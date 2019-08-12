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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     元大美債7-10          興采              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 富邦中國政策債          精確              久陽     進階                
南璋              元大美債1-3          點晶              東林     強生                
勝昱              元大中國債3-5          精材              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            群益15年IG科技債          緯軟              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          群益10年IG金融債          協益              倉和     中華食              
精確              國泰投資級公司債          上揚              三圓     世坤                
宏易              國泰5Y+新興債          沛亨              雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦全球高收債          九暘              力泰     飛寶企業            
聯光通            國泰中國政金債5+          凱碩              理銘     聚紡                
通訊-KY           富邦中政債0-1          品安              亞都     世德                
榮群              FH中國政策債          富驛-KY           老爺知   健信                
天宇              凱基中國債3-10          泰偉              東凌-KY  至興                
新零售            凱基新興債10+          大田              邁達康   大詠城              
恩得利            凱基科技債10+                            綠河-KY  萬在                
李洲              元大AAA至A公司債                            欣泰     健椿                
凱柏實業          群益AAA-AA公司債                                     科際精密            
元炬              群益15年IG公用債                                     永純                
及成              群益15年EM主權債                                     康聯訊              
和進              FH能源債                                     台聯電              
耀勝              FH製藥債                                     富宇                
倚強              FH新興企業債                                     威潤                
錦明              國泰A級公司債                                     天宇                
鑫創              群益25年美債                                     唐榮                
廣寰科            FH20年美債                                     晉椿                
點晶              FH中國信用債                                     強新                
斐成              中信高評級公司債                                     松和                
泰谷              中信優先金融債                                     新零售              
典範              凱基AAA至A公司債                                     凌網                
益通              凱基金融債20+                                     恩得利              
振維              凱基美債25+                                     李洲                
鴻翊              國泰A級金融債                                     凱柏實業            
迎輝              國泰A級科技債                                     及成                
研勤              國泰A級公用債                                     耀勝                
欣厚-KY           富邦中國投等債                                     倚強                
兆遠              富邦金融投等債                                     至寶電              
太欣              FH公司債A3                                     鑫創                
系統電            FH次順位IG金融債                                     宇環                
天剛              FH美元信用債1-5Y                                     廣寰科              
世紀              群益A級公司債                                     雙鴻                
華容              群益AAA-A醫療債                                     幸康                
建榮              中信美國公債20年                                     泰谷                
立衛              中信中國債7-10                                     熱映                
天揚              中信中國美元IG債                                     森寶                
鈺創              B新光美債1-3                                     先益                
佳總              B新光美債20+                                     泓格                
合正              第一金美債20+                                     東林                
金利              第一金金融債 10+                                     盈正                
寶聯通            第一金科技債 10+                                     晟楠                
凱鈺              永豐10年A公司債                                     艾恩特              
德宏              永豐15年金融債                                     德微                
合邦              永豐7-10年中國債                                     欣厚-KY             
萬旭              凱基醫療保健債                                     世紀                
久正              凱基IG精選15+                                     友銓                
上揚              凱基AAA-AA公司債                                     立衛                
全譜              台新美元銀行債                                     合正                
易通展            台新中國政策債                                     凱鈺                
茂迪              新光15年IG金融債                                     通泰                
安鈦克            富邦新興投等債                                     合邦                
元隆              富邦歐洲銀行債                                     亞元                
沛亨              中信新興亞洲債                                     萬旭                
九暘              中信EM主權債0-5                                     撼訊                
凱碩              合世                                         順發                
全達              易威                                         全譜                
奧斯特            天良                                         元隆                
保銳              南璋                                         沛亨                
越峰              勝昱                                         廣錠                
商丞              萬國通                                       神盾                
英格爾            飛寶企業                                     長科                
士開              精確                                         奧斯特              
昇益              公準                                         宏捷科              
志嘉              宏易                                         常珵                
富裔              唐鋒                                         三圓                
燦星旅            聯光通                                       力泰                
富驛-KY           通訊-KY                                      理銘                
劍湖山            韋僑                                         富裔                
德記              榮群                                         安心                
泰偉              天宇                                         燦星旅              
華義              新零售                                       富驛-KY             
昇華              恩得利                                       亞都                
得利影            李洲                                         老爺知              
鼎創達            凱柏實業                                     滿心                
愛地雅            元炬                                         東凌-KY             
邦泰              及成                                         紅馬-KY             
                  和進                                         德記                
                  耀勝                                         弘帆                
                  倚強                                         關中                
                  錦明                                         邁達康              
                  鑫創                                         大展證              
                  廣寰科                                       誠品生活            
                  點晶                                         華義                
                  斐成                                         得利影              
                  泰谷                                         隆中                
                  典範                                         時報                
                  益通                                         旭然                
                  振維                                         鼎創達              
                  鴻翊                                         益張                
                  迎輝                                         捷必勝-KY            
                  研勤                                         旭源                
                  晟田                                         紅木-KY             
                  欣厚-KY                                      綠河-KY             
                  友輝                                         花王                
                  兆遠                                         欣雄                
                  太欣                                         欣泰                
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  彩富                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  岳豐                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  晶采                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  日盛金                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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