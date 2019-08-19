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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大美債20正2 元大中型100          鮮活果汁-KY          昶和     天仁                
嘉裕              富邦科技          本盟              大統新創 興泰                
東華              元大電子          喬山              本盟     新紡                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   怡華                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     昶和                
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   大統新創            
聯發              富邦發達          建準              統領     程泰                
昶和              富邦金融          凌群              威宏-KY  百達-KY             
三洋紡            元大MSCI台灣          吉祥全            泰昇-KY  氣立                
本盟              永豐臺灣加權          揚智                       榮星                
正道              富邦日本          和鑫                       元禎                
瑞利              國泰日經225          泰碩                       永記                
正峰新            元大歐洲50          創意                       毛寶                
億泰              元大日經225          健策                       日勝化              
懷特              元大美元指數          茂林-KY                    展宇                
士紙              兆豐藍籌30反1          立積                       華廣                
燁興              國泰股利精選30          科嘉-KY                    三福化              
千興              元大S&P日圓反1          虹堡                       士紙                
威致              富邦歐洲          慧友                       高興昌              
華豐              FH彭博高收益債          互億                       東明-KY             
首利              FH彭博新興債          超眾                       申豐                
麗正              元大台灣高息低波          台表科                     震旦行              
東訊              群益道瓊美國地產          昇陽半導體                   隴華                
錸德              FH富時高息低波          新天地                     翔耀                
倫飛              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    太空梭              
虹光              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   連宇                
威盛              新光內需收益          欣巴巴                     奇鋐                
浩鑫              FH美國金融股          吉源-KY                    立萬利              
國碩              元大US高息特別股                                     聯德                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     泰碩                
統懋              新光投等債15+                                     玉晶光              
翔耀              新光ICE美國權值                                     力銘                
太空梭            台新全球AI                                     新至陞              
兆勁              福懋油                                       穎漢                
麗臺              台苯                                         立積                
吉祥全            聯成                                         迎廣                
憶聲              地球                                         昇陽半導體            
科風              宏洲                                         陞泰                
力特              嘉裕                                         偉聯                
喬鼎              東華                                         華友聯              
正達              大魯閣                                       愛山林              
晟鈦              立益                                         皇昌                
聯德              大宇                                         遠雄來              
同泰              佳和                                         夏都                
新世紀            聯發                                         欣欣                
誠研              宏遠                                         統領                
誠創              昶和                                         客思達-KY            
嘉威              三洋紡                                       凱羿-KY             
聯合再生          本盟                                         康師傅-DR            
力銘              正道                                         神州-DR             
亞太電            瑞利                                         晨訊科-DR            
達能              車王電                                       一零四              
太極              正峰新                                       欣天然              
誠美材            錩泰                                         新海                
奕智博            吉茂                                         秋雨                
慧友              大亞                                         川飛                
悠克              億泰                                         鋼聯                
友勁              榮星                                         必應                
百一              和益                                         科定                
捷泰              永記                                         基勝-KY             
天瀚              懷特                                         威宏-KY             
迅杰              台紙                                         政伸                
華上              士紙                                                             
光麗-KY           燁興                                                             
元晶              千興                                                             
華冠              威致                                                             
裕豐              南港                                                             
寶徠              華豐                                                             
皇昌              鑫永銓                                                           
陽明              首利                                                             
六福              麗正                                                             
康師傅-DR          東訊                                                             
聖馬丁-DR          國巨                                                             
神州-DR           光罩                                                             
同方友友-DR          聯強                                                             
晨訊科-DR          錸德                                                             
友佳-DR           倫飛                                                             
陽光能源-DR          微星                                                             
精熙-DR           虹光                                                             
中福              威盛                                                             
雷虎              浩鑫                                                             
中視              國碩                                                             
秋雨              銘旺科                                                           
新利虹            統懋                                                             
國光生            翔耀                                                             
                  美律                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  立隆電                                                           
                  希華                                                             
                  吉祥全                                                           
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  景碩                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  通嘉                                                             
                  力銘                                                             
                  洋華                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  嘉彰                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  關貿                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  愛普                                                             
                  易華電                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  昇陽                                                             
                  順天                                                             
                  陽明                                                             
                  台航                                                             
                  萬企                                                             
                  華園                                                             
                  六福                                                             
                  農林                                                             
                  日成-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  匯僑                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  川飛                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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