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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/19  108/08/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.31540   10.29190   0.02350    0.22833
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.10380   10.08080   0.02300    0.22816
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.41580   10.39690   0.01890    0.18178
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20960   10.19130   0.01830    0.17956
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.17090   10.15380   0.01710    0.16841
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.17540   10.15990   0.01550    0.15256
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.17280   10.15730   0.01550    0.15260
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.28320   10.26610   0.01710    0.16657
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.76630    9.74320   0.02310    0.23709
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.76630    9.74320   0.02310    0.23709
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.76510    9.74490   0.02020    0.20729
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.76510    9.74490   0.02020    0.20729
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.90390    9.88130   0.02260    0.22871
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.90390    9.88130   0.02260    0.22871
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.72440   10.69430   0.03010    0.28146
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.52450   10.49500   0.02950    0.28109
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.63440   10.61580   0.01860    0.17521
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52130   10.50280   0.01850    0.17614
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.02000   21.75000   0.27000    1.24138
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.16000   20.83000   0.33000    1.58425
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.80300   43.82290  -0.01990   -0.04541
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.28860   40.39860  -0.11000   -0.27229
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88710    9.87520   0.01190    0.12050
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.42810   10.41330   0.01480    0.14213
中國信託台灣活力基金                                               13.59000   13.40000   0.19000    1.41791
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.04000   10.96000   0.08000    0.72993
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.80000   10.73000   0.07000    0.65238
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.23000    9.13000   0.10000    1.09529
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.22390   10.22130   0.00260    0.02544
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21590   10.21920  -0.00330   -0.03229
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09310    9.09610  -0.00300   -0.03298
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43160   10.42200   0.00960    0.09211
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25550    9.24690   0.00860    0.09300
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.74030   11.66490   0.07540    0.64638
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.92110    9.85750   0.06360    0.64519
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.07650   11.03460   0.04190    0.37971
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.62520    9.58880   0.03640    0.37961
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              48.27860   48.44980  -0.17120   -0.35336
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.86020   44.05380  -0.19360   -0.43946
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.65060   48.69150  -0.04090   -0.08400
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.41760   49.42190  -0.00430   -0.00870
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.73000   10.63000   0.10000    0.94073
中國信託智能運動基金-美元                                          10.26000   10.15000   0.11000    1.08374
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.08000    9.97000   0.11000    1.10331
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.77000    9.65000   0.12000    1.24352
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04150   11.04110   0.00040    0.00362
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.46280   10.45490   0.00790    0.07556
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.58200    9.57480   0.00720    0.07520
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.62690   10.60880   0.01810    0.17061
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.73120    9.71460   0.01660    0.17088
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.61660   40.59390   0.02270    0.05592
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.63110   41.48940   0.14170    0.34153
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.28000   11.14000   0.14000    1.25673
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.69000   10.56000   0.13000    1.23106
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.99890   46.16320  -0.16430   -0.35591
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.23890   46.35700  -0.11810   -0.25476
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.10320   46.24080  -0.13760   -0.29757
元大2001基金                                                       65.37000   64.44000   0.93000    1.44320
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.23810   49.31110  -0.07300   -0.14804
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.33590   46.60520  -0.26930   -0.57783
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.48000   20.44000   0.04000    0.19569
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73170   11.73090   0.00080    0.00682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.73780   10.74150  -0.00370   -0.03445
元大上證50基金                                                     32.73000   32.17000   0.56000    1.74075
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.69000   12.58000   0.11000    0.87440
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.60700   11.49900   0.10800    0.93921
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.93500   15.80800   0.12700    0.80339
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.07500   11.06200   0.01300    0.11752
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.58200   10.57400   0.00800    0.07566
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.94000    2.92000   0.02000    0.68493
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.84360   46.96580  -0.12220   -0.26019
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09780   11.09830  -0.00050   -0.00451
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08990   10.09040  -0.00050   -0.00496
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.14130   10.14600  -0.00470   -0.04632
元大巴西指數基金                                                    6.87300    6.85000   0.02300    0.33577
元大日經225基金                                                    26.16000   25.98000   0.18000    0.69284
元大台商收成基金                                                   22.56000   22.48000   0.08000    0.35587
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.68000   11.76000  -0.08000   -0.68027
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.05000   38.54000   0.51000    1.32330
元大台灣中型100基金                                                33.06000   32.78000   0.28000    0.85418
元大台灣加權股價指數基金                                           25.63100   25.47600   0.15500    0.60842
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
元大台灣卓越50基金                                                 80.83000   80.22000   0.61000    0.76041
元大台灣金融基金                                                   18.17000   18.06000   0.11000    0.60908
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.80000   31.69000   0.11000    0.34711
元大台灣高股息基金                                                 27.01000   26.95000   0.06000    0.22263
元大台灣電子科技基金                                               36.05000   35.68000   0.37000    1.03700
元大全球ETF成長組合基金                                            10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.10000   15.05000   0.05000    0.33223
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.21000   22.76000   0.45000    1.97715
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.61000   13.49000   0.12000    0.88955
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.32000    9.24000   0.08000    0.86580
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.46000   13.34000   0.12000    0.89955
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.34100   12.21800   0.12300    1.00671
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.30000    6.30000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.94000    6.87000   0.07000    1.01892
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.10100    8.00700   0.09400    1.17397
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.56000    9.46000   0.10000    1.05708
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.15000    8.07000   0.08000    0.99133
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.14000   13.07000   0.07000    0.53558
元大全球農業商機基金                                               17.87000   17.60000   0.27000    1.53409
元大印尼指數基金                                                    9.51600    9.53200  -0.01600   -0.16786
元大印度指數基金                                                    9.49400    9.43600   0.05800    0.61467
元大印度基金                                                       12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
元大多多基金                                                       17.69000   17.44000   0.25000    1.43349
元大多福基金                                                       54.31000   53.67000   0.64000    1.19247
元大亞太成長基金                                                    8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.54990    9.54270   0.00720    0.07545
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.62590    7.62010   0.00580    0.07611
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.61800    8.58600   0.03200    0.37270
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.79600    9.76700   0.02900    0.29692
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21970   10.20940   0.01030    0.10089
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44100   10.43220   0.00880    0.08435
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19330   10.18480   0.00850    0.08346
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.60490   10.60910  -0.00420   -0.03959
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35470   10.35880  -0.00410   -0.03958
元大卓越基金                                                       43.42000   43.20000   0.22000    0.50926
元大店頭基金                                                        8.79000    8.59000   0.20000    2.32829
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50050   10.49880   0.00170    0.01619
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.95000    9.95280  -0.00280   -0.02813
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.08270   33.07700   0.00570    0.01723
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   47.31800   47.49050  -0.17250   -0.36323
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.25130   15.19760   0.05370    0.35335
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.61440   27.82110  -0.20670   -0.74296
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.09700   44.13460  -0.03760   -0.08519
元大高科技基金                                                     20.15000   19.93000   0.22000    1.10386
元大得利貨幣市場基金                                               16.33780   16.33700   0.00080    0.00490
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04100   12.04050   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.77000   10.53000   0.24000    2.27920
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.77000   10.53000   0.24000    2.27920
元大富櫃50基金                                                     12.98000   12.68000   0.30000    2.36593
元大華夏中小基金                                                    7.18000    7.17000   0.01000    0.13947
元大新中國基金-人民幣                                               9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
元大新中國基金-美元                                                 8.76900    8.74400   0.02500    0.28591
元大新中國基金-新台幣                                               8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
元大新主流基金                                                     25.54000   25.23000   0.31000    1.22870
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31500    9.29600   0.01900    0.20439
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.00390   10.95270   0.05120    0.46746
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.91690    9.86260   0.05430    0.55056
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.45900   11.41050   0.04850    0.42505
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.39640    9.35660   0.03980    0.42537
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.67670   10.66830   0.00840    0.07874
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.87880    9.87100   0.00780    0.07902
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.02840   11.03340  -0.00500   -0.04532
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.21350   10.21810  -0.00460   -0.04502
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.20570   10.20000   0.00570    0.05588
元大新興亞洲基金                                                   10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.71660    9.68570   0.03090    0.31903
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.00390    8.97530   0.02860    0.31865
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.15560   10.13590   0.01970    0.19436
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.42550    9.40730   0.01820    0.19347
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17450   15.17380   0.00070    0.00461
元大經貿基金                                                       37.96000   37.52000   0.44000    1.17271
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
元大實質多重資產基金-美元                                           8.11400    8.07100   0.04300    0.53277
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.44000   12.63000  -0.19000   -1.50435
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.63000   17.14000   0.49000    2.85881
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
元大摩臺基金                                                       37.83000   37.53000   0.30000    0.79936
元大標普500基金                                                    27.51000   27.12000   0.39000    1.43805
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.46000   12.65000  -0.19000   -1.50198
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.83000   33.81000   1.02000    3.01686
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.06000   21.12000  -0.06000   -0.28409
元大標智滬深300基金                                                17.98000   17.62000   0.36000    2.04313
元大歐洲50基金                                                     24.39000   24.05000   0.34000    1.41372
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.13880    9.14430  -0.00550   -0.06015
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30210   10.30150   0.00060    0.00582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.73000   15.48000   0.25000    1.61499
日盛上選基金                                                       36.62000   36.08000   0.54000    1.49667
日盛小而美基金                                                     18.86000   18.47000   0.39000    2.11153
日盛中國內需動力基金                                                9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.29990   12.28090   0.01900    0.15471
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75180    9.78200  -0.03020   -0.30873
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.50240   12.50290  -0.00050   -0.00400
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90820    9.95370  -0.04550   -0.45712
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.37500   11.38750  -0.01250   -0.10977
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.99710    9.04850  -0.05140   -0.56805
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
日盛日盛基金                                                       12.29000   12.12000   0.17000    1.40264
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.15000   11.04000   0.11000    0.99638
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55870   10.53680   0.02190    0.20784
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.37480    9.35540   0.01940    0.20737
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.37310   10.36220   0.01090    0.10519
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21000    9.20040   0.00960    0.10434
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.08000    9.97000   0.11000    1.10331
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51290    2.50800   0.00490    0.19537
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.63970    1.64500  -0.00530   -0.32219
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38700    0.38680   0.00020    0.05171
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25300    0.25420  -0.00120   -0.47207
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.82980   12.83860  -0.00880   -0.06854
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.26420    8.31220  -0.04800   -0.57746
日盛亞洲機會基金                                                    6.89000    6.88000   0.01000    0.14535
日盛首選基金                                                       18.15000   17.87000   0.28000    1.56687
日盛高科技基金                                                     19.31000   19.01000   0.30000    1.57812
日盛貨幣市場基金                                                   14.84610   14.84540   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     42.48000   41.92000   0.56000    1.33588
日盛精選五虎基金                                                   37.02000   36.38000   0.64000    1.75921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55620   13.55560   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 33.51000   32.92000   0.59000    1.79222
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.90000    8.69000   0.21000    2.41657
台新MSCI中國基金                                                   19.20000   18.93000   0.27000    1.42631
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.96000   19.66000   0.30000    1.52594
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23300   14.23230   0.00070    0.00492
台新中國通基金                                                     48.93000   48.11000   0.82000    1.70443
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55580    0.54900   0.00680    1.23862
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.40500   17.21300   0.19200    1.11544
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32040    0.31780   0.00260    0.81812
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
台新主流基金                                                       25.84000   25.42000   0.42000    1.65224
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.48000   24.35000   0.13000    0.53388
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78520    0.78000   0.00520    0.66667
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.26000   17.16000   0.10000    0.58275
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55250    0.54880   0.00370    0.67420
台新台灣中小基金                                                   38.67000   37.75000   0.92000    2.43709
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.13670   11.12920   0.00750    0.06739
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.08740   10.09330  -0.00590   -0.05845
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.70700   11.71390  -0.00690   -0.05890
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.01910   10.02560  -0.00650   -0.06483
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.25420   11.22410   0.03010    0.26817
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
台新印度基金                                                       14.13000   14.00000   0.13000    0.92857
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.61710    8.60690   0.01020    0.11851
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27980    0.27910   0.00070    0.25081
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.71760   12.70250   0.01510    0.11887
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40800    0.40700   0.00100    0.24570
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.14000  -0.14000   -0.34878
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.54000   43.70000  -0.16000   -0.36613
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13610   11.13580   0.00030    0.00269
台新高股息平衡基金                                                 33.57450   33.32430   0.25020    0.75080
台新智慧生活基金-美元                                              10.54630   10.39660   0.14970    1.43989
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.03000   10.89000   0.14000    1.28558
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.01540    7.97630   0.03910    0.49020
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.33320    8.30290   0.03030    0.36493
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.14760    9.10310   0.04450    0.48884
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.52180    9.48720   0.03460    0.36470
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.61210   11.58370   0.02840    0.24517
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36460    0.36330   0.00130    0.35783
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.19660    8.17650   0.02010    0.24583
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27170    0.27070   0.00100    0.36941
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.29000   0.01000    0.18904
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.06000   23.02000   0.04000    0.17376
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.48490   10.47750   0.00740    0.07063
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.02950   10.01420   0.01530    0.15278
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17150   10.16260   0.00890    0.08758
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.53940   10.53210   0.00730    0.06931
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.07180   10.05620   0.01560    0.15513
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.21830   10.20940   0.00890    0.08717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.38690   45.56020  -0.17330   -0.38038
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.90250   45.18480  -0.28230   -0.62477
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.71080   39.87670  -0.16590   -0.41603
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38560   11.38490   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.05090   10.08240  -0.03150   -0.31243
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31110    9.30600   0.00510    0.05480
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.97150   10.96560   0.00590    0.05380
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.77590    7.79610  -0.02020   -0.25910
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.23300    9.25690  -0.02390   -0.25819
永豐中小基金                                                       54.45000   53.77000   0.68000    1.26465
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.81700    1.81170   0.00530    0.29254
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.54170    2.53420   0.00750    0.29595
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19390    8.19570  -0.00180   -0.02196
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12110   11.12360  -0.00250   -0.02247
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.80000    4.74000   0.06000    1.26582
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.35000   21.17000   0.18000    0.85026
永豐主流品牌基金                                                   18.38000   18.35000   0.03000    0.16349
永豐永豐基金                                                       33.65000   33.14000   0.51000    1.53893
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.18300    9.22110  -0.03810   -0.41318
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.70400    9.74420  -0.04020   -0.41255
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15120    9.19920  -0.04800   -0.52178
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67310    9.72380  -0.05070   -0.52140
永豐亞洲民生消費基金                                               11.74000   11.66000   0.08000    0.68611
永豐南非幣2021保本基金                                             14.17060   14.16260   0.00800    0.05649
永豐貨幣市場基金                                                   13.94840   13.94780   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.14800    2.14130   0.00670    0.31289
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.66170    2.65350   0.00820    0.30903
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80080    7.80150  -0.00070   -0.00897
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.97040   10.97150  -0.00110   -0.01003
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.17880    7.17500   0.00380    0.05296
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.55250   11.54640   0.00610    0.05283
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.83000    7.82000   0.01000    0.12788
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.17000   18.17000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.61000   53.26000   0.35000    0.65715
永豐領航科技基金                                                   39.71000   39.14000   0.57000    1.45631
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.75000    9.62000   0.13000    1.35135
永豐趨勢平衡基金                                                   42.30000   41.60000   0.70000    1.68269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91890   11.91640   0.00250    0.02098
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74550    9.74160   0.00390    0.04003
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39630   10.39220   0.00410    0.03945
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83610    9.83570   0.00040    0.00407
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.32420   10.32370   0.00050    0.00484
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79700    9.79350   0.00350    0.03574
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.57650   10.57280   0.00370    0.03500
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83870    9.83850   0.00020    0.00203
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.40160   10.40130   0.00030    0.00288
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.88000   14.74000   0.14000    0.94980
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.22000   19.08000   0.14000    0.73375
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.03000   18.87000   0.16000    0.84791
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07210   10.07290  -0.00080   -0.00794
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07210   10.07290  -0.00080   -0.00794
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01080   10.01360  -0.00280   -0.02796
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01080   10.01360  -0.00280   -0.02796
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21300   10.21440  -0.00140   -0.01371
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21290   10.21420  -0.00130   -0.01273
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07640   10.07870  -0.00230   -0.02282
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07640   10.07870  -0.00230   -0.02282
兆豐國際生命科學基金                                               14.80000   14.62000   0.18000    1.23119
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.37100   10.31300   0.05800    0.56240
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.54520   10.47690   0.06830    0.65191
兆豐國際全球基金                                                   30.35000   30.11000   0.24000    0.79708
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.51140   10.50940   0.00200    0.01903
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.32190   10.32420  -0.00230   -0.02228
兆豐國際國民基金                                                   23.21000   22.95000   0.26000    1.13290
兆豐國際第一基金                                                   13.32000   13.10000   0.22000    1.67939
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76730   10.76620   0.00110    0.01022
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19090    8.21750  -0.02660   -0.32370
兆豐國際萬全基金                                                   20.77000   20.50000   0.27000    1.31707
兆豐國際電子基金                                                   26.48000   26.15000   0.33000    1.26195
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.60000   21.39000   0.21000    0.98177
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.72000   15.81000  -0.09000   -0.56926
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.33000   35.90000   0.43000    1.19777
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56430   12.56370   0.00060    0.00478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.46000    9.34000   0.12000    1.28480
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.76020    9.73940   0.02080    0.21357
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.74810    9.72510   0.02300    0.23650
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.86900    9.85930   0.00970    0.09838
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.77100    9.75230   0.01870    0.19175
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.77780    9.75540   0.02240    0.22962
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.76040    9.73960   0.02080    0.21356
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.75070    9.72770   0.02300    0.23644
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.87740    9.86770   0.00970    0.09830
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.77550    9.75680   0.01870    0.19166
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.78570    9.76320   0.02250    0.23046
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.80120   10.77130   0.02990    0.27759
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.54560   10.51820   0.02740    0.26050
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.79730   10.77100   0.02630    0.24417
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.48290   10.45380   0.02910    0.27837
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.61050   10.58300   0.02750    0.25985
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.59660   10.57080   0.02580    0.24407
合庫台灣基金                                                       12.01000   11.86000   0.15000    1.26476
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70790   11.69490   0.01300    0.11116
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.64100   12.61610   0.02490    0.19737
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.27070   11.24960   0.02110    0.18756
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.04610   12.02210   0.02400    0.19963
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.10350    8.09450   0.00900    0.11119
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.32970    9.31160   0.01810    0.19438
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05280    9.03590   0.01690    0.18703
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.74400    8.72650   0.01750    0.20054
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.19550    9.17830   0.01720    0.18740
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.22000   10.13000   0.09000    0.88845
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.08000    9.00000   0.08000    0.88889
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
合庫全球新興市場基金                                                8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
合庫貨幣市場基金                                                   10.17920   10.17870   0.00050    0.00491
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.87570    9.85600   0.01970    0.19988
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.26250   10.24540   0.01710    0.16690
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.56430   10.55460   0.00970    0.09190
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04120   12.02010   0.02110    0.17554
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.33900   15.31220   0.02680    0.17502
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.62150    8.60420   0.01730    0.20106
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49520    9.47940   0.01580    0.16668
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.90120    7.89390   0.00730    0.09248
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61780    8.60290   0.01490    0.17320
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.51520   10.49670   0.01850    0.17625
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.43000   11.31000   0.12000    1.06101
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.97000   10.85000   0.12000    1.10599
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.25000   11.14000   0.11000    0.98743
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19740   10.20380  -0.00640   -0.06272
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19240   10.20000  -0.00760   -0.07451
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.90720    9.92120  -0.01400   -0.14111
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16330   10.17110  -0.00780   -0.07669
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19730   10.20370  -0.00640   -0.06272
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19240   10.20000  -0.00760   -0.07451
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.90710    9.92120  -0.01410   -0.14212
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16330   10.17110  -0.00780   -0.07669
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23990   11.23890   0.00100    0.00890
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85540    9.87590  -0.02050   -0.20758
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.90510    9.93810  -0.03300   -0.33206
安聯中國東協基金                                                   14.91000   14.84000   0.07000    0.47170
安聯中國策略基金-美元                                              11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.24000   15.08000   0.16000    1.06101
安聯中華新思路基金-美元                                            13.83000   13.71000   0.12000    0.87527
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
安聯台灣大壩基金                                                   32.62000   32.09000   0.53000    1.65160
安聯台灣科技基金                                                   54.82000   53.87000   0.95000    1.76350
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55530   12.55470   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   37.08000   36.48000   0.60000    1.64474
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85440   10.85380   0.00060    0.00553
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.00690   16.00900  -0.00210   -0.01312
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.94710    9.94840  -0.00130   -0.01307
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00330   10.00450  -0.00120   -0.01199
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.91000   11.84000   0.07000    0.59122
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.43000   11.34000   0.09000    0.79365
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30010   13.29430   0.00580    0.04363
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87270   10.86740   0.00530    0.04877
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.96080   12.95800   0.00280    0.02161
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61030    9.60440   0.00590    0.06143
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54290    9.53840   0.00450    0.04718
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08280    9.08090   0.00190    0.02092
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.25730   10.24950   0.00780    0.07610
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28530   10.28310   0.00220    0.02139
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.51000   11.45000   0.06000    0.52402
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.06000   10.97000   0.09000    0.82042
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.45570   12.45140   0.00430    0.03453
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.28910   11.28780   0.00130    0.01152
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.91130   10.91190  -0.00060   -0.00550
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.55430    8.55210   0.00220    0.02572
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.41810    8.41710   0.00100    0.01188
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11000    8.11040  -0.00040   -0.00493
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.18780   10.18560   0.00220    0.02160
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.07970   10.08030  -0.00060   -0.00595
安聯全球人口趨勢基金                                               12.11000   11.99000   0.12000    1.00083
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.87000    8.71000   0.16000    1.83697
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.96000   33.37000   0.59000    1.76806
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.54000    7.48000   0.06000    0.80214
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.61340   12.61220   0.00120    0.00951
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.65400   10.65310   0.00090    0.00845
安聯全球新興市場基金                                               16.55000   16.49000   0.06000    0.36386
安聯全球農金趨勢基金                                                9.11000    9.00000   0.11000    1.22222
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.98000    8.88000   0.10000    1.12613
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.56000   10.47000   0.09000    0.85960
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.80000   10.71000   0.09000    0.84034
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.62000   0.09000    0.84746
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.28000   10.19000   0.09000    0.88322
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47000    9.39000   0.08000    0.85197
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46000    9.38000   0.08000    0.85288
安聯亞洲動態策略基金                                               21.82000   21.69000   0.13000    0.59935
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.04340   10.02810   0.01530    0.15257
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.10020   10.08850   0.01170    0.11597
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11710   10.10230   0.01480    0.14650
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09770   10.08610   0.01160    0.11501
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12960   10.11450   0.01510    0.14929
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.10410   10.09260   0.01150    0.11394
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05020   10.03960   0.01060    0.10558
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.05020   10.03970   0.01050    0.10458
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05020   10.03960   0.01060    0.10558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.61290   10.60940   0.00350    0.03299
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14500   10.14150   0.00350    0.03451
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.71960   90.78150  -0.06190   -0.06819
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.27810   13.27840  -0.00030   -0.00226
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.17390   68.22000  -0.04610   -0.06758
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.87450    9.87470  -0.00020   -0.00203
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.77130    2.77160  -0.00030   -0.01082
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.99120   10.98510   0.00610    0.05553
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33160    2.33360  -0.00200   -0.08570
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87180    8.86690   0.00490    0.05526
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.38680   10.37500   0.01180    0.11373
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.23710   10.21090   0.02620    0.25659
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.69630   10.67610   0.02020    0.18921
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.19400   10.17010   0.02390    0.23500
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.22950   10.20550   0.02400    0.23517
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.28640   10.27460   0.01180    0.11485
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10700   10.08070   0.02630    0.26089
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47430   10.45260   0.02170    0.20760
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.09300   10.06930   0.02370    0.23537
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13620   10.11220   0.02400    0.23734
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01560    9.99950   0.01610    0.16101
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.17310   10.15340   0.01970    0.19402
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99990    9.98630   0.01360    0.13619
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.93580    9.92280   0.01300    0.13101
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.02880   10.01310   0.01570    0.15679
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12380   10.10400   0.01980    0.19596
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99970    9.98600   0.01370    0.13719
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.93640    9.92350   0.01290    0.12999
宏利台灣動力基金A類型                                              31.47000   30.98000   0.49000    1.58167
宏利台灣動力基金I類型                                              31.47000   30.98000   0.49000    1.58167
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.89140    9.81550   0.07590    0.77327
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.87670    9.81290   0.06380    0.65016
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.45240    7.39530   0.05710    0.77211
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.47200    7.42080   0.05120    0.68995
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.31000   11.20000   0.11000    0.98214
宏利全球債券組合基金                                               13.82250   13.81470   0.00780    0.05646
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00740    3.00330   0.00410    0.13652
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.50340   12.49120   0.01220    0.09767
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.98710    8.97880   0.00830    0.09244
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61560    2.61740  -0.00180   -0.06877
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.63980   11.63790   0.00190    0.01633
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.24550    3.20750   0.03800    1.18472
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53570    0.52960   0.00610    1.15181
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.15000   14.99000   0.16000    1.06738
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.32950   12.30820   0.02130    0.17306
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.90890   10.89000   0.01890    0.17355
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47510   10.46190   0.01320    0.12617
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.70210    8.68600   0.01610    0.18536
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33770    8.32320   0.01450    0.17421
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.21900    8.20840   0.01060    0.12914
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.35580    8.34160   0.01420    0.17023
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.90000    9.67000   0.23000    2.37849
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.07000    9.85000   0.22000    2.23350
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.89000    9.66000   0.23000    2.38095
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95890    2.94870   0.01020    0.34592
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42770    0.42630   0.00140    0.32841
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.91380   12.87620   0.03760    0.29201
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97610    0.97230   0.00380    0.39083
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38350    7.36190   0.02160    0.29340
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04790    2.04080   0.00710    0.34790
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29540    0.29430   0.00110    0.37377
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98280    8.95600   0.02680    0.29924
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32560    0.32450   0.00110    0.33898
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69380   13.69340   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.33000   0.03000    1.28755
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.67000   10.54000   0.13000    1.23340
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.31000   26.19000   0.12000    0.45819
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.31000   26.19000   0.12000    0.45819
宏利澳幣保本基金                                                   12.71400   12.71420  -0.00020   -0.00157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.76000   11.72000   0.04000    0.34130
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.24000    9.18000   0.06000    0.65359
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46290   10.46720  -0.00430   -0.04108
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45260    9.45010   0.00250    0.02645
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.04640    9.05520  -0.00880   -0.09718
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.46010   11.47130  -0.01120   -0.09763
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
貝萊德新台幣基金                                                   12.97590   12.97550   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     27.22000   27.01000   0.21000    0.77749
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47720   11.47870  -0.00150   -0.01307
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.04320   10.05140  -0.00820   -0.08158
保德信大中華基金-人民幣                                            10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
保德信大中華基金-美元                                               9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
保德信大中華基金-新台幣                                            29.34000   29.18000   0.16000    0.54832
保德信中小型股基金                                                 52.24000   51.34000   0.90000    1.75302
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.97720    9.96720   0.01000    0.10033
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07990   10.07310   0.00680    0.06751
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.09780   10.08770   0.01010    0.10012
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.20070   11.18950   0.01120    0.10009
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
保德信中國品牌基金-美元                                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.56000   27.21000   0.35000    1.28629
保德信全球消費商機基金                                             19.34000   19.18000   0.16000    0.83420
保德信全球基礎建設基金                                             13.86000   13.74000   0.12000    0.87336
保德信全球資源基金                                                  6.82000    6.77000   0.05000    0.73855
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.59000    9.44000   0.15000    1.58898
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.34000   31.88000   0.46000    1.44291
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.30870   10.28460   0.02410    0.23433
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.72940   10.70430   0.02510    0.23449
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.45890   10.44650   0.01240    0.11870
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.88350   10.87060   0.01290    0.11867
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.60390    9.55530   0.04860    0.50862
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.76820   10.71410   0.05410    0.50494
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27660    9.24150   0.03510    0.37981
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38150   10.34220   0.03930    0.38000
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.27360    8.26390   0.00970    0.11738
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.41200   11.39850   0.01350    0.11844
保德信亞太基金                                                     19.57000   19.42000   0.15000    0.77240
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.84780    8.85120  -0.00340   -0.03841
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.26520   12.26990  -0.00470   -0.03831
保德信店頭市場基金                                                 37.57000   36.95000   0.62000    1.67794
保德信拉丁美洲基金                                                  6.93000    6.85000   0.08000    1.16788
保德信金平衡基金                                                   30.46000   30.24000   0.22000    0.72751
保德信金滿意基金                                                   43.57000   42.98000   0.59000    1.37273
保德信科技島基金                                                   28.54000   28.12000   0.42000    1.49360
保德信高成長基金                                                   98.42000   97.29000   1.13000    1.16148
保德信貨幣市場基金                                                 15.84920   15.84850   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.45020   10.35450   0.09570    0.92424
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.80550   10.71980   0.08570    0.79946
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.97220   10.92240   0.04980    0.45594
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.62290   10.58780   0.03510    0.33151
保德信新世紀基金                                                   10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.23910    8.23320   0.00590    0.07166
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.39860   10.38940   0.00920    0.08855
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.73550   11.72700   0.00850    0.07248
保德信新興趨勢組合基金                                             10.37000   10.25000   0.12000    1.17073
保德信瑞騰基金                                                     15.66270   15.66230   0.00040    0.00255
保德信歐洲組合基金                                                  9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.70290    9.72860  -0.02570   -0.26417
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.26770   10.29480  -0.02710   -0.26324
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.68670    9.71590  -0.02920   -0.30054
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.00800   10.03940  -0.03140   -0.31277
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.79680    9.80670  -0.00990   -0.10095
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.26730   10.27270  -0.00540   -0.05257
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67810    9.68340  -0.00530   -0.05473
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04960   10.05500  -0.00540   -0.05370
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.39100   10.40150  -0.01050   -0.10095
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02290   10.05020  -0.02730   -0.27164
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41220   10.44250  -0.03030   -0.29016
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.96450    9.99070  -0.02620   -0.26224
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.29160   10.31850  -0.02690   -0.26070
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95890    9.98810  -0.02920   -0.29235
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50110   10.52480  -0.02370   -0.22518
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.84750    9.87500  -0.02750   -0.27848
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.24090   10.26950  -0.02860   -0.27849
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.89160    9.88370   0.00790    0.07993
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.89230    9.88440   0.00790    0.07992
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.17140   10.17290  -0.00150   -0.01475
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.86760    9.86070   0.00690    0.06997
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.86760    9.86070   0.00690    0.06997
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.15140   10.15330  -0.00190   -0.01871
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.21610   10.20470   0.01140    0.11171
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94210    9.92690   0.01520    0.15312
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05860   10.04490   0.01370    0.13639
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43310   10.41910   0.01400    0.13437
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.19840   10.18040   0.01800    0.17681
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.85970   10.84200   0.01770    0.16325
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.04560   10.03140   0.01420    0.14156
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.34620   10.33150   0.01470    0.14228
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41830   10.40500   0.01330    0.12782
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.44850   10.43490   0.01360    0.13033
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.58410   10.58340   0.00070    0.00661
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.18360   10.17030   0.01330    0.13077
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.18570   10.17290   0.01280    0.12582
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.32060   10.30730   0.01330    0.12903
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.50040   10.48760   0.01280    0.12205
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.99060    9.97520   0.01540    0.15438
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.08610   10.07060   0.01550    0.15391
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97290    1.97340  -0.00050   -0.02534
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83910    2.83920  -0.00010   -0.00352
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29090    0.29060   0.00030    0.10323
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45680    0.45630   0.00050    0.10958
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.29920    8.29490   0.00430    0.05184
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.17310   12.15500   0.01810    0.14891
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76530    9.76480   0.00050    0.00512
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47570   12.47580  -0.00010   -0.00080
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.69040    8.68170   0.00870    0.10021
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.14520   11.13400   0.01120    0.10059
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63920   10.61870   0.02050    0.19306
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.49740   10.48090   0.01650    0.15743
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.59000   19.41000   0.18000    0.92736
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4539.90000 4496.03000  43.87000    0.97575
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.20510   10.19490   0.01020    0.10005
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10100   11.09020   0.01080    0.09738
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.14010   10.13370   0.00640    0.06316
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61960    9.63430  -0.01470   -0.15258
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.22710   10.24270  -0.01560   -0.15230
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67360    9.69360  -0.02000   -0.20632
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.03390   10.05070  -0.01680   -0.16715
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.27270   10.26140   0.01130    0.11012
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.94340    5.93210   0.01130    0.19049
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.95580   10.93490   0.02090    0.19113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.45260   10.43320   0.01940    0.18594
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.35440   11.32090   0.03350    0.29591
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.60150   10.57200   0.02950    0.27904
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.98320    8.96650   0.01670    0.18625
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.22820    9.20100   0.02720    0.29562
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.12220    9.09680   0.02540    0.27922
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.31640   10.29730   0.01910    0.18549
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.69760   10.66600   0.03160    0.29627
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.69440   10.66470   0.02970    0.27849
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.02000    7.03000  -0.01000   -0.14225
柏瑞巨人基金                                                       12.87000   12.77000   0.10000    0.78309
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70500   13.70450   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.55000   16.55000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.30340   14.28770   0.01570    0.10988
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.60830   12.58140   0.02690    0.21381
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.17890   13.15400   0.02490    0.18930
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54060    8.53120   0.00940    0.11018
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75970    6.75230   0.00740    0.10959
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61710    8.59880   0.01830    0.21282
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.46440    8.45000   0.01440    0.17041
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.68070   10.66060   0.02010    0.18854
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.36770    8.35170   0.01600    0.19158
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.79530   12.76810   0.02720    0.21303
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.38940   12.37590   0.01350    0.10908
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.19800   13.17550   0.02250    0.17077
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.99710   11.97450   0.02260    0.18873
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.95670    8.94690   0.00980    0.10954
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63210    9.61150   0.02060    0.21433
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67220    9.65580   0.01640    0.16985
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49550    9.47760   0.01790    0.18887
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38540    9.36750   0.01790    0.19109
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.73600   10.73560   0.00040    0.00373
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.65100   10.63700   0.01400    0.13162
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.44800   10.43970   0.00830    0.07950
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.59140   10.58310   0.00830    0.07843
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85380    9.85340   0.00040    0.00406
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.53650    9.52400   0.01250    0.13125
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.76490   10.76310   0.00180    0.01672
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.57190    9.56430   0.00760    0.07946
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71050    9.70290   0.00760    0.07833
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.71590   10.71550   0.00040    0.00373
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.65140   10.63740   0.01400    0.13161
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.44840   10.44010   0.00830    0.07950
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.59250   10.58420   0.00830    0.07842
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85360    9.85330   0.00030    0.00304
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.53670    9.52420   0.01250    0.13124
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.94940   10.94760   0.00180    0.01644
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.57210    9.56450   0.00760    0.07946
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71120    9.70350   0.00770    0.07935
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.31240   11.31910  -0.00670   -0.05919
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.70200   12.69650   0.00550    0.04332
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.97360   11.97260   0.00100    0.00835
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.95920    8.96450  -0.00530   -0.05912
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.62950    9.62530   0.00420    0.04364
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54320    9.54240   0.00080    0.00838
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.00810   11.01460  -0.00650   -0.05901
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.82770   11.82250   0.00520    0.04398
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.56750   11.56650   0.00100    0.00865
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.95950    8.96480  -0.00530   -0.05912
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.63010    9.62580   0.00430    0.04467
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54360    9.54280   0.00080    0.00838
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.85000   12.80000   0.05000    0.39063
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.46000   13.40000   0.06000    0.44776
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.54000   12.36000   0.18000    1.45631
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.97000   12.82000   0.15000    1.17005
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.38600   12.39990  -0.01390   -0.11210
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49670   10.49990  -0.00320   -0.03048
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.87370    7.88250  -0.00880   -0.11164
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.36900   10.37220  -0.00320   -0.03085
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.36930   12.37270  -0.00340   -0.02748
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.04360   12.03470   0.00890    0.07395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02110   11.01560   0.00550    0.04993
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59520    8.59750  -0.00230   -0.02675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62440    9.61720   0.00720    0.07487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66490    9.66010   0.00480    0.04969
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58560   11.57690   0.00870    0.07515
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.86190   10.86490  -0.00300   -0.02761
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00260   10.99710   0.00550    0.05001
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96750    9.96000   0.00750    0.07530
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28690    9.28940  -0.00250   -0.02691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20110    9.20050   0.00060    0.00652
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.69140    9.68660   0.00480    0.04955
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63270   12.61120   0.02150    0.17048
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.08170   12.04520   0.03650    0.30303
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.40390   11.37520   0.02870    0.25230
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.05540    7.04340   0.01200    0.17037
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74040    8.71400   0.02640    0.30296
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40040    9.37670   0.02370    0.25275
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.85960   10.84110   0.01850    0.17065
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.42180   11.39300   0.02880    0.25279
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.46700    9.43840   0.02860    0.30302
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.00310    8.98770   0.01540    0.17135
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60140    9.57720   0.02420    0.25268
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.23020   12.23450  -0.00430   -0.03515
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.98170   12.97360   0.00810    0.06243
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.81790   11.81420   0.00370    0.03132
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.48970    9.49320  -0.00350   -0.03687
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.10020   10.09390   0.00630    0.06241
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08650   10.08330   0.00320    0.03174
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.23620   12.22860   0.00760    0.06215
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.91160   10.91550  -0.00390   -0.03573
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.26020   11.25660   0.00360    0.03198
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.09300   10.09660  -0.00360   -0.03566
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.65770    9.66120  -0.00350   -0.03623
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34340   10.33690   0.00650    0.06288
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82520    9.82200   0.00320    0.03258
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.06000   19.04000   0.02000    0.10504
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.68000   17.61000   0.07000    0.39750
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.44360   13.44440  -0.00080   -0.00595
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.20500   10.13400   0.07100    0.70061
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.21300   11.12360   0.08940    0.80370
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.29490   12.21520   0.07970    0.65247
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.69980   10.61930   0.08050    0.75805
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.83280    8.77140   0.06140    0.70000
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.37030    9.29560   0.07470    0.80361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.34590    9.28530   0.06060    0.65264
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.30630    9.23630   0.07000    0.75788
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.96520    8.90290   0.06230    0.69977
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.17480    9.10170   0.07310    0.80315
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.19900   11.12640   0.07260    0.65250
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.25000    9.18040   0.06960    0.75814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.33530   46.38020  -0.04490   -0.09681
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.74300    9.73140   0.01160    0.11920
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84930    9.83250   0.01680    0.17086
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.30000   11.47000  -0.17000   -1.48213
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.00000   32.07000   0.93000    2.89991
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82420   11.82350   0.00070    0.00592
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67440    1.67300   0.00140    0.08368
國泰大中華基金                                                     20.74000   20.49000   0.25000    1.22011
國泰小龍基金-新台幣                                                15.59000   15.32000   0.27000    1.76240
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.56000   43.87000   0.69000    1.57283
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.39030    4.36830   0.02200    0.50363
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68100    0.67700   0.00400    0.59084
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72890    0.72460   0.00430    0.59343
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.55000   19.46000   0.09000    0.46249
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               45.09180   45.01060   0.08120    0.18040
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37190    2.37850  -0.00660   -0.27749
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33450    0.33510  -0.00060   -0.17905
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.52210   10.55610  -0.03400   -0.32209
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33810    0.33830  -0.00020   -0.05912
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.42880   10.44730  -0.01850   -0.17708
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.20040    4.19810   0.00230    0.05479
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59120    0.59040   0.00080    0.13550
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.70000   18.70000   0.00000    0.00000
國泰中港台基金-人民幣                                               3.21760    3.20910   0.00850    0.26487
國泰中港台基金-美元                                                 0.45850    0.45690   0.00160    0.35019
國泰中港台基金-新台幣                                              14.33000   14.30000   0.03000    0.20979
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.90870    9.88640   0.02230    0.22556
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.15510   10.13620   0.01890    0.18646
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30540   10.29900   0.00640    0.06214
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.49000   25.31000   0.18000    0.71118
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.92000   13.05000  -0.13000   -0.99617
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.82000   29.27000   0.55000    1.87906
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35370    0.35340   0.00030    0.08489
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33220    0.33190   0.00030    0.09039
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33310    0.33280   0.00030    0.09014
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.10450   11.10720  -0.00270   -0.02431
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.43590   10.43840  -0.00250   -0.02395
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47130   10.47380  -0.00250   -0.02387
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46550   12.46500   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41760    0.41570   0.00190    0.45706
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36850    0.36690   0.00160    0.43609
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44600    0.44390   0.00210    0.47308
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55690    0.55420   0.00270    0.48719
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.48480    2.45510   0.02970    1.20973
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35310    0.34860   0.00450    1.29088
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52340    0.51660   0.00680    1.31630
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49100    0.48730   0.00370    0.75929
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.49000   14.40000   0.09000    0.62500
國泰全球資源基金-美元                                               0.16000    0.15880   0.00120    0.75567
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.09000    5.06000   0.03000    0.59289
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59370    0.59150   0.00220    0.37194
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.62000   18.57000   0.05000    0.26925
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.09000   18.04000   0.05000    0.27716
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87570    0.87670  -0.00100   -0.11406
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.44000   20.16000   0.28000    1.38889
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.11000   22.06000   0.05000    0.22665
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.53160    2.52680   0.00480    0.18996
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36070    0.35970   0.00100    0.27801
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30850    0.30770   0.00080    0.25999
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.25150   11.23340   0.01810    0.16113
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.62510    9.60970   0.01540    0.16025
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53110    0.52950   0.00160    0.30217
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38420    0.38390   0.00030    0.07815
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   35.37000   34.74000   0.63000    1.81347
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.81000   28.46000   0.35000    1.22980
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.73000   12.90000  -0.17000   -1.31783
國泰美國費城半導體基金                                             14.64000   14.25000   0.39000    2.73684
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    49.05910   49.23570  -0.17660   -0.35868
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.60040   15.54480   0.05560    0.35768
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    28.24550   28.45320  -0.20770   -0.72997
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.86510   46.96190  -0.09680   -0.20612
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.16150   47.01320   0.14830    0.31544
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.22190   43.16680   0.05510    0.12764
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31780    0.31620   0.00160    0.50601
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.92850    9.88170   0.04680    0.47360
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.98800    9.94080   0.04720    0.47481
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31730    0.31520   0.00210    0.66624
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.91010    9.84940   0.06070    0.61628
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.98480    9.92360   0.06120    0.61671
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31690    0.31460   0.00230    0.73109
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.89950    9.83310   0.06640    0.67527
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.98240    9.91530   0.06710    0.67673
國泰紐幣2021保本基金                                               12.91740   12.90460   0.01280    0.09919
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30260   13.28740   0.01520    0.11439
國泰紐幣保本基金                                                   12.77300   12.77130   0.00170    0.01331
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.88000   23.57000   0.31000    1.31523
國泰富時中國A50基金                                                21.65000   21.32000   0.33000    1.54784
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.98120   49.97100   0.01020    0.02041
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35030    0.35000   0.00030    0.08571
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52690    0.52630   0.00060    0.11400
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.31170   42.45410  -0.14240   -0.33542
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.81000   20.33000   0.48000    2.36104
國泰新興市場基金-美元                                               0.37550    0.37600  -0.00050   -0.13298
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.42570    2.42420   0.00150    0.06188
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48810    1.48720   0.00090    0.06052
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35520    0.35470   0.00050    0.14096
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22010    0.21980   0.00030    0.13649
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.78960   10.77980   0.00980    0.09091
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.49410    6.48820   0.00590    0.09093
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.00000   15.00000   0.00000    0.00000
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.98780   48.17520  -0.18740   -0.38900
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.98430   47.94970   0.03460    0.07216
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.16480   44.15670   0.00810    0.01834
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.00000   35.54000   0.46000    1.29432
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.15000   22.79000   0.36000    1.57964
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34410    0.34020   0.00390    1.14638
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.26000   10.16000   0.10000    0.98425
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.40950   39.53280  -0.12330   -0.31189
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.49000   21.11000   0.38000    1.80009
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.96000   18.80000   0.16000    0.85106
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.59000   17.49000   0.10000    0.57176
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41770    0.41740   0.00030    0.07187
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.63260   12.62860   0.00400    0.03167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56580   10.56380   0.00200    0.01893
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47800   10.48040  -0.00240   -0.02290
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.70470   10.72040  -0.01570   -0.14645
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24030   10.23840   0.00190    0.01856
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18640   10.18860  -0.00220   -0.02159
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.35450   10.36630  -0.01180   -0.11383
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.92900    9.93020  -0.00120   -0.01208
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79160    9.80180  -0.01020   -0.10406
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.91370    9.92090  -0.00720   -0.07257
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.83720    9.85650  -0.01930   -0.19581
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92890    9.93010  -0.00120   -0.01208
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78670    9.79700  -0.01030   -0.10513
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.91360    9.92080  -0.00720   -0.07257
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.83720    9.85650  -0.01930   -0.19581
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45460   11.45450   0.00010    0.00087
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.96250    9.99590  -0.03340   -0.33414
第一金大中華基金                                                   26.40000   26.16000   0.24000    0.91743
第一金小型精選基金                                                 33.34000   33.11000   0.23000    0.69465
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.53000   13.42000   0.11000    0.81967
第一金中國世紀基金-美元                                             8.25040    8.17190   0.07850    0.96061
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.86000    9.78000   0.08000    0.81800
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85380    9.86090  -0.00710   -0.07200
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.33710    8.34840  -0.01130   -0.13536
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.44500   11.45320  -0.00820   -0.07160
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85990    9.87320  -0.01330   -0.13471
第一金中概平衡基金                                                 28.27000   27.97000   0.30000    1.07258
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33200   15.33130   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.76000  178.75300   0.00700    0.00392
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.44340   15.28620   0.15720    1.02838
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.44250   15.28520   0.15730    1.02910
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.08000   14.95000   0.13000    0.86957
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.09000   14.95000   0.14000    0.93645
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.40110   10.27040   0.13070    1.27259
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.39950   10.26870   0.13080    1.27377
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.56000   10.44000   0.12000    1.14943
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.56000   10.44000   0.12000    1.14943
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.17170   10.01120   0.16050    1.60320
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.17180   10.01120   0.16060    1.60420
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.53000   10.38000   0.15000    1.44509
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.53000   10.38000   0.15000    1.44509
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.63370   12.46870   0.16500    1.32331
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.65070   12.48540   0.16530    1.32395
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.12000   11.98000   0.14000    1.16861
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.15000   12.01000   0.14000    1.16570
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.72410    9.66380   0.06030    0.62398
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.71900    9.65880   0.06020    0.62327
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.38830    9.33590   0.05240    0.56127
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.41240    9.35980   0.05260    0.56198
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.62470   10.55880   0.06590    0.62412
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.29480   10.23730   0.05750    0.56167
第一金全球大趨勢基金                                               24.82000   24.55000   0.27000    1.09980
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.30780    9.23170   0.07610    0.82433
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.42560    6.37300   0.05260    0.82536
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.97060    9.91700   0.05360    0.54049
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.97090    9.91730   0.05360    0.54047
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.88260   10.82420   0.05840    0.53953
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.88440   10.82600   0.05840    0.53944
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.52000    8.48830   0.03170    0.37346
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.48190   10.44290   0.03900    0.37346
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.17450    9.16660   0.00790    0.08618
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.17300    9.16550   0.00750    0.08183
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.60460    7.59710   0.00750    0.09872
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.59920    7.59180   0.00740    0.09747
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.38930    8.38590   0.00340    0.04054
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.38980    8.38640   0.00340    0.04054
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.53330   11.52370   0.00960    0.08331
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.53420   11.52420   0.01000    0.08677
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.13350   10.12350   0.01000    0.09878
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.13430   10.12440   0.00990    0.09778
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.90530   14.89920   0.00610    0.04094
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           14.90510   14.89920   0.00590    0.03960
第一金亞洲科技基金                                                 17.79000   17.75000   0.04000    0.22535
第一金亞洲新興市場基金                                             12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
第一金店頭市場基金                                                  8.16000    8.04000   0.12000    1.49254
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.26920   10.25950   0.00970    0.09455
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.26920   10.25950   0.00970    0.09455
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.35670   10.35980  -0.00310   -0.02992
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.35670   10.35980  -0.00310   -0.02992
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.26920   10.25950   0.00970    0.09455
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.27730   10.26750   0.00980    0.09545
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.26920   10.25950   0.00970    0.09455
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.35670   10.35980  -0.00310   -0.02992
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.36490   10.36780  -0.00290   -0.02797
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.35670   10.35980  -0.00310   -0.02992
第一金創新趨勢基金                                                 22.09000   21.79000   0.30000    1.37678
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.76220   45.83820  -0.07600   -0.16580
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.66430   45.69450  -0.03020   -0.06609
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.42130   47.65740  -0.23610   -0.49541
第一金電子基金                                                     34.91000   34.36000   0.55000    1.60070
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.39000   18.16000   0.23000    1.26652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.62000   19.17000   0.45000    2.34742
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
統一大中華中小基金(美元)                                            7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.94000    8.88000   0.06000    0.67568
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
統一大滿貫基金-A類型                                               36.21000   35.73000   0.48000    1.34341
統一大滿貫基金-I類型                                               36.21000   35.73000   0.48000    1.34341
統一大龍印基金                                                     14.69000   14.62000   0.07000    0.47880
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
統一中小基金                                                       24.93000   24.56000   0.37000    1.50651
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.96090    9.94060   0.02030    0.20421
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03060    9.02900   0.00160    0.01772
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.84400    8.85170  -0.00770   -0.08699
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.53710   12.51170   0.02540    0.20301
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32410   11.32220   0.00190    0.01678
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.04610   11.05560  -0.00950   -0.08593
統一台灣動力基金                                                   19.50000   19.21000   0.29000    1.50963
統一全天候基金-A類型                                              115.66000  114.03000   1.63000    1.42945
統一全天候基金-I類型                                              116.36000  114.71000   1.65000    1.43841
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.37020    8.31350   0.05670    0.68202
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87790    7.83920   0.03870    0.49367
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.99040    7.96090   0.02950    0.37056
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.05750    8.99610   0.06140    0.68252
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.53280    8.49080   0.04200    0.49465
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.64710    8.61520   0.03190    0.37028
統一全球債券組合基金                                               12.41880   12.42240  -0.00360   -0.02898
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.98000   15.73000   0.25000    1.58932
統一全球新科技基金(美元)                                           14.68000   14.48000   0.20000    1.38122
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.30000   14.13000   0.17000    1.20311
統一亞太基金                                                       25.03000   24.94000   0.09000    0.36087
統一亞洲大金磚基金                                                 12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
統一奔騰基金                                                       61.42000   60.68000   0.74000    1.21951
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74400   16.74320   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               11.37000   11.29000   0.08000    0.70859
統一強漢基金(美元)                                                 10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
統一強漢基金(新台幣)                                               26.73000   26.63000   0.10000    0.37552
統一統信基金                                                       31.22000   30.75000   0.47000    1.52846
統一黑馬基金                                                       61.76000   61.05000   0.71000    1.16298
統一新亞洲科技能源基金                                             16.29000   16.19000   0.10000    0.61767
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13990    8.14290  -0.00300   -0.03684
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.87490   10.87880  -0.00390   -0.03585
統一經建基金                                                       48.95000   48.24000   0.71000    1.47181
統一龍馬基金                                                       71.17000   70.03000   1.14000    1.62787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.19000   20.84000   0.35000    1.67946
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.19000   48.39000   0.80000    1.65323
野村中國機會基金                                                   14.21000   14.12000   0.09000    0.63739
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41110   10.39150   0.01960    0.18862
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36630   10.35740   0.00890    0.08593
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.49300   10.49800  -0.00500   -0.04763
野村巴西基金                                                        6.74000    6.68000   0.06000    0.89820
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
野村台灣高股息基金                                                 24.84000   24.57000   0.27000    1.09890
野村台灣運籌基金                                                   37.91000   37.47000   0.44000    1.17427
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.87230    9.86620   0.00610    0.06183
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75590    9.75590   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.82600    9.82970  -0.00370   -0.03764
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.49450   10.48790   0.00660    0.06293
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26340   10.26340   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04250   10.04630  -0.00380   -0.03782
野村平衡基金                                                       20.23000   20.07000   0.16000    0.79721
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.92770    9.91130   0.01640    0.16547
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19820   10.19350   0.00470    0.04611
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94930    9.93880   0.01050    0.10565
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92770    9.91130   0.01640    0.16547
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19840   10.19360   0.00480    0.04709
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94960    9.93910   0.01050    0.10564
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91110    9.91290  -0.00180   -0.01816
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.98640    9.97150   0.01490    0.14943
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.01330   10.00850   0.00480    0.04796
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.98960    9.98990  -0.00030   -0.00300
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.27000   10.19000   0.08000    0.78508
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.75000   14.62000   0.13000    0.88919
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.30000   12.20000   0.10000    0.81967
野村全球生技醫療基金                                               16.84000   16.64000   0.20000    1.20192
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29190   10.27770   0.01420    0.13816
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.26270   10.25570   0.00700    0.06825
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.22590   10.22790  -0.00200   -0.01955
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53740   10.52330   0.01410    0.13399
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.47160   10.46470   0.00690    0.06594
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.43890   10.44110  -0.00220   -0.02107
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.30240   10.30450  -0.00210   -0.02038
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.93830   10.92350   0.01480    0.13549
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.82560   10.81830   0.00730    0.06748
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.79460   10.79680  -0.00220   -0.02038
野村全球品牌基金                                                   28.04000   27.87000   0.17000    0.60997
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.22000   10.13000   0.09000    0.88845
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.42000   12.31000   0.11000    0.89358
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.35000   10.24000   0.11000    1.07422
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.86000   18.69000   0.17000    0.90958
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.69000   11.57000   0.12000    1.03717
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.97200   10.95870   0.01330    0.12136
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.98560   10.98240   0.00320    0.02914
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77930   10.78180  -0.00250   -0.02319
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.42450    8.38110   0.04340    0.51783
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.24570    8.21650   0.02920    0.35538
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.86550    7.84290   0.02260    0.28816
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.82790   10.77180   0.05610    0.52080
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.32110   10.28460   0.03650    0.35490
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.94150    9.91280   0.02870    0.28952
野村成長基金                                                       32.35000   31.97000   0.38000    1.18861
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.19570    8.14830   0.04740    0.58172
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.20930    8.17130   0.03800    0.46504
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47490    8.44360   0.03130    0.37069
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.48420    9.42960   0.05460    0.57903
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.35120    9.30800   0.04320    0.46412
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.63660    9.60100   0.03560    0.37079
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.17980   10.16550   0.01430    0.14067
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.10410   10.10430  -0.00020   -0.00198
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06380   10.07320  -0.00940   -0.09332
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.61820    9.60600   0.01220    0.12700
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62690    9.62720  -0.00030   -0.00312
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79650    9.80570  -0.00920   -0.09382
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15410   10.16360  -0.00950   -0.09347
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.76790   10.75030   0.01760    0.16372
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65850   10.65880  -0.00030   -0.00281
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.84630   10.85650  -0.01020   -0.09395
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.88500    9.87770   0.00730    0.07390
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.87960    9.88560  -0.00600   -0.06069
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.84650    9.85920  -0.01270   -0.12881
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.38180    8.39270  -0.01090   -0.12987
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96720    8.96070   0.00650    0.07254
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.82710    8.83250  -0.00540   -0.06114
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.95940    9.97220  -0.01280   -0.12836
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.63860   13.65620  -0.01760   -0.12888
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76590   12.75640   0.00950    0.07447
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.32200   10.32830  -0.00630   -0.06100
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49030   10.46930   0.02100    0.20059
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45230   10.44210   0.01020    0.09768
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51280   10.50810   0.00470    0.04473
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.78960   10.76800   0.02160    0.20059
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72720   10.71680   0.01040    0.09704
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70690   10.70220   0.00470    0.04392
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.74240   10.72060   0.02180    0.20335
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.67010   10.65940   0.01070    0.10038
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.90400   10.90700  -0.00300   -0.02751
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.18590   10.17440   0.01150    0.11303
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.75830    9.72840   0.02990    0.30735
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.39010    9.37410   0.01600    0.17068
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.91050    8.90060   0.00990    0.11123
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.39950   11.38680   0.01270    0.11153
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40690   10.40220   0.00470    0.04518
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.53510   11.51080   0.02430    0.21111
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.94980   10.93980   0.01000    0.09141
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73990   10.73530   0.00460    0.04285
野村泰國基金                                                       42.39000   41.80000   0.59000    1.41148
野村高科技基金                                                     11.19000   11.01000   0.18000    1.63488
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.43710   10.37210   0.06500    0.62668
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.99700    9.91430   0.08270    0.83415
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.71290   10.61390   0.09900    0.93274
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.39660    9.33000   0.06660    0.71383
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.43200    9.37350   0.05850    0.62410
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.66950    9.59590   0.07360    0.76699
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.97910   11.88020   0.09890    0.83248
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.24530   14.11560   0.12970    0.91884
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87440   10.79740   0.07700    0.71313
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.92310   10.85530   0.06780    0.62458
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.37230   11.28570   0.08660    0.76734
野村貨幣市場基金                                                   16.34770   16.34700   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38860   10.40190  -0.01330   -0.12786
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.05190   10.04010   0.01180    0.11753
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.26660   10.26750  -0.00090   -0.00877
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31560   10.29430   0.02130    0.20691
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26020   10.25090   0.00930    0.09072
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28400   10.27850   0.00550    0.05351
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72610   10.70400   0.02210    0.20646
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63340   10.62400   0.00940    0.08848
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69480   10.68910   0.00570    0.05333
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.90120    9.81660   0.08460    0.86181
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.89290    9.82130   0.07160    0.72903
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.83930    9.77510   0.06420    0.65677
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.52940   10.43960   0.08980    0.86019
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.46860   10.39280   0.07580    0.72935
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.41740   10.34940   0.06800    0.65704
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.55900   10.55760   0.00140    0.01326
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91690    7.91580   0.00110    0.01390
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.27620   12.27460   0.00160    0.01304
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37960   10.36300   0.01660    0.16019
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67410   10.64920   0.02490    0.23382
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32160   10.31490   0.00670    0.06495
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.49430   10.50130  -0.00700   -0.06666
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39590   10.38200   0.01390    0.13389
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38000   10.36340   0.01660    0.16018
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67460   10.64970   0.02490    0.23381
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32130   10.31520   0.00610    0.05914
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.49840   10.50540  -0.00700   -0.06663
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39480   10.38090   0.01390    0.13390
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39290   10.37610   0.01680    0.16191
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.69450   10.66940   0.02510    0.23525
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33290   10.32690   0.00600    0.05810
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50780   10.51470  -0.00690   -0.06562
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41170   10.39790   0.01380    0.13272
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39290   10.37610   0.01680    0.16191
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69650   10.67150   0.02500    0.23427
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34030   10.33420   0.00610    0.05903
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52230   10.52920  -0.00690   -0.06553
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41240   10.39850   0.01390    0.13367
野村精選貨幣市場基金                                               12.11860   12.11820   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.45000   11.30000   0.15000    1.32743
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.40000    7.37000   0.03000    0.40706
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
野村積極成長基金                                                   13.71000   13.55000   0.16000    1.18081
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.64000   10.51000   0.13000    1.23692
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.57000   38.13000   0.44000    1.15395
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61300   10.61530  -0.00230   -0.02167
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.45760    8.44540   0.01220    0.14446
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.78480    7.78300   0.00180    0.02313
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.63710    7.63890  -0.00180   -0.02356
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.18870   12.17080   0.01790    0.14707
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.89020   10.88760   0.00260    0.02388
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.72440   10.72700  -0.00260   -0.02424
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.68000   11.57000   0.11000    0.95073
野村環球基金-人民幣計價                                            17.60000   17.40000   0.20000    1.14943
野村環球基金-美元計價                                              13.60000   13.45000   0.15000    1.11524
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.36000   19.18000   0.18000    0.93848
野村鴻利基金                                                       24.29000   24.11000   0.18000    0.74658
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90830   16.90790   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       20.53000   20.29000   0.24000    1.18285
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.33000   13.28000   0.05000    0.37651
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.31000   15.29000   0.02000    0.13080
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.80700   10.80340   0.00360    0.03332
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.15130   14.14650   0.00480    0.03393
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87970   10.88120  -0.00150   -0.01379
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56840   10.56390   0.00450    0.04260
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72010   10.71710   0.00300    0.02799
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38410   10.37410   0.01000    0.09639
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.20990   10.20700   0.00290    0.02841
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.07040   10.06220   0.00820    0.08149
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02260   10.02740  -0.00480   -0.04787
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35240   10.35040   0.00200    0.01932
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50480   10.49970   0.00510    0.04857
凱基台商天下基金                                                   13.77000   13.72000   0.05000    0.36443
凱基台灣精五門基金                                                 22.46000   22.19000   0.27000    1.21676
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.63410   47.63560  -0.00150   -0.00315
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.74150   48.60230   0.13920    0.28641
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.17800   42.65290  -0.47490   -1.11341
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.42000   0.08000    0.84926
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.49450   10.39530   0.09920    0.95428
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.89210   48.01590  -0.12380   -0.25783
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.01980   49.07040  -0.05060   -0.10312
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.53050   49.86630  -0.33580   -0.67340
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.70000   12.65000   0.05000    0.39526
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.19410   11.13940   0.05470    0.49105
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60120   11.60070   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       30.16000   29.73000   0.43000    1.44635
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.64000   22.34000   0.30000    1.34288
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.54580   21.24190   0.30390    1.43066
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.00000   16.92000   0.08000    0.47281
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.95630   15.85690   0.09940    0.62686
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.30000    7.24000   0.06000    0.82873
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.81340   43.95610  -0.14270   -0.32464
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.03130   44.13150  -0.10020   -0.22705
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.22130   44.38810  -0.16680   -0.37578
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.70000   11.58000   0.12000    1.03627
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.11530   10.99580   0.11950    1.08678
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.37280   12.25310   0.11970    0.97690
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.91000   12.80000   0.11000    0.85938
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.77000   12.64000   0.13000    1.02848
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.28980   12.14800   0.14180    1.16727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.34850   10.24860   0.09990    0.97477
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.86790    9.76600   0.10190    1.04342
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.06300    9.97150   0.09150    0.91762
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.34840   10.24850   0.09990    0.97478
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.86790    9.76600   0.10190    1.04342
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.06300    9.97150   0.09150    0.91762
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.63000   12.83000  -0.20000   -1.55885
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.06000   33.03000   1.03000    3.11838
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.37000   31.87000   0.50000    1.56887
富邦上証180基金                                                    31.23000   30.62000   0.61000    1.99216
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19650    0.19560   0.00090    0.46012
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.17000    6.15000   0.02000    0.32520
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.17000    6.27000  -0.10000   -1.59490
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.14000   44.87000   1.27000    2.83040
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.35850   12.29560   0.06290    0.51157
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.34650   11.28730   0.05920    0.52448
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.91010   10.86140   0.04870    0.44838
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.46500   10.41180   0.05320    0.51096
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.52610    9.47650   0.04960    0.52340
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.16990    9.12900   0.04090    0.44802
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.66220   20.66580  -0.00360   -0.01742
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.67170   11.67080   0.00090    0.00771
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.59190   10.59740  -0.00550   -0.05190
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.76880   13.76220   0.00660    0.04796
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99580    1.99520   0.00060    0.03007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.36070    9.35630   0.00440    0.04703
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40570    1.40530   0.00040    0.02846
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.54620   12.53900   0.00720    0.05742
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81820    1.81720   0.00100    0.05503
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46450   10.45850   0.00600    0.05737
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53780    1.53700   0.00080    0.05205
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.99190   10.97710   0.01480    0.13483
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.92170   10.91820   0.00350    0.03206
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.93000   16.07000  -0.14000   -0.87119
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.98000   16.68000   0.30000    1.79856
富邦日本東証基金                                                   19.27000   19.14000   0.13000    0.67921
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.17000   45.90000   0.27000    0.58824
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.32000   45.26000   0.06000    0.13257
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.82000   51.40000   0.42000    0.81712
富邦台灣心基金                                                     22.84000   22.62000   0.22000    0.97259
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.66000   45.32000   0.34000    0.75022
富邦台灣科技指數基金                                               55.71000   54.92000   0.79000    1.43846
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.75730   49.82640  -0.06910   -0.13868
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.81600   41.73740   0.07860    0.18832
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31240    0.30950   0.00290    0.93700
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68930    2.68690   0.00240    0.08932
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36220    0.36190   0.00030    0.08290
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.25590   11.25900  -0.00310   -0.02753
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29310    2.29110   0.00200    0.08729
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34080    0.34050   0.00030    0.08811
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.53040    9.53300  -0.00260   -0.02727
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.95000   22.87000   0.08000    0.34980
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.70000   14.80000  -0.10000   -0.67568
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.86000   26.47000   0.39000    1.47337
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71540   15.71470   0.00070    0.00445
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.53000   16.99000   0.54000    3.17834
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.26850   42.25610   0.01240    0.02934
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.62660   46.64630  -0.01970   -0.04223
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.96340   40.95250   0.01090    0.02662
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.31540   41.29580   0.01960    0.04746
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.54710   40.56630  -0.01920   -0.04733
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.13030   48.21910  -0.08880   -0.18416
富邦長紅基金                                                       63.60000   62.99000   0.61000    0.96841
富邦科技基金                                                       25.75000   25.43000   0.32000    1.25836
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.95030   41.94480   0.00550    0.01311
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.39260   49.57820  -0.18560   -0.37436
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.67610   41.71470  -0.03860   -0.09253
富邦恒生國企ETF基金                                                19.75000   19.50000   0.25000    1.28205
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.33000   14.56000  -0.23000   -1.57967
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.30000   23.65000   0.65000    2.74841
富邦高成長基金                                                     24.53000   24.30000   0.23000    0.94650
富邦基金A類型                                                      14.10000   13.94000   0.16000    1.14778
富邦基金I類型                                                      14.10000   13.94000   0.16000    1.14778
富邦深証100基金                                                    10.43000   10.18000   0.25000    2.45580
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.98000   19.81000   0.17000    0.85815
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42120    0.42070   0.00050    0.11885
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.33140   12.30730   0.02410    0.19582
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.14520    9.12730   0.01790    0.19611
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29650    0.29620   0.00030    0.10128
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.34130    8.32500   0.01630    0.19580
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.08980   10.05060   0.03920    0.39003
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.83670   10.80700   0.02970    0.27482
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31430    9.27810   0.03620    0.39017
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.99860    9.97120   0.02740    0.27479
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.83000   17.72000   0.11000    0.62077
富邦精準基金                                                       45.70000   45.21000   0.49000    1.08383
富邦精銳中小基金                                                   12.25000   12.08000   0.17000    1.40728
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.26000   18.15000   0.11000    0.60606
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.14000   20.99000   0.15000    0.71463
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.18000    7.23000  -0.05000   -0.69156
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.67000   15.47000   0.20000    1.29282
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.09000   20.13000  -0.04000   -0.19871
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.82670   10.77400   0.05270    0.48914
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.20850   10.15050   0.05800    0.57140
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.53890   10.49630   0.04260    0.40586
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.24830   10.19840   0.04990    0.48929
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.61790    9.56330   0.05460    0.57093
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.91730    9.87720   0.04010    0.40599
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富達台灣成長基金                                                   31.09000   30.82000   0.27000    0.87605
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.86290    9.82150   0.04140    0.42152
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.83880    9.79920   0.03960    0.40411
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.63900    9.60140   0.03760    0.39161
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.23360   10.19080   0.04280    0.41999
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.21470   10.17360   0.04110    0.40399
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.01020    9.97120   0.03900    0.39113
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.32310    8.31460   0.00850    0.10223
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.02720    9.01980   0.00740    0.08204
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.56570    8.55990   0.00580    0.06776
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.14540   10.13500   0.01040    0.10261
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.23310   10.22460   0.00850    0.08313
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.73960    9.73280   0.00680    0.06987
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.89740    9.89080   0.00660    0.06673
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58110    8.56950   0.01160    0.13536
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.88570    9.87430   0.01140    0.11545
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13350    9.12430   0.00920    0.10083
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.46060   11.44510   0.01550    0.13543
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.28800   11.27500   0.01300    0.11530
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.55750   10.54700   0.01050    0.09955
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34080    9.33140   0.00940    0.10074
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.02000   14.87000   0.15000    1.00874
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80470    8.79280   0.01190    0.13534
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71570    9.70450   0.01120    0.11541
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.18430    9.17480   0.00950    0.10354
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.70100   10.68600   0.01500    0.14037
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.74460   10.73230   0.01230    0.11461
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22290   10.21260   0.01030    0.10086
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34030    9.33090   0.00940    0.10074
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.83000    7.77000   0.06000    0.77220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.14000   10.07000   0.07000    0.69513
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.70000    8.64000   0.06000    0.69444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.11090   10.10380   0.00710    0.07027
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.39080    9.38400   0.00680    0.07246
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.94720    8.94660   0.00060    0.00671
富蘭克林華美中華基金                                               11.43000   11.36000   0.07000    0.61620
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.96000   22.64000   0.32000    1.41343
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.37000   22.20000   0.17000    0.76577
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.24900    8.26450  -0.01550   -0.18755
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.35040    9.35930  -0.00890   -0.09509
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.37970   10.38960  -0.00990   -0.09529
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.93350    9.95220  -0.01870   -0.18790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60360   11.58050   0.02310    0.19947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65830    8.64100   0.01730    0.20021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77870    8.76120   0.01750    0.19974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.86190    9.84230   0.01960    0.19914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.51080   14.48100   0.02980    0.20579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.42220   10.40070   0.02150    0.20672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33990   10.31860   0.02130    0.20642
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60810   10.58990   0.01820    0.17186
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.61120    7.59810   0.01310    0.17241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92940    8.91410   0.01530    0.17164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91730    9.90030   0.01700    0.17171
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.27870   11.26990   0.00880    0.07808
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55630    7.55040   0.00590    0.07814
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88370    8.87670   0.00700    0.07886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03170   10.02390   0.00780    0.07781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.90090   10.89140   0.00950    0.08722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65100    7.64440   0.00660    0.08634
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20390    8.19540   0.00850    0.10372
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26170    9.24510   0.01660    0.17955
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.36940   10.35060   0.01880    0.18163
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09320   13.07970   0.01350    0.10321
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.16000    8.06000   0.10000    1.24069
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.53000    8.43000   0.10000    1.18624
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.37000    8.30000   0.07000    0.84337
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.47000   12.37000   0.10000    0.80841
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.64000    8.58000   0.06000    0.69930
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.07810   12.97930   0.09880    0.76121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
富蘭克林華美第一富基金                                             40.21000   39.76000   0.45000    1.13179
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35770   10.35720   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.40000    8.32000   0.08000    0.96154
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.11000    9.02000   0.09000    0.99778
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.76000   14.48000   0.28000    1.93370
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.40000   13.14000   0.26000    1.97869
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.82000   15.53000   0.29000    1.86735
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.66620    9.58090   0.08530    0.89031
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.66610    9.58080   0.08530    0.89032
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.68540    9.59730   0.08810    0.91797
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.68530    9.59720   0.08810    0.91798
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.67170    9.58820   0.08350    0.87086
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.59840    9.51560   0.08280    0.87015
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.59840    9.51560   0.08280    0.87015
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.82570    9.75140   0.07430    0.76194
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.75110    9.67740   0.07370    0.76157
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.75110    9.67740   0.07370    0.76157
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.30060    6.32890  -0.02830   -0.44716
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.46660   10.41470   0.05190    0.49833
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47190    9.45010   0.02180    0.23069
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.52070   11.49410   0.02660    0.23142
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72210    6.71360   0.00850    0.12661
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85170    8.83310   0.01860    0.21057
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93540   10.92160   0.01380    0.12636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.55000   71.81000  -0.26000   -0.36207
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.07000   74.16000  -0.09000   -0.12136
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.92930   62.87980   0.04950    0.07872
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.85000   20.82000   0.03000    0.14409
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.23360   71.33680  -0.10320   -0.14467
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.43520   69.46110  -0.02590   -0.03729
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89760   11.89560   0.00200    0.01681
復華人生目標基金                                                   40.77460   40.50430   0.27030    0.66734
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.79000    8.75000   0.04000    0.45714
復華中小精選基金                                                   67.63000   66.80000   0.83000    1.24251
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.62310   52.78720  -0.16410   -0.31087
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.36790   63.42370  -0.05580   -0.08798
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.01000    9.92000   0.09000    0.90726
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.87000    8.79000   0.08000    0.91013
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華台灣智能基金                                                   11.96000   11.89000   0.07000    0.58873
復華全方位基金                                                     30.39000   30.06000   0.33000    1.09780
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.60000   12.44000   0.16000    1.28617
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.09000   19.86000   0.23000    1.15811
復華全球平衡基金-美元                                               9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.68000   19.57000   0.11000    0.56208
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.07000   13.79000   0.28000    2.03046
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.74000   13.49000   0.25000    1.85322
復華全球原物料基金                                                  8.02000    7.99000   0.03000    0.37547
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.92000   12.79000   0.13000    1.01642
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26010   12.26530  -0.00520   -0.04240
復華全球債券基金                                                   15.40570   15.44980  -0.04410   -0.28544
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.27000   15.18000   0.09000    0.59289
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
復華有利貨幣市場基金                                               13.50080   13.50020   0.00060    0.00444
復華亞太平衡基金                                                   11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
復華亞太成長基金                                                   12.31000   12.10000   0.21000    1.73554
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.94000    8.84000   0.10000    1.13122
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.63000    9.53000   0.10000    1.04932
復華東協世紀基金                                                   11.98000   11.95000   0.03000    0.25105
復華南非幣長期收益基金A                                            13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
復華南非幣長期收益基金B                                             7.89000    7.86000   0.03000    0.38168
復華南非幣短期收益基金A                                            14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
復華南非幣短期收益基金B                                             8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      75.80940   76.08990  -0.28050   -0.36864
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.47000   21.26000   0.21000    0.98777
復華美國新星基金-美元                                              12.51000   12.33000   0.18000    1.45985
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.85000   12.69000   0.16000    1.26084
復華恒生基金                                                       20.40000   20.00000   0.40000    2.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.75000    8.95000  -0.20000   -2.23464
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.30000   26.17000   1.13000    4.31792
復華神盾基金                                                       27.83500   27.61440   0.22060    0.79886
復華高成長基金                                                     70.08000   69.36000   0.72000    1.03806
復華高益策略組合基金                                               13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
復華貨幣市場基金                                                   14.46470   14.46410   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.01000   17.86000   0.15000    0.83987
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.64000   47.61000   0.03000    0.06301
復華復華基金                                                       21.96000   21.74000   0.22000    1.01196
復華華人世紀基金                                                   17.10000   17.00000   0.10000    0.58824
復華傳家二號基金                                                   33.68040   33.44730   0.23310    0.69692
復華傳家基金                                                       23.45600   23.31410   0.14190    0.60864
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.91000   15.89000   0.02000    0.12587
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.38000   14.33000   0.05000    0.34892
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.20000   23.14000   0.06000    0.25929
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.18000   72.07000   0.11000    0.15263
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.31000   0.01000    0.18832
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.93000   11.91000   0.02000    0.16793
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
復華滬深300 A股基金                                                23.45000   22.99000   0.46000    2.00087
復華數位經濟基金                                                   48.04000   47.05000   0.99000    2.10414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.99570    9.98850   0.00720    0.07208
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76010    9.75590   0.00420    0.04305
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53730   10.52970   0.00760    0.07218
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15390   10.14940   0.00450    0.04434
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.10660    9.97190   0.13470    1.35080
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.06720   10.05120   0.01600    0.15918
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17810   10.16780   0.01030    0.10130
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89610   10.89860  -0.00250   -0.02294
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03630   10.02770   0.00860    0.08576
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.76770   10.77190  -0.00420   -0.03899
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.39380   10.38480   0.00900    0.08667
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.13820   11.14250  -0.00430   -0.03859
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.61950   10.58620   0.03330    0.31456
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.58040   10.57010   0.01030    0.09744
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.77160   10.77450  -0.00290   -0.02692
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57640   10.53930   0.03710    0.35202
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.82930   11.64920   0.18010    1.54603
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.51430   10.49820   0.01610    0.15336
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.75740   10.71950   0.03790    0.35356
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.13590   11.95260   0.18330    1.53356
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.65690   10.63980   0.01710    0.16072
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.89610   10.89290   0.00320    0.02938
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.12730   10.09950   0.02780    0.27526
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.12750   10.12110   0.00640    0.06323
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.12120   10.12730  -0.00610   -0.06023
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.43400   10.39780   0.03620    0.34815
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77050   10.62620   0.14430    1.35796
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44650   10.43210   0.01440    0.13804
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.43270   10.39650   0.03620    0.34819
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77030   10.62600   0.14430    1.35799
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44320   10.42890   0.01430    0.13712
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.31820   10.28340   0.03480    0.33841
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30700   10.29620   0.01080    0.10489
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.31630   10.28150   0.03480    0.33847
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30800   10.29720   0.01080    0.10488
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.88010   10.84380   0.03630    0.33475
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.88410   10.87260   0.01150    0.10577
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07090   11.07290  -0.00200   -0.01806
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.13380   10.10450   0.02930    0.28997
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.13020   10.12250   0.00770    0.07607
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.12440   10.12920  -0.00480   -0.04739
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24680    9.24620   0.00060    0.00649
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11370    8.11140   0.00230    0.02836
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.22470    8.23260  -0.00790   -0.09596
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.11200   12.11120   0.00080    0.00661
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.65520   10.65220   0.00300    0.02816
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.92650   10.93700  -0.01050   -0.09600
景順主流基金                                                       18.55000   18.33000   0.22000    1.20022
景順台灣科技基金                                                   32.46000   32.12000   0.34000    1.05853
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.88000    9.80000   0.08000    0.81633
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
景順全球科技基金                                                   23.54000   23.18000   0.36000    1.55306
景順全球康健基金                                                   19.67000   19.48000   0.19000    0.97536
景順貨幣市場基金                                                   15.99890   15.99840   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       32.83000   32.55000   0.28000    0.86022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75800   10.75480   0.00320    0.02975
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.62100   10.62220  -0.00120   -0.01130
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97200    9.96880   0.00320    0.03210
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.78520    9.77930   0.00590    0.06033
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.59800   10.59700   0.00100    0.00944
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.39620   10.39970  -0.00350   -0.03365
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94470    9.94380   0.00090    0.00905
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.69750    9.70000  -0.00250   -0.02577
華頓中小型基金                                                     21.27000   20.92000   0.35000    1.67304
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.97520   11.96050   0.01470    0.12290
華頓台灣基金                                                       23.68000   23.38000   0.30000    1.28315
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57570   11.57520   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               17.11000   17.04000   0.07000    0.41080
華頓全球高收益債券基金A                                            13.84260   13.81870   0.02390    0.17295
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02600    8.01210   0.01390    0.17349
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76780    2.74390   0.02390    0.87102
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.32330   12.22750   0.09580    0.78348
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39290    0.38940   0.00350    0.89882
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.09420   12.05450   0.03970    0.32934
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.09420   12.05450   0.03970    0.32934
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.72800   10.69050   0.03750    0.35078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.70540   10.67930   0.02610    0.24440
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.70490   10.67880   0.02610    0.24441
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.39400    9.37110   0.02290    0.24437
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.74200   10.70250   0.03950    0.36907
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.74190   10.70240   0.03950    0.36908
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.41900    9.38110   0.03790    0.40400
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.67430    2.67470  -0.00040   -0.01495
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.10090    2.10010   0.00080    0.03809
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.05020   12.04790   0.00230    0.01909
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30360    9.30180   0.00180    0.01935
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37900    0.37890   0.00010    0.02639
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29420    0.29380   0.00040    0.13615
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.48000    3.45000   0.03000    0.86957
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.48000   15.37000   0.11000    0.71568
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.49000   24.26000   0.23000    0.94806
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.52000   12.38000   0.14000    1.13086
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.11000    8.05000   0.06000    0.74534
匯豐安富基金                                                       25.86000   25.71000   0.15000    0.58343
匯豐成功基金                                                       42.56000   42.52000   0.04000    0.09407
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.38000    2.37000   0.01000    0.42194
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.74900    2.74810   0.00090    0.03275
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.40340    2.40270   0.00070    0.02913
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95730   11.95530   0.00200    0.01673
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99530    7.99300   0.00230    0.02878
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39100    0.39070   0.00030    0.07679
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33450    0.33430   0.00020    0.05983
匯豐金磚動力基金                                                   14.38000   14.31000   0.07000    0.48917
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01600   15.01560   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.99000    5.00000  -0.01000   -0.20000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.54420    5.55040  -0.00620   -0.11170
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.41840    9.42470  -0.00630   -0.06685
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.89000   52.38000   0.51000    0.97365
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.89000   52.38000   0.51000    0.97365
匯豐龍騰電子基金                                                   38.16000   37.59000   0.57000    1.51636
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.82710   12.79430   0.03280    0.25636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.47000   18.10000   0.37000    2.04420
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
新光中國成長基金(美元)                                              8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.51920   11.47730   0.04190    0.36507
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31380   10.30990   0.00390    0.03783
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.82110   10.81950   0.00160    0.01479
新光台灣富貴基金                                                   24.58000   24.24000   0.34000    1.40264
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.50000   21.20000   0.30000    1.41509
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.64790   40.78000  -0.13210   -0.32393
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.34800   47.65520  -0.30720   -0.64463
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.03000    9.84000   0.19000    1.93089
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.71000    9.56000   0.15000    1.56904
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.93000    9.78000   0.15000    1.53374
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.65000   10.53000   0.12000    1.13960
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.56000   10.44000   0.12000    1.14943
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.17860   11.19080  -0.01220   -0.10902
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.11210   11.12670  -0.01460   -0.13122
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.52340   10.53510  -0.01170   -0.11106
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.44740   10.46110  -0.01370   -0.13096
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.09000   11.03000   0.06000    0.54397
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51450   15.51390   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.57000    9.46000   0.11000    1.16279
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.53000    8.45000   0.08000    0.94675
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.66000    8.59000   0.07000    0.81490
新光亞洲精選基金-美金                                              20.29000   20.20000   0.09000    0.44554
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.91000   20.82000   0.09000    0.43228
新光店頭基金                                                       23.13000   22.78000   0.35000    1.53644
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.09780   43.17470  -0.07690   -0.17811
新光特選內需收益ETF基金                                            20.64000   20.65000  -0.01000   -0.04843
新光創新科技基金                                                   13.53000   13.29000   0.24000    1.80587
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28100   10.27910   0.00190    0.01848
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63260   10.63050   0.00210    0.01975
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08580   10.07970   0.00610    0.06052
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.36110    9.35880   0.00230    0.02458
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.65440    9.65250   0.00190    0.01968
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.15290    9.14770   0.00520    0.05684
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.34840   41.34160   0.00680    0.01645
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.68960   48.85740  -0.16780   -0.34345
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.87740   10.87240   0.00500    0.04599
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53670    9.53230   0.00440    0.04616
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54410    9.54790  -0.00380   -0.03980
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.65860   10.66280  -0.00420   -0.03939
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.68200   10.67980   0.00220    0.02060
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54820    9.54630   0.00190    0.01990
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51280    9.51340  -0.00060   -0.00631
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.62820   10.62820   0.00000    0.00000
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.08000    7.01000   0.07000    0.99857
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.74570   10.73690   0.00880    0.08196
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.49290    9.48530   0.00760    0.08012
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.49270   10.48530   0.00740    0.07057
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.44270    9.43600   0.00670    0.07100
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.51870    9.51330   0.00540    0.05676
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.57860   10.57250   0.00610    0.05770
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.86060   14.86110  -0.00050   -0.00336
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.58490    8.58520  -0.00030   -0.00349
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.00500   41.15020  -0.14520   -0.35285
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.40990   45.49700  -0.08710   -0.19144
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.12240   46.23330  -0.11090   -0.23987
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.62410   46.73760  -0.11350   -0.24285
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.24930   48.42210  -0.17280   -0.35686
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.13080   46.17090  -0.04010   -0.08685
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.72530   49.80280  -0.07750   -0.15561
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.76090   50.64820   0.11270    0.22252
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.93400   48.97720  -0.04320   -0.08820
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       11.00160   10.98410   0.01750    0.15932
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.40860   49.60900  -0.20040   -0.40396
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.67830   40.85240  -0.17410   -0.42617
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50280   11.50230   0.00050    0.00435
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.12030   10.15400  -0.03370   -0.33189
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.47030   13.32470   0.14560    1.09271
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.81690    9.73260   0.08430    0.86616
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
群益大印度基金-人民幣                                              13.08430   13.01870   0.06560    0.50389
群益大印度基金-美元                                                11.99810   11.97580   0.02230    0.18621
群益大印度基金-新臺幣                                              11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.01420   11.86010   0.15410    1.29931
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.29710   11.17720   0.11990    1.07272
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.67280   10.53580   0.13700    1.30033
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.15510    9.05800   0.09710    1.07198
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.77000    8.68000   0.09000    1.03687
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.64260    9.51890   0.12370    1.29952
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.30590    8.21770   0.08820    1.07329
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.93000    8.84000   0.09000    1.01810
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.91150    8.79720   0.11430    1.29928
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.93360    7.84940   0.08420    1.07269
群益中小型股基金                                                   45.88000   45.29000   0.59000    1.30272
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.58730   10.54250   0.04480    0.42495
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.58410    9.56500   0.01910    0.19969
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.14210    9.13520   0.00690    0.07553
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.96060    8.92270   0.03790    0.42476
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11030    8.09410   0.01620    0.20015
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.73720    7.73140   0.00580    0.07502
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.56710   10.56130   0.00580    0.05492
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.62370   11.61740   0.00630    0.05423
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.19740   11.19500   0.00240    0.02144
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43150   10.44100  -0.00950   -0.09099
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.85900    8.81090   0.04810    0.54591
群益中國新機會基金N-美元                                            7.93210    7.90670   0.02540    0.32125
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.85640    7.81370   0.04270    0.54648
群益中國新機會基金-美元                                             8.48080    8.45360   0.02720    0.32176
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
群益平衡王基金                                                     20.20840   20.02530   0.18310    0.91434
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96540    9.95720   0.00820    0.08235
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.05320   10.05740  -0.00420   -0.04176
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96540    9.95720   0.00820    0.08235
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.05320   10.05740  -0.00420   -0.04176
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96550    9.95730   0.00820    0.08235
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.05320   10.05730  -0.00410   -0.04077
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03220   10.03620  -0.00400   -0.03986
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.93440    9.90970   0.02470    0.24925
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.02190   10.00940   0.01250    0.12488
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.93440    9.90970   0.02470    0.24925
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.02190   10.00940   0.01250    0.12488
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.93440    9.90970   0.02470    0.24925
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.02190   10.00940   0.01250    0.12488
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.01900   10.00620   0.01280    0.12792
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.94780    9.92820   0.01960    0.19742
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.03550   10.02810   0.00740    0.07379
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.94780    9.92820   0.01960    0.19742
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.03550   10.02810   0.00740    0.07379
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.94780    9.92820   0.01960    0.19742
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.03550   10.02810   0.00740    0.07379
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.02580   10.01820   0.00760    0.07586
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.55000    6.51000   0.04000    0.61444
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.42120   12.26380   0.15740    1.28345
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.55980   11.43900   0.12080    1.05604
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.15000   11.04000   0.11000    0.99638
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.59570   10.46150   0.13420    1.28280
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.85970    9.75660   0.10310    1.05672
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.42000   0.09000    0.95541
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.38530   10.25380   0.13150    1.28245
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.49970   10.54490  -0.04520   -0.42864
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.27780   10.32220  -0.04440   -0.43014
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24630    9.28620  -0.03990   -0.42967
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24520    9.28520  -0.04000   -0.43079
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56070   10.60620  -0.04550   -0.42899
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60040   10.64630  -0.04590   -0.43114
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40960    9.45010  -0.04050   -0.42857
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89210    9.93490  -0.04280   -0.43080
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.38990   11.37600   0.01390    0.12219
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82680    7.81730   0.00950    0.12153
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.75960   10.74240   0.01720    0.16011
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.56750   10.55290   0.01460    0.13835
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.76270   10.76120   0.00150    0.01394
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91350    9.89760   0.01590    0.16065
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85140    9.83780   0.01360    0.13824
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03410   10.03270   0.00140    0.01395
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.75970   10.74250   0.01720    0.16011
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.56730   10.55280   0.01450    0.13740
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.76260   10.76110   0.00150    0.01394
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91350    9.89770   0.01580    0.15963
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85130    9.83770   0.01360    0.13824
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03410   10.03270   0.00140    0.01395
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.72970    9.63840   0.09130    0.94725
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.51000   11.41000   0.10000    0.87642
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.91970   15.77040   0.14930    0.94671
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.97000   15.84000   0.13000    0.82071
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.37250   10.30490   0.06760    0.65600
群益印度中小基金N-美元                                              8.49020    8.46160   0.02860    0.33800
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
群益印度中小基金-人民幣                                            14.04210   13.95060   0.09150    0.65589
群益印度中小基金-美元                                              12.14340   12.10250   0.04090    0.33795
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
群益多利策略組合基金                                               11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
群益多重收益組合基金                                               14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
群益多重資產組合基金                                               15.71000   15.71000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       26.09770   25.79650   0.30120    1.16760
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16560   16.16480   0.00080    0.00495
群益那斯達克生技基金                                               21.68000   21.21000   0.47000    2.21594
群益亞太中小基金                                                   10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.43000   16.33000   0.10000    0.61237
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.80080   10.80520  -0.00440   -0.04072
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.96610    7.96930  -0.00320   -0.04015
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.49340   10.49770  -0.00430   -0.04096
群益店頭市場基金                                                   99.67000   97.96000   1.71000    1.74561
群益東方盛世基金                                                    8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
群益東協成長基金-人民幣                                            13.24200   13.18330   0.05870    0.44526
群益東協成長基金-美元                                              11.33330   11.30830   0.02500    0.22108
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.02250   11.94120   0.08130    0.68084
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.16520   11.10940   0.05580    0.50228
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65280   10.61070   0.04210    0.39677
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.81080    9.74450   0.06630    0.68038
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.11410    9.06850   0.04560    0.50284
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.69400    8.65960   0.03440    0.39725
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01540   10.97180   0.04360    0.39738
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.60090    9.53600   0.06490    0.68058
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.27590    9.22950   0.04640    0.50274
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.71240    9.67400   0.03840    0.39694
群益長安基金                                                       30.51000   29.98000   0.53000    1.76785
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.26150   10.14440   0.11710    1.15433
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.52330   15.34620   0.17710    1.15403
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.24000   15.09000   0.15000    0.99404
群益真善美基金                                                     16.00490   15.93720   0.06770    0.42479
群益馬拉松基金                                                    122.39000  120.71000   1.68000    1.39177
群益深証中小板基金                                                 11.93000   11.59000   0.34000    2.93356
群益創新科技基金                                                   34.07000   33.44000   0.63000    1.88397
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.87970    9.82730   0.05240    0.53321
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.86630    8.83910   0.02720    0.30772
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.75910   10.70200   0.05710    0.53355
群益華夏盛世基金-美元                                               9.77610    9.74610   0.03000    0.30782
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.39000   16.36000   0.03000    0.18337
群益奧斯卡基金                                                     30.87000   30.42000   0.45000    1.47929
群益新興金鑽基金-美元                                              11.02630   10.93740   0.08890    0.81281
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
群益葛萊美基金                                                     24.24000   23.96000   0.28000    1.16861
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.71000   22.51000   0.20000    0.88849
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.83000    7.88000  -0.05000   -0.63452
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.76000   13.58000   0.18000    1.32548
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.44390   11.37170   0.07220    0.63491
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.00090   10.95600   0.04490    0.40982
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.20040   11.16850   0.03190    0.28562
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.04970   10.97990   0.06980    0.63571
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.62130   10.57790   0.04340    0.41029
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81400   10.78320   0.03080    0.28563
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.44380   11.37160   0.07220    0.63492
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.00130   10.95640   0.04490    0.40981
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.04970   10.97990   0.06980    0.63571
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.62080   10.57750   0.04330    0.40936
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.02800    9.99940   0.02860    0.28602
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.07720   13.07190   0.00530    0.04054
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.82920   11.81980   0.00940    0.07953
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71940   11.71000   0.00940    0.08027
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.71160    8.70800   0.00360    0.04134
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.99210    8.98500   0.00710    0.07902
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.48150    8.47470   0.00680    0.08024
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.29710   10.28890   0.00820    0.07970
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.94810    9.94010   0.00800    0.08048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.99000    8.94000   0.05000    0.55928
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.96000   30.53000   0.43000    1.40845
德信中國精選成長基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               21.02000   20.73000   0.29000    1.39894
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98980   11.98930   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   34.07000   33.66000   0.41000    1.21806
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.98360   10.97010   0.01350    0.12306
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85630   10.84460   0.01170    0.10789
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72010   11.71960   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.03000   16.88000   0.15000    0.88863
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.84000   16.73000   0.11000    0.65750
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.79470   10.80660  -0.01190   -0.11012
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.40220   16.42430  -0.02210   -0.13456
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26970    8.28230  -0.01260   -0.15213
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.09850   11.10110  -0.00260   -0.02342
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.12000   12.12310  -0.00310   -0.02557
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.09690   14.11840  -0.02150   -0.15228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.39000   16.23000   0.16000    0.98583
摩根中小基金                                                       22.34000   22.12000   0.22000    0.99458
摩根中國A股基金                                                    15.13000   15.02000   0.11000    0.73236
摩根中國A股基金(美元)                                              11.69000   11.59000   0.10000    0.86281
摩根中國亮點基金                                                   12.70000   12.57000   0.13000    1.03421
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.28750   11.27930   0.00820    0.07270
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.63270   12.61110   0.02160    0.17128
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.52450    9.50930   0.01520    0.15984
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.19640   13.18680   0.00960    0.07280
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.37790   15.35180   0.02610    0.17001
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.45000   19.28000   0.17000    0.88174
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.45000   19.28000   0.17000    0.88174
摩根台灣增長基金                                                   49.62000   49.21000   0.41000    0.83316
摩根平衡基金                                                       27.57000   27.46000   0.11000    0.40058
摩根全球α基金                                                     18.09000   17.88000   0.21000    1.17450
摩根全球平衡基金                                                   16.33570   16.27860   0.05710    0.35077
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41230    9.37960   0.03270    0.34863
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.56740   10.52630   0.04110    0.39045
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95190    9.91490   0.03700    0.37318
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.61790   11.57770   0.04020    0.34722
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.37170   10.33320   0.03850    0.37259
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.38010   10.32950   0.05060    0.48986
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.82340   13.75600   0.06740    0.48997
摩根亞洲基金                                                       57.59000   57.01000   0.58000    1.01737
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42030    8.43240  -0.01210   -0.14349
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.94250    9.95180  -0.00930   -0.09345
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79050    8.80000  -0.00950   -0.10795
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.87300   12.89160  -0.01860   -0.14428
摩根東方內需機會基金                                               18.22000   18.03000   0.19000    1.05380
摩根東方科技基金                                                   31.55000   31.45000   0.10000    0.31797
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.45000   11.36000   0.09000    0.79225
摩根金龍收成基金                                                   21.74000   21.47000   0.27000    1.25757
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13680   15.13630   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                   13.92000   14.02000  -0.10000   -0.71327
摩根新金磚五國基金                                                 12.06000   12.00000   0.06000    0.50000
摩根新絲路基金                                                      8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
摩根新興35基金                                                     13.06000   12.98000   0.08000    0.61633
摩根新興日本基金                                                   22.90000   23.04000  -0.14000   -0.60764
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.13500    7.13240   0.00260    0.03645
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.48110    9.47340   0.00770    0.08128
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28900    9.28320   0.00580    0.06248
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.08000   11.07610   0.00390    0.03521
摩根新興科技基金                                                   53.47000   52.61000   0.86000    1.63467
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.66000    8.63030   0.02970    0.34414
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.30460    9.26090   0.04370    0.47188
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.75840    8.71970   0.03870    0.44382
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.35220   10.31670   0.03550    0.34410
摩根龍揚基金                                                       32.49000   32.09000   0.40000    1.24649
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.80000   10.68000   0.12000    1.12360
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.50000   10.38000   0.12000    1.15607
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.89000   11.77000   0.12000    1.01954
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36170    9.35170   0.01000    0.10693
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.59580   11.58350   0.01230    0.10619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                   9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                   9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.33000   20.08000   0.25000    1.24502
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61850   12.61810   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.24000   11.09000   0.15000    1.35257
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.82640   10.82450   0.00190    0.01755
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.60540   10.58180   0.02360    0.22302
聯邦中國龍基金                                                     27.13000   26.58000   0.55000    2.06922
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.52680   12.50380   0.02300    0.18394
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.73650   11.72620   0.01030    0.08784
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69630   10.69470   0.00160    0.01496
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.30550   10.28660   0.01890    0.18373
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.70830    9.69970   0.00860    0.08866
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.84110    8.83980   0.00130    0.01471
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.65910    9.55520   0.10390    1.08737
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.97540    9.88040   0.09500    0.96150
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.16830    9.06970   0.09860    1.08714
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.46480    9.37460   0.09020    0.96217
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.59920   11.52780   0.07140    0.61937
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.44110   11.38080   0.06030    0.52984
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.73230   10.68740   0.04490    0.42012
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.70280   10.63680   0.06600    0.62049
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54440   10.48880   0.05560    0.53009
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.89090    9.84950   0.04140    0.42033
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.95780   23.58170   0.37610    1.59488
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.33210    9.25020   0.08190    0.88539
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.80130    9.72720   0.07410    0.76178
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.27980    9.19830   0.08150    0.88603
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.73380    9.66030   0.07350    0.76085
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22810   13.22750   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   13.58000   13.31000   0.27000    2.02855
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.74490   16.74290   0.00200    0.01195
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.65650   12.63070   0.02580    0.20426
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.47860   12.44270   0.03590    0.28852
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.86800   11.83380   0.03420    0.28900
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.47230   12.45280   0.01950    0.15659
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.74110   11.73980   0.00130    0.01107
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.63010   10.61290   0.01720    0.16207
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.82140    8.82030   0.00110    0.01247
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.27000   35.76000   0.51000    1.42617
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.12000   18.03000   0.09000    0.49917
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.79000   17.67000   0.12000    0.67912
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.97000   11.90000   0.07000    0.58824
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.22000   16.16000   0.06000    0.37129
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.73000   12.68000   0.05000    0.39432
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.56000    7.54000   0.02000    0.26525
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.99000   14.86000   0.13000    0.87483
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.60000    8.54000   0.06000    0.70258
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.72000   13.56000   0.16000    1.17994
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.71000   13.55000   0.16000    1.18081
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.81000    8.75000   0.06000    0.68571
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.36000   14.19000   0.17000    1.19803
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.56000   20.35000   0.21000    1.03194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.67000   18.48000   0.19000    1.02814
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.93000   12.80000   0.13000    1.01563
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.55000   14.40000   0.15000    1.04167
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.51000   15.35000   0.16000    1.04235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.50000   14.35000   0.15000    1.04530
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.49000   14.34000   0.15000    1.04603
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.42000   12.29000   0.13000    1.05777
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.67000   14.52000   0.15000    1.03306
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.54000   12.42000   0.12000    0.96618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.58000    8.50000   0.08000    0.94118
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.02000   12.89000   0.13000    1.00853
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.57000   19.53000   0.04000    0.20481
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.30000   18.27000   0.03000    0.16420
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.11000   0.03000    0.21262
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.90000   0.02000    0.15504
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.00000   13.97000   0.03000    0.21475
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.11000   14.07000   0.04000    0.28429
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
聯博貨幣市場基金                                                   15.04180   15.04140   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.14920   11.13960   0.00960    0.08618
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.89680   13.87360   0.02320    0.16722
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.52500    7.51850   0.00650    0.08645
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.35000   14.34000   0.01000    0.06974
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.51000   14.51000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.30430   10.27190   0.03240    0.31542
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.67990   10.64160   0.03830    0.35991
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20870   10.19930   0.00940    0.09216
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27660   10.27560   0.00100    0.00973
瀚亞中小型股基金                                                   21.78000   21.48000   0.30000    1.39665
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.26000   12.21000   0.05000    0.40950
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
瀚亞巴西基金                                                        5.73000    5.68000   0.05000    0.88028
瀚亞外銷基金                                                       40.90000   40.42000   0.48000    1.18753
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.41280   11.37880   0.03400    0.29880
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.87050   10.85640   0.01410    0.12988
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.80380   12.79530   0.00850    0.06643
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.87380   10.86730   0.00650    0.05981
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29630    7.27400   0.02230    0.30657
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.93460    7.92430   0.01030    0.12998
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13840    8.13290   0.00550    0.06763
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.08450    7.08030   0.00420    0.05932
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.69700    8.69120   0.00580    0.06673
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97320    8.94580   0.02740    0.30629
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.27780    9.26580   0.01200    0.12951
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.06500    9.05900   0.00600    0.06623
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.31000   11.21000   0.10000    0.89206
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.44960   10.41650   0.03310    0.31777
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80280    9.73870   0.06410    0.65820
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.47170    9.43310   0.03860    0.40920
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.61240    9.58200   0.03040    0.31726
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.05000   13.97000   0.08000    0.57266
瀚亞印度基金-美元                                                  12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.15000   29.11000   0.04000    0.13741
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.35000    9.27000   0.08000    0.86300
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.29000   13.20000   0.09000    0.68182
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.67000   10.60000   0.07000    0.66038
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.11000   14.05000   0.06000    0.42705
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.45000    8.40000   0.05000    0.59524
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.45000    6.42000   0.03000    0.46729
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.29000    8.25000   0.04000    0.48485
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.37950   12.32510   0.05440    0.44138
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.67160   14.73640  -0.06480   -0.43973
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.10060   11.06730   0.03330    0.30089
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.93630   10.91260   0.02370    0.21718
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.75290   12.72810   0.02480    0.19484
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.94050    8.90280   0.03770    0.42346
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.98590   10.03000  -0.04410   -0.43968
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.79780    8.77140   0.02640    0.30098
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.65720    8.63840   0.01880    0.21763
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31720    9.29920   0.01800    0.19357
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87280   14.87320  -0.00040   -0.00269
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.60450   10.58300   0.02150    0.20316
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.15750   10.14510   0.01240    0.12223
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.56960   12.56990  -0.00030   -0.00239
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.88000   17.89000  -0.01000   -0.05590
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62990   13.62930   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                 29.04000   28.56000   0.48000    1.68067
瀚亞高科技基金                                                     60.97000   60.23000   0.74000    1.22862
瀚亞理財通基金                                                     26.45000   26.30000   0.15000    0.57034
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.62000   0.07000    0.81206
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.24000    8.19000   0.05000    0.61050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.65000    8.58000   0.07000    0.81585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.28000    8.23000   0.05000    0.60753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.52000    8.48000   0.04000    0.47170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
瀚亞菁華基金                                                       22.27000   22.09000   0.18000    0.81485
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.98630   13.95020   0.03610    0.25878
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.17790    9.15420   0.02370    0.25890
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.95790   10.86210   0.09580    0.88197
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.95090   11.88640   0.06450    0.54264
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.10950   10.05840   0.05110    0.50803
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.61250   10.56520   0.04730    0.44770
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.14360    8.07250   0.07110    0.88077
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.34720    8.30150   0.04570    0.55050
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.57870    8.52550   0.05320    0.62401
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.13620    8.09510   0.04110    0.50771
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.04550    8.00970   0.03580    0.44696
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.19710   14.21120  -0.01410   -0.09922
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.72570   10.72070   0.00500    0.04664
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93170    9.93490  -0.00320   -0.03221
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.57610   11.58770  -0.01160   -0.10011
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.23580   10.24100  -0.00520   -0.05078
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.05870   10.06870  -0.01000   -0.09932
瀚亞歐洲基金                                                       10.05000    9.95000   0.10000    1.00503
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