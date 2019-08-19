◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 美時 天良 大略-KY 元大美債1-3 精確 久陽 進階 南璋 寬魚國際 元大中國債3-5 精材 東林 強生 勝昱 群益15年IG科技債 家登 欣厚-KY 寶島科 萬國通 群益10年IG金融債 緯軟 友銓 其祥-KY 飛寶企業 國泰5Y+新興債 協益 倉和 中華食 精確 富邦全球高收債 上揚 三圓 世坤 宏易 國泰中國政金債5+ 沛亨 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦中政債0-1 九暘 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 凱碩 理銘 世德 通訊-KY 凱基中國債3-10 品安 亞都 健信 榮群 凱基新興債10+ 易飛網 老爺知 至興 天宇 凱基科技債10+ 泰偉 東凌-KY 大詠城 新零售 群益AAA-AA公司債 大田 邁達康 萬在 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 百德 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 科際精密 凱柏實業 FH能源債 永純 元炬 FH製藥債 康聯訊 及成 FH新興企業債 台聯電 和進 國泰A級公司債 韋僑 耀勝 群益25年美債 威潤 倚強 FH中國信用債 天宇 錦明 中信優先金融債 晉椿 鑫創 凱基AAA至A公司債 強新 廣寰科 凱基金融債20+ 松和 點晶 凱基美債25+ 新零售 斐成 國泰A級金融債 李洲 泰谷 國泰A級科技債 元炬 典範 國泰A級公用債 及成 益通 富邦中國投等債 新洲 振維 富邦金融投等債 耀勝 鴻翊 元大10年IG銀行債 倚強 迎輝 FH公司債A3 至寶電 研勤 FH次順位IG金融債 鑫創 欣厚-KY FH美元信用債1-5Y 宇環 兆遠 群益A級公司債 廣寰科 太欣 中信美國公債20年 雙鴻 系統電 中信中國債7-10 幸康 天剛 中信中國美元IG債 泰谷 世紀 B新光美債1-3 熱映 華容 第一金金融債 10+ 森寶 建榮 第一金科技債 10+ 昇達科 立衛 永豐10年A公司債 先益 天揚 永豐15年金融債 泓格 鈺創 永豐7-10年中國債 東林 佳總 凱基醫療保健債 盈正 合正 凱基IG精選15+ 晟楠 金利 凱基AAA-AA公司債 艾恩特 寶聯通 台新美元銀行債 精聯 凱鈺 台新中國政策債 德微 德宏 新光15年IG金融債 欣厚-KY 合邦 富邦新興投等債 緯軟 萬旭 富邦歐洲銀行債 世紀 久正 中信新興亞洲債 友銓 上揚 中信EM主權債0-5 立衛 全譜 精華 合正 易通展 合世 凱鈺 茂迪 易威 通泰 安鈦克 濟生 合邦 元隆 天良 亞元 沛亨 久裕 萬旭 九暘 大樹 順發 凱碩 金可-KY 全譜 全達 南璋 元隆 奧斯特 勝昱 沛亨 保銳 惠光 廣錠 越峰 萬國通 神盾 商丞 飛寶企業 奧斯特 英格爾 和勤 宏捷科 士開 直得 三圓 昇益 宇隆 三豐 志嘉 精確 力泰 富裔 宏易 理銘 燦星旅 唐鋒 富裔 富驛-KY 美琪瑪 惠普 劍湖山 聯光通 安心 德記 前鼎 燦星旅 泰偉 通訊-KY 富驛-KY 華義 榮群 亞都 昇華 天宇 老爺知 得利影 晉椿 滿心 鼎創達 強新 東凌-KY 愛地雅 新零售 紅馬-KY 邦泰 凱衛 德記 恩得利 弘帆 台翰 關中 李洲 邁達康 凱柏實業 大展證 元炬 誠品生活 及成 華義 新揚科 得利影 和進 隆中 耀勝 時報 倚強 旭然 錦明 鼎創達 鑫創 益張 微端 捷必勝-KY 廣寰科 旭源 點晶 紅木-KY 宜特 綠河-KY 斐成 花王 泰谷 欣雄 先進光 欣泰 典範 合騏 哲固 益通 振維 鴻翊 迎輝 聚積 研勤 家登 欣厚-KY 兆遠 譜瑞-KY 宜鼎 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 久威 萬旭 久正 艾華 慶生 上揚 茂綸 全譜 高僑 驊訊 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 倉和 九暘 蜜望實 凱碩 全達 元太 奧斯特 保銳 越峰 加高 商丞 英格爾 士開 昇益 豐謙 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 大綜 德記 南仁湖 泰偉 華義 鈊象 昇華 得利影 三貝德 鼎創達 新潤 花王 北基 愛地雅 邦泰