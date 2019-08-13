台北‧08月13日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6274 台燿 2851 6244 茂迪 2548 6462 神盾 1514 3293 鈊象 977 006201元大富櫃50 950 5347 世界 763 3324 雙鴻 597 8358 金居 489 8436 大江 431 6188 廣明 252 4953 緯軟 240 5274 信驊 236 6679 鈺太 234 3105 穩懋 232 4163 鐿鈦 228 6683 雍智科技 218 6290 良維 200 8489 三貝德 158 6411 晶焱 125 6426 統新 100 1795 美時 86 4966 譜瑞-KY 77 00843B台新中國政策債 60 2732 六角 50 6217 中探針 20 3081 聯亞 13 8069 元太 12 8155 博智 9 6147 頎邦 8 5903 全家 8 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5820 日盛金 -3386 3227 原相 -785 3529 力旺 -774 5009 榮剛 -600 6488 環球晶 -560 3264 欣銓 -547 3169 亞信 -458 6173 信昌電 -398 8086 宏捷科 -292 8446 華研 -235 4736 泰博 -210 6245 立端 -200 5289 宜鼎 -181 3260 威剛 -152 8299 群聯 -151 3483 力致 -150 8091 翔名 -147 3580 友威科 -132 4126 太醫 -111 1597 直得 -111 3217 優群 -100 6643 M31 -92 5483 中美晶 -89 4147 中裕 -86 4528 江興鍛 -84 4107 邦特 -83 6568 宏觀 -47 1565 精華 -37 6510 精測 -33 3611 鼎翰 -32
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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