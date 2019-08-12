台北‧08月08日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 159520 00637L 元大滬深300正2 138734 00672L 元大S&P原油正2 126852 3481 群創 104104 2344 華邦電 70752 6116 彩晶 57093 2337 旺宏 56399 2409 友達 56216 3037 欣興 53612 00632R 元大台灣50反1 51269 3017 奇鋐 49262 2887 台新金 39434 2892 第一金 34899 2421 建準 31278 2886 兆豐金 30460 3338 泰碩 30062 2330 台積電 29725 2408 南亞科 28103 2303 聯電 27796 2891 中信金 26734 3406 玉晶光 26348 1101 台泥 23908 00633L 富邦上証正2 23453 4927 泰鼎-KY 19766 2618 長榮航 19578 2317 鴻海 18744 2888 新光金 18115 2884 玉山金 18111 5469 瀚宇博 17744 2890 永豐金 17721
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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