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◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧08月15日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     08/15     08/12  
00677U 富邦VIX             139440    714786    575346  
00672L 元大S&P原油正2       64315   -125989   -190304  
00632R 元大台灣50反1        51009    359494    308485  
2313   華通                  9049      8771      -278  
2834   臺企銀                4758      6059      1301  
00676R 富邦臺灣加權反1       4570     12360      7790  
00642U 元大S&P石油           4159    -18393    -22552  
00669R 國泰美國道瓊反1       3833     17157     13324  
00638R 元大滬深300反1        1701      2851      1150  
00664R 國泰臺灣加權反1       1569      6177      4608  
00655L 國泰中國A50正2        1552    -17983    -19535  
1722   台肥                  1213       984      -229  
2449   京元電子              1175      2800      1625  
00634R 富邦上証反1           1139      5513      4374  
00636  國泰中國A50           1114      3659      2545  
1314   中石化                 904       153      -751  
2412   中華電                 871      -153     -1024  
020000 富邦特選蘋果N          868      6536      5668  
2323   中環                   781       175      -606  
2409   友達                   778       806        28  
2612   中航                   748       923       175  
2801   彰銀                   747       733       -14  
00693U 華頓S&P黃豆            709      2581      1872  
00635U 元大S&P黃金            675      1340       665  
5305   敦南                   675       637       -38  
00739  元大MSCI A股           672      -153      -825  
3702   大聯大                 670      2446      1776  
00671R 富邦NASDAQ反1          643      4637      3994  
03611C FBVIX元大92牛06        630       338      -292  
3048   益登                   578       577        -1  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     08/15     08/12  
00637L 元大滬深300正2      -13660   -121975   -108315  
1101   台泥                -13577      3401     16978  
00673R 元大S&P原油反1       -8794     -2451      6343  
00651R FH香港反1            -7557    -10030     -2473  
2886   兆豐金               -7406    -13160     -5754  
0050   元大台灣50           -6131    -15719     -9588  
00738U 元大道瓊白銀         -5247     -7544     -2297  
0056   元大高股息           -4679    -68625    -63946  
00708L 元大S&P黃金正2       -4348     -1771      2577  
2317   鴻海                 -4161    -15690    -11529  
2892   第一金               -3596     -3451       145  
00631L 元大台灣50正2        -3462     -7451     -3989  
2880   華南金               -3370      -442      2928  
00650L FH香港正2            -2916     -4279     -1363  
3481   群創                 -2351    -11937     -9586  
00692  富邦公司治理         -2156     -5694     -3538  
00633L 富邦上証正2          -2006     -7688     -5682  
00752  中信中國50           -1906     -6738     -4832  
00730  富邦臺灣優質高息     -1441     -6229     -4788  
00653L 富邦印度正2          -1286     -4257     -2971  
3049   和鑫                 -1191     -3310     -2119  
2887   台新金               -1144      -541       603  
00670L 富邦NASDAQ正2        -1090     -1784      -694  
00640L 富邦日本正2           -990     -4240     -3250  
2888   新光金                -981       152      1133  
6278   台表科                -966     -2445     -1479  
1303   南亞                  -963     -7019     -6056  
00680L 元大美債20正2         -895      -856        39  
00766L 台新MSCI中國正2       -856     -6345     -5489  
8150   南茂                  -855       285      1140
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