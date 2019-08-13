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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大中型100          本盟              昶和     興泰     安馳       
嘉裕              富邦科技          喬山              大統新創 新紡     立積       
東華              元大電子          中化生            本盟     怡華                
大魯閣            元大台商50          中釉              銘旺科   昶和                
立益              元大MSCI金融          旺宏              旭隼     大統新創            
佳和              富邦摩台          台光電            遠雄來   程泰                
聯發              富邦發達          精元              統領     百達-KY             
昶和              富邦金融          凌群              威宏-KY  氣立                
三洋紡            元大MSCI台灣          吉祥全            泰昇-KY  榮星                
本盟              富邦日本          智原                       元禎                
正道              國泰日經225          揚智                       永記                
瑞利              元大歐洲50          和鑫                       毛寶                
正峰新            元大日經225          茂林-KY                    日勝化              
億泰              元大美元指數          立積                       展宇                
懷特              元大美元指數正2          科嘉-KY                    華廣                
士紙              兆豐藍籌30反1          虹堡                       三福化              
燁興              國泰股利精選30          鎧勝-KY                    士紙                
千興              元大S&P日圓反1          慧友                       高興昌              
威致              富邦歐洲          聯茂                       東明-KY             
華豐              FH彭博高收益債          超眾                       申豐                
首利              FH彭博新興債          台表科                     震旦行              
麗正              元大台灣高息低波          昇陽半導體                   隴華                
東訊              群益道瓊美國地產          裕豐                       翔耀                
錸德              FH富時高息低波          新天地                     太空梭              
倫飛              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    連宇                
虹光              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   奇鋐                
威盛              新光內需收益          欣巴巴                     立萬利              
浩鑫              FH美國金融股          吉源-KY                    聯德                
國碩              元大US高息特別股                                     泰碩                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     玉晶光              
統懋              新光投等債15+                                     力銘                
翔耀              新光ICE美國權值                                     新至陞              
太空梭            台新全球AI                                     穎漢                
兆勁              勝悅-KY                                      立積                
麗臺              宏洲                                         詮欣                
吉祥全            嘉裕                                         昇陽半導體            
憶聲              東華                                         陞泰                
科風              大魯閣                                       偉聯                
力特              立益                                         華友聯              
喬鼎              佳和                                         愛山林              
正達              聯發                                         皇昌                
晟鈦              昶和                                         遠雄來              
聯德              三洋紡                                       夏都                
同泰              本盟                                         欣欣                
新世紀            正道                                         統領                
誠研              瑞利                                         客思達-KY            
誠創              正峰新                                       康師傅-DR            
嘉威              豐祥-KY                                      神州-DR             
聯合再生          億泰                                         晨訊科-DR            
力銘              台肥                                         一零四              
亞太電            臺鹽                                         欣天然              
達能              懷特                                         新海                
太極              士紙                                         川飛                
誠美材            燁興                                         鋼聯                
奕智博            千興                                         必應                
慧友              威致                                         科定                
悠克              豐達科                                       基勝-KY             
友勁              華豐                                         威宏-KY             
百一              首利                                         政伸                
捷泰              麗正                                                             
天瀚              東訊                                                             
迅杰              錸德                                                             
華上              倫飛                                                             
光麗-KY           佳能                                                             
元晶              虹光                                                             
華冠              威盛                                                             
裕豐              浩鑫                                                             
寶徠              國碩                                                             
皇昌              銘旺科                                                           
陽明              統懋                                                             
六福              翔耀                                                             
康師傅-DR          太空梭                                                           
聖馬丁-DR          兆勁                                                             
神州-DR           麗臺                                                             
耀傑-DR           吉祥全                                                           
同方友友-DR          宏達電                                                           
晨訊科-DR          憶聲                                                             
友佳-DR           晶技                                                             
陽光能源-DR          科風                                                             
精熙-DR           力特                                                             
中福              喬鼎                                                             
雷虎              正達                                                             
中視              晟鈦                                                             
秋雨              虹冠電                                                           
新利虹            聯德                                                             
國光生            同泰                                                             
                  新日興                                                           
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  聯德控股-KY                                                         
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  祥碩                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  亞翔                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  三發地產                                                         
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  華南金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  巨大                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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