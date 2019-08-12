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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2886   兆豐金                 13704    -14034    1101   台泥                   -9079    -28751  
00677U 富邦VIX                 6998         0    00672L 元大S&P原油正2         -8320         0  
2408   南亞科                  3916      6006    2409   友達                   -6300    -86068  
2887   台新金                  3731     -3725    2880   華南金                 -5284    -11040  
2890   永豐金                  2871     10326    2892   第一金                 -4509      1256  
00632R 元大台灣50反1           1723         0    00637L 元大滬深300正2         -4368         0  
2885   元大金                  1401     -4607    2303   聯電                   -4051       151  
2454   聯發科                  1364       887    3481   群創                   -3480    -86579  
00673R 元大S&P原油反1          1352         0    2618   長榮航                 -2874    -20886  
2344   華邦電                  1301      9707    2337   旺宏                   -2623     -5486  
8150   南茂                    1235     13059    3037   欣興                   -2452    -15635  
00669R 國泰美國道瓊反1         1176         0    2882   國泰金                 -2160    -21778  
2201   裕隆                    1045      2024    2834   臺企銀                 -1933    -14649  
3017   奇鋐                     794     -2150    2448   晶電                   -1713    -13782  
00708L 元大S&P黃金正2           779         0    00633L 富邦上証正2            -1558         0  
2105   正新                     774      2238    3338   泰碩                   -1414      -537  
2316   楠梓電                   738      1735    2888   新光金                 -1367    -33096  
6153   嘉聯益                   734      -249    1326   台化                   -1312     -3442  
3673   TPK-KY                   723      2138    2002   中鋼                   -1177    -21158  
2327   國巨                     687       159    2891   中信金                 -1091    -31428  
0056   元大高股息               653     26864    4414   如興                   -1011     -3140  
00664R 國泰臺灣加權反1          635         0    2330   台積電                  -931     -8705  
6269   台郡                     631      2787    3702   大聯大                  -920     -1604  
00648R 元大S&P500反1            613         0    2881   富邦金                  -906     -9742  
00692  富邦公司治理             597      3192    3380   明泰                    -843      1059  
00730  富邦臺灣優質高息         576      4810    00693U 華頓S&P黃豆             -842         0  
00651R FH香港反1                532         0    6005   群益證                  -813     -1730  
2371   大同                     528       -83    5880   合庫金                  -786    -16230  
00738U 元大道瓊白銀             473         0    2301   光寶科                  -760      4144  
2461   光群雷                   461       192    2353   宏碁                    -752     -6132  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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