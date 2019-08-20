[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/19 108/08/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華恒生單日正向二倍基金 27.30000 26.17000 1.13000 4.31792 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.53000 16.99000 0.54000 3.17834 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.06000 33.03000 1.03000 3.11838 元大標普500單日正向2倍基金 34.83000 33.81000 1.02000 3.01686 群益深証中小板基金 11.93000 11.59000 0.34000 2.93356 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.00000 32.07000 0.93000 2.89991 元大滬深300單日正向2倍基金 17.63000 17.14000 0.49000 2.85881 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.14000 44.87000 1.27000 2.83040 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.30000 23.65000 0.65000 2.74841 國泰美國費城半導體基金 14.64000 14.25000 0.39000 2.73684 富邦深証100基金 10.43000 10.18000 0.25000 2.45580 台新台灣中小基金 38.67000 37.75000 0.92000 2.43709 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.90000 8.69000 0.21000 2.41657 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.89000 9.66000 0.23000 2.38095 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.90000 9.67000 0.23000 2.37849 元大富櫃50基金 12.98000 12.68000 0.30000 2.36593 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.81000 20.33000 0.48000 2.36104 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.62000 19.17000 0.45000 2.34742 元大店頭基金 8.79000 8.59000 0.20000 2.32829 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.77000 10.53000 0.24000 2.27920 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.77000 10.53000 0.24000 2.27920 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.07000 9.85000 0.22000 2.23350 群益那斯達克生技基金 21.68000 21.21000 0.47000 2.21594 日盛小而美基金 18.86000 18.47000 0.39000 2.11153 復華數位經濟基金 48.04000 47.05000 0.99000 2.10414 聯邦中國龍基金 27.13000 26.58000 0.55000 2.06922 新光大三通基金 18.47000 18.10000 0.37000 2.04420 元大標智滬深300基金 17.98000 17.62000 0.36000 2.04313 復華全球物聯網科技基金-美元 14.07000 13.79000 0.28000 2.03046 聯邦精選科技基金 13.58000 13.31000 0.27000 2.02855 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------