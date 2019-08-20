[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/19 108/08/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.31540 10.29190 0.02350 0.22833 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10380 10.08080 0.02300 0.22816 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.41580 10.39690 0.01890 0.18178 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20960 10.19130 0.01830 0.17956 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.17090 10.15380 0.01710 0.16841 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.17540 10.15990 0.01550 0.15256 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.17280 10.15730 0.01550 0.15260 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.28320 10.26610 0.01710 0.16657 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.76630 9.74320 0.02310 0.23709 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.76630 9.74320 0.02310 0.23709 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.76510 9.74490 0.02020 0.20729 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.76510 9.74490 0.02020 0.20729 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.90390 9.88130 0.02260 0.22871 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.90390 9.88130 0.02260 0.22871 大華銀多元特別收益平衡基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72440 10.69430 0.03010 0.28146 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52450 10.49500 0.02950 0.28109 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.63440 10.61580 0.01860 0.17521 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52130 10.50280 0.01850 0.17614 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.02000 21.75000 0.27000 1.24138 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.16000 20.83000 0.33000 1.58425 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.80300 43.82290 -0.01990 -0.04541 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.28860 40.39860 -0.11000 -0.27229 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88710 9.87520 0.01190 0.12050 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.42810 10.41330 0.01480 0.14213 中國信託台灣活力基金 13.59000 13.40000 0.19000 1.41791 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.13000 0.10000 1.09529 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.22390 10.22130 0.00260 0.02544 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21590 10.21920 -0.00330 -0.03229 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09310 9.09610 -0.00300 -0.03298 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43160 10.42200 0.00960 0.09211 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25550 9.24690 0.00860 0.09300 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.74030 11.66490 0.07540 0.64638 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92110 9.85750 0.06360 0.64519 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07650 11.03460 0.04190 0.37971 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.62520 9.58880 0.03640 0.37961 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.27860 48.44980 -0.17120 -0.35336 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.86020 44.05380 -0.19360 -0.43946 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.65060 48.69150 -0.04090 -0.08400 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.41760 49.42190 -0.00430 -0.00870 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 中國信託智能運動基金-美元 10.26000 10.15000 0.11000 1.08374 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04150 11.04110 0.00040 0.00362 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.46280 10.45490 0.00790 0.07556 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.58200 9.57480 0.00720 0.07520 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.62690 10.60880 0.01810 0.17061 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.73120 9.71460 0.01660 0.17088 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.61660 40.59390 0.02270 0.05592 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.63110 41.48940 0.14170 0.34153 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.28000 11.14000 0.14000 1.25673 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.69000 10.56000 0.13000 1.23106 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.99890 46.16320 -0.16430 -0.35591 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.23890 46.35700 -0.11810 -0.25476 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.10320 46.24080 -0.13760 -0.29757 元大2001基金 65.37000 64.44000 0.93000 1.44320 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.23810 49.31110 -0.07300 -0.14804 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.33590 46.60520 -0.26930 -0.57783 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.48000 20.44000 0.04000 0.19569 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73170 11.73090 0.00080 0.00682 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73780 10.74150 -0.00370 -0.03445 元大上證50基金 32.73000 32.17000 0.56000 1.74075 元大大中華TMT基金-人民幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440 元大大中華價值指數基金-美元 11.60700 11.49900 0.10800 0.93921 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.93500 15.80800 0.12700 0.80339 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.07500 11.06200 0.01300 0.11752 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.58200 10.57400 0.00800 0.07566 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.92000 0.02000 0.68493 元大中國平衡基金-新台幣 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.84360 46.96580 -0.12220 -0.26019 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09780 11.09830 -0.00050 -0.00451 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08990 10.09040 -0.00050 -0.00496 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14130 10.14600 -0.00470 -0.04632 元大巴西指數基金 6.87300 6.85000 0.02300 0.33577 元大日經225基金 26.16000 25.98000 0.18000 0.69284 元大台商收成基金 22.56000 22.48000 0.08000 0.35587 元大台灣50單日反向1倍基金 11.68000 11.76000 -0.08000 -0.68027 元大台灣50單日正向2倍基金 39.05000 38.54000 0.51000 1.32330 元大台灣中型100基金 33.06000 32.78000 0.28000 0.85418 元大台灣加權股價指數基金 25.63100 25.47600 0.15500 0.60842 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 元大台灣卓越50基金 80.83000 80.22000 0.61000 0.76041 元大台灣金融基金 18.17000 18.06000 0.11000 0.60908 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.80000 31.69000 0.11000 0.34711 元大台灣高股息基金 27.01000 26.95000 0.06000 0.22263 元大台灣電子科技基金 36.05000 35.68000 0.37000 1.03700 元大全球ETF成長組合基金 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 元大全球ETF穩健組合基金 15.10000 15.05000 0.05000 0.33223 元大全球人工智慧ETF基金 23.21000 22.76000 0.45000 1.97715 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.49000 0.12000 0.88955 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.46000 13.34000 0.12000 0.89955 元大全球不動產證券化基金-美元 12.34100 12.21800 0.12300 1.00671 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.87000 0.07000 1.01892 元大全球股票入息基金-美元配息 8.10100 8.00700 0.09400 1.17397 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133 元大全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558 元大全球農業商機基金 17.87000 17.60000 0.27000 1.53409 元大印尼指數基金 9.51600 9.53200 -0.01600 -0.16786 元大印度指數基金 9.49400 9.43600 0.05800 0.61467 元大印度基金 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 元大多多基金 17.69000 17.44000 0.25000 1.43349 元大多福基金 54.31000 53.67000 0.64000 1.19247 元大亞太成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.54990 9.54270 0.00720 0.07545 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62590 7.62010 0.00580 0.07611 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.61800 8.58600 0.03200 0.37270 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.79600 9.76700 0.02900 0.29692 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21970 10.20940 0.01030 0.10089 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44100 10.43220 0.00880 0.08435 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19330 10.18480 0.00850 0.08346 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.60490 10.60910 -0.00420 -0.03959 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35470 10.35880 -0.00410 -0.03958 元大卓越基金 43.42000 43.20000 0.22000 0.50926 元大店頭基金 8.79000 8.59000 0.20000 2.32829 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50050 10.49880 0.00170 0.01619 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95000 9.95280 -0.00280 -0.02813 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.08270 33.07700 0.00570 0.01723 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.31800 47.49050 -0.17250 -0.36323 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.25130 15.19760 0.05370 0.35335 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.61440 27.82110 -0.20670 -0.74296 元大美國政府7至10年期債券基金 44.09700 44.13460 -0.03760 -0.08519 元大高科技基金 20.15000 19.93000 0.22000 1.10386 元大得利貨幣市場基金 16.33780 16.33700 0.00080 0.00490 元大得寶貨幣市場基金 12.04100 12.04050 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.77000 10.53000 0.24000 2.27920 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.77000 10.53000 0.24000 2.27920 元大富櫃50基金 12.98000 12.68000 0.30000 2.36593 元大華夏中小基金 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947 元大新中國基金-人民幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 元大新中國基金-美元 8.76900 8.74400 0.02500 0.28591 元大新中國基金-新台幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 元大新主流基金 25.54000 25.23000 0.31000 1.22870 元大新東協平衡基金-美元 9.31500 9.29600 0.01900 0.20439 元大新東協平衡基金-新台幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.00390 10.95270 0.05120 0.46746 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.91690 9.86260 0.05430 0.55056 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.45900 11.41050 0.04850 0.42505 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.39640 9.35660 0.03980 0.42537 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.67670 10.66830 0.00840 0.07874 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.87880 9.87100 0.00780 0.07902 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.02840 11.03340 -0.00500 -0.04532 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.21350 10.21810 -0.00460 -0.04502 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.20570 10.20000 0.00570 0.05588 元大新興亞洲基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.71660 9.68570 0.03090 0.31903 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.00390 8.97530 0.02860 0.31865 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.15560 10.13590 0.01970 0.19436 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.42550 9.40730 0.01820 0.19347 元大萬泰貨幣市場基金 15.17450 15.17380 0.00070 0.00461 元大經貿基金 37.96000 37.52000 0.44000 1.17271 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 元大實質多重資產基金-美元 8.11400 8.07100 0.04300 0.53277 元大實質多重資產基金-新台幣 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 元大滬深300單日反向1倍基金 12.44000 12.63000 -0.19000 -1.50435 元大滬深300單日正向2倍基金 17.63000 17.14000 0.49000 2.85881 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 37.83000 37.53000 0.30000 0.79936 元大標普500基金 27.51000 27.12000 0.39000 1.43805 元大標普500單日反向1倍基金 12.46000 12.65000 -0.19000 -1.50198 元大標普500單日正向2倍基金 34.83000 33.81000 1.02000 3.01686 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.06000 21.12000 -0.06000 -0.28409 元大標智滬深300基金 17.98000 17.62000 0.36000 2.04313 元大歐洲50基金 24.39000 24.05000 0.34000 1.41372 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.13880 9.14430 -0.00550 -0.06015 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30210 10.30150 0.00060 0.00582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.73000 15.48000 0.25000 1.61499 日盛上選基金 36.62000 36.08000 0.54000 1.49667 日盛小而美基金 18.86000 18.47000 0.39000 2.11153 日盛中國內需動力基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.29990 12.28090 0.01900 0.15471 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75180 9.78200 -0.03020 -0.30873 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.50240 12.50290 -0.00050 -0.00400 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90820 9.95370 -0.04550 -0.45712 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.37500 11.38750 -0.01250 -0.10977 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.99710 9.04850 -0.05140 -0.56805 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 日盛日盛基金 12.29000 12.12000 0.17000 1.40264 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55870 10.53680 0.02190 0.20784 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37480 9.35540 0.01940 0.20737 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.37310 10.36220 0.01090 0.10519 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21000 9.20040 0.00960 0.10434 日盛全球智能車基金(美元) 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51290 2.50800 0.00490 0.19537 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63970 1.64500 -0.00530 -0.32219 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38700 0.38680 0.00020 0.05171 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25300 0.25420 -0.00120 -0.47207 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82980 12.83860 -0.00880 -0.06854 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.26420 8.31220 -0.04800 -0.57746 日盛亞洲機會基金 6.89000 6.88000 0.01000 0.14535 日盛首選基金 18.15000 17.87000 0.28000 1.56687 日盛高科技基金 19.31000 19.01000 0.30000 1.57812 日盛貨幣市場基金 14.84610 14.84540 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 42.48000 41.92000 0.56000 1.33588 日盛精選五虎基金 37.02000 36.38000 0.64000 1.75921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55620 13.55560 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 33.51000 32.92000 0.59000 1.79222 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.90000 8.69000 0.21000 2.41657 台新MSCI中國基金 19.20000 18.93000 0.27000 1.42631 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.96000 19.66000 0.30000 1.52594 台新大眾貨幣市場基金 14.23300 14.23230 0.00070 0.00492 台新中國通基金 48.93000 48.11000 0.82000 1.70443 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55580 0.54900 0.00680 1.23862 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.40500 17.21300 0.19200 1.11544 台新中國精選中小基金-美元 0.32040 0.31780 0.00260 0.81812 台新中國精選中小基金-新台幣 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 台新主流基金 25.84000 25.42000 0.42000 1.65224 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.48000 24.35000 0.13000 0.53388 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78520 0.78000 0.00520 0.66667 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.26000 17.16000 0.10000 0.58275 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55250 0.54880 0.00370 0.67420 台新台灣中小基金 38.67000 37.75000 0.92000 2.43709 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.13670 11.12920 0.00750 0.06739 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08740 10.09330 -0.00590 -0.05845 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.70700 11.71390 -0.00690 -0.05890 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01910 10.02560 -0.00650 -0.06483 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25420 11.22410 0.03010 0.26817 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 台新印度基金 14.13000 14.00000 0.13000 0.92857 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61710 8.60690 0.01020 0.11851 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27980 0.27910 0.00070 0.25081 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71760 12.70250 0.01510 0.11887 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40800 0.40700 0.00100 0.24570 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.14000 -0.14000 -0.34878 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.54000 43.70000 -0.16000 -0.36613 台新真吉利貨幣市場基金 11.13610 11.13580 0.00030 0.00269 台新高股息平衡基金 33.57450 33.32430 0.25020 0.75080 台新智慧生活基金-美元 10.54630 10.39660 0.14970 1.43989 台新智慧生活基金-新台幣 11.03000 10.89000 0.14000 1.28558 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.01540 7.97630 0.03910 0.49020 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.33320 8.30290 0.03030 0.36493 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14760 9.10310 0.04450 0.48884 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52180 9.48720 0.03460 0.36470 台新新興市場債券基金(A類型) 11.61210 11.58370 0.02840 0.24517 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36460 0.36330 0.00130 0.35783 台新新興市場債券基金(B類型) 8.19660 8.17650 0.02010 0.24583 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27170 0.27070 0.00100 0.36941 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.29000 0.01000 0.18904 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.06000 23.02000 0.04000 0.17376 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.48490 10.47750 0.00740 0.07063 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.02950 10.01420 0.01530 0.15278 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17150 10.16260 0.00890 0.08758 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.53940 10.53210 0.00730 0.06931 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.07180 10.05620 0.01560 0.15513 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21830 10.20940 0.00890 0.08717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.38690 45.56020 -0.17330 -0.38038 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.90250 45.18480 -0.28230 -0.62477 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.71080 39.87670 -0.16590 -0.41603 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38560 11.38490 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05090 10.08240 -0.03150 -0.31243 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31110 9.30600 0.00510 0.05480 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.97150 10.96560 0.00590 0.05380 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.77590 7.79610 -0.02020 -0.25910 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23300 9.25690 -0.02390 -0.25819 永豐中小基金 54.45000 53.77000 0.68000 1.26465 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81700 1.81170 0.00530 0.29254 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.54170 2.53420 0.00750 0.29595 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19390 8.19570 -0.00180 -0.02196 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12110 11.12360 -0.00250 -0.02247 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.80000 4.74000 0.06000 1.26582 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.35000 21.17000 0.18000 0.85026 永豐主流品牌基金 18.38000 18.35000 0.03000 0.16349 永豐永豐基金 33.65000 33.14000 0.51000 1.53893 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.18300 9.22110 -0.03810 -0.41318 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.70400 9.74420 -0.04020 -0.41255 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15120 9.19920 -0.04800 -0.52178 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67310 9.72380 -0.05070 -0.52140 永豐亞洲民生消費基金 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611 永豐南非幣2021保本基金 14.17060 14.16260 0.00800 0.05649 永豐貨幣市場基金 13.94840 13.94780 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14800 2.14130 0.00670 0.31289 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.66170 2.65350 0.00820 0.30903 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80080 7.80150 -0.00070 -0.00897 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97040 10.97150 -0.00110 -0.01003 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17880 7.17500 0.00380 0.05296 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.55250 11.54640 0.00610 0.05283 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.17000 18.17000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 53.61000 53.26000 0.35000 0.65715 永豐領航科技基金 39.71000 39.14000 0.57000 1.45631 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.75000 9.62000 0.13000 1.35135 永豐趨勢平衡基金 42.30000 41.60000 0.70000 1.68269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91890 11.91640 0.00250 0.02098 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74550 9.74160 0.00390 0.04003 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39630 10.39220 0.00410 0.03945 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83610 9.83570 0.00040 0.00407 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.32420 10.32370 0.00050 0.00484 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79700 9.79350 0.00350 0.03574 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.57650 10.57280 0.00370 0.03500 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83870 9.83850 0.00020 0.00203 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.40160 10.40130 0.00030 0.00288 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.88000 14.74000 0.14000 0.94980 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.22000 19.08000 0.14000 0.73375 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.03000 18.87000 0.16000 0.84791 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07210 10.07290 -0.00080 -0.00794 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07210 10.07290 -0.00080 -0.00794 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01080 10.01360 -0.00280 -0.02796 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01080 10.01360 -0.00280 -0.02796 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21300 10.21440 -0.00140 -0.01371 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21290 10.21420 -0.00130 -0.01273 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07640 10.07870 -0.00230 -0.02282 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07640 10.07870 -0.00230 -0.02282 兆豐國際生命科學基金 14.80000 14.62000 0.18000 1.23119 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37100 10.31300 0.05800 0.56240 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.54520 10.47690 0.06830 0.65191 兆豐國際全球基金 30.35000 30.11000 0.24000 0.79708 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51140 10.50940 0.00200 0.01903 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.32190 10.32420 -0.00230 -0.02228 兆豐國際國民基金 23.21000 22.95000 0.26000 1.13290 兆豐國際第一基金 13.32000 13.10000 0.22000 1.67939 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76730 10.76620 0.00110 0.01022 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19090 8.21750 -0.02660 -0.32370 兆豐國際萬全基金 20.77000 20.50000 0.27000 1.31707 兆豐國際電子基金 26.48000 26.15000 0.33000 1.26195 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.60000 21.39000 0.21000 0.98177 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.72000 15.81000 -0.09000 -0.56926 兆豐國際豐台灣基金 36.33000 35.90000 0.43000 1.19777 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56430 12.56370 0.00060 0.00478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.76020 9.73940 0.02080 0.21357 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.74810 9.72510 0.02300 0.23650 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86900 9.85930 0.00970 0.09838 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.77100 9.75230 0.01870 0.19175 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.77780 9.75540 0.02240 0.22962 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.76040 9.73960 0.02080 0.21356 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.75070 9.72770 0.02300 0.23644 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87740 9.86770 0.00970 0.09830 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.77550 9.75680 0.01870 0.19166 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.78570 9.76320 0.02250 0.23046 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.80120 10.77130 0.02990 0.27759 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.54560 10.51820 0.02740 0.26050 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.79730 10.77100 0.02630 0.24417 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.48290 10.45380 0.02910 0.27837 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.61050 10.58300 0.02750 0.25985 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.59660 10.57080 0.02580 0.24407 合庫台灣基金 12.01000 11.86000 0.15000 1.26476 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70790 11.69490 0.01300 0.11116 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.64100 12.61610 0.02490 0.19737 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.27070 11.24960 0.02110 0.18756 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.04610 12.02210 0.02400 0.19963 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10350 8.09450 0.00900 0.11119 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32970 9.31160 0.01810 0.19438 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05280 9.03590 0.01690 0.18703 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.74400 8.72650 0.01750 0.20054 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19550 9.17830 0.01720 0.18740 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 合庫全球新興市場基金 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 合庫貨幣市場基金 10.17920 10.17870 0.00050 0.00491 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87570 9.85600 0.01970 0.19988 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.26250 10.24540 0.01710 0.16690 合庫新興多重收益基金A類型 10.56430 10.55460 0.00970 0.09190 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04120 12.02010 0.02110 0.17554 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.33900 15.31220 0.02680 0.17502 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62150 8.60420 0.01730 0.20106 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49520 9.47940 0.01580 0.16668 合庫新興多重收益基金B類型 7.90120 7.89390 0.00730 0.09248 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61780 8.60290 0.01490 0.17320 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51520 10.49670 0.01850 0.17625 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.43000 11.31000 0.12000 1.06101 安本標準兩岸價值基金 美元 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.25000 11.14000 0.11000 0.98743 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19740 10.20380 -0.00640 -0.06272 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19240 10.20000 -0.00760 -0.07451 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.90720 9.92120 -0.01400 -0.14111 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16330 10.17110 -0.00780 -0.07669 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19730 10.20370 -0.00640 -0.06272 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19240 10.20000 -0.00760 -0.07451 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.90710 9.92120 -0.01410 -0.14212 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16330 10.17110 -0.00780 -0.07669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23990 11.23890 0.00100 0.00890 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85540 9.87590 -0.02050 -0.20758 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90510 9.93810 -0.03300 -0.33206 安聯中國東協基金 14.91000 14.84000 0.07000 0.47170 安聯中國策略基金-美元 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 安聯中國策略基金-新臺幣 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 安聯中華新思路基金-人民幣 15.24000 15.08000 0.16000 1.06101 安聯中華新思路基金-美元 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 安聯台灣大壩基金 32.62000 32.09000 0.53000 1.65160 安聯台灣科技基金 54.82000 53.87000 0.95000 1.76350 安聯台灣貨幣市場基金 12.55530 12.55470 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 37.08000 36.48000 0.60000 1.64474 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85440 10.85380 0.00060 0.00553 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.00690 16.00900 -0.00210 -0.01312 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94710 9.94840 -0.00130 -0.01307 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00330 10.00450 -0.00120 -0.01199 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 安聯四季成長組合基金-美元 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30010 13.29430 0.00580 0.04363 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87270 10.86740 0.00530 0.04877 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.96080 12.95800 0.00280 0.02161 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61030 9.60440 0.00590 0.06143 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54290 9.53840 0.00450 0.04718 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08280 9.08090 0.00190 0.02092 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25730 10.24950 0.00780 0.07610 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28530 10.28310 0.00220 0.02139 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.45570 12.45140 0.00430 0.03453 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.28910 11.28780 0.00130 0.01152 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91130 10.91190 -0.00060 -0.00550 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55430 8.55210 0.00220 0.02572 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.41810 8.41710 0.00100 0.01188 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11000 8.11040 -0.00040 -0.00493 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18780 10.18560 0.00220 0.02160 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07970 10.08030 -0.00060 -0.00595 安聯全球人口趨勢基金 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.87000 8.71000 0.16000 1.83697 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.96000 33.37000 0.59000 1.76806 安聯全球油礦金趨勢基金 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61340 12.61220 0.00120 0.00951 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.65400 10.65310 0.00090 0.00845 安聯全球新興市場基金 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386 安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222 安聯全球綠能趨勢基金 8.98000 8.88000 0.10000 1.12613 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.47000 0.09000 0.85960 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288 安聯亞洲動態策略基金 21.82000 21.69000 0.13000 0.59935 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.04340 10.02810 0.01530 0.15257 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.10020 10.08850 0.01170 0.11597 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11710 10.10230 0.01480 0.14650 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09770 10.08610 0.01160 0.11501 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12960 10.11450 0.01510 0.14929 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.10410 10.09260 0.01150 0.11394 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05020 10.03960 0.01060 0.10558 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05020 10.03970 0.01050 0.10458 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05020 10.03960 0.01060 0.10558 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.61290 10.60940 0.00350 0.03299 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14500 10.14150 0.00350 0.03451 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.71960 90.78150 -0.06190 -0.06819 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.27810 13.27840 -0.00030 -0.00226 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.17390 68.22000 -0.04610 -0.06758 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.87450 9.87470 -0.00020 -0.00203 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.77130 2.77160 -0.00030 -0.01082 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.99120 10.98510 0.00610 0.05553 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33160 2.33360 -0.00200 -0.08570 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87180 8.86690 0.00490 0.05526 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.38680 10.37500 0.01180 0.11373 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23710 10.21090 0.02620 0.25659 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69630 10.67610 0.02020 0.18921 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.19400 10.17010 0.02390 0.23500 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.22950 10.20550 0.02400 0.23517 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28640 10.27460 0.01180 0.11485 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10700 10.08070 0.02630 0.26089 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47430 10.45260 0.02170 0.20760 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.09300 10.06930 0.02370 0.23537 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13620 10.11220 0.02400 0.23734 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01560 9.99950 0.01610 0.16101 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.17310 10.15340 0.01970 0.19402 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99990 9.98630 0.01360 0.13619 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.93580 9.92280 0.01300 0.13101 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02880 10.01310 0.01570 0.15679 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12380 10.10400 0.01980 0.19596 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99970 9.98600 0.01370 0.13719 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93640 9.92350 0.01290 0.12999 宏利台灣動力基金A類型 31.47000 30.98000 0.49000 1.58167 宏利台灣動力基金I類型 31.47000 30.98000 0.49000 1.58167 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89140 9.81550 0.07590 0.77327 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87670 9.81290 0.06380 0.65016 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.45240 7.39530 0.05710 0.77211 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.47200 7.42080 0.05120 0.68995 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.31000 11.20000 0.11000 0.98214 宏利全球債券組合基金 13.82250 13.81470 0.00780 0.05646 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00740 3.00330 0.00410 0.13652 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.50340 12.49120 0.01220 0.09767 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.98710 8.97880 0.00830 0.09244 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61560 2.61740 -0.00180 -0.06877 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63980 11.63790 0.00190 0.01633 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.24550 3.20750 0.03800 1.18472 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53570 0.52960 0.00610 1.15181 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.15000 14.99000 0.16000 1.06738 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.32950 12.30820 0.02130 0.17306 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.90890 10.89000 0.01890 0.17355 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47510 10.46190 0.01320 0.12617 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70210 8.68600 0.01610 0.18536 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33770 8.32320 0.01450 0.17421 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21900 8.20840 0.01060 0.12914 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.35580 8.34160 0.01420 0.17023 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.90000 9.67000 0.23000 2.37849 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.07000 9.85000 0.22000 2.23350 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.89000 9.66000 0.23000 2.38095 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95890 2.94870 0.01020 0.34592 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42770 0.42630 0.00140 0.32841 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.91380 12.87620 0.03760 0.29201 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97610 0.97230 0.00380 0.39083 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38350 7.36190 0.02160 0.29340 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04790 2.04080 0.00710 0.34790 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29430 0.00110 0.37377 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98280 8.95600 0.02680 0.29924 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32560 0.32450 0.00110 0.33898 宏利萬利貨幣市場基金 13.69380 13.69340 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.33000 0.03000 1.28755 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.67000 10.54000 0.13000 1.23340 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.31000 26.19000 0.12000 0.45819 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.31000 26.19000 0.12000 0.45819 宏利澳幣保本基金 12.71400 12.71420 -0.00020 -0.00157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46290 10.46720 -0.00430 -0.04108 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45260 9.45010 0.00250 0.02645 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.04640 9.05520 -0.00880 -0.09718 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.46010 11.47130 -0.01120 -0.09763 貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 貝萊德新台幣基金 12.97590 12.97550 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 27.22000 27.01000 0.21000 0.77749 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47720 11.47870 -0.00150 -0.01307 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04320 10.05140 -0.00820 -0.08158 保德信大中華基金-人民幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 保德信大中華基金-美元 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 保德信大中華基金-新台幣 29.34000 29.18000 0.16000 0.54832 保德信中小型股基金 52.24000 51.34000 0.90000 1.75302 保德信中國中小基金-人民幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 保德信中國中小基金-新臺幣 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.97720 9.96720 0.01000 0.10033 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07990 10.07310 0.00680 0.06751 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.09780 10.08770 0.01010 0.10012 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.20070 11.18950 0.01120 0.10009 保德信中國品牌基金-人民幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 保德信中國品牌基金-美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.56000 27.21000 0.35000 1.28629 保德信全球消費商機基金 19.34000 19.18000 0.16000 0.83420 保德信全球基礎建設基金 13.86000 13.74000 0.12000 0.87336 保德信全球資源基金 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855 保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.34000 31.88000 0.46000 1.44291 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.30870 10.28460 0.02410 0.23433 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.72940 10.70430 0.02510 0.23449 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.45890 10.44650 0.01240 0.11870 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.88350 10.87060 0.01290 0.11867 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60390 9.55530 0.04860 0.50862 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.76820 10.71410 0.05410 0.50494 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27660 9.24150 0.03510 0.37981 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38150 10.34220 0.03930 0.38000 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27360 8.26390 0.00970 0.11738 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.41200 11.39850 0.01350 0.11844 保德信亞太基金 19.57000 19.42000 0.15000 0.77240 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.84780 8.85120 -0.00340 -0.03841 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.26520 12.26990 -0.00470 -0.03831 保德信店頭市場基金 37.57000 36.95000 0.62000 1.67794 保德信拉丁美洲基金 6.93000 6.85000 0.08000 1.16788 保德信金平衡基金 30.46000 30.24000 0.22000 0.72751 保德信金滿意基金 43.57000 42.98000 0.59000 1.37273 保德信科技島基金 28.54000 28.12000 0.42000 1.49360 保德信高成長基金 98.42000 97.29000 1.13000 1.16148 保德信貨幣市場基金 15.84920 15.84850 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45020 10.35450 0.09570 0.92424 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.80550 10.71980 0.08570 0.79946 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.97220 10.92240 0.04980 0.45594 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.62290 10.58780 0.03510 0.33151 保德信新世紀基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.23910 8.23320 0.00590 0.07166 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.39860 10.38940 0.00920 0.08855 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.73550 11.72700 0.00850 0.07248 保德信新興趨勢組合基金 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073 保德信瑞騰基金 15.66270 15.66230 0.00040 0.00255 保德信歐洲組合基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70290 9.72860 -0.02570 -0.26417 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.26770 10.29480 -0.02710 -0.26324 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68670 9.71590 -0.02920 -0.30054 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.00800 10.03940 -0.03140 -0.31277 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79680 9.80670 -0.00990 -0.10095 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26730 10.27270 -0.00540 -0.05257 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67810 9.68340 -0.00530 -0.05473 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04960 10.05500 -0.00540 -0.05370 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.39100 10.40150 -0.01050 -0.10095 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02290 10.05020 -0.02730 -0.27164 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41220 10.44250 -0.03030 -0.29016 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96450 9.99070 -0.02620 -0.26224 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.29160 10.31850 -0.02690 -0.26070 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95890 9.98810 -0.02920 -0.29235 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50110 10.52480 -0.02370 -0.22518 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.84750 9.87500 -0.02750 -0.27848 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24090 10.26950 -0.02860 -0.27849 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.89160 9.88370 0.00790 0.07993 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.89230 9.88440 0.00790 0.07992 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.17140 10.17290 -0.00150 -0.01475 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.86760 9.86070 0.00690 0.06997 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.86760 9.86070 0.00690 0.06997 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.15140 10.15330 -0.00190 -0.01871 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21610 10.20470 0.01140 0.11171 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94210 9.92690 0.01520 0.15312 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05860 10.04490 0.01370 0.13639 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43310 10.41910 0.01400 0.13437 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.19840 10.18040 0.01800 0.17681 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.85970 10.84200 0.01770 0.16325 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04560 10.03140 0.01420 0.14156 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.34620 10.33150 0.01470 0.14228 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41830 10.40500 0.01330 0.12782 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.44850 10.43490 0.01360 0.13033 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58410 10.58340 0.00070 0.00661 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.18360 10.17030 0.01330 0.13077 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.18570 10.17290 0.01280 0.12582 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.32060 10.30730 0.01330 0.12903 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.50040 10.48760 0.01280 0.12205 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.99060 9.97520 0.01540 0.15438 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.08610 10.07060 0.01550 0.15391 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97290 1.97340 -0.00050 -0.02534 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83910 2.83920 -0.00010 -0.00352 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29090 0.29060 0.00030 0.10323 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45680 0.45630 0.00050 0.10958 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.29920 8.29490 0.00430 0.05184 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.17310 12.15500 0.01810 0.14891 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76530 9.76480 0.00050 0.00512 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47570 12.47580 -0.00010 -0.00080 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69040 8.68170 0.00870 0.10021 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14520 11.13400 0.01120 0.10059 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63920 10.61870 0.02050 0.19306 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.49740 10.48090 0.01650 0.15743 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.59000 19.41000 0.18000 0.92736 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4539.90000 4496.03000 43.87000 0.97575 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20510 10.19490 0.01020 0.10005 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10100 11.09020 0.01080 0.09738 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14010 10.13370 0.00640 0.06316 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61960 9.63430 -0.01470 -0.15258 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22710 10.24270 -0.01560 -0.15230 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67360 9.69360 -0.02000 -0.20632 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03390 10.05070 -0.01680 -0.16715 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.27270 10.26140 0.01130 0.11012 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.94340 5.93210 0.01130 0.19049 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95580 10.93490 0.02090 0.19113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45260 10.43320 0.01940 0.18594 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35440 11.32090 0.03350 0.29591 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.60150 10.57200 0.02950 0.27904 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.98320 8.96650 0.01670 0.18625 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.22820 9.20100 0.02720 0.29562 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.12220 9.09680 0.02540 0.27922 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31640 10.29730 0.01910 0.18549 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.69760 10.66600 0.03160 0.29627 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.69440 10.66470 0.02970 0.27849 柏瑞五國金勢力建設基金 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225 柏瑞巨人基金 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70500 13.70450 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.55000 16.55000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.30340 14.28770 0.01570 0.10988 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.60830 12.58140 0.02690 0.21381 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.17890 13.15400 0.02490 0.18930 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54060 8.53120 0.00940 0.11018 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75970 6.75230 0.00740 0.10959 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61710 8.59880 0.01830 0.21282 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46440 8.45000 0.01440 0.17041 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68070 10.66060 0.02010 0.18854 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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.71050 9.70290 0.00760 0.07833 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.71590 10.71550 0.00040 0.00373 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.65140 10.63740 0.01400 0.13161 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.44840 10.44010 0.00830 0.07950 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.59250 10.58420 0.00830 0.07842 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.85360 9.85330 0.00030 0.00304 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53670 9.52420 0.01250 0.13124 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.94940 10.94760 0.00180 0.01644 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.57210 9.56450 0.00760 0.07946 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.71120 9.70350 0.00770 0.07935 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.31240 11.31910 -0.00670 -0.05919 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70200 12.69650 0.00550 0.04332 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.97360 11.97260 0.00100 0.00835 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.95920 8.96450 -0.00530 -0.05912 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62950 9.62530 0.00420 0.04364 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54320 9.54240 0.00080 0.00838 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.00810 11.01460 -0.00650 -0.05901 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.82770 11.82250 0.00520 0.04398 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56750 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柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.36930 12.37270 -0.00340 -0.02748 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.04360 12.03470 0.00890 0.07395 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.02110 11.01560 0.00550 0.04993 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59520 8.59750 -0.00230 -0.02675 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62440 9.61720 0.00720 0.07487 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.66490 9.66010 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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.29490 12.21520 0.07970 0.65247 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.69980 10.61930 0.08050 0.75805 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.83280 8.77140 0.06140 0.70000 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.37030 9.29560 0.07470 0.80361 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.34590 9.28530 0.06060 0.65264 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.30630 9.23630 0.07000 0.75788 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.96520 8.90290 0.06230 0.69977 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.17480 9.10170 0.07310 0.80315 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.19900 11.12640 0.07260 0.65250 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.25000 9.18040 0.06960 0.75814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.33530 46.38020 -0.04490 -0.09681 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.74300 9.73140 0.01160 0.11920 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84930 9.83250 0.01680 0.17086 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.30000 11.47000 -0.17000 -1.48213 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.00000 32.07000 0.93000 2.89991 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82420 11.82350 0.00070 0.00592 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67440 1.67300 0.00140 0.08368 國泰大中華基金 20.74000 20.49000 0.25000 1.22011 國泰小龍基金-新台幣 15.59000 15.32000 0.27000 1.76240 國泰中小成長基金-新台幣 44.56000 43.87000 0.69000 1.57283 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.39030 4.36830 0.02200 0.50363 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68100 0.67700 0.00400 0.59084 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72890 0.72460 0.00430 0.59343 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.55000 19.46000 0.09000 0.46249 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 45.09180 45.01060 0.08120 0.18040 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37190 2.37850 -0.00660 -0.27749 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33450 0.33510 -0.00060 -0.17905 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.52210 10.55610 -0.03400 -0.32209 國泰中國新興債券基金-美元 0.33810 0.33830 -0.00020 -0.05912 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.42880 10.44730 -0.01850 -0.17708 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.20040 4.19810 0.00230 0.05479 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59120 0.59040 0.00080 0.13550 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.70000 18.70000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金-人民幣 3.21760 3.20910 0.00850 0.26487 國泰中港台基金-美元 0.45850 0.45690 0.00160 0.35019 國泰中港台基金-新台幣 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.90870 9.88640 0.02230 0.22556 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.15510 10.13620 0.01890 0.18646 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30540 10.29900 0.00640 0.06214 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.49000 25.31000 0.18000 0.71118 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.92000 13.05000 -0.13000 -0.99617 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.82000 29.27000 0.55000 1.87906 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35370 0.35340 0.00030 0.08489 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33220 0.33190 0.00030 0.09039 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33310 0.33280 0.00030 0.09014 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10450 11.10720 -0.00270 -0.02431 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43590 10.43840 -0.00250 -0.02395 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47130 10.47380 -0.00250 -0.02387 國泰台灣貨幣市場基金 12.46550 12.46500 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41760 0.41570 0.00190 0.45706 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36850 0.36690 0.00160 0.43609 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44600 0.44390 0.00210 0.47308 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55690 0.55420 0.00270 0.48719 國泰全球高股息基金-人民幣 2.48480 2.45510 0.02970 1.20973 國泰全球高股息基金-美元 0.35310 0.34860 0.00450 1.29088 國泰全球高股息基金-新台幣 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52340 0.51660 0.00680 1.31630 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49100 0.48730 0.00370 0.75929 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500 國泰全球資源基金-美元 0.16000 0.15880 0.00120 0.75567 國泰全球資源基金-新台幣 5.09000 5.06000 0.03000 0.59289 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59370 0.59150 0.00220 0.37194 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.62000 18.57000 0.05000 0.26925 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.87570 0.87670 -0.00100 -0.11406 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.44000 20.16000 0.28000 1.38889 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.53160 2.52680 0.00480 0.18996 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36070 0.35970 0.00100 0.27801 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30850 0.30770 0.00080 0.25999 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.25150 11.23340 0.01810 0.16113 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.62510 9.60970 0.01540 0.16025 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53110 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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.91010 9.84940 0.06070 0.61628 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.98480 9.92360 0.06120 0.61671 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31690 0.31460 0.00230 0.73109 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.89950 9.83310 0.06640 0.67527 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.98240 9.91530 0.06710 0.67673 國泰紐幣2021保本基金 12.91740 12.90460 0.01280 0.09919 國泰紐幣八年期保本基金 13.30260 13.28740 0.01520 0.11439 國泰紐幣保本基金 12.77300 12.77130 0.00170 0.01331 國泰國泰基金-新台幣A 23.88000 23.57000 0.31000 1.31523 國泰富時中國A50基金 21.65000 21.32000 0.33000 1.54784 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.98120 49.97100 0.01020 0.02041 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35030 0.35000 0.00030 0.08571 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52690 0.52630 0.00060 0.11400 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.31170 42.45410 -0.14240 -0.33542 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.81000 20.33000 0.48000 2.36104 國泰新興市場基金-美元 0.37550 0.37600 -0.00050 -0.13298 國泰新興市場基金-新台幣 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.42570 2.42420 0.00150 0.06188 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48810 1.48720 0.00090 0.06052 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35520 0.35470 0.00050 0.14096 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22010 0.21980 0.00030 0.13649 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78960 10.77980 0.00980 0.09091 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.49410 6.48820 0.00590 0.09093 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.98780 48.17520 -0.18740 -0.38900 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.98430 47.94970 0.03460 0.07216 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.16480 44.15670 0.00810 0.01834 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.00000 35.54000 0.46000 1.29432 國泰標普北美科技ETF基金 23.15000 22.79000 0.36000 1.57964 國泰歐洲精選基金-美元 0.34410 0.34020 0.00390 1.14638 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.40950 39.53280 -0.12330 -0.31189 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.49000 21.11000 0.38000 1.80009 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.96000 18.80000 0.16000 0.85106 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.59000 17.49000 0.10000 0.57176 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41770 0.41740 0.00030 0.07187 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.63260 12.62860 0.00400 0.03167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56580 10.56380 0.00200 0.01893 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47800 10.48040 -0.00240 -0.02290 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.70470 10.72040 -0.01570 -0.14645 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24030 10.23840 0.00190 0.01856 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18640 10.18860 -0.00220 -0.02159 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.35450 10.36630 -0.01180 -0.11383 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.92900 9.93020 -0.00120 -0.01208 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79160 9.80180 -0.01020 -0.10406 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.91370 9.92090 -0.00720 -0.07257 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.83720 9.85650 -0.01930 -0.19581 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92890 9.93010 -0.00120 -0.01208 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78670 9.79700 -0.01030 -0.10513 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.91360 9.92080 -0.00720 -0.07257 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.83720 9.85650 -0.01930 -0.19581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45460 11.45450 0.00010 0.00087 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96250 9.99590 -0.03340 -0.33414 第一金大中華基金 26.40000 26.16000 0.24000 0.91743 第一金小型精選基金 33.34000 33.11000 0.23000 0.69465 第一金中國世紀基金-人民幣 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967 第一金中國世紀基金-美元 8.25040 8.17190 0.07850 0.96061 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85380 9.86090 -0.00710 -0.07200 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33710 8.34840 -0.01130 -0.13536 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.44500 11.45320 -0.00820 -0.07160 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85990 9.87320 -0.01330 -0.13471 第一金中概平衡基金 28.27000 27.97000 0.30000 1.07258 第一金台灣貨幣市場基金 15.33200 15.33130 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.76000 178.75300 0.00700 0.00392 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.44340 15.28620 0.15720 1.02838 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.44250 15.28520 0.15730 1.02910 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.08000 14.95000 0.13000 0.86957 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.09000 14.95000 0.14000 0.93645 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.40110 10.27040 0.13070 1.27259 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.39950 10.26870 0.13080 1.27377 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.17170 10.01120 0.16050 1.60320 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.17180 10.01120 0.16060 1.60420 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.63370 12.46870 0.16500 1.32331 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.65070 12.48540 0.16530 1.32395 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.12000 11.98000 0.14000 1.16861 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.15000 12.01000 0.14000 1.16570 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.72410 9.66380 0.06030 0.62398 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.71900 9.65880 0.06020 0.62327 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.38830 9.33590 0.05240 0.56127 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41240 9.35980 0.05260 0.56198 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.62470 10.55880 0.06590 0.62412 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.29480 10.23730 0.05750 0.56167 第一金全球大趨勢基金 24.82000 24.55000 0.27000 1.09980 第一金全球不動產證券化基金A 9.30780 9.23170 0.07610 0.82433 第一金全球不動產證券化基金B 6.42560 6.37300 0.05260 0.82536 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.97060 9.91700 0.05360 0.54049 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.97090 9.91730 0.05360 0.54047 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.88260 10.82420 0.05840 0.53953 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.88440 10.82600 0.05840 0.53944 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52000 8.48830 0.03170 0.37346 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48190 10.44290 0.03900 0.37346 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.17450 9.16660 0.00790 0.08618 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17300 9.16550 0.00750 0.08183 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.60460 7.59710 0.00750 0.09872 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59920 7.59180 0.00740 0.09747 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.38930 8.38590 0.00340 0.04054 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.38980 8.38640 0.00340 0.04054 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.53330 11.52370 0.00960 0.08331 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.53420 11.52420 0.01000 0.08677 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.13350 10.12350 0.01000 0.09878 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.13430 10.12440 0.00990 0.09778 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.90530 14.89920 0.00610 0.04094 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 14.90510 14.89920 0.00590 0.03960 第一金亞洲科技基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535 第一金亞洲新興市場基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 第一金店頭市場基金 8.16000 8.04000 0.12000 1.49254 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.26920 10.25950 0.00970 0.09455 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.26920 10.25950 0.00970 0.09455 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.35670 10.35980 -0.00310 -0.02992 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.35670 10.35980 -0.00310 -0.02992 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.26920 10.25950 0.00970 0.09455 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.27730 10.26750 0.00980 0.09545 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.26920 10.25950 0.00970 0.09455 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.35670 10.35980 -0.00310 -0.02992 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.36490 10.36780 -0.00290 -0.02797 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.35670 10.35980 -0.00310 -0.02992 第一金創新趨勢基金 22.09000 21.79000 0.30000 1.37678 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.76220 45.83820 -0.07600 -0.16580 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.66430 45.69450 -0.03020 -0.06609 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.42130 47.65740 -0.23610 -0.49541 第一金電子基金 34.91000 34.36000 0.55000 1.60070 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.39000 18.16000 0.23000 1.26652 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.62000 19.17000 0.45000 2.34742 統一大中華中小基金(人民幣) 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 統一大中華中小基金(美元) 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 統一大中華中小基金(新台幣) 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 統一大東協高股息基金(美元) 8.94000 8.88000 0.06000 0.67568 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 統一大滿貫基金-A類型 36.21000 35.73000 0.48000 1.34341 統一大滿貫基金-I類型 36.21000 35.73000 0.48000 1.34341 統一大龍印基金 14.69000 14.62000 0.07000 0.47880 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 統一大龍騰中國基金(美元) 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 統一中小基金 24.93000 24.56000 0.37000 1.50651 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96090 9.94060 0.02030 0.20421 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03060 9.02900 0.00160 0.01772 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84400 8.85170 -0.00770 -0.08699 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.53710 12.51170 0.02540 0.20301 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32410 11.32220 0.00190 0.01678 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.04610 11.05560 -0.00950 -0.08593 統一台灣動力基金 19.50000 19.21000 0.29000 1.50963 統一全天候基金-A類型 115.66000 114.03000 1.63000 1.42945 統一全天候基金-I類型 116.36000 114.71000 1.65000 1.43841 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.37020 8.31350 0.05670 0.68202 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87790 7.83920 0.03870 0.49367 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.99040 7.96090 0.02950 0.37056 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.05750 8.99610 0.06140 0.68252 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.53280 8.49080 0.04200 0.49465 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.64710 8.61520 0.03190 0.37028 統一全球債券組合基金 12.41880 12.42240 -0.00360 -0.02898 統一全球新科技基金(人民幣) 15.98000 15.73000 0.25000 1.58932 統一全球新科技基金(美元) 14.68000 14.48000 0.20000 1.38122 統一全球新科技基金(新台幣) 14.30000 14.13000 0.17000 1.20311 統一亞太基金 25.03000 24.94000 0.09000 0.36087 統一亞洲大金磚基金 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 統一奔騰基金 61.42000 60.68000 0.74000 1.21951 統一強棒貨幣市場基金 16.74400 16.74320 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 11.37000 11.29000 0.08000 0.70859 統一強漢基金(美元) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 統一強漢基金(新台幣) 26.73000 26.63000 0.10000 0.37552 統一統信基金 31.22000 30.75000 0.47000 1.52846 統一黑馬基金 61.76000 61.05000 0.71000 1.16298 統一新亞洲科技能源基金 16.29000 16.19000 0.10000 0.61767 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13990 8.14290 -0.00300 -0.03684 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.87490 10.87880 -0.00390 -0.03585 統一經建基金 48.95000 48.24000 0.71000 1.47181 統一龍馬基金 71.17000 70.03000 1.14000 1.62787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.19000 20.84000 0.35000 1.67946 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.19000 48.39000 0.80000 1.65323 野村中國機會基金 14.21000 14.12000 0.09000 0.63739 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41110 10.39150 0.01960 0.18862 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36630 10.35740 0.00890 0.08593 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.49300 10.49800 -0.00500 -0.04763 野村巴西基金 6.74000 6.68000 0.06000 0.89820 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 野村台灣高股息基金 24.84000 24.57000 0.27000 1.09890 野村台灣運籌基金 37.91000 37.47000 0.44000 1.17427 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.87230 9.86620 0.00610 0.06183 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75590 9.75590 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82600 9.82970 -0.00370 -0.03764 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.49450 10.48790 0.00660 0.06293 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26340 10.26340 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04250 10.04630 -0.00380 -0.03782 野村平衡基金 20.23000 20.07000 0.16000 0.79721 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.92770 9.91130 0.01640 0.16547 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19820 10.19350 0.00470 0.04611 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94930 9.93880 0.01050 0.10565 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92770 9.91130 0.01640 0.16547 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19840 10.19360 0.00480 0.04709 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94960 9.93910 0.01050 0.10564 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91110 9.91290 -0.00180 -0.01816 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.98640 9.97150 0.01490 0.14943 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.01330 10.00850 0.00480 0.04796 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98960 9.98990 -0.00030 -0.00300 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.75000 14.62000 0.13000 0.88919 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.30000 12.20000 0.10000 0.81967 野村全球生技醫療基金 16.84000 16.64000 0.20000 1.20192 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29190 10.27770 0.01420 0.13816 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.26270 10.25570 0.00700 0.06825 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.22590 10.22790 -0.00200 -0.01955 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53740 10.52330 0.01410 0.13399 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.47160 10.46470 0.00690 0.06594 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.43890 10.44110 -0.00220 -0.02107 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.30240 10.30450 -0.00210 -0.02038 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.93830 10.92350 0.01480 0.13549 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.82560 10.81830 0.00730 0.06748 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.79460 10.79680 -0.00220 -0.02038 野村全球品牌基金 28.04000 27.87000 0.17000 0.60997 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.86000 18.69000 0.17000 0.90958 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.97200 10.95870 0.01330 0.12136 野村全球短期收益基金-美元計價 10.98560 10.98240 0.00320 0.02914 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77930 10.78180 -0.00250 -0.02319 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.42450 8.38110 0.04340 0.51783 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.24570 8.21650 0.02920 0.35538 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.86550 7.84290 0.02260 0.28816 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.82790 10.77180 0.05610 0.52080 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.32110 10.28460 0.03650 0.35490 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94150 9.91280 0.02870 0.28952 野村成長基金 32.35000 31.97000 0.38000 1.18861 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.19570 8.14830 0.04740 0.58172 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20930 8.17130 0.03800 0.46504 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47490 8.44360 0.03130 0.37069 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.48420 9.42960 0.05460 0.57903 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.35120 9.30800 0.04320 0.46412 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.63660 9.60100 0.03560 0.37079 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.17980 10.16550 0.01430 0.14067 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.10410 10.10430 -0.00020 -0.00198 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06380 10.07320 -0.00940 -0.09332 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.61820 9.60600 0.01220 0.12700 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62690 9.62720 -0.00030 -0.00312 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79650 9.80570 -0.00920 -0.09382 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.15410 10.16360 -0.00950 -0.09347 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.76790 10.75030 0.01760 0.16372 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65850 10.65880 -0.00030 -0.00281 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.84630 10.85650 -0.01020 -0.09395 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.88500 9.87770 0.00730 0.07390 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.87960 9.88560 -0.00600 -0.06069 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.84650 9.85920 -0.01270 -0.12881 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.38180 8.39270 -0.01090 -0.12987 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96720 8.96070 0.00650 0.07254 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.82710 8.83250 -0.00540 -0.06114 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.95940 9.97220 -0.01280 -0.12836 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.63860 13.65620 -0.01760 -0.12888 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76590 12.75640 0.00950 0.07447 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32200 10.32830 -0.00630 -0.06100 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49030 10.46930 0.02100 0.20059 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45230 10.44210 0.01020 0.09768 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51280 10.50810 0.00470 0.04473 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.78960 10.76800 0.02160 0.20059 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72720 10.71680 0.01040 0.09704 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70690 10.70220 0.00470 0.04392 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.74240 10.72060 0.02180 0.20335 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.67010 10.65940 0.01070 0.10038 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.90400 10.90700 -0.00300 -0.02751 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18590 10.17440 0.01150 0.11303 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75830 9.72840 0.02990 0.30735 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.39010 9.37410 0.01600 0.17068 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.91050 8.90060 0.00990 0.11123 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.39950 11.38680 0.01270 0.11153 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40690 10.40220 0.00470 0.04518 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.53510 11.51080 0.02430 0.21111 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.94980 10.93980 0.01000 0.09141 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73990 10.73530 0.00460 0.04285 野村泰國基金 42.39000 41.80000 0.59000 1.41148 野村高科技基金 11.19000 11.01000 0.18000 1.63488 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.43710 10.37210 0.06500 0.62668 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99700 9.91430 0.08270 0.83415 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.71290 10.61390 0.09900 0.93274 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39660 9.33000 0.06660 0.71383 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43200 9.37350 0.05850 0.62410 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.66950 9.59590 0.07360 0.76699 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.97910 11.88020 0.09890 0.83248 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.24530 14.11560 0.12970 0.91884 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87440 10.79740 0.07700 0.71313 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.92310 10.85530 0.06780 0.62458 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.37230 11.28570 0.08660 0.76734 野村貨幣市場基金 16.34770 16.34700 0.00070 0.00428 野村新馬基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38860 10.40190 -0.01330 -0.12786 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.05190 10.04010 0.01180 0.11753 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26660 10.26750 -0.00090 -0.00877 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31560 10.29430 0.02130 0.20691 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26020 10.25090 0.00930 0.09072 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28400 10.27850 0.00550 0.05351 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72610 10.70400 0.02210 0.20646 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63340 10.62400 0.00940 0.08848 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69480 10.68910 0.00570 0.05333 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.90120 9.81660 0.08460 0.86181 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.89290 9.82130 0.07160 0.72903 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83930 9.77510 0.06420 0.65677 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.52940 10.43960 0.08980 0.86019 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.46860 10.39280 0.07580 0.72935 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.41740 10.34940 0.06800 0.65704 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.55900 10.55760 0.00140 0.01326 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91690 7.91580 0.00110 0.01390 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.27620 12.27460 0.00160 0.01304 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37960 10.36300 0.01660 0.16019 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67410 10.64920 0.02490 0.23382 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32160 10.31490 0.00670 0.06495 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.49430 10.50130 -0.00700 -0.06666 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39590 10.38200 0.01390 0.13389 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38000 10.36340 0.01660 0.16018 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67460 10.64970 0.02490 0.23381 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32130 10.31520 0.00610 0.05914 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49840 10.50540 -0.00700 -0.06663 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39480 10.38090 0.01390 0.13390 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39290 10.37610 0.01680 0.16191 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.69450 10.66940 0.02510 0.23525 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33290 10.32690 0.00600 0.05810 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50780 10.51470 -0.00690 -0.06562 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41170 10.39790 0.01380 0.13272 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39290 10.37610 0.01680 0.16191 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69650 10.67150 0.02500 0.23427 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34030 10.33420 0.00610 0.05903 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52230 10.52920 -0.00690 -0.06553 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41240 10.39850 0.01390 0.13367 野村精選貨幣市場基金 12.11860 12.11820 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.45000 11.30000 0.15000 1.32743 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.37000 0.03000 0.40706 野村歐洲高股息基金累積型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 野村積極成長基金 13.71000 13.55000 0.16000 1.18081 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.64000 10.51000 0.13000 1.23692 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.57000 38.13000 0.44000 1.15395 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61300 10.61530 -0.00230 -0.02167 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45760 8.44540 0.01220 0.14446 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.78480 7.78300 0.00180 0.02313 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.63710 7.63890 -0.00180 -0.02356 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.18870 12.17080 0.01790 0.14707 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.89020 10.88760 0.00260 0.02388 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.72440 10.72700 -0.00260 -0.02424 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.68000 11.57000 0.11000 0.95073 野村環球基金-人民幣計價 17.60000 17.40000 0.20000 1.14943 野村環球基金-美元計價 13.60000 13.45000 0.15000 1.11524 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.36000 19.18000 0.18000 0.93848 野村鴻利基金 24.29000 24.11000 0.18000 0.74658 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90830 16.90790 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 20.53000 20.29000 0.24000 1.18285 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.31000 15.29000 0.02000 0.13080 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.80700 10.80340 0.00360 0.03332 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.15130 14.14650 0.00480 0.03393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87970 10.88120 -0.00150 -0.01379 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56840 10.56390 0.00450 0.04260 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72010 10.71710 0.00300 0.02799 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.38410 10.37410 0.01000 0.09639 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20990 10.20700 0.00290 0.02841 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.07040 10.06220 0.00820 0.08149 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02260 10.02740 -0.00480 -0.04787 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35240 10.35040 0.00200 0.01932 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.50480 10.49970 0.00510 0.04857 凱基台商天下基金 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 凱基台灣精五門基金 22.46000 22.19000 0.27000 1.21676 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.63410 47.63560 -0.00150 -0.00315 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.74150 48.60230 0.13920 0.28641 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.17800 42.65290 -0.47490 -1.11341 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.49450 10.39530 0.09920 0.95428 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.89210 48.01590 -0.12380 -0.25783 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.01980 49.07040 -0.05060 -0.10312 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.53050 49.86630 -0.33580 -0.67340 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.19410 11.13940 0.05470 0.49105 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60120 11.60070 0.00050 0.00431 凱基開創基金 30.16000 29.73000 0.43000 1.44635 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.64000 22.34000 0.30000 1.34288 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.54580 21.24190 0.30390 1.43066 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.00000 16.92000 0.08000 0.47281 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.95630 15.85690 0.09940 0.62686 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.30000 7.24000 0.06000 0.82873 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.81340 43.95610 -0.14270 -0.32464 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.03130 44.13150 -0.10020 -0.22705 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.22130 44.38810 -0.16680 -0.37578 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.70000 11.58000 0.12000 1.03627 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.11530 10.99580 0.11950 1.08678 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.37280 12.25310 0.11970 0.97690 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938 凱基護城河基金-台幣計價A 12.77000 12.64000 0.13000 1.02848 凱基護城河基金-美元計價B 12.28980 12.14800 0.14180 1.16727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.34850 10.24860 0.09990 0.97477 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.86790 9.76600 0.10190 1.04342 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06300 9.97150 0.09150 0.91762 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.34840 10.24850 0.09990 0.97478 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.86790 9.76600 0.10190 1.04342 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.06300 9.97150 0.09150 0.91762 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.63000 12.83000 -0.20000 -1.55885 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.06000 33.03000 1.03000 3.11838 富邦NASDAQ-100基金 32.37000 31.87000 0.50000 1.56887 富邦上証180基金 31.23000 30.62000 0.61000 1.99216 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19650 0.19560 0.00090 0.46012 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.17000 6.15000 0.02000 0.32520 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.17000 6.27000 -0.10000 -1.59490 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.14000 44.87000 1.27000 2.83040 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.35850 12.29560 0.06290 0.51157 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.34650 11.28730 0.05920 0.52448 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91010 10.86140 0.04870 0.44838 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.46500 10.41180 0.05320 0.51096 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.52610 9.47650 0.04960 0.52340 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.16990 9.12900 0.04090 0.44802 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66220 20.66580 -0.00360 -0.01742 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.67170 11.67080 0.00090 0.00771 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59190 10.59740 -0.00550 -0.05190 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.76880 13.76220 0.00660 0.04796 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99580 1.99520 0.00060 0.03007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36070 9.35630 0.00440 0.04703 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40570 1.40530 0.00040 0.02846 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.54620 12.53900 0.00720 0.05742 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81820 1.81720 0.00100 0.05503 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46450 10.45850 0.00600 0.05737 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53780 1.53700 0.00080 0.05205 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.99190 10.97710 0.01480 0.13483 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.92170 10.91820 0.00350 0.03206 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.93000 16.07000 -0.14000 -0.87119 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.98000 16.68000 0.30000 1.79856 富邦日本東証基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.17000 45.90000 0.27000 0.58824 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.32000 45.26000 0.06000 0.13257 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.82000 51.40000 0.42000 0.81712 富邦台灣心基金 22.84000 22.62000 0.22000 0.97259 富邦台灣釆吉50基金 45.66000 45.32000 0.34000 0.75022 富邦台灣科技指數基金 55.71000 54.92000 0.79000 1.43846 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.75730 49.82640 -0.06910 -0.13868 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.81600 41.73740 0.07860 0.18832 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31240 0.30950 0.00290 0.93700 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68930 2.68690 0.00240 0.08932 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36220 0.36190 0.00030 0.08290 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.25590 11.25900 -0.00310 -0.02753 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29310 2.29110 0.00200 0.08729 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34080 0.34050 0.00030 0.08811 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53040 9.53300 -0.00260 -0.02727 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.95000 22.87000 0.08000 0.34980 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.70000 14.80000 -0.10000 -0.67568 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.86000 26.47000 0.39000 1.47337 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71540 15.71470 0.00070 0.00445 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.53000 16.99000 0.54000 3.17834 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.26850 42.25610 0.01240 0.02934 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.62660 46.64630 -0.01970 -0.04223 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.96340 40.95250 0.01090 0.02662 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.31540 41.29580 0.01960 0.04746 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.54710 40.56630 -0.01920 -0.04733 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.13030 48.21910 -0.08880 -0.18416 富邦長紅基金 63.60000 62.99000 0.61000 0.96841 富邦科技基金 25.75000 25.43000 0.32000 1.25836 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.95030 41.94480 0.00550 0.01311 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.39260 49.57820 -0.18560 -0.37436 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.67610 41.71470 -0.03860 -0.09253 富邦恒生國企ETF基金 19.75000 19.50000 0.25000 1.28205 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.33000 14.56000 -0.23000 -1.57967 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.30000 23.65000 0.65000 2.74841 富邦高成長基金 24.53000 24.30000 0.23000 0.94650 富邦基金A類型 14.10000 13.94000 0.16000 1.14778 富邦基金I類型 14.10000 13.94000 0.16000 1.14778 富邦深証100基金 10.43000 10.18000 0.25000 2.45580 富邦富時歐洲ETF基金 19.98000 19.81000 0.17000 0.85815 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42120 0.42070 0.00050 0.11885 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33140 12.30730 0.02410 0.19582 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.14520 9.12730 0.01790 0.19611 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29650 0.29620 0.00030 0.10128 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.34130 8.32500 0.01630 0.19580 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.08980 10.05060 0.03920 0.39003 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.83670 10.80700 0.02970 0.27482 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31430 9.27810 0.03620 0.39017 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99860 9.97120 0.02740 0.27479 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.83000 17.72000 0.11000 0.62077 富邦精準基金 45.70000 45.21000 0.49000 1.08383 富邦精銳中小基金 12.25000 12.08000 0.17000 1.40728 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.26000 18.15000 0.11000 0.60606 富邦臺灣公司治理100基金 21.14000 20.99000 0.15000 0.71463 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.18000 7.23000 -0.05000 -0.69156 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.67000 15.47000 0.20000 1.29282 富邦標普美國特別股ETF基金 20.09000 20.13000 -0.04000 -0.19871 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.82670 10.77400 0.05270 0.48914 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.20850 10.15050 0.05800 0.57140 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.53890 10.49630 0.04260 0.40586 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24830 10.19840 0.04990 0.48929 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61790 9.56330 0.05460 0.57093 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91730 9.87720 0.04010 0.40599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.09000 30.82000 0.27000 0.87605 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86290 9.82150 0.04140 0.42152 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.83880 9.79920 0.03960 0.40411 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63900 9.60140 0.03760 0.39161 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23360 10.19080 0.04280 0.41999 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.21470 10.17360 0.04110 0.40399 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01020 9.97120 0.03900 0.39113 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32310 8.31460 0.00850 0.10223 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02720 9.01980 0.00740 0.08204 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.56570 8.55990 0.00580 0.06776 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.14540 10.13500 0.01040 0.10261 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.23310 10.22460 0.00850 0.08313 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73960 9.73280 0.00680 0.06987 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89740 9.89080 0.00660 0.06673 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58110 8.56950 0.01160 0.13536 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.88570 9.87430 0.01140 0.11545 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13350 9.12430 0.00920 0.10083 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.46060 11.44510 0.01550 0.13543 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.28800 11.27500 0.01300 0.11530 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.55750 10.54700 0.01050 0.09955 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34080 9.33140 0.00940 0.10074 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.02000 14.87000 0.15000 1.00874 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80470 8.79280 0.01190 0.13534 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71570 9.70450 0.01120 0.11541 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18430 9.17480 0.00950 0.10354 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.70100 10.68600 0.01500 0.14037 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.74460 10.73230 0.01230 0.11461 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22290 10.21260 0.01030 0.10086 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34030 9.33090 0.00940 0.10074 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.83000 7.77000 0.06000 0.77220 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11090 10.10380 0.00710 0.07027 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.39080 9.38400 0.00680 0.07246 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94720 8.94660 0.00060 0.00671 富蘭克林華美中華基金 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.96000 22.64000 0.32000 1.41343 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.37000 22.20000 0.17000 0.76577 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.24900 8.26450 -0.01550 -0.18755 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35040 9.35930 -0.00890 -0.09509 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.37970 10.38960 -0.00990 -0.09529 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93350 9.95220 -0.01870 -0.18790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60360 11.58050 0.02310 0.19947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65830 8.64100 0.01730 0.20021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77870 8.76120 0.01750 0.19974 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.86190 9.84230 0.01960 0.19914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.51080 14.48100 0.02980 0.20579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.42220 10.40070 0.02150 0.20672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33990 10.31860 0.02130 0.20642 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60810 10.58990 0.01820 0.17186 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.61120 7.59810 0.01310 0.17241 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92940 8.91410 0.01530 0.17164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91730 9.90030 0.01700 0.17171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.27870 11.26990 0.00880 0.07808 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55630 7.55040 0.00590 0.07814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88370 8.87670 0.00700 0.07886 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03170 10.02390 0.00780 0.07781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.90090 10.89140 0.00950 0.08722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65100 7.64440 0.00660 0.08634 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20390 8.19540 0.00850 0.10372 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26170 9.24510 0.01660 0.17955 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36940 10.35060 0.01880 0.18163 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09320 13.07970 0.01350 0.10321 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.16000 8.06000 0.10000 1.24069 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.53000 8.43000 0.10000 1.18624 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.47000 12.37000 0.10000 0.80841 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.07810 12.97930 0.09880 0.76121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264 富蘭克林華美第一富基金 40.21000 39.76000 0.45000 1.13179 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35770 10.35720 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.76000 14.48000 0.28000 1.93370 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.40000 13.14000 0.26000 1.97869 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.82000 15.53000 0.29000 1.86735 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.66620 9.58090 0.08530 0.89031 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.66610 9.58080 0.08530 0.89032 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.68540 9.59730 0.08810 0.91797 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.68530 9.59720 0.08810 0.91798 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.67170 9.58820 0.08350 0.87086 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.59840 9.51560 0.08280 0.87015 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.59840 9.51560 0.08280 0.87015 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.82570 9.75140 0.07430 0.76194 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.75110 9.67740 0.07370 0.76157 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.75110 9.67740 0.07370 0.76157 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.30060 6.32890 -0.02830 -0.44716 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.46660 10.41470 0.05190 0.49833 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47190 9.45010 0.02180 0.23069 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.52070 11.49410 0.02660 0.23142 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72210 6.71360 0.00850 0.12661 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85170 8.83310 0.01860 0.21057 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93540 10.92160 0.01380 0.12636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.55000 71.81000 -0.26000 -0.36207 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.07000 74.16000 -0.09000 -0.12136 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.92930 62.87980 0.04950 0.07872 復華1至5年期高收益債券基金 20.85000 20.82000 0.03000 0.14409 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.23360 71.33680 -0.10320 -0.14467 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.43520 69.46110 -0.02590 -0.03729 復華人民幣貨幣市場基金 11.89760 11.89560 0.00200 0.01681 復華人生目標基金 40.77460 40.50430 0.27030 0.66734 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 復華中小精選基金 67.63000 66.80000 0.83000 1.24251 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.62310 52.78720 -0.16410 -0.31087 復華中國特選信用債券ETF基金 63.36790 63.42370 -0.05580 -0.08798 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 復華六年到期新興市場債券基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華台灣智能基金 11.96000 11.89000 0.07000 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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76010 9.75590 0.00420 0.04305 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53730 10.52970 0.00760 0.07218 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15390 10.14940 0.00450 0.04434 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.10660 9.97190 0.13470 1.35080 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.06720 10.05120 0.01600 0.15918 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17810 10.16780 0.01030 0.10130 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89610 10.89860 -0.00250 -0.02294 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03630 10.02770 0.00860 0.08576 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.76770 10.77190 -0.00420 -0.03899 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.39380 10.38480 0.00900 0.08667 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.13820 11.14250 -0.00430 -0.03859 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.61950 10.58620 0.03330 0.31456 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.58040 10.57010 0.01030 0.09744 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.77160 10.77450 -0.00290 -0.02692 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57640 10.53930 0.03710 0.35202 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.82930 11.64920 0.18010 1.54603 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.51430 10.49820 0.01610 0.15336 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.75740 10.71950 0.03790 0.35356 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.13590 11.95260 0.18330 1.53356 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.65690 10.63980 0.01710 0.16072 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.89610 10.89290 0.00320 0.02938 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.12730 10.09950 0.02780 0.27526 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.12750 10.12110 0.00640 0.06323 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12120 10.12730 -0.00610 -0.06023 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43400 10.39780 0.03620 0.34815 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77050 10.62620 0.14430 1.35796 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44650 10.43210 0.01440 0.13804 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43270 10.39650 0.03620 0.34819 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77030 10.62600 0.14430 1.35799 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.44320 10.42890 0.01430 0.13712 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.31820 10.28340 0.03480 0.33841 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30700 10.29620 0.01080 0.10489 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31630 10.28150 0.03480 0.33847 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30800 10.29720 0.01080 0.10488 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.88010 10.84380 0.03630 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景順全球康健基金 19.67000 19.48000 0.19000 0.97536 景順貨幣市場基金 15.99890 15.99840 0.00050 0.00313 景順潛力基金 32.83000 32.55000 0.28000 0.86022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75800 10.75480 0.00320 0.02975 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.62100 10.62220 -0.00120 -0.01130 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97200 9.96880 0.00320 0.03210 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.78520 9.77930 0.00590 0.06033 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.59800 10.59700 0.00100 0.00944 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.39620 10.39970 -0.00350 -0.03365 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94470 9.94380 0.00090 0.00905 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.69750 9.70000 -0.00250 -0.02577 華頓中小型基金 21.27000 20.92000 0.35000 1.67304 華頓中國多重機會平衡基金 11.97520 11.96050 0.01470 0.12290 華頓台灣基金 23.68000 23.38000 0.30000 1.28315 華頓平安貨幣市場基金 11.57570 11.57520 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 17.11000 17.04000 0.07000 0.41080 華頓全球高收益債券基金A 13.84260 13.81870 0.02390 0.17295 華頓全球高收益債券基金B 8.02600 8.01210 0.01390 0.17349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76780 2.74390 0.02390 0.87102 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.32330 12.22750 0.09580 0.78348 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39290 0.38940 0.00350 0.89882 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.09420 12.05450 0.03970 0.32934 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.09420 12.05450 0.03970 0.32934 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.72800 10.69050 0.03750 0.35078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70540 10.67930 0.02610 0.24440 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.70490 10.67880 0.02610 0.24441 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.39400 9.37110 0.02290 0.24437 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.74200 10.70250 0.03950 0.36907 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74190 10.70240 0.03950 0.36908 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.41900 9.38110 0.03790 0.40400 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.67430 2.67470 -0.00040 -0.01495 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.10090 2.10010 0.00080 0.03809 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.05020 12.04790 0.00230 0.01909 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30360 9.30180 0.00180 0.01935 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37900 0.37890 0.00010 0.02639 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29420 0.29380 0.00040 0.13615 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.48000 3.45000 0.03000 0.86957 匯豐中國動力基金(台幣) 15.48000 15.37000 0.11000 0.71568 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.49000 24.26000 0.23000 0.94806 匯豐全球趨勢組合基金 12.52000 12.38000 0.14000 1.13086 匯豐全球關鍵資源基金 8.11000 8.05000 0.06000 0.74534 匯豐安富基金 25.86000 25.71000 0.15000 0.58343 匯豐成功基金 42.56000 42.52000 0.04000 0.09407 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.38000 2.37000 0.01000 0.42194 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.74900 2.74810 0.00090 0.03275 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40340 2.40270 0.00070 0.02913 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95730 11.95530 0.00200 0.01673 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99530 7.99300 0.00230 0.02878 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39100 0.39070 0.00030 0.07679 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33450 0.33430 0.00020 0.05983 匯豐金磚動力基金 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01600 15.01560 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.00000 -0.01000 -0.20000 匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.54420 5.55040 -0.00620 -0.11170 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41840 9.42470 -0.00630 -0.06685 匯豐龍鳳基金-A類型 52.89000 52.38000 0.51000 0.97365 匯豐龍鳳基金-I類型 52.89000 52.38000 0.51000 0.97365 匯豐龍騰電子基金 38.16000 37.59000 0.57000 1.51636 匯豐雙高收益債券組合基金 12.82710 12.79430 0.03280 0.25636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.47000 18.10000 0.37000 2.04420 新光中國成長基金(人民幣) 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 新光中國成長基金(美元) 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 新光中國成長基金(新臺幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.51920 11.47730 0.04190 0.36507 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31380 10.30990 0.00390 0.03783 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.82110 10.81950 0.00160 0.01479 新光台灣富貴基金 24.58000 24.24000 0.34000 1.40264 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.50000 21.20000 0.30000 1.41509 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.64790 40.78000 -0.13210 -0.32393 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.34800 47.65520 -0.30720 -0.64463 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.03000 9.84000 0.19000 1.93089 新光全球AI新創產業基金美元 9.71000 9.56000 0.15000 1.56904 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.93000 9.78000 0.15000 1.53374 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 新光全球債券基金(A累積)美元 11.17860 11.19080 -0.01220 -0.10902 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.11210 11.12670 -0.01460 -0.13122 新光全球債券基金(B配息)美元 10.52340 10.53510 -0.01170 -0.11106 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.44740 10.46110 -0.01370 -0.13096 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 新光吉星貨幣市場基金 15.51450 15.51390 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279 新光多重資產基金(A累積)美元 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490 新光亞洲精選基金-美金 20.29000 20.20000 0.09000 0.44554 新光亞洲精選基金-新台幣 20.91000 20.82000 0.09000 0.43228 新光店頭基金 23.13000 22.78000 0.35000 1.53644 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.09780 43.17470 -0.07690 -0.17811 新光特選內需收益ETF基金 20.64000 20.65000 -0.01000 -0.04843 新光創新科技基金 13.53000 13.29000 0.24000 1.80587 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28100 10.27910 0.00190 0.01848 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63260 10.63050 0.00210 0.01975 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08580 10.07970 0.00610 0.06052 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.36110 9.35880 0.00230 0.02458 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65440 9.65250 0.00190 0.01968 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15290 9.14770 0.00520 0.05684 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.34840 41.34160 0.00680 0.01645 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.68960 48.85740 -0.16780 -0.34345 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.87740 10.87240 0.00500 0.04599 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53670 9.53230 0.00440 0.04616 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54410 9.54790 -0.00380 -0.03980 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65860 10.66280 -0.00420 -0.03939 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.68200 10.67980 0.00220 0.02060 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54820 9.54630 0.00190 0.01990 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51280 9.51340 -0.00060 -0.00631 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62820 10.62820 0.00000 0.00000 瑞銀全球創新趨勢基金 7.08000 7.01000 0.07000 0.99857 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74570 10.73690 0.00880 0.08196 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49290 9.48530 0.00760 0.08012 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49270 10.48530 0.00740 0.07057 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44270 9.43600 0.00670 0.07100 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51870 9.51330 0.00540 0.05676 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.57860 10.57250 0.00610 0.05770 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.86060 14.86110 -0.00050 -0.00336 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58490 8.58520 -0.00030 -0.00349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.00500 41.15020 -0.14520 -0.35285 群益10年期以上金融債ETF基金 45.40990 45.49700 -0.08710 -0.19144 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.12240 46.23330 -0.11090 -0.23987 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.62410 46.73760 -0.11350 -0.24285 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.24930 48.42210 -0.17280 -0.35686 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.13080 46.17090 -0.04010 -0.08685 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.72530 49.80280 -0.07750 -0.15561 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.76090 50.64820 0.11270 0.22252 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.93400 48.97720 -0.04320 -0.08820 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.00160 10.98410 0.01750 0.15932 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.40860 49.60900 -0.20040 -0.40396 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.67830 40.85240 -0.17410 -0.42617 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50280 11.50230 0.00050 0.00435 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12030 10.15400 -0.03370 -0.33189 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.47030 13.32470 0.14560 1.09271 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.81690 9.73260 0.08430 0.86616 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 群益大印度基金N-新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 群益大印度基金-人民幣 13.08430 13.01870 0.06560 0.50389 群益大印度基金-美元 11.99810 11.97580 0.02230 0.18621 群益大印度基金-新臺幣 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.01420 11.86010 0.15410 1.29931 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.29710 11.17720 0.11990 1.07272 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.67280 10.53580 0.13700 1.30033 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.15510 9.05800 0.09710 1.07198 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.77000 8.68000 0.09000 1.03687 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.64260 9.51890 0.12370 1.29952 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.30590 8.21770 0.08820 1.07329 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.91150 8.79720 0.11430 1.29928 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.93360 7.84940 0.08420 1.07269 群益中小型股基金 45.88000 45.29000 0.59000 1.30272 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.58730 10.54250 0.04480 0.42495 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58410 9.56500 0.01910 0.19969 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.14210 9.13520 0.00690 0.07553 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.96060 8.92270 0.03790 0.42476 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11030 8.09410 0.01620 0.20015 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.73720 7.73140 0.00580 0.07502 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.56710 10.56130 0.00580 0.05492 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.62370 11.61740 0.00630 0.05423 群益中國高收益債券基金-美元 11.19740 11.19500 0.00240 0.02144 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43150 10.44100 -0.00950 -0.09099 群益中國新機會基金N-人民幣 8.85900 8.81090 0.04810 0.54591 群益中國新機會基金N-美元 7.93210 7.90670 0.02540 0.32125 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 群益中國新機會基金-人民幣 7.85640 7.81370 0.04270 0.54648 群益中國新機會基金-美元 8.48080 8.45360 0.02720 0.32176 群益中國新機會基金-新臺幣 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 群益平衡王基金 20.20840 20.02530 0.18310 0.91434 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96540 9.95720 0.00820 0.08235 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05320 10.05740 -0.00420 -0.04176 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96540 9.95720 0.00820 0.08235 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05320 10.05740 -0.00420 -0.04176 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96550 9.95730 0.00820 0.08235 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05320 10.05730 -0.00410 -0.04077 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03220 10.03620 -0.00400 -0.03986 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.93440 9.90970 0.02470 0.24925 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.02190 10.00940 0.01250 0.12488 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.93440 9.90970 0.02470 0.24925 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.02190 10.00940 0.01250 0.12488 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.93440 9.90970 0.02470 0.24925 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.02190 10.00940 0.01250 0.12488 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.01900 10.00620 0.01280 0.12792 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.94780 9.92820 0.01960 0.19742 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.03550 10.02810 0.00740 0.07379 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.94780 9.92820 0.01960 0.19742 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.03550 10.02810 0.00740 0.07379 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.94780 9.92820 0.01960 0.19742 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.03550 10.02810 0.00740 0.07379 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.02580 10.01820 0.00760 0.07586 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.42120 12.26380 0.15740 1.28345 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.55980 11.43900 0.12080 1.05604 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.59570 10.46150 0.13420 1.28280 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.85970 9.75660 0.10310 1.05672 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.38530 10.25380 0.13150 1.28245 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.49970 10.54490 -0.04520 -0.42864 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.27780 10.32220 -0.04440 -0.43014 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24630 9.28620 -0.03990 -0.42967 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24520 9.28520 -0.04000 -0.43079 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56070 10.60620 -0.04550 -0.42899 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60040 10.64630 -0.04590 -0.43114 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40960 9.45010 -0.04050 -0.42857 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89210 9.93490 -0.04280 -0.43080 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.38990 11.37600 0.01390 0.12219 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82680 7.81730 0.00950 0.12153 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.75960 10.74240 0.01720 0.16011 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.56750 10.55290 0.01460 0.13835 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.76270 10.76120 0.00150 0.01394 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91350 9.89760 0.01590 0.16065 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85140 9.83780 0.01360 0.13824 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03410 10.03270 0.00140 0.01395 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.75970 10.74250 0.01720 0.16011 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.56730 10.55280 0.01450 0.13740 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.76260 10.76110 0.00150 0.01394 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91350 9.89770 0.01580 0.15963 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85130 9.83770 0.01360 0.13824 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03410 10.03270 0.00140 0.01395 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.72970 9.63840 0.09130 0.94725 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.51000 11.41000 0.10000 0.87642 群益全球關鍵生技基金-美元 15.91970 15.77040 0.14930 0.94671 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 群益印度中小基金N-人民幣 10.37250 10.30490 0.06760 0.65600 群益印度中小基金N-美元 8.49020 8.46160 0.02860 0.33800 群益印度中小基金N-新臺幣 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 群益印度中小基金-人民幣 14.04210 13.95060 0.09150 0.65589 群益印度中小基金-美元 12.14340 12.10250 0.04090 0.33795 群益印度中小基金-新臺幣 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 群益多利策略組合基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 群益多重收益組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 群益多重資產組合基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000 群益安家基金 26.09770 25.79650 0.30120 1.16760 群益安穩貨幣市場基金 16.16560 16.16480 0.00080 0.00495 群益那斯達克生技基金 21.68000 21.21000 0.47000 2.21594 群益亞太中小基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 群益亞太新趨勢平衡基金 16.43000 16.33000 0.10000 0.61237 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.80080 10.80520 -0.00440 -0.04072 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96610 7.96930 -0.00320 -0.04015 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.49340 10.49770 -0.00430 -0.04096 群益店頭市場基金 99.67000 97.96000 1.71000 1.74561 群益東方盛世基金 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 群益東協成長基金-人民幣 13.24200 13.18330 0.05870 0.44526 群益東協成長基金-美元 11.33330 11.30830 0.02500 0.22108 群益東協成長基金-新臺幣 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.02250 11.94120 0.08130 0.68084 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.16520 11.10940 0.05580 0.50228 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.65280 10.61070 0.04210 0.39677 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.81080 9.74450 0.06630 0.68038 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11410 9.06850 0.04560 0.50284 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.69400 8.65960 0.03440 0.39725 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.01540 10.97180 0.04360 0.39738 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.60090 9.53600 0.06490 0.68058 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.27590 9.22950 0.04640 0.50274 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.71240 9.67400 0.03840 0.39694 群益長安基金 30.51000 29.98000 0.53000 1.76785 群益美國新創亮點基金N-美元 10.26150 10.14440 0.11710 1.15433 群益美國新創亮點基金-美元 15.52330 15.34620 0.17710 1.15403 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.24000 15.09000 0.15000 0.99404 群益真善美基金 16.00490 15.93720 0.06770 0.42479 群益馬拉松基金 122.39000 120.71000 1.68000 1.39177 群益深証中小板基金 11.93000 11.59000 0.34000 2.93356 群益創新科技基金 34.07000 33.44000 0.63000 1.88397 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.87970 9.82730 0.05240 0.53321 群益華夏盛世基金N-美元 8.86630 8.83910 0.02720 0.30772 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 群益華夏盛世基金-人民幣 10.75910 10.70200 0.05710 0.53355 群益華夏盛世基金-美元 9.77610 9.74610 0.03000 0.30782 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.39000 16.36000 0.03000 0.18337 群益奧斯卡基金 30.87000 30.42000 0.45000 1.47929 群益新興金鑽基金-美元 11.02630 10.93740 0.08890 0.81281 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 群益葛萊美基金 24.24000 23.96000 0.28000 1.16861 群益道瓊美國地產ETF基金 22.71000 22.51000 0.20000 0.88849 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.44390 11.37170 0.07220 0.63491 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.00090 10.95600 0.04490 0.40982 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.20040 11.16850 0.03190 0.28562 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.04970 10.97990 0.06980 0.63571 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.62130 10.57790 0.04340 0.41029 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81400 10.78320 0.03080 0.28563 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.44380 11.37160 0.07220 0.63492 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.00130 10.95640 0.04490 0.40981 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.04970 10.97990 0.06980 0.63571 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.62080 10.57750 0.04330 0.40936 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.02800 9.99940 0.02860 0.28602 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.07720 13.07190 0.00530 0.04054 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.82920 11.81980 0.00940 0.07953 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71940 11.71000 0.00940 0.08027 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71160 8.70800 0.00360 0.04134 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99210 8.98500 0.00710 0.07902 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48150 8.47470 0.00680 0.08024 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.29710 10.28890 0.00820 0.07970 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.94810 9.94010 0.00800 0.08048 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路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.99000 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10.56000 0.03000 0.28409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.96000 30.53000 0.43000 1.40845 德信中國精選成長基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 21.02000 20.73000 0.29000 1.39894 德信萬保貨幣市場基金 11.98980 11.98930 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 34.07000 33.66000 0.41000 1.21806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.98360 10.97010 0.01350 0.12306 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85630 10.84460 0.01170 0.10789 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72010 11.71960 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.03000 16.88000 0.15000 0.88863 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.84000 16.73000 0.11000 0.65750 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.79470 10.80660 -0.01190 -0.11012 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.40220 16.42430 -0.02210 -0.13456 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26970 8.28230 -0.01260 -0.15213 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09850 11.10110 -0.00260 -0.02342 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.12000 12.12310 -0.00310 -0.02557 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09690 14.11840 -0.02150 -0.15228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.39000 16.23000 0.16000 0.98583 摩根中小基金 22.34000 22.12000 0.22000 0.99458 摩根中國A股基金 15.13000 15.02000 0.11000 0.73236 摩根中國A股基金(美元) 11.69000 11.59000 0.10000 0.86281 摩根中國亮點基金 12.70000 12.57000 0.13000 1.03421 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.28750 11.27930 0.00820 0.07270 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.63270 12.61110 0.02160 0.17128 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.52450 9.50930 0.01520 0.15984 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.19640 13.18680 0.00960 0.07280 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.37790 15.35180 0.02610 0.17001 摩根台灣金磚基金-累積型 19.45000 19.28000 0.17000 0.88174 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.45000 19.28000 0.17000 0.88174 摩根台灣增長基金 49.62000 49.21000 0.41000 0.83316 摩根平衡基金 27.57000 27.46000 0.11000 0.40058 摩根全球α基金 18.09000 17.88000 0.21000 1.17450 摩根全球平衡基金 16.33570 16.27860 0.05710 0.35077 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41230 9.37960 0.03270 0.34863 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56740 10.52630 0.04110 0.39045 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95190 9.91490 0.03700 0.37318 摩根多元入息成長基金-累積型 11.61790 11.57770 0.04020 0.34722 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.37170 10.33320 0.03850 0.37259 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.38010 10.32950 0.05060 0.48986 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.82340 13.75600 0.06740 0.48997 摩根亞洲基金 57.59000 57.01000 0.58000 1.01737 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42030 8.43240 -0.01210 -0.14349 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.94250 9.95180 -0.00930 -0.09345 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79050 8.80000 -0.00950 -0.10795 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.87300 12.89160 -0.01860 -0.14428 摩根東方內需機會基金 18.22000 18.03000 0.19000 1.05380 摩根東方科技基金 31.55000 31.45000 0.10000 0.31797 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.45000 11.36000 0.09000 0.79225 摩根金龍收成基金 21.74000 21.47000 0.27000 1.25757 摩根第一貨幣市場基金 15.13680 15.13630 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327 摩根新金磚五國基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 摩根新絲路基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 摩根新興35基金 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633 摩根新興日本基金 22.90000 23.04000 -0.14000 -0.60764 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13500 7.13240 0.00260 0.03645 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48110 9.47340 0.00770 0.08128 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28900 9.28320 0.00580 0.06248 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08000 11.07610 0.00390 0.03521 摩根新興科技基金 53.47000 52.61000 0.86000 1.63467 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66000 8.63030 0.02970 0.34414 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.30460 9.26090 0.04370 0.47188 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.75840 8.71970 0.03870 0.44382 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.35220 10.31670 0.03550 0.34410 摩根龍揚基金 32.49000 32.09000 0.40000 1.24649 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.50000 10.38000 0.12000 1.15607 摩根環球股票收益基金-累積型 11.89000 11.77000 0.12000 1.01954 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36170 9.35170 0.01000 0.10693 摩根總收益組合基金-累積型 11.59580 11.58350 0.01230 0.10619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.33000 20.08000 0.25000 1.24502 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61850 12.61810 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 11.24000 11.09000 0.15000 1.35257 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.82640 10.82450 0.00190 0.01755 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.60540 10.58180 0.02360 0.22302 聯邦中國龍基金 27.13000 26.58000 0.55000 2.06922 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52680 12.50380 0.02300 0.18394 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.73650 11.72620 0.01030 0.08784 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.69630 10.69470 0.00160 0.01496 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30550 10.28660 0.01890 0.18373 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70830 9.69970 0.00860 0.08866 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.84110 8.83980 0.00130 0.01471 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.65910 9.55520 0.10390 1.08737 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.97540 9.88040 0.09500 0.96150 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.16830 9.06970 0.09860 1.08714 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.46480 9.37460 0.09020 0.96217 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59920 11.52780 0.07140 0.61937 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.44110 11.38080 0.06030 0.52984 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.73230 10.68740 0.04490 0.42012 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.70280 10.63680 0.06600 0.62049 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54440 10.48880 0.05560 0.53009 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.89090 9.84950 0.04140 0.42033 聯邦金鑽平衡基金 23.95780 23.58170 0.37610 1.59488 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.33210 9.25020 0.08190 0.88539 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.80130 9.72720 0.07410 0.76178 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.27980 9.19830 0.08150 0.88603 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.73380 9.66030 0.07350 0.76085 聯邦貨幣市場基金 13.22810 13.22750 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 13.58000 13.31000 0.27000 2.02855 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.74490 16.74290 0.00200 0.01195 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.65650 12.63070 0.02580 0.20426 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.47860 12.44270 0.03590 0.28852 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.86800 11.83380 0.03420 0.28900 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47230 12.45280 0.01950 0.15659 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.74110 11.73980 0.00130 0.01107 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.63010 10.61290 0.01720 0.16207 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82140 8.82030 0.00110 0.01247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.27000 35.76000 0.51000 1.42617 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.12000 18.03000 0.09000 0.49917 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.79000 17.67000 0.12000 0.67912 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.22000 16.16000 0.06000 0.37129 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.56000 7.54000 0.02000 0.26525 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.99000 14.86000 0.13000 0.87483 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.72000 13.56000 0.16000 1.17994 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.71000 13.55000 0.16000 1.18081 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.36000 14.19000 0.17000 1.19803 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.56000 20.35000 0.21000 1.03194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.48000 0.19000 1.02814 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.93000 12.80000 0.13000 1.01563 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.55000 14.40000 0.15000 1.04167 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.50000 14.35000 0.15000 1.04530 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.34000 0.15000 1.04603 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.42000 12.29000 0.13000 1.05777 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.67000 14.52000 0.15000 1.03306 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.54000 12.42000 0.12000 0.96618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.02000 12.89000 0.13000 1.00853 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.57000 19.53000 0.04000 0.20481 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.30000 18.27000 0.03000 0.16420 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.00000 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瀚亞中國A股基金-新台幣 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603 瀚亞巴西基金 5.73000 5.68000 0.05000 0.88028 瀚亞外銷基金 40.90000 40.42000 0.48000 1.18753 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.41280 11.37880 0.03400 0.29880 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.87050 10.85640 0.01410 0.12988 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80380 12.79530 0.00850 0.06643 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.87380 10.86730 0.00650 0.05981 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.29630 7.27400 0.02230 0.30657 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.93460 7.92430 0.01030 0.12998 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13840 8.13290 0.00550 0.06763 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.08450 7.08030 0.00420 0.05932 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.69700 8.69120 0.00580 0.06673 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97320 8.94580 0.02740 0.30629 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.27780 9.26580 0.01200 0.12951 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.06500 9.05900 0.00600 0.06623 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.31000 11.21000 0.10000 0.89206 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.44960 10.41650 0.03310 0.31777 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80280 9.73870 0.06410 0.65820 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.47170 9.43310 0.03860 0.40920 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.61240 9.58200 0.03040 0.31726 瀚亞印度基金-人民幣 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266 瀚亞印度基金-美元 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 瀚亞印度基金-新台幣 29.15000 29.11000 0.04000 0.13741 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.42000 9.40000 0.02000 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