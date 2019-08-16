[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/15 108/08/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.04660 27.02810 1.01850 3.76830 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.39420 26.40350 0.99070 3.75215 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.84000 12.43000 0.41000 3.29847 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.96000 12.55000 0.41000 3.26693 元大標普500單日反向1倍基金 12.68000 12.30000 0.38000 3.08943 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.14780 9.90850 0.23930 2.41510 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.16200 4.07200 0.09000 2.21022 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.17450 11.93550 0.23900 2.00243 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.86520 11.63260 0.23260 1.99955 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.94000 20.53000 0.41000 1.99708 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81050 10.60460 0.20590 1.94161 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81060 10.60470 0.20590 1.94159 摩根絕對日本基金 14.27000 14.02000 0.25000 1.78317 復華恒生單日正向二倍基金 25.76000 25.31000 0.45000 1.77795 國泰中港台基金-人民幣 3.17350 3.11910 0.05440 1.74409 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.20180 48.36630 0.83550 1.72744 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.64000 12.43000 0.21000 1.68946 第一金中國世紀基金-人民幣 13.36000 13.14000 0.22000 1.67428 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54790 0.53900 0.00890 1.65121 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.27860 46.51390 0.76470 1.64402 統一大中華中小基金(美元) 7.50000 7.38000 0.12000 1.62602 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.79020 9.63610 0.15410 1.59919 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.57000 0.12000 1.58520 國泰中國新興戰略基金-美元 0.58490 0.57580 0.00910 1.58041 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.89000 9.74000 0.15000 1.54004 安聯中國策略基金-美元 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.86740 48.13070 0.73670 1.53062 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.08700 47.36730 0.71970 1.51940 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.07560 46.40830 0.66730 1.43789 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.43000 48.74000 0.69000 1.41568 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------