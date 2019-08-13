【永豐期貨】台指選擇權盤前－信心尚未回穩 台股震盪整理

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 3 點至 10439 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 33.36 點，電子期逆價差縮至 - 1.31 點，金融期逆價差縮至 - 2.74 點。現貨部分，三大法人賣超 32.46 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 543 口至 11062 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 432 口至 33931 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1223 口至 12286 口。

上週五美股震盪後收低，盤中川普表示除非中美協議達成，否則美方不打算和華為做生意，拖累半導體相關個股大跌，終場道瓊指數下跌 0.34%，S&P 與 Nasdaq 指數跌幅分別為 0.66%、1.00%。加上週一早盤美股電子盤有持續走軟情形，台股早盤開低後一度下跌至 10440 回測 5 日線，不過台積電、國泰、富邦金走低後隨即出現買盤進駐，隨後台積電轉為震盪整理後，大立光、鴻海接力收斂跌幅甚至翻紅，使台股翻紅後一度站上 10500 關卡，然而午盤過後多數早盤強勢的權值股都出現賣壓，鴻海回吐一半漲幅，國泰富邦則更是幾乎回到平盤作收，使台股再度翻黑，終場加權指數下跌 0.21% 至 10472.36 點。技術面觀察，台股雖然短線上已暫時解除重挫危機，但目前在上方 10500 的賣壓稍重，後續較大機會呈現震盪整理格局，後續仍需持續關注中美後續進展。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.12。買權平均隱含波動率由 13.25% 升至 13.77%，賣權平均隱含波動率由 17.35% 降至 17.31%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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