鼎翰Q2賺逾1股本 後續營運著重3大區塊

條碼印表機品牌廠鼎翰 (3611-TW) 收購北美耗材廠 DLS，併購效應發酵下，第 2 季營運已賺逾 1 個股本。展望後市，財務部協理邱淑卿表示，營運將著重 3 大區塊，包括碳帶、標籤紙等耗材，無線射頻辨識及自動驗證標籤系統。

邱淑卿指出，目前公司著重 3 大產品，包括碳帶、標籤紙等耗材，無線射頻辨識及自動驗證標籤系統，雖美中貿易戰營運影響不大，不過，國際情勢不穩定性高，對後續營運保持審慎樂觀。

法人表示，鼎翰今年初斥資逾 10 億元台幣收購北美耗材廠 DLS，已開始貢獻營收，第 2 季賺逾 1 股本，且鼎翰中國輸美產品占比不到 10%，後續營運可期。

耗材方面，邱淑卿表示，併購美國 DLS 耗材廠前，集團耗材廠銷售佔營收不到 3%，目前 DLS 營收占比已攀升至 30% 以上，未來也將積極開發延長保固及售後服務合約。

無線射頻辨識部分，邱淑卿指出，隨著物聯網運用增加，無線射頻辨識的技術，能將數據從附著在物品上的標籤傳送出去，目前中國市場需求有逐步升溫情況。

邱淑卿表示，自動驗證標籤系統將整合列印和校驗一維、二維條碼能力的解決方案，另外，受惠自動化生產需求提升，看好自動貼標機商機可期。