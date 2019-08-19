「大飲」、「華電」自2019.08.19起暫停交易或恢復交易

大西洋飲料股份有限公司（公司代號：1213）上市有價證券併案停止在本公司證券集中交易市場買賣日期，暨中華電線電纜股份有限公司（公司代號：1603）上市有價證券恢復買賣日期。

一、併案停止及恢復買賣日期：民國 108 年 8 月 19 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：1213；簡稱：大飲。

(二) 代號：1603；簡稱：華電。

三、辦理股務機構：

(一) 大西洋飲料股份有限公司

１、股務機構名稱：大西洋飲料股份有限公司。

２、地址：新北市三重區重陽路三段 99 號 10 樓。

３、電話：02-2982-0061。

(二) 中華電線電纜股份有限公司

１、股務機構名稱：日盛證券股份有限公司。

２、地址：台北市中山區南京東路二段 85 號 7 樓。

３、電話：02-2541-9977。

四、併案停止買賣：大西洋飲料股份有限公司前因有本公司營業細則第 50 條第 1 項第 1、5 款規定之情事，本公司公告其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該公司未依法令期限公告申報 108 年第 2 季財務報告，核有同細則第 50 條第 1 項第 1 款規定情事，爰將其上市有價證券併案停止買賣。

五、恢復買賣：中華電線電纜股份有限公司前因未依規檢送 108 年第 1 季財務報告，有本公司營業細則第 50 條第 1 項第 1 款規定之情事，本公司公告其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該公司已於 108 年 8 月 14 日補行公告申報 108 年第 1 季財務報告，且前揭財務報告無同細則第 49 條第 1 項第 3 款所規定保留結論之核閱報告，符合同細則第 50 條第 2 項第 1 款規定，及無其他應停止買賣之情事，爰將其上市有價證券恢復買賣。