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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/21  108/08/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.31000   10.30340   0.00660    0.06406
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.09850   10.09210   0.00640    0.06342
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.41170   10.40160   0.01010    0.09710
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20600   10.19560   0.01040    0.10200
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.17760   10.16630   0.01130    0.11115
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.18140   10.16930   0.01210    0.11899
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.17920   10.16710   0.01210    0.11901
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.28950   10.27860   0.01090    0.10605
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.76910    9.75740   0.01170    0.11991
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.76910    9.75740   0.01170    0.11991
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.76880    9.75580   0.01300    0.13325
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.76880    9.75580   0.01300    0.13325
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.91170    9.89630   0.01540    0.15561
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.91170    9.89630   0.01540    0.15561
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.71390   10.71630  -0.00240   -0.02240
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.51410   10.51650  -0.00240   -0.02282
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.63310   10.62980   0.00330    0.03104
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.51980   10.51660   0.00320    0.03043
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.46000   22.46000   0.00000    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.58000   22.22000   0.36000    1.62016
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.81570   43.59300   0.22270    0.51086
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.27860   40.28480  -0.00620   -0.01539
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88750    9.88970  -0.00220   -0.02225
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.42870   10.42980  -0.00110   -0.01055
中國信託台灣活力基金                                               13.82000   13.67000   0.15000    1.09729
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.26870   10.27180  -0.00310   -0.03018
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.23620   10.21920   0.01700    0.16635
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.11120    9.09610   0.01510    0.16601
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43940   10.43970  -0.00030   -0.00287
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26240    9.26270  -0.00030   -0.00324
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.78130   11.73730   0.04400    0.37487
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.95580    9.91860   0.03720    0.37505
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.14810   11.13670   0.01140    0.10236
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.68740    9.67750   0.00990    0.10230
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.98000   47.53680   0.44320    0.93233
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.74040   43.47650   0.26390    0.60699
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.70760   48.27740   0.43020    0.89110
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.51270   49.08300   0.42970    0.87546
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04190   11.04170   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.46450   10.44680   0.01770    0.16943
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.58360    9.56730   0.01630    0.17037
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.61920   10.61380   0.00540    0.05088
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72440    9.71920   0.00520    0.05350
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.66550   40.57120   0.09430    0.23243
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.54850   41.45510   0.09340    0.22530
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.84280   45.40260   0.44020    0.96955
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.36500   45.87230   0.49270    1.07407
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.11220   45.63430   0.47790    1.04724
元大2001基金                                                       65.67000   65.46000   0.21000    0.32081
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.23550   48.78790   0.44760    0.91744
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.58540   46.14910   0.43630    0.94541
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.87000   20.89000  -0.02000   -0.09574
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73490   11.73410   0.00080    0.00682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.71210   10.68890   0.02320    0.21705
元大上證50基金                                                     32.62000   32.69000  -0.07000   -0.21413
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.77800   11.77000   0.00800    0.06797
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.19100   16.15200   0.03900    0.24146
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.24200   11.25600  -0.01400   -0.12438
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.71300   10.70400   0.00900    0.08408
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    2.99000  -0.01000   -0.33445
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.76540   46.82300  -0.05760   -0.12302
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11920   11.11700   0.00220    0.01979
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.10930   10.10730   0.00200    0.01979
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.13330   10.11000   0.02330    0.23046
元大巴西指數基金                                                    6.76700    6.74300   0.02400    0.35592
元大日經225基金                                                    26.21000   26.30000  -0.09000   -0.34221
元大台商收成基金                                                   22.72000   22.68000   0.04000    0.17637
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.36000   39.35000   0.01000    0.02541
元大台灣中型100基金                                                33.20000   33.11000   0.09000    0.27182
元大台灣加權股價指數基金                                           25.72600   25.71800   0.00800    0.03111
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
元大台灣卓越50基金                                                 81.16000   81.28000  -0.12000   -0.14764
元大台灣金融基金                                                   18.05000   18.17000  -0.12000   -0.66043
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.90000   31.83000   0.07000    0.21992
元大台灣高股息基金                                                 27.09000   27.11000  -0.02000   -0.07377
元大台灣電子科技基金                                               36.33000   36.25000   0.08000    0.22069
元大全球ETF成長組合基金                                            10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.15000   15.14000   0.01000    0.06605
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.49000   23.64000  -0.15000   -0.63452
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.72000  -0.01000   -0.07289
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.41400   12.44100  -0.02700   -0.21702
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.47000    8.43000   0.04000    0.47450
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.37000    6.34000   0.03000    0.47319
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.98000    6.98000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.14400    8.18600  -0.04200   -0.51307
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.21000    8.24000  -0.03000   -0.36408
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.29000   13.27000   0.02000    0.15072
元大全球農業商機基金                                               17.94000   18.02000  -0.08000   -0.44395
元大印尼指數基金                                                    9.52400    9.51500   0.00900    0.09459
元大印度指數基金                                                    9.45300    9.44800   0.00500    0.05292
元大印度基金                                                       12.28000   12.26000   0.02000    0.16313
元大多多基金                                                       17.88000   17.76000   0.12000    0.67568
元大多福基金                                                       54.53000   54.30000   0.23000    0.42357
元大亞太成長基金                                                    8.51000    8.46000   0.05000    0.59102
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.53880    9.52450   0.01430    0.15014
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.61700    7.60550   0.01150    0.15121
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.74700    8.68300   0.06400    0.73707
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.11000    9.03000   0.08000    0.88594
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.94500    9.89100   0.05400    0.54595
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22700   10.21960   0.00740    0.07241
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.45000   10.44290   0.00710    0.06799
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20220   10.19530   0.00690    0.06768
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.62730   10.60210   0.02520    0.23769
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.37650   10.35200   0.02450    0.23667
元大卓越基金                                                       43.48000   43.40000   0.08000    0.18433
元大店頭基金                                                        8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50170   10.50110   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.95560    9.96740  -0.01180   -0.11839
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.09250   33.03060   0.06190    0.18740
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.98910   46.57700   0.41210    0.88477
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.37850   15.47960  -0.10110   -0.65312
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.13070   26.74550   0.38520    1.44024
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.06440   43.87940   0.18500    0.42161
元大高科技基金                                                     20.24000   20.15000   0.09000    0.44665
元大得利貨幣市場基金                                               16.33830   16.33800   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04140   12.04120   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
元大富櫃50基金                                                     13.07000   12.99000   0.08000    0.61586
元大華夏中小基金                                                    7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
元大新中國基金-美元                                                 8.94500    8.93600   0.00900    0.10072
元大新中國基金-新台幣                                               9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
元大新主流基金                                                     25.74000   25.58000   0.16000    0.62549
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32900    9.32800   0.00100    0.01072
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.04190   11.04610  -0.00420   -0.03802
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.91230    9.91200   0.00030    0.00303
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.46800   11.44830   0.01970    0.17208
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.40370    9.38760   0.01610    0.17150
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.68460   10.66940   0.01520    0.14246
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.88610    9.87200   0.01410    0.14283
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.05020   11.01590   0.03430    0.31137
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.23380   10.20190   0.03190    0.31269
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.21230   10.19780   0.01450    0.14219
元大新興亞洲基金                                                   10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.68950    9.68140   0.00810    0.08367
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97880    8.97130   0.00750    0.08360
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.13990   10.11420   0.02570    0.25410
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.41100    9.38720   0.02380    0.25354
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17490   15.17470   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.11000   37.95000   0.16000    0.42161
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13800    8.15200  -0.01400   -0.17174
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.77000   17.76000   0.01000    0.05631
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
元大摩臺基金                                                       37.98000   38.02000  -0.04000   -0.10521
元大標普500基金                                                    27.64000   27.82000  -0.18000   -0.64702
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.42000   12.31000   0.11000    0.89358
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.99000   35.60000  -0.61000   -1.71348
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.12000   21.07000   0.05000    0.23730
元大標智滬深300基金                                                18.00000   18.01000  -0.01000   -0.05552
元大歐洲50基金                                                     24.53000   24.67000  -0.14000   -0.56749
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.14320    9.15500  -0.01180   -0.12889
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30240   10.30230   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.88000   15.85000   0.03000    0.18927
日盛上選基金                                                       37.04000   36.76000   0.28000    0.76170
日盛小而美基金                                                     19.10000   18.93000   0.17000    0.89805
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.33700   12.31050   0.02650    0.21526
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78120    9.76020   0.02100    0.21516
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.51990   12.51300   0.00690    0.05514
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92210    9.91670   0.00540    0.05445
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.39990   11.38120   0.01870    0.16431
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.01680    9.00200   0.01480    0.16441
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
日盛日盛基金                                                       12.45000   12.30000   0.15000    1.21951
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
日盛全球抗暖化基金                                                 11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.58110   10.57100   0.01010    0.09554
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39480    9.38580   0.00900    0.09589
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.40250   10.38230   0.02020    0.19456
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23620    9.21820   0.01800    0.19527
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52080    2.51440   0.00640    0.25453
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64490    1.64070   0.00420    0.25599
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38760    0.38720   0.00040    0.10331
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25340    0.25320   0.00020    0.07899
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.86040   12.83330   0.02710    0.21117
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.28390    8.26650   0.01740    0.21049
日盛亞洲機會基金                                                    7.01000    6.98000   0.03000    0.42980
日盛首選基金                                                       18.37000   18.31000   0.06000    0.32769
日盛高科技基金                                                     19.50000   19.35000   0.15000    0.77519
日盛貨幣市場基金                                                   14.84650   14.84630   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     43.02000   42.53000   0.49000    1.15213
日盛精選五虎基金                                                   37.26000   37.04000   0.22000    0.59395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55660   13.55640   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 34.08000   33.70000   0.38000    1.12760
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
台新MSCI中國基金                                                   19.65000   19.60000   0.05000    0.25510
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.17000   20.27000  -0.10000   -0.49334
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23340   14.23320   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     49.40000   49.02000   0.38000    0.77519
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56310    0.56460  -0.00150   -0.26567
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.65600   17.67200  -0.01600   -0.09054
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32760    0.32760   0.00000    0.00000
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
台新主流基金                                                       26.03000   25.96000   0.07000    0.26965
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.56000   24.61000  -0.05000   -0.20317
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78690    0.78970  -0.00280   -0.35457
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.31000   17.35000  -0.04000   -0.23055
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55360    0.55570  -0.00210   -0.37790
台新台灣中小基金                                                   39.28000   38.89000   0.39000    1.00283
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.19830   11.08680   0.11150    1.00570
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.11760   10.03090   0.08670    0.86433
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.69000    9.59000   0.10000    1.04275
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.74220   11.64140   0.10080    0.86588
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.29000   11.17000   0.12000    1.07431
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.05400   10.05320   0.00080    0.00796
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.29340   11.29250   0.00090    0.00797
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
台新印度基金                                                       14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62460    8.59520   0.02940    0.34205
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27970    0.27920   0.00050    0.17908
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72850   12.68520   0.04330    0.34134
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40790    0.40720   0.00070    0.17191
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   39.99000   0.01000    0.02501
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.78000   43.37000   0.41000    0.94535
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13640   11.13620   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.48430   33.51970  -0.03540   -0.10561
台新智慧生活基金-美元                                              10.58700   10.61510  -0.02810   -0.26472
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.97900    7.98380  -0.00480   -0.06012
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.30560    8.29660   0.00900    0.10848
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.10610    9.11160  -0.00550   -0.06036
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49030    9.48010   0.01020    0.10759
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.52490   11.50190   0.02300    0.19997
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36140    0.36130   0.00010    0.02768
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.13500    8.11880   0.01620    0.19954
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26930    0.26920   0.00010    0.03715
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.32000   0.02000    0.37594
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.08000   23.01000   0.07000    0.30422
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.54070   10.54540  -0.00470   -0.04457
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04420   10.04410   0.00010    0.00100
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.19150   10.18310   0.00840    0.08249
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.59590   10.60040  -0.00450   -0.04245
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08650   10.08650   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.23840   10.23000   0.00840    0.08211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.42130   44.99630   0.42500    0.94452
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.61820   44.28200   0.33620    0.75922
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.68720   39.77460  -0.08740   -0.21974
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38840   11.38770   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.04160   10.05190  -0.01030   -0.10247
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33160    9.31680   0.01480    0.15885
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.99580   10.97830   0.01750    0.15941
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.78340    7.78010   0.00330    0.04242
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.24190    9.23800   0.00390    0.04222
永豐中小基金                                                       55.16000   54.86000   0.30000    0.54685
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.82450    1.81780   0.00670    0.36858
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.55200    2.54270   0.00930    0.36575
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21760    8.19630   0.02130    0.25987
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.15330   11.12440   0.02890    0.25979
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.90000    4.88000   0.02000    0.40984
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.78000   21.73000   0.05000    0.23010
永豐主流品牌基金                                                   18.55000   18.61000  -0.06000   -0.32241
永豐永豐基金                                                       33.91000   33.78000   0.13000    0.38484
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14550    9.09500   0.05050    0.55525
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.66440    9.61100   0.05340    0.55561
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12350    9.05990   0.06360    0.70199
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.64370    9.57650   0.06720    0.70172
永豐亞洲民生消費基金                                               11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
永豐南非幣2021保本基金                                             14.19420   14.17750   0.01670    0.11779
永豐貨幣市場基金                                                   13.94870   13.94860   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.15410    2.14780   0.00630    0.29332
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.66930    2.66150   0.00780    0.29307
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81390    7.79940   0.01450    0.18591
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98890   10.96840   0.02050    0.18690
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.18700    7.17550   0.01150    0.16027
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.56570   11.54720   0.01850    0.16021
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.90000    7.93000  -0.03000   -0.37831
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.36000   18.39000  -0.03000   -0.16313
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.80000   53.81000  -0.01000   -0.01858
永豐領航科技基金                                                   40.38000   40.06000   0.32000    0.79880
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
永豐趨勢平衡基金                                                   42.75000   42.56000   0.19000    0.44643
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.92050   11.91970   0.00080    0.00671
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75310    9.74920   0.00390    0.04000
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40430   10.40020   0.00410    0.03942
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84570    9.83980   0.00590    0.05996
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.33420   10.32800   0.00620    0.06003
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80630    9.80250   0.00380    0.03877
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58660   10.58250   0.00410    0.03874
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84930    9.84340   0.00590    0.05994
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.41270   10.40650   0.00620    0.05958
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.07000   15.09000  -0.02000   -0.13254
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.45000   19.48000  -0.03000   -0.15400
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.24000   19.29000  -0.05000   -0.25920
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                       9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                       9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07560   10.07360   0.00200    0.01985
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07560   10.07370   0.00190    0.01886
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00920   10.00700   0.00220    0.02198
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00930   10.00700   0.00230    0.02298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.22030   10.21810   0.00220    0.02153
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.22020   10.21790   0.00230    0.02251
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07710   10.07400   0.00310    0.03077
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07710   10.07390   0.00320    0.03177
兆豐國際生命科學基金                                               14.82000   14.90000  -0.08000   -0.53691
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.39770   10.40820  -0.01050   -0.10088
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.56390   10.58680  -0.02290   -0.21631
兆豐國際全球基金                                                   30.58000   30.63000  -0.05000   -0.16324
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.51270   10.51210   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.32740   10.33870  -0.01130   -0.10930
兆豐國際國民基金                                                   23.35000   23.26000   0.09000    0.38693
兆豐國際第一基金                                                   13.48000   13.39000   0.09000    0.67214
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.80090   10.76890   0.03200    0.29715
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21650    8.19220   0.02430    0.29662
兆豐國際萬全基金                                                   20.93000   20.84000   0.09000    0.43186
兆豐國際電子基金                                                   26.77000   26.62000   0.15000    0.56349
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.66000   21.71000  -0.05000   -0.23031
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.49000   36.38000   0.11000    0.30236
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56470   12.56450   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.71660    9.72850  -0.01190   -0.12232
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.72430    9.72080   0.00350    0.03601
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.85480    9.83550   0.01930    0.19623
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.74830    9.74120   0.00710    0.07289
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.78490    9.74740   0.03750    0.38472
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.71690    9.72870  -0.01180   -0.12129
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.72650    9.72340   0.00310    0.03188
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86320    9.84390   0.01930    0.19606
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.75270    9.74570   0.00700    0.07183
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.79270    9.75520   0.03750    0.38441
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.80120   10.79510   0.00610    0.05651
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.54290   10.53790   0.00500    0.04745
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.79810   10.78910   0.00900    0.08342
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.48280   10.47690   0.00590    0.05631
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60790   10.60280   0.00510    0.04810
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.59740   10.58860   0.00880    0.08311
合庫台灣基金                                                       12.15000   12.03000   0.12000    0.99751
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.74840   11.72520   0.02320    0.19786
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.67670   12.66350   0.01320    0.10424
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.30170   11.29040   0.01130    0.10009
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.07670   12.06530   0.01140    0.09449
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13150    8.11540   0.01610    0.19839
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35650    9.34660   0.00990    0.10592
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.07770    9.06860   0.00910    0.10035
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.76630    8.75780   0.00850    0.09706
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.22080    9.21160   0.00920    0.09987
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.84000   10.90000  -0.06000   -0.55046
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
合庫全球新興市場基金                                                8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
合庫貨幣市場基金                                                   10.17950   10.17930   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.87230    9.86850   0.00380    0.03851
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.26950   10.26500   0.00450    0.04384
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.57070   10.55610   0.01460    0.13831
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04160   12.03670   0.00490    0.04071
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.34170   15.33490   0.00680    0.04434
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61860    8.61500   0.00360    0.04179
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49460    9.49050   0.00410    0.04320
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.90600    7.89510   0.01090    0.13806
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61850    8.61490   0.00360    0.04179
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.51670   10.51180   0.00490    0.04661
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21440   10.19880   0.01560    0.15296
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.20690   10.19190   0.01500    0.14718
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.92230    9.88060   0.04170    0.42204
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17660   10.16310   0.01350    0.13283
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.21430   10.19870   0.01560    0.15296
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20690   10.19190   0.01500    0.14718
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.92220    9.88060   0.04160    0.42103
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17660   10.16300   0.01360    0.13382
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24260   11.24180   0.00080    0.00712
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83240    9.85710  -0.02470   -0.25058
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89440    9.90240  -0.00800   -0.08079
安聯中國東協基金                                                   15.04000   15.02000   0.02000    0.13316
安聯中國策略基金-美元                                              12.17000   12.23000  -0.06000   -0.49060
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.10000   16.15000  -0.05000   -0.30960
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.61000   15.49000   0.12000    0.77469
安聯中華新思路基金-美元                                            14.13000   14.05000   0.08000    0.56940
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.50000   13.41000   0.09000    0.67114
安聯台灣大壩基金                                                   33.08000   32.82000   0.26000    0.79220
安聯台灣科技基金                                                   56.18000   55.26000   0.92000    1.66486
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55570   12.55550   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   37.69000   37.25000   0.44000    1.18121
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86570   10.84420   0.02150    0.19826
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.02400   15.99010   0.03390    0.21201
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.95780    9.93670   0.02110    0.21234
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01470    9.99340   0.02130    0.21314
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.31650   13.29150   0.02500    0.18809
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88290   10.86330   0.01960    0.18042
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.97340   12.94810   0.02530    0.19540
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62260    9.60410   0.01850    0.19263
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.55190    9.53470   0.01720    0.18039
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09170    9.07390   0.01780    0.19617
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.27120   10.25150   0.01970    0.19217
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29530   10.27520   0.02010    0.19562
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.48880   12.46570   0.02310    0.18531
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.31430   11.29500   0.01930    0.17087
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.93680   10.91600   0.02080    0.19055
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57670    8.56110   0.01560    0.18222
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43700    8.42250   0.01450    0.17216
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12890    8.11350   0.01540    0.18981
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21440   10.19590   0.01850    0.18145
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.10330   10.08410   0.01920    0.19040
安聯全球人口趨勢基金                                               12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.83000   34.25000  -0.42000   -1.22628
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.59000    7.63000  -0.04000   -0.52425
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.61980   12.59910   0.02070    0.16430
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.65940   10.64200   0.01740    0.16350
安聯全球新興市場基金                                               16.71000   16.60000   0.11000    0.66265
安聯全球農金趨勢基金                                                9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
安聯亞洲動態策略基金                                               22.19000   22.08000   0.11000    0.49819
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.05390   10.05360   0.00030    0.00298
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.10820   10.10750   0.00070    0.00693
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12760   10.12730   0.00030    0.00296
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.10570   10.10510   0.00060    0.00594
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14010   10.13970   0.00040    0.00394
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.11210   10.11140   0.00070    0.00692
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05680   10.05620   0.00060    0.00597
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.05680   10.05630   0.00050    0.00497
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05680   10.05620   0.00060    0.00597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.61620   10.61500   0.00120    0.01130
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14850   10.14690   0.00160    0.01577
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.96330   90.80600   0.15730    0.17323
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.29730   13.28490   0.01240    0.09334
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.35730   68.23720   0.12010    0.17600
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.88870    9.87950   0.00920    0.09312
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.77620    2.77120   0.00500    0.18043
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.99130   10.97950   0.01180    0.10747
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33850    2.33230   0.00620    0.26583
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87190    8.86240   0.00950    0.10719
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.39490   10.36390   0.03100    0.29912
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.23130   10.22090   0.01040    0.10175
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.69170   10.67780   0.01390    0.13018
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.18870   10.17650   0.01220    0.11988
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.22350   10.21080   0.01270    0.12438
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.29410   10.26340   0.03070    0.29912
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10070   10.09080   0.00990    0.09811
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.46830   10.45480   0.01350    0.12913
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.08770   10.07570   0.01200    0.11910
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13020   10.11750   0.01270    0.12553
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01280    9.99030   0.02250    0.22522
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.16800   10.14200   0.02600    0.25636
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99780    9.97340   0.02440    0.24465
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.93270    9.90910   0.02360    0.23816
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.02680   10.00370   0.02310    0.23091
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.11850   10.09260   0.02590    0.25662
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99750    9.97310   0.02440    0.24466
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.93340    9.90960   0.02380    0.24017
宏利台灣動力基金A類型                                              32.00000   31.78000   0.22000    0.69226
宏利台灣動力基金I類型                                              32.00000   31.78000   0.22000    0.69226
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.93380    9.94010  -0.00630   -0.06338
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.93170    9.92030   0.01140    0.11492
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.48440    7.48910  -0.00470   -0.06276
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51010    7.50620   0.00390    0.05196
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
宏利全球債券組合基金                                               13.83720   13.82710   0.01010    0.07304
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00810    3.00590   0.00220    0.07319
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.50740   12.49320   0.01420    0.11366
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.99060    8.97960   0.01100    0.12250
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62490    2.61670   0.00820    0.31337
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.65480   11.62640   0.02840    0.24427
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.29370    3.27330   0.02040    0.62322
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54380    0.54030   0.00350    0.64779
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.39000   15.28000   0.11000    0.71990
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.37180   12.35680   0.01500    0.12139
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94260   10.93050   0.01210    0.11070
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51150   10.49360   0.01790    0.17058
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73030    8.72100   0.00930    0.10664
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36340    8.35420   0.00920    0.11012
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24740    8.23370   0.01370    0.16639
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.38160    8.37190   0.00970    0.11586
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.84000    9.98000  -0.14000   -1.40281
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.02000   10.14000  -0.12000   -1.18343
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.83000    9.97000  -0.14000   -1.40421
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95110    2.95190  -0.00080   -0.02710
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42660    0.42670  -0.00010   -0.02344
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.88310   12.87780   0.00530    0.04116
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97340    0.97350  -0.00010   -0.01027
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36580    7.36290   0.00290    0.03939
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04230    2.04270  -0.00040   -0.01958
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29460    0.29460   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96060    8.95790   0.00270    0.03014
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32470    0.32480  -0.00010   -0.03079
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69410   13.69390   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.45000   26.41000   0.04000    0.15146
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.45000   26.41000   0.04000    0.15146
宏利澳幣保本基金                                                   12.71450   12.71380   0.00070    0.00551
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.71000   11.64000   0.07000    0.60137
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51990   10.51060   0.00930    0.08848
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.46840    9.45860   0.00980    0.10361
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.07290    9.04810   0.02480    0.27409
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.49370   11.46220   0.03150    0.27482
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97620   12.97600   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.39000   27.41000  -0.02000   -0.07297
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47550   11.47390   0.00160    0.01394
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.02740   10.02310   0.00430    0.04290
保德信大中華基金-人民幣                                            10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
保德信大中華基金-美元                                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
保德信大中華基金-新台幣                                            29.91000   29.85000   0.06000    0.20101
保德信中小型股基金                                                 52.92000   52.23000   0.69000    1.32108
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.02050   10.01090   0.00960    0.09590
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.12750   10.11280   0.01470    0.14536
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14210   10.13210   0.01000    0.09870
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.27600   11.26490   0.01110    0.09854
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
保德信中國品牌基金-美元                                            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.88000   27.84000   0.04000    0.14368
保德信全球消費商機基金                                             19.44000   19.53000  -0.09000   -0.46083
保德信全球基礎建設基金                                             13.94000   13.99000  -0.05000   -0.35740
保德信全球資源基金                                                  6.86000    6.92000  -0.06000   -0.86705
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.51000   32.65000  -0.14000   -0.42879
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.20990   10.21230  -0.00240   -0.02350
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.68710   10.69000  -0.00290   -0.02713
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.37200   10.35740   0.01460    0.14096
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.85410   10.83880   0.01530    0.14116
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.58810    9.59640  -0.00830   -0.08649
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.77850   10.78770  -0.00920   -0.08528
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27320    9.26540   0.00780    0.08418
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40440   10.39560   0.00880    0.08465
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.25570    8.23650   0.01920    0.23311
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.42320   11.39660   0.02660    0.23340
保德信亞太基金                                                     19.82000   19.77000   0.05000    0.25291
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.82610    8.80730   0.01880    0.21346
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.28380   12.25760   0.02620    0.21374
保德信店頭市場基金                                                 37.95000   37.53000   0.42000    1.11910
保德信拉丁美洲基金                                                  6.84000    6.84000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   30.63000   30.53000   0.10000    0.32755
保德信金滿意基金                                                   43.90000   43.69000   0.21000    0.48066
保德信科技島基金                                                   28.78000   28.55000   0.23000    0.80560
保德信高成長基金                                                   98.97000   98.43000   0.54000    0.54861
保德信貨幣市場基金                                                 15.84970   15.84940   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.47500   10.51380  -0.03880   -0.36904
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.84460   10.86640  -0.02180   -0.20062
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.98510   10.99430  -0.00920   -0.08368
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64860   10.63960   0.00900    0.08459
保德信新世紀基金                                                   10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.20890    8.20470   0.00420    0.05119
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.40310   10.39900   0.00410    0.03943
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.74150   11.73550   0.00600    0.05113
保德信新興趨勢組合基金                                             10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
保德信瑞騰基金                                                     15.66200   15.66190   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.52970    9.57630  -0.04660   -0.48662
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.08400   10.13330  -0.04930   -0.48651
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.51460    9.55620  -0.04160   -0.43532
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.83270    9.87300  -0.04030   -0.40818
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71850    9.74390  -0.02540   -0.26068
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.17880   10.21110  -0.03230   -0.31632
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.58980    9.62080  -0.03100   -0.32222
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.95790    9.99000  -0.03210   -0.32132
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.30010   10.32530  -0.02520   -0.24406
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87530    9.90320  -0.02790   -0.28173
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.26120   10.28820  -0.02700   -0.26244
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.81300    9.84210  -0.02910   -0.29567
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.13530   10.16510  -0.02980   -0.29316
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84010    9.85530  -0.01520   -0.15423
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37960   10.39150  -0.01190   -0.11452
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72340    9.74020  -0.01680   -0.17248
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.11180   10.12930  -0.01750   -0.17277
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.91430    9.89680   0.01750    0.17682
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.91480    9.89720   0.01760    0.17783
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.20850   10.18740   0.02110    0.20712
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.88560    9.86850   0.01710    0.17328
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.88570    9.86850   0.01720    0.17429
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.17300   10.15620   0.01680    0.16542
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.21740   10.19620   0.02120    0.20792
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.93260    9.91760   0.01500    0.15125
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03350   10.02450   0.00900    0.08978
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40710   10.39740   0.00970    0.09329
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.17030   10.16090   0.00940    0.09251
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.83130   10.82130   0.01000    0.09241
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01600   10.00850   0.00750    0.07494
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.31580   10.30800   0.00780    0.07567
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41360   10.40070   0.01290    0.12403
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43890   10.42700   0.01190    0.11413
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.58750   10.55760   0.02990    0.28321
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.17670   10.16350   0.01320    0.12988
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17930   10.16550   0.01380    0.13575
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.31460   10.30220   0.01240    0.12036
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.49570   10.48310   0.01260    0.12019
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.97490    9.96540   0.00950    0.09533
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.07030   10.06070   0.00960    0.09542
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97580    1.97280   0.00300    0.15207
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84230    2.83880   0.00350    0.12329
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29060    0.29060   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45640    0.45640   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.29580    8.28970   0.00610    0.07359
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.16070   12.16240  -0.00170   -0.01398
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.77480    9.75750   0.01730    0.17730
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.48880   12.46550   0.02330    0.18692
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68280    8.67770   0.00510    0.05877
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.13550   11.12900   0.00650    0.05841
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.61720   10.62420  -0.00700   -0.06589
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.47780   10.47860  -0.00080   -0.00763
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.77000   19.64000   0.13000    0.66191
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4582.60000 4552.19000  30.41000    0.66803
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.19480   10.20060  -0.00580   -0.05686
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.08850   11.09490  -0.00640   -0.05768
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.13030   10.13090  -0.00060   -0.00592
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.44250    9.48100  -0.03850   -0.40608
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04040   10.08130  -0.04090   -0.40570
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.49810    9.53070  -0.03260   -0.34205
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.84930    9.88560  -0.03630   -0.36720
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.18260   10.18720  -0.00460   -0.04515
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87790    5.88510  -0.00720   -0.12234
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.83490   10.84820  -0.01330   -0.12260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.51890   10.50490   0.01400    0.13327
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.41840   11.41710   0.00130    0.01139
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.65910   10.65810   0.00100    0.00938
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.04020    9.02820   0.01200    0.13292
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.28020    9.27920   0.00100    0.01078
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.17170    9.17090   0.00080    0.00872
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.38190   10.36810   0.01380    0.13310
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.75790   10.75670   0.00120    0.01116
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.75250   10.75150   0.00100    0.00930
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.01000    7.01000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       12.98000   12.93000   0.05000    0.38670
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70520   13.70510   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.60000   16.60000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.34350   14.32100   0.02250    0.15711
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.63710   12.62860   0.00850    0.06731
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.20620   13.19900   0.00720    0.05455
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.56450    8.55110   0.01340    0.15670
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77870    6.76810   0.01060    0.15662
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63680    8.63100   0.00580    0.06720
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49690    8.48890   0.00800    0.09424
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70280   10.69700   0.00580    0.05422
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38520    8.38090   0.00430    0.05131
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.82460   12.81600   0.00860    0.06710
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.42420   12.40470   0.01950    0.15720
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.24860   13.23610   0.01250    0.09444
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.02190   12.01540   0.00650    0.05410
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98180    8.96770   0.01410    0.15723
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65410    9.64760   0.00650    0.06737
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70930    9.70020   0.00910    0.09381
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51510    9.51000   0.00510    0.05363
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40510    9.40030   0.00480    0.05106
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75660   10.74520   0.01140    0.10609
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67080   10.66500   0.00580    0.05438
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46070   10.46000   0.00070    0.00669
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.60400   10.60390   0.00010    0.00094
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87270    9.86220   0.01050    0.10647
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55420    9.54900   0.00520    0.05446
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.80580   10.79900   0.00680    0.06297
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58350    9.58290   0.00060    0.00626
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72210    9.72200   0.00010    0.00103
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73650   10.72510   0.01140    0.10629
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67110   10.66540   0.00570    0.05344
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.46110   10.46050   0.00060    0.00574
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.60510   10.60500   0.00010    0.00094
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87260    9.86210   0.01050    0.10647
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55440    9.54920   0.00520    0.05445
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.99110   10.98410   0.00700    0.06373
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58370    9.58310   0.00060    0.00626
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72280    9.72270   0.00010    0.00103
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33830   11.31600   0.02230    0.19707
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.99430   11.98040   0.01390    0.11602
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97970    8.96200   0.01770    0.19750
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65080    9.63550   0.01530    0.15879
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.55970    9.54860   0.01110    0.11625
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03330   11.01150   0.02180    0.19797
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.85380   11.83510   0.01870    0.15800
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.58750   11.57400   0.01350    0.11664
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98000    8.96230   0.01770    0.19749
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65130    9.63610   0.01520    0.15774
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56010    9.54900   0.01110    0.11624
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.39560   12.35510   0.04050    0.32780
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49670   10.47370   0.02300    0.21960
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.87970    7.85400   0.02570    0.32722
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.36900   10.34630   0.02270    0.21940
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.37940   12.35600   0.02340    0.18938
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.04810   12.03530   0.01280    0.10635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02200   11.01250   0.00950    0.08627
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60220    8.58590   0.01630    0.18985
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62790    9.61770   0.01020    0.10605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66570    9.65740   0.00830    0.08594
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58980   11.57760   0.01220    0.10538
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.87080   10.85020   0.02060    0.18986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00350   10.99400   0.00950    0.08641
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97110    9.96060   0.01050    0.10542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29450    9.27680   0.01770    0.19080
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.22070    9.20820   0.01250    0.13575
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.69220    9.68380   0.00840    0.08674
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.62510   12.62110   0.00400    0.03169
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.07190   12.07560  -0.00370   -0.03064
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.38840   11.39690  -0.00850   -0.07458
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.05120    7.04890   0.00230    0.03263
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73330    8.73600  -0.00270   -0.03091
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38770    9.39470  -0.00700   -0.07451
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.85310   10.84960   0.00350    0.03226
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.40630   11.41480  -0.00850   -0.07446
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.45930    9.46220  -0.00290   -0.03065
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.99770    8.99480   0.00290    0.03224
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58840    9.59550  -0.00710   -0.07399
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.24110   12.20710   0.03400    0.27853
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.99050   12.96060   0.02990    0.23070
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.82150   11.79860   0.02290    0.19409
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.49830    9.47190   0.02640    0.27872
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.10710   10.08380   0.02330    0.23106
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08960   10.07010   0.01950    0.19364
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.24450   12.21630   0.02820    0.23084
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.92140   10.89110   0.03030    0.27821
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.26370   11.24190   0.02180    0.19392
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.10200   10.07400   0.02800    0.27794
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.66640    9.63950   0.02690    0.27906
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.35040   10.32650   0.02390    0.23144
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82820    9.80910   0.01910    0.19472
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.12000   19.12000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.79000   17.84000  -0.05000   -0.28027
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.45710   13.43830   0.01880    0.13990
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.22700   10.23630  -0.00930   -0.09085
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.23570   11.25150  -0.01580   -0.14043
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.37210   12.38210  -0.01000   -0.08076
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.71750   10.73490  -0.01740   -0.16209
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.85190    8.85990  -0.00800   -0.09029
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.38930    9.40250  -0.01320   -0.14039
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.40460    9.41220  -0.00760   -0.08075
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.32170    9.33690  -0.01520   -0.16279
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98460    8.99280  -0.00820   -0.09118
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.19340    9.20630  -0.01290   -0.14012
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.26930   11.27840  -0.00910   -0.08069
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.26530    9.28040  -0.01510   -0.16271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.30030   45.89910   0.40120    0.87409
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.76960    9.81670  -0.04710   -0.47979
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.83270    9.84390  -0.01120   -0.11378
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.26000   33.22000   0.04000    0.12041
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82720   11.82650   0.00070    0.00592
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66830    1.66750   0.00080    0.04798
國泰大中華基金                                                     21.14000   20.88000   0.26000    1.24521
國泰小龍基金-新台幣                                                15.78000   15.66000   0.12000    0.76628
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.20000   44.87000   0.33000    0.73546
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.50210    4.50280  -0.00070   -0.01555
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69560    0.69540   0.00020    0.02876
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74460    0.74440   0.00020    0.02687
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.00000   19.96000   0.04000    0.20040
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.95760   44.80760   0.15000    0.33476
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.41400    2.42310  -0.00910   -0.37555
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33910    0.34020  -0.00110   -0.32334
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.68030   10.69810  -0.01780   -0.16638
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33770    0.33760   0.00010    0.02962
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.43080   10.40970   0.02110    0.20270
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.35750    4.34550   0.01200    0.27615
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61100    0.60900   0.00200    0.32841
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.35000   19.25000   0.10000    0.51948
國泰中港台基金-人民幣                                               3.33770    3.33560   0.00210    0.06296
國泰中港台基金-美元                                                 0.47380    0.47330   0.00050    0.10564
國泰中港台基金-新台幣                                              14.83000   14.79000   0.04000    0.27045
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.93450    9.95960  -0.02510   -0.25202
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.14660   10.15180  -0.00520   -0.05122
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30950   10.29740   0.01210    0.11751
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.56000   25.63000  -0.07000   -0.27312
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.74000   29.93000  -0.19000   -0.63481
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35430    0.35420   0.00010    0.02823
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33270    0.33270   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13570   11.11610   0.01960    0.17632
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.46520   10.44680   0.01840    0.17613
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.50070   10.48230   0.01840    0.17553
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46580   12.46570   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41870    0.41920  -0.00050   -0.11927
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36950    0.36990  -0.00040   -0.10814
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44710    0.44770  -0.00060   -0.13402
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55850    0.56020  -0.00170   -0.30346
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.50290    2.52060  -0.01770   -0.70221
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35430    0.35660  -0.00230   -0.64498
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52540    0.52980  -0.00440   -0.83050
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49230    0.49390  -0.00160   -0.32395
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.54000   14.57000  -0.03000   -0.20590
國泰全球資源基金-美元                                               0.16040    0.16120  -0.00080   -0.49628
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.11000    5.13000  -0.02000   -0.38986
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59860    0.59940  -0.00080   -0.13347
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.80000   18.79000   0.01000    0.05322
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.26000   18.26000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88330    0.88610  -0.00280   -0.31599
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.46000   20.65000  -0.19000   -0.92010
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.06000   22.13000  -0.07000   -0.31631
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55650    2.54860   0.00790    0.30997
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36280    0.36160   0.00120    0.33186
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31040    0.30930   0.00110    0.35564
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.33050   11.27400   0.05650    0.50115
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.69270    9.64440   0.04830    0.50081
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53450    0.53360   0.00090    0.16867
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38570    0.38380   0.00190    0.49505
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.73000   11.65000   0.08000    0.68670
國泰科技生化基金                                                   35.78000   35.47000   0.31000    0.87398
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.94000   29.08000  -0.14000   -0.48143
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.72000   12.62000   0.10000    0.79239
國泰美國費城半導體基金                                             14.85000   14.90000  -0.05000   -0.33557
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.77200   48.32420   0.44780    0.92666
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.73360   15.83580  -0.10220   -0.64537
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.77020   27.37160   0.39860    1.45625
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.97140   46.55650   0.41490    0.89118
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.16220   47.03950   0.12270    0.26084
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.44890   43.31950   0.12940    0.29871
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31820    0.31870  -0.00050   -0.15689
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.94380    9.95420  -0.01040   -0.10448
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.00380   10.01410  -0.01030   -0.10285
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31800    0.31880  -0.00080   -0.25094
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.93790    9.95510  -0.01720   -0.17278
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.01330   10.03060  -0.01730   -0.17247
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31780    0.31860  -0.00080   -0.25110
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.93130    9.95080  -0.01950   -0.19596
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.01510   10.03460  -0.01950   -0.19433
國泰紐幣2021保本基金                                               12.91690   12.91820  -0.00130   -0.01006
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30250   13.30330  -0.00080   -0.00601
國泰紐幣保本基金                                                   12.77430   12.77510  -0.00080   -0.00626
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.24000   24.01000   0.23000    0.95793
國泰富時中國A50基金                                                21.62000   21.66000  -0.04000   -0.18467
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   50.06370   49.60900   0.45470    0.91657
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35040    0.34990   0.00050    0.14290
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52730    0.52740  -0.00010   -0.01896
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.28460   42.27990   0.00470    0.01112
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.72000   20.80000  -0.08000   -0.38462
國泰新興市場基金-美元                                               0.37880    0.37840   0.00040    0.10571
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.43270    2.43340  -0.00070   -0.02877
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49240    1.49280  -0.00040   -0.02680
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35490    0.35480   0.00010    0.02818
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21990    0.21980   0.00010    0.04550
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.78370   10.77500   0.00870    0.08074
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.49050    6.48530   0.00520    0.08018
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                14.86000   14.98000  -0.12000   -0.80107
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.82690   47.41280   0.41410    0.87339
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           48.08560   47.63000   0.45560    0.95654
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.14860   43.92410   0.22450    0.51111
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.31000   36.28000   0.03000    0.08269
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.38000   23.48000  -0.10000   -0.42589
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34520    0.34640  -0.00120   -0.34642
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.38540   39.38880  -0.00340   -0.00863
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.69000   21.74000  -0.05000   -0.22999
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.10000   19.12000  -0.02000   -0.10460
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.86000   17.84000   0.02000    0.11211
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41790    0.41740   0.00050    0.11979
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.64350   12.61920   0.02430    0.19256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56470   10.56410   0.00060    0.00568
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48110   10.47780   0.00330    0.03150
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.72110   10.69960   0.02150    0.20094
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23920   10.23870   0.00050    0.00488
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18840   10.18520   0.00320    0.03142
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.36950   10.34870   0.02080    0.20099
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.94360    9.92790   0.01570    0.15814
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.81800    9.78830   0.02970    0.30342
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93150    9.91110   0.02040    0.20583
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.86710    9.83020   0.03690    0.37537
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.94350    9.92780   0.01570    0.15814
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.81310    9.78340   0.02970    0.30358
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93140    9.91100   0.02040    0.20583
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.86710    9.83020   0.03690    0.37537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45700   11.45650   0.00050    0.00436
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95230    9.95990  -0.00760   -0.07631
第一金大中華基金                                                   26.45000   26.46000  -0.01000   -0.03779
第一金小型精選基金                                                 33.60000   33.49000   0.11000    0.32846
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.91000   13.86000   0.05000    0.36075
第一金中國世紀基金-美元                                             8.44590    8.41450   0.03140    0.37317
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87120    9.87320  -0.00200   -0.02026
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.34050    8.32820   0.01230    0.14769
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.46520   11.46750  -0.00230   -0.02006
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86390    9.84940   0.01450    0.14722
第一金中概平衡基金                                                 28.41000   28.34000   0.07000    0.24700
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33250   15.33230   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.76600  178.76300   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.52270   15.57390  -0.05120   -0.32876
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.52070   15.57290  -0.05220   -0.33520
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.18000   15.21000  -0.03000   -0.19724
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.45780   10.47050  -0.01270   -0.12129
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.45560   10.46890  -0.01330   -0.12704
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.25370   10.24520   0.00850    0.08297
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.25370   10.24520   0.00850    0.08297
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.78770   12.76240   0.02530    0.19824
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.80480   12.77950   0.02530    0.19797
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.29000   12.24000   0.05000    0.40850
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.31000   12.27000   0.04000    0.32600
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73860    9.75100  -0.01240   -0.12717
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.73360    9.74590  -0.01230   -0.12621
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40680    9.41260  -0.00580   -0.06162
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43090    9.43670  -0.00580   -0.06146
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.64060   10.65410  -0.01350   -0.12671
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.31500   10.32140  -0.00640   -0.06201
第一金全球大趨勢基金                                               24.96000   25.01000  -0.05000   -0.19992
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.41390    9.37880   0.03510    0.37425
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.49880    6.47460   0.02420    0.37377
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.96930   10.01870  -0.04940   -0.49308
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.96950   10.01910  -0.04960   -0.49505
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.88120   10.93520  -0.05400   -0.49382
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.88290   10.93700  -0.05410   -0.49465
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.53340    8.55550  -0.02210   -0.25831
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.49830   10.52550  -0.02720   -0.25842
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21290    9.20090   0.01200    0.13042
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21130    9.19930   0.01200    0.13044
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62780    7.61670   0.01110    0.14573
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62250    7.61140   0.01110    0.14583
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.41880    8.40130   0.01750    0.20830
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.41930    8.40180   0.01750    0.20829
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58180   11.56670   0.01510    0.13055
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.58240   11.56730   0.01510    0.13054
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.16450   10.14970   0.01480    0.14582
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.16530   10.15050   0.01480    0.14581
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.95760   14.92660   0.03100    0.20768
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           14.95730   14.92640   0.03090    0.20702
第一金亞洲科技基金                                                 18.10000   17.86000   0.24000    1.34378
第一金亞洲新興市場基金                                             12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.19000   0.04000    0.48840
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.26580   10.23640   0.02940    0.28721
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.26580   10.23640   0.02940    0.28721
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.36620   10.31900   0.04720    0.45741
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.36610   10.31900   0.04710    0.45644
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.26580   10.23640   0.02940    0.28721
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.27450   10.24490   0.02960    0.28892
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.26580   10.23640   0.02940    0.28721
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.36610   10.31900   0.04710    0.45644
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.37500   10.32760   0.04740    0.45896
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.36620   10.31900   0.04720    0.45741
第一金創新趨勢基金                                                 22.20000   22.17000   0.03000    0.13532
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.83690   45.44620   0.39070    0.85970
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.73900   45.32740   0.41160    0.90806
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.10690   46.67900   0.42790    0.91669
第一金電子基金                                                     35.12000   35.02000   0.10000    0.28555
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.55000   18.54000   0.01000    0.05394
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.18000   20.22000  -0.04000   -0.19782
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
統一大中華中小基金(美元)                                            7.78000    7.74000   0.04000    0.51680
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               36.78000   36.47000   0.31000    0.85001
統一大滿貫基金-I類型                                               36.78000   36.47000   0.31000    0.85001
統一大龍印基金                                                     14.85000   14.85000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
統一中小基金                                                       25.37000   25.06000   0.31000    1.23703
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.99410    9.95790   0.03620    0.36353
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03750    9.03010   0.00740    0.08195
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.85960    8.84010   0.01950    0.22059
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.57910   12.53350   0.04560    0.36382
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33280   11.32350   0.00930    0.08213
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06550   11.04110   0.02440    0.22099
統一台灣動力基金                                                   19.78000   19.52000   0.26000    1.33197
統一全天候基金-A類型                                              117.35000  116.22000   1.13000    0.97229
統一全天候基金-I類型                                              118.06000  116.92000   1.14000    0.97503
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.43650    8.40640   0.03010    0.35806
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.92000    7.91390   0.00610    0.07708
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.04300    8.02330   0.01970    0.24553
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.12920    9.09670   0.03250    0.35727
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.57830    8.57180   0.00650    0.07583
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.70400    8.68270   0.02130    0.24532
統一全球債券組合基金                                               12.43920   12.41720   0.02200    0.17717
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.19000   16.13000   0.06000    0.37198
統一全球新科技基金(美元)                                           14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.47000   14.43000   0.04000    0.27720
統一亞太基金                                                       25.39000   25.29000   0.10000    0.39541
統一亞洲大金磚基金                                                 12.28000   12.26000   0.02000    0.16313
統一奔騰基金                                                       62.20000   61.63000   0.57000    0.92487
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74450   16.74420   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
統一強漢基金(美元)                                                 10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
統一強漢基金(新台幣)                                               27.12000   27.13000  -0.01000   -0.03686
統一統信基金                                                       31.69000   31.46000   0.23000    0.73109
統一黑馬基金                                                       62.47000   61.91000   0.56000    0.90454
統一新亞洲科技能源基金                                             16.61000   16.47000   0.14000    0.85003
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.16070    8.14210   0.01860    0.22844
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.90260   10.87780   0.02480    0.22799
統一經建基金                                                       49.54000   49.15000   0.39000    0.79349
統一龍馬基金                                                       72.30000   71.77000   0.53000    0.73847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.50000   21.22000   0.28000    1.31951
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.84000   49.30000   0.54000    1.09533
野村中國機會基金                                                   14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41370   10.39470   0.01900    0.18279
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37520   10.35840   0.01680    0.16219
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.51600   10.48100   0.03500    0.33394
野村巴西基金                                                        6.63000    6.61000   0.02000    0.30257
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.42000   11.26000   0.16000    1.42096
野村台灣高股息基金                                                 24.90000   24.86000   0.04000    0.16090
野村台灣運籌基金                                                   38.37000   37.96000   0.41000    1.08008
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.87980    9.86820   0.01160    0.11755
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76490    9.75800   0.00690    0.07071
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83510    9.82700   0.00810    0.08243
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50240   10.49010   0.01230    0.11725
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27340   10.26610   0.00730    0.07111
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05170   10.04350   0.00820    0.08164
野村平衡基金                                                       20.37000   20.26000   0.11000    0.54294
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.92480    9.91470   0.01010    0.10187
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19810   10.18710   0.01100    0.10798
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95130    9.94340   0.00790    0.07945
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92480    9.91470   0.01010    0.10187
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19820   10.18720   0.01100    0.10798
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95160    9.94370   0.00790    0.07945
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92540    9.90080   0.02460    0.24846
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.98590    9.97560   0.01030    0.10325
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.01770   10.00950   0.00820    0.08192
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.99950    9.98380   0.01570    0.15725
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.81000   14.86000  -0.05000   -0.33647
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.38000   12.41000  -0.03000   -0.24174
野村全球生技醫療基金                                               16.88000   16.99000  -0.11000   -0.64744
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.30480   10.28230   0.02250    0.21882
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.27480   10.25810   0.01670    0.16280
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.24660   10.21840   0.02820    0.27597
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.55100   10.52760   0.02340    0.22227
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.48400   10.46670   0.01730    0.16529
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.46000   10.43120   0.02880    0.27609
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.32310   10.29480   0.02830    0.27490
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.95230   10.92810   0.02420    0.22145
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.83820   10.82060   0.01760    0.16265
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.81640   10.78670   0.02970    0.27534
野村全球品牌基金                                                   28.36000   28.43000  -0.07000   -0.24622
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.49000   12.56000  -0.07000   -0.55732
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.97000   19.07000  -0.10000   -0.52438
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.75000   11.83000  -0.08000   -0.67625
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.97780   10.97020   0.00760    0.06928
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.99500   10.99110   0.00390    0.03548
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79090   10.78310   0.00780    0.07234
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.43820    8.44860  -0.01040   -0.12310
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.26950    8.27830  -0.00880   -0.10630
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.89220    7.89510  -0.00290   -0.03673
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.84520   10.85870  -0.01350   -0.12432
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.35100   10.36190  -0.01090   -0.10519
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.97510    9.97890  -0.00380   -0.03808
野村成長基金                                                       32.60000   32.30000   0.30000    0.92879
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23050    8.23410  -0.00360   -0.04372
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.24930    8.25440  -0.00510   -0.06179
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52320    8.51870   0.00450    0.05282
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.52480    9.52880  -0.00400   -0.04198
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.39680    9.40260  -0.00580   -0.06169
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.69150    9.68640   0.00510    0.05265
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.87000   12.86000   0.01000    0.07776
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16230   10.15590   0.00640    0.06302
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.09780   10.09000   0.00780    0.07730
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06560   10.04660   0.01900    0.18912
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.60350    9.59630   0.00720    0.07503
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62100    9.61330   0.00770    0.08010
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79820    9.77960   0.01860    0.19019
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15600   10.13680   0.01920    0.18941
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.74520   10.74100   0.00420    0.03910
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65200   10.64350   0.00850    0.07986
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.84820   10.82760   0.02060    0.19025
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.87970    9.86640   0.01330    0.13480
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.88370    9.87050   0.01320    0.13373
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.85530    9.83520   0.02010    0.20437
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.38940    8.37220   0.01720    0.20544
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96260    8.95050   0.01210    0.13519
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.83080    8.81900   0.01180    0.13380
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.96830    9.94790   0.02040    0.20507
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.65090   13.62300   0.02790    0.20480
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.75920   12.74190   0.01730    0.13577
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.32630   10.31250   0.01380    0.13382
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49640   10.48130   0.01510    0.14407
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46350   10.45100   0.01250    0.11961
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52660   10.51090   0.01570    0.14937
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79600   10.78040   0.01560    0.14471
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73880   10.72590   0.01290    0.12027
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72100   10.70500   0.01600    0.14946
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.75320   10.73680   0.01640    0.15275
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.68600   10.67230   0.01370    0.12837
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.93500   10.90200   0.03300    0.30270
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22450   10.20800   0.01650    0.16164
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.78290    9.77230   0.01060    0.10847
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42120    9.41150   0.00970    0.10307
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.94360    8.92940   0.01420    0.15903
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44190   11.42360   0.01830    0.16019
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.44860   10.41800   0.03060    0.29372
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.57030   11.53870   0.03160    0.27386
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.99170   10.96280   0.02890    0.26362
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78290   10.75120   0.03170    0.29485
野村泰國基金                                                       42.53000   42.65000  -0.12000   -0.28136
野村高科技基金                                                     11.35000   11.20000   0.15000    1.33929
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.51700   10.51500   0.00200    0.01902
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.05970   10.06740  -0.00770   -0.07648
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.77300   10.78440  -0.01140   -0.10571
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.46070    9.46910  -0.00840   -0.08871
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.50350    9.50190   0.00160    0.01684
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.72740    9.73720  -0.00980   -0.10064
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.05470   12.06370  -0.00900   -0.07460
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.32910   14.34600  -0.01690   -0.11780
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.94860   10.95830  -0.00970   -0.08852
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.00590   11.00400   0.00190    0.01727
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.44040   11.45190  -0.01150   -0.10042
野村貨幣市場基金                                                   16.34820   16.34790   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.72000   14.67000   0.05000    0.34083
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39880   10.39510   0.00370    0.03559
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.02200   10.04330  -0.02130   -0.21208
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.24920   10.25360  -0.00440   -0.04291
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30730   10.29800   0.00930    0.09031
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25830   10.25080   0.00750    0.07317
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28210   10.27340   0.00870    0.08468
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71750   10.70780   0.00970    0.09059
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63080   10.62300   0.00780    0.07343
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69290   10.68380   0.00910    0.08518
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.92290    9.93200  -0.00910   -0.09162
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.92300    9.93270  -0.00970   -0.09766
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.87460    9.87680  -0.00220   -0.02227
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.55250   10.56180  -0.00930   -0.08805
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.50040   10.51070  -0.01030   -0.09800
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.45480   10.45710  -0.00230   -0.02199
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.57930   10.56590   0.01340    0.12682
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93200    7.92210   0.00990    0.12497
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.29960   12.28420   0.01540    0.12536
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.73000    8.61000   0.12000    1.39373
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38240   10.36410   0.01830    0.17657
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67110   10.65340   0.01770    0.16614
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32930   10.31400   0.01530    0.14834
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51520   10.48180   0.03340    0.31865
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39490   10.37840   0.01650    0.15898
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38290   10.36460   0.01830    0.17656
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67160   10.65390   0.01770    0.16614
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32900   10.31360   0.01540    0.14932
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.51940   10.48600   0.03340    0.31852
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39380   10.37730   0.01650    0.15900
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39310   10.37250   0.02060    0.19860
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68870   10.66880   0.01990    0.18653
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33800   10.32040   0.01760    0.17054
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.52610   10.49040   0.03570    0.34031
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40820   10.38950   0.01870    0.17999
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39310   10.37250   0.02060    0.19860
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69080   10.67080   0.02000    0.18743
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34540   10.32780   0.01760    0.17041
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.54060   10.50480   0.03580    0.34080
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40890   10.39010   0.01880    0.18094
野村精選貨幣市場基金                                               12.11880   12.11870   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.51000   11.62000  -0.11000   -0.94664
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.76000   10.85000  -0.09000   -0.82949
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.43000    7.42000   0.01000    0.13477
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
野村積極成長基金                                                   13.82000   13.69000   0.13000    0.94960
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.74000   10.65000   0.09000    0.84507
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.94000   38.60000   0.34000    0.88083
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.64740   10.63580   0.01160    0.10907
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.47230    8.46870   0.00360    0.04251
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80530    7.80200   0.00330    0.04230
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.66130    7.65310   0.00820    0.10715
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.20940   12.20420   0.00520    0.04261
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.91880   10.91420   0.00460    0.04215
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.75850   10.74690   0.01160    0.10794
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
野村環球基金-人民幣計價                                            17.72000   17.78000  -0.06000   -0.33746
野村環球基金-美元計價                                              13.69000   13.74000  -0.05000   -0.36390
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.53000   19.56000  -0.03000   -0.15337
野村鴻利基金                                                       24.46000   24.32000   0.14000    0.57566
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90860   16.90850   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.77000   20.55000   0.22000    1.07056
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.39000   15.40000  -0.01000   -0.06494
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.81210   10.79460   0.01750    0.16212
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.15760   14.13470   0.02290    0.16201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89380   10.89070   0.00310    0.02846
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.54480   10.53580   0.00900    0.08542
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75200   10.74560   0.00640    0.05956
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.37640   10.36500   0.01140    0.10999
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.24770   10.24050   0.00720    0.07031
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.07090   10.05790   0.01300    0.12925
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03500   10.00540   0.02960    0.29584
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.36160   10.35200   0.00960    0.09274
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51260   10.50560   0.00700    0.06663
凱基台商天下基金                                                   14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
凱基台灣精五門基金                                                 22.64000   22.54000   0.10000    0.44366
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.71080   47.29150   0.41930    0.88663
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.59480   48.48990   0.10490    0.21633
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.08620   42.13520  -0.04900   -0.11629
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.55330   10.58900  -0.03570   -0.33714
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.92960   47.49950   0.43010    0.90548
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.12010   48.65590   0.46420    0.95405
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.37800   48.63990   0.73810    1.51748
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.94000   12.83000   0.11000    0.85737
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.36470   11.26300   0.10170    0.90296
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.41000   11.29000   0.12000    1.06289
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60160   11.60130   0.00030    0.00259
凱基開創基金                                                       30.42000   30.23000   0.19000    0.62851
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.80000   22.85000  -0.05000   -0.21882
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.67500   21.75980  -0.08480   -0.38971
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.23000   17.14000   0.09000    0.52509
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.14710   16.09540   0.05170    0.32121
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.36000    7.34000   0.02000    0.27248
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.78060   43.39770   0.38290    0.88230
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.06510   43.64530   0.41980    0.96184
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.23550   43.75860   0.47690    1.08984
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.79000   11.85000  -0.06000   -0.50633
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.44200   12.46820  -0.02620   -0.21013
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.85000   12.88000  -0.03000   -0.23292
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.35530   12.39830  -0.04300   -0.34682
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.47000   10.47920  -0.00920   -0.08779
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.94660    9.95370  -0.00710   -0.07133
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.15590   10.14590   0.01000    0.09856
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.46990   10.47910  -0.00920   -0.08779
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.94660    9.95370  -0.00710   -0.07133
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.15590   10.14590   0.01000    0.09856
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.53000   12.44000   0.09000    0.72347
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.53000   35.08000  -0.55000   -1.56784
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.66000   32.84000  -0.18000   -0.54811
富邦上証180基金                                                    31.13000   31.18000  -0.05000   -0.16036
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19860    0.19960  -0.00100   -0.50100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.24000    6.26000  -0.02000   -0.31949
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.16000    6.16000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.50000   46.48000   0.02000    0.04303
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.45290   12.50840  -0.05550   -0.44370
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.42190   11.47120  -0.04930   -0.42977
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.96950   10.99790  -0.02840   -0.25823
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.54490   10.59190  -0.04700   -0.44374
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.58940    9.63080  -0.04140   -0.42987
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.21990    9.24380  -0.02390   -0.25855
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.14020   20.14810  -0.00790   -0.03921
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.67500   11.67420   0.00080    0.00685
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.56880   10.54850   0.02030    0.19244
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.81900   13.79940   0.01960    0.14204
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00130    1.99780   0.00350    0.17519
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39490    9.38160   0.01330    0.14177
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40960    1.40710   0.00250    0.17767
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.57380   12.55760   0.01620    0.12901
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82100    1.81840   0.00260    0.14298
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.48750   10.47400   0.01350    0.12889
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54020    1.53800   0.00220    0.14304
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.99110   10.98780   0.00330    0.03003
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.92850   10.92050   0.00800    0.07326
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.97000   15.83000   0.14000    0.88440
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.91000   17.19000  -0.28000   -1.62885
富邦日本東証基金                                                   19.30000   19.40000  -0.10000   -0.51546
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.84000   46.14000  -0.30000   -0.65020
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.59000   45.53000   0.06000    0.13178
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.03000   52.09000  -0.06000   -0.11519
富邦台灣心基金                                                     23.20000   22.93000   0.27000    1.17750
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.84000   45.92000  -0.08000   -0.17422
富邦台灣科技指數基金                                               56.08000   56.11000  -0.03000   -0.05347
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.87780   49.47230   0.40550    0.81965
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.98640   41.90600   0.08040    0.19186
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31490    0.31480   0.00010    0.03177
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69350    2.69030   0.00320    0.11895
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36220    0.36170   0.00050    0.13824
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.26710   11.23420   0.03290    0.29286
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29670    2.29400   0.00270    0.11770
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34070    0.34030   0.00040    0.11754
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.53990    9.51200   0.02790    0.29331
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.76000   22.90000  -0.14000   -0.61135
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.74000   14.69000   0.05000    0.34037
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.74000   26.86000  -0.12000   -0.44676
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71580   15.71560   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.55000   17.51000   0.04000    0.22844
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.29130   42.16320   0.12810    0.30382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.66410   46.28180   0.38230    0.82603
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.01530   40.88330   0.13200    0.32287
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.41270   41.21300   0.19970    0.48456
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.51490   40.50120   0.01370    0.03383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.09450   47.70570   0.38880    0.81500
富邦長紅基金                                                       64.55000   63.81000   0.74000    1.15969
富邦科技基金                                                       25.97000   25.81000   0.16000    0.61991
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.96710   41.88550   0.08160    0.19482
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.05320   48.61490   0.43830    0.90158
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.65100   41.47060   0.18040    0.43501
富邦恒生國企ETF基金                                                19.90000   19.83000   0.07000    0.35300
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.22000   14.27000  -0.05000   -0.35039
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.72000   24.58000   0.14000    0.56957
富邦高成長基金                                                     24.91000   24.62000   0.29000    1.17790
富邦基金A類型                                                      14.32000   14.20000   0.12000    0.84507
富邦基金I類型                                                      14.32000   14.20000   0.12000    0.84507
富邦深証100基金                                                    10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.04000   20.22000  -0.18000   -0.89021
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42260    0.42180   0.00080    0.18966
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35950   12.35190   0.00760    0.06153
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.16600    9.16040   0.00560    0.06113
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29750    0.29690   0.00060    0.20209
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.36030    8.35520   0.00510    0.06104
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.03510   10.06480  -0.02970   -0.29509
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.79130   10.80500  -0.01370   -0.12679
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.26370    9.29120  -0.02750   -0.29598
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.95670    9.96940  -0.01270   -0.12739
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.94000   17.95000  -0.01000   -0.05571
富邦精準基金                                                       46.13000   45.82000   0.31000    0.67656
富邦精銳中小基金                                                   12.35000   12.27000   0.08000    0.65200
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.47000   18.33000   0.14000    0.76378
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.19000   21.23000  -0.04000   -0.18841
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.14000    7.15000  -0.01000   -0.13986
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.82000   15.80000   0.02000    0.12658
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.14000   20.10000   0.04000    0.19900
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.91270   10.93630  -0.02360   -0.21580
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.23340   10.25520  -0.02180   -0.21258
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58080   10.58210  -0.00130   -0.01228
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.32970   10.35200  -0.02230   -0.21542
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.64140    9.66200  -0.02060   -0.21321
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.95670    9.95790  -0.00120   -0.01205
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.23000   31.31000  -0.08000   -0.25551
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.89100    9.88040   0.01060    0.10728
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.86390    9.85370   0.01020    0.10351
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66170    9.65320   0.00850    0.08805
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.26210   10.25120   0.01090    0.10633
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.24070   10.23010   0.01060    0.10362
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.03430   10.02510   0.00920    0.09177
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35290    8.33680   0.01610    0.19312
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.05900    9.04150   0.01750    0.19355
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.59470    8.57900   0.01570    0.18301
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.18110   10.16150   0.01960    0.19288
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.26920   10.24930   0.01990    0.19416
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.77240    9.75470   0.01770    0.18145
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93220    9.91310   0.01910    0.19267
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59830    8.59390   0.00440    0.05120
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90490    9.89990   0.00500    0.05051
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15000    9.14620   0.00380    0.04155
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.48420   11.47830   0.00590    0.05140
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30990   11.30420   0.00570    0.05042
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.57670   10.57230   0.00440    0.04162
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.35850    9.35420   0.00430    0.04597
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.13000   15.14000  -0.01000   -0.06605
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80520    8.80830  -0.00310   -0.03519
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71600    9.71940  -0.00340   -0.03498
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.18300    9.18750  -0.00450   -0.04898
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.70140   10.70520  -0.00380   -0.03550
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.74500   10.74870  -0.00370   -0.03442
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22190   10.22640  -0.00450   -0.04400
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34030    9.34410  -0.00380   -0.04067
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.04000    8.08000  -0.04000   -0.49505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.16670   10.14480   0.02190    0.21587
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43060    9.41030   0.02030    0.21572
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.98950    8.96330   0.02620    0.29230
富蘭克林華美中華基金                                               11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.30000   23.13000   0.17000    0.73498
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.46000   22.45000   0.01000    0.04454
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.24550    8.20580   0.03970    0.48380
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.33860    9.30470   0.03390    0.36433
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.36650   10.32890   0.03760    0.36403
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.92920    9.88150   0.04770    0.48272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62440   11.61770   0.00670    0.05767
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.67380    8.66880   0.00500    0.05768
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79450    8.78940   0.00510    0.05802
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.87960    9.87390   0.00570    0.05773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.54630   14.55150  -0.00520   -0.03574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.44760   10.45130  -0.00370   -0.03540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.36510   10.36880  -0.00370   -0.03568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62750   10.62340   0.00410    0.03859
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.62500    7.62210   0.00290    0.03805
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94570    8.94230   0.00340    0.03802
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93540    9.93160   0.00380    0.03826
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.30910   11.29090   0.01820    0.16119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57670    7.56450   0.01220    0.16128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90760    8.89330   0.01430    0.16080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.05880   10.04260   0.01620    0.16131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.91800   10.91940  -0.00140   -0.01282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66300    7.66400  -0.00100   -0.01305
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20910    8.19620   0.01290    0.15739
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26130    9.25540   0.00590    0.06375
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.36890   10.36230   0.00660    0.06369
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.10160   13.08100   0.02060    0.15748
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.43000    8.49000  -0.06000   -0.70671
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.55000   12.65000  -0.10000   -0.79051
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.16990   13.16690   0.00300    0.02278
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美第一富基金                                             40.72000   40.53000   0.19000    0.46879
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35800   10.35790   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.80000   14.90000  -0.10000   -0.67114
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.38000   13.48000  -0.10000   -0.74184
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.81000   15.90000  -0.09000   -0.56604
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.57460    9.62750  -0.05290   -0.54947
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.57460    9.62740  -0.05280   -0.54843
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.59960    9.66630  -0.06670   -0.69003
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.59960    9.66630  -0.06670   -0.69003
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.57640    9.63080  -0.05440   -0.56485
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.50390    9.55790  -0.05400   -0.56498
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.50390    9.55780  -0.05390   -0.56394
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.73900    9.78020  -0.04120   -0.42126
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.66500    9.70600  -0.04100   -0.42242
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.66500    9.70600  -0.04100   -0.42242
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.35850    6.33760   0.02090    0.32978
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.57090   10.53910   0.03180    0.30173
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47750    9.47810  -0.00060   -0.00633
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.52750   11.52820  -0.00070   -0.00607
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72770    6.72170   0.00600    0.08926
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85240    8.85350  -0.00110   -0.01242
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.94460   10.93480   0.00980    0.08962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.63000   70.99000   0.64000    0.90154
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.07000   73.35000   0.72000    0.98160
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.98120   62.86200   0.11920    0.18962
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.93000   20.88000   0.05000    0.23946
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.22680   70.54810   0.67870    0.96204
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.47670   68.97280   0.50390    0.73058
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89900   11.89830   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   41.02510   40.86710   0.15800    0.38662
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華大中華中小策略基金                                              8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華中小精選基金                                                   68.41000   67.92000   0.49000    0.72144
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.56190   52.61220  -0.05030   -0.09561
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.37780   63.25400   0.12380    0.19572
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
復華台灣智能基金                                                   12.04000   12.00000   0.04000    0.33333
復華全方位基金                                                     30.82000   30.65000   0.17000    0.55465
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.71000   12.73000  -0.02000   -0.15711
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.29000   20.29000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-美元                                               9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.84000   19.72000   0.12000    0.60852
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
復華全球原物料基金                                                  8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.27670   12.25810   0.01860    0.15174
復華全球債券基金                                                   15.37820   15.33400   0.04420    0.28825
復華全球債券組合基金                                               15.41000   15.38000   0.03000    0.19506
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.39000   15.39000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.50120   13.50100   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
復華亞太成長基金                                                   12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
復華東協世紀基金                                                   12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
復華南非幣長期收益基金B                                             7.89000    7.86000   0.03000    0.38168
復華南非幣短期收益基金A                                            14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
復華南非幣短期收益基金B                                             8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      75.29750   74.63260   0.66490    0.89090
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.19000   21.47000  -0.28000   -1.30415
復華美國新星基金-美元                                              12.63000   12.63000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
復華恒生基金                                                       20.40000   20.39000   0.01000    0.04904
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.38000   27.35000   0.03000    0.10969
復華神盾基金                                                       27.92950   27.87510   0.05440    0.19516
復華高成長基金                                                     70.80000   70.55000   0.25000    0.35436
復華高益策略組合基金                                               13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
復華貨幣市場基金                                                   14.46510   14.46490   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.09000   18.14000  -0.05000   -0.27563
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.76000   47.89000  -0.13000   -0.27146
復華復華基金                                                       22.20000   22.12000   0.08000    0.36166
復華華人世紀基金                                                   17.46000   17.37000   0.09000    0.51813
復華傳家二號基金                                                   34.08460   33.93300   0.15160    0.44676
復華傳家基金                                                       23.60320   23.51240   0.09080    0.38618
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.96000   15.93000   0.03000    0.18832
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.44000   14.43000   0.01000    0.06930
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
復華新興人民幣債券基金A                                            12.25000   12.24000   0.01000    0.08170
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.12000   23.06000   0.06000    0.26019
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.11000   71.89000   0.22000    0.30602
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
復華滬深300 A股基金                                                23.37000   23.42000  -0.05000   -0.21349
復華數位經濟基金                                                   48.25000   48.21000   0.04000    0.08297
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.98570    9.98960  -0.00390   -0.03904
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75220    9.75340  -0.00120   -0.01230
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.52670   10.53090  -0.00420   -0.03988
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.14560   10.14680  -0.00120   -0.01183
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.08140   10.12670  -0.04530   -0.44733
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.08110   10.06220   0.01890    0.18783
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17860   10.17430   0.00430    0.04226
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.91020   10.88720   0.02300    0.21126
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03140   10.03200  -0.00060   -0.00598
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.77590   10.75830   0.01760    0.16359
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38880   10.38940  -0.00060   -0.00578
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.14690   11.12880   0.01810    0.16264
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.61890   10.63390  -0.01500   -0.14106
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.58260   10.57380   0.00880    0.08322
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.78720   10.76010   0.02710    0.25186
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58570   10.59310  -0.00740   -0.06986
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.77780   11.83690  -0.05910   -0.49929
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52450   10.51080   0.01370    0.13034
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.76680   10.77440  -0.00760   -0.07054
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.07520   12.13570  -0.06050   -0.49853
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.66730   10.65340   0.01390    0.13047
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.92040   10.88760   0.03280    0.30126
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.11660   10.13860  -0.02200   -0.21699
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11840   10.11880  -0.00040   -0.00395
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.12450   10.10780   0.01670    0.16522
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.42550   10.44120  -0.01570   -0.15037
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.72080   10.78220  -0.06140   -0.56946
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.43980   10.43230   0.00750    0.07189
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.42420   10.43980  -0.01560   -0.14943
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.72070   10.78210  -0.06140   -0.56946
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.43660   10.42910   0.00750    0.07191
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.32400   10.33560  -0.01160   -0.11223
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.31400   10.30250   0.01150    0.11162
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.32210   10.33380  -0.01170   -0.11322
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.31500   10.30340   0.01160    0.11258
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.88010   10.89250  -0.01240   -0.11384
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.88500   10.87310   0.01190    0.10944
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08560   11.05480   0.03080    0.27861
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.12460   10.14490  -0.02030   -0.20010
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.12270   10.12130   0.00140    0.01383
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.12950   10.11100   0.01850    0.18297
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.26090    9.25750   0.00340    0.03673
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.09930    8.10050  -0.00120   -0.01481
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.22030    8.20770   0.01260    0.15351
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.13060   12.12600   0.00460    0.03794
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.63630   10.63790  -0.00160   -0.01504
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.92070   10.90390   0.01680    0.15407
景順主流基金                                                       18.73000   18.58000   0.15000    0.80732
景順台灣科技基金                                                   32.88000   32.58000   0.30000    0.92081
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
景順全球科技基金                                                   23.82000   23.89000  -0.07000   -0.29301
景順全球康健基金                                                   19.76000   19.84000  -0.08000   -0.40323
景順貨幣市場基金                                                   15.99930   15.99910   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.15000   32.93000   0.22000    0.66808
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.60000   14.67000  -0.07000   -0.47716
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.89000   13.94000  -0.05000   -0.35868
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.84000   10.90000  -0.06000   -0.55046
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.56000   11.62000  -0.06000   -0.51635
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62390    8.61870   0.00520    0.06033
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82900    7.83120  -0.00220   -0.02809
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.50680   11.49980   0.00700    0.06087
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.42440   10.42730  -0.00290   -0.02781
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.44000    8.43000   0.01000    0.11862
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.87000    7.89000  -0.02000   -0.25349
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64140    9.64050   0.00090    0.00934
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.01750    9.99950   0.01800    0.18001
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24760   10.24650   0.00110    0.01074
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.65120   10.63210   0.01910    0.17964
華南永昌永昌基金                                                   20.67000   20.62000   0.05000    0.24248
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97760   14.94660   0.03100    0.20741
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.82000   16.83000  -0.01000   -0.05942
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
華南永昌物聯網精選基金                                             12.51000   12.45000   0.06000    0.48193
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28850   16.28830   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.23770   25.19550   0.04220    0.16749
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99540   11.99520   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76350   10.76120   0.00230    0.02137
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.59790   10.57260   0.02530    0.23930
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97660    9.97430   0.00230    0.02306
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.76340    9.74100   0.02240    0.22996
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60360   10.60010   0.00350    0.03302
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.37330   10.34890   0.02440    0.23577
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94930    9.94680   0.00250    0.02513
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.67620    9.65340   0.02280    0.23619
華頓中小型基金                                                     21.47000   21.20000   0.27000    1.27358
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.07140   12.01370   0.05770    0.48029
華頓台灣基金                                                       24.02000   23.77000   0.25000    1.05175
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57610   11.57590   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.32000   17.22000   0.10000    0.58072
華頓全球高收益債券基金A                                            13.86420   13.85360   0.01060    0.07651
華頓全球高收益債券基金B                                             8.03850    8.03240   0.00610    0.07594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.83740    2.84450  -0.00710   -0.24960
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.60490   12.62160  -0.01670   -0.13231
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40140    0.40260  -0.00120   -0.29806
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.20620   12.21180  -0.00560   -0.04586
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.20610   12.21180  -0.00570   -0.04668
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.83350   10.84180  -0.00830   -0.07656
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.78030   10.77260   0.00770    0.07148
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.77980   10.77210   0.00770    0.07148
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.45970    9.45300   0.00670    0.07088
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.80370   10.81420  -0.01050   -0.09709
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.80360   10.81410  -0.01050   -0.09710
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.46980    9.48350  -0.01370   -0.14446
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68390    2.68030   0.00360    0.13431
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.11130    2.11000   0.00130    0.06161
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.04910   12.03980   0.00930    0.07724
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30280    9.29560   0.00720    0.07746
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37900    0.37870   0.00030    0.07922
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29390    0.29410  -0.00020   -0.06800
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.55000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.74000   15.74000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.68000   24.67000   0.01000    0.04054
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.59000   12.63000  -0.04000   -0.31671
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
匯豐安富基金                                                       25.99000   25.98000   0.01000    0.03849
匯豐成功基金                                                       42.58000   42.60000  -0.02000   -0.04695
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.40000   0.01000    0.41667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.76170    2.75830   0.00340    0.12326
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.41570    2.41200   0.00370    0.15340
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97650   11.95910   0.01740    0.14550
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01520    7.99760   0.01760    0.22007
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39150    0.39120   0.00030    0.07669
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33500    0.33460   0.00040    0.11955
匯豐金磚動力基金                                                   14.60000   14.57000   0.03000    0.20590
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01620   15.01610   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.04000    4.98000   0.06000    1.20482
匯豐新鑽動力基金                                                   10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.50850    5.48550   0.02300    0.41929
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38210    9.35920   0.02290    0.24468
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.32000   53.28000   0.04000    0.07508
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.32000   53.28000   0.04000    0.07508
匯豐龍騰電子基金                                                   38.59000   38.46000   0.13000    0.33801
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83110   12.81170   0.01940    0.15142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.69000   18.60000   0.09000    0.48387
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
新光中國成長基金(美元)                                              9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.52430   11.51750   0.00680    0.05904
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29480   10.29970  -0.00490   -0.04757
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80780   10.80120   0.00660    0.06110
新光台灣富貴基金                                                   24.84000   24.64000   0.20000    0.81169
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.59000   21.73000  -0.14000   -0.64427
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.60160   40.65200  -0.05040   -0.12398
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.38690   46.96730   0.41960    0.89339
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.20060   11.15350   0.04710    0.42229
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.14080   11.08180   0.05900    0.53240
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.54410   10.49990   0.04420    0.42096
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.47440   10.41900   0.05540    0.53172
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51490   15.51470   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
新光亞洲精選基金-美金                                              20.54000   20.51000   0.03000    0.14627
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.18000   21.13000   0.05000    0.23663
新光店頭基金                                                       23.42000   23.27000   0.15000    0.64461
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.19800   42.77440   0.42360    0.99031
新光特選內需收益ETF基金                                            20.61000   20.64000  -0.03000   -0.14535
新光創新科技基金                                                   13.70000   13.58000   0.12000    0.88365
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.29150   10.28370   0.00780    0.07585
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.65310   10.63060   0.02250    0.21165
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.09670   10.08230   0.01440    0.14282
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.37100    9.36380   0.00720    0.07689
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.67310    9.65250   0.02060    0.21342
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.16380    9.14880   0.01500    0.16396
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.35290   41.28720   0.06570    0.15913
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.36920   47.97550   0.39370    0.82063
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.89230   10.87730   0.01500    0.13790
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54950    9.53650   0.01300    0.13632
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56050    9.53890   0.02160    0.22644
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.67690   10.65280   0.02410    0.22623
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.69450   10.67840   0.01610    0.15077
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55950    9.54500   0.01450    0.15191
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52420    9.50960   0.01460    0.15353
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64090   10.62460   0.01630    0.15342
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.14000    7.16000  -0.02000   -0.27933
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.41000   10.31000   0.10000    0.96993
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.78700   10.76320   0.02380    0.22112
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.52980    9.50860   0.02120    0.22296
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.53210   10.50750   0.02460    0.23412
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.47810    9.45600   0.02210    0.23371
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.55380    9.53130   0.02250    0.23606
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.61770   10.59240   0.02530    0.23885
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.92670   14.87750   0.04920    0.33070
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.62310    8.59460   0.02850    0.33160
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.96440   40.99570  -0.03130   -0.07635
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.56060   45.07040   0.49020    1.08763
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.14600   45.64570   0.50030    1.09605
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.70520   46.21210   0.49310    1.06704
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.09210   47.63890   0.45320    0.95132
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.20080   45.75660   0.44420    0.97079
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.74910   49.23730   0.51180    1.03946
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.63650   50.54920   0.08730    0.17270
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.08310   48.62500   0.45810    0.94211
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.99540   10.97940   0.01600    0.14573
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.07440   48.59310   0.48130    0.99047
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.65920   40.70080  -0.04160   -0.10221
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50580   11.50510   0.00070    0.00608
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.10870   10.11710  -0.00840   -0.08303
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.70810   13.69640   0.01170    0.08542
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.96520    9.98180  -0.01660   -0.16630
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
群益大印度基金-人民幣                                              12.99780   13.07720  -0.07940   -0.60716
群益大印度基金-美元                                                11.88900   11.99180  -0.10280   -0.85725
群益大印度基金-新臺幣                                              11.48000   11.56000  -0.08000   -0.69204
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.08750   12.15100  -0.06350   -0.52259
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.33760   11.42590  -0.08830   -0.77281
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.73790   10.79430  -0.05640   -0.52250
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.18800    9.25950  -0.07150   -0.77218
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.70140    9.75240  -0.05100   -0.52295
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.33570    8.40060  -0.06490   -0.77256
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.96590    9.01300  -0.04710   -0.52258
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.96200    8.02410  -0.06210   -0.77392
群益中小型股基金                                                   46.71000   46.30000   0.41000    0.88553
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.68460   10.65050   0.03410    0.32017
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.64800    9.64150   0.00650    0.06742
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.21450    9.19280   0.02170    0.23605
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.04300    9.01420   0.02880    0.31950
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.16430    8.15880   0.00550    0.06741
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.79850    7.78010   0.01840    0.23650
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.58400   10.57050   0.01350    0.12771
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.64230   11.62740   0.01490    0.12815
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21560   11.20170   0.01390    0.12409
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.46010   10.43120   0.02890    0.27705
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.10090    9.08540   0.01550    0.17060
群益中國新機會基金N-美元                                            8.12830    8.13490  -0.00660   -0.08113
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.07100    8.05720   0.01380    0.17128
群益中國新機會基金-美元                                             8.69050    8.69760  -0.00710   -0.08163
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.44000    8.43000   0.01000    0.11862
群益平衡王基金                                                     20.39090   20.27600   0.11490    0.56668
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95920    9.95750   0.00170    0.01707
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.05950   10.04080   0.01870    0.18624
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95930    9.95760   0.00170    0.01707
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.05950   10.04080   0.01870    0.18624
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95930    9.95760   0.00170    0.01707
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.05940   10.04070   0.01870    0.18624
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03930   10.02050   0.01880    0.18762
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.93560    9.94540  -0.00980   -0.09854
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.03550   10.02850   0.00700    0.06980
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.93560    9.94540  -0.00980   -0.09854
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.03550   10.02850   0.00700    0.06980
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.93560    9.94540  -0.00980   -0.09854
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.03550   10.02850   0.00700    0.06980
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03380   10.02650   0.00730    0.07281
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.94630    9.95190  -0.00560   -0.05627
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.04640   10.03510   0.01130    0.11260
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.94630    9.95190  -0.00560   -0.05627
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.04640   10.03510   0.01130    0.11260
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.94620    9.95190  -0.00570   -0.05728
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.04630   10.03510   0.01120    0.11161
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.03760   10.02620   0.01140    0.11370
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.57000    6.58000  -0.01000   -0.15198
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.48200   12.50940  -0.02740   -0.21904
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.58730   11.64210  -0.05480   -0.47071
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.64750   10.67100  -0.02350   -0.22022
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.88310    9.92990  -0.04680   -0.47130
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.43620   10.45910  -0.02290   -0.21895
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.51100   10.50250   0.00850    0.08093
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.28980   10.28040   0.00940    0.09144
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.25640    9.24890   0.00750    0.08109
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.25600    9.24760   0.00840    0.09083
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.57220   10.56360   0.00860    0.08141
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.61290   10.60320   0.00970    0.09148
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.41980    9.41220   0.00760    0.08075
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90370    9.89470   0.00900    0.09096
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.40070   11.37590   0.02480    0.21800
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.83430    7.81720   0.01710    0.21875
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.78150   10.77310   0.00840    0.07797
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.58890   10.58120   0.00770    0.07277
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.79800   10.77190   0.02610    0.24230
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93370    9.92590   0.00780    0.07858
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87140    9.86420   0.00720    0.07299
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.06700   10.04270   0.02430    0.24197
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.78160   10.77310   0.00850    0.07890
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.58880   10.58110   0.00770    0.07277
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.79790   10.77180   0.02610    0.24230
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93370    9.92600   0.00770    0.07757
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87130    9.86410   0.00720    0.07299
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.06700   10.04270   0.02430    0.24197
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75980    9.80450  -0.04470   -0.45591
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96910   16.04230  -0.07320   -0.45629
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.04000   16.08000  -0.04000   -0.24876
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.50000   11.63000  -0.13000   -1.11780
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.32550   10.38720  -0.06170   -0.59400
群益印度中小基金N-美元                                              8.43060    8.50230  -0.07170   -0.84330
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.11000    8.17000  -0.06000   -0.73439
群益印度中小基金-人民幣                                            13.97850   14.06190  -0.08340   -0.59309
群益印度中小基金-美元                                              12.05810   12.16070  -0.10260   -0.84370
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.20000   14.29000  -0.09000   -0.62981
群益多利策略組合基金                                               11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
群益多重收益組合基金                                               14.33000   14.29000   0.04000    0.27992
群益多重資產組合基金                                               15.77000   15.74000   0.03000    0.19060
群益安家基金                                                       26.43100   26.18130   0.24970    0.95373
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16600   16.16580   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.70000   21.93000  -0.23000   -1.04879
群益亞太中小基金                                                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.56000   16.53000   0.03000    0.18149
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.81160   10.77940   0.03220    0.29872
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.97400    7.95030   0.02370    0.29810
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.50390   10.47260   0.03130    0.29888
群益店頭市場基金                                                  101.24000  100.50000   0.74000    0.73632
群益東方盛世基金                                                    8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
群益東協成長基金-人民幣                                            13.36900   13.32730   0.04170    0.31289
群益東協成長基金-美元                                              11.41340   11.40650   0.00690    0.06049
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.06760   12.05990   0.00770    0.06385
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.18520   11.20020  -0.01500   -0.13393
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.68280   10.68210   0.00070    0.00655
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84770    9.84140   0.00630    0.06402
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.13040    9.14260  -0.01220   -0.13344
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.71850    8.71790   0.00060    0.00688
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.04650   11.04570   0.00080    0.00724
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63690    9.63080   0.00610    0.06334
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.29250    9.30490  -0.01240   -0.13326
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.73980    9.73910   0.00070    0.00719
群益長安基金                                                       30.85000   30.63000   0.22000    0.71825
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.28490   10.35740  -0.07250   -0.69998
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.55860   15.66830  -0.10970   -0.70014
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.29000   15.38000  -0.09000   -0.58518
群益真善美基金                                                     16.08670   16.02130   0.06540    0.40821
群益馬拉松基金                                                    124.11000  123.19000   0.92000    0.74681
群益深証中小板基金                                                 11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
群益創新科技基金                                                   34.78000   34.36000   0.42000    1.22235
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.07500   10.07710  -0.00210   -0.02084
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.01890    9.04360  -0.02470   -0.27312
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.97170   10.97410  -0.00240   -0.02187
群益華夏盛世基金-美元                                               9.94440    9.97160  -0.02720   -0.27277
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.69000   16.71000  -0.02000   -0.11969
群益奧斯卡基金                                                     31.22000   31.01000   0.21000    0.67720
群益新興金鑽基金-美元                                              11.11670   11.10420   0.01250    0.11257
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
群益葛萊美基金                                                     24.68000   24.42000   0.26000    1.06470
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.74000   22.89000  -0.15000   -0.65531
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.79000    7.79000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.89000   13.87000   0.02000    0.14420
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.49420   11.48670   0.00750    0.06529
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.02160   11.04220  -0.02060   -0.18656
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.23530   11.23740  -0.00210   -0.01869
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.09820   11.09090   0.00730    0.06582
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.64120   10.66110  -0.01990   -0.18666
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84780   10.84970  -0.00190   -0.01751
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.49410   11.48660   0.00750    0.06529
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.02190   11.04260  -0.02070   -0.18746
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.09820   11.09100   0.00720    0.06492
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.64080   10.66070  -0.01990   -0.18667
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.05930   10.06110  -0.00180   -0.01789
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13430   13.12160   0.01270    0.09679
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85960   11.85270   0.00690    0.05821
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74880   11.74250   0.00630    0.05365
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74960    8.74120   0.00840    0.09610
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.01530    9.01000   0.00530    0.05882
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.50280    8.49820   0.00460    0.05413
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32370   10.31750   0.00620    0.06009
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.97370    9.96780   0.00590    0.05919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       31.25000   31.12000   0.13000    0.41774
德信中國精選成長基金                                               11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               21.17000   21.00000   0.17000    0.80952
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99020   11.99000   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.29000   34.36000  -0.07000   -0.20373
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.99860   10.99190   0.00670    0.06095
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86780   10.85970   0.00810    0.07459
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72050   11.72030   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.32000   17.12000   0.20000    1.16822
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.96000   17.06000  -0.10000   -0.58617
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.87520   10.85550   0.01970    0.18147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.49650   16.44480   0.05170    0.31439
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.30930    8.27690   0.03240    0.39145
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.13630   11.11330   0.02300    0.20696
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.16260   12.13600   0.02660    0.21918
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.16440   14.10920   0.05520    0.39123
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摩根大歐洲基金                                                     16.48000   16.55000  -0.07000   -0.42296
摩根中小基金                                                       22.54000   22.52000   0.02000    0.08881
摩根中國A股基金                                                    15.35000   15.39000  -0.04000   -0.25991
摩根中國A股基金(美元)                                              11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
摩根中國亮點基金                                                   12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.39000   11.40480  -0.01480   -0.12977
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.76260   12.77780  -0.01520   -0.11896
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.60260    9.62690  -0.02430   -0.25242
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.31640   13.33360  -0.01720   -0.12900
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.53560   15.55430  -0.01870   -0.12022
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.57000   19.61000  -0.04000   -0.20398
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.57000   19.61000  -0.04000   -0.20398
摩根台灣增長基金                                                   49.91000   49.87000   0.04000    0.08021
摩根平衡基金                                                       27.60000   27.67000  -0.07000   -0.25298
摩根全球α基金                                                     18.20000   18.28000  -0.08000   -0.43764
摩根全球平衡基金                                                   16.36400   16.31640   0.04760    0.29173
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44570    9.44550   0.00020    0.00212
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.60860   10.60850   0.00010    0.00094
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.98500    9.98800  -0.00300   -0.03004
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.65900   11.65880   0.00020    0.00172
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.40620   10.40940  -0.00320   -0.03074
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.46790   10.44630   0.02160    0.20677
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.94020   13.91150   0.02870    0.20630
摩根亞洲基金                                                       58.42000   58.26000   0.16000    0.27463
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.43250    8.42720   0.00530    0.06289
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96130    9.95530   0.00600    0.06027
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80080    8.79920   0.00160    0.01818
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89260   12.88440   0.00820    0.06364
摩根東方內需機會基金                                               18.48000   18.43000   0.05000    0.27130
摩根東方科技基金                                                   32.29000   31.81000   0.48000    1.50896
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
摩根金龍收成基金                                                   22.21000   22.12000   0.09000    0.40687
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13710   15.13700   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.23000   13.96000   0.27000    1.93410
摩根新金磚五國基金                                                 12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
摩根新絲路基金                                                      9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
摩根新興35基金                                                     13.20000   13.16000   0.04000    0.30395
摩根新興日本基金                                                   23.25000   22.93000   0.32000    1.39555
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.15650    7.15550   0.00100    0.01398
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51430    9.51250   0.00180    0.01892
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.31520    9.31690  -0.00170   -0.01825
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.11370   11.11250   0.00120    0.01080
摩根新興科技基金                                                   53.91000   53.92000  -0.01000   -0.01855
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.69620    8.68030   0.01590    0.18317
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.33800    9.33250   0.00550    0.05893
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78610    8.78260   0.00350    0.03985
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.39550   10.37650   0.01900    0.18311
摩根龍揚基金                                                       33.19000   33.05000   0.14000    0.42360
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.94000   12.00000  -0.06000   -0.50000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36220    9.35190   0.01030    0.11014
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.59660   11.58370   0.01290    0.11136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.49000   20.45000   0.04000    0.19560
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61870   12.61860   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.86170   10.83730   0.02440    0.22515
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.59980   10.60030  -0.00050   -0.00472
聯邦中國龍基金                                                     27.29000   27.13000   0.16000    0.58975
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.54870   12.53970   0.00900    0.07177
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76790   11.75100   0.01690    0.14382
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73190   10.70640   0.02550    0.23818
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.27190   10.31630  -0.04440   -0.43039
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68550    9.72030  -0.03480   -0.35801
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.82630    8.84950  -0.02320   -0.26216
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.65360    9.72490  -0.07130   -0.73317
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.98220   10.03880  -0.05660   -0.56381
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.14020    9.23080  -0.09060   -0.98150
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.44760    9.52500  -0.07740   -0.81260
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.61360   11.64170  -0.02810   -0.24137
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.47010   11.48640  -0.01630   -0.14191
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.77110   10.77060   0.00050    0.00464
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.69160   10.74200  -0.05040   -0.46919
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54450   10.58610  -0.04160   -0.39297
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.90180    9.92620  -0.02440   -0.24581
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.08670   23.98150   0.10520    0.43867
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.43890    9.45830  -0.01940   -0.20511
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.92570    9.92930  -0.00360   -0.03626
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.38600    9.40520  -0.01920   -0.20414
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.85740    9.86100  -0.00360   -0.03651
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22840   13.22830   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   13.66000   13.58000   0.08000    0.58910
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.77590   16.74780   0.02810    0.16778
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.76390   12.75830   0.00560    0.04389
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.55800   12.55960  -0.00160   -0.01274
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.93350   11.94510  -0.01160   -0.09711
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.47400   12.45870   0.01530    0.12281
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.75920   11.72720   0.03200    0.27287
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58640   10.61810  -0.03170   -0.29855
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.80540    8.81100  -0.00560   -0.06356
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.53000   36.49000   0.04000    0.10962
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.55000   18.55000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.15000   18.20000  -0.05000   -0.27473
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.25000   16.24000   0.01000    0.06158
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.57000    7.56000   0.01000    0.13228
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.14000   15.08000   0.06000    0.39788
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.81000   13.82000  -0.01000   -0.07236
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.65000   20.69000  -0.04000   -0.19333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.75000   18.78000  -0.03000   -0.15974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.61000   14.64000  -0.03000   -0.20492
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.59000   15.62000  -0.03000   -0.19206
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.56000   14.59000  -0.03000   -0.20562
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.48000   12.50000  -0.02000   -0.16000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.74000   14.77000  -0.03000   -0.20311
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.07000   13.10000  -0.03000   -0.22901
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.59000   19.57000   0.02000    0.10220
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.31000   18.29000   0.02000    0.10935
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.91000   0.01000    0.07746
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
聯博貨幣市場基金                                                   15.04200   15.04190   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.14400   11.11490   0.02910    0.26181
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.88270   13.85750   0.02520    0.18185
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.52140    7.50180   0.01960    0.26127
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.37000   14.34000   0.03000    0.20921
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.30910   10.29300   0.01610    0.15642
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.71260   10.70150   0.01110    0.10372
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20690   10.20610   0.00080    0.00784
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.28280   10.27100   0.01180    0.11489
瀚亞中小型股基金                                                   22.00000   21.83000   0.17000    0.77874
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.94000   13.00000  -0.06000   -0.46154
瀚亞巴西基金                                                        5.65000    5.67000  -0.02000   -0.35273
瀚亞外銷基金                                                       41.35000   41.06000   0.29000    0.70628
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.45520   11.42320   0.03200    0.28013
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.89700   10.88770   0.00930    0.08542
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.84220   12.82110   0.02110    0.16457
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.90480   10.90710  -0.00230   -0.02109
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.32370    7.30300   0.02070    0.28345
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95390    7.94710   0.00680    0.08557
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.16280    8.14930   0.01350    0.16566
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10460    7.10610  -0.00150   -0.02111
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.72310    8.70880   0.01430    0.16420
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.00680    8.98140   0.02540    0.28281
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30040    9.29240   0.00800    0.08609
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.09220    9.07720   0.01500    0.16525
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.34000   11.42000  -0.08000   -0.70053
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.35540   10.38730  -0.03190   -0.30711
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.73250    9.74560  -0.01310   -0.13442
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.37710    9.41870  -0.04160   -0.44167
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.52570    9.55510  -0.02940   -0.30769
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.93000   13.99000  -0.06000   -0.42888
瀚亞印度基金-美元                                                  12.78000   12.88000  -0.10000   -0.77640
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.87000   29.03000  -0.16000   -0.55115
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.48000   13.40000   0.08000    0.59701
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.82000   10.76000   0.06000    0.55762
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.45000   11.38000   0.07000    0.61511
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.33000   14.26000   0.07000    0.49088
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.55000    6.53000   0.02000    0.30628
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.46700   12.40380   0.06320    0.50952
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.94570   14.88660   0.05910    0.39700
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.15300   11.12650   0.02650    0.23817
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.99670   10.95850   0.03820    0.34859
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.82020   12.80360   0.01660    0.12965
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.00240    8.95780   0.04460    0.49789
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.17240   10.13230   0.04010    0.39576
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.83940    8.81840   0.02100    0.23814
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.70500    8.67480   0.03020    0.34813
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36630    9.35480   0.01150    0.12293
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.95350   14.92940   0.02410    0.16143
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.67940   10.64900   0.03040    0.28547
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.19970   10.20060  -0.00090   -0.00882
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63780   12.61750   0.02030    0.16089
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.83000   17.84000  -0.01000   -0.05605
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63030   13.63010   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.35000   29.43000  -0.08000   -0.27183
瀚亞高科技基金                                                     61.84000   61.10000   0.74000    1.21113
瀚亞理財通基金                                                     26.54000   26.50000   0.04000    0.15094
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.16000    8.20000  -0.04000   -0.48780
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.43000    8.46000  -0.03000   -0.35461
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.20000    8.24000  -0.04000   -0.48544
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
瀚亞菁華基金                                                       22.53000   22.33000   0.20000    0.89566
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.98680   13.94430   0.04250    0.30478
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.17820    9.15030   0.02790    0.30491
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.00740   10.97460   0.03280    0.29887
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.13740   12.11930   0.01810    0.14935
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.13900   10.12280   0.01620    0.16003
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.63750   10.65080  -0.01330   -0.12487
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.18040    8.15600   0.02440    0.29917
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.47690    8.46480   0.01210    0.14294
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.59300    8.59380  -0.00080   -0.00931
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15990    8.14700   0.01290    0.15834
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.06450    8.07460  -0.01010   -0.12508
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.22850   14.19490   0.03360    0.23670
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.77230   10.72620   0.04610    0.42979
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94760    9.93260   0.01500    0.15102
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.60170   11.57430   0.02740    0.23673
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.28020   10.23620   0.04400    0.42985
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.08090   10.05710   0.02380    0.23665
瀚亞歐洲基金                                                       10.10000   10.19000  -0.09000   -0.88322
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