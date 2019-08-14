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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
1101   台泥                    8790    -18461    00632R 元大台灣50反1         -11927         0  
00677U 富邦VIX                 8022         0    00672L 元大S&P原油正2         -6576         0  
00637L 元大滬深300正2          4893         0    3481   群創                   -6036    -86116  
2337   旺宏                    2699     -1808    2880   華南金                 -5847    -15933  
3231   緯創                    2090       268    2834   臺企銀                 -4414    -19432  
2886   兆豐金                  1993    -13281    2891   中信金                 -4371    -34499  
00673R 元大S&P原油反1          1937         0    2330   台積電                 -3986    -17853  
00651R FH香港反1               1825         0    2409   友達                   -3741    -88006  
3017   奇鋐                    1756     -1443    2882   國泰金                 -3576    -23724  
00708L 元大S&P黃金正2          1749         0    2888   新光金                 -3191    -34531  
6153   嘉聯益                  1699      1901    2892   第一金                 -2725     -1804  
00650L FH香港正2               1567         0    2344   華邦電                 -2701      5614  
0056   元大高股息              1291     30176    2353   宏碁                   -2417     -8433  
0050   元大台灣50              1229      -134    2887   台新金                 -1931     -6830  
1417   嘉裕                     969       992    3037   欣興                   -1765    -18333  
00738U 元大道瓊白銀             927         0    2618   長榮航                 -1706    -21155  
00648R 元大S&P500反1            890         0    2881   富邦金                 -1704    -10484  
00631L 元大台灣50正2            793         0    2027   大成鋼                 -1641     -2460  
00752  中信中國50               781      4913    2002   中鋼                   -1452    -22586  
3044   健鼎                     727       -90    1314   中石化                 -1210     -5726  
00692  富邦公司治理             596      3922    2421   建準                   -1171       402  
2376   技嘉                     571     -5234    2603   長榮                   -1131     -3983  
2633   台灣高鐵                 541       938    2885   元大金                 -1120     -5917  
2383   台光電                   528       119    2345   智邦                   -1055      1503  
00634R 富邦上証反1              475         0    1312   國喬                   -1050     -5286  
2520   冠德                     469      2000    2448   晶電                   -1029    -14248  
00671R 富邦NASDAQ反1            450         0    2610   華航                    -955     -8814  
00640L 富邦日本正2              439         0    2317   鴻海                    -940    -11464  
4968   立積                     430       179    1722   台肥                    -928     -1437  
2801   彰銀                     413      4248    2412   中華電                  -902     -8463  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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