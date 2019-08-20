【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：上週美債殖利率曲線倒掛導致股市崩跌後，川普及其白宮團隊再度出手穩定股市，以挽救川普的民調及總統連任選情，白宮經濟顧問庫德洛表示，美中貿易代表將在 10 天內再次談判，川普也發推文提到美中關係良好且持續對話，晚間美國商務部將華為禁令的寬限期續延 90 日，受此消息激勵，Nvidia 股價再度飆漲 7% 領漲其他晶片股，美債殖利率上揚也助力金融股反彈走高，收盤四大指數全面走高，道瓊收漲超過 200 點。

台股觀點：上週五美股連續兩日強彈，尤其費半指數大漲近 3%，激勵週一台股由電子股領軍衝鋒，IC 設計龍頭聯發科布局 5G 傳出佳音，市場傳出向晶片代工廠台積電追加訂單，激勵股價大漲逼近漲停，也帶動相關族群走高，雖然大立光表現疲軟，不過在台積電及鴻海溫和走高下，加權指數收盤上漲 0.65%；整體來看，雖貿易代表署宣佈針對部分商品延後關稅之課徵，不過 Apple 部分銷售成長幅度較高之商品，如：AirPods 和 Apple TV 仍包括在 9 月 1 日的關稅課徵清單之中，此次關稅課徵仍將顯著對台灣相關產業造成衝擊，另外，美國核心 CPI 成長速度創高下，美元指數再度走強，在美元指數上漲，及後續貿易衝突升溫情況仍然存在下，仍需多加留意台幣貶值及外資之賣超狀況是否出現擴大，在市場不確定性偏高下，投資人宜多利用台指期貨規避下檔風險。

關注焦點：1) 中美貿易談判發展、2)Jackson Hole 央行年會。

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