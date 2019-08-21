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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月20日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01004T 土銀富邦R2            5335      5427      98.30  
6131   悠克                   969      1120      86.52  
2801   彰銀                  4461      5855      76.19  
6005   群益證                1161      1560      74.42  
00653L 富邦印度正2            806      1089      74.01  
2809   京城銀                 875      1195      73.22  
6412   群電                   825      1132      72.88  
2838   聯邦銀                 737      1018      72.40  
2889   國票金                1098      1568      70.03  
2103   台橡                  1143      1676      68.20  
9921   巨大                   896      1324      67.67  
1714   和桐                   701      1040      67.40  
8464   億豐                   736      1092      67.40  
2504   國產                  1006      1494      67.34  
2890   永豐金                9492     14212      66.79  
2006   東和鋼鐵               950      1432      66.34  
1409   新纖                  1914      2915      65.66  
2609   陽明                  1639      2504      65.46  
4904   遠傳                   745      1146      65.01  
2881   富邦金                7635     11943      63.93  
2312   金寶                  1854      2941      63.04  
9105   泰金寶-DR              700      1119      62.56  
2891   中信金               14920     23906      62.41  
1103   嘉泥                   658      1057      62.25  
1402   遠東新                5514      8901      61.95  
2377   微星                  4422      7155      61.80  
2845   遠東銀                1645      2670      61.61  
2605   新興                   711      1161      61.24  
2867   三商壽                 644      1054      61.10  
3703   欣陸                   787      1295      60.77  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
01004T 土銀富邦R2           -5335      5427     -98.30  
6131   悠克                  -966      1120     -86.25  
1409   新纖                 -2492      2915     -85.49  
6005   群益證               -1284      1560     -82.31  
2801   彰銀                 -4608      5855     -78.70  
2006   東和鋼鐵             -1121      1432     -78.28  
2809   京城銀                -931      1195     -77.91  
2838   聯邦銀                -793      1018     -77.90  
2324   仁寶                -10983     14166     -77.53  
00634R 富邦上証反1          -1276      1675     -76.18  
2103   台橡                 -1267      1676     -75.60  
2609   陽明                 -1877      2504     -74.96  
2356   英業達               -9098     12247     -74.29  
2504   國產                 -1086      1494     -72.69  
9921   巨大                  -919      1324     -69.41  
3703   欣陸                  -897      1295     -69.27  
1103   嘉泥                  -731      1057     -69.16  
2889   國票金               -1079      1568     -68.81  
2002   中鋼                 -8883     12950     -68.59  
6412   群電                  -773      1132     -68.29  
4904   遠傳                  -777      1146     -67.80  
1714   和桐                  -699      1040     -67.21  
2881   富邦金               -7969     11943     -66.73  
2867   三商壽                -703      1054     -66.70  
1402   遠東新               -5936      8901     -66.69  
2610   華航                 -4374      6611     -66.16  
8464   億豐                  -721      1092     -66.03  
1710   東聯                 -1290      1970     -65.48  
2312   金寶                 -1922      2941     -65.35  
2845   遠東銀               -1736      2670     -65.02  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00653L 富邦印度正2              716      1089        65.75  
00671R 富邦NASDAQ反1            648      1239        52.30  
00708L 元大S&P黃金正2          2518      6066        41.51  
00738U 元大道瓊白銀             686      1689        40.62  
3702   大聯大                  2564      8061        31.81  
00673R 元大S&P原油反1           964      4130        23.34  
8150   南茂                    1808      8910        20.29  
3044   健鼎                     223      1430        15.59  
3026   禾伸堂                   156      1004        15.54  
2606   裕民                     324      2103        15.41  
2891   中信金                  3460     23906        14.47  
2330   台積電                  2727     19960        13.66  
2308   台達電                   574      4316        13.30  
1560   中砂                     251      1932        12.99  
2603   長榮                    1120      9148        12.24  
3231   緯創                    2236     19134        11.69  
2377   微星                     773      7155        10.80  
3376   新日興                   113      1072        10.54  
00669R 國泰美國道瓊反1          123      1173        10.49  
8926   台汽電                   118      1203         9.81  
2885   元大金                  3535     38052         9.29  
00636  國泰中國A50              130      1447         8.98  
2031   新光鋼                   122      1362         8.96  
2301   光寶科                  1256     14198         8.85  
9105   泰金寶-DR                 98      1119         8.76  
2457   飛宏                     153      1819         8.41  
1722   台肥                     472      5732         8.23  
2492   華新科                   360      4506         7.99  
5434   崇越                     114      1443         7.90  
3019   亞光                     309      4003         7.72  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
2812   台中銀                 -1761      4657       -37.81  
00634R 富邦上証反1             -576      1675       -34.39  
00642U 元大S&P石油             -803      2737       -29.34  
2324   仁寶                   -3633     14166       -25.65  
00766L 台新MSCI中國正2         -305      1190       -25.63  
1310   台苯                    -605      2556       -23.67  
2488   漢平                    -238      1012       -23.52  
00783  富邦中証500             -402      1788       -22.48  
00672L 元大S&P原油正2        -12335     58461       -21.10  
00753L 中信中國50正2           -246      1212       -20.30  
1409   新纖                    -578      2915       -19.83  
1710   東聯                    -349      1970       -17.72  
2353   宏碁                   -1566      8875       -17.65  
0050   元大台灣50              -718      4179       -17.18  
2356   英業達                 -1948     12247       -15.91  
2534   宏盛                    -166      1051       -15.79  
2002   中鋼                   -2026     12950       -15.64  
1434   福懋                    -194      1242       -15.62  
1718   中纖                    -534      3666       -14.57  
2542   興富發                  -256      1778       -14.40  
2882   國泰金                 -1738     14146       -12.29  
1477   聚陽                    -280      2312       -12.11  
2610   華航                    -800      6611       -12.10  
2884   玉山金                 -1957     16265       -12.03  
2006   東和鋼鐵                -171      1432       -11.94  
2344   華邦電                 -4690     39449       -11.89  
5880   合庫金                  -894      7615       -11.74  
2880   華南金                 -1200     10242       -11.72  
2104   國際中橡                -322      2796       -11.52  
00655L 國泰中國A50正2          -929      8469       -10.97  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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