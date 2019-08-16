[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/15 108/08/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.27580 10.30700 -0.03120 -0.30271 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.06500 10.09560 -0.03060 -0.30310 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.38390 10.39320 -0.00930 -0.08948 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.17910 10.18820 -0.00910 -0.08932 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.14620 10.17550 -0.02930 -0.28795 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.15350 10.17940 -0.02590 -0.25444 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.15160 10.17750 -0.02590 -0.25448 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.25740 10.28330 -0.02590 -0.25186 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.73780 9.78830 -0.05050 -0.51592 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.73780 9.78830 -0.05050 -0.51592 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.74180 9.78300 -0.04120 -0.42114 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.74180 9.78300 -0.04120 -0.42114 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.87260 9.91560 -0.04300 -0.43366 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.87260 9.91560 -0.04300 -0.43366 大華銀多元特別收益平衡基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.68840 10.71110 -0.02270 -0.21193 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.48920 10.51150 -0.02230 -0.21215 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.61060 10.62240 -0.01180 -0.11109 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.49770 10.50930 -0.01160 -0.11038 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.66000 21.72000 -0.06000 -0.27624 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.94000 20.53000 0.41000 1.99708 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.66990 43.44860 0.22130 0.50934 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.43530 40.17890 0.25640 0.63815 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.87340 9.88040 -0.00700 -0.07085 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41070 10.41780 -0.00710 -0.06815 中國信託台灣活力基金 13.33000 13.48000 -0.15000 -1.11276 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.10000 9.34000 -0.24000 -2.56959 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.88000 10.15000 -0.27000 -2.66010 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.24560 10.19880 0.04680 0.45888 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21540 10.26170 -0.04630 -0.45119 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13080 9.17220 -0.04140 -0.45136 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41920 10.43190 -0.01270 -0.12174 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28310 9.29320 -0.01010 -0.10868 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.58790 11.76350 -0.17560 -1.49275 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81680 9.96560 -0.14880 -1.49314 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07370 11.06930 0.00440 0.03975 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.65110 9.64720 0.00390 0.04043 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.08700 47.36730 0.71970 1.51940 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.78320 43.26600 0.51720 1.19540 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.49620 48.18410 0.31210 0.64772 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.25830 48.91540 0.34290 0.70101 中國信託智能運動基金-台幣 10.62000 10.86000 -0.24000 -2.20994 中國信託智能運動基金-美元 10.14000 10.33000 -0.19000 -1.83930 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 10.21000 -0.24000 -2.35064 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.85000 -0.20000 -2.03046 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04090 11.04070 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.43010 10.44080 -0.01070 -0.10248 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.59190 9.60180 -0.00990 -0.10311 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.58390 10.57040 0.01350 0.12772 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.73240 9.71990 0.01250 0.12860 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.60130 40.69540 -0.09410 -0.23123 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.27570 41.25640 0.01930 0.04678 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.15000 11.41000 -0.26000 -2.27870 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.58000 10.83000 -0.25000 -2.30840 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.10000 11.33000 -0.23000 -2.03001 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.60000 10.81000 -0.21000 -1.94265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.82350 45.62360 0.19990 0.43815 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.13620 45.89130 0.24490 0.53365 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.95120 45.70250 0.24870 0.54417 元大2001基金 64.14000 64.48000 -0.34000 -0.52730 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.99740 48.69930 0.29810 0.61212 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.38610 46.00600 0.38010 0.82620 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.37000 20.18000 0.19000 0.94153 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73010 11.72920 0.00090 0.00767 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73220 10.83340 -0.10120 -0.93415 元大上證50基金 32.13000 32.03000 0.10000 0.31221 元大大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 元大大中華TMT基金-新台幣 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405 元大大中華價值指數基金-美元 11.43400 11.42100 0.01300 0.11383 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.71700 15.75000 -0.03300 -0.20952 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.00200 10.96300 0.03900 0.35574 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.50800 10.57000 -0.06200 -0.58657 元大中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.89000 0.03000 1.03806 元大中國平衡基金-新台幣 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.95230 46.75200 0.20030 0.42843 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09270 11.05980 0.03290 0.29747 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08530 10.05530 0.03000 0.29835 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13280 10.19870 -0.06590 -0.64616 元大巴西指數基金 6.83200 7.20400 -0.37200 -5.16380 元大日經225基金 25.95000 26.25000 -0.30000 -1.14286 元大台商收成基金 22.39000 22.63000 -0.24000 -1.06054 元大台灣50單日反向1倍基金 11.89000 11.74000 0.15000 1.27768 元大台灣50單日正向2倍基金 37.71000 38.63000 -0.92000 -2.38157 元大台灣中型100基金 32.59000 32.92000 -0.33000 -1.00243 元大台灣加權股價指數基金 25.24700 25.48000 -0.23300 -0.91444 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 元大台灣卓越50基金 79.48000 80.19000 -0.71000 -0.88540 元大台灣金融基金 17.84000 17.95000 -0.11000 -0.61281 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.41000 31.76000 -0.35000 -1.10202 元大台灣高股息基金 26.74000 26.88000 -0.14000 -0.52083 元大台灣電子科技基金 35.39000 35.69000 -0.30000 -0.84057 元大全球ETF成長組合基金 10.47000 10.67000 -0.20000 -1.87441 元大全球ETF穩健組合基金 14.99000 15.19000 -0.20000 -1.31666 元大全球人工智慧ETF基金 22.81000 23.63000 -0.82000 -3.47017 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.43000 13.58000 -0.15000 -1.10457 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.28000 13.31000 -0.03000 -0.22539 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15800 12.25800 -0.10000 -0.81579 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.92000 9.03000 -0.11000 -1.21816 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.92000 -0.08000 -1.15607 元大全球股票入息基金-美元配息 8.03300 8.19800 -0.16500 -2.01269 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.49000 9.72000 -0.23000 -2.36626 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.10000 8.29000 -0.19000 -2.29192 元大全球新興市場精選組合基金 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071 元大全球農業商機基金 17.56000 18.14000 -0.58000 -3.19735 元大印尼指數基金 9.53500 9.56300 -0.02800 -0.29280 元大印度指數基金 9.43600 9.46600 -0.03000 -0.31692 元大印度基金 12.27000 12.36000 -0.09000 -0.72816 元大多多基金 17.34000 17.50000 -0.16000 -0.91429 元大多福基金 53.41000 53.65000 -0.24000 -0.44734 元大亞太成長基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.51150 9.55750 -0.04600 -0.48130 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.59520 7.63190 -0.03670 -0.48088 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.67100 8.64000 0.03100 0.35880 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.90400 9.79600 0.10800 1.10249 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20580 10.20590 -0.00010 -0.00098 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43110 10.42460 0.00650 0.06235 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18370 10.17730 0.00640 0.06289 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.60700 10.63550 -0.02850 -0.26797 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35680 10.38460 -0.02780 -0.26770 元大卓越基金 43.06000 43.40000 -0.34000 -0.78341 元大店頭基金 8.53000 8.62000 -0.09000 -1.04408 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49820 10.49760 0.00060 0.00572 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96460 9.96320 0.00140 0.01405 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.00030 33.13670 -0.13640 -0.41163 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.07560 46.40830 0.66730 1.43789 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.31410 15.62510 -0.31100 -1.99039 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.39420 26.40350 0.99070 3.75215 元大美國政府7至10年期債券基金 43.90930 43.84480 0.06450 0.14711 元大高科技基金 19.88000 19.90000 -0.02000 -0.10050 元大得利貨幣市場基金 16.33680 16.33650 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04030 12.04010 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226 元大富櫃50基金 12.57000 12.78000 -0.21000 -1.64319 元大華夏中小基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 元大新中國基金-美元 8.72000 8.69100 0.02900 0.33368 元大新中國基金-新台幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 25.16000 25.25000 -0.09000 -0.35644 元大新東協平衡基金-美元 9.29900 9.33100 -0.03200 -0.34294 元大新東協平衡基金-新台幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94520 10.94350 0.00170 0.01553 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.84890 9.90820 -0.05930 -0.59849 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.39350 11.50010 -0.10660 -0.92695 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.34270 9.43010 -0.08740 -0.92682 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.65070 10.63600 0.01470 0.13821 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.85470 9.84110 0.01360 0.13820 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.01410 11.03530 -0.02120 -0.19211 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.20030 10.22000 -0.01970 -0.19276 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.18230 10.17200 0.01030 0.10126 元大新興亞洲基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.65860 9.74830 -0.08970 -0.92016 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.95020 9.03330 -0.08310 -0.91993 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.10660 10.23420 -0.12760 -1.24680 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.38010 9.49860 -0.11850 -1.24755 元大萬泰貨幣市場基金 15.17360 15.17340 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.34000 37.51000 -0.17000 -0.45321 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 元大實質多重資產基金-美元 8.03200 8.11900 -0.08700 -1.07156 元大實質多重資產基金-新台幣 8.63000 8.75000 -0.12000 -1.37143 元大滬深300單日反向1倍基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 元大滬深300單日正向2倍基金 16.88000 16.87000 0.01000 0.05928 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 元大摩臺基金 37.19000 37.53000 -0.34000 -0.90594 元大標普500基金 27.02000 27.98000 -0.96000 -3.43102 元大標普500單日反向1倍基金 12.68000 12.30000 0.38000 3.08943 元大標普500單日正向2倍基金 33.61000 35.87000 -2.26000 -6.30053 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.03000 21.17000 -0.14000 -0.66131 元大標智滬深300基金 17.54000 17.51000 0.03000 0.17133 元大歐洲50基金 24.10000 24.59000 -0.49000 -1.99268 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.15670 9.15450 0.00220 0.02403 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30140 10.30120 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.44000 15.55000 -0.11000 -0.70740 日盛上選基金 35.76000 35.87000 -0.11000 -0.30666 日盛小而美基金 18.37000 18.56000 -0.19000 -1.02371 日盛中國內需動力基金 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.29690 12.37470 -0.07780 -0.62870 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79480 9.85680 -0.06200 -0.62901 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52680 12.52470 0.00210 0.01677 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.97280 9.97110 0.00170 0.01705 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40630 11.43350 -0.02720 -0.23790 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.06340 9.08500 -0.02160 -0.23775 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 日盛日盛基金 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 日盛全球抗暖化基金 11.02000 11.29000 -0.27000 -2.39150 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.53510 10.55450 -0.01940 -0.18381 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39660 9.41390 -0.01730 -0.18377 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35750 10.40100 -0.04350 -0.41823 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23860 9.27740 -0.03880 -0.41822 日盛全球智能車基金(美元) 10.01000 10.23000 -0.22000 -2.15054 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.19000 10.45000 -0.26000 -2.48804 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51130 2.52570 -0.01440 -0.57014 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64720 1.65660 -0.00940 -0.56743 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38760 0.38740 0.00020 0.05163 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25470 0.25460 0.00010 0.03928 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85970 12.88500 -0.02530 -0.19635 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32590 8.34230 -0.01640 -0.19659 日盛亞洲機會基金 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993 日盛首選基金 17.77000 17.89000 -0.12000 -0.67077 日盛高科技基金 18.87000 18.90000 -0.03000 -0.15873 日盛貨幣市場基金 14.84510 14.84490 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.69000 41.88000 -0.19000 -0.45368 日盛精選五虎基金 36.30000 36.60000 -0.30000 -0.81967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55540 13.55520 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.57000 32.64000 -0.07000 -0.21446 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.59000 8.86000 -0.27000 -3.04740 台新MSCI中國基金 18.84000 18.95000 -0.11000 -0.58047 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.66000 20.28000 -0.62000 -3.05720 台新大眾貨幣市場基金 14.23210 14.23190 0.00020 0.00141 台新中國通基金 47.83000 47.90000 -0.07000 -0.14614 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54790 0.53900 0.00890 1.65121 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.17700 16.95500 0.22200 1.30935 台新中國精選中小基金-美元 0.31620 0.31270 0.00350 1.11928 台新中國精選中小基金-新台幣 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 台新主流基金 25.46000 25.51000 -0.05000 -0.19600 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.15000 24.43000 -0.28000 -1.14613 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77380 0.78000 -0.00620 -0.79487 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.10000 17.29000 -0.19000 -1.09890 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54690 0.55120 -0.00430 -0.78012 台新台灣中小基金 37.42000 37.49000 -0.07000 -0.18672 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.14280 11.10870 0.03410 0.30697 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11950 10.06110 0.05840 0.58045 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.70520 11.63770 0.06750 0.58001 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02560 10.07650 -0.05090 -0.50514 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.22410 11.28110 -0.05700 -0.50527 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670 台新印度基金 14.00000 14.09000 -0.09000 -0.63875 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64550 8.68400 -0.03850 -0.44334 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28040 0.28070 -0.00030 -0.10688 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.69570 12.75230 -0.05660 -0.44384 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40690 0.40730 -0.00040 -0.09821 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.18000 40.03000 0.15000 0.37472 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.55000 43.20000 0.35000 0.81019 台新真吉利貨幣市場基金 11.13560 11.13550 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.26200 33.48720 -0.22520 -0.67250 台新智慧生活基金-美元 10.44100 10.69860 -0.25760 -2.40779 台新智慧生活基金-新台幣 10.93000 11.24000 -0.31000 -2.75801 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.00780 8.03930 -0.03150 -0.39183 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.33480 8.39550 -0.06070 -0.72301 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.09330 9.12930 -0.03600 -0.39433 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47610 9.54510 -0.06900 -0.72288 台新新興市場債券基金(A類型) 11.49170 11.62610 -0.13440 -1.15602 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36040 0.36340 -0.00300 -0.82554 台新新興市場債券基金(B類型) 8.14860 8.24390 -0.09530 -1.15601 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26970 0.27200 -0.00230 -0.84559 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.37000 -0.08000 -1.48976 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.96000 22.98000 -0.02000 -0.08703 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.52890 10.49210 0.03680 0.35074 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05600 10.08410 -0.02810 -0.27866 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.20480 10.25110 -0.04630 -0.45166 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.53540 10.49940 0.03600 0.34288 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05190 10.07990 -0.02800 -0.27778 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20480 10.25110 -0.04630 -0.45166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.24230 44.93490 0.30740 0.68410 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.06250 44.57800 0.48450 1.08686 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.84520 39.62880 0.21640 0.54607 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38420 11.38350 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08860 10.03040 0.05820 0.58024 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30280 9.32260 -0.01980 -0.21239 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.96180 10.98520 -0.02340 -0.21301 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.79870 7.76970 0.02900 0.37324 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26000 9.22550 0.03450 0.37396 永豐中小基金 53.46000 54.00000 -0.54000 -1.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81590 1.82650 -0.01060 -0.58034 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.54010 2.55480 -0.01470 -0.57539 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22040 8.22100 -0.00060 -0.00730 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15700 11.15790 -0.00090 -0.00807 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.77000 -0.02000 -0.41929 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.22000 21.20000 0.02000 0.09434 永豐主流品牌基金 18.45000 19.01000 -0.56000 -2.94582 永豐永豐基金 32.94000 33.26000 -0.32000 -0.96212 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.19130 9.14840 0.04290 0.46893 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71270 9.66740 0.04530 0.46859 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16870 9.15220 0.01650 0.18028 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.69160 9.67410 0.01750 0.18090 永豐亞洲民生消費基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 永豐南非幣2021保本基金 14.15510 14.15850 -0.00340 -0.02401 永豐貨幣市場基金 13.94760 13.94740 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14260 2.15910 -0.01650 -0.76421 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.65500 2.67550 -0.02050 -0.76621 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81130 7.82660 -0.01530 -0.19549 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98510 11.00670 -0.02160 -0.19624 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18040 7.20630 -0.02590 -0.35941 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.55510 11.59670 -0.04160 -0.35872 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.81000 7.77000 0.04000 0.51480 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.15000 18.09000 0.06000 0.33167 永豐臺灣加權ETF基金 52.78000 53.32000 -0.54000 -1.01275 永豐領航科技基金 38.90000 39.13000 -0.23000 -0.58778 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.61000 11.51000 0.10000 0.86881 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.93000 -0.23000 -2.31621 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.64000 9.83000 -0.19000 -1.93286 永豐趨勢平衡基金 41.42000 41.75000 -0.33000 -0.79042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91560 11.91480 0.00080 0.00671 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74200 9.74650 -0.00450 -0.04617 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39260 10.39740 -0.00480 -0.04617 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83850 9.82920 0.00930 0.09462 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.32660 10.31690 0.00970 0.09402 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79680 9.80420 -0.00740 -0.07548 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.57630 10.58430 -0.00800 -0.07558 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84390 9.83880 0.00510 0.05184 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.40710 10.40170 0.00540 0.05191 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.73000 14.65000 0.08000 0.54608 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.09000 18.98000 0.11000 0.57956 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.89000 18.74000 0.15000 0.80043 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06900 10.06810 0.00090 0.00894 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06900 10.06810 0.00090 0.00894 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01260 10.00710 0.00550 0.05496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01260 10.00710 0.00550 0.05496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21340 10.20340 0.01000 0.09801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21330 10.20330 0.01000 0.09801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07690 10.07310 0.00380 0.03772 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07690 10.07310 0.00380 0.03772 兆豐國際生命科學基金 14.61000 15.03000 -0.42000 -2.79441 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28180 10.44310 -0.16130 -1.54456 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.44590 10.58530 -0.13940 -1.31692 兆豐國際全球基金 30.11000 30.78000 -0.67000 -2.17674 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50880 10.50810 0.00070 0.00666 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33580 10.33420 0.00160 0.01548 兆豐國際國民基金 22.96000 23.14000 -0.18000 -0.77787 兆豐國際第一基金 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.78900 10.81190 -0.02290 -0.21180 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23490 8.25240 -0.01750 -0.21206 兆豐國際萬全基金 20.44000 20.52000 -0.08000 -0.38986 兆豐國際電子基金 26.08000 26.32000 -0.24000 -0.91185 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.20000 21.43000 -0.23000 -1.07326 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.97000 15.79000 0.18000 1.13996 兆豐國際豐台灣基金 35.91000 36.10000 -0.19000 -0.52632 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56350 12.56330 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.45000 9.71000 -0.26000 -2.67765 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.40000 9.64000 -0.24000 -2.48963 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.72030 9.75260 -0.03230 -0.33119 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.71130 9.74070 -0.02940 -0.30183 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83460 9.90010 -0.06550 -0.66161 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.73270 9.76520 -0.03250 -0.33281 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.72920 9.76010 -0.03090 -0.31660 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.72060 9.75280 -0.03220 -0.33016 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.71390 9.74330 -0.02940 -0.30175 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84300 9.90860 -0.06560 -0.66205 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.73710 9.76970 -0.03260 -0.33368 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.73700 9.76790 -0.03090 -0.31634 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.79760 10.86170 -0.06410 -0.59015 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.53960 10.60150 -0.06190 -0.58388 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.79350 10.86070 -0.06720 -0.61874 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.47940 10.54160 -0.06220 -0.59004 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60450 10.66680 -0.06230 -0.58406 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.59300 10.65880 -0.06580 -0.61733 合庫台灣基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 合庫全球高收益債券基金A類型 11.69720 11.76740 -0.07020 -0.59656 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.61860 12.66800 -0.04940 -0.38996 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.25270 11.29720 -0.04450 -0.39390 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.02720 12.07290 -0.04570 -0.37853 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09610 8.14470 -0.04860 -0.59671 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31280 9.35120 -0.03840 -0.41064 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03840 9.07400 -0.03560 -0.39233 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.73000 8.76380 -0.03380 -0.38568 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18080 9.21700 -0.03620 -0.39275 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.15000 10.35000 -0.20000 -1.93237 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.69000 10.87000 -0.18000 -1.65593 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.01000 9.20000 -0.19000 -2.06522 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.65000 9.82000 -0.17000 -1.73116 合庫全球新興市場基金 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 合庫貨幣市場基金 10.17860 10.17840 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.85830 9.87090 -0.01260 -0.12765 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.24940 10.25930 -0.00990 -0.09650 合庫新興多重收益基金A類型 10.55790 10.58930 -0.03140 -0.29653 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.03230 12.04490 -0.01260 -0.10461 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.30880 15.32240 -0.01360 -0.08876 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60860 8.61740 -0.00880 -0.10212 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48300 9.49210 -0.00910 -0.09587 合庫新興多重收益基金B類型 7.89640 7.91990 -0.02350 -0.29672 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61100 8.62080 -0.00980 -0.11368 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.49550 10.50500 -0.00950 -0.09043 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.31000 11.19000 0.12000 1.07239 安本標準兩岸價值基金 美元 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19950 10.18620 0.01330 0.13057 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19690 10.18390 0.01300 0.12765 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.86210 9.95630 -0.09420 -0.94613 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17140 10.15480 0.01660 0.16347 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19940 10.18610 0.01330 0.13057 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19680 10.18380 0.01300 0.12765 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.86210 9.95620 -0.09410 -0.94514 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17140 10.15480 0.01660 0.16347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23820 11.23910 -0.00090 -0.00801 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88480 9.78700 0.09780 0.99928 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94610 9.88040 0.06570 0.66495 安聯中國東協基金 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882 安聯中國策略基金-美元 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322 安聯中國策略基金-新臺幣 15.77000 15.58000 0.19000 1.21951 安聯中華新思路基金-人民幣 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613 安聯中華新思路基金-美元 13.71000 13.55000 0.16000 1.18081 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.11000 12.99000 0.12000 0.92379 安聯台灣大壩基金 32.00000 32.07000 -0.07000 -0.21827 安聯台灣科技基金 53.28000 53.37000 -0.09000 -0.16863 安聯台灣貨幣市場基金 12.55450 12.55430 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 36.26000 36.41000 -0.15000 -0.41197 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84510 10.84940 -0.00430 -0.03963 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.99620 16.00970 -0.01350 -0.08432 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94050 9.94890 -0.00840 -0.08443 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99640 10.00470 -0.00830 -0.08296 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.82000 12.05000 -0.23000 -1.90871 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.85000 10.04000 -0.19000 -1.89243 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.51000 -0.19000 -1.65074 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.28640 13.30230 -0.01590 -0.11953 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85960 10.87150 -0.01190 -0.10946 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.94890 12.96350 -0.01460 -0.11262 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59810 9.61420 -0.01610 -0.16746 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53160 9.53740 -0.00580 -0.06081 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07450 9.08470 -0.01020 -0.11228 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24400 10.27660 -0.03260 -0.31723 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27590 10.28740 -0.01150 -0.11179 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44000 11.58000 -0.14000 -1.20898 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.94000 11.16000 -0.22000 -1.97133 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.46960 12.50280 -0.03320 -0.26554 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.30400 11.32280 -0.01880 -0.16604 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92750 10.95060 -0.02310 -0.21095 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56490 8.58620 -0.02130 -0.24807 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42920 8.44330 -0.01410 -0.16700 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12200 8.13920 -0.01720 -0.21132 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.19910 10.24010 -0.04100 -0.40039 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09470 10.11610 -0.02140 -0.21154 安聯全球人口趨勢基金 11.96000 12.24000 -0.28000 -2.28758 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.71000 8.90000 -0.19000 -2.13483 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.36000 34.21000 -0.85000 -2.48465 安聯全球油礦金趨勢基金 7.51000 7.73000 -0.22000 -2.84605 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.59220 12.60100 -0.00880 -0.06984 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.63610 10.64360 -0.00750 -0.07046 安聯全球新興市場基金 16.50000 16.64000 -0.14000 -0.84135 安聯全球農金趨勢基金 8.95000 9.17000 -0.22000 -2.39913 安聯全球綠能趨勢基金 8.85000 9.09000 -0.24000 -2.64026 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.65000 -0.19000 -1.78404 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.71000 10.90000 -0.19000 -1.74312 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.62000 10.81000 -0.19000 -1.75763 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.37000 -0.18000 -1.73578 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.56000 -0.17000 -1.77824 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.54000 -0.17000 -1.78197 安聯亞洲動態策略基金 21.73000 21.78000 -0.05000 -0.22957 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.02270 10.05220 -0.02950 -0.29347 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08240 10.10530 -0.02290 -0.22661 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09690 10.12600 -0.02910 -0.28738 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08000 10.10270 -0.02270 -0.22469 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.10890 10.13820 -0.02930 -0.28901 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08650 10.10940 -0.02290 -0.22652 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03400 10.05820 -0.02420 -0.24060 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03400 10.05820 -0.02420 -0.24060 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03400 10.05820 -0.02420 -0.24060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.60520 10.60320 0.00200 0.01886 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13730 10.13550 0.00180 0.01776 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.85060 90.99350 -0.14290 -0.15704 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.30550 13.28840 0.01710 0.12868 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.27120 68.37960 -0.10840 -0.15853 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89480 9.88210 0.01270 0.12852 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.76570 2.76850 -0.00280 -0.10114 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98860 10.96030 0.02830 0.25820 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.32590 2.33440 -0.00850 -0.36412 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86990 8.84740 0.02250 0.25431 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.39280 10.50540 -0.11260 -1.07183 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22930 10.30860 -0.07930 -0.76926 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.68580 10.76460 -0.07880 -0.73203 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.18720 10.26360 -0.07640 -0.74438 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.22520 10.30000 -0.07480 -0.72621 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29230 10.40380 -0.11150 -1.07172 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09950 10.17660 -0.07710 -0.75762 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.46320 10.53970 -0.07650 -0.72583 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.08630 10.16170 -0.07540 -0.74200 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13150 10.20590 -0.07440 -0.72899 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01040 10.13270 -0.12230 -1.20698 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.15850 10.27880 -0.12030 -1.17037 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99570 10.11790 -0.12220 -1.20776 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.93350 10.05490 -0.12140 -1.20737 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02330 10.14740 -0.12410 -1.22297 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10920 10.22880 -0.11960 -1.16925 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99540 10.11760 -0.12220 -1.20780 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93410 10.05600 -0.12190 -1.21221 宏利台灣動力基金A類型 30.90000 31.22000 -0.32000 -1.02498 宏利台灣動力基金I類型 30.90000 31.22000 -0.32000 -1.02498 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.81040 9.91910 -0.10870 -1.09587 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80810 9.94960 -0.14150 -1.42217 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.39140 7.47330 -0.08190 -1.09590 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41750 7.51600 -0.09850 -1.31054 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.22000 11.50000 -0.28000 -2.43478 宏利全球債券組合基金 13.82920 13.85990 -0.03070 -0.22150 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00120 2.99780 0.00340 0.11342 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.48690 12.47930 0.00760 0.06090 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97570 8.97140 0.00430 0.04793 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.60690 2.62360 -0.01670 -0.63653 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63300 11.65290 -0.01990 -0.17077 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.23180 3.21080 0.02100 0.65404 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53260 0.53150 0.00110 0.20696 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.30810 12.36300 -0.05490 -0.44407 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.89350 10.93360 -0.04010 -0.36676 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46650 10.51800 -0.05150 -0.48964 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68820 8.72410 -0.03590 -0.41150 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32590 8.35650 -0.03060 -0.36618 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21200 8.25140 -0.03940 -0.47749 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.34800 8.37480 -0.02680 -0.32001 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.72000 9.99000 -0.27000 -2.70270 宏利美國銀行機會基金(台幣) 9.90000 10.21000 -0.31000 -3.03624 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.71000 9.98000 -0.27000 -2.70541 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94400 2.95620 -0.01220 -0.41269 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42570 0.42730 -0.00160 -0.37444 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.85960 12.92360 -0.06400 -0.49522 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97080 0.97480 -0.00400 -0.41034 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35240 7.38880 -0.03640 -0.49264 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03770 2.04560 -0.00790 -0.38619 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29390 0.29500 -0.00110 -0.37288 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94450 8.98710 -0.04260 -0.47401 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32400 0.32520 -0.00120 -0.36900 宏利萬利貨幣市場基金 13.69320 13.69310 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.32000 0.01000 0.43103 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.97000 26.08000 -0.11000 -0.42178 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.97000 26.08000 -0.11000 -0.42178 宏利澳幣保本基金 12.71520 12.71390 0.00130 0.01023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.35000 11.42000 -0.07000 -0.61296 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.52990 10.46520 0.06470 0.61824 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50140 9.49680 0.00460 0.04844 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.10360 9.12930 -0.02570 -0.28151 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.53250 11.56510 -0.03260 -0.28188 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.61000 9.78000 -0.17000 -1.73824 貝萊德新台幣基金 12.97540 12.97530 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.85000 27.08000 -0.23000 -0.84934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47720 11.49280 -0.01560 -0.13574 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04740 10.11300 -0.06560 -0.64867 保德信大中華基金-人民幣 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 保德信大中華基金-美元 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 保德信大中華基金-新台幣 29.06000 29.04000 0.02000 0.06887 保德信中小型股基金 50.72000 51.03000 -0.31000 -0.60749 保德信中國中小基金-人民幣 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340 保德信中國中小基金-美元 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350 保德信中國中小基金-新臺幣 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.93210 9.94290 -0.01080 -0.10862 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.03730 10.05660 -0.01930 -0.19191 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.05210 10.06270 -0.01060 -0.10534 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.15000 11.16170 -0.01170 -0.10482 保德信中國品牌基金-人民幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 保德信中國品牌基金-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.33000 27.98000 -0.65000 -2.32309 保德信全球消費商機基金 19.11000 19.55000 -0.44000 -2.25064 保德信全球基礎建設基金 13.73000 14.03000 -0.30000 -2.13828 保德信全球資源基金 6.81000 7.05000 -0.24000 -3.40426 保德信全球醫療生化基金-美元 9.49000 9.70000 -0.21000 -2.16495 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.04000 32.83000 -0.79000 -2.40634 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.28460 10.28580 -0.00120 -0.01167 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70430 10.70560 -0.00130 -0.01214 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.44650 10.48240 -0.03590 -0.34248 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.87060 10.90790 -0.03730 -0.34195 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53020 9.60820 -0.07800 -0.81181 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68600 10.77430 -0.08830 -0.81954 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21630 9.32330 -0.10700 -1.14766 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.31400 10.43370 -0.11970 -1.14724 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24850 8.27090 -0.02240 -0.27083 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.37740 11.40830 -0.03090 -0.27086 保德信亞太基金 19.38000 19.41000 -0.03000 -0.15456 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.84030 8.84200 -0.00170 -0.01923 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.25490 12.25720 -0.00230 -0.01876 保德信店頭市場基金 36.45000 36.87000 -0.42000 -1.13914 保德信拉丁美洲基金 6.90000 7.20000 -0.30000 -4.16667 保德信金平衡基金 30.04000 30.21000 -0.17000 -0.56273 保德信金滿意基金 42.47000 42.81000 -0.34000 -0.79421 保德信科技島基金 27.75000 27.89000 -0.14000 -0.50197 保德信高成長基金 96.53000 97.26000 -0.73000 -0.75057 保德信貨幣市場基金 15.84820 15.84800 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.33230 10.53940 -0.20710 -1.96501 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.69580 10.94630 -0.25050 -2.28844 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88720 10.99920 -0.11200 -1.01826 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.55270 10.69650 -0.14380 -1.34436 保德信新世紀基金 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22670 8.25370 -0.02700 -0.32713 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38090 10.41170 -0.03080 -0.29582 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.71780 11.75610 -0.03830 -0.32579 保德信新興趨勢組合基金 10.17000 10.49000 -0.32000 -3.05052 保德信瑞騰基金 15.66200 15.66060 0.00140 0.00894 保德信歐洲組合基金 9.79000 10.08000 -0.29000 -2.87698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71520 9.72320 -0.00800 -0.08228 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.28030 10.28860 -0.00830 -0.08067 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70390 9.72160 -0.01770 -0.18207 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.01980 10.04250 -0.02270 -0.22604 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78820 9.82830 -0.04010 -0.40801 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26200 10.28810 -0.02610 -0.25369 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67360 9.68880 -0.01520 -0.15688 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04520 10.06140 -0.01620 -0.16101 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.39230 10.42300 -0.03070 -0.29454 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04870 10.09920 -0.05050 -0.50004 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43770 10.49640 -0.05870 -0.55924 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.99170 10.02930 -0.03760 -0.37490 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.31910 10.35820 -0.03910 -0.37748 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98430 10.03790 -0.05360 -0.53398 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52930 10.57720 -0.04790 -0.45286 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.87400 9.91260 -0.03860 -0.38940 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.26850 10.30850 -0.04000 -0.38803 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.90130 9.89960 0.00170 0.01717 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.90180 9.90030 0.00150 0.01515 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.18140 10.16990 0.01150 0.11308 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.87720 9.86670 0.01050 0.10642 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.87720 9.86670 0.01050 0.10642 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.18170 10.15870 0.02300 0.22641 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20470 10.36840 -0.16370 -1.57884 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.93460 10.07000 -0.13540 -1.34459 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04570 10.19280 -0.14710 -1.44318 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41920 10.57240 -0.15320 -1.44906 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.18150 10.31700 -0.13550 -1.31337 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84240 10.98720 -0.14480 -1.31790 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.03420 10.17130 -0.13710 -1.34791 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.33440 10.47560 -0.14120 -1.34789 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41270 10.51470 -0.10200 -0.97007 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.44490 10.53560 -0.09070 -0.86089 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.59250 10.72000 -0.12750 -1.18937 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.18250 10.32970 -0.14720 -1.42502 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.18410 10.33270 -0.14860 -1.43815 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31790 10.44690 -0.12900 -1.23482 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.49870 10.62960 -0.13090 -1.23147 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.99090 10.11760 -0.12670 -1.25227 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.08640 10.21440 -0.12800 -1.25313 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97330 1.97290 0.00040 0.02027 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84020 2.83740 0.00280 0.09868 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29120 0.28960 0.00160 0.55249 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45740 0.45270 0.00470 1.03822 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.31540 8.27950 0.03590 0.43360 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.18800 12.11390 0.07410 0.61169 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75610 9.74730 0.00880 0.09028 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.46250 12.45550 0.00700 0.05620 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68910 8.64480 0.04430 0.51245 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14350 11.08670 0.05680 0.51233 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61120 10.66180 -0.05060 -0.47459 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.47500 10.53540 -0.06040 -0.57331 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.32000 19.49000 -0.17000 -0.87224 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4475.14000 4515.14000 -40.00000 -0.88591 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19210 10.19570 -0.00360 -0.03531 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08740 11.08590 0.00150 0.01353 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13260 10.14600 -0.01340 -0.13207 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.60180 9.61550 -0.01370 -0.14248 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20810 10.22280 -0.01470 -0.14380 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.66180 9.68910 -0.02730 -0.28176 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01850 10.03800 -0.01950 -0.19426 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.24080 10.35970 -0.11890 -1.14772 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.94070 5.98170 -0.04100 -0.68542 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95070 11.02620 -0.07550 -0.68473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.65000 9.52000 0.13000 1.36555 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.65000 9.52000 0.13000 1.36555 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.40150 10.39910 0.00240 0.02308 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.28550 11.25550 0.03000 0.26654 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.54030 10.51210 0.02820 0.26826 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93930 8.93730 0.00200 0.02238 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.17220 9.14780 0.02440 0.26673 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.06960 9.04520 0.02440 0.26976 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26600 10.26370 0.00230 0.02241 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.63260 10.60440 0.02820 0.26593 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.63270 10.60420 0.02850 0.26876 柏瑞五國金勢力建設基金 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225 柏瑞巨人基金 12.67000 12.82000 -0.15000 -1.17005 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70440 13.70420 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.53000 16.72000 -0.19000 -1.13636 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.28550 14.37650 -0.09100 -0.63298 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.57810 12.64180 -0.06370 -0.50388 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.15200 13.20810 -0.05610 -0.42474 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52990 8.58430 -0.05440 -0.63372 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75130 6.79430 -0.04300 -0.63288 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59650 8.64010 -0.04360 -0.50462 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43950 8.49020 -0.05070 -0.59716 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65890 10.70440 -0.04550 -0.42506 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35120 8.39070 -0.03950 -0.47076 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.76470 12.82940 -0.06470 -0.50431 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.37390 12.45280 -0.07890 -0.63359 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.15910 13.23820 -0.07910 -0.59751 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.97260 12.02370 -0.05110 -0.42499 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94550 9.00250 -0.05700 -0.63316 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60900 9.65770 -0.04870 -0.50426 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64380 9.70170 -0.05790 -0.59680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47610 9.51650 -0.04040 -0.42453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36690 9.41120 -0.04430 -0.47072 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.73740 10.77750 -0.04010 -0.37207 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.63710 10.67570 -0.03860 -0.36157 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.44150 10.45920 -0.01770 -0.16923 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.58660 10.61720 -0.03060 -0.28821 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85500 9.89190 -0.03690 -0.37303 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52400 9.55850 -0.03450 -0.36094 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.74470 10.79760 -0.05290 -0.48992 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.56600 9.58220 -0.01620 -0.16906 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70610 9.73410 -0.02800 -0.28765 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.71730 10.75740 -0.04010 -0.37277 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.63750 10.67600 -0.03850 -0.36062 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.44190 10.45960 -0.01770 -0.16922 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 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柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.35730 12.39290 -0.03560 -0.28726 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.01880 12.03800 -0.01920 -0.15949 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.00210 11.01030 -0.00820 -0.07448 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.58680 8.61150 -0.02470 -0.28683 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60450 9.61980 -0.01530 -0.15905 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64830 9.65550 -0.00720 -0.07457 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.56170 11.58010 -0.01840 -0.15889 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.85140 10.88260 -0.03120 -0.28670 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.98370 10.99190 -0.00820 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柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.29770 9.42580 -0.12810 -1.35904 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.26450 9.41370 -0.14920 -1.58492 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.23930 9.35340 -0.11410 -1.21988 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.90620 9.03140 -0.12520 -1.38627 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.10370 9.22920 -0.12550 -1.35981 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.10150 11.28020 -0.17870 -1.58419 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.18340 9.29680 -0.11340 -1.21977 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.21830 45.83520 0.38310 0.83582 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.79020 9.63610 0.15410 1.59919 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84120 9.84490 -0.00370 -0.03758 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.58000 31.61000 -0.03000 -0.09491 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82270 11.82200 0.00070 0.00592 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67170 1.68190 -0.01020 -0.60646 國泰大中華基金 20.45000 20.56000 -0.11000 -0.53502 國泰小龍基金-新台幣 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 國泰中小成長基金-新台幣 43.88000 44.12000 -0.24000 -0.54397 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.35000 4.30040 0.04960 1.15338 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67370 0.67010 0.00360 0.53723 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72100 0.71720 0.00380 0.52984 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.37000 19.33000 0.04000 0.20693 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.66470 44.80490 -0.14020 -0.31291 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37130 2.34410 0.02720 1.16036 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33390 0.33210 0.00180 0.54201 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.51540 10.49360 0.02180 0.20775 國泰中國新興債券基金-美元 0.33850 0.33810 0.00040 0.11831 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.45290 10.47540 -0.02250 -0.21479 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.16200 4.07200 0.09000 2.21022 國泰中國新興戰略基金-美元 0.58490 0.57580 0.00910 1.58041 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.52000 18.29000 0.23000 1.25752 國泰中港台基金-人民幣 3.17350 3.11910 0.05440 1.74409 國泰中港台基金-美元 0.45160 0.44660 0.00500 1.11957 國泰中港台基金-新台幣 14.13000 14.02000 0.11000 0.78459 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.91860 9.84880 0.06980 0.70872 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.13930 10.14420 -0.00490 -0.04830 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30110 10.34030 -0.03920 -0.37910 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.29000 25.60000 -0.31000 -1.21094 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.05000 12.93000 0.12000 0.92807 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.25000 29.82000 -0.57000 -1.91147 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35360 0.35410 -0.00050 -0.14120 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33210 0.33260 -0.00050 -0.15033 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33290 0.33350 -0.00060 -0.17991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.11230 11.16600 -0.05370 -0.48092 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44330 10.49380 -0.05050 -0.48124 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47870 10.52940 -0.05070 -0.48151 國泰台灣貨幣市場基金 12.46490 12.46470 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41520 0.41870 -0.00350 -0.83592 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36650 0.36950 -0.00300 -0.81191 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44340 0.44710 -0.00370 -0.82756 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55640 0.55690 -0.00050 -0.08978 國泰全球高股息基金-人民幣 2.45510 2.49420 -0.03910 -1.56764 國泰全球高股息基金-美元 0.34830 0.35610 -0.00780 -2.19040 國泰全球高股息基金-新台幣 10.95000 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11.70000 0.01000 0.08547 國泰科技生化基金 34.63000 34.84000 -0.21000 -0.60276 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.35000 29.37000 -1.02000 -3.47293 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.96000 12.55000 0.41000 3.26693 國泰美國費城半導體基金 14.28000 14.81000 -0.53000 -3.57866 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.86740 48.13070 0.73670 1.53062 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.66630 15.99330 -0.32700 -2.04461 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.04660 27.02810 1.01850 3.76830 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.88690 46.73070 0.15620 0.33426 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.85750 46.82970 0.02780 0.05936 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.18080 43.61560 -0.43480 -0.99689 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31570 0.31770 -0.00200 -0.62952 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.86660 9.94250 -0.07590 -0.76339 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.92560 10.00180 -0.07620 -0.76186 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31480 0.31730 -0.00250 -0.78790 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.83780 9.92790 -0.09010 -0.90754 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.91170 10.00250 -0.09080 -0.90777 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31430 0.31700 -0.00270 -0.85174 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.82170 9.92140 -0.09970 -1.00490 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.90360 10.00410 -0.10050 -1.00459 國泰紐幣2021保本基金 12.89500 12.90010 -0.00510 -0.03953 國泰紐幣八年期保本基金 13.27830 13.28050 -0.00220 -0.01657 國泰紐幣保本基金 12.77000 12.77330 -0.00330 -0.02584 國泰國泰基金-新台幣A 23.58000 23.70000 -0.12000 -0.50633 國泰富時中國A50基金 21.31000 21.26000 0.05000 0.23518 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.79570 49.48140 0.31430 0.63519 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34920 0.34900 0.00020 0.05731 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52780 0.52370 0.00410 0.78289 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.48590 42.29590 0.19000 0.44922 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.26000 20.23000 0.03000 0.14829 國泰新興市場基金-美元 0.37320 0.37430 -0.00110 -0.29388 國泰新興市場基金-新台幣 11.72000 11.79000 -0.07000 -0.59372 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.42130 2.41950 0.00180 0.07440 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48540 1.48430 0.00110 0.07411 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35410 0.35600 -0.00190 -0.53371 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21940 0.22060 -0.00120 -0.54397 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.75970 10.83270 -0.07300 -0.67389 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.47610 6.52000 -0.04390 -0.67331 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.91240 47.52220 0.39020 0.82109 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.80980 47.45080 0.35900 0.75657 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.07770 44.05020 0.02750 0.06243 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.49000 13.33000 0.16000 1.20030 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.78000 35.67000 -0.89000 -2.49509 國泰標普北美科技ETF基金 22.78000 23.64000 -0.86000 -3.63790 國泰歐洲精選基金-美元 0.34000 0.34660 -0.00660 -1.90421 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.15000 10.38000 -0.23000 -2.21580 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.59030 39.46910 0.12120 0.30708 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.22000 21.89000 -0.67000 -3.06076 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.89000 18.97000 -0.08000 -0.42172 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.50000 17.28000 0.22000 1.27315 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41740 0.41680 0.00060 0.14395 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.62860 12.62990 -0.00130 -0.01029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55740 10.56560 -0.00820 -0.07761 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47540 10.47390 0.00150 0.01432 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.71440 10.74840 -0.03400 -0.31633 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23210 10.24070 -0.00860 -0.08398 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18400 10.18260 0.00140 0.01375 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.35950 10.39230 -0.03280 -0.31562 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.93410 9.93980 -0.00570 -0.05735 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80060 9.79470 0.00590 0.06024 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92210 9.91730 0.00480 0.04840 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.85680 9.88460 -0.02780 -0.28125 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.93400 9.93980 -0.00580 -0.05835 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79580 9.78980 0.00600 0.06129 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92200 9.91720 0.00480 0.04840 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.85680 9.88460 -0.02780 -0.28125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45400 11.45230 0.00170 0.01484 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00340 9.93930 0.06410 0.64491 第一金大中華基金 25.97000 26.13000 -0.16000 -0.61232 第一金小型精選基金 33.01000 33.16000 -0.15000 -0.45235 第一金中國世紀基金-人民幣 13.36000 13.14000 0.22000 1.67428 第一金中國世紀基金-美元 8.13210 8.04690 0.08520 1.05879 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87420 9.82740 0.04680 0.47622 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35650 8.36900 -0.01250 -0.14936 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.46870 11.41380 0.05490 0.48100 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.88280 9.89760 -0.01480 -0.14953 第一金中概平衡基金 27.85000 28.11000 -0.26000 -0.92494 第一金台灣貨幣市場基金 15.33110 15.33090 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.75000 178.74800 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.21140 15.59200 -0.38060 -2.44100 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.20010 15.59100 -0.39090 -2.50722 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.87000 15.30000 -0.43000 -2.81046 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.88000 15.30000 -0.42000 -2.74510 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.29290 10.58010 -0.28720 -2.71453 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.29130 10.57800 -0.28670 -2.71034 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.46000 10.79000 -0.33000 -3.05839 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.46000 10.79000 -0.33000 -3.05839 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.01350 10.18510 -0.17160 -1.68481 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.01360 10.18520 -0.17160 -1.68480 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.57030 12.72440 -0.15410 -1.21106 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.58720 12.74150 -0.15430 -1.21100 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.08000 12.27000 -0.19000 -1.54849 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.10000 12.29000 -0.19000 -1.54597 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.66130 9.73100 -0.06970 -0.71627 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.65620 9.72590 -0.06970 -0.71664 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.33310 9.41480 -0.08170 -0.86778 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35700 9.43890 -0.08190 -0.86769 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.55610 10.62840 -0.07230 -0.68025 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.23430 10.32380 -0.08950 -0.86693 第一金全球大趨勢基金 24.56000 25.24000 -0.68000 -2.69414 第一金全球不動產證券化基金A 9.23160 9.29900 -0.06740 -0.72481 第一金全球不動產證券化基金B 6.37300 6.41940 -0.04640 -0.72281 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.90850 9.97800 -0.06950 -0.69653 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.90940 9.97820 -0.06880 -0.68950 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.48000 9.55000 -0.07000 -0.73298 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.81490 10.89050 -0.07560 -0.69418 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.81820 10.89240 -0.07420 -0.68121 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.47610 8.56510 -0.08900 -1.03910 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42780 10.53730 -0.10950 -1.03917 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16840 9.20170 -0.03330 -0.36189 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16680 9.20010 -0.03330 -0.36195 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59920 7.63670 -0.03750 -0.49105 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59290 7.63140 -0.03850 -0.50449 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.38690 8.44100 -0.05410 -0.64092 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.38740 8.44150 -0.05410 -0.64088 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.52580 11.56770 -0.04190 -0.36222 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52640 11.56830 -0.04190 -0.36220 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.12600 10.17640 -0.05040 -0.49526 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.12590 10.17720 -0.05130 -0.50407 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.90090 14.99710 -0.09620 -0.64146 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 14.90100 0.00000 14.90100 0.00000 第一金亞洲科技基金 17.85000 17.63000 0.22000 1.24787 第一金亞洲新興市場基金 12.77000 12.81000 -0.04000 -0.31226 第一金店頭市場基金 8.00000 8.08000 -0.08000 -0.99010 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.22850 10.18070 0.04780 0.46952 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.22850 10.18070 0.04780 0.46952 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.32750 10.31330 0.01420 0.13769 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.32750 10.31330 0.01420 0.13769 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.22850 10.18080 0.04770 0.46853 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.23620 10.18830 0.04790 0.47015 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.22850 10.18070 0.04780 0.46952 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.32750 10.31330 0.01420 0.13769 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.33530 10.32100 0.01430 0.13855 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.32750 10.31330 0.01420 0.13769 第一金創新趨勢基金 21.62000 21.77000 -0.15000 -0.68902 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.67100 45.34090 0.33010 0.72804 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.54120 45.23120 0.31000 0.68537 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.27860 46.51390 0.76470 1.64402 第一金電子基金 34.18000 34.51000 -0.33000 -0.95624 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.97000 18.22000 -0.25000 -1.37212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.18000 19.95000 -0.77000 -3.85965 統一大中華中小基金(人民幣) 8.37000 8.29000 0.08000 0.96502 統一大中華中小基金(美元) 7.50000 7.38000 0.12000 1.62602 統一大中華中小基金(新台幣) 11.28000 11.13000 0.15000 1.34771 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 統一大東協高股息基金(美元) 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 統一大滿貫基金-A類型 35.51000 35.64000 -0.13000 -0.36476 統一大滿貫基金-I類型 35.51000 35.64000 -0.13000 -0.36476 統一大龍印基金 14.60000 14.57000 0.03000 0.20590 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 統一中小基金 24.45000 24.55000 -0.10000 -0.40733 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94380 10.02370 -0.07990 -0.79711 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.04040 9.03000 0.01040 0.11517 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86230 8.87610 -0.01380 -0.15547 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.51560 12.61620 -0.10060 -0.79739 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33640 11.32340 0.01300 0.11481 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06890 11.08610 -0.01720 -0.15515 統一台灣動力基金 19.21000 19.29000 -0.08000 -0.41472 統一全天候基金-A類型 113.55000 114.34000 -0.79000 -0.69092 統一全天候基金-I類型 114.23000 115.02000 -0.79000 -0.68684 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.29240 8.42350 -0.13110 -1.55636 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.82670 7.87790 -0.05120 -0.64992 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.94750 8.02600 -0.07850 -0.97807 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.97340 9.11520 -0.14180 -1.55564 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.47730 8.53270 -0.05540 -0.64927 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.60070 8.68560 -0.08490 -0.97748 統一全球債券組合基金 12.41830 12.44830 -0.03000 -0.24100 統一全球新科技基金(人民幣) 15.68000 16.09000 -0.41000 -2.54817 統一全球新科技基金(美元) 14.46000 14.73000 -0.27000 -1.83299 統一全球新科技基金(新台幣) 14.11000 14.42000 -0.31000 -2.14979 統一亞太基金 24.98000 24.81000 0.17000 0.68521 統一亞洲大金磚基金 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 統一奔騰基金 60.47000 60.95000 -0.48000 -0.78753 統一強棒貨幣市場基金 16.74290 16.74270 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 統一強漢基金(美元) 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317 統一強漢基金(新台幣) 26.69000 26.52000 0.17000 0.64103 統一統信基金 30.61000 30.89000 -0.28000 -0.90644 統一黑馬基金 60.89000 61.35000 -0.46000 -0.74980 統一新亞洲科技能源基金 16.25000 16.29000 -0.04000 -0.24555 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14210 8.15640 -0.01430 -0.17532 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.87780 10.89690 -0.01910 -0.17528 統一經建基金 48.07000 48.40000 -0.33000 -0.68182 統一龍馬基金 69.68000 69.87000 -0.19000 -0.27193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.70000 20.83000 -0.13000 -0.62410 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.01000 48.34000 -0.33000 -0.68266 野村中國機會基金 14.09000 13.93000 0.16000 1.14860 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39380 10.41210 -0.01830 -0.17576 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36130 10.36990 -0.00860 -0.08293 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.50100 10.54500 -0.04400 -0.41726 野村巴西基金 6.65000 7.01000 -0.36000 -5.13552 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 野村台灣高股息基金 24.37000 24.59000 -0.22000 -0.89467 野村台灣運籌基金 37.27000 37.50000 -0.23000 -0.61333 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.85990 9.88300 -0.02310 -0.23373 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75610 9.76280 -0.00670 -0.06863 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82940 9.84150 -0.01210 -0.12295 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.48120 10.50570 -0.02450 -0.23321 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26350 10.27060 -0.00710 -0.06913 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04590 10.05830 -0.01240 -0.12328 野村平衡基金 20.06000 20.13000 -0.07000 -0.34774 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.91210 9.93580 -0.02370 -0.23853 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17230 10.18510 -0.01280 -0.12567 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95000 9.94280 0.00720 0.07241 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91210 9.93580 -0.02370 -0.23853 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.17230 10.18510 -0.01280 -0.12567 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95000 9.94280 0.00720 0.07241 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92310 9.94880 -0.02570 -0.25832 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.97320 9.99100 -0.01780 -0.17816 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.01290 10.00010 0.01280 0.12800 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98580 10.00610 -0.02030 -0.20288 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.26000 -0.18000 -1.75439 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.51000 14.70000 -0.19000 -1.29252 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.07000 12.29000 -0.22000 -1.79007 野村全球生技醫療基金 16.65000 17.05000 -0.40000 -2.34604 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.26290 10.25130 0.01160 0.11316 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24530 10.21920 0.02610 0.25540 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.21660 10.20960 0.00700 0.06856 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.50790 10.49680 0.01110 0.10575 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45410 10.42800 0.02610 0.25029 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.42960 10.42300 0.00660 0.06332 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.29320 10.28630 0.00690 0.06708 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.90770 10.89580 0.01190 0.10922 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.80730 10.78010 0.02720 0.25232 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.78490 10.77790 0.00700 0.06495 野村全球品牌基金 27.89000 28.68000 -0.79000 -2.75453 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.16000 10.43000 -0.27000 -2.58869 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.35000 12.68000 -0.33000 -2.60252 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.26000 10.52000 -0.26000 -2.47148 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.75000 19.26000 -0.51000 -2.64798 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.59000 11.90000 -0.31000 -2.60504 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95200 10.96140 -0.00940 -0.08576 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97850 10.97470 0.00380 0.03463 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77720 10.78340 -0.00620 -0.05750 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.40780 8.46920 -0.06140 -0.72498 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.23810 8.30020 -0.06210 -0.74817 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.86310 7.93410 -0.07100 -0.89487 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.80650 10.88490 -0.07840 -0.72026 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.31170 10.38940 -0.07770 -0.74788 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93830 10.02770 -0.08940 -0.89153 野村成長基金 31.95000 32.14000 -0.19000 -0.59116 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.16420 8.13390 0.03030 0.37252 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.18690 8.14980 0.03710 0.45523 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.45900 8.44020 0.01880 0.22274 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.44760 9.41340 0.03420 0.36331 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.32570 9.28350 0.04220 0.45457 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.61850 9.59720 0.02130 0.22194 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16850 10.15570 0.01280 0.12604 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.10280 10.09170 0.01110 0.10999 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06890 10.08010 -0.01120 -0.11111 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60720 9.59880 0.00840 0.08751 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62570 9.61550 0.01020 0.10608 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80150 9.81280 -0.01130 -0.11516 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.15930 10.17070 -0.01140 -0.11209 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.75750 10.73550 0.02200 0.20493 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65720 10.64590 0.01130 0.10614 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85190 10.86440 -0.01250 -0.11505 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.90550 9.93150 -0.02600 -0.26179 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.91130 9.93330 -0.02200 -0.22148 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.88430 9.92220 -0.03790 -0.38197 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.41400 8.44630 -0.03230 -0.38242 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.98570 9.00970 -0.02400 -0.26638 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.85550 8.87560 -0.02010 -0.22646 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.99750 10.03590 -0.03840 -0.38263 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.69090 13.74350 -0.05260 -0.38273 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.79230 12.82610 -0.03380 -0.26353 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35520 10.37860 -0.02340 -0.22546 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46990 10.48020 -0.01030 -0.09828 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44400 10.44370 0.00030 0.00287 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50870 10.51410 -0.00540 -0.05136 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76860 10.77920 -0.01060 -0.09834 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71870 10.71840 0.00030 0.00280 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70280 10.70850 -0.00570 -0.05323 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.71990 10.73030 -0.01040 -0.09692 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.66010 10.65910 0.00100 0.00938 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.90700 10.94100 -0.03400 -0.31076 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.17040 10.24010 -0.06970 -0.68066 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72840 9.78700 -0.05860 -0.59875 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.37130 9.42500 -0.05370 -0.56976 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.89730 8.95850 -0.06120 -0.68315 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.38260 11.46090 -0.07830 -0.68319 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39720 10.45470 -0.05750 -0.54999 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.50660 11.56720 -0.06060 -0.52390 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.93510 10.98470 -0.04960 -0.45154 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73010 10.78980 -0.05970 -0.55330 野村泰國基金 42.30000 42.40000 -0.10000 -0.23585 野村高科技基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36710 10.49370 -0.12660 -1.20644 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.90900 10.01730 -0.10830 -1.08113 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59990 10.69850 -0.09860 -0.92162 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.32630 9.42000 -0.09370 -0.99469 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.36910 9.48370 -0.11460 -1.20839 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.60100 9.68650 -0.08550 -0.88267 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.87320 12.00380 -0.13060 -1.08799 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.08750 14.21790 -0.13040 -0.91715 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.79310 10.90160 -0.10850 -0.99527 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.85020 10.98290 -0.13270 -1.20824 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.29180 11.39230 -0.10050 -0.88217 野村貨幣市場基金 16.34670 16.34650 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39510 10.41980 -0.02470 -0.23705 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.06960 10.01280 0.05680 0.56727 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.29620 10.27260 0.02360 0.22974 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29420 10.31010 -0.01590 -0.15422 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24980 10.25630 -0.00650 -0.06338 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27700 10.28760 -0.01060 -0.10304 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70380 10.72030 -0.01650 -0.15391 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62320 10.62750 -0.00430 -0.04046 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68760 10.69880 -0.01120 -0.10468 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86830 9.93120 -0.06290 -0.63336 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87160 9.93120 -0.05960 -0.60013 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82450 9.89970 -0.07520 -0.75962 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.49490 10.56220 -0.06730 -0.63718 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.44600 10.50900 -0.06300 -0.59949 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.40170 10.48140 -0.07970 -0.76039 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.57080 10.58600 -0.01520 -0.14359 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92580 7.93720 -0.01140 -0.14363 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.29000 12.30780 -0.01780 -0.14462 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.73000 8.97000 -0.24000 -2.67559 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36960 10.38760 -0.01800 -0.17328 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65090 10.65790 -0.00700 -0.06568 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32290 10.32980 -0.00690 -0.06680 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50850 10.55040 -0.04190 -0.39714 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39660 10.39950 -0.00290 -0.02789 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37010 10.38800 -0.01790 -0.17231 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.65130 10.65830 -0.00700 -0.06568 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32320 10.33020 -0.00700 -0.06776 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51250 10.55440 -0.04190 -0.39699 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39560 10.39830 -0.00270 -0.02597 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38820 10.40460 -0.01640 -0.15762 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67670 10.68200 -0.00530 -0.04962 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34030 10.34560 -0.00530 -0.05123 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.52740 10.56770 -0.04030 -0.38135 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41820 10.41910 -0.00090 -0.00864 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38820 10.40460 -0.01640 -0.15762 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67870 10.68400 -0.00530 -0.04961 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34740 10.35270 -0.00530 -0.05119 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.54190 10.58220 -0.04030 -0.38083 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41880 10.41970 -0.00090 -0.00864 野村精選貨幣市場基金 12.11810 12.11800 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.34000 11.57000 -0.23000 -1.98790 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.61000 10.83000 -0.22000 -2.03139 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.97000 10.21000 -0.24000 -2.35064 野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.57000 -0.17000 -2.24571 野村歐洲高股息基金累積型 10.59000 10.83000 -0.24000 -2.21607 野村積極成長基金 13.54000 13.62000 -0.08000 -0.58737 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.07000 38.26000 -0.19000 -0.49660 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61910 10.66510 -0.04600 -0.43131 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.44970 8.48150 -0.03180 -0.37493 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.78690 7.81480 -0.02790 -0.35701 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.64180 7.67500 -0.03320 -0.43257 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.17770 12.22260 -0.04490 -0.36735 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.89310 10.93210 -0.03900 -0.35675 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73100 10.77760 -0.04660 -0.43238 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.52000 11.85000 -0.33000 -2.78481 野村環球基金-人民幣計價 17.33000 17.80000 -0.47000 -2.64045 野村環球基金-美元計價 13.40000 13.74000 -0.34000 -2.47453 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.11000 19.65000 -0.54000 -2.74809 野村鴻利基金 24.10000 24.18000 -0.08000 -0.33085 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90770 16.90760 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.18000 20.31000 -0.13000 -0.64008 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.35000 10.23000 0.12000 1.17302 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.28000 13.20000 0.08000 0.60606 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.31000 15.46000 -0.15000 -0.97025 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79540 10.79510 0.00030 0.00278 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.13610 14.13580 0.00030 0.00212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88620 10.86170 0.02450 0.22556 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56250 10.59900 -0.03650 -0.34437 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72410 10.68660 0.03750 0.35091 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.37600 10.39880 -0.02280 -0.21926 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.21830 10.18220 0.03610 0.35454 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.03280 10.08540 -0.05260 -0.52155 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35180 10.35330 -0.00150 -0.01449 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.50180 10.49460 0.00720 0.06861 凱基台商天下基金 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 凱基台灣精五門基金 22.06000 22.22000 -0.16000 -0.72007 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.47280 47.12050 0.35230 0.74766 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.32530 48.17610 0.14920 0.30970 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.81670 42.84620 -0.02950 -0.06885 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.29000 10.52000 -0.23000 -2.18631 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.36960 10.56150 -0.19190 -1.81698 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.73870 47.38120 0.35750 0.75452 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.87420 48.48610 0.38810 0.80044 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.43000 48.74000 0.69000 1.41568 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.64000 12.43000 0.21000 1.68946 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.12380 11.00840 0.11540 1.04829 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.17000 11.09000 0.08000 0.72137 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60050 11.60040 0.00010 0.00086 凱基開創基金 29.53000 29.87000 -0.34000 -1.13827 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.41000 23.14000 -0.73000 -3.15471 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.30960 21.92930 -0.61970 -2.82590 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.91000 17.15000 -0.24000 -1.39942 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.85370 16.02290 -0.16920 -1.05599 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.21000 7.34000 -0.13000 -1.77112 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.73260 43.43700 0.29560 0.68053 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.90350 43.59860 0.30490 0.69933 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.09860 43.78000 0.31860 0.72773 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.70000 -0.13000 -1.11111 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.97730 11.17320 -0.19590 -1.75330 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.71000 10.93000 -0.22000 -2.01281 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.20280 12.45500 -0.25220 -2.02489 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.74000 13.05000 -0.31000 -2.37548 凱基護城河基金-台幣計價A 12.65000 12.96000 -0.31000 -2.39198 凱基護城河基金-美元計價B 12.15950 12.41620 -0.25670 -2.06746 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28970 10.39640 -0.10670 -1.02632 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.79970 9.95880 -0.15910 -1.59758 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00490 10.20100 -0.19610 -1.92236 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.28950 10.39630 -0.10680 -1.02729 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.79970 9.95880 -0.15910 -1.59758 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.00490 10.20100 -0.19610 -1.92236 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.84000 12.43000 0.41000 3.29847 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.93000 35.36000 -2.43000 -6.87217 富邦NASDAQ-100基金 31.86000 33.04000 -1.18000 -3.57143 富邦上証180基金 30.61000 30.48000 0.13000 0.42651 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19430 0.19420 0.00010 0.05149 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.17000 44.17000 0.00000 0.00000 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.25420 12.19390 0.06030 0.49451 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24750 11.21150 0.03600 0.32110 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81820 10.85870 -0.04050 -0.37297 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37660 10.32560 0.05100 0.49392 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.44310 9.41280 0.03030 0.32190 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.09270 9.12670 -0.03400 -0.37253 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.72270 20.71450 0.00820 0.03959 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.67000 11.66920 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58990 10.68620 -0.09630 -0.90116 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80920 13.77510 0.03410 0.24755 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00170 2.00060 0.00110 0.05498 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38820 9.36510 0.02310 0.24666 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40990 1.40910 0.00080 0.05677 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.52120 12.49240 0.02880 0.23054 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81710 1.81440 0.00270 0.14881 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.44370 10.41960 0.02410 0.23129 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53690 1.53460 0.00230 0.14988 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.97490 10.97890 -0.00400 -0.03643 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.91590 10.90980 0.00610 0.05591 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.69000 16.88000 -0.19000 -1.12559 富邦日本東証基金 19.15000 19.30000 -0.15000 -0.77720 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.32000 45.63000 -0.31000 -0.67938 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.97000 45.52000 -0.55000 -1.20826 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.94000 51.41000 -0.47000 -0.91422 富邦台灣心基金 22.56000 22.72000 -0.16000 -0.70423 富邦台灣釆吉50基金 44.90000 45.29000 -0.39000 -0.86112 富邦台灣科技指數基金 54.41000 54.83000 -0.42000 -0.76600 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.59910 49.53180 0.06730 0.13587 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.66020 42.13190 -0.47170 -1.11958 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30790 0.30970 -0.00180 -0.58121 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68260 2.66900 0.01360 0.50955 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36120 0.36040 0.00080 0.22198 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.23690 11.24520 -0.00830 -0.07381 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28730 2.27580 0.01150 0.50532 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33980 0.33910 0.00070 0.20643 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51430 9.52130 -0.00700 -0.07352 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.87000 22.79000 0.08000 0.35103 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.80000 14.92000 -0.12000 -0.80429 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.47000 26.33000 0.14000 0.53171 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71450 15.71430 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.11400 42.14550 -0.03150 -0.07474 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.41970 46.22020 0.19950 0.43163 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.10650 41.12730 -0.02080 -0.05057 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.66250 40.65200 0.01050 0.02583 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.98920 47.74360 0.24560 0.51441 富邦長紅基金 62.84000 63.31000 -0.47000 -0.74238 富邦科技基金 25.34000 25.53000 -0.19000 -0.74422 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.84000 42.00700 -0.16700 -0.39755 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.13110 48.45880 0.67230 1.38736 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.49990 41.43760 0.06230 0.15035 富邦恒生國企ETF基金 19.33000 19.28000 0.05000 0.25934 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.38000 23.28000 0.10000 0.42955 富邦高成長基金 24.24000 24.43000 -0.19000 -0.77773 富邦基金A類型 13.87000 13.94000 -0.07000 -0.50215 富邦基金I類型 13.87000 13.94000 -0.07000 -0.50215 富邦深証100基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 富邦富時歐洲ETF基金 19.89000 20.38000 -0.49000 -2.40432 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42100 0.42470 -0.00370 -0.87120 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31720 12.40000 -0.08280 -0.66774 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.13460 9.19600 -0.06140 -0.66768 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29640 0.29900 -0.00260 -0.86957 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.33170 8.38770 -0.05600 -0.66764 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.05060 10.04960 0.00100 0.00995 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.80700 10.84170 -0.03470 -0.32006 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27810 9.27720 0.00090 0.00970 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97120 10.00320 -0.03200 -0.31990 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.47000 17.73000 -0.26000 -1.46644 富邦精準基金 44.99000 45.25000 -0.26000 -0.57459 富邦精銳中小基金 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.02000 18.08000 -0.06000 -0.33186 富邦臺灣公司治理100基金 20.77000 20.99000 -0.22000 -1.04812 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.31000 7.22000 0.09000 1.24654 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.14000 15.52000 -0.38000 -2.44845 富邦標普美國特別股ETF基金 20.05000 20.14000 -0.09000 -0.44687 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.77890 10.74370 0.03520 0.32763 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.14720 10.19210 -0.04490 -0.44054 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.49010 10.58030 -0.09020 -0.85253 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20310 10.16980 0.03330 0.32744 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.56020 9.60250 -0.04230 -0.44051 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.87130 9.95620 -0.08490 -0.85273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.61000 30.94000 -0.33000 -1.06658 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.81320 9.88190 -0.06870 -0.69521 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.79150 9.86050 -0.06900 -0.69976 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.59360 9.66110 -0.06750 -0.69868 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18190 10.25810 -0.07620 -0.74283 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.16560 10.23720 -0.07160 -0.69941 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96250 10.03400 -0.07150 -0.71258 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35270 8.35850 -0.00580 -0.06939 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06260 9.06550 -0.00290 -0.03199 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.59980 8.60410 -0.00430 -0.04998 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18110 10.18960 -0.00850 -0.08342 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.27310 10.27640 -0.00330 -0.03211 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77820 9.78290 -0.00470 -0.04804 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93670 9.94290 -0.00620 -0.06236 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57820 8.59240 -0.01420 -0.16526 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.88580 9.89830 -0.01250 -0.12628 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13420 9.14760 -0.01340 -0.14649 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.45640 11.47530 -0.01890 -0.16470 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.28810 11.30240 -0.01430 -0.12652 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.55840 10.57440 -0.01600 -0.15131 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34130 9.35530 -0.01400 -0.14965 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.91000 15.25000 -0.34000 -2.22951 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80210 8.83060 -0.02850 -0.32274 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71640 9.74370 -0.02730 -0.28018 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18530 9.21220 -0.02690 -0.29200 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.69700 10.73300 -0.03600 -0.33541 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.74540 10.77560 -0.03020 -0.28026 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22430 10.25490 -0.03060 -0.29839 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34140 9.36970 -0.02830 -0.30204 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.75000 7.69000 0.06000 0.78023 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13820 10.14590 -0.00770 -0.07589 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41540 9.43900 -0.02360 -0.25003 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.97570 9.01340 -0.03770 -0.41827 富蘭克林華美中華基金 11.35000 11.43000 -0.08000 -0.69991 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.49000 22.63000 -0.14000 -0.61865 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.14000 22.34000 -0.20000 -0.89526 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.42000 9.59000 -0.17000 -1.77268 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.52000 -0.21000 -2.20588 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.22130 8.21610 0.00520 0.06329 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.31150 9.28340 0.02810 0.30269 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33640 10.30520 0.03120 0.30276 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90020 9.89390 0.00630 0.06368 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.57320 11.62220 -0.04900 -0.42161 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.63560 8.67220 -0.03660 -0.42204 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.75570 8.79280 -0.03710 -0.42194 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.83610 9.87770 -0.04160 -0.42115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.48490 14.51080 -0.02590 -0.17849 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40350 10.42210 -0.01860 -0.17847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.32140 10.33990 -0.01850 -0.17892 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.58660 10.62610 -0.03950 -0.37173 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59570 7.62400 -0.02830 -0.37120 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.91130 8.94450 -0.03320 -0.37118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.89720 9.93410 -0.03690 -0.37145 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.26530 11.33540 -0.07010 -0.61842 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54730 7.59430 -0.04700 -0.61889 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87310 8.92830 -0.05520 -0.61826 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01980 10.08210 -0.06230 -0.61793 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.88530 10.91090 -0.02560 -0.23463 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64010 7.65800 -0.01790 -0.23374 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20130 8.22170 -0.02040 -0.24812 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25270 9.25830 -0.00560 -0.06049 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.35910 10.36540 -0.00630 -0.06078 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08910 13.12160 -0.03250 -0.24768 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.03000 8.17000 -0.14000 -1.71359 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.40000 8.58000 -0.18000 -2.09790 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.47000 12.38000 0.09000 0.72698 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.57000 8.67000 -0.10000 -1.15340 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.21000 8.33000 -0.12000 -1.44058 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.99000 -0.15000 -1.50150 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97590 13.20200 -0.22610 -1.71262 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924 富蘭克林華美第一富基金 39.48000 39.72000 -0.24000 -0.60423 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35710 10.35690 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.72000 8.84000 -0.12000 -1.35747 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.45000 9.58000 -0.13000 -1.35699 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.56000 14.89000 -0.33000 -2.21625 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.20000 13.58000 -0.38000 -2.79823 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.60000 16.09000 -0.49000 -3.04537 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.54830 9.63090 -0.08260 -0.85766 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.54820 9.63080 -0.08260 -0.85766 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.58260 9.63160 -0.04900 -0.50874 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.58250 9.63160 -0.04910 -0.50978 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.55800 9.64040 -0.08240 -0.85474 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.48560 9.56730 -0.08170 -0.85395 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.48560 9.56730 -0.08170 -0.85395 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.71980 9.83160 -0.11180 -1.13715 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.64610 9.75700 -0.11090 -1.13662 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.64600 9.75690 -0.11090 -1.13663 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.34580 6.43400 -0.08820 -1.37084 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.40630 10.43570 -0.02940 -0.28173 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45950 9.47680 -0.01730 -0.18255 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.50550 11.52660 -0.02110 -0.18305 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72060 6.74730 -0.02670 -0.39571 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84320 8.86040 -0.01720 -0.19412 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93300 10.97640 -0.04340 -0.39539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.53000 71.41000 0.12000 0.16804 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.71000 73.28000 0.43000 0.58679 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.75560 63.02920 -0.27360 -0.43408 復華1至5年期高收益債券基金 20.79000 21.01000 -0.22000 -1.04712 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.87630 70.44320 0.43310 0.61482 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.14840 69.03120 0.11720 0.16978 復華人民幣貨幣市場基金 11.89490 11.89420 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.42970 40.69400 -0.26430 -0.64948 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 復華大中華中小策略基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 復華中小精選基金 66.42000 67.26000 -0.84000 -1.24888 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.84640 52.71430 0.13210 0.25060 復華中國特選信用債券ETF基金 63.30370 63.34590 -0.04220 -0.06662 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.89000 9.74000 0.15000 1.54004 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 復華六年到期新興市場債券基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 復華台灣智能基金 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 復華全方位基金 29.87000 30.24000 -0.37000 -1.22354 復華全球大趨勢基金-美元 12.48000 12.67000 -0.19000 -1.49961 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.93000 20.30000 -0.37000 -1.82266 復華全球平衡基金-美元 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 復華全球平衡基金-新臺幣 19.59000 19.75000 -0.16000 -0.81013 復華全球物聯網科技基金-美元 13.85000 14.13000 -0.28000 -1.98160 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.55000 13.86000 -0.31000 -2.23665 復華全球原物料基金 8.01000 8.17000 -0.16000 -1.95838 復華全球消費基金-新臺幣 12.81000 13.05000 -0.24000 -1.83908 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.25780 12.26270 -0.00490 -0.03996 復華全球債券基金 15.34900 15.28740 0.06160 0.40295 復華全球債券組合基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.13000 15.26000 -0.13000 -0.85190 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714 復華全球戰略配置強基金-美元 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 復華有利貨幣市場基金 13.50000 13.49990 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 復華亞太成長基金 12.18000 12.33000 -0.15000 -1.21655 復華亞太神龍科技基金-美元 8.83000 9.00000 -0.17000 -1.88889 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.52000 9.73000 -0.21000 -2.15827 復華東協世紀基金 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 復華南非幣長期收益基金A 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073 復華南非幣長期收益基金B 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761 復華南非幣短期收益基金A 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 復華南非幣短期收益基金B 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 復華美國20年期以上公債ETF基金 75.40700 74.36120 1.04580 1.40638 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.19000 22.09000 -0.90000 -4.07424 復華美國新星基金-美元 12.34000 12.62000 -0.28000 -2.21870 復華美國新星基金-新臺幣 12.70000 13.03000 -0.33000 -2.53262 復華恒生基金 19.82000 19.61000 0.21000 1.07088 復華恒生單日反向一倍基金 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 復華恒生單日正向二倍基金 25.76000 25.31000 0.45000 1.77795 復華神盾基金 27.46840 27.73240 -0.26400 -0.95196 復華高成長基金 69.42000 70.11000 -0.69000 -0.98417 復華高益策略組合基金 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 復華貨幣市場基金 14.46390 14.46370 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.78000 18.37000 -0.59000 -3.21176 復華富時台灣高股息低波動基金 47.16000 47.66000 -0.50000 -1.04910 復華復華基金 21.76000 21.98000 -0.22000 -1.00091 復華華人世紀基金 16.92000 16.87000 0.05000 0.29638 復華傳家二號基金 33.30640 33.54720 -0.24080 -0.71779 復華傳家基金 23.14940 23.36350 -0.21410 -0.91639 復華奧林匹克全球組合基金 15.88000 15.93000 -0.05000 -0.31387 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.33000 14.45000 -0.12000 -0.83045 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567 復華新興人民幣短期收益基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.00000 22.92000 0.08000 0.34904 復華新興市場企業債券ETF基金 71.77000 71.76000 0.01000 0.01394 復華新興市場高收益債券基金A 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 復華新興市場高收益債券基金B 5.32000 5.34000 -0.02000 -0.37453 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 復華滬深300 A股基金 22.94000 22.88000 0.06000 0.26224 復華數位經濟基金 46.83000 47.15000 -0.32000 -0.67869 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99550 10.02760 -0.03210 -0.32012 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76210 9.80070 -0.03860 -0.39385 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53710 10.57040 -0.03330 -0.31503 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15590 10.19600 -0.04010 -0.39329 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.14780 9.90850 0.23930 2.41510 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.05060 10.04020 0.01040 0.10358 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.16630 10.20420 -0.03790 -0.37142 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89600 10.97280 -0.07680 -0.69991 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03020 10.03470 -0.00450 -0.04484 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.77360 10.81410 -0.04050 -0.37451 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38740 10.39200 -0.00460 -0.04426 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.14390 11.18580 -0.04190 -0.37458 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.64080 10.51940 0.12140 1.15406 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.56980 10.60010 -0.03030 -0.28585 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.77330 10.83990 -0.06660 -0.61440 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.59510 10.47760 0.11750 1.12144 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.86520 11.63260 0.23260 1.99955 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.50330 10.53200 -0.02870 -0.27250 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.77640 10.65690 0.11950 1.12134 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.17450 11.93550 0.23900 2.00243 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.64500 10.67410 -0.02910 -0.27262 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.89720 10.96310 -0.06590 -0.60111 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.14190 10.02950 0.11240 1.12069 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11220 10.14160 -0.02940 -0.28990 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11750 10.18040 -0.06290 -0.61785 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44650 10.33780 0.10870 1.05148 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81060 10.60470 0.20590 1.94159 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.42670 10.46650 -0.03980 -0.38026 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44520 10.33650 0.10870 1.05161 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81050 10.60460 0.20590 1.94161 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.42350 10.46320 -0.03970 -0.37943 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34820 10.23950 0.10870 1.06158 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30360 10.34470 -0.04110 -0.39730 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34640 10.23770 0.10870 1.06176 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30460 10.34560 -0.04100 -0.39630 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.93250 10.78490 0.14760 1.36858 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.90280 10.91010 -0.00730 -0.06691 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.10260 11.14690 -0.04430 -0.39742 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.15120 10.03560 0.11560 1.15190 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.11770 10.14450 -0.02680 -0.26418 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.12350 10.18390 -0.06040 -0.59309 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25180 9.22800 0.02380 0.25791 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10640 8.13370 -0.02730 -0.33564 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.22670 8.28170 -0.05500 -0.66411 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.11860 12.08740 0.03120 0.25812 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64560 10.68140 -0.03580 -0.33516 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.92910 11.00220 -0.07310 -0.66441 景順主流基金 18.22000 18.52000 -0.30000 -1.61987 景順台灣科技基金 31.89000 32.36000 -0.47000 -1.45241 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.43000 11.56000 -0.13000 -1.12457 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595 景順全球科技基金 23.18000 23.88000 -0.70000 -2.93132 景順全球康健基金 19.44000 19.93000 -0.49000 -2.45861 景順貨幣市場基金 15.99820 15.99800 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.41000 32.90000 -0.49000 -1.48936 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.22000 14.56000 -0.34000 -2.33516 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.53000 13.90000 -0.37000 -2.66187 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.64000 10.90000 -0.26000 -2.38532 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.05000 11.35000 -0.30000 -2.64317 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.35000 11.63000 -0.28000 -2.40757 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.63000 11.95000 -0.32000 -2.67782 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60080 8.61030 -0.00950 -0.11033 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.84330 7.83580 0.00750 0.09571 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47600 11.48870 -0.01270 -0.11054 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44340 10.43340 0.01000 0.09585 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.57000 0.12000 1.58520 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.50000 11.36000 0.14000 1.23239 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63520 9.63620 -0.00100 -0.01038 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.01000 10.04420 -0.03420 -0.34050 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24090 10.24200 -0.00110 -0.01074 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.64330 10.67960 -0.03630 -0.33990 華南永昌永昌基金 19.94000 20.12000 -0.18000 -0.89463 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 華南永昌全球亨利組合基金 14.95730 14.98650 -0.02920 -0.19484 華南永昌全球神農水資源基金 9.66000 9.86000 -0.20000 -2.02840 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.75000 10.00000 -0.25000 -2.50000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.24000 10.54000 -0.30000 -2.84630 華南永昌全球精品基金 16.55000 16.99000 -0.44000 -2.58976 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.56000 10.71000 -0.15000 -1.40056 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.23000 13.37000 -0.14000 -1.04712 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.36000 13.55000 -0.19000 -1.40221 華南永昌物聯網精選基金 11.98000 12.09000 -0.11000 -0.90984 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28710 16.28690 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.66620 24.79990 -0.13370 -0.53912 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99440 11.99420 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76210 10.76260 -0.00050 -0.00465 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.62090 10.72270 -0.10180 -0.94939 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97560 9.97610 -0.00050 -0.00501 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.77810 9.87180 -0.09370 -0.94917 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60570 10.60460 0.00110 0.01037 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.39990 10.49760 -0.09770 -0.93069 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95200 9.95100 0.00100 0.01005 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.70020 9.79140 -0.09120 -0.93143 華頓中小型基金 20.82000 21.07000 -0.25000 -1.18652 華頓中國多重機會平衡基金 11.91950 12.06480 -0.14530 -1.20433 華頓台灣基金 23.33000 23.52000 -0.19000 -0.80782 華頓平安貨幣市場基金 11.57500 11.57480 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.09000 17.58000 -0.49000 -2.78726 華頓全球高收益債券基金A 13.83600 13.92970 -0.09370 -0.67266 華頓全球高收益債券基金B 8.02220 8.07650 -0.05430 -0.67232 華頓全球黑鑽油源基金 4.92000 4.95000 -0.03000 -0.60606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73050 2.69740 0.03310 1.22711 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.15140 12.11550 0.03590 0.29631 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38700 0.38450 0.00250 0.65020 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03170 11.97650 0.05520 0.46090 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.03170 11.97650 0.05520 0.46090 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.67390 10.59940 0.07450 0.70287 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64470 10.69440 -0.04970 -0.46473 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.64420 10.69390 -0.04970 -0.46475 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.34080 9.38430 -0.04350 -0.46354 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66890 10.68330 -0.01440 -0.13479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.66870 10.68310 -0.01440 -0.13479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.35190 9.35560 -0.00370 -0.03955 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.80000 10.66000 0.14000 1.31332 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68150 2.67440 0.00710 0.26548 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.10710 2.08990 0.01720 0.82301 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06350 12.10470 -0.04120 -0.34036 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.31390 9.34570 -0.03180 -0.34026 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.38060 -0.00130 -0.34157 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29420 0.29430 -0.00010 -0.03398 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.45000 3.43000 0.02000 0.58309 匯豐中國動力基金(台幣) 15.35000 15.40000 -0.05000 -0.32468 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.12000 24.32000 -0.20000 -0.82237 匯豐全球趨勢組合基金 12.33000 12.73000 -0.40000 -3.14218 匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.26000 -0.19000 -2.30024 匯豐安富基金 25.62000 25.73000 -0.11000 -0.42752 匯豐成功基金 42.33000 42.90000 -0.57000 -1.32867 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.37000 0.02000 0.84388 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.78000 9.92000 -0.14000 -1.41129 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.75560 2.73570 0.01990 0.72742 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40980 2.39210 0.01770 0.73994 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97290 11.97440 -0.00150 -0.01253 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01050 8.01180 -0.00130 -0.01623 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39130 0.39080 0.00050 0.12794 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33480 0.33440 0.00040 0.11962 匯豐金磚動力基金 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01550 15.01540 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.02000 5.09000 -0.07000 -1.37525 匯豐新鑽動力基金 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49190 5.58400 -0.09210 -1.64936 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.36630 9.45870 -0.09240 -0.97688 匯豐龍鳳基金-A類型 52.10000 52.54000 -0.44000 -0.83746 匯豐龍鳳基金-I類型 52.10000 52.54000 -0.44000 -0.83746 匯豐龍騰電子基金 37.45000 37.69000 -0.24000 -0.63677 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79060 12.80520 -0.01460 -0.11402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.00000 18.14000 -0.14000 -0.77178 新光中國成長基金(人民幣) 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 新光中國成長基金(美元) 8.88000 8.78000 0.10000 1.13895 新光中國成長基金(新臺幣) 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.43510 11.50100 -0.06590 -0.57299 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.30630 10.30130 0.00500 0.04854 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80370 10.85810 -0.05440 -0.50101 新光台灣富貴基金 24.05000 24.23000 -0.18000 -0.74288 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.11000 21.89000 -0.78000 -3.56327 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.81370 40.73200 0.08170 0.20058 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.21010 46.85060 0.35950 0.76733 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.85000 10.26000 -0.41000 -3.99610 新光全球AI新創產業基金美元 9.58000 9.91000 -0.33000 -3.32997 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.79000 10.18000 -0.39000 -3.83104 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 新光全球生技醫療基金(美元) 10.62000 10.81000 -0.19000 -1.75763 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.52000 10.77000 -0.25000 -2.32126 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 新光全球債券基金(A累積)美元 11.14000 11.09260 0.04740 0.42731 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.06380 11.07780 -0.01400 -0.12638 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48670 10.44310 0.04360 0.41750 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.40200 10.41520 -0.01320 -0.12674 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.68000 10.15000 -0.47000 -4.63054 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.94000 11.39000 -0.45000 -3.95083 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.85000 -0.18000 -1.82741 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 新光吉星貨幣市場基金 15.51360 15.51350 0.00010 0.00064 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.43000 9.66000 -0.23000 -2.38095 新光多重資產基金(A累積)美元 8.44000 8.58000 -0.14000 -1.63170 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.95000 9.15000 -0.20000 -2.18579 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.57000 8.75000 -0.18000 -2.05714 新光亞洲精選基金-美金 20.21000 20.05000 0.16000 0.79800 新光亞洲精選基金-新台幣 20.81000 20.75000 0.06000 0.28916 新光店頭基金 22.67000 22.91000 -0.24000 -1.04758 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.96680 42.74150 0.22530 0.52712 新光特選內需收益ETF基金 20.47000 20.63000 -0.16000 -0.77557 新光創新科技基金 13.20000 13.31000 -0.11000 -0.82645 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25840 10.24280 0.01560 0.15230 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.62170 10.64170 -0.02000 -0.18794 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07620 10.06960 0.00660 0.06554 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34000 9.32510 0.01490 0.15978 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.64440 9.66140 -0.01700 -0.17596 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14290 9.14420 -0.00130 -0.01422 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.24420 41.41370 -0.16950 -0.40928 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.45260 47.80600 0.64660 1.35255 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.85990 10.86390 -0.00400 -0.03682 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52180 9.52470 -0.00290 -0.03045 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53360 9.54740 -0.01380 -0.14454 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.64690 10.66230 -0.01540 -0.14443 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66450 10.66310 0.00140 0.01313 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53260 9.53130 0.00130 0.01364 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50320 9.49980 0.00340 0.03579 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61690 10.61190 0.00500 0.04712 瑞銀全球創新趨勢基金 7.02000 7.21000 -0.19000 -2.63523 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77400 10.76660 0.00740 0.06873 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51770 9.51170 0.00600 0.06308 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52120 10.51000 0.01120 0.10657 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46830 9.45830 0.01000 0.10573 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54800 9.53520 0.01280 0.13424 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61080 10.59740 0.01340 0.12645 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.91080 14.92490 -0.01410 -0.09447 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.61390 8.62210 -0.00820 -0.09510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.18670 41.05780 0.12890 0.31395 群益10年期以上金融債ETF基金 45.33960 45.02870 0.31090 0.69045 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.08130 45.65480 0.42650 0.93418 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.50530 46.17650 0.32880 0.71205 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.47520 48.19890 0.27630 0.57325 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.90450 45.59340 0.31110 0.68234 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.94260 49.58030 0.36230 0.73073 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.82570 50.62610 0.19960 0.39426 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.88250 48.58960 0.29290 0.60280 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.93450 10.90930 0.02520 0.23100 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.20180 48.36630 0.83550 1.72744 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.98210 40.86080 0.12130 0.29686 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50160 11.50040 0.00120 0.01043 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16150 10.09800 0.06350 0.62884 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.28470 13.29010 -0.00540 -0.04063 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.71230 9.62120 0.09110 0.94687 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 群益大印度基金N-新臺幣 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 群益大印度基金-人民幣 13.01870 13.01070 0.00800 0.06149 群益大印度基金-美元 11.97580 11.85130 0.12450 1.05052 群益大印度基金-新臺幣 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.86120 12.23280 -0.37160 -3.03773 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.18860 11.42620 -0.23760 -2.07943 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.70000 10.96000 -0.26000 -2.37226 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.53680 10.86680 -0.33000 -3.03677 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.06720 9.25970 -0.19250 -2.07890 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.91000 -0.22000 -2.46914 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.51980 9.81800 -0.29820 -3.03728 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.22610 8.40080 -0.17470 -2.07956 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.85000 9.07000 -0.22000 -2.42558 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.79800 9.07360 -0.27560 -3.03738 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.85740 8.02420 -0.16680 -2.07871 群益中小型股基金 45.10000 45.45000 -0.35000 -0.77008 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.52160 10.55630 -0.03470 -0.32871 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.55490 9.49260 0.06230 0.65630 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.12470 9.09520 0.02950 0.32435 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.90510 8.93440 -0.02930 -0.32795 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.08550 8.03280 0.05270 0.65606 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72250 7.69750 0.02500 0.32478 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.57320 10.57770 -0.00450 -0.04254 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.63040 11.63540 -0.00500 -0.04297 群益中國高收益債券基金-美元 11.21300 11.20050 0.01250 0.11160 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45700 10.47680 -0.01980 -0.18899 群益中國新機會基金N-人民幣 8.74190 8.72610 0.01580 0.18107 群益中國新機會基金N-美元 7.85200 7.76120 0.09080 1.16992 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 群益中國新機會基金-人民幣 7.75260 7.73860 0.01400 0.18091 群益中國新機會基金-美元 8.39520 8.29800 0.09720 1.17137 群益中國新機會基金-新臺幣 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166 群益平衡王基金 19.95620 20.03840 -0.08220 -0.41021 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.94490 9.92190 0.02300 0.23181 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.04400 10.05400 -0.01000 -0.09946 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.94490 9.92190 0.02300 0.23181 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.04400 10.05400 -0.01000 -0.09946 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.94500 9.92200 0.02300 0.23181 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.04400 10.05390 -0.00990 -0.09847 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.02270 10.03240 -0.00970 -0.09669 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.90250 9.89440 0.00810 0.08186 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00120 10.02610 -0.02490 -0.24835 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.90250 9.89440 0.00810 0.08186 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00120 10.02610 -0.02490 -0.24835 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.90260 9.89440 0.00820 0.08288 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00120 10.02610 -0.02490 -0.24835 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.99780 10.02240 -0.02460 -0.24545 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.91660 9.90590 0.01070 0.10802 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.01540 10.03770 -0.02230 -0.22216 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.91660 9.90590 0.01070 0.10802 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.01540 10.03780 -0.02240 -0.22316 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.91650 9.90580 0.01070 0.10802 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.01540 10.03770 -0.02230 -0.22216 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.00530 10.02740 -0.02210 -0.22040 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.54000 -0.05000 -0.76453 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.18150 12.38400 -0.20250 -1.63517 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.37260 11.44860 -0.07600 -0.66384 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.98000 11.09000 -0.11000 -0.99188 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39120 10.56400 -0.17280 -1.63574 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.70000 9.76490 -0.06490 -0.66463 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.18490 10.35430 -0.16940 -1.63604 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.51210 10.49830 0.01380 0.13145 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.29170 10.27920 0.01250 0.12160 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25730 9.24520 0.01210 0.13088 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.25770 9.24650 0.01120 0.12113 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.57320 10.55940 0.01380 0.13069 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.61480 10.60190 0.01290 0.12168 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42070 9.40840 0.01230 0.13073 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90550 9.89350 0.01200 0.12129 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.38420 11.40040 -0.01620 -0.14210 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82290 7.83410 -0.01120 -0.14296 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73480 10.76200 -0.02720 -0.25274 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55020 10.56580 -0.01560 -0.14765 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.75740 10.80900 -0.05160 -0.47738 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89060 9.91570 -0.02510 -0.25313 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83530 9.84980 -0.01450 -0.14721 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02910 10.07730 -0.04820 -0.47830 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73490 10.76210 -0.02720 -0.25274 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55000 10.56560 -0.01560 -0.14765 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.75730 10.80890 -0.05160 -0.47738 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89070 9.91580 -0.02510 -0.25313 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83510 9.84970 -0.01460 -0.14823 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02920 10.07730 -0.04810 -0.47731 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.63420 9.81540 -0.18120 -1.84608 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.41000 11.66000 -0.25000 -2.14408 群益全球關鍵生技基金-美元 15.76350 16.06000 -0.29650 -1.84620 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.83000 16.18000 -0.35000 -2.16316 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.69000 11.82000 -0.13000 -1.09983 群益印度中小基金N-人民幣 10.30490 10.28580 0.01910 0.18569 群益印度中小基金N-美元 8.46160 8.36330 0.09830 1.17537 群益印度中小基金N-新臺幣 8.14000 8.07000 0.07000 0.86741 群益印度中小基金-人民幣 13.95060 13.92470 0.02590 0.18600 群益印度中小基金-美元 12.10250 11.96180 0.14070 1.17624 群益印度中小基金-新臺幣 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926 群益多利策略組合基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 群益多重收益組合基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 群益多重資產組合基金 15.66000 15.83000 -0.17000 -1.07391 群益安家基金 25.70510 25.71480 -0.00970 -0.03772 群益安穩貨幣市場基金 16.16460 16.16440 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.26000 21.88000 -0.62000 -2.83364 群益亞太中小基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 群益亞太新趨勢平衡基金 16.36000 16.31000 0.05000 0.30656 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.78720 10.76430 0.02290 0.21274 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.95610 7.93910 0.01700 0.21413 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.48020 10.45790 0.02230 0.21324 群益店頭市場基金 96.99000 97.70000 -0.71000 -0.72671 群益東方盛世基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 群益東協成長基金-人民幣 13.25700 13.29350 -0.03650 -0.27457 群益東協成長基金-美元 11.38210 11.30180 0.08030 0.71051 群益東協成長基金-新臺幣 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.89300 12.10080 -0.20780 -1.71724 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.07310 11.17970 -0.10660 -0.95351 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.57540 10.70670 -0.13130 -1.22633 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.70520 9.87480 -0.16960 -1.71750 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.03880 9.12590 -0.08710 -0.95443 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.63080 8.73800 -0.10720 -1.22683 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.93540 11.07110 -0.13570 -1.22571 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.49750 9.66350 -0.16600 -1.71780 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.19930 9.28790 -0.08860 -0.95393 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.64180 9.76160 -0.11980 -1.22726 群益長安基金 29.89000 30.02000 -0.13000 -0.43304 群益美國新創亮點基金N-美元 10.10030 10.38480 -0.28450 -2.73958 群益美國新創亮點基金-美元 15.27930 15.70980 -0.43050 -2.74033 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.02000 15.49000 -0.47000 -3.03422 群益真善美基金 15.97560 15.93340 0.04220 0.26485 群益馬拉松基金 120.01000 120.84000 -0.83000 -0.68686 群益深証中小板基金 11.53000 11.44000 0.09000 0.78671 群益創新科技基金 33.22000 33.30000 -0.08000 -0.24024 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.78090 9.78980 -0.00890 -0.09091 群益華夏盛世基金N-美元 8.80550 8.72730 0.07820 0.89604 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 群益華夏盛世基金-人民幣 10.65150 10.66120 -0.00970 -0.09098 群益華夏盛世基金-美元 9.70900 9.62280 0.08620 0.89579 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 群益奧斯卡基金 30.31000 30.49000 -0.18000 -0.59036 群益新興金鑽基金-美元 10.99880 10.99550 0.00330 0.03001 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 群益葛萊美基金 23.75000 23.89000 -0.14000 -0.58602 群益道瓊美國地產ETF基金 22.27000 22.74000 -0.47000 -2.06684 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.97000 7.87000 0.10000 1.27065 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.29000 13.63000 -0.34000 -2.49450 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.32080 11.54700 -0.22620 -1.95895 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.91700 11.02630 -0.10930 -0.99127 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.12770 11.27630 -0.14860 -1.31781 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.93070 11.14920 -0.21850 -1.95978 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.54030 10.64580 -0.10550 -0.99100 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.74380 10.88730 -0.14350 -1.31805 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.32060 11.54690 -0.22630 -1.95983 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.91740 11.02660 -0.10920 -0.99033 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.93080 11.14920 -0.21840 -1.95888 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.53980 10.64530 -0.10550 -0.99105 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.96290 10.09590 -0.13300 -1.31737 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.01060 13.12730 -0.11670 -0.88899 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.78410 11.86060 -0.07650 -0.64499 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.91000 11.02000 -0.11000 -0.99819 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.67580 11.75630 -0.08050 -0.68474 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66720 8.74490 -0.07770 -0.88852 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95780 9.01600 -0.05820 -0.64552 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45000 8.50820 -0.05820 -0.68405 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.25780 10.32450 -0.06670 -0.64604 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.91010 9.97450 -0.06440 -0.64565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.68000 9.87000 -0.19000 -1.92503 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.72000 9.90000 -0.18000 -1.81818 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.71000 9.89000 -0.18000 -1.82002 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.80000 10.02000 -0.22000 -2.19561 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.69000 9.88000 -0.19000 -1.92308 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.68000 9.87000 -0.19000 -1.92503 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.72000 9.90000 -0.18000 -1.81818 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.71000 9.89000 -0.18000 -1.82002 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.80000 10.02000 -0.22000 -2.19561 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.69000 9.88000 -0.19000 -1.92308 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.27000 30.53000 -0.26000 -0.85162 德信中國精選成長基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 德信台灣主流中小基金 20.64000 20.83000 -0.19000 -0.91215 德信萬保貨幣市場基金 11.98920 11.98900 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.23000 33.59000 -0.36000 -1.07175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.97730 10.97010 0.00720 0.06563 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85250 10.84780 0.00470 0.04333 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71940 11.71930 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.81000 16.93000 -0.12000 -0.70880 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.85000 17.33000 -0.48000 -2.76976 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.82340 10.76040 0.06300 0.58548 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.44990 16.35340 0.09650 0.59009 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28850 8.31810 -0.02960 -0.35585 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11050 11.11230 -0.00180 -0.01620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13340 12.13570 -0.00230 -0.01895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12900 14.17940 -0.05040 -0.35545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.33000 16.72000 -0.39000 -2.33254 摩根中小基金 22.05000 22.33000 -0.28000 -1.25392 摩根中國A股基金 14.93000 14.77000 0.16000 1.08328 摩根中國A股基金(美元) 11.52000 11.36000 0.16000 1.40845 摩根中國亮點基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.25540 11.26530 -0.00990 -0.08788 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.57990 12.53500 0.04490 0.35820 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.48800 9.47500 0.01300 0.13720 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.15870 13.17010 -0.01140 -0.08656 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.31440 15.26000 0.05440 0.35649 摩根台灣金磚基金-累積型 19.15000 19.37000 -0.22000 -1.13578 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.15000 19.37000 -0.22000 -1.13578 摩根台灣增長基金 48.87000 49.42000 -0.55000 -1.11291 摩根平衡基金 27.31000 27.44000 -0.13000 -0.47376 摩根全球α基金 17.94000 18.42000 -0.48000 -2.60586 摩根全球平衡基金 16.26680 16.33590 -0.06910 -0.42299 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.40730 9.44240 -0.03510 -0.37173 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55390 10.58140 -0.02750 -0.25989 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.94180 9.97310 -0.03130 -0.31384 摩根多元入息成長基金-累積型 11.61190 11.65530 -0.04340 -0.37236 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.36120 10.39380 -0.03260 -0.31365 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.33010 10.33370 -0.00360 -0.03484 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.75670 13.76160 -0.00490 -0.03561 摩根亞洲基金 56.96000 56.74000 0.22000 0.38773 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.44380 8.45170 -0.00790 -0.09347 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96180 9.95830 0.00350 0.03515 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80970 8.81060 -0.00090 -0.01021 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90680 12.91820 -0.01140 -0.08825 摩根東方內需機會基金 18.02000 17.95000 0.07000 0.38997 摩根東方科技基金 31.57000 31.27000 0.30000 0.95939 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 21.43000 21.32000 0.11000 0.51595 摩根第一貨幣市場基金 15.13610 15.13600 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.27000 14.02000 0.25000 1.78317 摩根新金磚五國基金 12.00000 12.29000 -0.29000 -2.35964 摩根新絲路基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 摩根新興35基金 12.98000 13.07000 -0.09000 -0.68860 摩根新興日本基金 23.35000 23.03000 0.32000 1.38949 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.14210 7.17290 -0.03080 -0.42939 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48300 9.51410 -0.03110 -0.32688 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29360 9.32780 -0.03420 -0.36665 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09110 11.13850 -0.04740 -0.42555 摩根新興科技基金 52.36000 52.92000 -0.56000 -1.05820 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62920 8.68650 -0.05730 -0.65964 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25800 9.29500 -0.03700 -0.39806 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.71800 8.75270 -0.03470 -0.39645 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.31580 10.38430 -0.06850 -0.65965 摩根龍揚基金 32.03000 31.86000 0.17000 0.53358 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.17000 10.41000 -0.24000 -2.30548 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.68000 10.89000 -0.21000 -1.92837 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300 摩根環球股票收益基金-累積型 11.77000 12.05000 -0.28000 -2.32365 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35860 9.36840 -0.00980 -0.10461 摩根總收益組合基金-累積型 11.59210 11.60410 -0.01200 -0.10341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.13000 20.09000 0.04000 0.19910 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61800 12.61790 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.80650 10.84760 -0.04110 -0.37889 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.59900 10.55330 0.04570 0.43304 聯邦中國龍基金 26.39000 26.57000 -0.18000 -0.67746 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56270 12.53920 0.02350 0.18741 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76950 11.76500 0.00450 0.03825 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73440 10.75110 -0.01670 -0.15533 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33490 10.31570 0.01920 0.18612 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73560 9.73180 0.00380 0.03905 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87260 8.88630 -0.01370 -0.15417 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62850 9.76540 -0.13690 -1.40189 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.95520 10.13020 -0.17500 -1.72751 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.13930 9.26920 -0.12990 -1.40142 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.44560 9.61160 -0.16600 -1.72708 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50410 11.57510 -0.07100 -0.61339 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.34520 11.43990 -0.09470 -0.82780 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.65340 10.77360 -0.12020 -1.11569 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.61490 10.68050 -0.06560 -0.61420 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.45600 10.54330 -0.08730 -0.82801 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81810 9.92900 -0.11090 -1.11693 聯邦金鑽平衡基金 23.48530 23.56660 -0.08130 -0.34498 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.26070 9.30230 -0.04160 -0.44720 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.73740 9.81350 -0.07610 -0.77546 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.20880 9.25010 -0.04130 -0.44648 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.67040 9.74600 -0.07560 -0.77570 聯邦貨幣市場基金 13.22730 13.22710 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.76240 16.84680 -0.08440 -0.50099 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.59650 12.69870 -0.10220 -0.80481 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.44260 12.49680 -0.05420 -0.43371 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.83370 11.88520 -0.05150 -0.43331 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.44140 12.40220 0.03920 0.31607 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.72030 11.72010 0.00020 0.00171 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60410 10.56870 0.03540 0.33495 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.80570 8.80530 0.00040 0.00454 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.51000 35.85000 -0.34000 -0.94840 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.91000 17.82000 0.09000 0.50505 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.61000 17.39000 0.22000 1.26509 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.15000 16.23000 -0.08000 -0.49291 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.53000 7.58000 -0.05000 -0.65963 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.01000 11.21000 -0.20000 -1.78412 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.63000 13.82000 -0.19000 -1.37482 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.59000 13.79000 -0.20000 -1.45033 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.62000 13.81000 -0.19000 -1.37581 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.26000 14.47000 -0.21000 -1.45128 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.32000 9.49000 -0.17000 -1.79136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.35000 20.65000 -0.30000 -1.45278 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.48000 18.75000 -0.27000 -1.44000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.80000 13.02000 -0.22000 -1.68971 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.40000 14.61000 -0.21000 -1.43737 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.35000 15.58000 -0.23000 -1.47625 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.56000 -0.21000 -1.44231 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.54000 9.70000 -0.16000 -1.64948 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.34000 14.56000 -0.22000 -1.51099 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.29000 12.48000 -0.19000 -1.52244 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.52000 14.73000 -0.21000 -1.42566 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.42000 12.60000 -0.18000 -1.42857 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.50000 8.64000 -0.14000 -1.62037 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.89000 13.08000 -0.19000 -1.45260 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.53000 19.54000 -0.01000 -0.05118 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.27000 18.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.96000 14.03000 -0.07000 -0.49893 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 聯博貨幣市場基金 15.04120 15.04110 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11350 11.14080 -0.02730 -0.24505 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84360 13.85510 -0.01150 -0.08300 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.50090 7.51930 -0.01840 -0.24470 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.49000 14.45000 0.04000 0.27682 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.27720 10.35420 -0.07700 -0.74366 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.62800 10.74630 -0.11830 -1.10084 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.19950 10.23390 -0.03440 -0.33614 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.27510 10.33240 -0.05730 -0.55457 瀚亞中小型股基金 21.38000 21.60000 -0.22000 -1.01852 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.72000 12.57000 0.15000 1.19332 瀚亞巴西基金 5.77000 5.98000 -0.21000 -3.51171 瀚亞外銷基金 40.25000 40.61000 -0.36000 -0.88648 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.38450 11.47330 -0.08880 -0.77397 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.86340 10.89000 -0.02660 -0.24426 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80260 12.85560 -0.05300 -0.41227 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.87050 10.90980 -0.03930 -0.36023 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.27720 7.33540 -0.05820 -0.79341 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.92940 7.94880 -0.01940 -0.24406 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13760 8.17130 -0.03370 -0.41242 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.08240 7.10810 -0.02570 -0.36156 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.69620 8.73220 -0.03600 -0.41227 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.94980 9.02120 -0.07140 -0.79147 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.27170 9.29440 -0.02270 -0.24423 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.06420 9.10170 -0.03750 -0.41201 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.85000 12.14000 -0.29000 -2.38880 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.22000 11.39000 -0.17000 -1.49254 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.09000 11.30000 -0.21000 -1.85841 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.52000 10.78000 -0.26000 -2.41187 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.07000 10.26000 -0.19000 -1.85185 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.41650 10.47330 -0.05680 -0.54233 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.73870 9.85430 -0.11560 -1.17309 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.43310 9.45920 -0.02610 -0.27592 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.58200 9.63420 -0.05220 -0.54182 瀚亞印度基金-人民幣 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920 瀚亞印度基金-美元 12.89000 12.73000 0.16000 1.25687 瀚亞印度基金-新台幣 29.11000 28.83000 0.28000 0.97121 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.40000 9.53000 -0.13000 -1.36411 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.12000 14.07000 0.05000 0.35537 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.45000 6.41000 0.04000 0.62402 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 瀚亞亞太基礎建設基金 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.31640 12.42250 -0.10610 -0.85410 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.64630 14.80530 -0.15900 -1.07394 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.07250 11.07910 -0.00660 -0.05957 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.91690 10.94780 -0.03090 -0.28225 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.73420 12.75130 -0.01710 -0.13410 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.89770 8.97000 -0.07230 -0.80602 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.96570 10.07330 -0.10760 -1.06817 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.77560 8.78070 -0.00510 -0.05808 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.64180 8.66630 -0.02450 -0.28270 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.30380 9.31550 -0.01170 -0.12560 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.85980 14.99600 -0.13620 -0.90824 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.55580 10.71210 -0.15630 -1.45910 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.13590 10.19400 -0.05810 -0.56994 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.55860 12.67370 -0.11510 -0.90818 瀚亞非洲基金-南非幣 10.33000 10.53000 -0.20000 -1.89934 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.11000 18.32000 -0.21000 -1.14629 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62900 13.62890 0.00010 0.00073 瀚亞美國高科技基金 28.68000 29.69000 -1.01000 -3.40182 瀚亞高科技基金 59.65000 59.91000 -0.26000 -0.43398 瀚亞理財通基金 26.16000 26.39000 -0.23000 -0.87154 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 瀚亞菁華基金 21.91000 22.00000 -0.09000 -0.40909 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.92650 13.97830 -0.05180 -0.37057 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.13870 9.17270 -0.03400 -0.37067 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.86210 11.06460 -0.20250 -1.83016 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.88640 12.12290 -0.23650 -1.95085 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.05840 10.18800 -0.12960 -1.27208 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.56520 10.66910 -0.10390 -0.97384 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.07250 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