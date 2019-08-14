【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國延後加徵手機、筆電等商品之關稅影響，今日台股受到蘋概股上漲之推動下，開盤隨即大幅走高，不過受到金融、傳產走勢偏弱，電子三王台積電、大立光及鴻海午盤後遭遇市場賣壓，拖累台股漲勢，收盤台股仍上漲 0.63%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 15.75 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國與中國貿易代表於昨日進行通話，帶動市場樂觀情緒回升，加上昨日美國貿易代表署宣佈手機、筆電等商品關稅加徵時程延後至 12 月 15 日，受到利多消息帶動下，A50 指數及上證指數開盤隨即衝高，此外，今日白酒、銀行、醫藥呈現大幅上漲，同步推升 A50 指數維持上漲趨勢；受到美國核心 CPI 年增率創下今年以來新高影響，導致降息預期下滑，帶動昨日美債呈現回檔。

《國際商品市場焦點分析》

美國 7 月核心 CPI 月增 0.3%，年增 2.2% 創 6 個月新高，美元受到激勵走高，對黃金期貨價格造成壓力，稍晚，美國總統川普決定，將延遲部分中國貨品的進口關稅至 12 月再執行，股市及原油等原物料價格大幅飆高，原先受到避險需求而湧入黃金的買方，受到衝擊大舉拋售部位，使得 12 月黃金期貨價格自盤中高點崩跌將近 60 美元，不過央行寬鬆以及貿易衝突風險給予支撐，期貨價格收盤僅溫和下跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證