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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月08日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             159520  
00637L 元大滬深300正2      138734  
00672L 元大S&P原油正2      126852  
3481   群創                104104  
2344   華邦電               70752  
6116   彩晶                 57093  
2337   旺宏                 56399  
2409   友達                 56216  
3037   欣興                 53612  
00632R 元大台灣50反1        51269  
3017   奇鋐                 49262  
2887   台新金               39434  
2892   第一金               34899  
2421   建準                 31278  
2886   兆豐金               30460  
3338   泰碩                 30062  
2330   台積電               29725  
2408   南亞科               28103  
2303   聯電                 27796  
2891   中信金               26734  
3406   玉晶光               26348  
1101   台泥                 23908  
00633L 富邦上証正2          23453  
4927   泰鼎-KY              19766  
2618   長榮航               19578  
2317   鴻海                 18744  
2888   新光金               18115  
2884   玉山金               18111  
5469   瀚宇博               17744  
2890   永豐金               17721
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