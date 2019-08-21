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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 9398         0    00672L 元大S&P原油正2        -12335         0  
2885   元大金                  3535      5944    00637L 元大滬深300正2        -11602         0  
2891   中信金                  3460    -23034    2344   華邦電                 -4690     -8158  
2330   台積電                  2727    -21891    2324   仁寶                   -3633    -20987  
3702   大聯大                  2564     -1644    2337   旺宏                   -2589     -5971  
00708L 元大S&P黃金正2          2518         0    2002   中鋼                   -2026    -27754  
3231   緯創                    2236      -524    2323   中環                   -1977      5192  
2376   技嘉                    2112     -1573    2884   玉山金                 -1957    -16466  
2313   華通                    2048      3545    2356   英業達                 -1948    -27290  
8150   南茂                    1808     10084    2888   新光金                 -1877    -43703  
3037   欣興                    1690    -14485    5469   瀚宇博                 -1773     -2325  
3481   群創                    1324    -66697    2812   台中銀                 -1761     -5460  
2301   光寶科                  1256      5738    2882   國泰金                 -1738    -27111  
2603   長榮                    1120     -7417    00633L 富邦上証正2            -1653         0  
1314   中石化                  1042     -7740    2353   宏碁                   -1566    -13452  
2303   聯電                    1006     10955    2449   京元電子               -1393       285  
00673R 元大S&P原油反1           964         0    2409   友達                   -1300    -79293  
2377   微星                     773      -401    2886   兆豐金                 -1254    -19178  
00653L 富邦印度正2              716         0    6116   彩晶                   -1220     -6051  
00632R 元大台灣50反1            691         0    2880   華南金                 -1200    -14991  
00738U 元大道瓊白銀             686         0    2317   鴻海                   -1073    -14812  
00671R 富邦NASDAQ反1            648         0    2834   臺企銀                 -1030    -23653  
2308   台達電                   574       224    00655L 國泰中國A50正2          -929         0  
2367   燿華                     563     -6663    5880   合庫金                  -894    -19618  
8105   凌巨                     556     -1169    00642U 元大S&P石油             -803         0  
1722   台肥                     472     -2091    2610   華航                    -800     -7126  
2890   永豐金                   451     12802    2887   台新金                  -756     -8902  
2448   晶電                     436    -14944    2408   南亞科                  -754      4287  
00730  富邦臺灣優質高息         395      6291    0050   元大台灣50              -718     -2971  
2492   華新科                   360     -2239    6153   嘉聯益                  -650      2066  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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