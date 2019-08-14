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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8358  金居          1211  
6274  台燿           921  
006201元大富櫃50       800  
5347  世界           756  
6462  神盾           586  
3324  雙鴻           585  
4163  鐿鈦           479  
8436  大江           437  
6683  雍智科技       422  
6290  良維           333  
3293  鈊象           331  
6679  鈺太           234  
5274  信驊           200  
3105  穩懋           155  
6188  廣明           131  
5483  中美晶         107  
6121  新普            83  
8155  博智            67  
8489  三貝德          66  
1795  美時            52  
2732  六角            50  
00843B台新中國政策債        49  
6411  晶焱            35  
6217  中探針          20  
2640  大車隊          10  
5903  全家             8  
8437  大地-KY          8  
4966  譜瑞-KY          6  
8069  元太             6  
6147  頎邦             4  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5820  日盛金       -3386  
3227  原相          -813  
3529  力旺          -572  
3264  欣銓          -550  
8086  宏捷科        -549  
3169  亞信          -458  
5009  榮剛          -450  
8299  群聯          -361  
6173  信昌電        -336  
6245  立端          -227  
6488  環球晶        -226  
4126  太醫          -187  
8446  華研          -161  
6643  M31           -159  
4953  緯軟          -158  
3260  威剛          -152  
3483  力致          -150  
5289  宜鼎          -136  
3611  鼎翰          -130  
3527  聚積          -101  
3217  優群          -100  
4528  江興鍛         -99  
4147  中裕           -86  
4736  泰博           -72  
3580  友威科         -52  
3081  聯亞           -51  
6561  是方           -40  
1565  精華           -37  
4107  邦特           -35  
6568  宏觀           -33
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