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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大中型100          鮮活果汁-KY          昶和     天仁     元大台灣50正2   
嘉裕              富邦科技          本盟              大統新創 興泰                
東華              元大電子          喬山              本盟     新紡                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   怡華                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     昶和                
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   大統新創            
聯發              富邦發達          建準              統領     程泰                
昶和              富邦金融          凌群              威宏-KY  百達-KY             
三洋紡            元大MSCI台灣          吉祥全            泰昇-KY  氣立                
本盟              永豐臺灣加權          揚智                       榮星                
正道              富邦日本          泰碩                       元禎                
瑞利              國泰日經225          創意                       永記                
正峰新            元大歐洲50          健策                       毛寶                
億泰              元大日經225          茂林-KY                    日勝化              
懷特              元大美元指數          立積                       展宇                
士紙              兆豐藍籌30反1          科嘉-KY                    華廣                
燁興              國泰股利精選30          虹堡                       三福化              
千興              元大S&P日圓反1          慧友                       士紙                
威致              富邦歐洲          捷泰                       高興昌              
華豐              FH彭博高收益債          互億                       東明-KY             
首利              FH彭博新興債          超眾                       申豐                
麗正              元大台灣高息低波          台表科                     震旦行              
東訊              FH富時高息低波          昇陽半導體                   隴華                
錸德              國泰RMB短期報酬          新天地                     銘旺科              
倫飛              富邦臺灣中小          杜康-DR                    翔耀                
虹光              新光內需收益          陽光能源-DR                   太空梭              
威盛              FH美國金融股          欣巴巴                     連宇                
浩鑫              元大US高息特別股          吉源-KY                    奇鋐                
國碩              新光中國政金綠債                                     立萬利              
銘旺科            新光投等債15+                                     聯德                
統懋              新光ICE美國權值                                     泰碩                
翔耀              台新全球AI                                     玉晶光              
太空梭            大成                                         力銘                
兆勁              福懋油                                       新至陞              
麗臺              台苯                                         穎漢                
吉祥全            聯成                                         立積                
憶聲              地球                                         迎廣                
科風              昭輝                                         昇陽半導體            
力特              宏洲                                         陞泰                
喬鼎              嘉裕                                         偉聯                
正達              東華                                         華友聯              
晟鈦              大魯閣                                       愛山林              
聯德              立益                                         皇昌                
同泰              佳和                                         遠雄來              
新世紀            宜進                                         夏都                
誠研              聯發                                         欣欣                
誠創              宏遠                                         統領                
嘉威              昶和                                         客思達-KY            
聯合再生          三洋紡                                       凱羿-KY             
力銘              弘裕                                         康師傅-DR            
亞太電            本盟                                         神州-DR             
達能              正道                                         晨訊科-DR            
太極              瑞利                                         一零四              
誠美材            車王電                                       欣天然              
奕智博            正峰新                                       新海                
慧友              錩泰                                         秋雨                
悠克              吉茂                                         川飛                
友勁              大亞                                         鋼聯                
百一              億泰                                         必應                
捷泰              榮星                                         科定                
天瀚              和益                                         基勝-KY             
迅杰              永記                                         威宏-KY             
華上              懷特                                         政伸                
光麗-KY           台紙                                                             
元晶              士紙                                                             
華冠              燁興                                                             
裕豐              燁輝                                                             
寶徠              千興                                                             
皇昌              威致                                                             
陽明              南港                                                             
六福              建大                                                             
康師傅-DR          華豐                                                             
聖馬丁-DR          鑫永銓                                                           
神州-DR           首利                                                             
同方友友-DR          川湖                                                             
晨訊科-DR          麗正                                                             
友佳-DR           東訊                                                             
陽光能源-DR          國巨                                                             
精熙-DR           光罩                                                             
中福              聯強                                                             
雷虎              錸德                                                             
中視              倫飛                                                             
秋雨              微星                                                             
新利虹            虹光                                                             
國光生            威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  興勤                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  美律                                                             
                  太空梭                                                           
                  超豐                                                             
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  希華                                                             
                  吉祥全                                                           
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  弘憶股                                                           
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  通嘉                                                             
                  力銘                                                             
                  洋華                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  嘉彰                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  關貿                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  愛普                                                             
                  易華電                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  昇陽                                                             
                  順天                                                             
                  長虹                                                             
                  陽明                                                             
                  台航                                                             
                  建新國際                                                         
                  華園                                                             
                  六福                                                             
                  第一店                                                           
                  台中銀                                                           
                  上海商銀                                                         
                  農林                                                             
                  日成-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  龍邦                                                             
                  匯僑                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  川飛                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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