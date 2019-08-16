新聞
0

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/15  108/08/14  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  28.04660   27.02810   1.01850    3.76830
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      27.39420   26.40350   0.99070    3.75215
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.84000   12.43000   0.41000    3.29847
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.96000   12.55000   0.41000    3.26693
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.68000   12.30000   0.38000    3.08943
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                         10.14780    9.90850   0.23930    2.41510
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       4.16200    4.07200   0.09000    2.21022
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.17450   11.93550   0.23900    2.00243
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.86520   11.63260   0.23260    1.99955
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       20.94000   20.53000   0.41000    1.99708
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.81050   10.60460   0.20590    1.94161
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.81060   10.60470   0.20590    1.94159
摩根絕對日本基金                                                 14.27000   14.02000   0.25000    1.78317
復華恒生單日正向二倍基金                                         25.76000   25.31000   0.45000    1.77795
國泰中港台基金-人民幣                                             3.17350    3.11910   0.05440    1.74409
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                49.20180   48.36630   0.83550    1.72744
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.64000   12.43000   0.21000    1.68946
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.36000   13.14000   0.22000    1.67428
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54790    0.53900   0.00890    1.65121
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    47.27860   46.51390   0.76470    1.64402
統一大中華中小基金(美元)                                          7.50000    7.38000   0.12000    1.62602
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                               9.79020    9.63610   0.15410    1.59919
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.69000    7.57000   0.12000    1.58520
國泰中國新興戰略基金-美元                                         0.58490    0.57580   0.00910    1.58041
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.89000    9.74000   0.15000    1.54004
安聯中國策略基金-美元                                            11.92000   11.74000   0.18000    1.53322
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  48.86740   48.13070   0.73670    1.53062
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            48.08700   47.36730   0.71970    1.51940
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 47.07560   46.40830   0.66730    1.43789
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           49.43000   48.74000   0.69000    1.41568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞