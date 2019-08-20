【永豐期貨】台指選擇權盤前－恐慌情緒暫降溫 台股連二紅收復10日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 69 點至 10481 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.75 點，電子期逆價差縮至 - 0.4 點，金融期逆價差擴至 - 2.12 點。現貨部分，三大法人賣超 26.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 564 口至 10727 口，其中外資多單加碼抵銷空單加碼，淨多單 38642 口維持不變；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1978 口至 14509 口。

週五美國公債殖利率略為上升，市場恐慌情緒暫時降溫，美股四大指數強彈收漲，道瓊與標普指數漲幅 1.20%、1.44%，而 Nasdaq 與費半指數漲幅 1.67％、2.78%，週一亞洲股市普遍跳高開出，台股在台積電、聯發科大漲激勵下呈現開高走高，雖然早盤幾度收斂漲幅，但 10 點過後盤勢漸漸由多方主導，盤面上主要由電子、金融股領軍，而塑化傳產類股相對弱勢，台股一度站上 10500 點關卡，然而尾盤台積電、鴻海以及多檔金融股都出現賣單敲進，終場加權指數上漲 0.65% 至 10488.75 點。整體而言，外資連六日呈現賣超，但有勞退基金及八大行庫進場護盤，在這樣土洋對作的情況下使台股自 8 月 5 日以來呈現震盪整理，不過目前 5 日與 10 日線低檔準備黃金交叉，行情似有打底走揚跡象。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 升至 1.18。VIX 指數下跌 0.95 至 16.04 點。外資加碼 1.1 萬口的淨 Buy Call，減碼 0.2 萬口的淨 Buy Put，偏空態度稍作減輕。整體選擇權籌碼為中性架構略為增溫。 (永豐期貨研調)



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