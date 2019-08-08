新聞
0

◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分             姓名          目前持股   轉讓股數 方式         受讓人
愛山林   經理人                 許懷泉       2,981,000    500,000 一般交易
康友-KY  董事利用他人名義持有者 Profit Gate 12,123,852    500,000 盤後定價交易
中視     董事                   神旺投資    89,005,394 14,320,000 一般交易
                                                                               鉅額逐筆交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名                      目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
譜瑞-KY  經理人     楊國賓                      30,101     5,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     汪林麗珠                   216,662    28,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  董事       Ji Zhao                  2,211,458    57,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  董事       Ming Qu                  2,902,735    57,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Jing Wu Jimmy Chiu       1,228,829    28,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Ding Lu                  1,256,332    28,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Joseph Domenick Montalbo   102,000     8,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Randy Dean Baker            89,000    13,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Yun Hwa Chou                80,600     8,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Stephen Michael Donovan    142,496    10,000 信託         中信銀受託信託專戶
勝品     大股東     豪峰投資                 3,751,000   500,000 鉅額逐筆交易
勝品     大股東     詮能投資                 4,564,826 1,000,000 鉅額逐筆交易
勝品     董事       黃頌之                     315,000   315,000 鉅額逐筆交易
勝品     董事配偶   黃頌之之配偶               141,218   141,000 一般交易

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分     姓名   受讓人       目前持股 轉讓持股
台灣之星 經理人         王威德 范嘉麟         30,000    30,000
台灣之星 特定人         范嘉麟 劉秀雯         39,000    18,000
松果購物 法人董事代表人 廖家欣 王淑芬         21,000    18,000
松果購物 法人董事代表人 廖家欣 李彩菁        134,253    15,000
松果購物 法人董事代表人 郭家齊 林尚蔚        119,253    10,000
松果購物 法人董事代表人 郭家齊 楊珮君        276,900    75,000
松果購物 經理人         蘇葳欣 蘇展弘        201,900    75,000
松果購物 經理人         蘇葳欣 蘇妤欣         84,500    30,000
松果購物 經理人         楊淑娟 楊雅雯        143,781    10,000
松果購物 經理人         吳佩雯 吳小玫        133,781    10,000
松果購物 經理人         吳佩雯 吳佩琪        123,781    10,000
松果購物 經理人         吳佩雯 張維民        113,781    10,000
松果購物 經理人         吳佩雯 黃威達        103,781    20,000
松果購物 經理人         吳佩雯 郭宇馨         83,781    20,000
松果購物 經理人         吳佩雯 郭宇甄         63,781    15,000
松果購物 經理人         吳佩雯 林尚蔚         48,781    10,000
松果購物 經理人         吳佩雯 楊珮君         41,279     4,000
澤米     特定人         羅正華 楊孝德

4.上市公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數  持有股數 申報股數
愛山林   經理人     許懷泉    353,000 2,981,000  500,000
未轉讓理由：其他：個人理財規劃

5.上櫃公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名         未轉讓股數   持有股數 申報股數
友銓電子 大股東     藤美資本管理     22,000 12,033,000  100,000
未轉讓理由：股價不理想
留言載入中...

相關新聞