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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6274  台燿          2851  
6244  茂迪          2548  
6462  神盾          1514  
3293  鈊象           977  
006201元大富櫃50       950  
5347  世界           763  
3324  雙鴻           597  
8358  金居           489  
8436  大江           431  
6188  廣明           252  
4953  緯軟           240  
5274  信驊           236  
6679  鈺太           234  
3105  穩懋           232  
4163  鐿鈦           228  
6683  雍智科技       218  
6290  良維           200  
8489  三貝德         158  
6411  晶焱           125  
6426  統新           100  
1795  美時            86  
4966  譜瑞-KY         77  
00843B台新中國政策債        60  
2732  六角            50  
6217  中探針          20  
3081  聯亞            13  
8069  元太            12  
8155  博智             9  
6147  頎邦             8  
5903  全家             8  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5820  日盛金       -3386  
3227  原相          -785  
3529  力旺          -774  
5009  榮剛          -600  
6488  環球晶        -560  
3264  欣銓          -547  
3169  亞信          -458  
6173  信昌電        -398  
8086  宏捷科        -292  
8446  華研          -235  
4736  泰博          -210  
6245  立端          -200  
5289  宜鼎          -181  
3260  威剛          -152  
8299  群聯          -151  
3483  力致          -150  
8091  翔名          -147  
3580  友威科        -132  
4126  太醫          -111  
1597  直得          -111  
3217  優群          -100  
6643  M31            -92  
5483  中美晶         -89  
4147  中裕           -86  
4528  江興鍛         -84  
4107  邦特           -83  
6568  宏觀           -47  
1565  精華           -37  
6510  精測           -33  
3611  鼎翰           -32
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