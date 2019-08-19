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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月16日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3481   群創                214714  
00637L 元大滬深300正2      150682  
2409   友達                108242  
00677U 富邦VIX             104566  
2313   華通                103507  
00632R 元大台灣50反1        51432  
2882   國泰金               50531  
2449   京元電子             49562  
3037   欣興                 45084  
2337   旺宏                 42218  
2323   中環                 42050  
2303   聯電                 39828  
2891   中信金               37084  
2888   新光金               36490  
00672L 元大S&P原油正2       34185  
2317   鴻海                 33476  
2886   兆豐金               28533  
2834   臺企銀               28436  
2344   華邦電               27431  
6116   彩晶                 26568  
8105   凌巨                 25710  
2330   台積電               25371  
2885   元大金               25176  
00633L 富邦上証正2          25026  
2890   永豐金               23973  
3017   奇鋐                 23423  
2883   開發金               22588  
2880   華南金               22206  
8028   昇陽半導體           22049  
6153   嘉聯益               21765
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