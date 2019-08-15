◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧08月15日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 08/15 08/12 00677U 富邦VIX 139440 714786 575346 00672L 元大S&P原油正2 64315 -125989 -190304 00632R 元大台灣50反1 51009 359494 308485 2313 華通 9049 8771 -278 2834 臺企銀 4758 6059 1301 00676R 富邦臺灣加權反1 4570 12360 7790 00642U 元大S&P石油 4159 -18393 -22552 00669R 國泰美國道瓊反1 3833 17157 13324 00638R 元大滬深300反1 1701 2851 1150 00664R 國泰臺灣加權反1 1569 6177 4608 00655L 國泰中國A50正2 1552 -17983 -19535 1722 台肥 1213 984 -229 2449 京元電子 1175 2800 1625 00634R 富邦上証反1 1139 5513 4374 00636 國泰中國A50 1114 3659 2545 1314 中石化 904 153 -751 2412 中華電 871 -153 -1024 020000 富邦特選蘋果N 868 6536 5668 2323 中環 781 175 -606 2409 友達 778 806 28 2612 中航 748 923 175 2801 彰銀 747 733 -14 00693U 華頓S&P黃豆 709 2581 1872 00635U 元大S&P黃金 675 1340 665 5305 敦南 675 637 -38 00739 元大MSCI A股 672 -153 -825 3702 大聯大 670 2446 1776 00671R 富邦NASDAQ反1 643 4637 3994 03611C FBVIX元大92牛06 630 338 -292 3048 益登 578 577 -1 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 08/15 08/12 00637L 元大滬深300正2 -13660 -121975 -108315 1101 台泥 -13577 3401 16978 00673R 元大S&P原油反1 -8794 -2451 6343 00651R FH香港反1 -7557 -10030 -2473 2886 兆豐金 -7406 -13160 -5754 0050 元大台灣50 -6131 -15719 -9588 00738U 元大道瓊白銀 -5247 -7544 -2297 0056 元大高股息 -4679 -68625 -63946 00708L 元大S&P黃金正2 -4348 -1771 2577 2317 鴻海 -4161 -15690 -11529 2892 第一金 -3596 -3451 145 00631L 元大台灣50正2 -3462 -7451 -3989 2880 華南金 -3370 -442 2928 00650L FH香港正2 -2916 -4279 -1363 3481 群創 -2351 -11937 -9586 00692 富邦公司治理 -2156 -5694 -3538 00633L 富邦上証正2 -2006 -7688 -5682 00752 中信中國50 -1906 -6738 -4832 00730 富邦臺灣優質高息 -1441 -6229 -4788 00653L 富邦印度正2 -1286 -4257 -2971 3049 和鑫 -1191 -3310 -2119 2887 台新金 -1144 -541 603 00670L 富邦NASDAQ正2 -1090 -1784 -694 00640L 富邦日本正2 -990 -4240 -3250 2888 新光金 -981 152 1133 6278 台表科 -966 -2445 -1479 1303 南亞 -963 -7019 -6056 00680L 元大美債20正2 -895 -856 39 00766L 台新MSCI中國正2 -856 -6345 -5489 8150 南茂 -855 285 1140