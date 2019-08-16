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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/15  108/08/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.27580   10.30700  -0.03120   -0.30271
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.06500   10.09560  -0.03060   -0.30310
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.38390   10.39320  -0.00930   -0.08948
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.17910   10.18820  -0.00910   -0.08932
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.14620   10.17550  -0.02930   -0.28795
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.15350   10.17940  -0.02590   -0.25444
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.15160   10.17750  -0.02590   -0.25448
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.25740   10.28330  -0.02590   -0.25186
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.73780    9.78830  -0.05050   -0.51592
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.73780    9.78830  -0.05050   -0.51592
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.74180    9.78300  -0.04120   -0.42114
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.74180    9.78300  -0.04120   -0.42114
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.87260    9.91560  -0.04300   -0.43366
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.87260    9.91560  -0.04300   -0.43366
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.68840   10.71110  -0.02270   -0.21193
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.48920   10.51150  -0.02230   -0.21215
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.61060   10.62240  -0.01180   -0.11109
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.49770   10.50930  -0.01160   -0.11038
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.66000   21.72000  -0.06000   -0.27624
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.94000   20.53000   0.41000    1.99708
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.66990   43.44860   0.22130    0.50934
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.43530   40.17890   0.25640    0.63815
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.87340    9.88040  -0.00700   -0.07085
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41070   10.41780  -0.00710   -0.06815
中國信託台灣活力基金                                               13.33000   13.48000  -0.15000   -1.11276
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.67000   10.78000  -0.11000   -1.02041
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.10000    9.34000  -0.24000   -2.56959
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.88000   10.15000  -0.27000   -2.66010
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.24560   10.19880   0.04680    0.45888
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21540   10.26170  -0.04630   -0.45119
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13080    9.17220  -0.04140   -0.45136
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41920   10.43190  -0.01270   -0.12174
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28310    9.29320  -0.01010   -0.10868
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.58790   11.76350  -0.17560   -1.49275
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.81680    9.96560  -0.14880   -1.49314
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.07370   11.06930   0.00440    0.03975
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.65110    9.64720   0.00390    0.04043
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              48.08700   47.36730   0.71970    1.51940
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.78320   43.26600   0.51720    1.19540
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.49620   48.18410   0.31210    0.64772
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.25830   48.91540   0.34290    0.70101
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.62000   10.86000  -0.24000   -2.20994
中國信託智能運動基金-美元                                          10.14000   10.33000  -0.19000   -1.83930
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.97000   10.21000  -0.24000   -2.35064
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.65000    9.85000  -0.20000   -2.03046
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04090   11.04070   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.43010   10.44080  -0.01070   -0.10248
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.59190    9.60180  -0.00990   -0.10311
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.58390   10.57040   0.01350    0.12772
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.73240    9.71990   0.01250    0.12860
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.60130   40.69540  -0.09410   -0.23123
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.27570   41.25640   0.01930    0.04678
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.15000   11.41000  -0.26000   -2.27870
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.58000   10.83000  -0.25000   -2.30840
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.10000   11.33000  -0.23000   -2.03001
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.60000   10.81000  -0.21000   -1.94265
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.82350   45.62360   0.19990    0.43815
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.13620   45.89130   0.24490    0.53365
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.95120   45.70250   0.24870    0.54417
元大2001基金                                                       64.14000   64.48000  -0.34000   -0.52730
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.99740   48.69930   0.29810    0.61212
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.38610   46.00600   0.38010    0.82620
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.37000   20.18000   0.19000    0.94153
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73010   11.72920   0.00090    0.00767
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.73220   10.83340  -0.10120   -0.93415
元大上證50基金                                                     32.13000   32.03000   0.10000    0.31221
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.52000   12.43000   0.09000    0.72405
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.43400   11.42100   0.01300    0.11383
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.71700   15.75000  -0.03300   -0.20952
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.00200   10.96300   0.03900    0.35574
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.50800   10.57000  -0.06200   -0.58657
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.92000    2.89000   0.03000    1.03806
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.95230   46.75200   0.20030    0.42843
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09270   11.05980   0.03290    0.29747
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08530   10.05530   0.03000    0.29835
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.13280   10.19870  -0.06590   -0.64616
元大巴西指數基金                                                    6.83200    7.20400  -0.37200   -5.16380
元大日經225基金                                                    25.95000   26.25000  -0.30000   -1.14286
元大台商收成基金                                                   22.39000   22.63000  -0.24000   -1.06054
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.89000   11.74000   0.15000    1.27768
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.71000   38.63000  -0.92000   -2.38157
元大台灣中型100基金                                                32.59000   32.92000  -0.33000   -1.00243
元大台灣加權股價指數基金                                           25.24700   25.48000  -0.23300   -0.91444
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.08000   10.17000  -0.09000   -0.88496
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                             9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
元大台灣卓越50基金                                                 79.48000   80.19000  -0.71000   -0.88540
元大台灣金融基金                                                   17.84000   17.95000  -0.11000   -0.61281
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.41000   31.76000  -0.35000   -1.10202
元大台灣高股息基金                                                 26.74000   26.88000  -0.14000   -0.52083
元大台灣電子科技基金                                               35.39000   35.69000  -0.30000   -0.84057
元大全球ETF成長組合基金                                            10.47000   10.67000  -0.20000   -1.87441
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.99000   15.19000  -0.20000   -1.31666
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.81000   23.63000  -0.82000   -3.47017
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.43000   13.58000  -0.15000   -1.10457
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.28000   13.31000  -0.03000   -0.22539
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.15800   12.25800  -0.10000   -0.81579
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.26000    6.28000  -0.02000   -0.31847
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.92000    9.03000  -0.11000   -1.21816
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.84000    6.92000  -0.08000   -1.15607
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.03300    8.19800  -0.16500   -2.01269
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.49000    9.72000  -0.23000   -2.36626
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.10000    8.29000  -0.19000   -2.29192
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.12000   13.19000  -0.07000   -0.53071
元大全球農業商機基金                                               17.56000   18.14000  -0.58000   -3.19735
元大印尼指數基金                                                    9.53500    9.56300  -0.02800   -0.29280
元大印度指數基金                                                    9.43600    9.46600  -0.03000   -0.31692
元大印度基金                                                       12.27000   12.36000  -0.09000   -0.72816
元大多多基金                                                       17.34000   17.50000  -0.16000   -0.91429
元大多福基金                                                       53.41000   53.65000  -0.24000   -0.44734
元大亞太成長基金                                                    8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.51150    9.55750  -0.04600   -0.48130
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.59520    7.63190  -0.03670   -0.48088
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.67100    8.64000   0.03100    0.35880
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.90400    9.79600   0.10800    1.10249
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20580   10.20590  -0.00010   -0.00098
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43110   10.42460   0.00650    0.06235
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18370   10.17730   0.00640    0.06289
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.60700   10.63550  -0.02850   -0.26797
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35680   10.38460  -0.02780   -0.26770
元大卓越基金                                                       43.06000   43.40000  -0.34000   -0.78341
元大店頭基金                                                        8.53000    8.62000  -0.09000   -1.04408
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49820   10.49760   0.00060    0.00572
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96460    9.96320   0.00140    0.01405
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.00030   33.13670  -0.13640   -0.41163
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   47.07560   46.40830   0.66730    1.43789
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.31410   15.62510  -0.31100   -1.99039
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.39420   26.40350   0.99070    3.75215
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.90930   43.84480   0.06450    0.14711
元大高科技基金                                                     19.88000   19.90000  -0.02000   -0.10050
元大得利貨幣市場基金                                               16.33680   16.33650   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04030   12.04010   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.44000   10.61000  -0.17000   -1.60226
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.44000   10.61000  -0.17000   -1.60226
元大富櫃50基金                                                     12.57000   12.78000  -0.21000   -1.64319
元大華夏中小基金                                                    7.14000    7.14000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
元大新中國基金-美元                                                 8.72000    8.69100   0.02900    0.33368
元大新中國基金-新台幣                                               8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     25.16000   25.25000  -0.09000   -0.35644
元大新東協平衡基金-美元                                             9.29900    9.33100  -0.03200   -0.34294
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.94520   10.94350   0.00170    0.01553
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.84890    9.90820  -0.05930   -0.59849
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.39350   11.50010  -0.10660   -0.92695
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.34270    9.43010  -0.08740   -0.92682
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.65070   10.63600   0.01470    0.13821
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.85470    9.84110   0.01360    0.13820
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.01410   11.03530  -0.02120   -0.19211
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.20030   10.22000  -0.01970   -0.19276
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.18230   10.17200   0.01030    0.10126
元大新興亞洲基金                                                   10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.65860    9.74830  -0.08970   -0.92016
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.95020    9.03330  -0.08310   -0.91993
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.10660   10.23420  -0.12760   -1.24680
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.38010    9.49860  -0.11850   -1.24755
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17360   15.17340   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.34000   37.51000  -0.17000   -0.45321
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
元大實質多重資產基金-美元                                           8.03200    8.11900  -0.08700   -1.07156
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.63000    8.75000  -0.12000   -1.37143
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.88000   16.87000   0.01000    0.05928
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
元大摩臺基金                                                       37.19000   37.53000  -0.34000   -0.90594
元大標普500基金                                                    27.02000   27.98000  -0.96000   -3.43102
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.68000   12.30000   0.38000    3.08943
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.61000   35.87000  -2.26000   -6.30053
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.03000   21.17000  -0.14000   -0.66131
元大標智滬深300基金                                                17.54000   17.51000   0.03000    0.17133
元大歐洲50基金                                                     24.10000   24.59000  -0.49000   -1.99268
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.15670    9.15450   0.00220    0.02403
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30140   10.30120   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.44000   15.55000  -0.11000   -0.70740
日盛上選基金                                                       35.76000   35.87000  -0.11000   -0.30666
日盛小而美基金                                                     18.37000   18.56000  -0.19000   -1.02371
日盛中國內需動力基金                                                9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.29690   12.37470  -0.07780   -0.62870
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.79480    9.85680  -0.06200   -0.62901
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.52680   12.52470   0.00210    0.01677
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.97280    9.97110   0.00170    0.01705
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40630   11.43350  -0.02720   -0.23790
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.06340    9.08500  -0.02160   -0.23775
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.87000    9.74000   0.13000    1.33470
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.38000   10.28000   0.10000    0.97276
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
日盛日盛基金                                                       12.05000   12.11000  -0.06000   -0.49546
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
日盛全球抗暖化基金                                                 11.02000   11.29000  -0.27000   -2.39150
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.53510   10.55450  -0.01940   -0.18381
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39660    9.41390  -0.01730   -0.18377
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35750   10.40100  -0.04350   -0.41823
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23860    9.27740  -0.03880   -0.41822
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.01000   10.23000  -0.22000   -2.15054
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.19000   10.45000  -0.26000   -2.48804
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51130    2.52570  -0.01440   -0.57014
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64720    1.65660  -0.00940   -0.56743
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38760    0.38740   0.00020    0.05163
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25470    0.25460   0.00010    0.03928
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85970   12.88500  -0.02530   -0.19635
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32590    8.34230  -0.01640   -0.19659
日盛亞洲機會基金                                                    6.90000    6.85000   0.05000    0.72993
日盛首選基金                                                       17.77000   17.89000  -0.12000   -0.67077
日盛高科技基金                                                     18.87000   18.90000  -0.03000   -0.15873
日盛貨幣市場基金                                                   14.84510   14.84490   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.69000   41.88000  -0.19000   -0.45368
日盛精選五虎基金                                                   36.30000   36.60000  -0.30000   -0.81967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55540   13.55520   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.57000   32.64000  -0.07000   -0.21446
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.59000    8.86000  -0.27000   -3.04740
台新MSCI中國基金                                                   18.84000   18.95000  -0.11000   -0.58047
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.66000   20.28000  -0.62000   -3.05720
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23210   14.23190   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     47.83000   47.90000  -0.07000   -0.14614
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.54790    0.53900   0.00890    1.65121
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.17700   16.95500   0.22200    1.30935
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31620    0.31270   0.00350    1.11928
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
台新主流基金                                                       25.46000   25.51000  -0.05000   -0.19600
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.15000   24.43000  -0.28000   -1.14613
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77380    0.78000  -0.00620   -0.79487
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.10000   17.29000  -0.19000   -1.09890
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54690    0.55120  -0.00430   -0.78012
台新台灣中小基金                                                   37.42000   37.49000  -0.07000   -0.18672
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.14280   11.10870   0.03410    0.30697
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.11950   10.06110   0.05840    0.58045
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.70520   11.63770   0.06750    0.58001
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.02560   10.07650  -0.05090   -0.50514
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.22410   11.28110  -0.05700   -0.50527
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.93000   11.02000  -0.09000   -0.81670
台新印度基金                                                       14.00000   14.09000  -0.09000   -0.63875
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.64550    8.68400  -0.03850   -0.44334
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28040    0.28070  -0.00030   -0.10688
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.69570   12.75230  -0.05660   -0.44384
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40690    0.40730  -0.00040   -0.09821
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.18000   40.03000   0.15000    0.37472
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.55000   43.20000   0.35000    0.81019
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13560   11.13550   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.26200   33.48720  -0.22520   -0.67250
台新智慧生活基金-美元                                              10.44100   10.69860  -0.25760   -2.40779
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.93000   11.24000  -0.31000   -2.75801
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.00780    8.03930  -0.03150   -0.39183
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.33480    8.39550  -0.06070   -0.72301
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.09330    9.12930  -0.03600   -0.39433
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47610    9.54510  -0.06900   -0.72288
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.49170   11.62610  -0.13440   -1.15602
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36040    0.36340  -0.00300   -0.82554
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.14860    8.24390  -0.09530   -1.15601
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26970    0.27200  -0.00230   -0.84559
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.37000  -0.08000   -1.48976
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.96000   22.98000  -0.02000   -0.08703
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.52890   10.49210   0.03680    0.35074
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05600   10.08410  -0.02810   -0.27866
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.20480   10.25110  -0.04630   -0.45166
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.53540   10.49940   0.03600    0.34288
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05190   10.07990  -0.02800   -0.27778
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20480   10.25110  -0.04630   -0.45166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.24230   44.93490   0.30740    0.68410
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     45.06250   44.57800   0.48450    1.08686
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.84520   39.62880   0.21640    0.54607
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38420   11.38350   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.08860   10.03040   0.05820    0.58024
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30280    9.32260  -0.01980   -0.21239
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.96180   10.98520  -0.02340   -0.21301
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.79870    7.76970   0.02900    0.37324
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.26000    9.22550   0.03450    0.37396
永豐中小基金                                                       53.46000   54.00000  -0.54000   -1.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.81590    1.82650  -0.01060   -0.58034
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.54010    2.55480  -0.01470   -0.57539
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22040    8.22100  -0.00060   -0.00730
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.15700   11.15790  -0.00090   -0.00807
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.75000    4.77000  -0.02000   -0.41929
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.22000   21.20000   0.02000    0.09434
永豐主流品牌基金                                                   18.45000   19.01000  -0.56000   -2.94582
永豐永豐基金                                                       32.94000   33.26000  -0.32000   -0.96212
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.19130    9.14840   0.04290    0.46893
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.71270    9.66740   0.04530    0.46859
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16870    9.15220   0.01650    0.18028
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.69160    9.67410   0.01750    0.18090
永豐亞洲民生消費基金                                               11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
永豐南非幣2021保本基金                                             14.15510   14.15850  -0.00340   -0.02401
永豐貨幣市場基金                                                   13.94760   13.94740   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.14260    2.15910  -0.01650   -0.76421
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.65500    2.67550  -0.02050   -0.76621
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81130    7.82660  -0.01530   -0.19549
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98510   11.00670  -0.02160   -0.19624
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.18040    7.20630  -0.02590   -0.35941
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.55510   11.59670  -0.04160   -0.35872
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.81000    7.77000   0.04000    0.51480
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.15000   18.09000   0.06000    0.33167
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.78000   53.32000  -0.54000   -1.01275
永豐領航科技基金                                                   38.90000   39.13000  -0.23000   -0.58778
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.61000   11.51000   0.10000    0.86881
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.09000   11.01000   0.08000    0.72661
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.70000    9.93000  -0.23000   -2.31621
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.64000    9.83000  -0.19000   -1.93286
永豐趨勢平衡基金                                                   41.42000   41.75000  -0.33000   -0.79042
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91560   11.91480   0.00080    0.00671
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74200    9.74650  -0.00450   -0.04617
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39260   10.39740  -0.00480   -0.04617
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83850    9.82920   0.00930    0.09462
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.32660   10.31690   0.00970    0.09402
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79680    9.80420  -0.00740   -0.07548
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.57630   10.58430  -0.00800   -0.07558
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84390    9.83880   0.00510    0.05184
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.40710   10.40170   0.00540    0.05191
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.09000   18.98000   0.11000    0.57956
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.89000   18.74000   0.15000    0.80043
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06900   10.06810   0.00090    0.00894
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06900   10.06810   0.00090    0.00894
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01260   10.00710   0.00550    0.05496
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01260   10.00710   0.00550    0.05496
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21340   10.20340   0.01000    0.09801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21330   10.20330   0.01000    0.09801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07690   10.07310   0.00380    0.03772
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07690   10.07310   0.00380    0.03772
兆豐國際生命科學基金                                               14.61000   15.03000  -0.42000   -2.79441
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.28180   10.44310  -0.16130   -1.54456
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.44590   10.58530  -0.13940   -1.31692
兆豐國際全球基金                                                   30.11000   30.78000  -0.67000   -2.17674
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50880   10.50810   0.00070    0.00666
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33580   10.33420   0.00160    0.01548
兆豐國際國民基金                                                   22.96000   23.14000  -0.18000   -0.77787
兆豐國際第一基金                                                   13.05000   13.13000  -0.08000   -0.60929
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.78900   10.81190  -0.02290   -0.21180
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.23490    8.25240  -0.01750   -0.21206
兆豐國際萬全基金                                                   20.44000   20.52000  -0.08000   -0.38986
兆豐國際電子基金                                                   26.08000   26.32000  -0.24000   -0.91185
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.20000   21.43000  -0.23000   -1.07326
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.97000   15.79000   0.18000    1.13996
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.91000   36.10000  -0.19000   -0.52632
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56350   12.56330   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.45000    9.71000  -0.26000   -2.67765
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.40000    9.64000  -0.24000   -2.48963
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.72030    9.75260  -0.03230   -0.33119
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.71130    9.74070  -0.02940   -0.30183
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.83460    9.90010  -0.06550   -0.66161
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.73270    9.76520  -0.03250   -0.33281
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.72920    9.76010  -0.03090   -0.31660
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.72060    9.75280  -0.03220   -0.33016
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.71390    9.74330  -0.02940   -0.30175
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.84300    9.90860  -0.06560   -0.66205
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.73710    9.76970  -0.03260   -0.33368
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.73700    9.76790  -0.03090   -0.31634
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.79760   10.86170  -0.06410   -0.59015
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.53960   10.60150  -0.06190   -0.58388
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.79350   10.86070  -0.06720   -0.61874
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.47940   10.54160  -0.06220   -0.59004
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60450   10.66680  -0.06230   -0.58406
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.59300   10.65880  -0.06580   -0.61733
合庫台灣基金                                                       11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.69720   11.76740  -0.07020   -0.59656
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.61860   12.66800  -0.04940   -0.38996
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.25270   11.29720  -0.04450   -0.39390
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.02720   12.07290  -0.04570   -0.37853
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.09610    8.14470  -0.04860   -0.59671
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.31280    9.35120  -0.03840   -0.41064
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03840    9.07400  -0.03560   -0.39233
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.73000    8.76380  -0.03380   -0.38568
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.18080    9.21700  -0.03620   -0.39275
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.15000   10.35000  -0.20000   -1.93237
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.69000   10.87000  -0.18000   -1.65593
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.01000    9.20000  -0.19000   -2.06522
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.65000    9.82000  -0.17000   -1.73116
合庫全球新興市場基金                                                8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
合庫貨幣市場基金                                                   10.17860   10.17840   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.85830    9.87090  -0.01260   -0.12765
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.24940   10.25930  -0.00990   -0.09650
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55790   10.58930  -0.03140   -0.29653
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.03230   12.04490  -0.01260   -0.10461
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.30880   15.32240  -0.01360   -0.08876
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60860    8.61740  -0.00880   -0.10212
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.48300    9.49210  -0.00910   -0.09587
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.89640    7.91990  -0.02350   -0.29672
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61100    8.62080  -0.00980   -0.11368
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.49550   10.50500  -0.00950   -0.09043
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.31000   11.19000   0.12000    1.07239
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19950   10.18620   0.01330    0.13057
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19690   10.18390   0.01300    0.12765
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.86210    9.95630  -0.09420   -0.94613
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17140   10.15480   0.01660    0.16347
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19940   10.18610   0.01330    0.13057
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19680   10.18380   0.01300    0.12765
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.86210    9.95620  -0.09410   -0.94514
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17140   10.15480   0.01660    0.16347
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.97000   10.07000  -0.10000   -0.99305
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.37000   10.51000  -0.14000   -1.33206
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23820   11.23910  -0.00090   -0.00801
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88480    9.78700   0.09780    0.99928
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94610    9.88040   0.06570    0.66495
安聯中國東協基金                                                   14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
安聯中國策略基金-美元                                              11.92000   11.74000   0.18000    1.53322
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.77000   15.58000   0.19000    1.21951
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.07000   15.03000   0.04000    0.26613
安聯中華新思路基金-美元                                            13.71000   13.55000   0.16000    1.18081
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.11000   12.99000   0.12000    0.92379
安聯台灣大壩基金                                                   32.00000   32.07000  -0.07000   -0.21827
安聯台灣科技基金                                                   53.28000   53.37000  -0.09000   -0.16863
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55450   12.55430   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   36.26000   36.41000  -0.15000   -0.41197
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84510   10.84940  -0.00430   -0.03963
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.99620   16.00970  -0.01350   -0.08432
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.94050    9.94890  -0.00840   -0.08443
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.99640   10.00470  -0.00830   -0.08296
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.82000   12.05000  -0.23000   -1.90871
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.85000   10.04000  -0.19000   -1.89243
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.32000   11.51000  -0.19000   -1.65074
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.28640   13.30230  -0.01590   -0.11953
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85960   10.87150  -0.01190   -0.10946
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.94890   12.96350  -0.01460   -0.11262
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59810    9.61420  -0.01610   -0.16746
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53160    9.53740  -0.00580   -0.06081
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07450    9.08470  -0.01020   -0.11228
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24400   10.27660  -0.03260   -0.31723
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27590   10.28740  -0.01150   -0.11179
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.31000   11.42000  -0.11000   -0.96322
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.44000   11.58000  -0.14000   -1.20898
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.94000   11.16000  -0.22000   -1.97133
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.89000    9.98000  -0.09000   -0.90180
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.62000  -0.12000   -1.24740
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.90000   11.00000  -0.10000   -0.90909
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.46960   12.50280  -0.03320   -0.26554
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.30400   11.32280  -0.01880   -0.16604
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.92750   10.95060  -0.02310   -0.21095
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56490    8.58620  -0.02130   -0.24807
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42920    8.44330  -0.01410   -0.16700
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12200    8.13920  -0.01720   -0.21132
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.19910   10.24010  -0.04100   -0.40039
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09470   10.11610  -0.02140   -0.21154
安聯全球人口趨勢基金                                               11.96000   12.24000  -0.28000   -2.28758
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.71000    8.90000  -0.19000   -2.13483
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.36000   34.21000  -0.85000   -2.48465
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.51000    7.73000  -0.22000   -2.84605
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.59220   12.60100  -0.00880   -0.06984
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.63610   10.64360  -0.00750   -0.07046
安聯全球新興市場基金                                               16.50000   16.64000  -0.14000   -0.84135
安聯全球農金趨勢基金                                                8.95000    9.17000  -0.22000   -2.39913
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.85000    9.09000  -0.24000   -2.64026
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.46000   10.65000  -0.19000   -1.78404
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.71000   10.90000  -0.19000   -1.74312
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.62000   10.81000  -0.19000   -1.75763
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.19000   10.37000  -0.18000   -1.73578
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39000    9.56000  -0.17000   -1.77824
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.37000    9.54000  -0.17000   -1.78197
安聯亞洲動態策略基金                                               21.73000   21.78000  -0.05000   -0.22957
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.02270   10.05220  -0.02950   -0.29347
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08240   10.10530  -0.02290   -0.22661
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09690   10.12600  -0.02910   -0.28738
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08000   10.10270  -0.02270   -0.22469
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.10890   10.13820  -0.02930   -0.28901
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08650   10.10940  -0.02290   -0.22652
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03400   10.05820  -0.02420   -0.24060
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03400   10.05820  -0.02420   -0.24060
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03400   10.05820  -0.02420   -0.24060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.60520   10.60320   0.00200    0.01886
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13730   10.13550   0.00180    0.01776
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.85060   90.99350  -0.14290   -0.15704
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.30550   13.28840   0.01710    0.12868
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.27120   68.37960  -0.10840   -0.15853
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89480    9.88210   0.01270    0.12852
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.76570    2.76850  -0.00280   -0.10114
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.98860   10.96030   0.02830    0.25820
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.32590    2.33440  -0.00850   -0.36412
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86990    8.84740   0.02250    0.25431
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.39280   10.50540  -0.11260   -1.07183
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.22930   10.30860  -0.07930   -0.76926
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.68580   10.76460  -0.07880   -0.73203
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.18720   10.26360  -0.07640   -0.74438
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.22520   10.30000  -0.07480   -0.72621
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.29230   10.40380  -0.11150   -1.07172
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09950   10.17660  -0.07710   -0.75762
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.46320   10.53970  -0.07650   -0.72583
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.08630   10.16170  -0.07540   -0.74200
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13150   10.20590  -0.07440   -0.72899
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01040   10.13270  -0.12230   -1.20698
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.15850   10.27880  -0.12030   -1.17037
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99570   10.11790  -0.12220   -1.20776
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.93350   10.05490  -0.12140   -1.20737
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.02330   10.14740  -0.12410   -1.22297
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10920   10.22880  -0.11960   -1.16925
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99540   10.11760  -0.12220   -1.20780
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.93410   10.05600  -0.12190   -1.21221
宏利台灣動力基金A類型                                              30.90000   31.22000  -0.32000   -1.02498
宏利台灣動力基金I類型                                              30.90000   31.22000  -0.32000   -1.02498
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.81040    9.91910  -0.10870   -1.09587
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.80810    9.94960  -0.14150   -1.42217
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.39140    7.47330  -0.08190   -1.09590
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41750    7.51600  -0.09850   -1.31054
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.22000   11.50000  -0.28000   -2.43478
宏利全球債券組合基金                                               13.82920   13.85990  -0.03070   -0.22150
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00120    2.99780   0.00340    0.11342
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.48690   12.47930   0.00760    0.06090
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97570    8.97140   0.00430    0.04793
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.60690    2.62360  -0.01670   -0.63653
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.63300   11.65290  -0.01990   -0.17077
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.23180    3.21080   0.02100    0.65404
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53260    0.53150   0.00110    0.20696
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.07000   15.06000   0.01000    0.06640
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.30810   12.36300  -0.05490   -0.44407
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.89350   10.93360  -0.04010   -0.36676
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.46650   10.51800  -0.05150   -0.48964
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.68820    8.72410  -0.03590   -0.41150
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.32590    8.35650  -0.03060   -0.36618
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.21200    8.25140  -0.03940   -0.47749
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.34800    8.37480  -0.02680   -0.32001
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.72000    9.99000  -0.27000   -2.70270
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                          9.90000   10.21000  -0.31000   -3.03624
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.71000    9.98000  -0.27000   -2.70541
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.94400    2.95620  -0.01220   -0.41269
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42570    0.42730  -0.00160   -0.37444
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.85960   12.92360  -0.06400   -0.49522
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97080    0.97480  -0.00400   -0.41034
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35240    7.38880  -0.03640   -0.49264
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03770    2.04560  -0.00790   -0.38619
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29390    0.29500  -0.00110   -0.37288
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94450    8.98710  -0.04260   -0.47401
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32400    0.32520  -0.00120   -0.36900
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69320   13.69310   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.32000   0.01000    0.43103
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.97000   26.08000  -0.11000   -0.42178
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.97000   26.08000  -0.11000   -0.42178
宏利澳幣保本基金                                                   12.71520   12.71390   0.00130    0.01023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.01000   10.10000  -0.09000   -0.89109
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.35000   11.42000  -0.07000   -0.61296
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.52990   10.46520   0.06470    0.61824
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50140    9.49680   0.00460    0.04844
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.10360    9.12930  -0.02570   -0.28151
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.53250   11.56510  -0.03260   -0.28188
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.22000    9.34000  -0.12000   -1.28480
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.98000   10.11000  -0.13000   -1.28586
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.61000    9.78000  -0.17000   -1.73824
貝萊德新台幣基金                                                   12.97540   12.97530   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.85000   27.08000  -0.23000   -0.84934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47720   11.49280  -0.01560   -0.13574
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.04740   10.11300  -0.06560   -0.64867
保德信大中華基金-人民幣                                             9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
保德信大中華基金-美元                                               9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
保德信大中華基金-新台幣                                            29.06000   29.04000   0.02000    0.06887
保德信中小型股基金                                                 50.72000   51.03000  -0.31000   -0.60749
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.77000    8.67000   0.10000    1.15340
保德信中國中小基金-美元                                             8.24000    8.18000   0.06000    0.73350
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.10000    8.06000   0.04000    0.49628
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.93210    9.94290  -0.01080   -0.10862
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.03730   10.05660  -0.01930   -0.19191
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.05210   10.06270  -0.01060   -0.10534
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.15000   11.16170  -0.01170   -0.10482
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
保德信中國品牌基金-美元                                            10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.33000   27.98000  -0.65000   -2.32309
保德信全球消費商機基金                                             19.11000   19.55000  -0.44000   -2.25064
保德信全球基礎建設基金                                             13.73000   14.03000  -0.30000   -2.13828
保德信全球資源基金                                                  6.81000    7.05000  -0.24000   -3.40426
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.49000    9.70000  -0.21000   -2.16495
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.04000   32.83000  -0.79000   -2.40634
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.28460   10.28580  -0.00120   -0.01167
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.70430   10.70560  -0.00130   -0.01214
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.44650   10.48240  -0.03590   -0.34248
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.87060   10.90790  -0.03730   -0.34195
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.53020    9.60820  -0.07800   -0.81181
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.68600   10.77430  -0.08830   -0.81954
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.21630    9.32330  -0.10700   -1.14766
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.31400   10.43370  -0.11970   -1.14724
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.24850    8.27090  -0.02240   -0.27083
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.37740   11.40830  -0.03090   -0.27086
保德信亞太基金                                                     19.38000   19.41000  -0.03000   -0.15456
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.84030    8.84200  -0.00170   -0.01923
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.25490   12.25720  -0.00230   -0.01876
保德信店頭市場基金                                                 36.45000   36.87000  -0.42000   -1.13914
保德信拉丁美洲基金                                                  6.90000    7.20000  -0.30000   -4.16667
保德信金平衡基金                                                   30.04000   30.21000  -0.17000   -0.56273
保德信金滿意基金                                                   42.47000   42.81000  -0.34000   -0.79421
保德信科技島基金                                                   27.75000   27.89000  -0.14000   -0.50197
保德信高成長基金                                                   96.53000   97.26000  -0.73000   -0.75057
保德信貨幣市場基金                                                 15.84820   15.84800   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.33230   10.53940  -0.20710   -1.96501
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.69580   10.94630  -0.25050   -2.28844
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.88720   10.99920  -0.11200   -1.01826
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.55270   10.69650  -0.14380   -1.34436
保德信新世紀基金                                                   10.14000   10.25000  -0.11000   -1.07317
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22670    8.25370  -0.02700   -0.32713
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38090   10.41170  -0.03080   -0.29582
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.71780   11.75610  -0.03830   -0.32579
保德信新興趨勢組合基金                                             10.17000   10.49000  -0.32000   -3.05052
保德信瑞騰基金                                                     15.66200   15.66060   0.00140    0.00894
保德信歐洲組合基金                                                  9.79000   10.08000  -0.29000   -2.87698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71520    9.72320  -0.00800   -0.08228
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.28030   10.28860  -0.00830   -0.08067
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.70390    9.72160  -0.01770   -0.18207
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.01980   10.04250  -0.02270   -0.22604
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.78820    9.82830  -0.04010   -0.40801
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.26200   10.28810  -0.02610   -0.25369
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67360    9.68880  -0.01520   -0.15688
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04520   10.06140  -0.01620   -0.16101
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.39230   10.42300  -0.03070   -0.29454
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04870   10.09920  -0.05050   -0.50004
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43770   10.49640  -0.05870   -0.55924
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.99170   10.02930  -0.03760   -0.37490
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.31910   10.35820  -0.03910   -0.37748
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98430   10.03790  -0.05360   -0.53398
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52930   10.57720  -0.04790   -0.45286
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.87400    9.91260  -0.03860   -0.38940
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.26850   10.30850  -0.04000   -0.38803
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.90130    9.89960   0.00170    0.01717
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.90180    9.90030   0.00150    0.01515
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.18140   10.16990   0.01150    0.11308
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.87720    9.86670   0.01050    0.10642
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.87720    9.86670   0.01050    0.10642
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.18170   10.15870   0.02300    0.22641
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20470   10.36840  -0.16370   -1.57884
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.93460   10.07000  -0.13540   -1.34459
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04570   10.19280  -0.14710   -1.44318
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41920   10.57240  -0.15320   -1.44906
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.18150   10.31700  -0.13550   -1.31337
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.84240   10.98720  -0.14480   -1.31790
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.03420   10.17130  -0.13710   -1.34791
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.33440   10.47560  -0.14120   -1.34789
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41270   10.51470  -0.10200   -0.97007
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.44490   10.53560  -0.09070   -0.86089
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.59250   10.72000  -0.12750   -1.18937
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.18250   10.32970  -0.14720   -1.42502
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.18410   10.33270  -0.14860   -1.43815
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.31790   10.44690  -0.12900   -1.23482
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.49870   10.62960  -0.13090   -1.23147
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.99090   10.11760  -0.12670   -1.25227
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.08640   10.21440  -0.12800   -1.25313
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97330    1.97290   0.00040    0.02027
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84020    2.83740   0.00280    0.09868
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29120    0.28960   0.00160    0.55249
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45740    0.45270   0.00470    1.03822
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.31540    8.27950   0.03590    0.43360
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.18800   12.11390   0.07410    0.61169
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75610    9.74730   0.00880    0.09028
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.46250   12.45550   0.00700    0.05620
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68910    8.64480   0.04430    0.51245
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.14350   11.08670   0.05680    0.51233
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.61120   10.66180  -0.05060   -0.47459
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.47500   10.53540  -0.06040   -0.57331
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.32000   19.49000  -0.17000   -0.87224
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4475.14000 4515.14000 -40.00000   -0.88591
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.19210   10.19570  -0.00360   -0.03531
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.08740   11.08590   0.00150    0.01353
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.13260   10.14600  -0.01340   -0.13207
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.60180    9.61550  -0.01370   -0.14248
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.20810   10.22280  -0.01470   -0.14380
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.66180    9.68910  -0.02730   -0.28176
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.01850   10.03800  -0.01950   -0.19426
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.24080   10.35970  -0.11890   -1.14772
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.94070    5.98170  -0.04100   -0.68542
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.95070   11.02620  -0.07550   -0.68473
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.65000    9.52000   0.13000    1.36555
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.65000    9.52000   0.13000    1.36555
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.40150   10.39910   0.00240    0.02308
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.28550   11.25550   0.03000    0.26654
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.54030   10.51210   0.02820    0.26826
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.93930    8.93730   0.00200    0.02238
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.17220    9.14780   0.02440    0.26673
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.06960    9.04520   0.02440    0.26976
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.26600   10.26370   0.00230    0.02241
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.63260   10.60440   0.02820    0.26593
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.63270   10.60420   0.02850    0.26876
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.02000    7.03000  -0.01000   -0.14225
柏瑞巨人基金                                                       12.67000   12.82000  -0.15000   -1.17005
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70440   13.70420   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.53000   16.72000  -0.19000   -1.13636
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.28550   14.37650  -0.09100   -0.63298
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.57810   12.64180  -0.06370   -0.50388
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.15200   13.20810  -0.05610   -0.42474
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.52990    8.58430  -0.05440   -0.63372
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75130    6.79430  -0.04300   -0.63288
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59650    8.64010  -0.04360   -0.50462
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43950    8.49020  -0.05070   -0.59716
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65890   10.70440  -0.04550   -0.42506
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35120    8.39070  -0.03950   -0.47076
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.76470   12.82940  -0.06470   -0.50431
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.37390   12.45280  -0.07890   -0.63359
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.15910   13.23820  -0.07910   -0.59751
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.97260   12.02370  -0.05110   -0.42499
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.94550    9.00250  -0.05700   -0.63316
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.60900    9.65770  -0.04870   -0.50426
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64380    9.70170  -0.05790   -0.59680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47610    9.51650  -0.04040   -0.42453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36690    9.41120  -0.04430   -0.47072
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.73740   10.77750  -0.04010   -0.37207
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.63710   10.67570  -0.03860   -0.36157
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.44150   10.45920  -0.01770   -0.16923
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.58660   10.61720  -0.03060   -0.28821
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85500    9.89190  -0.03690   -0.37303
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52400    9.55850  -0.03450   -0.36094
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.74470   10.79760  -0.05290   -0.48992
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.56600    9.58220  -0.01620   -0.16906
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70610    9.73410  -0.02800   -0.28765
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.71730   10.75740  -0.04010   -0.37277
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.63750   10.67600  -0.03850   -0.36062
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.44190   10.45960  -0.01770   -0.16922
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.58770   10.61820  -0.03050   -0.28724
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85490    9.89180  -0.03690   -0.37304
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.52430    9.55880  -0.03450   -0.36092
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.92890   10.98270  -0.05380   -0.48986
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.56620    9.58240  -0.01620   -0.16906
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70680    9.73480  -0.02800   -0.28763
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34280   11.36280  -0.02000   -0.17601
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.72100   12.74020  -0.01920   -0.15070
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.99730   11.99740  -0.00010   -0.00083
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98320    8.99910  -0.01590   -0.17668
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.64390    9.65850  -0.01460   -0.15116
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56200    9.56220  -0.00020   -0.00209
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03760   11.05710  -0.01950   -0.17636
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.84540   11.86330  -0.01790   -0.15089
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59030   11.59040  -0.00010   -0.00086
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98350    8.99940  -0.01590   -0.17668
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.64450    9.65900  -0.01450   -0.15012
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56250    9.56260  -0.00010   -0.00105
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.89000   12.83000   0.06000    0.46765
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.49000   13.39000   0.10000    0.74683
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.84000    8.78000   0.06000    0.68337
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.59000   10.51000   0.08000    0.76118
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.55000   12.48000   0.07000    0.56090
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.00000   12.96000   0.04000    0.30864
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.75000   10.22000  -0.47000   -4.59883
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.37060   12.35370   0.01690    0.13680
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.47530   10.43810   0.03720    0.35639
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.86390    7.85310   0.01080    0.13753
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.34790   10.31120   0.03670    0.35592
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.33000   11.37000  -0.04000   -0.35180
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.35730   12.39290  -0.03560   -0.28726
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.01880   12.03800  -0.01920   -0.15949
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.00210   11.01030  -0.00820   -0.07448
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58680    8.61150  -0.02470   -0.28683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.60450    9.61980  -0.01530   -0.15905
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64830    9.65550  -0.00720   -0.07457
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.56170   11.58010  -0.01840   -0.15889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.85140   10.88260  -0.03120   -0.28670
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.98370   10.99190  -0.00820   -0.07460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.94690    9.96280  -0.01590   -0.15959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.27790    9.30460  -0.02670   -0.28695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.17780    9.20300  -0.02520   -0.27382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67470    9.68190  -0.00720   -0.07437
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.62240   12.68800  -0.06560   -0.51702
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.05440   12.11160  -0.05720   -0.47227
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.38550   11.41880  -0.03330   -0.29162
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04970    7.08630  -0.03660   -0.51649
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72070    8.76210  -0.04140   -0.47249
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38520    9.41270  -0.02750   -0.29216
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.85070   10.90710  -0.05640   -0.51709
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.40330   11.43660  -0.03330   -0.29117
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.44560    9.49050  -0.04490   -0.47310
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.99570    9.04240  -0.04670   -0.51646
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58590    9.61390  -0.02800   -0.29124
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.22250   12.22370  -0.00120   -0.00982
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.95850   12.95170   0.00680    0.05250
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.80240   11.78270   0.01970    0.16719
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.48380    9.48470  -0.00090   -0.00949
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08220   10.07690   0.00530    0.05260
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07320   10.05640   0.01680    0.16706
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.21430   12.20790   0.00640    0.05243
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.90480   10.90580  -0.00100   -0.00917
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.24540   11.22660   0.01880    0.16746
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.08660   10.08760  -0.00100   -0.00991
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.65170    9.65260  -0.00090   -0.00932
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.32490   10.31950   0.00540    0.05233
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.81220    9.79590   0.01630    0.16640
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.03000   19.24000  -0.21000   -1.09148
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.61000   17.95000  -0.34000   -1.89415
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.45230   13.46590  -0.01360   -0.10100
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.13770   10.28030  -0.14260   -1.38712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.12610   11.27940  -0.15330   -1.35911
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.18780   12.38410  -0.19630   -1.58510
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.62280   10.75390  -0.13110   -1.21909
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.77460    8.89800  -0.12340   -1.38683
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.29770    9.42580  -0.12810   -1.35904
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.26450    9.41370  -0.14920   -1.58492
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.23930    9.35340  -0.11410   -1.21988
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.90620    9.03140  -0.12520   -1.38627
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.10370    9.22920  -0.12550   -1.35981
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.10150   11.28020  -0.17870   -1.58419
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.18340    9.29680  -0.11340   -1.21977
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.21830   45.83520   0.38310    0.83582
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.79020    9.63610   0.15410    1.59919
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84120    9.84490  -0.00370   -0.03758
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        31.58000   31.61000  -0.03000   -0.09491
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82270   11.82200   0.00070    0.00592
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67170    1.68190  -0.01020   -0.60646
國泰大中華基金                                                     20.45000   20.56000  -0.11000   -0.53502
國泰小龍基金-新台幣                                                15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.88000   44.12000  -0.24000   -0.54397
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.35000    4.30040   0.04960    1.15338
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67370    0.67010   0.00360    0.53723
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72100    0.71720   0.00380    0.52984
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.37000   19.33000   0.04000    0.20693
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.66470   44.80490  -0.14020   -0.31291
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37130    2.34410   0.02720    1.16036
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33390    0.33210   0.00180    0.54201
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.51540   10.49360   0.02180    0.20775
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33850    0.33810   0.00040    0.11831
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.45290   10.47540  -0.02250   -0.21479
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.16200    4.07200   0.09000    2.21022
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.58490    0.57580   0.00910    1.58041
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.52000   18.29000   0.23000    1.25752
國泰中港台基金-人民幣                                               3.17350    3.11910   0.05440    1.74409
國泰中港台基金-美元                                                 0.45160    0.44660   0.00500    1.11957
國泰中港台基金-新台幣                                              14.13000   14.02000   0.11000    0.78459
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.91860    9.84880   0.06980    0.70872
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.13930   10.14420  -0.00490   -0.04830
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30110   10.34030  -0.03920   -0.37910
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.29000   25.60000  -0.31000   -1.21094
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.05000   12.93000   0.12000    0.92807
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.25000   29.82000  -0.57000   -1.91147
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35360    0.35410  -0.00050   -0.14120
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33210    0.33260  -0.00050   -0.15033
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33290    0.33350  -0.00060   -0.17991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.11230   11.16600  -0.05370   -0.48092
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44330   10.49380  -0.05050   -0.48124
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47870   10.52940  -0.05070   -0.48151
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46490   12.46470   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41520    0.41870  -0.00350   -0.83592
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36650    0.36950  -0.00300   -0.81191
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44340    0.44710  -0.00370   -0.82756
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.99000   11.10000  -0.11000   -0.99099
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.55000    9.65000  -0.10000   -1.03627
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55640    0.55690  -0.00050   -0.08978
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.45510    2.49420  -0.03910   -1.56764
國泰全球高股息基金-美元                                             0.34830    0.35610  -0.00780   -2.19040
國泰全球高股息基金-新台幣                                          10.95000   11.23000  -0.28000   -2.49332
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51890    0.52650  -0.00760   -1.44349
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48320    0.48880  -0.00560   -1.14566
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.27000   14.49000  -0.22000   -1.51829
國泰全球資源基金-美元                                               0.15910    0.16280  -0.00370   -2.27273
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.07000    5.21000  -0.14000   -2.68714
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59150    0.59830  -0.00680   -1.13655
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.57000   18.85000  -0.28000   -1.48541
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.04000   18.31000  -0.27000   -1.47460
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87670    0.88030  -0.00360   -0.40895
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.11000   20.70000  -0.59000   -2.85024
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    21.79000   21.93000  -0.14000   -0.63839
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.53130    2.51270   0.01860    0.74024
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36010    0.35960   0.00050    0.13904
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30800    0.30770   0.00030    0.09750
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.24480   11.26370  -0.01890   -0.16780
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.61940    9.63560  -0.01620   -0.16813
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53290    0.52830   0.00460    0.87072
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38510    0.38350   0.00160    0.41721
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
國泰科技生化基金                                                   34.63000   34.84000  -0.21000   -0.60276
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.35000   29.37000  -1.02000   -3.47293
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.96000   12.55000   0.41000    3.26693
國泰美國費城半導體基金                                             14.28000   14.81000  -0.53000   -3.57866
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.86740   48.13070   0.73670    1.53062
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.66630   15.99330  -0.32700   -2.04461
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    28.04660   27.02810   1.01850    3.76830
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.88690   46.73070   0.15620    0.33426
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.85750   46.82970   0.02780    0.05936
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.18080   43.61560  -0.43480   -0.99689
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31570    0.31770  -0.00200   -0.62952
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.86660    9.94250  -0.07590   -0.76339
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.92560   10.00180  -0.07620   -0.76186
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31480    0.31730  -0.00250   -0.78790
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.83780    9.92790  -0.09010   -0.90754
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.91170   10.00250  -0.09080   -0.90777
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31430    0.31700  -0.00270   -0.85174
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.82170    9.92140  -0.09970   -1.00490
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.90360   10.00410  -0.10050   -1.00459
國泰紐幣2021保本基金                                               12.89500   12.90010  -0.00510   -0.03953
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.27830   13.28050  -0.00220   -0.01657
國泰紐幣保本基金                                                   12.77000   12.77330  -0.00330   -0.02584
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.58000   23.70000  -0.12000   -0.50633
國泰富時中國A50基金                                                21.31000   21.26000   0.05000    0.23518
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.79570   49.48140   0.31430    0.63519
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34920    0.34900   0.00020    0.05731
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52780    0.52370   0.00410    0.78289
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.48590   42.29590   0.19000    0.44922
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.26000   20.23000   0.03000    0.14829
國泰新興市場基金-美元                                               0.37320    0.37430  -0.00110   -0.29388
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.72000   11.79000  -0.07000   -0.59372
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.42130    2.41950   0.00180    0.07440
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48540    1.48430   0.00110    0.07411
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35410    0.35600  -0.00190   -0.53371
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21940    0.22060  -0.00120   -0.54397
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.75970   10.83270  -0.07300   -0.67389
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.47610    6.52000  -0.04390   -0.67331
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.91240   47.52220   0.39020    0.82109
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.80980   47.45080   0.35900    0.75657
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.07770   44.05020   0.02750    0.06243
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.49000   13.33000   0.16000    1.20030
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.78000   35.67000  -0.89000   -2.49509
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.78000   23.64000  -0.86000   -3.63790
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34000    0.34660  -0.00660   -1.90421
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.15000   10.38000  -0.23000   -2.21580
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.59030   39.46910   0.12120    0.30708
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.22000   21.89000  -0.67000   -3.06076
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.89000   18.97000  -0.08000   -0.42172
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.50000   17.28000   0.22000    1.27315
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41740    0.41680   0.00060    0.14395
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.62860   12.62990  -0.00130   -0.01029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55740   10.56560  -0.00820   -0.07761
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47540   10.47390   0.00150    0.01432
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.71440   10.74840  -0.03400   -0.31633
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23210   10.24070  -0.00860   -0.08398
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18400   10.18260   0.00140    0.01375
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.35950   10.39230  -0.03280   -0.31562
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.93410    9.93980  -0.00570   -0.05735
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80060    9.79470   0.00590    0.06024
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92210    9.91730   0.00480    0.04840
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.85680    9.88460  -0.02780   -0.28125
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.93400    9.93980  -0.00580   -0.05835
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79580    9.78980   0.00600    0.06129
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92200    9.91720   0.00480    0.04840
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.85680    9.88460  -0.02780   -0.28125
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45400   11.45230   0.00170    0.01484
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.00340    9.93930   0.06410    0.64491
第一金大中華基金                                                   25.97000   26.13000  -0.16000   -0.61232
第一金小型精選基金                                                 33.01000   33.16000  -0.15000   -0.45235
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.36000   13.14000   0.22000    1.67428
第一金中國世紀基金-美元                                             8.13210    8.04690   0.08520    1.05879
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.73000    9.66000   0.07000    0.72464
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87420    9.82740   0.04680    0.47622
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35650    8.36900  -0.01250   -0.14936
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.46870   11.41380   0.05490    0.48100
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.88280    9.89760  -0.01480   -0.14953
第一金中概平衡基金                                                 27.85000   28.11000  -0.26000   -0.92494
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33110   15.33090   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.75000  178.74800   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.21140   15.59200  -0.38060   -2.44100
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.20010   15.59100  -0.39090   -2.50722
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.87000   15.30000  -0.43000   -2.81046
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.88000   15.30000  -0.42000   -2.74510
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.29290   10.58010  -0.28720   -2.71453
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.29130   10.57800  -0.28670   -2.71034
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.46000   10.79000  -0.33000   -3.05839
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.46000   10.79000  -0.33000   -3.05839
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.01350   10.18510  -0.17160   -1.68481
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.01360   10.18520  -0.17160   -1.68480
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.38000   10.59000  -0.21000   -1.98300
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.38000   10.59000  -0.21000   -1.98300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.57030   12.72440  -0.15410   -1.21106
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.58720   12.74150  -0.15430   -1.21100
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.08000   12.27000  -0.19000   -1.54849
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.10000   12.29000  -0.19000   -1.54597
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.66130    9.73100  -0.06970   -0.71627
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.65620    9.72590  -0.06970   -0.71664
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.33310    9.41480  -0.08170   -0.86778
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.35700    9.43890  -0.08190   -0.86769
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.55610   10.62840  -0.07230   -0.68025
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.23430   10.32380  -0.08950   -0.86693
第一金全球大趨勢基金                                               24.56000   25.24000  -0.68000   -2.69414
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.23160    9.29900  -0.06740   -0.72481
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.37300    6.41940  -0.04640   -0.72281
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.90850    9.97800  -0.06950   -0.69653
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.90940    9.97820  -0.06880   -0.68950
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.48000    9.55000  -0.07000   -0.73298
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.81490   10.89050  -0.07560   -0.69418
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.81820   10.89240  -0.07420   -0.68121
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.47610    8.56510  -0.08900   -1.03910
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.42780   10.53730  -0.10950   -1.03917
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.16840    9.20170  -0.03330   -0.36189
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.16680    9.20010  -0.03330   -0.36195
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.59920    7.63670  -0.03750   -0.49105
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.59290    7.63140  -0.03850   -0.50449
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.38690    8.44100  -0.05410   -0.64092
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.38740    8.44150  -0.05410   -0.64088
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.52580   11.56770  -0.04190   -0.36222
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.52640   11.56830  -0.04190   -0.36220
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.12600   10.17640  -0.05040   -0.49526
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.12590   10.17720  -0.05130   -0.50407
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.90090   14.99710  -0.09620   -0.64146
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           14.90100    0.00000  14.90100    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 17.85000   17.63000   0.22000    1.24787
第一金亞洲新興市場基金                                             12.77000   12.81000  -0.04000   -0.31226
第一金店頭市場基金                                                  8.00000    8.08000  -0.08000   -0.99010
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.22850   10.18070   0.04780    0.46952
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.22850   10.18070   0.04780    0.46952
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.32750   10.31330   0.01420    0.13769
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.32750   10.31330   0.01420    0.13769
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.22850   10.18080   0.04770    0.46853
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.23620   10.18830   0.04790    0.47015
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.22850   10.18070   0.04780    0.46952
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.32750   10.31330   0.01420    0.13769
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.33530   10.32100   0.01430    0.13855
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.32750   10.31330   0.01420    0.13769
第一金創新趨勢基金                                                 21.62000   21.77000  -0.15000   -0.68902
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.67100   45.34090   0.33010    0.72804
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.54120   45.23120   0.31000    0.68537
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.27860   46.51390   0.76470    1.64402
第一金電子基金                                                     34.18000   34.51000  -0.33000   -0.95624
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.97000   18.22000  -0.25000   -1.37212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.18000   19.95000  -0.77000   -3.85965
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.37000    8.29000   0.08000    0.96502
統一大中華中小基金(美元)                                            7.50000    7.38000   0.12000    1.62602
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.28000   11.13000   0.15000    1.34771
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
統一大滿貫基金-A類型                                               35.51000   35.64000  -0.13000   -0.36476
統一大滿貫基金-I類型                                               35.51000   35.64000  -0.13000   -0.36476
統一大龍印基金                                                     14.60000   14.57000   0.03000    0.20590
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
統一中小基金                                                       24.45000   24.55000  -0.10000   -0.40733
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.94380   10.02370  -0.07990   -0.79711
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.04040    9.03000   0.01040    0.11517
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86230    8.87610  -0.01380   -0.15547
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.51560   12.61620  -0.10060   -0.79739
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33640   11.32340   0.01300    0.11481
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06890   11.08610  -0.01720   -0.15515
統一台灣動力基金                                                   19.21000   19.29000  -0.08000   -0.41472
統一全天候基金-A類型                                              113.55000  114.34000  -0.79000   -0.69092
統一全天候基金-I類型                                              114.23000  115.02000  -0.79000   -0.68684
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.29240    8.42350  -0.13110   -1.55636
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.82670    7.87790  -0.05120   -0.64992
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.94750    8.02600  -0.07850   -0.97807
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.97340    9.11520  -0.14180   -1.55564
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.47730    8.53270  -0.05540   -0.64927
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.60070    8.68560  -0.08490   -0.97748
統一全球債券組合基金                                               12.41830   12.44830  -0.03000   -0.24100
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.68000   16.09000  -0.41000   -2.54817
統一全球新科技基金(美元)                                           14.46000   14.73000  -0.27000   -1.83299
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.11000   14.42000  -0.31000   -2.14979
統一亞太基金                                                       24.98000   24.81000   0.17000    0.68521
統一亞洲大金磚基金                                                 12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
統一奔騰基金                                                       60.47000   60.95000  -0.48000   -0.78753
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74290   16.74270   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
統一強漢基金(美元)                                                  9.97000    9.87000   0.10000    1.01317
統一強漢基金(新台幣)                                               26.69000   26.52000   0.17000    0.64103
統一統信基金                                                       30.61000   30.89000  -0.28000   -0.90644
統一黑馬基金                                                       60.89000   61.35000  -0.46000   -0.74980
統一新亞洲科技能源基金                                             16.25000   16.29000  -0.04000   -0.24555
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14210    8.15640  -0.01430   -0.17532
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.87780   10.89690  -0.01910   -0.17528
統一經建基金                                                       48.07000   48.40000  -0.33000   -0.68182
統一龍馬基金                                                       69.68000   69.87000  -0.19000   -0.27193
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.70000   20.83000  -0.13000   -0.62410
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.01000   48.34000  -0.33000   -0.68266
野村中國機會基金                                                   14.09000   13.93000   0.16000    1.14860
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39380   10.41210  -0.01830   -0.17576
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36130   10.36990  -0.00860   -0.08293
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.50100   10.54500  -0.04400   -0.41726
野村巴西基金                                                        6.65000    7.01000  -0.36000   -5.13552
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
野村台灣高股息基金                                                 24.37000   24.59000  -0.22000   -0.89467
野村台灣運籌基金                                                   37.27000   37.50000  -0.23000   -0.61333
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.85990    9.88300  -0.02310   -0.23373
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75610    9.76280  -0.00670   -0.06863
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.82940    9.84150  -0.01210   -0.12295
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.48120   10.50570  -0.02450   -0.23321
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26350   10.27060  -0.00710   -0.06913
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04590   10.05830  -0.01240   -0.12328
野村平衡基金                                                       20.06000   20.13000  -0.07000   -0.34774
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.91210    9.93580  -0.02370   -0.23853
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.17230   10.18510  -0.01280   -0.12567
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95000    9.94280   0.00720    0.07241
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91210    9.93580  -0.02370   -0.23853
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.17230   10.18510  -0.01280   -0.12567
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95000    9.94280   0.00720    0.07241
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92310    9.94880  -0.02570   -0.25832
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.97320    9.99100  -0.01780   -0.17816
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.01290   10.00010   0.01280    0.12800
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.98580   10.00610  -0.02030   -0.20288
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.74000    9.86000  -0.12000   -1.21704
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.08000   10.26000  -0.18000   -1.75439
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.51000   14.70000  -0.19000   -1.29252
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.07000   12.29000  -0.22000   -1.79007
野村全球生技醫療基金                                               16.65000   17.05000  -0.40000   -2.34604
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.26290   10.25130   0.01160    0.11316
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24530   10.21920   0.02610    0.25540
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.21660   10.20960   0.00700    0.06856
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.50790   10.49680   0.01110    0.10575
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.45410   10.42800   0.02610    0.25029
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.42960   10.42300   0.00660    0.06332
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.29320   10.28630   0.00690    0.06708
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.90770   10.89580   0.01190    0.10922
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.80730   10.78010   0.02720    0.25232
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.78490   10.77790   0.00700    0.06495
野村全球品牌基金                                                   27.89000   28.68000  -0.79000   -2.75453
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.16000   10.43000  -0.27000   -2.58869
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.35000   12.68000  -0.33000   -2.60252
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.26000   10.52000  -0.26000   -2.47148
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.75000   19.26000  -0.51000   -2.64798
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.59000   11.90000  -0.31000   -2.60504
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95200   10.96140  -0.00940   -0.08576
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97850   10.97470   0.00380    0.03463
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77720   10.78340  -0.00620   -0.05750
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.40780    8.46920  -0.06140   -0.72498
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.23810    8.30020  -0.06210   -0.74817
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.86310    7.93410  -0.07100   -0.89487
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.80650   10.88490  -0.07840   -0.72026
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.31170   10.38940  -0.07770   -0.74788
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.93830   10.02770  -0.08940   -0.89153
野村成長基金                                                       31.95000   32.14000  -0.19000   -0.59116
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.16420    8.13390   0.03030    0.37252
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.18690    8.14980   0.03710    0.45523
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.45900    8.44020   0.01880    0.22274
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.44760    9.41340   0.03420    0.36331
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.32570    9.28350   0.04220    0.45457
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.61850    9.59720   0.02130    0.22194
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16850   10.15570   0.01280    0.12604
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.10280   10.09170   0.01110    0.10999
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06890   10.08010  -0.01120   -0.11111
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.60720    9.59880   0.00840    0.08751
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62570    9.61550   0.01020    0.10608
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.80150    9.81280  -0.01130   -0.11516
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15930   10.17070  -0.01140   -0.11209
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.75750   10.73550   0.02200    0.20493
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65720   10.64590   0.01130    0.10614
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85190   10.86440  -0.01250   -0.11505
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.90550    9.93150  -0.02600   -0.26179
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.91130    9.93330  -0.02200   -0.22148
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.88430    9.92220  -0.03790   -0.38197
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.41400    8.44630  -0.03230   -0.38242
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.98570    9.00970  -0.02400   -0.26638
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.85550    8.87560  -0.02010   -0.22646
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.99750   10.03590  -0.03840   -0.38263
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.69090   13.74350  -0.05260   -0.38273
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.79230   12.82610  -0.03380   -0.26353
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.35520   10.37860  -0.02340   -0.22546
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46990   10.48020  -0.01030   -0.09828
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44400   10.44370   0.00030    0.00287
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50870   10.51410  -0.00540   -0.05136
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76860   10.77920  -0.01060   -0.09834
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71870   10.71840   0.00030    0.00280
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70280   10.70850  -0.00570   -0.05323
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.71990   10.73030  -0.01040   -0.09692
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.66010   10.65910   0.00100    0.00938
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.90700   10.94100  -0.03400   -0.31076
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.17040   10.24010  -0.06970   -0.68066
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.72840    9.78700  -0.05860   -0.59875
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.37130    9.42500  -0.05370   -0.56976
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.89730    8.95850  -0.06120   -0.68315
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.38260   11.46090  -0.07830   -0.68319
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.39720   10.45470  -0.05750   -0.54999
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.50660   11.56720  -0.06060   -0.52390
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.93510   10.98470  -0.04960   -0.45154
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73010   10.78980  -0.05970   -0.55330
野村泰國基金                                                       42.30000   42.40000  -0.10000   -0.23585
野村高科技基金                                                     10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36710   10.49370  -0.12660   -1.20644
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.90900   10.01730  -0.10830   -1.08113
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.59990   10.69850  -0.09860   -0.92162
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.32630    9.42000  -0.09370   -0.99469
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.36910    9.48370  -0.11460   -1.20839
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.60100    9.68650  -0.08550   -0.88267
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.87320   12.00380  -0.13060   -1.08799
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.08750   14.21790  -0.13040   -0.91715
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.79310   10.90160  -0.10850   -0.99527
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.85020   10.98290  -0.13270   -1.20824
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.29180   11.39230  -0.10050   -0.88217
野村貨幣市場基金                                                   16.34670   16.34650   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.72000   14.70000   0.02000    0.13605
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39510   10.41980  -0.02470   -0.23705
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.06960   10.01280   0.05680    0.56727
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.29620   10.27260   0.02360    0.22974
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29420   10.31010  -0.01590   -0.15422
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24980   10.25630  -0.00650   -0.06338
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27700   10.28760  -0.01060   -0.10304
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70380   10.72030  -0.01650   -0.15391
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62320   10.62750  -0.00430   -0.04046
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68760   10.69880  -0.01120   -0.10468
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86830    9.93120  -0.06290   -0.63336
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87160    9.93120  -0.05960   -0.60013
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82450    9.89970  -0.07520   -0.75962
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.49490   10.56220  -0.06730   -0.63718
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.44600   10.50900  -0.06300   -0.59949
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.40170   10.48140  -0.07970   -0.76039
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.57080   10.58600  -0.01520   -0.14359
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92580    7.93720  -0.01140   -0.14363
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.29000   12.30780  -0.01780   -0.14462
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.73000    8.97000  -0.24000   -2.67559
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36960   10.38760  -0.01800   -0.17328
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65090   10.65790  -0.00700   -0.06568
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32290   10.32980  -0.00690   -0.06680
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50850   10.55040  -0.04190   -0.39714
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39660   10.39950  -0.00290   -0.02789
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37010   10.38800  -0.01790   -0.17231
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.65130   10.65830  -0.00700   -0.06568
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32320   10.33020  -0.00700   -0.06776
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.51250   10.55440  -0.04190   -0.39699
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39560   10.39830  -0.00270   -0.02597
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38820   10.40460  -0.01640   -0.15762
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67670   10.68200  -0.00530   -0.04962
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34030   10.34560  -0.00530   -0.05123
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.52740   10.56770  -0.04030   -0.38135
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41820   10.41910  -0.00090   -0.00864
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38820   10.40460  -0.01640   -0.15762
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67870   10.68400  -0.00530   -0.04961
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34740   10.35270  -0.00530   -0.05119
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.54190   10.58220  -0.04030   -0.38083
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41880   10.41970  -0.00090   -0.00864
野村精選貨幣市場基金                                               12.11810   12.11800   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.34000   11.57000  -0.23000   -1.98790
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.61000   10.83000  -0.22000   -2.03139
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.97000   10.21000  -0.24000   -2.35064
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.40000    7.57000  -0.17000   -2.24571
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.59000   10.83000  -0.24000   -2.21607
野村積極成長基金                                                   13.54000   13.62000  -0.08000   -0.58737
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.07000   38.26000  -0.19000   -0.49660
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61910   10.66510  -0.04600   -0.43131
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.44970    8.48150  -0.03180   -0.37493
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.78690    7.81480  -0.02790   -0.35701
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.64180    7.67500  -0.03320   -0.43257
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.17770   12.22260  -0.04490   -0.36735
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.89310   10.93210  -0.03900   -0.35675
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.73100   10.77760  -0.04660   -0.43238
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.52000   11.85000  -0.33000   -2.78481
野村環球基金-人民幣計價                                            17.33000   17.80000  -0.47000   -2.64045
野村環球基金-美元計價                                              13.40000   13.74000  -0.34000   -2.47453
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.11000   19.65000  -0.54000   -2.74809
野村鴻利基金                                                       24.10000   24.18000  -0.08000   -0.33085
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90770   16.90760   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.18000   20.31000  -0.13000   -0.64008
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.35000   10.23000   0.12000    1.17302
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.28000   13.20000   0.08000    0.60606
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.31000   10.41000  -0.10000   -0.96061
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.31000   15.46000  -0.15000   -0.97025
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79540   10.79510   0.00030    0.00278
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.13610   14.13580   0.00030    0.00212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88620   10.86170   0.02450    0.22556
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56250   10.59900  -0.03650   -0.34437
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72410   10.68660   0.03750    0.35091
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.37600   10.39880  -0.02280   -0.21926
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.21830   10.18220   0.03610    0.35454
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.06910   10.08680  -0.01770   -0.17548
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03280   10.08540  -0.05260   -0.52155
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35180   10.35330  -0.00150   -0.01449
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50180   10.49460   0.00720    0.06861
凱基台商天下基金                                                   13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
凱基台灣精五門基金                                                 22.06000   22.22000  -0.16000   -0.72007
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.47280   47.12050   0.35230    0.74766
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.32530   48.17610   0.14920    0.30970
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.81670   42.84620  -0.02950   -0.06885
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.29000   10.52000  -0.23000   -2.18631
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.43000    9.64000  -0.21000   -2.17842
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.36960   10.56150  -0.19190   -1.81698
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.73870   47.38120   0.35750    0.75452
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         48.87420   48.48610   0.38810    0.80044
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.43000   48.74000   0.69000    1.41568
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.64000   12.43000   0.21000    1.68946
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.12380   11.00840   0.11540    1.04829
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.17000   11.09000   0.08000    0.72137
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60050   11.60040   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       29.53000   29.87000  -0.34000   -1.13827
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.41000   23.14000  -0.73000   -3.15471
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.30960   21.92930  -0.61970   -2.82590
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.91000   17.15000  -0.24000   -1.39942
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.85370   16.02290  -0.16920   -1.05599
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.21000    7.34000  -0.13000   -1.77112
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.73260   43.43700   0.29560    0.68053
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.90350   43.59860   0.30490    0.69933
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.09860   43.78000   0.31860    0.72773
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.70000  -0.13000   -1.11111
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.97730   11.17320  -0.19590   -1.75330
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.71000   10.93000  -0.22000   -2.01281
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.20280   12.45500  -0.25220   -2.02489
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.74000   13.05000  -0.31000   -2.37548
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.65000   12.96000  -0.31000   -2.39198
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.15950   12.41620  -0.25670   -2.06746
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.28970   10.39640  -0.10670   -1.02632
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.79970    9.95880  -0.15910   -1.59758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.00490   10.20100  -0.19610   -1.92236
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.28950   10.39630  -0.10680   -1.02729
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.79970    9.95880  -0.15910   -1.59758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.00490   10.20100  -0.19610   -1.92236
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.84000   12.43000   0.41000    3.29847
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.93000   35.36000  -2.43000   -6.87217
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.86000   33.04000  -1.18000   -3.57143
富邦上証180基金                                                    30.61000   30.48000   0.13000    0.42651
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19430    0.19420   0.00010    0.05149
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.11000    6.12000  -0.01000   -0.16340
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.32000    6.32000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   44.17000   44.17000   0.00000    0.00000
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.25420   12.19390   0.06030    0.49451
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.24750   11.21150   0.03600    0.32110
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.81820   10.85870  -0.04050   -0.37297
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.37660   10.32560   0.05100    0.49392
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.44310    9.41280   0.03030    0.32190
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.09270    9.12670  -0.03400   -0.37253
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.72270   20.71450   0.00820    0.03959
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.67000   11.66920   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.58990   10.68620  -0.09630   -0.90116
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.80920   13.77510   0.03410    0.24755
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00170    2.00060   0.00110    0.05498
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38820    9.36510   0.02310    0.24666
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40990    1.40910   0.00080    0.05677
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.52120   12.49240   0.02880    0.23054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81710    1.81440   0.00270    0.14881
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.44370   10.41960   0.02410    0.23129
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53690    1.53460   0.00230    0.14988
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.97490   10.97890  -0.00400   -0.03643
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.91590   10.90980   0.00610    0.05591
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.08000   15.97000   0.11000    0.68879
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.69000   16.88000  -0.19000   -1.12559
富邦日本東証基金                                                   19.15000   19.30000  -0.15000   -0.77720
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.32000   45.63000  -0.31000   -0.67938
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.97000   45.52000  -0.55000   -1.20826
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.94000   51.41000  -0.47000   -0.91422
富邦台灣心基金                                                     22.56000   22.72000  -0.16000   -0.70423
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.90000   45.29000  -0.39000   -0.86112
富邦台灣科技指數基金                                               54.41000   54.83000  -0.42000   -0.76600
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.59910   49.53180   0.06730    0.13587
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.66020   42.13190  -0.47170   -1.11958
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30790    0.30970  -0.00180   -0.58121
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.32000   10.42000  -0.10000   -0.95969
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68260    2.66900   0.01360    0.50955
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36120    0.36040   0.00080    0.22198
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.23690   11.24520  -0.00830   -0.07381
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28730    2.27580   0.01150    0.50532
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33980    0.33910   0.00070    0.20643
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.51430    9.52130  -0.00700   -0.07352
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.87000   22.79000   0.08000    0.35103
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.80000   14.92000  -0.12000   -0.80429
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.47000   26.33000   0.14000    0.53171
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71450   15.71430   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.99000   16.89000   0.10000    0.59207
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.11400   42.14550  -0.03150   -0.07474
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.41970   46.22020   0.19950    0.43163
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.10650   41.12730  -0.02080   -0.05057
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.66250   40.65200   0.01050    0.02583
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.98920   47.74360   0.24560    0.51441
富邦長紅基金                                                       62.84000   63.31000  -0.47000   -0.74238
富邦科技基金                                                       25.34000   25.53000  -0.19000   -0.74422
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.84000   42.00700  -0.16700   -0.39755
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.13110   48.45880   0.67230    1.38736
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.49990   41.43760   0.06230    0.15035
富邦恒生國企ETF基金                                                19.33000   19.28000   0.05000    0.25934
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.38000   23.28000   0.10000    0.42955
富邦高成長基金                                                     24.24000   24.43000  -0.19000   -0.77773
富邦基金A類型                                                      13.87000   13.94000  -0.07000   -0.50215
富邦基金I類型                                                      13.87000   13.94000  -0.07000   -0.50215
富邦深証100基金                                                    10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.89000   20.38000  -0.49000   -2.40432
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42100    0.42470  -0.00370   -0.87120
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31720   12.40000  -0.08280   -0.66774
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.13460    9.19600  -0.06140   -0.66768
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29640    0.29900  -0.00260   -0.86957
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.33170    8.38770  -0.05600   -0.66764
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.05060   10.04960   0.00100    0.00995
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.80700   10.84170  -0.03470   -0.32006
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27810    9.27720   0.00090    0.00970
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.97120   10.00320  -0.03200   -0.31990
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.47000   17.73000  -0.26000   -1.46644
富邦精準基金                                                       44.99000   45.25000  -0.26000   -0.57459
富邦精銳中小基金                                                   12.04000   12.14000  -0.10000   -0.82372
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.02000   18.08000  -0.06000   -0.33186
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.77000   20.99000  -0.22000   -1.04812
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.31000    7.22000   0.09000    1.24654
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.14000   15.52000  -0.38000   -2.44845
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.05000   20.14000  -0.09000   -0.44687
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.77890   10.74370   0.03520    0.32763
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.14720   10.19210  -0.04490   -0.44054
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.49010   10.58030  -0.09020   -0.85253
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.20310   10.16980   0.03330    0.32744
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.56020    9.60250  -0.04230   -0.44051
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.87130    9.95620  -0.08490   -0.85273
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富達台灣成長基金                                                   30.61000   30.94000  -0.33000   -1.06658
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.81320    9.88190  -0.06870   -0.69521
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.79150    9.86050  -0.06900   -0.69976
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.59360    9.66110  -0.06750   -0.69868
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.18190   10.25810  -0.07620   -0.74283
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.16560   10.23720  -0.07160   -0.69941
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.96250   10.03400  -0.07150   -0.71258
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35270    8.35850  -0.00580   -0.06939
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.06260    9.06550  -0.00290   -0.03199
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.59980    8.60410  -0.00430   -0.04998
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.18110   10.18960  -0.00850   -0.08342
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.27310   10.27640  -0.00330   -0.03211
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.77820    9.78290  -0.00470   -0.04804
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93670    9.94290  -0.00620   -0.06236
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57820    8.59240  -0.01420   -0.16526
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.88580    9.89830  -0.01250   -0.12628
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13420    9.14760  -0.01340   -0.14649
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.45640   11.47530  -0.01890   -0.16470
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.28810   11.30240  -0.01430   -0.12652
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.55840   10.57440  -0.01600   -0.15131
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34130    9.35530  -0.01400   -0.14965
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           14.91000   15.25000  -0.34000   -2.22951
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80210    8.83060  -0.02850   -0.32274
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71640    9.74370  -0.02730   -0.28018
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.18530    9.21220  -0.02690   -0.29200
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.69700   10.73300  -0.03600   -0.33541
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.74540   10.77560  -0.03020   -0.28026
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22430   10.25490  -0.03060   -0.29839
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34140    9.36970  -0.02830   -0.30204
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.75000    7.69000   0.06000    0.78023
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.13820   10.14590  -0.00770   -0.07589
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.41540    9.43900  -0.02360   -0.25003
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.97570    9.01340  -0.03770   -0.41827
富蘭克林華美中華基金                                               11.35000   11.43000  -0.08000   -0.69991
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.49000   22.63000  -0.14000   -0.61865
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.14000   22.34000  -0.20000   -0.89526
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.42000    9.59000  -0.17000   -1.77268
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.31000    9.52000  -0.21000   -2.20588
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.22130    8.21610   0.00520    0.06329
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.31150    9.28340   0.02810    0.30269
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33640   10.30520   0.03120    0.30276
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.90020    9.89390   0.00630    0.06368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.57320   11.62220  -0.04900   -0.42161
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.63560    8.67220  -0.03660   -0.42204
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.75570    8.79280  -0.03710   -0.42194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.83610    9.87770  -0.04160   -0.42115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.48490   14.51080  -0.02590   -0.17849
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.40350   10.42210  -0.01860   -0.17847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.32140   10.33990  -0.01850   -0.17892
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.58660   10.62610  -0.03950   -0.37173
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.59570    7.62400  -0.02830   -0.37120
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.91130    8.94450  -0.03320   -0.37118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.89720    9.93410  -0.03690   -0.37145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.26530   11.33540  -0.07010   -0.61842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54730    7.59430  -0.04700   -0.61889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87310    8.92830  -0.05520   -0.61826
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01980   10.08210  -0.06230   -0.61793
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.88530   10.91090  -0.02560   -0.23463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64010    7.65800  -0.01790   -0.23374
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20130    8.22170  -0.02040   -0.24812
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25270    9.25830  -0.00560   -0.06049
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.35910   10.36540  -0.00630   -0.06078
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.08910   13.12160  -0.03250   -0.24768
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.03000    8.17000  -0.14000   -1.71359
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.40000    8.58000  -0.18000   -2.09790
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.37000    8.31000   0.06000    0.72202
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.47000   12.38000   0.09000    0.72698
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.57000    8.67000  -0.10000   -1.15340
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.26000   10.38000  -0.12000   -1.15607
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.21000    8.33000  -0.12000   -1.44058
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.99000  -0.15000   -1.50150
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.97590   13.20200  -0.22610   -1.71262
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.18000   10.31000  -0.13000   -1.26091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.95000   10.05000  -0.10000   -0.99502
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.65000    9.78000  -0.13000   -1.32924
富蘭克林華美第一富基金                                             39.48000   39.72000  -0.24000   -0.60423
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35710   10.35690   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.37000    8.46000  -0.09000   -1.06383
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.07000    9.17000  -0.10000   -1.09051
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.72000    8.84000  -0.12000   -1.35747
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.45000    9.58000  -0.13000   -1.35699
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.56000   14.89000  -0.33000   -2.21625
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.20000   13.58000  -0.38000   -2.79823
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.60000   16.09000  -0.49000   -3.04537
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.54830    9.63090  -0.08260   -0.85766
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.54820    9.63080  -0.08260   -0.85766
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.58260    9.63160  -0.04900   -0.50874
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.58250    9.63160  -0.04910   -0.50978
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.55800    9.64040  -0.08240   -0.85474
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.48560    9.56730  -0.08170   -0.85395
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.48560    9.56730  -0.08170   -0.85395
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.71980    9.83160  -0.11180   -1.13715
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.64610    9.75700  -0.11090   -1.13662
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.64600    9.75690  -0.11090   -1.13663
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.34580    6.43400  -0.08820   -1.37084
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.40630   10.43570  -0.02940   -0.28173
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.45950    9.47680  -0.01730   -0.18255
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.50550   11.52660  -0.02110   -0.18305
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72060    6.74730  -0.02670   -0.39571
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84320    8.86040  -0.01720   -0.19412
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93300   10.97640  -0.04340   -0.39539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.53000   71.41000   0.12000    0.16804
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    73.71000   73.28000   0.43000    0.58679
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.75560   63.02920  -0.27360   -0.43408
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.79000   21.01000  -0.22000   -1.04712
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.87630   70.44320   0.43310    0.61482
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.14840   69.03120   0.11720    0.16978
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89490   11.89420   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.42970   40.69400  -0.26430   -0.64948
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
復華大中華中小策略基金                                              8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
復華中小精選基金                                                   66.42000   67.26000  -0.84000   -1.24888
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.84640   52.71430   0.13210    0.25060
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.30370   63.34590  -0.04220   -0.06662
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.89000    9.74000   0.15000    1.54004
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.76000    8.70000   0.06000    0.68966
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.81000   11.65000   0.16000    1.37339
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.58000   10.45000   0.13000    1.24402
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
復華台灣智能基金                                                   11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
復華全方位基金                                                     29.87000   30.24000  -0.37000   -1.22354
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.48000   12.67000  -0.19000   -1.49961
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.93000   20.30000  -0.37000   -1.82266
復華全球平衡基金-美元                                               9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.59000   19.75000  -0.16000   -0.81013
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.85000   14.13000  -0.28000   -1.98160
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.55000   13.86000  -0.31000   -2.23665
復華全球原物料基金                                                  8.01000    8.17000  -0.16000   -1.95838
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.81000   13.05000  -0.24000   -1.83908
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.25780   12.26270  -0.00490   -0.03996
復華全球債券基金                                                   15.34900   15.28740   0.06160    0.40295
復華全球債券組合基金                                               15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.13000   15.26000  -0.13000   -0.85190
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.41000   10.50000  -0.09000   -0.85714
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
復華有利貨幣市場基金                                               13.50000   13.49990   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
復華亞太成長基金                                                   12.18000   12.33000  -0.15000   -1.21655
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.83000    9.00000  -0.17000   -1.88889
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.52000    9.73000  -0.21000   -2.15827
復華東協世紀基金                                                   12.04000   12.00000   0.04000    0.33333
復華南非幣長期收益基金A                                            13.87000   13.93000  -0.06000   -0.43073
復華南非幣長期收益基金B                                             7.84000    7.88000  -0.04000   -0.50761
復華南非幣短期收益基金A                                            14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
復華南非幣短期收益基金B                                             8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      75.40700   74.36120   1.04580    1.40638
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.19000   22.09000  -0.90000   -4.07424
復華美國新星基金-美元                                              12.34000   12.62000  -0.28000   -2.21870
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.70000   13.03000  -0.33000   -2.53262
復華恒生基金                                                       19.82000   19.61000   0.21000    1.07088
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.76000   25.31000   0.45000    1.77795
復華神盾基金                                                       27.46840   27.73240  -0.26400   -0.95196
復華高成長基金                                                     69.42000   70.11000  -0.69000   -0.98417
復華高益策略組合基金                                               13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
復華貨幣市場基金                                                   14.46390   14.46370   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.78000   18.37000  -0.59000   -3.21176
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.16000   47.66000  -0.50000   -1.04910
復華復華基金                                                       21.76000   21.98000  -0.22000   -1.00091
復華華人世紀基金                                                   16.92000   16.87000   0.05000    0.29638
復華傳家二號基金                                                   33.30640   33.54720  -0.24080   -0.71779
復華傳家基金                                                       23.14940   23.36350  -0.21410   -0.91639
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.88000   15.93000  -0.05000   -0.31387
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.33000   14.45000  -0.12000   -0.83045
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.38000    9.46000  -0.08000   -0.84567
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.00000   22.92000   0.08000    0.34904
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.77000   71.76000   0.01000    0.01394
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.34000  -0.02000   -0.37453
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.91000   11.97000  -0.06000   -0.50125
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.80000  -0.04000   -0.33898
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
復華滬深300 A股基金                                                22.94000   22.88000   0.06000    0.26224
復華數位經濟基金                                                   46.83000   47.15000  -0.32000   -0.67869
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.99550   10.02760  -0.03210   -0.32012
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76210    9.80070  -0.03860   -0.39385
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53710   10.57040  -0.03330   -0.31503
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15590   10.19600  -0.04010   -0.39329
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.14780    9.90850   0.23930    2.41510
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.05060   10.04020   0.01040    0.10358
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.16630   10.20420  -0.03790   -0.37142
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89600   10.97280  -0.07680   -0.69991
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03020   10.03470  -0.00450   -0.04484
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.77360   10.81410  -0.04050   -0.37451
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38740   10.39200  -0.00460   -0.04426
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.14390   11.18580  -0.04190   -0.37458
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.64080   10.51940   0.12140    1.15406
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.56980   10.60010  -0.03030   -0.28585
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.77330   10.83990  -0.06660   -0.61440
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.59510   10.47760   0.11750    1.12144
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.86520   11.63260   0.23260    1.99955
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.50330   10.53200  -0.02870   -0.27250
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.77640   10.65690   0.11950    1.12134
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.17450   11.93550   0.23900    2.00243
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.64500   10.67410  -0.02910   -0.27262
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.89720   10.96310  -0.06590   -0.60111
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.14190   10.02950   0.11240    1.12069
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11220   10.14160  -0.02940   -0.28990
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.11750   10.18040  -0.06290   -0.61785
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44650   10.33780   0.10870    1.05148
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81060   10.60470   0.20590    1.94159
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.42670   10.46650  -0.03980   -0.38026
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.44520   10.33650   0.10870    1.05161
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81050   10.60460   0.20590    1.94161
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.42350   10.46320  -0.03970   -0.37943
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.34820   10.23950   0.10870    1.06158
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30360   10.34470  -0.04110   -0.39730
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.34640   10.23770   0.10870    1.06176
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30460   10.34560  -0.04100   -0.39630
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.93250   10.78490   0.14760    1.36858
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.90280   10.91010  -0.00730   -0.06691
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.10260   11.14690  -0.04430   -0.39742
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.15120   10.03560   0.11560    1.15190
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.11770   10.14450  -0.02680   -0.26418
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.12350   10.18390  -0.06040   -0.59309
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25180    9.22800   0.02380    0.25791
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10640    8.13370  -0.02730   -0.33564
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.22670    8.28170  -0.05500   -0.66411
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.11860   12.08740   0.03120    0.25812
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64560   10.68140  -0.03580   -0.33516
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.92910   11.00220  -0.07310   -0.66441
景順主流基金                                                       18.22000   18.52000  -0.30000   -1.61987
景順台灣科技基金                                                   31.89000   32.36000  -0.47000   -1.45241
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.43000    9.54000  -0.11000   -1.15304
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.86000    8.96000  -0.10000   -1.11607
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.43000   11.56000  -0.13000   -1.12457
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.74000   10.87000  -0.13000   -1.19595
景順全球科技基金                                                   23.18000   23.88000  -0.70000   -2.93132
景順全球康健基金                                                   19.44000   19.93000  -0.49000   -2.45861
景順貨幣市場基金                                                   15.99820   15.99800   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.41000   32.90000  -0.49000   -1.48936
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.22000   14.56000  -0.34000   -2.33516
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.53000   13.90000  -0.37000   -2.66187
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.64000   10.90000  -0.26000   -2.38532
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.05000   11.35000  -0.30000   -2.64317
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.35000   11.63000  -0.28000   -2.40757
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.63000   11.95000  -0.32000   -2.67782
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60080    8.61030  -0.00950   -0.11033
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.84330    7.83580   0.00750    0.09571
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47600   11.48870  -0.01270   -0.11054
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.44340   10.43340   0.01000    0.09585
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.69000    7.57000   0.12000    1.58520
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.50000   11.36000   0.14000    1.23239
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63520    9.63620  -0.00100   -0.01038
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.01000   10.04420  -0.03420   -0.34050
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24090   10.24200  -0.00110   -0.01074
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.64330   10.67960  -0.03630   -0.33990
華南永昌永昌基金                                                   19.94000   20.12000  -0.18000   -0.89463
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.95730   14.98650  -0.02920   -0.19484
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.66000    9.86000  -0.20000   -2.02840
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.75000   10.00000  -0.25000   -2.50000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.24000   10.54000  -0.30000   -2.84630
華南永昌全球精品基金                                               16.55000   16.99000  -0.44000   -2.58976
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.56000   10.71000  -0.15000   -1.40056
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.23000   13.37000  -0.14000   -1.04712
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.36000   13.55000  -0.19000   -1.40221
華南永昌物聯網精選基金                                             11.98000   12.09000  -0.11000   -0.90984
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28710   16.28690   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.66620   24.79990  -0.13370   -0.53912
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99440   11.99420   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76210   10.76260  -0.00050   -0.00465
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.62090   10.72270  -0.10180   -0.94939
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97560    9.97610  -0.00050   -0.00501
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.77810    9.87180  -0.09370   -0.94917
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60570   10.60460   0.00110    0.01037
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.39990   10.49760  -0.09770   -0.93069
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95200    9.95100   0.00100    0.01005
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.70020    9.79140  -0.09120   -0.93143
華頓中小型基金                                                     20.82000   21.07000  -0.25000   -1.18652
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.91950   12.06480  -0.14530   -1.20433
華頓台灣基金                                                       23.33000   23.52000  -0.19000   -0.80782
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57500   11.57480   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.09000   17.58000  -0.49000   -2.78726
華頓全球高收益債券基金A                                            13.83600   13.92970  -0.09370   -0.67266
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02220    8.07650  -0.05430   -0.67232
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.92000    4.95000  -0.03000   -0.60606
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.73050    2.69740   0.03310    1.22711
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.15140   12.11550   0.03590    0.29631
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38700    0.38450   0.00250    0.65020
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.03170   11.97650   0.05520    0.46090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.03170   11.97650   0.05520    0.46090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.67390   10.59940   0.07450    0.70287
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.64470   10.69440  -0.04970   -0.46473
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.64420   10.69390  -0.04970   -0.46475
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.34080    9.38430  -0.04350   -0.46354
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.66890   10.68330  -0.01440   -0.13479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.66870   10.68310  -0.01440   -0.13479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.35190    9.35560  -0.00370   -0.03955
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.80000   10.66000   0.14000    1.31332
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68150    2.67440   0.00710    0.26548
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.10710    2.08990   0.01720    0.82301
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06350   12.10470  -0.04120   -0.34036
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.31390    9.34570  -0.03180   -0.34026
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37930    0.38060  -0.00130   -0.34157
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29420    0.29430  -0.00010   -0.03398
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.45000    3.43000   0.02000    0.58309
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.35000   15.40000  -0.05000   -0.32468
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.12000   24.32000  -0.20000   -0.82237
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.33000   12.73000  -0.40000   -3.14218
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.07000    8.26000  -0.19000   -2.30024
匯豐安富基金                                                       25.62000   25.73000  -0.11000   -0.42752
匯豐成功基金                                                       42.33000   42.90000  -0.57000   -1.32867
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.39000    2.37000   0.02000    0.84388
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.78000    9.92000  -0.14000   -1.41129
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.75560    2.73570   0.01990    0.72742
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.40980    2.39210   0.01770    0.73994
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97290   11.97440  -0.00150   -0.01253
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01050    8.01180  -0.00130   -0.01623
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39130    0.39080   0.00050    0.12794
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33480    0.33440   0.00040    0.11962
匯豐金磚動力基金                                                   14.29000   14.40000  -0.11000   -0.76389
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01550   15.01540   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.02000    5.09000  -0.07000   -1.37525
匯豐新鑽動力基金                                                   10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.49190    5.58400  -0.09210   -1.64936
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.36630    9.45870  -0.09240   -0.97688
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.10000   52.54000  -0.44000   -0.83746
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.10000   52.54000  -0.44000   -0.83746
匯豐龍騰電子基金                                                   37.45000   37.69000  -0.24000   -0.63677
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79060   12.80520  -0.01460   -0.11402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.00000   18.14000  -0.14000   -0.77178
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
新光中國成長基金(美元)                                              8.88000    8.78000   0.10000    1.13895
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.99000    8.94000   0.05000    0.55928
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.43510   11.50100  -0.06590   -0.57299
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.30630   10.30130   0.00500    0.04854
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80370   10.85810  -0.05440   -0.50101
新光台灣富貴基金                                                   24.05000   24.23000  -0.18000   -0.74288
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.11000   21.89000  -0.78000   -3.56327
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.81370   40.73200   0.08170    0.20058
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.21010   46.85060   0.35950    0.76733
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.85000   10.26000  -0.41000   -3.99610
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.58000    9.91000  -0.33000   -3.32997
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.79000   10.18000  -0.39000   -3.83104
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.62000   10.81000  -0.19000   -1.75763
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.52000   10.77000  -0.25000   -2.32126
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.14000   11.09260   0.04740    0.42731
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.06380   11.07780  -0.01400   -0.12638
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48670   10.44310   0.04360    0.41750
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.40200   10.41520  -0.01320   -0.12674
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.68000   10.15000  -0.47000   -4.63054
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.94000   11.39000  -0.45000   -3.95083
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.67000    9.85000  -0.18000   -1.82741
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51360   15.51350   0.00010    0.00064
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.43000    9.66000  -0.23000   -2.38095
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.44000    8.58000  -0.14000   -1.63170
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.95000    9.15000  -0.20000   -2.18579
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.57000    8.75000  -0.18000   -2.05714
新光亞洲精選基金-美金                                              20.21000   20.05000   0.16000    0.79800
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.81000   20.75000   0.06000    0.28916
新光店頭基金                                                       22.67000   22.91000  -0.24000   -1.04758
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.11000   11.19000  -0.08000   -0.71492
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.96680   42.74150   0.22530    0.52712
新光特選內需收益ETF基金                                            20.47000   20.63000  -0.16000   -0.77557
新光創新科技基金                                                   13.20000   13.31000  -0.11000   -0.82645
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.25840   10.24280   0.01560    0.15230
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.62170   10.64170  -0.02000   -0.18794
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07620   10.06960   0.00660    0.06554
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34000    9.32510   0.01490    0.15978
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.64440    9.66140  -0.01700   -0.17596
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14290    9.14420  -0.00130   -0.01422
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.24420   41.41370  -0.16950   -0.40928
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.45260   47.80600   0.64660    1.35255
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.85990   10.86390  -0.00400   -0.03682
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52180    9.52470  -0.00290   -0.03045
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53360    9.54740  -0.01380   -0.14454
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.64690   10.66230  -0.01540   -0.14443
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.66450   10.66310   0.00140    0.01313
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53260    9.53130   0.00130    0.01364
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50320    9.49980   0.00340    0.03579
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.61690   10.61190   0.00500    0.04712
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.02000    7.21000  -0.19000   -2.63523
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77400   10.76660   0.00740    0.06873
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.51770    9.51170   0.00600    0.06308
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52120   10.51000   0.01120    0.10657
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.46830    9.45830   0.01000    0.10573
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.54800    9.53520   0.01280    0.13424
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.61080   10.59740   0.01340    0.12645
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.91080   14.92490  -0.01410   -0.09447
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.61390    8.62210  -0.00820   -0.09510
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.18670   41.05780   0.12890    0.31395
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.33960   45.02870   0.31090    0.69045
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.08130   45.65480   0.42650    0.93418
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.50530   46.17650   0.32880    0.71205
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.47520   48.19890   0.27630    0.57325
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.90450   45.59340   0.31110    0.68234
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.94260   49.58030   0.36230    0.73073
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.82570   50.62610   0.19960    0.39426
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.88250   48.58960   0.29290    0.60280
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.93450   10.90930   0.02520    0.23100
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.20180   48.36630   0.83550    1.72744
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.98210   40.86080   0.12130    0.29686
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50160   11.50040   0.00120    0.01043
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.16150   10.09800   0.06350    0.62884
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.28470   13.29010  -0.00540   -0.04063
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.71230    9.62120   0.09110    0.94687
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
群益大印度基金-人民幣                                              13.01870   13.01070   0.00800    0.06149
群益大印度基金-美元                                                11.97580   11.85130   0.12450    1.05052
群益大印度基金-新臺幣                                              11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.86120   12.23280  -0.37160   -3.03773
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.18860   11.42620  -0.23760   -2.07943
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.70000   10.96000  -0.26000   -2.37226
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.53680   10.86680  -0.33000   -3.03677
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.06720    9.25970  -0.19250   -2.07890
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.69000    8.91000  -0.22000   -2.46914
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.51980    9.81800  -0.29820   -3.03728
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.22610    8.40080  -0.17470   -2.07956
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.85000    9.07000  -0.22000   -2.42558
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.79800    9.07360  -0.27560   -3.03738
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.85740    8.02420  -0.16680   -2.07871
群益中小型股基金                                                   45.10000   45.45000  -0.35000   -0.77008
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.52160   10.55630  -0.03470   -0.32871
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.55490    9.49260   0.06230    0.65630
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.12470    9.09520   0.02950    0.32435
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.90510    8.93440  -0.02930   -0.32795
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.08550    8.03280   0.05270    0.65606
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.72250    7.69750   0.02500    0.32478
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.57320   10.57770  -0.00450   -0.04254
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.63040   11.63540  -0.00500   -0.04297
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21300   11.20050   0.01250    0.11160
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.45700   10.47680  -0.01980   -0.18899
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.74190    8.72610   0.01580    0.18107
群益中國新機會基金N-美元                                            7.85200    7.76120   0.09080    1.16992
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.54000    8.47000   0.07000    0.82645
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.75260    7.73860   0.01400    0.18091
群益中國新機會基金-美元                                             8.39520    8.29800   0.09720    1.17137
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.15000    8.09000   0.06000    0.74166
群益平衡王基金                                                     19.95620   20.03840  -0.08220   -0.41021
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.94490    9.92190   0.02300    0.23181
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.04400   10.05400  -0.01000   -0.09946
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.94490    9.92190   0.02300    0.23181
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.04400   10.05400  -0.01000   -0.09946
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.94500    9.92200   0.02300    0.23181
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.04400   10.05390  -0.00990   -0.09847
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.02270   10.03240  -0.00970   -0.09669
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.90250    9.89440   0.00810    0.08186
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00120   10.02610  -0.02490   -0.24835
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.90250    9.89440   0.00810    0.08186
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00120   10.02610  -0.02490   -0.24835
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.90260    9.89440   0.00820    0.08288
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00120   10.02610  -0.02490   -0.24835
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.99780   10.02240  -0.02460   -0.24545
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.91660    9.90590   0.01070    0.10802
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.01540   10.03770  -0.02230   -0.22216
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.91660    9.90590   0.01070    0.10802
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.01540   10.03780  -0.02240   -0.22316
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.91650    9.90580   0.01070    0.10802
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.01540   10.03770  -0.02230   -0.22216
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.00530   10.02740  -0.02210   -0.22040
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.54000  -0.05000   -0.76453
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.18150   12.38400  -0.20250   -1.63517
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.37260   11.44860  -0.07600   -0.66384
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.98000   11.09000  -0.11000   -0.99188
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.39120   10.56400  -0.17280   -1.63574
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.70000    9.76490  -0.06490   -0.66463
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.36000    9.46000  -0.10000   -1.05708
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.18490   10.35430  -0.16940   -1.63604
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.51210   10.49830   0.01380    0.13145
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.29170   10.27920   0.01250    0.12160
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.25730    9.24520   0.01210    0.13088
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.25770    9.24650   0.01120    0.12113
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.57320   10.55940   0.01380    0.13069
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.61480   10.60190   0.01290    0.12168
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.42070    9.40840   0.01230    0.13073
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90550    9.89350   0.01200    0.12129
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.38420   11.40040  -0.01620   -0.14210
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82290    7.83410  -0.01120   -0.14296
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73480   10.76200  -0.02720   -0.25274
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55020   10.56580  -0.01560   -0.14765
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.75740   10.80900  -0.05160   -0.47738
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89060    9.91570  -0.02510   -0.25313
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83530    9.84980  -0.01450   -0.14721
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02910   10.07730  -0.04820   -0.47830
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73490   10.76210  -0.02720   -0.25274
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55000   10.56560  -0.01560   -0.14765
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.75730   10.80890  -0.05160   -0.47738
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89070    9.91580  -0.02510   -0.25313
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83510    9.84970  -0.01460   -0.14823
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02920   10.07730  -0.04810   -0.47731
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.63420    9.81540  -0.18120   -1.84608
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.41000   11.66000  -0.25000   -2.14408
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.76350   16.06000  -0.29650   -1.84620
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.83000   16.18000  -0.35000   -2.16316
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.69000   11.82000  -0.13000   -1.09983
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.30490   10.28580   0.01910    0.18569
群益印度中小基金N-美元                                              8.46160    8.36330   0.09830    1.17537
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.14000    8.07000   0.07000    0.86741
群益印度中小基金-人民幣                                            13.95060   13.92470   0.02590    0.18600
群益印度中小基金-美元                                              12.10250   11.96180   0.14070    1.17624
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.25000   14.13000   0.12000    0.84926
群益多利策略組合基金                                               11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
群益多重收益組合基金                                               14.30000   14.31000  -0.01000   -0.06988
群益多重資產組合基金                                               15.66000   15.83000  -0.17000   -1.07391
群益安家基金                                                       25.70510   25.71480  -0.00970   -0.03772
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16460   16.16440   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.26000   21.88000  -0.62000   -2.83364
群益亞太中小基金                                                   10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.36000   16.31000   0.05000    0.30656
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.78720   10.76430   0.02290    0.21274
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.95610    7.93910   0.01700    0.21413
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.48020   10.45790   0.02230    0.21324
群益店頭市場基金                                                   96.99000   97.70000  -0.71000   -0.72671
群益東方盛世基金                                                    8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
群益東協成長基金-人民幣                                            13.25700   13.29350  -0.03650   -0.27457
群益東協成長基金-美元                                              11.38210   11.30180   0.08030    0.71051
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.89300   12.10080  -0.20780   -1.71724
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.07310   11.17970  -0.10660   -0.95351
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.57540   10.70670  -0.13130   -1.22633
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.70520    9.87480  -0.16960   -1.71750
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.03880    9.12590  -0.08710   -0.95443
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.63080    8.73800  -0.10720   -1.22683
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.93540   11.07110  -0.13570   -1.22571
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.49750    9.66350  -0.16600   -1.71780
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.19930    9.28790  -0.08860   -0.95393
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.64180    9.76160  -0.11980   -1.22726
群益長安基金                                                       29.89000   30.02000  -0.13000   -0.43304
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.10030   10.38480  -0.28450   -2.73958
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.27930   15.70980  -0.43050   -2.74033
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.02000   15.49000  -0.47000   -3.03422
群益真善美基金                                                     15.97560   15.93340   0.04220    0.26485
群益馬拉松基金                                                    120.01000  120.84000  -0.83000   -0.68686
群益深証中小板基金                                                 11.53000   11.44000   0.09000    0.78671
群益創新科技基金                                                   33.22000   33.30000  -0.08000   -0.24024
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.78090    9.78980  -0.00890   -0.09091
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.80550    8.72730   0.07820    0.89604
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.65150   10.66120  -0.00970   -0.09098
群益華夏盛世基金-美元                                               9.70900    9.62280   0.08620    0.89579
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.30000   16.21000   0.09000    0.55521
群益奧斯卡基金                                                     30.31000   30.49000  -0.18000   -0.59036
群益新興金鑽基金-美元                                              10.99880   10.99550   0.00330    0.03001
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
群益葛萊美基金                                                     23.75000   23.89000  -0.14000   -0.58602
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.27000   22.74000  -0.47000   -2.06684
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.97000    7.87000   0.10000    1.27065
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.29000   13.63000  -0.34000   -2.49450
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.32080   11.54700  -0.22620   -1.95895
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.91700   11.02630  -0.10930   -0.99127
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.12770   11.27630  -0.14860   -1.31781
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.93070   11.14920  -0.21850   -1.95978
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.54030   10.64580  -0.10550   -0.99100
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.74380   10.88730  -0.14350   -1.31805
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.32060   11.54690  -0.22630   -1.95983
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.91740   11.02660  -0.10920   -0.99033
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.93080   11.14920  -0.21840   -1.95888
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.53980   10.64530  -0.10550   -0.99105
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.96290   10.09590  -0.13300   -1.31737
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.01060   13.12730  -0.11670   -0.88899
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.78410   11.86060  -0.07650   -0.64499
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.91000   11.02000  -0.11000   -0.99819
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.67580   11.75630  -0.08050   -0.68474
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.66720    8.74490  -0.07770   -0.88852
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.95780    9.01600  -0.05820   -0.64552
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.30000    8.38000  -0.08000   -0.95465
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.45000    8.50820  -0.05820   -0.68405
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.25780   10.32450  -0.06670   -0.64604
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.91010    9.97450  -0.06440   -0.64565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.68000    9.87000  -0.19000   -1.92503
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.72000    9.90000  -0.18000   -1.81818
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.71000    9.89000  -0.18000   -1.82002
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.80000   10.02000  -0.22000   -2.19561
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.69000    9.88000  -0.19000   -1.92308
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.68000    9.87000  -0.19000   -1.92503
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.72000    9.90000  -0.18000   -1.81818
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.71000    9.89000  -0.18000   -1.82002
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.80000   10.02000  -0.22000   -2.19561
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.69000    9.88000  -0.19000   -1.92308
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.27000   30.53000  -0.26000   -0.85162
德信中國精選成長基金                                               11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
德信台灣主流中小基金                                               20.64000   20.83000  -0.19000   -0.91215
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98920   11.98900   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.23000   33.59000  -0.36000   -1.07175
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.97730   10.97010   0.00720    0.06563
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85250   10.84780   0.00470    0.04333
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71940   11.71930   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.81000   16.93000  -0.12000   -0.70880
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.85000   17.33000  -0.48000   -2.76976
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.82340   10.76040   0.06300    0.58548
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.44990   16.35340   0.09650    0.59009
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28850    8.31810  -0.02960   -0.35585
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11050   11.11230  -0.00180   -0.01620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13340   12.13570  -0.00230   -0.01895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12900   14.17940  -0.05040   -0.35545
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摩根大歐洲基金                                                     16.33000   16.72000  -0.39000   -2.33254
摩根中小基金                                                       22.05000   22.33000  -0.28000   -1.25392
摩根中國A股基金                                                    14.93000   14.77000   0.16000    1.08328
摩根中國A股基金(美元)                                              11.52000   11.36000   0.16000    1.40845
摩根中國亮點基金                                                   12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.25540   11.26530  -0.00990   -0.08788
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.57990   12.53500   0.04490    0.35820
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.48800    9.47500   0.01300    0.13720
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.15870   13.17010  -0.01140   -0.08656
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.31440   15.26000   0.05440    0.35649
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.15000   19.37000  -0.22000   -1.13578
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.15000   19.37000  -0.22000   -1.13578
摩根台灣增長基金                                                   48.87000   49.42000  -0.55000   -1.11291
摩根平衡基金                                                       27.31000   27.44000  -0.13000   -0.47376
摩根全球α基金                                                     17.94000   18.42000  -0.48000   -2.60586
摩根全球平衡基金                                                   16.26680   16.33590  -0.06910   -0.42299
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.40730    9.44240  -0.03510   -0.37173
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.55390   10.58140  -0.02750   -0.25989
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.94180    9.97310  -0.03130   -0.31384
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.61190   11.65530  -0.04340   -0.37236
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.36120   10.39380  -0.03260   -0.31365
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.33010   10.33370  -0.00360   -0.03484
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.75670   13.76160  -0.00490   -0.03561
摩根亞洲基金                                                       56.96000   56.74000   0.22000    0.38773
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.44380    8.45170  -0.00790   -0.09347
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96180    9.95830   0.00350    0.03515
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80970    8.81060  -0.00090   -0.01021
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90680   12.91820  -0.01140   -0.08825
摩根東方內需機會基金                                               18.02000   17.95000   0.07000    0.38997
摩根東方科技基金                                                   31.57000   31.27000   0.30000    0.95939
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   21.43000   21.32000   0.11000    0.51595
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13610   15.13600   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.27000   14.02000   0.25000    1.78317
摩根新金磚五國基金                                                 12.00000   12.29000  -0.29000   -2.35964
摩根新絲路基金                                                      8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
摩根新興35基金                                                     12.98000   13.07000  -0.09000   -0.68860
摩根新興日本基金                                                   23.35000   23.03000   0.32000    1.38949
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.14210    7.17290  -0.03080   -0.42939
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.48300    9.51410  -0.03110   -0.32688
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29360    9.32780  -0.03420   -0.36665
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.09110   11.13850  -0.04740   -0.42555
摩根新興科技基金                                                   52.36000   52.92000  -0.56000   -1.05820
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.62920    8.68650  -0.05730   -0.65964
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.25800    9.29500  -0.03700   -0.39806
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.71800    8.75270  -0.03470   -0.39645
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.31580   10.38430  -0.06850   -0.65965
摩根龍揚基金                                                       32.03000   31.86000   0.17000    0.53358
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.17000   10.41000  -0.24000   -2.30548
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.68000   10.89000  -0.21000   -1.92837
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.38000   10.59000  -0.21000   -1.98300
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.77000   12.05000  -0.28000   -2.32365
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35860    9.36840  -0.00980   -0.10461
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.59210   11.60410  -0.01200   -0.10341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.13000   20.09000   0.04000    0.19910
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61800   12.61790   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.09000   11.18000  -0.09000   -0.80501
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.80650   10.84760  -0.04110   -0.37889
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.59900   10.55330   0.04570    0.43304
聯邦中國龍基金                                                     26.39000   26.57000  -0.18000   -0.67746
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.56270   12.53920   0.02350    0.18741
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76950   11.76500   0.00450    0.03825
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73440   10.75110  -0.01670   -0.15533
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.33490   10.31570   0.01920    0.18612
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.73560    9.73180   0.00380    0.03905
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.87260    8.88630  -0.01370   -0.15417
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62850    9.76540  -0.13690   -1.40189
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.95520   10.13020  -0.17500   -1.72751
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.13930    9.26920  -0.12990   -1.40142
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.44560    9.61160  -0.16600   -1.72708
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.50410   11.57510  -0.07100   -0.61339
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.34520   11.43990  -0.09470   -0.82780
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.65340   10.77360  -0.12020   -1.11569
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61490   10.68050  -0.06560   -0.61420
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.45600   10.54330  -0.08730   -0.82801
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81810    9.92900  -0.11090   -1.11693
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.48530   23.56660  -0.08130   -0.34498
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.26070    9.30230  -0.04160   -0.44720
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.73740    9.81350  -0.07610   -0.77546
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.20880    9.25010  -0.04130   -0.44648
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.67040    9.74600  -0.07560   -0.77570
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22730   13.22710   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.22000   13.30000  -0.08000   -0.60150
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.76240   16.84680  -0.08440   -0.50099
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.59650   12.69870  -0.10220   -0.80481
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.44260   12.49680  -0.05420   -0.43371
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.83370   11.88520  -0.05150   -0.43331
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.44140   12.40220   0.03920    0.31607
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.72030   11.72010   0.00020    0.00171
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60410   10.56870   0.03540    0.33495
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.80570    8.80530   0.00040    0.00454
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.51000   35.85000  -0.34000   -0.94840
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.91000   17.82000   0.09000    0.50505
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.61000   17.39000   0.22000    1.26509
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.86000   11.75000   0.11000    0.93617
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.15000   16.23000  -0.08000   -0.49291
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.83000   11.89000  -0.06000   -0.50463
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.67000   12.73000  -0.06000   -0.47133
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.53000    7.58000  -0.05000   -0.65963
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.91000   14.91000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.01000   11.21000  -0.20000   -1.78412
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.63000   13.82000  -0.19000   -1.37482
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.59000   13.79000  -0.20000   -1.45033
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.62000   13.81000  -0.19000   -1.37581
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.81000    8.97000  -0.16000   -1.78372
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.26000   14.47000  -0.21000   -1.45128
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.32000    9.49000  -0.17000   -1.79136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.35000   20.65000  -0.30000   -1.45278
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.48000   18.75000  -0.27000   -1.44000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.80000   13.02000  -0.22000   -1.68971
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.40000   14.61000  -0.21000   -1.43737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.35000   15.58000  -0.23000   -1.47625
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.35000   14.56000  -0.21000   -1.44231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.54000    9.70000  -0.16000   -1.64948
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.34000   14.56000  -0.22000   -1.51099
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.29000   12.48000  -0.19000   -1.52244
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.52000   14.73000  -0.21000   -1.42566
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.42000   12.60000  -0.18000   -1.42857
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.50000    8.64000  -0.14000   -1.62037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.89000   13.08000  -0.19000   -1.45260
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.53000   19.54000  -0.01000   -0.05118
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.27000   18.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.96000   14.03000  -0.07000   -0.49893
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.07000   14.13000  -0.06000   -0.42463
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
聯博貨幣市場基金                                                   15.04120   15.04110   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11350   11.14080  -0.02730   -0.24505
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84360   13.85510  -0.01150   -0.08300
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.50090    7.51930  -0.01840   -0.24470
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.33000   14.30000   0.03000    0.20979
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.49000   14.45000   0.04000    0.27682
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.27720   10.35420  -0.07700   -0.74366
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.62800   10.74630  -0.11830   -1.10084
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.19950   10.23390  -0.03440   -0.33614
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27510   10.33240  -0.05730   -0.55457
瀚亞中小型股基金                                                   21.38000   21.60000  -0.22000   -1.01852
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.72000   12.57000   0.15000    1.19332
瀚亞巴西基金                                                        5.77000    5.98000  -0.21000   -3.51171
瀚亞外銷基金                                                       40.25000   40.61000  -0.36000   -0.88648
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.38450   11.47330  -0.08880   -0.77397
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.86340   10.89000  -0.02660   -0.24426
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.80260   12.85560  -0.05300   -0.41227
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.87050   10.90980  -0.03930   -0.36023
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.27720    7.33540  -0.05820   -0.79341
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.92940    7.94880  -0.01940   -0.24406
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13760    8.17130  -0.03370   -0.41242
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.08240    7.10810  -0.02570   -0.36156
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.69620    8.73220  -0.03600   -0.41227
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.94980    9.02120  -0.07140   -0.79147
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.27170    9.29440  -0.02270   -0.24423
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.06420    9.10170  -0.03750   -0.41201
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.85000   12.14000  -0.29000   -2.38880
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.22000   11.39000  -0.17000   -1.49254
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.09000   11.30000  -0.21000   -1.85841
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.52000   10.78000  -0.26000   -2.41187
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.16000   10.31000  -0.15000   -1.45490
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.07000   10.26000  -0.19000   -1.85185
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.41650   10.47330  -0.05680   -0.54233
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.73870    9.85430  -0.11560   -1.17309
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.43310    9.45920  -0.02610   -0.27592
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.58200    9.63420  -0.05220   -0.54182
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.97000   13.92000   0.05000    0.35920
瀚亞印度基金-美元                                                  12.89000   12.73000   0.16000    1.25687
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.11000   28.83000   0.28000    0.97121
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.53000  -0.13000   -1.36411
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.12000   14.07000   0.05000    0.35537
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.43000    8.45000  -0.02000   -0.23669
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.45000    6.41000   0.04000    0.62402
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.31640   12.42250  -0.10610   -0.85410
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.64630   14.80530  -0.15900   -1.07394
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.07250   11.07910  -0.00660   -0.05957
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.91690   10.94780  -0.03090   -0.28225
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.73420   12.75130  -0.01710   -0.13410
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.89770    8.97000  -0.07230   -0.80602
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.96570   10.07330  -0.10760   -1.06817
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.77560    8.78070  -0.00510   -0.05808
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.64180    8.66630  -0.02450   -0.28270
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.30380    9.31550  -0.01170   -0.12560
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.85980   14.99600  -0.13620   -0.90824
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.55580   10.71210  -0.15630   -1.45910
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.13590   10.19400  -0.05810   -0.56994
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.55860   12.67370  -0.11510   -0.90818
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.33000   10.53000  -0.20000   -1.89934
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.11000   18.32000  -0.21000   -1.14629
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62900   13.62890   0.00010    0.00073
瀚亞美國高科技基金                                                 28.68000   29.69000  -1.01000   -3.40182
瀚亞高科技基金                                                     59.65000   59.91000  -0.26000   -0.43398
瀚亞理財通基金                                                     26.16000   26.39000  -0.23000   -0.87154
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.98000  -0.09000   -1.00223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
瀚亞菁華基金                                                       21.91000   22.00000  -0.09000   -0.40909
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.92650   13.97830  -0.05180   -0.37057
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.13870    9.17270  -0.03400   -0.37067
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.86210   11.06460  -0.20250   -1.83016
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.88640   12.12290  -0.23650   -1.95085
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.05840   10.18800  -0.12960   -1.27208
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.56520   10.66910  -0.10390   -0.97384
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.07250    8.22300  -0.15050   -1.83023
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.30150    8.46670  -0.16520   -1.95117
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52550    8.60690  -0.08140   -0.94575
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.09510    8.19940  -0.10430   -1.27204
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.00970    8.08850  -0.07880   -0.97422
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.20560   14.23730  -0.03170   -0.22265
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.69860   10.79910  -0.10050   -0.93063
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93170    9.93590  -0.00420   -0.04227
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.58310   11.60890  -0.02580   -0.22224
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.21980   10.31580  -0.09600   -0.93061
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.06470   10.08710  -0.02240   -0.22207
瀚亞歐洲基金                                                       10.06000   10.31000  -0.25000   -2.42483
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