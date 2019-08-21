台北‧08月20日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 08/20 08/15 00637L 元大滬深300正2 61134 -60841 -121975 3481 群創 30605 18668 -11937 00633L 富邦上証正2 11211 3523 -7688 00672L 元大S&P原油正2 6954 -119035 -125989 00655L 國泰中國A50正2 6122 -11861 -17983 2313 華通 1903 10674 8771 3037 欣興 1821 1727 -94 2812 台中銀 1623 1296 -327 2409 友達 1568 2374 806 2449 京元電子 1485 4285 2800 00636 國泰中國A50 1214 4873 3659 00642U 元大S&P石油 1107 -17286 -18393 00783 富邦中証500 1053 -467 -1520 2801 彰銀 987 1720 733 2323 中環 960 1135 175 6251 定穎 951 1123 172 2376 技嘉 890 2296 1406 3231 緯創 876 2112 1236 3035 智原 875 895 20 1310 台苯 860 2237 1377 2454 聯發科 841 -313 -1154 00669R 國泰美國道瓊反1 807 17964 17157 2888 新光金 780 932 152 2484 希華 771 1151 380 00739 元大MSCI A股 710 557 -153 1504 東元 707 330 -377 00638R 元大滬深300反1 644 3495 2851 1314 中石化 604 757 153 8105 凌巨 546 383 -163 2356 英業達 533 2021 1488 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 08/20 08/15 00677U 富邦VIX -56393 658393 714786 00632R 元大台灣50反1 -30781 328712 359493 00738U 元大道瓊白銀 -4941 -12485 -7544 00708L 元大S&P黃金正2 -3516 -5287 -1771 1303 南亞 -3176 -10195 -7019 2892 第一金 -2949 -6400 -3451 2891 中信金 -2616 -5232 -2616 2603 長榮 -2373 -3724 -1351 00673R 元大S&P原油反1 -2285 -4736 -2451 2886 兆豐金 -2118 -15278 -13160 2317 鴻海 -2056 -17746 -15690 3702 大聯大 -1954 492 2446 2834 臺企銀 -1312 4747 6059 00730 富邦臺灣優質高息 -1158 -7387 -6229 2884 玉山金 -1116 -1716 -600 2330 台積電 -1081 2270 3351 00653L 富邦印度正2 -1034 -5291 -4257 2882A 國泰特 -1024 -1534 -510 00752 中信中國50 -902 -7639 -6737 00671R 富邦NASDAQ反1 -784 3853 4637 00680L 元大美債20正2 -708 -1564 -856 2887F 台新戊特二 -633 -1294 -661 2882B 國泰金乙特 -600 -1019 -419 3338 泰碩 -571 1096 1667 2881A 富邦特 -563 -1193 -630 6153 嘉聯益 -556 -5002 -4446 1102 亞泥 -523 -658 -135 2383 台光電 -516 425 941 00767 FH美國金融股 -502 -499 3 00693U 華頓S&P黃豆 -499 2082 2581
[表五4]台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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