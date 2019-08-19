【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸港股連兩日走揚帶動 台股收紅站回年線、5日線



◆期貨走勢

台指期週五上漲 112 點至 10412 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.89 點，電子期逆價差縮至 - 0.76 點，金融期逆價差縮至 - 0.32 點。現貨部分，三大法人賣超 99.39 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 914 口至 10163 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 650 口至 38642 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 72 口至 12531 口。

美股走出周三大跌的陰霾反彈四大指數漲跌互見，科技股受中方針對貿易戰的強硬發言而相對弱勢。但早盤川普接受采訪稱已與習近平安排電話熱線，貿易戰重燃希望帶動美股電子盤反彈超過 0.3%，加上輝達公佈第二季財報優於預期，台指期早盤受到利多帶動以小漲開出，現貨開盤後雖受日韓股市弱勢一度壓回盤下，但 10 點過後買盤湧入權值股推升台股指數轉強，主要受到陸股早盤漲幅擴大且港股連二日拉高，香港擠兌並未發生帶動金融股出現強彈漲幅超過 1%，台指期盤中一路震盪走高漲幅不斷擴大超過百點，終場加權指數收在 10,420.89 點，上漲 93.76 點、漲幅 0.91%，成交量 1,188.77 億元。技術面來看，周五指數日 K 終結連四黑並回補週四空方缺口，且日 KD 指標持續黃金交叉向上，但仍未能有效突破 10 日線反壓，短線低檔呈現三角收斂型態震盪待變。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.12。外資加碼淨 Buy Put 逾 1 萬口，超過 Buy Call 力道，但自營商則加碼 Sell Put 力道。各項選擇權籌碼多空方向不一，保持中性看待。 (永豐期貨研調)

◇本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

