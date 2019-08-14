台北‧08月14日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8358 金居 1211 6274 台燿 921 006201元大富櫃50 800 5347 世界 756 6462 神盾 586 3324 雙鴻 585 4163 鐿鈦 479 8436 大江 437 6683 雍智科技 422 6290 良維 333 3293 鈊象 331 6679 鈺太 234 5274 信驊 200 3105 穩懋 155 6188 廣明 131 5483 中美晶 107 6121 新普 83 8155 博智 67 8489 三貝德 66 1795 美時 52 2732 六角 50 00843B台新中國政策債 49 6411 晶焱 35 6217 中探針 20 2640 大車隊 10 5903 全家 8 8437 大地-KY 8 4966 譜瑞-KY 6 8069 元太 6 6147 頎邦 4 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5820 日盛金 -3386 3227 原相 -813 3529 力旺 -572 3264 欣銓 -550 8086 宏捷科 -549 3169 亞信 -458 5009 榮剛 -450 8299 群聯 -361 6173 信昌電 -336 6245 立端 -227 6488 環球晶 -226 4126 太醫 -187 8446 華研 -161 6643 M31 -159 4953 緯軟 -158 3260 威剛 -152 3483 力致 -150 5289 宜鼎 -136 3611 鼎翰 -130 3527 聚積 -101 3217 優群 -100 4528 江興鍛 -99 4147 中裕 -86 4736 泰博 -72 3580 友威科 -52 3081 聯亞 -51 6561 是方 -40 1565 精華 -37 4107 邦特 -35 6568 宏觀 -33
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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