰亞洲成長基金-美元 0.38570 0.38380 0.00190 0.49505 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.73000 11.65000 0.08000 0.68670 國泰科技生化基金 35.78000 35.47000 0.31000 0.87398 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.94000 29.08000 -0.14000 -0.48143 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.72000 12.62000 0.10000 0.79239 國泰美國費城半導體基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.77200 48.32420 0.44780 0.92666 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.73360 15.83580 -0.10220 -0.64537 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.77020 27.37160 0.39860 1.45625 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.97140 46.55650 0.41490 0.89118 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.16220 47.03950 0.12270 0.26084 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.44890 43.31950 0.12940 0.29871 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31820 0.31870 -0.00050 -0.15689 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.94380 9.95420 -0.01040 -0.10448 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.00380 10.01410 -0.01030 -0.10285 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31800 0.31880 -0.00080 -0.25094 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.93790 9.95510 -0.01720 -0.17278 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.01330 10.03060 -0.01730 -0.17247 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31780 0.31860 -0.00080 -0.25110 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.93130 9.95080 -0.01950 -0.19596 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.01510 10.03460 -0.01950 -0.19433 國泰紐幣2021保本基金 12.91690 12.91820 -0.00130 -0.01006 國泰紐幣八年期保本基金 13.30250 13.30330 -0.00080 -0.00601 國泰紐幣保本基金 12.77430 12.77510 -0.00080 -0.00626 國泰國泰基金-新台幣A 24.24000 24.01000 0.23000 0.95793 國泰富時中國A50基金 21.62000 21.66000 -0.04000 -0.18467 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.06370 49.60900 0.45470 0.91657 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35040 0.34990 0.00050 0.14290 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52730 0.52740 -0.00010 -0.01896 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.28460 42.27990 0.00470 0.01112 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.72000 20.80000 -0.08000 -0.38462 國泰新興市場基金-美元 0.37880 0.37840 0.00040 0.10571 國泰新興市場基金-新台幣 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.43270 2.43340 -0.00070 -0.02877 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49240 1.49280 -0.00040 -0.02680 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35490 0.35480 0.00010 0.02818 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21990 0.21980 0.00010 0.04550 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78370 10.77500 0.00870 0.08074 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.49050 6.48530 0.00520 0.08018 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.86000 14.98000 -0.12000 -0.80107 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.82690 47.41280 0.41410 0.87339 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 48.08560 47.63000 0.45560 0.95654 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.14860 43.92410 0.22450 0.51111 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.31000 36.28000 0.03000 0.08269 國泰標普北美科技ETF基金 23.38000 23.48000 -0.10000 -0.42589 國泰歐洲精選基金-美元 0.34520 0.34640 -0.00120 -0.34642 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.38540 39.38880 -0.00340 -0.00863 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.69000 21.74000 -0.05000 -0.22999 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.10000 19.12000 -0.02000 -0.10460 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.86000 17.84000 0.02000 0.11211 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41790 0.41740 0.00050 0.11979 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.64350 12.61920 0.02430 0.19256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56470 10.56410 0.00060 0.00568 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48110 10.47780 0.00330 0.03150 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.72110 10.69960 0.02150 0.20094 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23920 10.23870 0.00050 0.00488 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18840 10.18520 0.00320 0.03142 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.36950 10.34870 0.02080 0.20099 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.94360 9.92790 0.01570 0.15814 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.81800 9.78830 0.02970 0.30342 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93150 9.91110 0.02040 0.20583 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.86710 9.83020 0.03690 0.37537 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.94350 9.92780 0.01570 0.15814 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.81310 9.78340 0.02970 0.30358 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93140 9.91100 0.02040 0.20583 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.86710 9.83020 0.03690 0.37537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45700 11.45650 0.00050 0.00436 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95230 9.95990 -0.00760 -0.07631 第一金大中華基金 26.45000 26.46000 -0.01000 -0.03779 第一金小型精選基金 33.60000 33.49000 0.11000 0.32846 第一金中國世紀基金-人民幣 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075 第一金中國世紀基金-美元 8.44590 8.41450 0.03140 0.37317 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87120 9.87320 -0.00200 -0.02026 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.34050 8.32820 0.01230 0.14769 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.46520 11.46750 -0.00230 -0.02006 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86390 9.84940 0.01450 0.14722 第一金中概平衡基金 28.41000 28.34000 0.07000 0.24700 第一金台灣貨幣市場基金 15.33250 15.33230 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.76600 178.76300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.52270 15.57390 -0.05120 -0.32876 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.52070 15.57290 -0.05220 -0.33520 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.45780 10.47050 -0.01270 -0.12129 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.45560 10.46890 -0.01330 -0.12704 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.25370 10.24520 0.00850 0.08297 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.25370 10.24520 0.00850 0.08297 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.78770 12.76240 0.02530 0.19824 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.80480 12.77950 0.02530 0.19797 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73860 9.75100 -0.01240 -0.12717 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73360 9.74590 -0.01230 -0.12621 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40680 9.41260 -0.00580 -0.06162 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43090 9.43670 -0.00580 -0.06146 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.64060 10.65410 -0.01350 -0.12671 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.31500 10.32140 -0.00640 -0.06201 第一金全球大趨勢基金 24.96000 25.01000 -0.05000 -0.19992 第一金全球不動產證券化基金A 9.41390 9.37880 0.03510 0.37425 第一金全球不動產證券化基金B 6.49880 6.47460 0.02420 0.37377 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.96930 10.01870 -0.04940 -0.49308 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.96950 10.01910 -0.04960 -0.49505 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.88120 10.93520 -0.05400 -0.49382 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.88290 10.93700 -0.05410 -0.49465 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53340 8.55550 -0.02210 -0.25831 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.49830 10.52550 -0.02720 -0.25842 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21290 9.20090 0.01200 0.13042 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21130 9.19930 0.01200 0.13044 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62780 7.61670 0.01110 0.14573 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62250 7.61140 0.01110 0.14583 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41880 8.40130 0.01750 0.20830 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41930 8.40180 0.01750 0.20829 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58180 11.56670 0.01510 0.13055 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.58240 11.56730 0.01510 0.13054 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.16450 10.14970 0.01480 0.14582 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.16530 10.15050 0.01480 0.14581 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.95760 14.92660 0.03100 0.20768 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 14.95730 14.92640 0.03090 0.20702 第一金亞洲科技基金 18.10000 17.86000 0.24000 1.34378 第一金亞洲新興市場基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 第一金店頭市場基金 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.26580 10.23640 0.02940 0.28721 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.26580 10.23640 0.02940 0.28721 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.36620 10.31900 0.04720 0.45741 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.36610 10.31900 0.04710 0.45644 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.26580 10.23640 0.02940 0.28721 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.27450 10.24490 0.02960 0.28892 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.26580 10.23640 0.02940 0.28721 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.36610 10.31900 0.04710 0.45644 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.37500 10.32760 0.04740 0.45896 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.36620 10.31900 0.04720 0.45741 第一金創新趨勢基金 22.20000 22.17000 0.03000 0.13532 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.83690 45.44620 0.39070 0.85970 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.73900 45.32740 0.41160 0.90806 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.10690 46.67900 0.42790 0.91669 第一金電子基金 35.12000 35.02000 0.10000 0.28555 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.55000 18.54000 0.01000 0.05394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.18000 20.22000 -0.04000 -0.19782 統一大中華中小基金(人民幣) 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738 統一大中華中小基金(美元) 7.78000 7.74000 0.04000 0.51680 統一大中華中小基金(新台幣) 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 統一大東協高股息基金(美元) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 36.78000 36.47000 0.31000 0.85001 統一大滿貫基金-I類型 36.78000 36.47000 0.31000 0.85001 統一大龍印基金 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 統一大龍騰中國基金(美元) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 統一中小基金 25.37000 25.06000 0.31000 1.23703 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99410 9.95790 0.03620 0.36353 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03750 9.03010 0.00740 0.08195 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.85960 8.84010 0.01950 0.22059 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.57910 12.53350 0.04560 0.36382 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33280 11.32350 0.00930 0.08213 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06550 11.04110 0.02440 0.22099 統一台灣動力基金 19.78000 19.52000 0.26000 1.33197 統一全天候基金-A類型 117.35000 116.22000 1.13000 0.97229 統一全天候基金-I類型 118.06000 116.92000 1.14000 0.97503 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.43650 8.40640 0.03010 0.35806 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.92000 7.91390 0.00610 0.07708 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.04300 8.02330 0.01970 0.24553 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.12920 9.09670 0.03250 0.35727 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.57830 8.57180 0.00650 0.07583 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.70400 8.68270 0.02130 0.24532 統一全球債券組合基金 12.43920 12.41720 0.02200 0.17717 統一全球新科技基金(人民幣) 16.19000 16.13000 0.06000 0.37198 統一全球新科技基金(美元) 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720 統一亞太基金 25.39000 25.29000 0.10000 0.39541 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 統一奔騰基金 62.20000 61.63000 0.57000 0.92487 統一強棒貨幣市場基金 16.74450 16.74420 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 統一強漢基金(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 統一強漢基金(新台幣) 27.12000 27.13000 -0.01000 -0.03686 統一統信基金 31.69000 31.46000 0.23000 0.73109 統一黑馬基金 62.47000 61.91000 0.56000 0.90454 統一新亞洲科技能源基金 16.61000 16.47000 0.14000 0.85003 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.16070 8.14210 0.01860 0.22844 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.90260 10.87780 0.02480 0.22799 統一經建基金 49.54000 49.15000 0.39000 0.79349 統一龍馬基金 72.30000 71.77000 0.53000 0.73847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.50000 21.22000 0.28000 1.31951 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.84000 49.30000 0.54000 1.09533 野村中國機會基金 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41370 10.39470 0.01900 0.18279 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37520 10.35840 0.01680 0.16219 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.51600 10.48100 0.03500 0.33394 野村巴西基金 6.63000 6.61000 0.02000 0.30257 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.42000 11.26000 0.16000 1.42096 野村台灣高股息基金 24.90000 24.86000 0.04000 0.16090 野村台灣運籌基金 38.37000 37.96000 0.41000 1.08008 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.87980 9.86820 0.01160 0.11755 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76490 9.75800 0.00690 0.07071 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83510 9.82700 0.00810 0.08243 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50240 10.49010 0.01230 0.11725 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27340 10.26610 0.00730 0.07111 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05170 10.04350 0.00820 0.08164 野村平衡基金 20.37000 20.26000 0.11000 0.54294 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.92480 9.91470 0.01010 0.10187 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19810 10.18710 0.01100 0.10798 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95130 9.94340 0.00790 0.07945 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92480 9.91470 0.01010 0.10187 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19820 10.18720 0.01100 0.10798 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95160 9.94370 0.00790 0.07945 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92540 9.90080 0.02460 0.24846 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.98590 9.97560 0.01030 0.10325 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.01770 10.00950 0.00820 0.08192 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.99950 9.98380 0.01570 0.15725 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.81000 14.86000 -0.05000 -0.33647 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174 野村全球生技醫療基金 16.88000 16.99000 -0.11000 -0.64744 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.30480 10.28230 0.02250 0.21882 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.27480 10.25810 0.01670 0.16280 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.24660 10.21840 0.02820 0.27597 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.55100 10.52760 0.02340 0.22227 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.48400 10.46670 0.01730 0.16529 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.46000 10.43120 0.02880 0.27609 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.32310 10.29480 0.02830 0.27490 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.95230 10.92810 0.02420 0.22145 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.83820 10.82060 0.01760 0.16265 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.81640 10.78670 0.02970 0.27534 野村全球品牌基金 28.36000 28.43000 -0.07000 -0.24622 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.97000 19.07000 -0.10000 -0.52438 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.75000 11.83000 -0.08000 -0.67625 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.97780 10.97020 0.00760 0.06928 野村全球短期收益基金-美元計價 10.99500 10.99110 0.00390 0.03548 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79090 10.78310 0.00780 0.07234 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.43820 8.44860 -0.01040 -0.12310 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.26950 8.27830 -0.00880 -0.10630 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.89220 7.89510 -0.00290 -0.03673 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.84520 10.85870 -0.01350 -0.12432 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35100 10.36190 -0.01090 -0.10519 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97510 9.97890 -0.00380 -0.03808 野村成長基金 32.60000 32.30000 0.30000 0.92879 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23050 8.23410 -0.00360 -0.04372 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.24930 8.25440 -0.00510 -0.06179 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52320 8.51870 0.00450 0.05282 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.52480 9.52880 -0.00400 -0.04198 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.39680 9.40260 -0.00580 -0.06169 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.69150 9.68640 0.00510 0.05265 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16230 10.15590 0.00640 0.06302 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.09780 10.09000 0.00780 0.07730 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06560 10.04660 0.01900 0.18912 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60350 9.59630 0.00720 0.07503 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62100 9.61330 0.00770 0.08010 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79820 9.77960 0.01860 0.19019 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.15600 10.13680 0.01920 0.18941 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.74520 10.74100 0.00420 0.03910 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65200 10.64350 0.00850 0.07986 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.84820 10.82760 0.02060 0.19025 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.87970 9.86640 0.01330 0.13480 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.88370 9.87050 0.01320 0.13373 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.85530 9.83520 0.02010 0.20437 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.38940 8.37220 0.01720 0.20544 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96260 8.95050 0.01210 0.13519 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.83080 8.81900 0.01180 0.13380 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.96830 9.94790 0.02040 0.20507 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.65090 13.62300 0.02790 0.20480 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75920 12.74190 0.01730 0.13577 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32630 10.31250 0.01380 0.13382 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49640 10.48130 0.01510 0.14407 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46350 10.45100 0.01250 0.11961 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52660 10.51090 0.01570 0.14937 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79600 10.78040 0.01560 0.14471 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73880 10.72590 0.01290 0.12027 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72100 10.70500 0.01600 0.14946 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.75320 10.73680 0.01640 0.15275 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.68600 10.67230 0.01370 0.12837 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.93500 10.90200 0.03300 0.30270 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22450 10.20800 0.01650 0.16164 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78290 9.77230 0.01060 0.10847 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42120 9.41150 0.00970 0.10307 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.94360 8.92940 0.01420 0.15903 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44190 11.42360 0.01830 0.16019 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.44860 10.41800 0.03060 0.29372 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.57030 11.53870 0.03160 0.27386 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.99170 10.96280 0.02890 0.26362 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78290 10.75120 0.03170 0.29485 野村泰國基金 42.53000 42.65000 -0.12000 -0.28136 野村高科技基金 11.35000 11.20000 0.15000 1.33929 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.51700 10.51500 0.00200 0.01902 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.05970 10.06740 -0.00770 -0.07648 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.77300 10.78440 -0.01140 -0.10571 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46070 9.46910 -0.00840 -0.08871 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50350 9.50190 0.00160 0.01684 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.72740 9.73720 -0.00980 -0.10064 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.05470 12.06370 -0.00900 -0.07460 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.32910 14.34600 -0.01690 -0.11780 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.94860 10.95830 -0.00970 -0.08852 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.00590 11.00400 0.00190 0.01727 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.44040 11.45190 -0.01150 -0.10042 野村貨幣市場基金 16.34820 16.34790 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39880 10.39510 0.00370 0.03559 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.02200 10.04330 -0.02130 -0.21208 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.24920 10.25360 -0.00440 -0.04291 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30730 10.29800 0.00930 0.09031 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25830 10.25080 0.00750 0.07317 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28210 10.27340 0.00870 0.08468 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71750 10.70780 0.00970 0.09059 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63080 10.62300 0.00780 0.07343 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69290 10.68380 0.00910 0.08518 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.92290 9.93200 -0.00910 -0.09162 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.92300 9.93270 -0.00970 -0.09766 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.87460 9.87680 -0.00220 -0.02227 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.55250 10.56180 -0.00930 -0.08805 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.50040 10.51070 -0.01030 -0.09800 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.45480 10.45710 -0.00230 -0.02199 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.57930 10.56590 0.01340 0.12682 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93200 7.92210 0.00990 0.12497 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.29960 12.28420 0.01540 0.12536 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.73000 8.61000 0.12000 1.39373 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38240 10.36410 0.01830 0.17657 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67110 10.65340 0.01770 0.16614 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32930 10.31400 0.01530 0.14834 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51520 10.48180 0.03340 0.31865 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39490 10.37840 0.01650 0.15898 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38290 10.36460 0.01830 0.17656 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67160 10.65390 0.01770 0.16614 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32900 10.31360 0.01540 0.14932 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51940 10.48600 0.03340 0.31852 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39380 10.37730 0.01650 0.15900 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39310 10.37250 0.02060 0.19860 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68870 10.66880 0.01990 0.18653 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33800 10.32040 0.01760 0.17054 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.52610 10.49040 0.03570 0.34031 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40820 10.38950 0.01870 0.17999 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39310 10.37250 0.02060 0.19860 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69080 10.67080 0.02000 0.18743 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34540 10.32780 0.01760 0.17041 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.54060 10.50480 0.03580 0.34080 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40890 10.39010 0.01880 0.18094 野村精選貨幣市場基金 12.11880 12.11870 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.76000 10.85000 -0.09000 -0.82949 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 野村歐洲高股息基金季配型 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 野村積極成長基金 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.94000 38.60000 0.34000 0.88083 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.64740 10.63580 0.01160 0.10907 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47230 8.46870 0.00360 0.04251 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80530 7.80200 0.00330 0.04230 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.66130 7.65310 0.00820 0.10715 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.20940 12.20420 0.00520 0.04261 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.91880 10.91420 0.00460 0.04215 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.75850 10.74690 0.01160 0.10794 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 野村環球基金-人民幣計價 17.72000 17.78000 -0.06000 -0.33746 野村環球基金-美元計價 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.53000 19.56000 -0.03000 -0.15337 野村鴻利基金 24.46000 24.32000 0.14000 0.57566 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90860 16.90850 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.77000 20.55000 0.22000 1.07056 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.39000 15.40000 -0.01000 -0.06494 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.81210 10.79460 0.01750 0.16212 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.15760 14.13470 0.02290 0.16201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89380 10.89070 0.00310 0.02846 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.54480 10.53580 0.00900 0.08542 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75200 10.74560 0.00640 0.05956 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.37640 10.36500 0.01140 0.10999 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24770 10.24050 0.00720 0.07031 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.07090 10.05790 0.01300 0.12925 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.03500 10.00540 0.02960 0.29584 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.36160 10.35200 0.00960 0.09274 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.51260 10.50560 0.00700 0.06663 凱基台商天下基金 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 凱基台灣精五門基金 22.64000 22.54000 0.10000 0.44366 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.71080 47.29150 0.41930 0.88663 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.59480 48.48990 0.10490 0.21633 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.08620 42.13520 -0.04900 -0.11629 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.55330 10.58900 -0.03570 -0.33714 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.92960 47.49950 0.43010 0.90548 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.12010 48.65590 0.46420 0.95405 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.37800 48.63990 0.73810 1.51748 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.94000 12.83000 0.11000 0.85737 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.36470 11.26300 0.10170 0.90296 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60160 11.60130 0.00030 0.00259 凱基開創基金 30.42000 30.23000 0.19000 0.62851 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.80000 22.85000 -0.05000 -0.21882 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.67500 21.75980 -0.08480 -0.38971 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.23000 17.14000 0.09000 0.52509 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.14710 16.09540 0.05170 0.32121 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.34000 0.02000 0.27248 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.78060 43.39770 0.38290 0.88230 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.06510 43.64530 0.41980 0.96184 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.23550 43.75860 0.47690 1.08984 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.44200 12.46820 -0.02620 -0.21013 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.85000 12.88000 -0.03000 -0.23292 凱基護城河基金-美元計價B 12.35530 12.39830 -0.04300 -0.34682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.47000 10.47920 -0.00920 -0.08779 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.94660 9.95370 -0.00710 -0.07133 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.15590 10.14590 0.01000 0.09856 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.46990 10.47910 -0.00920 -0.08779 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.94660 9.95370 -0.00710 -0.07133 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.15590 10.14590 0.01000 0.09856 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.53000 35.08000 -0.55000 -1.56784 富邦NASDAQ-100基金 32.66000 32.84000 -0.18000 -0.54811 富邦上証180基金 31.13000 31.18000 -0.05000 -0.16036 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19860 0.19960 -0.00100 -0.50100 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.24000 6.26000 -0.02000 -0.31949 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.50000 46.48000 0.02000 0.04303 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.45290 12.50840 -0.05550 -0.44370 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.42190 11.47120 -0.04930 -0.42977 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.96950 10.99790 -0.02840 -0.25823 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.54490 10.59190 -0.04700 -0.44374 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.58940 9.63080 -0.04140 -0.42987 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.21990 9.24380 -0.02390 -0.25855 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.14020 20.14810 -0.00790 -0.03921 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.67500 11.67420 0.00080 0.00685 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56880 10.54850 0.02030 0.19244 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.81900 13.79940 0.01960 0.14204 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00130 1.99780 0.00350 0.17519 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39490 9.38160 0.01330 0.14177 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40960 1.40710 0.00250 0.17767 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.57380 12.55760 0.01620 0.12901 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82100 1.81840 0.00260 0.14298 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.48750 10.47400 0.01350 0.12889 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54020 1.53800 0.00220 0.14304 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.99110 10.98780 0.00330 0.03003 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.92850 10.92050 0.00800 0.07326 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.97000 15.83000 0.14000 0.88440 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.91000 17.19000 -0.28000 -1.62885 富邦日本東証基金 19.30000 19.40000 -0.10000 -0.51546 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.84000 46.14000 -0.30000 -0.65020 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.59000 45.53000 0.06000 0.13178 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.03000 52.09000 -0.06000 -0.11519 富邦台灣心基金 23.20000 22.93000 0.27000 1.17750 富邦台灣釆吉50基金 45.84000 45.92000 -0.08000 -0.17422 富邦台灣科技指數基金 56.08000 56.11000 -0.03000 -0.05347 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.87780 49.47230 0.40550 0.81965 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.98640 41.90600 0.08040 0.19186 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31490 0.31480 0.00010 0.03177 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69350 2.69030 0.00320 0.11895 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36220 0.36170 0.00050 0.13824 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.26710 11.23420 0.03290 0.29286 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29670 2.29400 0.00270 0.11770 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34070 0.34030 0.00040 0.11754 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53990 9.51200 0.02790 0.29331 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.76000 22.90000 -0.14000 -0.61135 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.74000 26.86000 -0.12000 -0.44676 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71580 15.71560 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.55000 17.51000 0.04000 0.22844 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.29130 42.16320 0.12810 0.30382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.66410 46.28180 0.38230 0.82603 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.01530 40.88330 0.13200 0.32287 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.41270 41.21300 0.19970 0.48456 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.51490 40.50120 0.01370 0.03383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.09450 47.70570 0.38880 0.81500 富邦長紅基金 64.55000 63.81000 0.74000 1.15969 富邦科技基金 25.97000 25.81000 0.16000 0.61991 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.96710 41.88550 0.08160 0.19482 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.05320 48.61490 0.43830 0.90158 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.65100 41.47060 0.18040 0.43501 富邦恒生國企ETF基金 19.90000 19.83000 0.07000 0.35300 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.72000 24.58000 0.14000 0.56957 富邦高成長基金 24.91000 24.62000 0.29000 1.17790 富邦基金A類型 14.32000 14.20000 0.12000 0.84507 富邦基金I類型 14.32000 14.20000 0.12000 0.84507 富邦深証100基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富邦富時歐洲ETF基金 20.04000 20.22000 -0.18000 -0.89021 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42260 0.42180 0.00080 0.18966 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35950 12.35190 0.00760 0.06153 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.16600 9.16040 0.00560 0.06113 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29750 0.29690 0.00060 0.20209 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.36030 8.35520 0.00510 0.06104 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.03510 10.06480 -0.02970 -0.29509 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79130 10.80500 -0.01370 -0.12679 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.26370 9.29120 -0.02750 -0.29598 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.95670 9.96940 -0.01270 -0.12739 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571 富邦精準基金 46.13000 45.82000 0.31000 0.67656 富邦精銳中小基金 12.35000 12.27000 0.08000 0.65200 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.47000 18.33000 0.14000 0.76378 富邦臺灣公司治理100基金 21.19000 21.23000 -0.04000 -0.18841 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.14000 7.15000 -0.01000 -0.13986 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658 富邦標普美國特別股ETF基金 20.14000 20.10000 0.04000 0.19900 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.91270 10.93630 -0.02360 -0.21580 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.23340 10.25520 -0.02180 -0.21258 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58080 10.58210 -0.00130 -0.01228 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.32970 10.35200 -0.02230 -0.21542 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.64140 9.66200 -0.02060 -0.21321 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95670 9.95790 -0.00120 -0.01205 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.23000 31.31000 -0.08000 -0.25551 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89100 9.88040 0.01060 0.10728 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.86390 9.85370 0.01020 0.10351 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66170 9.65320 0.00850 0.08805 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26210 10.25120 0.01090 0.10633 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.24070 10.23010 0.01060 0.10362 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03430 10.02510 0.00920 0.09177 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35290 8.33680 0.01610 0.19312 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05900 9.04150 0.01750 0.19355 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.59470 8.57900 0.01570 0.18301 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18110 10.16150 0.01960 0.19288 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.26920 10.24930 0.01990 0.19416 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77240 9.75470 0.01770 0.18145 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93220 9.91310 0.01910 0.19267 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59830 8.59390 0.00440 0.05120 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90490 9.89990 0.00500 0.05051 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15000 9.14620 0.00380 0.04155 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48420 11.47830 0.00590 0.05140 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30990 11.30420 0.00570 0.05042 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.57670 10.57230 0.00440 0.04162 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35850 9.35420 0.00430 0.04597 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.13000 15.14000 -0.01000 -0.06605 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80520 8.80830 -0.00310 -0.03519 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71600 9.71940 -0.00340 -0.03498 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18300 9.18750 -0.00450 -0.04898 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.70140 10.70520 -0.00380 -0.03550 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.74500 10.74870 -0.00370 -0.03442 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22190 10.22640 -0.00450 -0.04400 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34030 9.34410 -0.00380 -0.04067 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16670 10.14480 0.02190 0.21587 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43060 9.41030 0.02030 0.21572 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.98950 8.96330 0.02620 0.29230 富蘭克林華美中華基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.30000 23.13000 0.17000 0.73498 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.46000 22.45000 0.01000 0.04454 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.24550 8.20580 0.03970 0.48380 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.33860 9.30470 0.03390 0.36433 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.36650 10.32890 0.03760 0.36403 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92920 9.88150 0.04770 0.48272 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62440 11.61770 0.00670 0.05767 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.67380 8.66880 0.00500 0.05768 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79450 8.78940 0.00510 0.05802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87960 9.87390 0.00570 0.05773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.54630 14.55150 -0.00520 -0.03574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.44760 10.45130 -0.00370 -0.03540 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.36510 10.36880 -0.00370 -0.03568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62750 10.62340 0.00410 0.03859 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62500 7.62210 0.00290 0.03805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94570 8.94230 0.00340 0.03802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93540 9.93160 0.00380 0.03826 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.30910 11.29090 0.01820 0.16119 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57670 7.56450 0.01220 0.16128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90760 8.89330 0.01430 0.16080 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05880 10.04260 0.01620 0.16131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.91800 10.91940 -0.00140 -0.01282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66300 7.66400 -0.00100 -0.01305 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20910 8.19620 0.01290 0.15739 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26130 9.25540 0.00590 0.06375 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36890 10.36230 0.00660 0.06369 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10160 13.08100 0.02060 0.15748 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.55000 12.65000 -0.10000 -0.79051 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.16990 13.16690 0.00300 0.02278 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美第一富基金 40.72000 40.53000 0.19000 0.46879 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35800 10.35790 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.80000 14.90000 -0.10000 -0.67114 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.38000 13.48000 -0.10000 -0.74184 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.81000 15.90000 -0.09000 -0.56604 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.57460 9.62750 -0.05290 -0.54947 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.57460 9.62740 -0.05280 -0.54843 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.59960 9.66630 -0.06670 -0.69003 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.59960 9.66630 -0.06670 -0.69003 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.57640 9.63080 -0.05440 -0.56485 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.50390 9.55790 -0.05400 -0.56498 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.50390 9.55780 -0.05390 -0.56394 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.73900 9.78020 -0.04120 -0.42126 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.66500 9.70600 -0.04100 -0.42242 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.66500 9.70600 -0.04100 -0.42242 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.35850 6.33760 0.02090 0.32978 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57090 10.53910 0.03180 0.30173 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47750 9.47810 -0.00060 -0.00633 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.52750 11.52820 -0.00070 -0.00607 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72770 6.72170 0.00600 0.08926 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85240 8.85350 -0.00110 -0.01242 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94460 10.93480 0.00980 0.08962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.63000 70.99000 0.64000 0.90154 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.07000 73.35000 0.72000 0.98160 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.98120 62.86200 0.11920 0.18962 復華1至5年期高收益債券基金 20.93000 20.88000 0.05000 0.23946 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.22680 70.54810 0.67870 0.96204 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.47670 68.97280 0.50390 0.73058 復華人民幣貨幣市場基金 11.89900 11.89830 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 41.02510 40.86710 0.15800 0.38662 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華大中華中小策略基金 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華中小精選基金 68.41000 67.92000 0.49000 0.72144 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.56190 52.61220 -0.05030 -0.09561 復華中國特選信用債券ETF基金 63.37780 63.25400 0.12380 0.19572 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 復華六年到期新興市場債券基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 復華台灣智能基金 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 復華全方位基金 30.82000 30.65000 0.17000 0.55465 復華全球大趨勢基金-美元 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.29000 20.29000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-美元 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 復華全球平衡基金-新臺幣 19.84000 19.72000 0.12000 0.60852 復華全球物聯網科技基金-美元 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179 復華全球原物料基金 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 復華全球消費基金-新臺幣 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.27670 12.25810 0.01860 0.15174 復華全球債券基金 15.37820 15.33400 0.04420 0.28825 復華全球債券組合基金 15.41000 15.38000 0.03000 0.19506 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.39000 15.39000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 復華全球戰略配置強基金-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.50120 13.50100 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98570 9.98960 -0.00390 -0.03904 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75220 9.75340 -0.00120 -0.01230 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.52670 10.53090 -0.00420 -0.03988 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14560 10.14680 -0.00120 -0.01183 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.08140 10.12670 -0.04530 -0.44733 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.08110 10.06220 0.01890 0.18783 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17860 10.17430 0.00430 0.04226 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.91020 10.88720 0.02300 0.21126 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03140 10.03200 -0.00060 -0.00598 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.77590 10.75830 0.01760 0.16359 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38880 10.38940 -0.00060 -0.00578 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.14690 11.12880 0.01810 0.16264 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.61890 10.63390 -0.01500 -0.14106 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.58260 10.57380 0.00880 0.08322 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.78720 10.76010 0.02710 0.25186 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58570 10.59310 -0.00740 -0.06986 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.77780 11.83690 -0.05910 -0.49929 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.52450 10.51080 0.01370 0.13034 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.76680 10.77440 -0.00760 -0.07054 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.07520 12.13570 -0.06050 -0.49853 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.66730 10.65340 0.01390 0.13047 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.92040 10.88760 0.03280 0.30126 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.11660 10.13860 -0.02200 -0.21699 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11840 10.11880 -0.00040 -0.00395 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12450 10.10780 0.01670 0.16522 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42550 10.44120 -0.01570 -0.15037 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.72080 10.78220 -0.06140 -0.56946 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.43980 10.43230 0.00750 0.07189 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42420 10.43980 -0.01560 -0.14943 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.72070 10.78210 -0.06140 -0.56946 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.43660 10.42910 0.00750 0.07191 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32400 10.33560 -0.01160 -0.11223 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.31400 10.30250 0.01150 0.11162 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.32210 10.33380 -0.01170 -0.11322 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.31500 10.30340 0.01160 0.11258 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.88010 10.89250 -0.01240 -0.11384 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.88500 10.87310 0.01190 0.10944 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08560 11.05480 0.03080 0.27861 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.12460 10.14490 -0.02030 -0.20010 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.12270 10.12130 0.00140 0.01383 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.12950 10.11100 0.01850 0.18297 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26090 9.25750 0.00340 0.03673 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.09930 8.10050 -0.00120 -0.01481 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.22030 8.20770 0.01260 0.15351 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.13060 12.12600 0.00460 0.03794 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63630 10.63790 -0.00160 -0.01504 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.92070 10.90390 0.01680 0.15407 景順主流基金 18.73000 18.58000 0.15000 0.80732 景順台灣科技基金 32.88000 32.58000 0.30000 0.92081 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 景順全球科技基金 23.82000 23.89000 -0.07000 -0.29301 景順全球康健基金 19.76000 19.84000 -0.08000 -0.40323 景順貨幣市場基金 15.99930 15.99910 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.15000 32.93000 0.22000 0.66808 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.60000 14.67000 -0.07000 -0.47716 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.89000 13.94000 -0.05000 -0.35868 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62390 8.61870 0.00520 0.06033 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.82900 7.83120 -0.00220 -0.02809 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.50680 11.49980 0.00700 0.06087 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42440 10.42730 -0.00290 -0.02781 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 華南永昌中國A股基金(美元) 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64140 9.64050 0.00090 0.00934 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.01750 9.99950 0.01800 0.18001 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24760 10.24650 0.00110 0.01074 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.65120 10.63210 0.01910 0.17964 華南永昌永昌基金 20.67000 20.62000 0.05000 0.24248 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 華南永昌全球亨利組合基金 14.97760 14.94660 0.03100 0.20741 華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.82000 16.83000 -0.01000 -0.05942 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 華南永昌物聯網精選基金 12.51000 12.45000 0.06000 0.48193 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28850 16.28830 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.23770 25.19550 0.04220 0.16749 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99540 11.99520 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76350 10.76120 0.00230 0.02137 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.59790 10.57260 0.02530 0.23930 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97660 9.97430 0.00230 0.02306 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.76340 9.74100 0.02240 0.22996 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60360 10.60010 0.00350 0.03302 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.37330 10.34890 0.02440 0.23577 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94930 9.94680 0.00250 0.02513 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.67620 9.65340 0.02280 0.23619 華頓中小型基金 21.47000 21.20000 0.27000 1.27358 華頓中國多重機會平衡基金 12.07140 12.01370 0.05770 0.48029 華頓台灣基金 24.02000 23.77000 0.25000 1.05175 華頓平安貨幣市場基金 11.57610 11.57590 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.32000 17.22000 0.10000 0.58072 華頓全球高收益債券基金A 13.86420 13.85360 0.01060 0.07651 華頓全球高收益債券基金B 8.03850 8.03240 0.00610 0.07594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.83740 2.84450 -0.00710 -0.24960 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.60490 12.62160 -0.01670 -0.13231 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40140 0.40260 -0.00120 -0.29806 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.20620 12.21180 -0.00560 -0.04586 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.20610 12.21180 -0.00570 -0.04668 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.83350 10.84180 -0.00830 -0.07656 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78030 10.77260 0.00770 0.07148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77980 10.77210 0.00770 0.07148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.45970 9.45300 0.00670 0.07088 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80370 10.81420 -0.01050 -0.09709 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80360 10.81410 -0.01050 -0.09710 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.46980 9.48350 -0.01370 -0.14446 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68390 2.68030 0.00360 0.13431 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11130 2.11000 0.00130 0.06161 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04910 12.03980 0.00930 0.07724 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30280 9.29560 0.00720 0.07746 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37900 0.37870 0.00030 0.07922 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29390 0.29410 -0.00020 -0.06800 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.55000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.68000 24.67000 0.01000 0.04054 匯豐全球趨勢組合基金 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671 匯豐全球關鍵資源基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 匯豐安富基金 25.99000 25.98000 0.01000 0.03849 匯豐成功基金 42.58000 42.60000 -0.02000 -0.04695 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.40000 0.01000 0.41667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.76170 2.75830 0.00340 0.12326 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41570 2.41200 0.00370 0.15340 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97650 11.95910 0.01740 0.14550 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01520 7.99760 0.01760 0.22007 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39150 0.39120 0.00030 0.07669 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33500 0.33460 0.00040 0.11955 匯豐金磚動力基金 14.60000 14.57000 0.03000 0.20590 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01620 15.01610 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 4.98000 0.06000 1.20482 匯豐新鑽動力基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50850 5.48550 0.02300 0.41929 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38210 9.35920 0.02290 0.24468 匯豐龍鳳基金-A類型 53.32000 53.28000 0.04000 0.07508 匯豐龍鳳基金-I類型 53.32000 53.28000 0.04000 0.07508 匯豐龍騰電子基金 38.59000 38.46000 0.13000 0.33801 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83110 12.81170 0.01940 0.15142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.69000 18.60000 0.09000 0.48387 新光中國成長基金(人民幣) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 新光中國成長基金(美元) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 新光中國成長基金(新臺幣) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.52430 11.51750 0.00680 0.05904 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29480 10.29970 -0.00490 -0.04757 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80780 10.80120 0.00660 0.06110 新光台灣富貴基金 24.84000 24.64000 0.20000 0.81169 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.59000 21.73000 -0.14000 -0.64427 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.60160 40.65200 -0.05040 -0.12398 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.38690 46.96730 0.41960 0.89339 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 新光全球AI新創產業基金美元 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光全球債券基金(A累積)美元 11.20060 11.15350 0.04710 0.42229 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.14080 11.08180 0.05900 0.53240 新光全球債券基金(B配息)美元 10.54410 10.49990 0.04420 0.42096 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.47440 10.41900 0.05540 0.53172 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 新光吉星貨幣市場基金 15.51490 15.51470 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 新光亞洲精選基金-美金 20.54000 20.51000 0.03000 0.14627 新光亞洲精選基金-新台幣 21.18000 21.13000 0.05000 0.23663 新光店頭基金 23.42000 23.27000 0.15000 0.64461 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.19800 42.77440 0.42360 0.99031 新光特選內需收益ETF基金 20.61000 20.64000 -0.03000 -0.14535 新光創新科技基金 13.70000 13.58000 0.12000 0.88365 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.29150 10.28370 0.00780 0.07585 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.65310 10.63060 0.02250 0.21165 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09670 10.08230 0.01440 0.14282 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37100 9.36380 0.00720 0.07689 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.67310 9.65250 0.02060 0.21342 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16380 9.14880 0.01500 0.16396 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.35290 41.28720 0.06570 0.15913 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.36920 47.97550 0.39370 0.82063 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.89230 10.87730 0.01500 0.13790 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54950 9.53650 0.01300 0.13632 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56050 9.53890 0.02160 0.22644 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.67690 10.65280 0.02410 0.22623 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.69450 10.67840 0.01610 0.15077 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55950 9.54500 0.01450 0.15191 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52420 9.50960 0.01460 0.15353 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64090 10.62460 0.01630 0.15342 瑞銀全球創新趨勢基金 7.14000 7.16000 -0.02000 -0.27933 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78700 10.76320 0.02380 0.22112 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52980 9.50860 0.02120 0.22296 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.53210 10.50750 0.02460 0.23412 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47810 9.45600 0.02210 0.23371 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55380 9.53130 0.02250 0.23606 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61770 10.59240 0.02530 0.23885 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.92670 14.87750 0.04920 0.33070 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62310 8.59460 0.02850 0.33160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.96440 40.99570 -0.03130 -0.07635 群益10年期以上金融債ETF基金 45.56060 45.07040 0.49020 1.08763 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.14600 45.64570 0.50030 1.09605 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.70520 46.21210 0.49310 1.06704 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.09210 47.63890 0.45320 0.95132 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.20080 45.75660 0.44420 0.97079 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.74910 49.23730 0.51180 1.03946 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.63650 50.54920 0.08730 0.17270 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.08310 48.62500 0.45810 0.94211 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.99540 10.97940 0.01600 0.14573 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.07440 48.59310 0.48130 0.99047 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.65920 40.70080 -0.04160 -0.10221 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50580 11.50510 0.00070 0.00608 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10870 10.11710 -0.00840 -0.08303 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.70810 13.69640 0.01170 0.08542 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.96520 9.98180 -0.01660 -0.16630 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 群益大印度基金N-新臺幣 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 群益大印度基金-人民幣 12.99780 13.07720 -0.07940 -0.60716 群益大印度基金-美元 11.88900 11.99180 -0.10280 -0.85725 群益大印度基金-新臺幣 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.08750 12.15100 -0.06350 -0.52259 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.33760 11.42590 -0.08830 -0.77281 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.73790 10.79430 -0.05640 -0.52250 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.18800 9.25950 -0.07150 -0.77218 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.70140 9.75240 -0.05100 -0.52295 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.33570 8.40060 -0.06490 -0.77256 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.96590 9.01300 -0.04710 -0.52258 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.96200 8.02410 -0.06210 -0.77392 群益中小型股基金 46.71000 46.30000 0.41000 0.88553 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.68460 10.65050 0.03410 0.32017 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64800 9.64150 0.00650 0.06742 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.21450 9.19280 0.02170 0.23605 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.04300 9.01420 0.02880 0.31950 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.16430 8.15880 0.00550 0.06741 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79850 7.78010 0.01840 0.23650 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.58400 10.57050 0.01350 0.12771 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.64230 11.62740 0.01490 0.12815 群益中國高收益債券基金-美元 11.21560 11.20170 0.01390 0.12409 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46010 10.43120 0.02890 0.27705 群益中國新機會基金N-人民幣 9.10090 9.08540 0.01550 0.17060 群益中國新機會基金N-美元 8.12830 8.13490 -0.00660 -0.08113 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 8.07100 8.05720 0.01380 0.17128 群益中國新機會基金-美元 8.69050 8.69760 -0.00710 -0.08163 群益中國新機會基金-新臺幣 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 群益平衡王基金 20.39090 20.27600 0.11490 0.56668 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95920 9.95750 0.00170 0.01707 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05950 10.04080 0.01870 0.18624 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95930 9.95760 0.00170 0.01707 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05950 10.04080 0.01870 0.18624 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95930 9.95760 0.00170 0.01707 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05940 10.04070 0.01870 0.18624 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03930 10.02050 0.01880 0.18762 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.93560 9.94540 -0.00980 -0.09854 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.03550 10.02850 0.00700 0.06980 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.93560 9.94540 -0.00980 -0.09854 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.03550 10.02850 0.00700 0.06980 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.93560 9.94540 -0.00980 -0.09854 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.03550 10.02850 0.00700 0.06980 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03380 10.02650 0.00730 0.07281 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.94630 9.95190 -0.00560 -0.05627 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.04640 10.03510 0.01130 0.11260 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.94630 9.95190 -0.00560 -0.05627 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.04640 10.03510 0.01130 0.11260 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.94620 9.95190 -0.00570 -0.05728 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.04630 10.03510 0.01120 0.11161 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.03760 10.02620 0.01140 0.11370 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.48200 12.50940 -0.02740 -0.21904 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.58730 11.64210 -0.05480 -0.47071 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.64750 10.67100 -0.02350 -0.22022 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.88310 9.92990 -0.04680 -0.47130 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.43620 10.45910 -0.02290 -0.21895 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.51100 10.50250 0.00850 0.08093 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.28980 10.28040 0.00940 0.09144 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25640 9.24890 0.00750 0.08109 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.25600 9.24760 0.00840 0.09083 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.57220 10.56360 0.00860 0.08141 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.61290 10.60320 0.00970 0.09148 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41980 9.41220 0.00760 0.08075 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90370 9.89470 0.00900 0.09096 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.40070 11.37590 0.02480 0.21800 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83430 7.81720 0.01710 0.21875 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.78150 10.77310 0.00840 0.07797 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.58890 10.58120 0.00770 0.07277 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.79800 10.77190 0.02610 0.24230 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93370 9.92590 0.00780 0.07858 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87140 9.86420 0.00720 0.07299 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06700 10.04270 0.02430 0.24197 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.78160 10.77310 0.00850 0.07890 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.58880 10.58110 0.00770 0.07277 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.79790 10.77180 0.02610 0.24230 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93370 9.92600 0.00770 0.07757 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87130 9.86410 0.00720 0.07299 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06700 10.04270 0.02430 0.24197 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75980 9.80450 -0.04470 -0.45591 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96910 16.04230 -0.07320 -0.45629 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 16.08000 -0.04000 -0.24876 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.50000 11.63000 -0.13000 -1.11780 群益印度中小基金N-人民幣 10.32550 10.38720 -0.06170 -0.59400 群益印度中小基金N-美元 8.43060 8.50230 -0.07170 -0.84330 群益印度中小基金N-新臺幣 8.11000 8.17000 -0.06000 -0.73439 群益印度中小基金-人民幣 13.97850 14.06190 -0.08340 -0.59309 群益印度中小基金-美元 12.05810 12.16070 -0.10260 -0.84370 群益印度中小基金-新臺幣 14.20000 14.29000 -0.09000 -0.62981 群益多利策略組合基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 群益多重收益組合基金 14.33000 14.29000 0.04000 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0.00688 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.04650 11.04570 0.00080 0.00724 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63690 9.63080 0.00610 0.06334 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.29250 9.30490 -0.01240 -0.13326 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.73980 9.73910 0.00070 0.00719 群益長安基金 30.85000 30.63000 0.22000 0.71825 群益美國新創亮點基金N-美元 10.28490 10.35740 -0.07250 -0.69998 群益美國新創亮點基金-美元 15.55860 15.66830 -0.10970 -0.70014 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.29000 15.38000 -0.09000 -0.58518 群益真善美基金 16.08670 16.02130 0.06540 0.40821 群益馬拉松基金 124.11000 123.19000 0.92000 0.74681 群益深証中小板基金 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 群益創新科技基金 34.78000 34.36000 0.42000 1.22235 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.07500 10.07710 -0.00210 -0.02084 群益華夏盛世基金N-美元 9.01890 9.04360 -0.02470 -0.27312 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 群益華夏盛世基金-人民幣 10.97170 10.97410 -0.00240 -0.02187 群益華夏盛世基金-美元 9.94440 9.97160 -0.02720 -0.27277 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.69000 16.71000 -0.02000 -0.11969 群益奧斯卡基金 31.22000 31.01000 0.21000 0.67720 群益新興金鑽基金-美元 11.11670 11.10420 0.01250 0.11257 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 群益葛萊美基金 24.68000 24.42000 0.26000 1.06470 群益道瓊美國地產ETF基金 22.74000 22.89000 -0.15000 -0.65531 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.49420 11.48670 0.00750 0.06529 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.02160 11.04220 -0.02060 -0.18656 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.23530 11.23740 -0.00210 -0.01869 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.09820 11.09090 0.00730 0.06582 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64120 10.66110 -0.01990 -0.18666 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84780 10.84970 -0.00190 -0.01751 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.49410 11.48660 0.00750 0.06529 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.02190 11.04260 -0.02070 -0.18746 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.09820 11.09100 0.00720 0.06492 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64080 10.66070 -0.01990 -0.18667 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.05930 10.06110 -0.00180 -0.01789 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13430 13.12160 0.01270 0.09679 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85960 11.85270 0.00690 0.05821 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74880 11.74250 0.00630 0.05365 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74960 8.74120 0.00840 0.09610 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01530 9.01000 0.00530 0.05882 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50280 8.49820 0.00460 0.05413 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32370 10.31750 0.00620 0.06009 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.97370 9.96780 0.00590 0.05919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 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0.00810 0.07459 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72050 11.72030 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.32000 17.12000 0.20000 1.16822 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.96000 17.06000 -0.10000 -0.58617 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.87520 10.85550 0.01970 0.18147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.49650 16.44480 0.05170 0.31439 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.30930 8.27690 0.03240 0.39145 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13630 11.11330 0.02300 0.20696 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.16260 12.13600 0.02660 0.21918 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.16440 14.10920 0.05520 0.39123 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.48000 16.55000 -0.07000 -0.42296 摩根中小基金 22.54000 22.52000 0.02000 0.08881 摩根中國A股基金 15.35000 15.39000 -0.04000 -0.25991 摩根中國A股基金(美元) 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 摩根中國亮點基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.39000 11.40480 -0.01480 -0.12977 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.76260 12.77780 -0.01520 -0.11896 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.60260 9.62690 -0.02430 -0.25242 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.31640 13.33360 -0.01720 -0.12900 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.53560 15.55430 -0.01870 -0.12022 摩根台灣金磚基金-累積型 19.57000 19.61000 -0.04000 -0.20398 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.57000 19.61000 -0.04000 -0.20398 摩根台灣增長基金 49.91000 49.87000 0.04000 0.08021 摩根平衡基金 27.60000 27.67000 -0.07000 -0.25298 摩根全球α基金 18.20000 18.28000 -0.08000 -0.43764 摩根全球平衡基金 16.36400 16.31640 0.04760 0.29173 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44570 9.44550 0.00020 0.00212 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60860 10.60850 0.00010 0.00094 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98500 9.98800 -0.00300 -0.03004 摩根多元入息成長基金-累積型 11.65900 11.65880 0.00020 0.00172 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.40620 10.40940 -0.00320 -0.03074 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.46790 10.44630 0.02160 0.20677 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94020 13.91150 0.02870 0.20630 摩根亞洲基金 58.42000 58.26000 0.16000 0.27463 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.43250 8.42720 0.00530 0.06289 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96130 9.95530 0.00600 0.06027 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80080 8.79920 0.00160 0.01818 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89260 12.88440 0.00820 0.06364 摩根東方內需機會基金 18.48000 18.43000 0.05000 0.27130 摩根東方科技基金 32.29000 31.81000 0.48000 1.50896 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 摩根金龍收成基金 22.21000 22.12000 0.09000 0.40687 摩根第一貨幣市場基金 15.13710 15.13700 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.23000 13.96000 0.27000 1.93410 摩根新金磚五國基金 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 摩根新絲路基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 摩根新興35基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395 摩根新興日本基金 23.25000 22.93000 0.32000 1.39555 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15650 7.15550 0.00100 0.01398 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51430 9.51250 0.00180 0.01892 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.31520 9.31690 -0.00170 -0.01825 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11370 11.11250 0.00120 0.01080 摩根新興科技基金 53.91000 53.92000 -0.01000 -0.01855 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69620 8.68030 0.01590 0.18317 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.33800 9.33250 0.00550 0.05893 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.78610 8.78260 0.00350 0.03985 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.39550 10.37650 0.01900 0.18311 摩根龍揚基金 33.19000 33.05000 0.14000 0.42360 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 摩根環球股票收益基金-累積型 11.94000 12.00000 -0.06000 -0.50000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36220 9.35190 0.01030 0.11014 摩根總收益組合基金-累積型 11.59660 11.58370 0.01290 0.11136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 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