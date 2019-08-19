台北‧08月16日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3481 群創 214714 00637L 元大滬深300正2 150682 2409 友達 108242 00677U 富邦VIX 104566 2313 華通 103507 00632R 元大台灣50反1 51432 2882 國泰金 50531 2449 京元電子 49562 3037 欣興 45084 2337 旺宏 42218 2323 中環 42050 2303 聯電 39828 2891 中信金 37084 2888 新光金 36490 00672L 元大S&P原油正2 34185 2317 鴻海 33476 2886 兆豐金 28533 2834 臺企銀 28436 2344 華邦電 27431 6116 彩晶 26568 8105 凌巨 25710 2330 台積電 25371 2885 元大金 25176 00633L 富邦上証正2 25026 2890 永豐金 23973 3017 奇鋐 23423 2883 開發金 22588 2880 華南金 22206 8028 昇陽半導體 22049 6153 嘉聯益 21765
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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