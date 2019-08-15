【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美貿易利多激勵台股站回年線 但10500仍得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 86 點至 10429 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.27 點，電子期轉為正價差 0.73 點，金融期逆價差縮至 - 2.47 點。現貨部分，三大法人賣超 14.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 371 口至 10458 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1380 口至 37442 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3532 口至 12266 口。

週二晚間消息傳出川普將延後對手機、筆電等市場零售消費為主的產品加徵關稅，激勵美股開盤沒多久就由黑翻紅，終場標普與道瓊指數收漲 1.5% 左右，而 Nasdaq 與費半指數漲幅則落在 1.95%、2.95%，激勵週三亞洲股市全面跳高開出，台股加權指數早盤躍過昨日的實體黑 K 以 10444.5 開出，開盤後台積電持續有買單敲進推升指數站上 10500 之上，然而鴻海、國泰金、富邦金則開高後就呈現緩步收斂漲幅的跡象，使指數呈現狹幅震盪格局，但 10 點過後台塑四寶與台積電也都賣壓漸增，指數持續收斂漲幅直到收盤，終場加權指數上漲 0.63% 至 10427.73 點。整體而言，昨天中美貿易釋出的利多讓萎靡的股市又多一點信心，台股剛好趁勢化解失守年線危機，但上方 10500 壓力仍重，短期間還是較大機會呈現區間震盪格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10600 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.12。VIX 指數下降 0.58 至 15.99。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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