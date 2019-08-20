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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/19  108/08/16  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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復華恒生單日正向二倍基金                                         27.30000   26.17000   1.13000    4.31792
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.53000   16.99000   0.54000    3.17834
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.06000   33.03000   1.03000    3.11838
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.83000   33.81000   1.02000    3.01686
群益深証中小板基金                                               11.93000   11.59000   0.34000    2.93356
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.00000   32.07000   0.93000    2.89991
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.63000   17.14000   0.49000    2.85881
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.14000   44.87000   1.27000    2.83040
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            24.30000   23.65000   0.65000    2.74841
國泰美國費城半導體基金                                           14.64000   14.25000   0.39000    2.73684
富邦深証100基金                                                  10.43000   10.18000   0.25000    2.45580
台新台灣中小基金                                                 38.67000   37.75000   0.92000    2.43709
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        8.90000    8.69000   0.21000    2.41657
宏利美國銀行機會基金(美元)                                        9.89000    9.66000   0.23000    2.38095
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                  9.90000    9.67000   0.23000    2.37849
元大富櫃50基金                                                   12.98000   12.68000   0.30000    2.36593
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.81000   20.33000   0.48000    2.36104
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.62000   19.17000   0.45000    2.34742
元大店頭基金                                                      8.79000    8.59000   0.20000    2.32829
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            10.77000   10.53000   0.24000    2.27920
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              10.77000   10.53000   0.24000    2.27920
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.07000    9.85000   0.22000    2.23350
群益那斯達克生技基金                                             21.68000   21.21000   0.47000    2.21594
日盛小而美基金                                                   18.86000   18.47000   0.39000    2.11153
復華數位經濟基金                                                 48.04000   47.05000   0.99000    2.10414
聯邦中國龍基金                                                   27.13000   26.58000   0.55000    2.06922
新光大三通基金                                                   18.47000   18.10000   0.37000    2.04420
元大標智滬深300基金                                              17.98000   17.62000   0.36000    2.04313
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.07000   13.79000   0.28000    2.03046
聯邦精選科技基金                                                 13.58000   13.31000   0.27000    2.02855
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