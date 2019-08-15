【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國 10 年減去 2 年公債利差為 2007 年以來首次出現倒掛，導致市場對於經濟衰退擔憂，及資金緊縮憂慮加重，帶動今日台股開盤隨即走跌，加上今日前波強勢的 5G 概念股走弱，拖累台股走勢，終場台股下跌 0.96%；籌碼面上，外資期現貨合計賣超 20.55 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國 10 年減 2 年公債利差於 2007 年後首次出現倒掛，資金緊縮憂慮推動市場擔憂情緒加重，帶動今日早盤上證指數及 A50 指數同步大幅走跌，不過 10 點之後，金融類股、地產類股及中國聯通同步大漲，推升 A50 指數及上證指數走勢，惟後市中美貿易戰及香港銀行資金擠兌之風險仍然偏高，投資人仍宜留意 A50 指數、恆生指數及香港 H 股指數後市回檔風險。

《國際商品市場焦點分析》

中國公布 7 月份工業生產年增率大幅下滑至 4.8%，同時 7 月零售銷售年增率也下降至 7.6%，雙雙不如預期，此前公布的德國 ZEW 投資人信心指數降至負 44.1，創逾七年新低，歐元區第二季經濟成長率也放緩至 0.2%，美中貿易戰升溫衝擊全球經濟成長，美國 10 年期及 2 年期公債殖利率利差首度進入負值，為全球經濟增長發出警訊，原油及基礎金屬價格隨股市大幅走低，貴金屬則因避險需求反彈走高。

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