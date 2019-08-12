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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大中型100          本盟              昶和     興泰     安馳       
嘉裕              富邦科技          中化生            大統新創 新紡     鈺齊-KY    
東華              元大電子          中釉              本盟     怡華                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   昶和                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     大統新創            
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   程泰                
聯發              富邦發達          吉祥全            統領     百達-KY             
昶和              富邦金融          智原              威宏-KY  氣立                
三洋紡            元大MSCI台灣          揚智              泰昇-KY  榮星                
本盟              富邦日本          和鑫                       元禎                
正道              國泰日經225          茂林-KY                    永記                
瑞利              元大歐洲50          立積                       毛寶                
正峰新            元大日經225          科嘉-KY                    日勝化              
億泰              元大美元指數          虹堡                       展宇                
懷特              元大美元指數正2          鎧勝-KY                    華廣                
士紙              兆豐藍籌30反1          慧友                       三福化              
燁興              國泰股利精選30          聯茂                       士紙                
千興              元大S&P日圓反1          超眾                       高興昌              
威致              富邦歐洲          台表科                     東明-KY             
華豐              FH彭博高收益債          昇陽半導體                   申豐                
首利              FH彭博新興債          裕豐                       宏旭-KY             
麗正              元大台灣高息低波          新天地                     震旦行              
東訊              群益道瓊美國地產          杜康-DR                    隴華                
錸德              FH富時高息低波          陽光能源-DR                   翔耀                
倫飛              國泰RMB短期報酬          欣巴巴                     太空梭              
虹光              富邦臺灣中小          吉源-KY                    連宇                
威盛              新光內需收益                                     奇鋐                
浩鑫              FH美國金融股                                     立萬利              
國碩              元大US高息特別股                                     聯德                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     泰碩                
統懋              新光投等債15+                                     玉晶光              
翔耀              新光ICE美國權值                                     力銘                
太空梭            台泥                                         世芯-KY             
兆勁              宏洲                                         新至陞              
麗臺              嘉裕                                         穎漢                
吉祥全            東華                                         立積                
憶聲              大魯閣                                       詮欣                
科風              立益                                         陞泰                
力特              佳和                                         偉聯                
喬鼎              聯發                                         華友聯              
正達              昶和                                         愛山林              
晟鈦              三洋紡                                       皇昌                
聯德              本盟                                         遠雄來              
同泰              正道                                         夏都                
新世紀            瑞利                                         欣欣                
誠研              廣隆                                         統領                
誠創              正峰新                                       客思達-KY            
嘉威              億泰                                         康師傅-DR            
聯合再生          科妍                                         神州-DR             
力銘              懷特                                         晨訊科-DR            
亞太電            台耀                                         一零四              
達能              士紙                                         欣天然              
太極              燁興                                         新海                
誠美材            千興                                         川飛                
清惠              大成鋼                                       鋼聯                
慧友              威致                                         必應                
悠克              華豐                                         科定                
友勁              首利                                         基勝-KY             
百一              麗正                                         威宏-KY             
捷泰              東訊                                         政伸                
天瀚              錸德                                                             
迅杰              倫飛                                                             
華上              虹光                                                             
光麗-KY           威盛                                                             
元晶              浩鑫                                                             
華冠              國碩                                                             
裕豐              銘旺科                                                           
寶徠              統懋                                                             
皇昌              翔耀                                                             
陽明              太空梭                                                           
六福              兆勁                                                             
康師傅-DR          麗臺                                                             
聖馬丁-DR          吉祥全                                                           
神州-DR           憶聲                                                             
耀傑-DR           晶技                                                             
同方友友-DR          科風                                                             
晨訊科-DR          力特                                                             
友佳-DR           喬鼎                                                             
陽光能源-DR          正達                                                             
精熙-DR           晟鈦                                                             
中福              聯德                                                             
雷虎              同泰                                                             
中視              新日興                                                           
秋雨              新世紀                                                           
新利虹            晶睿                                                             
國光生            誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  日月光投控                                                         
                  聯德控股-KY                                                         
                  新唐                                                             
                  泰鼎-KY                                                          
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  眾達-KY                                                          
                  訊連                                                             
                  清惠                                                             
                  祥碩                                                             
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  亞翔                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  盛群                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  中揚光                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  臺企銀                                                           
                  華南金                                                           
                  台新金                                                           
                  合庫金                                                           
                  群益證                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鋼聯
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