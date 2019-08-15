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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     FH香港正2 元大中型100          本盟              昶和     興泰     安馳       
嘉裕              富邦科技          喬山              大統新創 新紡     鈺齊-KY    
東華              元大電子          中化生            本盟     怡華                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   昶和                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     大統新創            
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   程泰                
聯發              富邦發達          凌群              統領     百達-KY             
昶和              富邦金融          吉祥全            威宏-KY  氣立                
三洋紡            元大MSCI台灣          智原              泰昇-KY  榮星                
本盟              富邦日本          揚智                       元禎                
正道              國泰日經225          和鑫                       永記                
瑞利              元大歐洲50          創意                       毛寶                
正峰新            元大日經225          健策                       日勝化              
億泰              元大美元指數          茂林-KY                    展宇                
懷特              兆豐藍籌30反1          立積                       華廣                
士紙              國泰股利精選30          科嘉-KY                    三福化              
燁興              元大S&P日圓反1          虹堡                       士紙                
千興              富邦歐洲          鎧勝-KY                    高興昌              
威致              FH彭博高收益債          慧友                       東明-KY             
華豐              FH彭博新興債          互億                       申豐                
首利              元大台灣高息低波          聯茂                       震旦行              
麗正              群益道瓊美國地產          超眾                       隴華                
東訊              FH富時高息低波          台表科                     翔耀                
錸德              國泰RMB短期報酬          昇陽半導體                   太空梭              
倫飛              富邦臺灣中小          新天地                     連宇                
虹光              新光內需收益          杜康-DR                    奇鋐                
威盛              FH美國金融股          陽光能源-DR                   立萬利              
浩鑫              元大US高息特別股          欣巴巴                     聯德                
國碩              新光中國政金綠債          吉源-KY                    泰碩                
銘旺科            新光投等債15+                                     玉晶光              
統懋              新光ICE美國權值                                     力銘                
翔耀              台新全球AI                                     新至陞              
太空梭            勝悅-KY                                      穎漢                
兆勁              宏洲                                         立積                
麗臺              嘉裕                                         詮欣                
吉祥全            東華                                         昇陽半導體            
憶聲              大魯閣                                       陞泰                
科風              立益                                         偉聯                
力特              大宇                                         華友聯              
喬鼎              佳和                                         愛山林              
正達              聯發                                         皇昌                
晟鈦              昶和                                         遠雄來              
聯德              三洋紡                                       夏都                
同泰              本盟                                         欣欣                
新世紀            正道                                         統領                
誠研              瑞利                                         客思達-KY            
誠創              正峰新                                       康師傅-DR            
嘉威              豐祥-KY                                      神州-DR             
聯合再生          億泰                                         晨訊科-DR            
力銘              台肥                                         一零四              
亞太電            臺鹽                                         欣天然              
達能              懷特                                         新海                
太極              士紙                                         秋雨                
誠美材            燁興                                         川飛                
奕智博            千興                                         鋼聯                
慧友              威致                                         必應                
悠克              豐達科                                       科定                
友勁              南港                                         基勝-KY             
百一              華豐                                         威宏-KY             
捷泰              首利                                         政伸                
天瀚              麗正                                                             
迅杰              東訊                                                             
華上              錸德                                                             
光麗-KY           倫飛                                                             
元晶              佳能                                                             
華冠              虹光                                                             
裕豐              威盛                                                             
寶徠              浩鑫                                                             
皇昌              國碩                                                             
陽明              銘旺科                                                           
六福              統懋                                                             
康師傅-DR          翔耀                                                             
聖馬丁-DR          美律                                                             
神州-DR           太空梭                                                           
耀傑-DR           兆勁                                                             
同方友友-DR          麗臺                                                             
晨訊科-DR          立隆電                                                           
友佳-DR           吉祥全                                                           
陽光能源-DR          宏達電                                                           
精熙-DR           憶聲                                                             
中福              科風                                                             
雷虎              力特                                                             
中視              喬鼎                                                             
秋雨              正達                                                             
新利虹            景碩                                                             
國光生            晟鈦                                                             
                  虹冠電                                                           
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  三發地產                                                         
                  陽明                                                             
                  台航                                                             
                  萬企                                                             
                  華園                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  巨大                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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