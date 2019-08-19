【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：Nvidia 公布 Q2 營收、每股純益均優於市場預期，股價大漲超過 7%，帶動半導體類股同步走高，費半指數上漲近 3% 對市場帶來激勵效果，另外，債市方面，FED 明尼阿波斯分行總裁 Kashkari 表示，經濟衰退的風險已經升高，應該準備再次降息以保護美國經濟，同時美國密大公布 8 月消費者信心指數意外僅有 92.1，不過在美國財政部考慮發行百年公債後，以及市場風險情緒改善下，美債殖利率止跌回升，也幫助美股道瓊指數連續兩天反彈收高。

台股觀點：CME FED WATCH 9 月降息 50 基點的機率上升至 40%，顯示市場仍對股市保持相對謹慎態度，帶動美股科技類股及半導體類股走跌，今日台股開盤在美股走跌影響下漲勢出現壓回，惟受到美中貿易將可能有望續談之消息推動，台積電領軍電子類股反攻，推升台股走高，終場台股上漲 0.91%；以此次貿易衝突來觀察，美國總統川普宣布對剩餘 3,000 億美元中國商品祭出 10% 關稅影響下，使得市場擔憂貿易衝突將可能進一步升溫，雖貿易代表署宣佈針對部分商品延後關稅之課徵，不過 Apple 部分銷售成長幅度較高之商品，如：AirPods 和 Apple TV 仍包括在 9 月 1 日的關稅課徵清單之中，此次關稅課徵仍將顯著對台灣相關產業造成衝擊，另外，美國核心 CPI 成長速度創高下，美元指數於再度走強，在美元指數上漲，及後續貿易衝突升溫情況仍然存在下，仍需多加留意台幣貶值及外資之賣超狀況是否出現擴大，在市場不確定性偏高下，投資人宜多利用台指期貨規避下檔風險。

關注焦點：1) 中美貿易談判發展、2)Jackson Hole 央行年會。

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