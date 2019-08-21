[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月20日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 01004T 土銀富邦R2 5335 5427 98.30 6131 悠克 969 1120 86.52 2801 彰銀 4461 5855 76.19 6005 群益證 1161 1560 74.42 00653L 富邦印度正2 806 1089 74.01 2809 京城銀 875 1195 73.22 6412 群電 825 1132 72.88 2838 聯邦銀 737 1018 72.40 2889 國票金 1098 1568 70.03 2103 台橡 1143 1676 68.20 9921 巨大 896 1324 67.67 1714 和桐 701 1040 67.40 8464 億豐 736 1092 67.40 2504 國產 1006 1494 67.34 2890 永豐金 9492 14212 66.79 2006 東和鋼鐵 950 1432 66.34 1409 新纖 1914 2915 65.66 2609 陽明 1639 2504 65.46 4904 遠傳 745 1146 65.01 2881 富邦金 7635 11943 63.93 2312 金寶 1854 2941 63.04 9105 泰金寶-DR 700 1119 62.56 2891 中信金 14920 23906 62.41 1103 嘉泥 658 1057 62.25 1402 遠東新 5514 8901 61.95 2377 微星 4422 7155 61.80 2845 遠東銀 1645 2670 61.61 2605 新興 711 1161 61.24 2867 三商壽 644 1054 61.10 3703 欣陸 787 1295 60.77 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 01004T 土銀富邦R2 -5335 5427 -98.30 6131 悠克 -966 1120 -86.25 1409 新纖 -2492 2915 -85.49 6005 群益證 -1284 1560 -82.31 2801 彰銀 -4608 5855 -78.70 2006 東和鋼鐵 -1121 1432 -78.28 2809 京城銀 -931 1195 -77.91 2838 聯邦銀 -793 1018 -77.90 2324 仁寶 -10983 14166 -77.53 00634R 富邦上証反1 -1276 1675 -76.18 2103 台橡 -1267 1676 -75.60 2609 陽明 -1877 2504 -74.96 2356 英業達 -9098 12247 -74.29 2504 國產 -1086 1494 -72.69 9921 巨大 -919 1324 -69.41 3703 欣陸 -897 1295 -69.27 1103 嘉泥 -731 1057 -69.16 2889 國票金 -1079 1568 -68.81 2002 中鋼 -8883 12950 -68.59 6412 群電 -773 1132 -68.29 4904 遠傳 -777 1146 -67.80 1714 和桐 -699 1040 -67.21 2881 富邦金 -7969 11943 -66.73 2867 三商壽 -703 1054 -66.70 1402 遠東新 -5936 8901 -66.69 2610 華航 -4374 6611 -66.16 8464 億豐 -721 1092 -66.03 1710 東聯 -1290 1970 -65.48 2312 金寶 -1922 2941 -65.35 2845 遠東銀 -1736 2670 -65.02 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00653L 富邦印度正2 716 1089 65.75 00671R 富邦NASDAQ反1 648 1239 52.30 00708L 元大S&P黃金正2 2518 6066 41.51 00738U 元大道瓊白銀 686 1689 40.62 3702 大聯大 2564 8061 31.81 00673R 元大S&P原油反1 964 4130 23.34 8150 南茂 1808 8910 20.29 3044 健鼎 223 1430 15.59 3026 禾伸堂 156 1004 15.54 2606 裕民 324 2103 15.41 2891 中信金 3460 23906 14.47 2330 台積電 2727 19960 13.66 2308 台達電 574 4316 13.30 1560 中砂 251 1932 12.99 2603 長榮 1120 9148 12.24 3231 緯創 2236 19134 11.69 2377 微星 773 7155 10.80 3376 新日興 113 1072 10.54 00669R 國泰美國道瓊反1 123 1173 10.49 8926 台汽電 118 1203 9.81 2885 元大金 3535 38052 9.29 00636 國泰中國A50 130 1447 8.98 2031 新光鋼 122 1362 8.96 2301 光寶科 1256 14198 8.85 9105 泰金寶-DR 98 1119 8.76 2457 飛宏 153 1819 8.41 1722 台肥 472 5732 8.23 2492 華新科 360 4506 7.99 5434 崇越 114 1443 7.90 3019 亞光 309 4003 7.72 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 2812 台中銀 -1761 4657 -37.81 00634R 富邦上証反1 -576 1675 -34.39 00642U 元大S&P石油 -803 2737 -29.34 2324 仁寶 -3633 14166 -25.65 00766L 台新MSCI中國正2 -305 1190 -25.63 1310 台苯 -605 2556 -23.67 2488 漢平 -238 1012 -23.52 00783 富邦中証500 -402 1788 -22.48 00672L 元大S&P原油正2 -12335 58461 -21.10 00753L 中信中國50正2 -246 1212 -20.30 1409 新纖 -578 2915 -19.83 1710 東聯 -349 1970 -17.72 2353 宏碁 -1566 8875 -17.65 0050 元大台灣50 -718 4179 -17.18 2356 英業達 -1948 12247 -15.91 2534 宏盛 -166 1051 -15.79 2002 中鋼 -2026 12950 -15.64 1434 福懋 -194 1242 -15.62 1718 中纖 -534 3666 -14.57 2542 興富發 -256 1778 -14.40 2882 國泰金 -1738 14146 -12.29 1477 聚陽 -280 2312 -12.11 2610 華航 -800 6611 -12.10 2884 玉山金 -1957 16265 -12.03 2006 東和鋼鐵 -171 1432 -11.94 2344 華邦電 -4690 39449 -11.89 5880 合庫金 -894 7615 -11.74 2880 華南金 -1200 10242 -11.72 2104 國際中橡 -322 2796 -11.52 00655L 國泰中國A50正2 -929 8469 -10.97 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。